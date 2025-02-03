15 nejlepších softwarů pro řízení pracovních postupů v roce 2025

Vzít chaos nového projektu a rozdělit vše, co je třeba udělat, na jednotlivé úkoly, znamená pouze přesunout věci z chaosu do organizovaného chaosu. Na druhou stranu, pochopení toho, jak jsou všechny informace a lidé propojeni a jak se data pohybují v rámci projektu, se nazývá řízení pracovních postupů.
A řízení pracovních postupů může z vašich projektů vymýtit chaos a nastolit pořádek. ?
Nejlepší způsob, jak vám a vašemu týmu pomoci zefektivnit procesy, je software pro správu pracovních postupů. Tyto nástroje umí víc než jen zaznamenávat úkoly a vytvářet plány. Pomáhají vám pochopit, jak provést každý krok, přidělit odpovědnosti, sledovat pokrok a, co je nejdůležitější, automatizovat manuální kroky pracovního postupu.
Výhody implementace dobrého softwaru pro řízení pracovních postupů jsou značné, a proto je na trhu k dispozici mnoho možností. Ale nebojte se – nenecháme vás ztratit se v džungli softwaru pro řízení pracovních postupů! Vytvořili jsme seznam 15 různých softwarových řešení pro řízení pracovních postupů.
Ke každému nástroji pro správu pracovních postupů jsme připojili stručné představení, silné a slabé stránky, cenu a hodnocení skutečných uživatelů.
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení pracovních postupů?
Pokud jste s tímto pojmem nováčkem, nejdůležitější věcí, kterou byste měli vědět, je, že řízení pracovních postupů je způsob, jak optimalizovat procesy a provádění úkolů se zaměřením na cíle. Toho se dosahuje sledováním toho, jak práce v rámci projektu probíhá – odtud pochází termín „pracovní postup“.
Efektivní vedoucí pracovníci implementují software pro správu pracovních postupů do svých obchodních procesů, protože zvyšuje efektivitu týmů a zároveň zlepšuje konečný produkt.
Jakmile víte, co je to řízení pracovních postupů a jak může pomoci vašemu týmu, je čas podívat se na to, co dělá tento styl softwaru pro řízení projektů tak efektivním. Nejlepší software pro řízení pracovních postupů závisí na potřebách vašeho týmu, jako je automatizace, spolupráce a řízení projektů. Zde je několik funkcí, které byste měli při výběru zvážit:
- Funkce pro správu pracovních postupů, které umožňují vizuálně mapovat a upravovat vaše obchodní procesy
- Klíčové funkce pro definování a sledování termínů pomocí jednoduchých funkcí drag-and-drop pro rychlé přesouvání a plánování úkolů
- Metriky, které vám umožňují sledovat průběh projektu a řídit výkon jednotlivců i celého týmu
- Schopnost automatizovat rutinní úkoly za účelem omezení manuálních procesů (také známá jako automatizace pracovních postupů)
- Integrace s vašimi dalšími nástroji
- Funkce pro týmovou spolupráci, které zahrnují všechny zúčastněné strany a členy týmu v jednom prostoru
- Přizpůsobitelné šablony, které vám pomohou vytvářet vlastní dashboardy, sledovat pokrok a automatizovat pracovní postupy.
- Funkce pro správu úkolů s univerzálním mapováním závislostí projektů
Jako vždy, vaše konkrétní potřeby závisí na tom, jaké jsou cíle vašeho projektu a jaké metodiky projektového řízení využíváte. Nezvolte si nástroj jen kvůli jedné zajímavé funkci, ale vyberte si řešení, které splní všechny vaše potřeby. ?
15 nejlepších softwarových systémů pro řízení pracovních postupů
Na výběr je spousta možností. Mnohé z těchto nástrojů se zaměřují na jeden aspekt řízení pracovních postupů, jako je tvorba diagramů, vývoj softwaru nebo automatizace opakovatelných úkolů. Při posuzování jednotlivých nástrojů mějte na paměti své celkové cíle a zvažte, co nejlépe pomůže vašemu týmu spolupracovat a být efektivní.
1. ClickUp – Nejlepší pro řízení projektů
ClickUp byl od základu navržen tak, aby podporoval produktivitu a spolupráci týmů, a proto je řízení pracovních postupů v podniku integrováno do všech jeho funkcí a možností. Je to více než jen nástroj pro řízení pracovních postupů, je to centrum produktivity, které kombinuje funkce, které jsou obvykle k dispozici pouze jako samostatné nástroje, do jednoho snadno použitelného rozhraní.
S ClickUpem máte vždy více než jeden způsob, jak zorganizovat své úkoly. Platforma pro správu pracovních postupů integruje komunikaci s dokumentací, plánování se sledováním a dokonce přináší do prostředí nejnovější nástroje pro generování textu pomocí umělé inteligence.
Tři věci, které projektoví manažeři na ClickUp oceňují nejvíce, jsou přizpůsobitelné šablony, ClickUp Mind Maps a ClickUp Automations, které omezují opakující se úkoly. Tyto a mnoho dalších funkcí vám a vašemu týmu umožňují soustředit se na konzistentní a efektivní práci.
Nejlepší funkce ClickUp:
- ClickUp Brain pro automatizaci opakujících se úkolů pomocí AI
- Široká škála nástrojů pro automatizaci úkolů, které se snadno nastavují a monitorují
- Několik způsobů, jak vytvářet a spravovat úkoly, včetně podúkolů a kontrolních seznamů
- Konzistentní, uživatelsky přívětivé rozhraní, které je skvělé jak pro začátečníky, tak pro pokročilé uživatele.
- Několik vizualizačních nástrojů, včetně Ganttových diagramů, myšlenkových map, PertCharts a mnoha dalších
- Funkce vlastního stavu umožňuje uživatelům vytvořit si vlastní seznam standardních hodnot stavu.
- Skvělé nástroje pro spolupráci, jako je možnost zanechávat komentáře k přiděleným úkolům
- Integrace s dalšími oblíbenými nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou Slack, Zoom, GitHub a další.
- Rozsáhlá knihovna šablon pro tvorbu vlastních pracovních postupů. Vyzkoušejte šablonu Work Plan Whiteboard od ClickUp a naplánujte svůj další projekt.
Omezení ClickUp:
- Nabízí tolik funkcí, že chvíli trvá, než se v něm zorientujete.
- Některé nové funkce ještě nejsou plně vyvinuty.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 6 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. ProWorkflow – vhodný pro malé a střední týmy
ProWorkflow, původně vyvinutý jako nástroj pro správu pracovních postupů ke stažení, je nyní sadou nástrojů založenou na SaaS s mezinárodním publikem. Zaměřuje se na sledování projektů, úkolů a času, s rostoucími schopnostmi pro správu kontaktů, pracovních postupů a zdrojů.
Tento nástroj je primárně určen pro firmy s malými až středně velkými týmy. ProWorkflow má výkonnou mobilní aplikaci, díky které se snadno používá i na cestách.
Nejlepší funkce ProWorkflow:
- All-in-one dashboard pro přehled všech probíhajících projektů s funkcí drag-and-drop
- Přesné a snadno implementovatelné nástroje pro správu času
- Integrace Microsoft Teams a Outlook
- Mobilní aplikace pro iOS a Android
- Nástroje pro řízení podniku, jako jsou nabídky a fakturace
- Rostoucí počet šablon
Omezení ProWorkflow:
- Určeno pro startupy, freelancery a malé podniky, ale ne pro větší týmy nebo společnosti.
- Klíčové funkce omezené automatizace pracovních postupů
- Nelze integrovat s mnoha běžnými nástroji pro zvýšení produktivity
- Chybí mnoho běžných nástrojů pro správu projektů a pracovních postupů, jako jsou Ganttovy diagramy, Kanban tabule a mindmapping.
- Ovládání uživatelského rozhraní může být matoucí.
- Pro přizpůsobení polí a formulářů a šablon je zapotřebí dražší verze.
- Žádná bezplatná verze
Ceny ProWorkflow:
- Profesionální: 20 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ProWorkflow:
- G2: 4. 1/5 (35+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 240 recenzí)
3. Flokzu – vhodný pro automatizaci procesů
Flokzu se prezentuje jako software pro řízení pracovních postupů, který zajišťuje automatizaci a nasazení procesů. Je určen pro uživatele, kteří nemají IT zázemí, ale chtějí automatizovat své obchodní procesy a operace a zároveň propojit tok informací z jedné cloudové aplikace do druhé.
Tento software pro správu pracovních postupů nabízí rozhraní typu drag-and-drop bez nutnosti programování. Díky tomu můžete snadno modelovat své procesy a integrovat je s dalšími oblíbenými nástroji pro zvýšení produktivity. Flokzu také nabízí knihovnu šablon procesů. Šablony jsou přizpůsobitelné a můžete je upravovat podle svých konkrétních potřeb.
Nejlepší funkce Flokzu:
- Zaměřený na obchodní procesy – a dělá to velmi dobře
- Integrace s většinou online nástrojů prostřednictvím Zapier a webových služeb
- Verze Sandbox, ve které můžete vyzkoušet své vlastní pracovní postupy, aniž byste se dotkli živých dat
- Výkonný nástroj pro generování reportů pro prezentaci dat shromážděných pomocí automatizace
- Integrovaná funkce databáze
Omezení Flokzu:
- Nemá funkce pro definici, přiřazování nebo monitorování pracovních postupů – pouze automatizuje.
- Chybějící nástroje pro správu projektů a pracovních postupů
- Chybějící nástroje pro spolupráci a komunikaci v týmu
- Databázové nástroje jsou omezené
- Propojení aplikačních programových rozhraní (API) může být pro začátečníky obtížné.
Ceny Flokzu:
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Premium: 21 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Flokzu:
- G2: 4,9/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (70+ recenzí)
4. Backlog – vhodný pro sledování chyb
Backlog je software pro řízení projektů s integrovanou správou kódu a sledováním chyb. Platforma poskytuje společnosti jediné místo, kde může uchovávat všechny své projekty, úkoly a soubory. Je integrována s dalšími nástroji od společnosti Nulab, která Backlog vyvíjí, prodává a podporuje.
Backlog je zaměřen na sjednocení týmu. To znamená, že můžete spolupracovat s členy týmu, ať už jsou v kanceláři nebo pracují na dálku. Jeho primárním cílem je zajistit transparentnost a kontrolu nad projekty, úkoly, chybami a požadavky.
Nejlepší funkce Backlogu:
- Komplexní klíčové funkce pro spolupráci týmů DevOps a dalších týmů v organizaci
- Dobrý nástroj pro hlášení a sledování chyb
- Jednoduché rozhraní určené pro softwarové projekty
- Dashboardy jsou užitečným nástrojem pro projektové manažery.
- Užitečná integrace se Slackem a e-mailem
- Podporuje dokumentaci souběžně s vývojovými týmy
Omezení Backlogu:
- Postrádá funkce pro projekty mimo oblast vývoje softwaru.
- Integrace s jinými nástroji pro zvýšení produktivity je omezená.
- Ganttovy diagramy nezahrnují závislosti.
- Použití podúkolů je omezené.
- Žádná automatizace pracovních postupů pro zpracování rutinních úkolů
Ceny Backlog:
- Zdarma: 10 jmenovaných uživatelů, 1 aktivní projekt
- Starter: 35 $/měsíc, 30 jmenovaných uživatelů, 5 aktivních projektů
- Standard: 100 $/měsíc, neomezený počet uživatelů, 100 aktivních projektů
- Premium: 175 $/měsíc, neomezený počet uživatelů a projektů
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Backlog:
- G2: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
5. Lucidchart – vhodný pro inteligentní tvorbu diagramů
Lucidchart poskytuje platformu pro tvorbu diagramů, kterou lze použít k vizuálnímu znázornění pracovních postupů projektu. Toto řešení pro správu pracovních postupů je kolaborativní webový nástroj, který uživatelům umožňuje kreslit znázornění lidí, procesů a systémů v rámci podniku nebo týmu.
Je určen k použití se systémem pro správu pracovních postupů jako způsob vytváření grafických vizualizací pracovních postupů. Je to skvělý nástroj, který členům týmu umožňuje získat celkový přehled o svých úkolech a pracovních postupech.
Nejlepší funkce Lucidchart:
- Interaktivní diagramy pracovních procesů a vizualizace dat na jedné společné platformě, která zabraňuje přepínání mezi kontexty.
- Je založen na cloudu, takže k němu mají přístup všichni členové týmu bez ohledu na to, odkud pracují.
- Chat v okně pro úpravy a společné vytváření obsahu v reálném čase
- Snadno použitelný, ale výkonný; i noví uživatelé mohou vytvářet složité diagramy
- Integrace s běžnými nástroji pro spolupráci a dokumentaci procesů
Omezení Lucidchart:
- Umí pouze vytvářet diagramy
- Žádné skutečné nástroje pro správu projektů
- Žádná funkce automatizace pracovních postupů pro opakující se úkoly
- Velké komplexní diagramy mohou systém zpomalit.
- Žádné šablony pro několik běžných odvětví, jako je vzdělávání a zdravotnictví
Ceny Lucidchart:
- Zdarma: až 3 dokumenty
- Individuální: 7,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: 9,00 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Lucidchart:
- G2: 4. 6/5 (více než 2 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 900 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Lucidchart!
6. Nintex – vhodný pro identifikaci úzkých míst
Nintex je software pro správu pracovních postupů, který umožňuje správu úkolů a automatizaci procesů. Vyznačuje se tím, že obsahuje nástroje pro identifikaci vašich procesů a úzkých míst pro další optimalizaci nebo automatizaci, stejně jako nástroje pro zachycení, mapování a správu procesů, které vaše organizace používá. Je navržen pro obchodní procesy, jako je zaškolování zaměstnanců a výměna dat, ale lze jej použít i pro kreativní projekty.
Platforma Nintex vyniká zjednodušením složitých procesů díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní, které týmům umožňuje automatizovat pracovní postupy bez nutnosti mít zkušenosti s programováním. Umožňuje uživatelům vytvářet, spravovat a optimalizovat aplikace pro automatizaci procesů v různých odděleních, včetně HR, provozu a zákaznického servisu, čímž zefektivňuje rutinní úkoly a uvolňuje cenný čas.
Nejlepší funkce Nintexu:
- Rozsáhlá knihovna šablon pro řízení pracovních postupů
- Zahrnuje některé nástroje pro správu dokumentů, včetně interaktivních schvalování a digitálních podpisů.
- Automatizace založená na cloudu pro propojení dat a automatizaci opakujících se úkolů
- Funkce analýzy pracovních postupů pro hodnocení účinnosti automatizace
- Nástroje pro dokumentaci v každém kroku
Omezení Nintexu:
- Zaměřuje se pouze na automatizaci procesů a obsahuje pouze několik funkcí, které se nacházejí v plně funkčním softwaru pro řízení pracovních postupů.
- Žádné nástroje pro řízení projektů nebo spolupráci
- Složité pracovní postupy je obtížné znázornit v diagramu a automatizovat.
- Bez funkce sandboxu
- Každá funkce je licencována samostatně a účtována samostatně.
- Ceny jsou určeny pro větší společnosti.
Ceny Nintex:
- Pro: 15 000 až 35 000 USD/rok za modul
- Premium: 30 000 až 60 000 USD/rok za modul
- Vlastní: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Nintex:
- G2: 4,2/5 (690+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 900 recenzí)
7. Kissflow – vhodný pro přizpůsobení procesních pracovních postupů
Kissflow je vývojová platforma s nízkými/žádnými požadavky na kódování zaměřená na řízení podnikových procesů. Lze ji použít k vytváření podnikových aplikací a automatizaci úkolů. Svůj software označují jako pracovní platformu, protože zahrnuje nejen vývojové nástroje, ale také tabule pro vizualizaci a sledování projektů, nástroje pro spolupráci a analytiku.
Kissflow se v přeplněném prostoru pro správu a automatizaci pracovních postupů odlišuje svým intuitivním designem a zaměřením na zvýšení efektivity obchodních procesů. Jeho síla spočívá v jeho univerzálnosti, která pokrývá širokou škálu funkcí od správy projektů po automatizaci procesů, a to vše pod jedním uživatelsky přívětivým rozhraním. Tato platforma je obzvláště výhodná pro organizace, které chtějí zefektivnit své operace, aniž by musely investovat velké prostředky do IT infrastruktury nebo specializovaného personálu. Díky sadě nástrojů určených pro spolupráci, sledování a analýzu umožňuje Kissflow týmům udržovat přehled o postupu projektu a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, čímž podporuje kulturu neustálé optimalizace a inovace.
Nejlepší funkce Kissflow:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní zaměřené na obchodní uživatele, nikoli na IT nebo softwarové profesionály.
- Možnost vytvářet vlastní pracovní postupy podle vašich jedinečných potřeb
- Mobilní aplikace pro iOS a Android
- Integrované analytické a reportovací funkce pro měření výkonu procesů
- Komplexní systém správy dokumentů
- Low-code umožňuje v případě potřeby určité programování.
Omezení Kissflow:
- Nástroje pro řízení projektů a spolupráci jsou jednoduché.
- Integrace s jinými platformami je omezená.
- Vzorce a složitá logika pro pole jsou omezené.
- Není možné informovat uživatele o změnách provedených jinými uživateli
- Komplexní automatizace pracovních postupů je obtížná k implementaci.
Ceny Kissflow:
- Malé podniky: 15 $/měsíc na uživatele
- Firemní: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Kissflow:
- G2: 4,2/5 (více než 520 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (35+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Kissflow!
8. HighGear – vhodný pro řešení bez kódu
HighGear je softwarová platforma pro automatizaci pracovních postupů bez nutnosti programování, která poskytuje správu podnikových pracovních postupů v měřítku v systému navrženém pro každodenní použití v podnikání. Jedná se o flexibilní, rychlý a výkonný soubor nástrojů, který umožňuje automatizaci jednoduchých i složitých obchodních procesů. Kromě automatizace pracovních postupů zahrnuje také nástroje pro správu úkolů, správu digitálních aktiv a reporting.
HighGear se v oblasti správy pracovních postupů na podnikové úrovni vyznačuje svým designem bez kódu a poskytuje komplexní sadu nástrojů pro automatizaci obchodních procesů pro uživatele bez technických znalostí. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a rozsáhlému seznamu funkcí je tato platforma ideální volbou pro organizace, které chtějí automatizovat komplexní pracovní postupy, aniž by byly závislé na drahých IT zdrojích nebo vyžadovaly specializované znalosti.
Nejlepší funkce HighGear:
- Nástroj pro automatizaci procesů bez nutnosti programování, určený pro manažery, technické tvůrce a obchodní analytiky k vytváření, správě a nasazování podnikových aplikací pro řízení pracovních postupů.
- Vývojové prostředí bez kódu umožňuje rychlé vytváření aplikací
- Neobětuje výkon ve prospěch snadného používání
- Zabezpečení na podnikové úrovni
Omezení HighGear:
- Zaměřeno na automatizaci procesů – chybí nástroje pro řízení projektů a optimalizaci pracovních postupů
- Spolupráce a správa úkolů jsou omezené
- Protože podporuje automatizaci procesů na podnikové úrovni, může být někdy až příliš složitý.
- Ceny mohou být pro menší společnosti vysoké.
Ceny HighGear:
- Tým: Kontaktujte nás ohledně cen
- Oddělení: Kontaktujte nás ohledně cen
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
- Globální: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze HighGear:
- G2: N/A
- Capterra: 5,0/5 (více než 20 recenzí)
9. Workato – vhodný pro podnikové týmy
Workato je platforma pro automatizaci podnikových procesů na podnikové úrovni, která poskytuje rozhraní bez nutnosti programování pro vytváření takzvaných „receptů“ pro automatizaci podnikových pracovních postupů. Uživatelé mohou definovat, jaká uživatelská aktivita nebo změna dat spustí akci, a poté, jaký recept se má v reakci na to spustit.
Síla Workato spočívá v jeho výkonném rozhraní pro tvorbu receptů, které je určeno jak pro technické, tak i netechnické uživatele a umožňuje jim rychle vytvářet složité pracovní postupy, které by jinak vyžadovaly specializované znalosti nebo odborné zkušenosti. Díky rozsáhlým integračním schopnostem je Workato ideálním nástrojem pro firmy, které chtějí zefektivnit své operace a vytvořit soudržné pracovní prostředí konsolidací různých platforem a služeb do jednoho systému.
Nejlepší funkce Workato:
- Integrace s většinou obchodního softwaru a datových nástrojů
- Zabezpečení a správa na podnikové úrovni
- Uživatelsky přívětivé a intuitivní rozhraní
- Flexibilita při vytváření automatizace pracovního toku
Omezení Workato:
- Výkonné funkce, ale také strmá křivka učení
- Žádné nástroje pro plánování, spolupráci nebo řízení projektů
- Ceny za jednotlivé úkoly nejsou jasné.
- Ladění receptu může být obtížné
- Omezené nástroje pro ladění
Ceny Workato:
- Kontakt pro ceny
Hodnocení a recenze Workato:
- G2: 4,7/5 (více než 320 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (45+ recenzí)
10. Cflow – vhodný pro převod tabulek do pracovních postupů
Cflow je platforma bez nutnosti programování, která je navržena tak, aby převedla vaše současné obchodní procesy využívající e-maily a tabulky do automatizovaných pracovních postupů. Je navržena tak, aby se přizpůsobovala růstu firmy a zajišťovala digitální transformaci v současnosti i v budoucnosti.
Jedná se o rozhraní typu drag-and-drop, které umožňuje snadné vytváření pracovních postupů a zahrnuje podporu pro mobilní zařízení.
Cflow se odlišuje od jiných nástrojů pro automatizaci pracovních postupů tím, že se zaměřuje na zefektivnění obchodních procesů prostřednictvím eliminace papírové správy dat a využívání moderních technologií k digitalizaci operací. Díky funkcím, jako je generování dokumentů, dynamická správa úkolů a podrobné reportování, umožňuje Cflow organizacím optimalizovat jejich pracovní postupy a vytvořit komplexní bezpapírové prostředí, což snižuje počet chyb a zkracuje dobu zpracování, a tím zvyšuje produktivitu.
Nejlepší funkce Cflow:
- Sofistikovaný modul pravidel umožňuje snadné nastavení složitých pracovních postupů.
- Nástroj pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop, který umožňuje snadno zaznamenávat uživatelské vstupy pro jakýkoli pracovní postup
- Snadno přidávejte směrování a oznámení do pracovních postupů, aby všichni dotčení byli informováni o aktuálním stavu.
- Většinu aspektů jakéhokoli workflow lze přizpůsobit konkrétním potřebám.
- Zprávy a analýzy poskytují konzistentní a neustálou zpětnou vazbu o tom, jak fungují automatizované pracovní postupy.
- Špičková bezpečnost a šifrování pro ochranu uživatelských dat
Omezení Cflow:
- Zaměřeno na pracovní postupy v podnikání, nikoli na automatizaci pracovních postupů v projektech
- Omezené nástroje pro řízení projektů a spolupráci
- Při zpracování velkého množství dat mohou pracovní postupy běžet pomalu.
- Rozsáhlé funkce mohou zpočátku ztěžovat osvojení si rozhraní.
- Stávající knihovna šablon obsahuje pouze automatizaci obchodních procesů.
- Řešení problémů se složitými pracovními postupy může být náročné.
Ceny Cflow:
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Happy: 12 $/měsíc na uživatele
- Joy: 16 $/měsíc na uživatele
- Bliss: 22 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Cflow:
- G2: 5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
11. Pipedrive – vhodný pro automatizaci prodejních pracovních postupů
Pipedrive je softwarový systém pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), který spravuje a automatizuje váš prodejní pracovní postup. Poskytuje funkce CRM, které očekáváte, spolu s vytvářením prodejních pracovních postupů a automatizací opakujících se administrativních úkolů. Je navržen tak, aby pomáhal prodejním týmům všech velikostí řídit složité prodejní procesy. Pipedrive také nabízí prodejní přístup založený na aktivitách, který provede vaše prodejce pracovním postupem hledání, rozvíjení a uzavírání prodejů.
Síla Pipedrive spočívá v zaměření na automatizaci prodejního procesu, což umožňuje firmám soustředit se na uzavírání obchodů, místo aby trávily čas administrativními úkoly. Díky funkcím, jako je integrace e-mailů, bodování potenciálních zákazníků a připomínky aktivit, Pipedrive umožňuje organizacím zefektivnit jejich prodejní pracovní postupy a efektivně spravovat vztahy se zákazníky.
Nejlepší funkce Pipedrive:
- Virtuální prodejní asistent navrhuje personalizované tipy a nápady pro zlepšení výkonu při práci.
- Automatizujte opakující se úkoly v oblasti prodeje
- Otevřené API pro připojení k jiným nástrojům
- Uživatelé mohou nastavit jednoduchou podmíněnou logiku a akce, aby prodej automaticky procházel procesem.
- Skvělá integrace se sdílenými kalendáři a e-maily
Omezení Pipedrive:
- Není to úplný nástroj pro správu pracovních postupů; Pipedrive pouze spravuje prodejní procesy.
- Chybí nástroje pro vizualizaci pracovních postupů
- Zadávání dat může být repetitivní
- Možnosti přizpůsobení reportů jsou omezené.
- Automatizace pracovních postupů není tak výkonná jako jiné systémy CRM.
Ceny Pipedrive:
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Essential: 21,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý: 37,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 59,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 74,90 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 119 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive:
- G2: 4,2/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 800 recenzí)
12. Process Street – vhodný pro sledování procesů pracovního toku
Process Street je další nástroj pro automatizaci podnikových procesů (BPA), který uživatelům umožňuje vytvářet automatizované pracovní postupy bez nutnosti psát jakýkoli software. Umožňuje uživatelům bez jakýchkoli znalostí v oblasti IT vytvářet pracovní postupy, spouštět více instancí každého pracovního postupu, sledovat pokrok a sdílet výsledky s ostatními. Nabízí jednoduché rozhraní bez nutnosti psát kód, které je vytvořeno pro týmové prostředí, kde mohou uživatelé spolupracovat při vytváření a spouštění pracovních postupů.
Process Street vyniká svou schopností zefektivnit opakující se procesy a standardizovat plnění úkolů, což z něj činí ideální nástroj pro organizace, které chtějí automatizovat své pracovní postupy. Díky funkcím, jako jsou formulářová pole, podmíněná logika a integrace s dalšími oblíbenými softwarovými platformami, umožňuje Process Street týmům pracovat efektivněji a účinněji tím, že snižuje počet chyb a zpoždění.
Nejlepší funkce Process Street:
- Je navržen tak, aby byl více zaměřený na spolupráci než většina nástrojů BPA, a podporuje týmovou práci pomocí kanálů aktivit, kde lze sdílet informace o tom, kdo co udělal.
- Nastavení uživatelských skupin pro snadnější správu oprávnění a řízení přístupu
- Vzhled a dojem z pracovních postupů je atraktivní a efektivní díky bohatým médiím, jako jsou audio a video.
- Komplexní integrace s jinými aplikacemi
- Výkonné a intuitivní nástroje pro tvorbu formulářů
- Rozsáhlá knihovna šablon, která zahrnuje úkoly v oblasti podnikání, lidských zdrojů a marketingu.
Omezení Process Street:
- Nejedná se o kompletní systém pro správu pracovních postupů, postrádá mnoho nástrojů pro správu projektů a tvorbu pracovních postupů.
- Některé pokročilejší pracovní postupy vyžadují aplikace třetích stran.
- Správa pracovního prostoru a procesů může být náročná
- Nastavení pracovního postupu může být pro nové uživatele matoucí.
Ceny Process Street:
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Startup: 100 $/měsíc, omezeno na 5 uživatelů
- Pro: 415 $/měsíc
- Podnik: 1 660 $/měsíc
Hodnocení a recenze Process Street:
- G2 4,6/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 800 recenzí)
13. Integrify – vhodný pro uživatele bez znalostí programování
Integrify rychle automatizuje jakýkoli obchodní proces bez nutnosti programování. Poskytuje uživatelům nástroj pro tvorbu procesů, návrhář formulářů, servisní portál a funkce pro vytváření reportů v jediném jednotném uživatelském rozhraní. Integruje se také s nejběžnějšími nástroji pro zvýšení produktivity v podnikání.
Integrify poskytuje uživatelům intuitivní rozhraní typu drag-and-drop, které jim umožňuje snadno vytvářet vlastní pracovní postupy bez nutnosti znalostí programování.
Integrify vyniká rozsáhlými možnostmi přizpůsobení, které organizacím poskytují flexibilitu při navrhování a implementaci pracovních postupů přizpůsobených jejich konkrétním obchodním potřebám.
Nejlepší funkce Integrify:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní činí automatizaci procesů jednoduchou a intuitivní.
- Výkonné nástroje bez nutnosti programování usnadňují automatizaci procesů novým uživatelům.
- Zahrnuje modul samoobslužné uživatelské podpory.
- Komplexní reporting
- Výkonné přizpůsobení reportů
Omezení Integrify:
- Nejedná se o kompletní systém pro správu pracovních postupů, postrádá mnoho nástrojů pro správu projektů a tvorbu pracovních postupů.
- Stylování formulářů je omezené
- Oznámení se obtížně nastavují a postrádají funkce kopírování a opětovného použití.
- Žádné šablony
- Vyžaduje redundantní zadávání informací u složitějších pracovních postupů.
- Počet funkcí a možností může být ohromující.
Ceny Integrify:
- Všechny verze: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Integrify:
- G2: 4. 4/5 (30+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
14. ProcessMaker – vhodný pro pokročilé uživatele
Jak název napovídá, ProcessMaker pomáhá uživatelům vytvářet nástroje pro automatizaci procesů. Jedná se o řešení s nízkým kódováním, které pro většinu kroků využívá vizuální rozhraní, ale pokročilejším uživatelům umožňuje v případě potřeby přidat několik řádků softwaru.
Nabízí uživatelům intuitivní a uživatelsky přívětivý nástroj pro tvorbu pracovních postupů, který jim umožňuje vytvářet automatizované pracovní postupy bez nutnosti rozsáhlých znalostí programovacích jazyků, což je ideální pro firmy, které chtějí rychle automatizovat své procesy.
ProcessMaker se vyznačuje výkonnými nástroji pro tvorbu formulářů, které uživatelům umožňují navrhovat přizpůsobené formuláře pomocí rozhraní typu drag-and-drop. Funkce jako analýza a reportování v reálném čase, integrační možnosti a pokročilé navrhování formulářů činí z ProcessMaker vynikající volbu pro organizace, které chtějí zefektivnit své procesy a zvýšit produktivitu.
Nejlepší funkce ProcessMaker:
- Komplexní vizuální nástroj pro modelování procesů
- Jedinečná schopnost získávat zpětnou vazbu od uživatelů prostřednictvím e-mailu s integrovanými formuláři
- Výkonné monitorování obchodní činnosti s oznámeními
- Podporuje začlenění automatizace do vašich vlastních aplikací
- Nástroj pro skenování a ukládání dokumentů
Omezení ProcessMaker:
- Nejedná se o kompletní software pro řízení pracovních postupů ani nástroj pro automatizaci pracovních postupů, postrádá mnoho nástrojů pro řízení projektů a vizualizaci procesů.
- Vyhledávání by mohlo být vylepšeno.
- Přizpůsobení formulářů je omezené
- Vyžaduje trochu odborných znalostí pro kódování, protože se jedná o low-code, nikoli no-code.
Ceny ProcessMaker:
- Low-code platforma, Standard: 1 495 $/měsíc plus poplatky za uživatele
- Low-code platforma, Enterprise: 2 479 $/měsíc plus poplatky za uživatele
- Další moduly a balíčky: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze ProcessMaker:
- G2: 4. 3/5 (270+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 175 recenzí)
15. Camunda – vhodný pro koordinaci procesů
Camunda se sama označuje jako „orchestrátor procesů“. Poskytuje nástroje pro koordinaci složitých procesních toků napříč zařízeními, systémy a lidmi. Je navržen vývojáři pro vývojáře a není orientován na obchodní uživatele.
Navzdory náročnému učení nabízí Camunda uživatelům pokročilou platformu pro automatizaci pracovních postupů, která je neuvěřitelně flexibilní a výkonná.
Camunda vyniká svou schopností automatizovat složité pracovní postupy, které zahrnují více systémů a stran, což z něj činí ideální řešení pro podniky, které chtějí zefektivnit své procesy napříč různými odděleními a týmy. Díky funkcím, jako je modelování procesů, návrh formulářů a správa úkolů, umožňuje Camunda organizacím zlepšit jejich provoz a dosáhnout vyšší efektivity.
Nejlepší funkce Camunda:
- K automatizaci využívá běžné programovací jazyky, včetně Java, Node. js, Python a C#.
- Rozsáhlá dokumentace pro vývojáře
- Komplexní monitorování a reporting
- Nízké režijní náklady umožňují rychlou automatizaci, kterou lze snadno škálovat.
Omezení Camunda:
- Nejedná se o kompletní software pro řízení pracovních postupů ani nástroj pro automatizaci pracovních postupů, postrádá mnoho nástrojů pro řízení projektů a vizualizaci procesů.
- Žádné grafické nástroje ani možnost zobrazit vaše pracovní postupy
- Uživatelské rozhraní je omezené.
- Složitý nástroj, který není pro firemní uživatele snadno srozumitelný ani použitelný.
Ceny Camunda:
- Zdarma: až pro pět uživatelů
- Profesionální: 49 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Camunda:
- G2: 4. 4/5 (75+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
Výhody používání nástroje pro správu pracovních postupů
Jak je patrné z popisů těchto špičkových systémů pro správu pracovních postupů, nabízejí širokou škálu funkcí a možností, které mohou zlepšit efektivitu, zefektivnit procesy a zvýšit produktivitu podniků. Mezi výhody používání nástroje pro správu pracovních postupů patří:
- Zefektivněné procesy: Díky automatizovaným pracovním postupům jsou úkoly dokončovány rychleji a přesněji, což snižuje počet chyb a zpoždění.
- Centralizovaná data: Nástroje pro správu pracovních postupů vytvářejí centralizované úložiště pro všechna data, což usnadňuje přístup k informacím a jejich sledování.
- Vylepšená spolupráce: Systémy pro správu pracovních postupů umožňují týmům efektivnější spolupráci tím, že poskytují platformu, na které mohou společně pracovat na úkolech a dostávat aktualizace v reálném čase.
- Zvýšená produktivita: Díky automatizaci opakujících se a časově náročných úkolů mají zaměstnanci více času soustředit se na jiné důležité úkoly, což vede ke zvýšení produktivity.
- Vylepšená viditelnost: Nástroje pro správu pracovních postupů poskytují v reálném čase přehled o postupu úkolů a procesů, což manažerům umožňuje identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a provádět podle potřeby změny.
- Škálovatelnost: S růstem podniků lze systémy pro správu pracovních postupů snadno škálovat, aby se přizpůsobily nárůstu pracovní zátěže a počtu uživatelů, aniž by došlo ke snížení efektivity.
Optimalizujte svůj systém řízení projektů
Porozumění a optimalizace pracovních postupů ve vaší společnosti není jednoduchý úkol. Neustále sledovat své zaměstnance a procesy pomocí e-mailů, tabulek a různých programů je zdlouhavé. Je na čase se zamyslet nad svými pracovními postupy a vylepšit je. Jak ale můžete vidět, většina softwaru pro automatizaci obchodních procesů se nezabývá jinými činnostmi než přesunem dat z jednoho programu do druhého.
Proto tolik týmů sází na ClickUp jako na svůj preferovaný software pro správu pracovních postupů. Poskytujeme správu pracovních postupů, včetně výkonných automatizačních nástrojů, v rámci komplexního nástroje pro spolupráci a správu projektů.
Chcete-li se přesvědčit, proč je ClickUp produktivním centrem, které potřebujete, zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi a začněte správně řídit pracovní postupy. ✔️