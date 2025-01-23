13 nejlepších bezplatných databázových softwarů pro rok 2025

Správa databází se od svých skromných začátků, kdy se jednalo o jednoduchou kombinaci ukládání a vývoje, výrazně vyvinula. Zahrnuje složitý kódování, logiku vyhledávání a organizaci v reálném čase, díky čemuž jsou databáze výkonnější, univerzálnější a komplexnější než kdykoli předtím!
Očekává se, že trh se systémy pro správu databází poroste do roku 2030 tempem 13,1 % ročně. Vzhledem k tomu, že je v sázce tolik, výběr správného databázového softwaru se stal kritickým rozhodnutím, které vyžaduje důkladný výzkum a zvážení!
Vzhledem k velkému množství možností na trhu může být nalezení ideálního řešení náročné, zejména pokud hledáte bezplatné možnosti.
Abychom vám usnadnili hledání, udělali jsme za vás tu nejtěžší práci. V tomto blogu vám představujeme pečlivě sestavený seznam 13 nejlepších bezplatných databázových softwarů, které vám pomohou ukládat a spravovat data! ✅
⏰ 60sekundové shrnutí
Objevte 13 nejlepších bezplatných databázových softwarů, které vám umožní efektivně spravovat, organizovat a analyzovat data.
- ClickUp (nejlepší pro správu databází a pracovních postupů)
- MongoDB (nejlepší pro vývoj moderních aplikací)
- MySQL (nejlepší pro relační databáze s otevřeným zdrojovým kódem)
- Microsoft SQL Server (nejlepší pro databázová řešení na podnikové úrovni)
- Amazon RDS (nejlepší pro spravované cloudové databázové služby)
- Airtable (nejlepší pro jednoduchost databáze bez kódu a spolupráci)
- PostgreSQL (nejlepší pro pokročilou kompatibilitu se SQL a rozšiřitelnost)
- MariaDB (nejlepší z hlediska škálovatelnosti a flexibility)
- Altibase (nejlepší pro hybridní databáze v paměti a na disku)
- Apache Cassandra (nejlepší pro aplikace kritické pro chod podniku)
- Oracle (nejlepší pro distribuovaný databázový software)
- IBM Db2 (nejlepší pro analytiku a integraci dat založenou na umělé inteligenci)
- DbVisualizer (nejlepší pro vizuálně orientovanou správu databází)
Co je databázový software?
Databázový software je váš digitální knihovník. Jedná se o specializovanou aplikaci určenou k efektivnímu vytváření, organizování, ukládání, vyhledávání a správě dat ve strukturovaném formátu. Ať už provozujete podnik nebo vyvíjíte aplikaci, efektivní databázové nástroje zajistí, že vaše data budou přehledná.
Databázový software v zásadě umožňuje interakci mezi uživateli, aplikacemi a daty prostřednictvím intuitivního rozhraní nebo programového přístupu, například dotazů. Moderní databázový software často zahrnuje pokročilé funkce, jako je analýza dat, zpracování v reálném čase a škálovatelnost, aby se přizpůsobil malým projektům i požadavkům na podnikové úrovni.
Zde jsou běžné typy databázového softwaru, které se dnes používají:
- Relační databáze: Uspořádává data do strukturovaných tabulek. Relační databáze jsou ideální pro vytváření vztahů mezi datovými body a snadné dotazování.
- Databáze NoSQL: Zpracovává nestrukturovaná nebo polostrukturovaná data. Je nejvhodnější pro flexibilní správu rozmanitých a rozsáhlých datových sad.
- Cloudová databáze: Navržena tak, aby nabízela škálovatelnost a vzdálený přístup. Velmi dobře podporuje distribuované týmy a dynamické potřeby úložiště.
- Grafová databáze: Ukládá data jako uzly a vztahy. Je ideální pro analýzu složitých vztahů, jako jsou sociální sítě nebo dodavatelské řetězce.
- Databáze v paměti: Zpracovává data přímo v paměti. Tyto databáze se nejlépe hodí pro rychlý výkon v aplikacích v reálném čase.
🔎 Věděli jste, že... Správu databází poprvé vyvinul anglický vědec pracující pro společnost IBM jménem Edgar F. „Ted“ Codd!
Správný databázový software otevírá pokladnici výhod. Zde je několik důvodů, které vám pomohou objevit, proč je tak přelomový:
- Eliminuje duplikování dat: Udržuje vaše informace čisté a organizované ✅
- Zvyšuje produktivitu: Zrychluje přístup k datům a jejich správu ✅
- Zajišťuje bezpečnost dat: Chrání citlivé informace pomocí výkonných bezpečnostních opatření ✅
- Poskytuje cenné informace: Pomáhá firmám činit rozhodnutí na základě dat ✅
- Podporuje škálovatelnost: Plynule roste spolu s vaší organizací ✅
- Nabízí všestrannost: Splňuje rozmanité potřeby, od vývojářů po podniky ✅
- Nezbytné pro správu dat: Nezbytný nástroj pro správu a optimalizaci dat ✅
Co byste měli hledat v nejlepším bezplatném databázovém softwaru?
Zde je šest klíčových aspektů, které jsou nezbytné pro jakýkoli efektivní databázový software:
- 📶 Plynulá škálovatelnost: Vyberte si databázový software, který poroste spolu s vaší firmou. To je zásadní součást plánování, jak zvýšit objem dat, operací a uživatelů bez narušení provozu.
- 🔗 Kompatibilita integrace: Vyberte si databázová řešení, která se snadno integrují s vašimi stávajícími nástroji a platformami. Integrace šetří čas a úsilí a zefektivňuje pracovní postupy napříč systémy.
- 🔐 Silné zabezpečení dat: Vyberte si víceúrovňové šifrování a kontrolu přístupu k ochraně citlivých dat. Spolehlivé bezpečnostní funkce zabraňují narušení dat a podporují dodržování předpisů.
- 😎 Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si databázový software s intuitivním rozhraním a podpůrnými zdroji. Snadné použití zkracuje dobu potřebnou k osvojení si programu, což týmům pomáhá rychle se přizpůsobit a pracovat efektivně.
- 💯 Důraz na výkon: Zaměřte se na bezplatný databázový software, který nabízí rychlost a spolehlivost i při velkém datovém zatížení. Rychlá databázová řešení minimalizují prostoje, zvyšují celkovou produktivitu a spokojenost uživatelů.
- 📊 Analytické funkce: Vyberte si systém, který z vašich dat generuje praktické informace. Podpořte chytřejší rozhodování pomocí komplexních analytických nástrojů.
13 nejlepších bezplatných databázových softwarů pro vás
Zde je 13 nejlepších databázových softwarových řešení pro vaše databázové požadavky:
1. ClickUp (nejlepší pro správu databází a pracovních postupů)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a týmovou komunikaci, vše na jedné platformě – urychlené automatizací a vyhledáváním pomocí umělé inteligence nové generace.
Vyniká ve správě databází a pracovních postupů. Ačkoli je ClickUp tradičně známý pro správu úkolů a projektů, nabízí také jedinečné databázové funkce, které týmům umožňují centralizovat data a optimalizovat provoz.
Díky flexibilním zobrazením, předem navrženým šablonám a hladké integraci dat a úkolů umožňuje ClickUp správu databází všem uživatelům, bez ohledu na jejich technické znalosti.
ClickUp umožňuje uživatelům vytvářet a spravovat databáze pomocí zobrazení seznamu, tabulky nebo dokonce jako součást CRM ClickUp.
Zobrazení seznamu nabízí jednoduchý, ale strukturovaný způsob organizace informací s přizpůsobitelnými poli pro sledování čehokoli, od kontaktů až po milníky projektu. Pro větší podobnost s tabulkovým procesorem nabízí zobrazení tabulky známé rozložení, které je ideální pro správu velkých datových sad, jako jsou prodejní kanály nebo skladové zásoby.
Kromě toho podniky využívají CRM funkce ClickUp k řízení vztahů s klienty a k hladké integraci a sledování zákaznických dat s pracovními postupy pro správu úkolů, které fungují jako software pro správu zákaznické databáze.
Rozsáhlá knihovna šablon dostupná v ClickUp dále rozšiřuje jeho databázové možnosti.
Ať už potřebujete vytvořit databázi klientů, kalendář obsahu nebo inventář produktů, začněte s předem navrženou šablonou databáze přizpůsobenou vašim potřebám. Tyto přizpůsobitelné šablony tabulek umožňují týmům přidávat pole, vztahy a automatizace tak, aby vyhovovaly konkrétním pracovním postupům.
💡Tip pro profesionály: Pro vytvoření a správu databáze je dobrým výchozím bodem šablona tabulky ClickUp. Pro podrobnější databáze by měla pomoci šablona tabulky ClickUp pro správu projektů.
ClickUp Automations posouvá správu databází na vyšší úroveň tím, že snižuje množství manuální práce. Automatizujte úkoly, jako je aktualizace stavů, přiřazování vlastníků nebo upozorňování členů týmu, když jsou splněny určité podmínky.
Jak to funguje? Databáze sledující potenciální zákazníky spouští automatizaci, která upozorní prodejní týmy, když se potenciální zákazník posune do další fáze, aby nic neuniklo pozornosti.
ClickUp také nabízí snadnou integraci úkolů a správy dat. Pomocí ClickUp Tasks jsou databázové záznamy přímo propojeny s akčními úkoly, což týmům umožňuje spravovat projekty a související data na jednom místě. Například databáze marketingových kampaní obsahuje úkoly, termíny a odpovědné členy týmu, které jsou všechny viditelné a spravovatelné v rámci stejného pracovního prostoru.
Taková integrace zajišťuje, že data zůstávají použitelná, což zlepšuje spolupráci a provozní efektivitu. Díky správě úkolů, sledování pokroku, spolupráci a toku informací se ClickUp stal ideálním softwarem pro řízení pracovních postupů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte databázi dokumentů, zmapujte procesy, společně stanovte datové protokoly a sdílejte obsah pomocí ClickUp Docs.
- Zaznamenávejte nápady, automatizujte úkoly a vytvářejte souhrny z vaší databáze pomocí ClickUp Brain.
- Vizualizujte výkon, získejte analytické poznatky a generujte zprávy v reálném čase pomocí ClickUp Dashboards.
- Propojte pracovní postupy, větší databáze a externí nástroje s více než 1000 integracemi ClickUp.
Omezení ClickUp
- Zvládnutí všech jeho komplexních funkcí může vyžadovat delší dobu učení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
NEJLEPŠÍ nástroj pro řízení projektů a dashboard na světě.
2. MongoDB (nejlepší pro vývoj moderních aplikací)
MongoDB je přední open-source databáze NoSQL, která se používá pro svou flexibilitu a škálovatelnost.
Na rozdíl od tradičních relačních databází používá MongoDB dokumentově orientovaný datový model. Tento design dokumentové databáze bez schématu umožňuje dynamické a hierarchické datové struktury, což je zvláště výhodné pro aplikace, které zpracovávají rozmanité a vyvíjející se datové sady.
Distribuovaná architektura MongoDB zajišťuje vysokou dostupnost a horizontální škálovatelnost, což umožňuje plynulou distribuci dat mezi více servery. Tyto vlastnosti vedly k širokému přijetí v různých odvětvích, včetně elektronického obchodování, správy obsahu a analýzy v reálném čase.
Nejlepší funkce MongoDB
- Získejte flexibilní vyhledávání dat bez předdefinovaného schématu pomocí dynamických dotazů, které využívají dotazovací jazyk založený na dokumentech.
- Zlepšete výkon dotazů pomocí komplexního indexování polí v dokumentech.
- Distribuujte data na více serverů pomocí shard klíče, což podporuje horizontální škálovatelnost a vyvážené pracovní zatížení.
Omezení MongoDB
- Ve srovnání s jinými relačními databázemi nelze efektivně provádět složité transakce.
- Při práci s velkými datovými sadami spotřebovává více paměti, což má vliv na výkon.
Ceny MongoDB
- Sdílené: Zdarma
- Vyhrazený: Od 0,08 $/hodinu za 2 virtuální procesory
- Bez serveru: Cena začíná na 0,10 USD za 1 milion operací čtení a skenování.
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze MongoDB
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 450 recenzí)
3. MySQL (nejlepší pro relační databáze s otevřeným zdrojovým kódem)
MySQL je open-source relační databázový systém (RDBMS), který využívá strukturovaný dotazovací jazyk (SQL) pro efektivní správu dat. Byl vyvinut v polovině 90. let a stal se jedním z nejpoužívanějších databázových systémů na světě, který pohání mnoho aplikací od malých projektů až po řešení pro velké podniky.
Architektura MySQL je vyvinuta s ohledem na rychlost a spolehlivost, což z ní činí preferovanou volbu pro webové aplikace, datové sklady a e-commerce platformy. Její podpora napříč platformami a kompatibilita s různými programovacími jazyky zvyšují její univerzálnost v různých vývojových prostředích.
Významnou výhodou MySQL je jeho duální licenční model, který nabízí bezplatnou open-source edici pod licencí GNU General Public License (GPL) a komerční verze s dalšími funkcemi a podporou.
Nejlepší funkce MySQL
- Zajistěte konzistenci dat pomocí transakcí kompatibilních s ACID.
- Zajistěte rychlý výkon dotazů, zejména pro aplikace s velkým počtem čtení.
- Automatizujte rutinní operace s databázemi naplánováním úkolů, které se budou spouštět v určitých časech nebo intervalech.
Omezení MySQL
- V některých konfiguracích chybí nativní podpora pro fulltextové vyhledávání.
- Pro optimální výkon při velkém pracovním zatížení je nutné ruční ladění.
Ceny MySQL
- Open source a zdarma k použití
Hodnocení a recenze MySQL
- G2: 4,4/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
Správa dat je s MySQL snadná, rychlá a plynulá, systém oprávnění je dobře zabezpečený, je flexibilní a funkce vyhledávání/filtrování je opravdu velmi užitečná.
4. Microsoft SQL Server (nejlepší pro databázová řešení na podnikové úrovni)
Microsoft SQL Server je výkonný relační databázový software vyvinutý a navržený pro různé potřeby správy a analýzy dat na podnikové úrovni. Díky svým rozsáhlým schopnostem je tento databázový software vhodný pro široké spektrum uživatelů, od vývojářů a správců databází až po datové vědce, a poskytuje nástroje a funkce pro každou fázi životního cyklu dat.
Toto databázové řešení je optimalizováno pro transakční zpracování a aplikace business intelligence (BI). Nabízí vysoce škálovatelnou architekturu, která podporuje vše od malých prostředí s jedním serverem až po velké distribuované podnikové systémy.
SQL Server vyniká svou hladkou integrací s ekosystémem Microsoft, včetně Azure, Power BI a Visual Studio.
Nejlepší funkce Microsoft SQL Server
- Chraňte citlivá data pomocí řízení přístupu na základě rolí a technologie Always Encrypted.
- Získejte minimální prostoje a obnovu po havárii napříč více uzly díky skupinám Always On Availability Groups.
- Začleňte SQL Server Integration Services (SSIS), Reporting Services (SSRS) a Analysis Services (SSAS) pro komplexní řešení business intelligence.
Omezení Microsoft SQL Serveru
- Složitý a relativně drahý cenový systém ho činí nevhodným jako databázový software pro malé podniky.
- Pro optimální výkon vyžaduje značné systémové zdroje.
Ceny Microsoft SQL Server
- Bezplatný plán pro vývojáře
- Ostatní tarify začínají od 73 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze Microsoft SQL Server
- G2: 4,4/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 900 recenzí)
5. Amazon RDS (nejlepší pro spravované cloudové databázové služby)
Amazon Relational Database Service (RDS) je spravované cloudové řešení, které zjednodušuje nastavení, provoz a škálování relačních databází. Amazon RDS transformuje správu databází zefektivněním rutinních úkolů, jako je provisioning, konfigurace, zálohování a opravy. Představte si, že můžete spustit novou databázi během několika minut – je to tak snadné!
RDS podporuje více databázových strojů, včetně Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle a Microsoft SQL Server, a nabízí flexibilitu pro přizpůsobení se různým požadavkům aplikací.
Amazon RDS, navržený pro vysokou dostupnost a odolnost, také poskytuje jedinečná nasazení Multi-AZ (Availability Zone). Ta vytvářejí synchronní záložní repliky dat napříč různými databázovými zónami, aby zajistila redundanci dat a minimalizovala prostoje během údržby nebo neočekávaných poruch.
Nejlepší funkce Amazon RDS
- Zlepšete ochranu dat pomocí automatických záloh a opatření k vytváření snímků pro obnovení v daném časovém bodě.
- Vytvářejte repliky pouze pro čtení, abyste rozložili čtení dat a zlepšili výkon aplikací s intenzivním čtením dat.
- Získejte metriky a upozornění v reálném čase díky integraci s Amazon CloudWatch.
Omezení Amazon RDS
- Náklady na provoz databází a požadavky na úložiště se značně zvyšují.
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání se samosprávnými databázemi.
Ceny Amazon RDS
- AWS Free Tier: Bezplatný přístup po dobu 12 měsíců
- Ceny podle Amazon RDS engine: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
- Ceny podle nasazení Amazon RDS: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Amazon RDS
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Funguje opravdu dobře, aniž byste se museli starat o údržbu serveru.
6. Airtable (nejlepší pro jednoduchost databáze bez kódování a spolupráci)
Airtable je cloudový software pro spolupráci a správu databází, který kombinuje jednoduchost tabulkového procesoru s výkonem relační databáze. Umožňuje uživatelům organizovat, sledovat a spravovat data prostřednictvím intuitivního a vysoce přizpůsobitelného rozhraní.
Na rozdíl od tradičních databází nevyžaduje Airtable žádné znalosti v oblasti programování. Díky tomu je přístupný jednotlivcům i týmům z různých odvětví, včetně marketingu, projektového managementu, tvorby obsahu a plánování akcí.
Má také jedinečný přístup, který uživatelům umožňuje strukturovat data tak, aby co nejlépe vyhovovala jejich potřebám. Nabízí bezkonkurenční flexibilitu díky propojeným záznamům, relačním tabulkám nebo barevně označeným značkám.
Nejlepší funkce Airtable
- Rozjeďte své projekty s pomocí různých šablon, které vyhovují různým případům použití a odvětvím.
- Podporujte efektivní týmovou práci s více uživateli pracujícími současně, přičemž změny se projeví okamžitě.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy přizpůsobené konkrétním požadavkům projektu.
Omezení Airtable
- Omezená škálovatelnost pro velké datové sady a složité dotazy.
- Stává se nákladným, pokud se rozhodnete pro pokročilé funkce a máte větší týmy.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 24 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 54 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podniková úroveň: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
7. PostgreSQL (nejlepší pro pokročilou kompatibilitu se SQL a rozšiřitelnost)
PostgreSQL je výkonný open-source systém pro správu databází s více než 35 lety aktivního vývoje. Podporuje různé typy dat a pokročilé funkce, díky čemuž je vhodný pro různé aplikace, od malých projektů až po rozsáhlá podniková řešení.
Soulad PostgreSQL se standardy SQL a podpora transakcí ACID zajišťují integritu a spolehlivost dat. Tento software má také různé aplikace, včetně herních aplikací, nástrojů pro automatizaci databází a registrace domén.
PostgreSQL navíc podporuje pokročilé datové typy a funkce pro optimalizaci výkonu.
Nejlepší funkce PostgreSQL
- Optimalizujte výkon dotazů napříč různými datovými sadami pomocí různých metod indexování.
- Podporujte komplexní dotazování a řazení pomocí integrovaných funkcí pro efektivní vyhledávání textu v rozsáhlých datových sadách.
- Využijte rozšíření PostGIS, které nabízí podporu geografických objektů pro služby založené na lokalizaci a geografický informační systém (GIS).
Omezení PostgreSQL
- Vyžaduje více technických znalostí pro konfiguraci a správu.
- Nelze snadno škálovat pro cloudové aplikace
Ceny PostgreSQL
- Open-source a bezplatné
- Doplňky a integrace mohou vyžadovat zakoupení.
Hodnocení a recenze PostgreSQL
- G2: 4,4/5 (více než 630 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (410+ recenzí)
Je velmi výkonný a univerzální a má kolem sebe vybudovaný obrovský ekosystém.
8. MariaDB (nejlepší z hlediska škálovatelnosti a flexibility)
MariaDB je open-source relační databázový systém (RDBMS), který vznikl v roce 2009 jako odnož MySQL. Od té doby se vyvinul a získal řadu jedinečných funkcí a vylepšení, díky čemuž se stal oblíbenou volbou pro vývojáře a podniky, které hledají spolehlivé a flexibilní databázové řešení.
MariaDB se také integruje s různými nástroji, má aktivní komunitu open source a pravidelné aktualizace. Databázový software zachovává kompatibilitu s MySQL, poskytuje plynulou migraci a zároveň zavádí jedinečné funkce, které vyhovují moderním požadavkům na správu dat.
Nejlepší funkce MariaDB
- Přizpůsobte výkon a funkce databáze konkrétním potřebám aplikace pomocí různých podporovaných úložných modulů, jako jsou Aria, InnDB, XtraDB a MyRocks.
- Zlepšete zabezpečení databáze pomocí vylepšení, jako jsou uživatelské role, pluginy pro ověřování hesel a šifrování dat v klidu.
- Optimalizujte výkon své databáze pomocí rozsáhlých možností přizpůsobení open source.
Omezení MariaDB
- Vyžaduje monitorování, protože škálovatelnost někdy vede k zatížení zdrojů.
- Omezuje grafická rozhraní s menším počtem vestavěných vizualizačních nástrojů
Ceny MariaDB
- MariaDB Community: Open source a bezplatný
- MariaDB Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze MariaDB
- G2: 4,4/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
9. Altibase (nejlepší pro hybridní databáze v paměti a na disku)
Ať už potřebujete bleskurychlé zpracování dat nebo bezpečné dlouhodobé ukládání, Altibase vám nabízí to nejlepší z obou světů.
Globální podniky využívají tento vysoce výkonný relační databázový systém (RDBMS), který jedinečným způsobem kombinuje paměťové a diskové úložiště v rámci jediného sjednoceného modulu. Hybridní architektura navíc optimalizuje rychlost bez snížení spolehlivosti.
Díky plynulému škálování a výjimečným funkcím zpracování transakcí je Altibase nejlepší volbou pro dynamická prostředí s velkým objemem dat. Podporuje také analýzu v reálném čase a souběžné zpracování dat pro plynulý provoz. Navíc jeho funkce v paměti fungují vždy bez ohledu na špičkové zatížení.
Nejlepší funkce Altibase
- Provádějte spolehlivé zpracování transakcí a integraci se stávajícími systémy díky tomu, že Altibase je kompatibilní s ANSI SQL a ACID.
- Zajišťuje kontinuitu datových operací díky několika integrovaným mechanismům pro převzetí služeb při selhání.
- Podporuje rozsáhlá nasazení s funkcemi clusteringu s více uzly.
Omezení Altibase
- Vyžaduje pokročilé nastavení, aby bylo možné plně využít jeho hybridní architekturu.
- Ve srovnání s populárnějšími databázemi postrádá širokou integraci třetích stran.
Ceny Altibase
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Altibase
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Apache Cassandra (nejlepší pro aplikace kritické pro chod podniku)
Apache Cassandra je bezplatný databázový software známý svou výjimečnou škálovatelností a vysokou dostupností.
Cassandra je open-source databázový systém NoSQL, který je navržen tak, aby zpracovával velké objemy dat na více komoditních serverech bez jediného bodu selhání. Díky tomu je ideální pro aplikace vyžadující vyšší výkon a nepřetržitý provoz. Ať už zpracováváte obrovské objemy dat nebo potřebujete nulové výpadky v databázových systémech, Cassandra nabízí spolehlivost jako žádná jiná.
Jeho decentralizovaná architektura zajišťuje redundanci dat a odolnost proti chybám, což z něj činí preferovanou volbu pro odvětví, která spravují rozsáhlé datové sady a vyžadují analýzu v reálném čase.
Nejlepší funkce Apache Cassandra
- Získejte flexibilitu pro vyvážení konzistence a dostupnosti na základě požadavků aplikace.
- Zjednodušte interakce pro vývojáře v databázových systémech pomocí jazyka Cassandra Query Language (CQL), který je podobný jazyku SQL.
- Zajistěte dostupnost a spolehlivost dat v geograficky rozptýlených lokalitách pomocí distribuovaného ukládání a replikace dat.
Omezení Apache Cassandra
- Omezená kompatibilita s ACID (atomickost, konzistence, izolace, trvanlivost) je nevýhodou pro aplikace vyžadující přísnou transakční integritu.
- Postrádá vestavěné analytické funkce, vyžaduje externí nástroje pro analýzu
Ceny Apache Cassandra
- Software je open source a bezplatný.
Hodnocení a recenze Apache Cassandra
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
Vysoce dostupná a konzistentní varianta databází NoSQL.
11. Oracle (nejlepší pro distribuovaný databázový software)
Oracle Database je komplexní a široce používaný systém pro správu relačních databází (RDBMS), který je známý svou škálovatelností, spolehlivostí a bohatou sadou funkcí.
Díky kombinaci architektury a pokročilé analytiky AI je tato databáze vhodná pro různé aplikace, od malých operací až po velké podnikové systémy, a poskytuje efektivní správu dat a podporu pro složité transakce.
Pokročilá bezpečnostní opatření a řešení s vysokou dostupností v databázi Oracle zajišťují integritu dat a nepřetržitý provoz, díky čemuž je tato databáze preferovanou volbou v různých odvětvích. Výkonné funkce, jako je replikace dat v reálném čase a kompatibilita s více cloudy, zajišťují špičkový výkon v globálních operacích.
Nejlepší funkce Oracle
- Získejte vysokou dostupnost a škálovatelnost bez nutnosti změn v aplikacích díky funkci Real Application Clusters (RAC), která umožňuje provozovat více serverů jako jeden systém.
- Spravujte prostorová a grafová data pomocí pokročilých funkcí, které podporují komplexní geoprostorové aplikace a síťové datové modely.
- Zjednodušte správu úložišť databází automatizací rozkládání dat a zrcadlení.
Omezení Oracle
- Licencování je složité a nákladné, zejména pro malé a střední podniky.
- Vyžaduje odborné znalosti a specializovaný tým pro konfiguraci a optimalizaci.
Ceny Oracle
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Oracle
- G2: 4,3/5 (940+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 460 recenzí)
Lehký, velmi snadno použitelný. Soubory TNS usnadňují zajištění stejných připojení pro všechny.
12. IBM Db2 (nejlepší pro analytiku a integraci dat založenou na umělé inteligenci)
Pokud hledáte dokonalou kombinaci inteligence umělé inteligence a plynulé optimalizace databáze, vyberte si IBM Db2. Tento relační systém pro správu databází využívá algoritmy strojového učení k zjednodušení načítání dat a jejich přeměně na praktické poznatky.
Db2, známý svou stabilitou a škálovatelností, je široce využíván ve finančnictví, zdravotnictví a maloobchodu, kde je integrita dat a výkon klíčové. Jeho pokročilé funkce komprese dat a automatického ladění zvyšují efektivitu, což z něj činí spolehlivou volbu pro podniky spravující rozsáhlé datové soubory.
Stručně řečeno, IBM Db2 neslouží jen k udržení chodu věcí, ale také k jejich chytřejšímu řízení.
Nejlepší funkce IBM Db2
- Získejte rychlejší analýzy a reporty díky výpočetnímu výkonu v paměti s funkcí BLU Acceleration.
- Zajistěte dostupnost dat pomocí integrovaného řešení IBM pro obnovu dat s názvem High Availability Disaster Recovery (HADR).
- Zlepšete výkon dotazů a snižte požadavky na úložiště díky pokročilé kompresi dat.
Omezení IBM Db2
- Cenová struktura je složitá, což může vést k vyšším nákladům u některých implementací.
- Vyžaduje značné investice do hardwaru a údržbu pro optimální výkon.
Ceny IBM Db2
- Zdarma
- Standard: 99 $/měsíc (účtováno hodinově, dva virtuální procesory)
- Enterprise: 969 $/měsíc (účtováno hodinově, čtyři virtuální procesory)
Hodnocení a recenze IBM Db2
- G2: 4,1/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
Velmi se mi líbí výkon a stabilita tohoto produktu.
13. DbVisualizer (nejlepší pro vizuálně zaměřenou správu databází)
DbVisualizer je špičkový nástroj pro správu databází, který klade důraz na vizuální přehlednost a uživatelsky přívětivé funkce. Jeho intuitivní rozhraní zjednodušuje složité databázové operace tím, že přeměňuje složité datové struktury na snadno srozumitelné vizuální reprezentace.
Ať už provádíte dotazy nebo analyzujete datové sady, DbVisualizer usnadňuje správu databází díky vizuálnímu nástroji pro tvorbu dotazů a vizualizaci dat v reálném čase. Je navržen s ohledem na flexibilitu, podporuje různé platformy a integruje se s nimi, včetně databáze MySQL a rozšíření NoSQL.
Intuitivní navigace a přehledné rozvržení pomáhají novým vývojářům i zkušeným odborníkům efektivně prozkoumávat a spravovat datové toky.
Nejlepší funkce DbVisualizer
- Vizualizujte složité vztahy pomocí přizpůsobitelných grafů a diagramů, které usnadňují interpretaci dat.
- Získejte flexibilitu plynulého provozu v různých prostředích, jako jsou systémy Windows, macOS a Linux/UNIX.
- Optimalizuje správu dotazů pomocí pokročilého zvýrazňování syntaxe, automatického doplňování a vizuálních nástrojů pro vytváření dotazů.
Omezení programu DbVisualizer
- Omezené pokročilé funkce automatizace ve srovnání s jinými nástroji pro podniky
- Při práci s velkými databázemi dochází k zpomalení výkonu.
Ceny DbVisualizer
- Zdarma
- Pro (omezená podpora): 197 USD/rok na uživatele v prvním roce a 69 USD/rok na uživatele od druhého roku dále
- Pro (prémiová podpora): 229 USD/rok na uživatele za první rok a 99 USD/rok na uživatele od druhého roku dále
Hodnocení a recenze DbVisualizer
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
Optimalizujte správu databází s ClickUp
S nárůstem objemu dat a poptávkou po praktických informacích hraje software pro správu databází klíčovou roli v různých podnicích a odvětvích.
Náš seznam 13 nejlepších bezplatných databázových softwarů nabízí efektivní řešení přizpůsobená různým potřebám. ClickUp však vyniká nad konkurencí. ✅
ClickUp jde nad rámec tradiční správy databází tím, že kombinuje pokročilou umělou inteligenci, výkonnou automatizaci, hladkou integraci a správu úkolů do jedné jednotné platformy. Díky funkcím, jako jsou předem navržené šablony, které minimalizují manuální úsilí bez kompromisů v kvalitě, ClickUp zlepšuje způsob, jakým spravujete a využíváte svá data.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a optimalizujte své databáze!