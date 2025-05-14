10 nejlepších alternativ a konkurentů Zapieru v roce 2025

Pokud vám nudné úkoly zaplňují seznam věcí, které musíte udělat, je čas začít využívat automatizační platformu.
Tyto výkonné obchodní nástroje automatizují pracovní postupy, uvolňují vám čas, abyste se mohli soustředit na důležitější úkoly, a snižují riziko lidské chyby. Automatizační platformu můžete použít k automatizaci procesu správy potenciálních zákazníků, marketingových kampaní, zákaznické podpory a dalších činností.
Dobrá automatizační platforma vám pomůže propojit aplikace a postarat se o proces, zatímco vy se můžete věnovat jiným úkolům. Zapier je sice populární volbou, ale pro pracovní postupy vaší organizace může být vhodnější mnoho jiných alternativ. Tento článek představuje 10 chytrých alternativ k Zapieru, které můžete vyzkoušet v roce 2024.
Co je Zapier?
Zapier je automatizační aplikace. Integrační platforma vám umožňuje propojit různé služby a aplikace prostřednictvím rozhraní Zapier, aby mohly spolupracovat na automatizaci procesů a optimalizaci vašeho pracovního postupu. Zapier podporuje mnoho aplikací a služeb, včetně Google Workspace, Slack, Trello, Shopify a Salesforce. S Zapierem můžete automatizovat úkoly nebo přenosy dat mezi těmito službami.
Tyto automatizované akce, neboli Zaps, můžete vytvářet v jednoduchém drag-and-drop editoru platformy, takže při vývoji složitých automatizačních toků nepotřebujete žádné technické znalosti ani dovednosti v oblasti programování.
Propojené služby mohou vaší organizaci ušetřit čas, snížit manuální zadávání dat a vytvořit efektivnější procesy pro opakující se úkoly.
Co byste měli hledat v alternativách k Zapieru?
Pokud hledáte alternativu k Zapieru, hledejte platformy s funkcemi, jako jsou:
- Široká podpora integrace: Hledejte alternativy Zapieru, které podporují propojené aplikace a služby, které aktuálně používáte.
- Intuitivní rozhraní: Vybraná platforma by měla mít uživatelsky přívětivé rozhraní, které vám usnadní vytváření složitých pracovních postupů.
- Rozmanité spouštěče a akce: Spouštěče a akce jsou základními stavebními kameny každého nástroje pro automatizaci marketingu a budete potřebovat takový, který nabízí spoustu možností pro přizpůsobení vašich pracovních postupů.
- Dobrá zákaznická podpora: Budete chtít vědět, že je tu někdo, kdo vám může pomoci, zejména když potřebujete využít pokročilé funkce a vytvořit vlastní integrace.
- Rozumná cena: Cenová struktura těchto alternativ Zapier se liší, proto si ověřte celkové náklady na automatizační služby a zda odpovídají vašemu rozpočtu.
Mnohé z těchto platforem nabízejí bezplatné tarify, které jsou užitečné pro otestování jejich služeb a zjištění, zda vyhovují vaší organizaci. Využijte těchto nabídek a zjistěte, které alternativy Zapieru vám nejlépe vyhovují.
10 nejlepších alternativ k Zapieru, které můžete použít
1. Make
Make je integrační platforma, která vám umožňuje vytvářet automatizované úkoly pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní. Pomocí vizuálního editoru můžete vytvářet jednoduché i složité pracovní postupy s využitím podmíněné logiky. Pokud nevíte, kde začít, Make nabízí praktické šablony.
Vytvořte nejlepší funkce
- Jedná se o velmi vizuální uživatelské rozhraní s nástrojem pro tvorbu automatizovaných pracovních postupů pomocí drag-and-drop, který umožňuje komukoli vytvářet automatizované pracovní postupy; nevyžaduje žádné technické ani programátorské znalosti.
- Integruje se s tisíci aplikacemi, což z něj činí životaschopnou alternativu k Zapieru, která může zvýšit vaši produktivitu díky neomezenému počtu interních úkolů (v závislosti na typu vašeho placeného tarifu).
- Jeho integrace podmíněné logiky pomáhá automatizovat úkoly na základě konkrétních spouštěčů a okolností, takže platforma může dosáhnout více bez vašeho zásahu.
Omezte se
- Cenová struktura není odstupňovaná; pokud použijete o jednu automatizaci více, než umožňuje váš aktuální tarif, přejdete na další (a dražší) úroveň.
Stanovit cenu
- Zdarma
- Základní verze: od 10,59 $/měsíc
- Pro: od 18,82 $/měsíc
- Týmy: od 34,12 $ měsíčně
- Enterprise: dostupné plány; kontaktujte nás pro informace o cenách
Vytvářejte hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 350 recenzí)
2. Pipedream
Pipedream je alternativa k Zapieru, která vám umožňuje vytvářet pracovní postupy bez kódu a v případě potřeby vám poskytuje kontrolu na úrovni kódu. Pomocí Pipedreamu můžete propojit různé služby a aplikace a poté vytvořit spouštěče a akce pro automatizaci úkolů a toků dat.
Nejlepší funkce Pipedream
- Poskytuje plnou kontrolu nad automatizací na úrovni kódování a podporuje Node.js, Python a další jazyky.
- Jeho integrovaný nástroj AI pro automatizaci vám pomůže rychle vytvořit pracovní postupy; sdělte Pipeline, jaké úkoly chcete provádět.
- Podporuje integrační procesy s více než 1 400 API.
Omezení Pipedream
- Platforma s nízkým počtem kódů není tak uživatelsky přívětivá jako některé alternativy Zapieru, takže pro nové uživatele může být naučení se jejího používání náročnější.
Ceny Pipedream
- Zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Pokročilá verze: 149 $/měsíc
- Podnikání: 749 $/měsíc
- Enterprise: Požádejte o cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Pipedream
- G2: 4,6/5 (14 recenzí)
- Capterra: 5/5 (4+ recenze)
3. Workato
Workato je cloudová integrační platforma, která využívá sílu umělé inteligence k automatizaci pracovních postupů v organizacích. Platforma integruje více než 1 000 aplikací a služeb, které vám pomohou zlepšit IT, HR a další oblasti.
Nejlepší funkce Workato
- Jeho nástroje založené na umělé inteligenci vám pomohou přehodnotit pracovní postupy, získat přehled o datech a vytvořit chytřejší automatizaci.
- Disponuje vynikajícími bezpečnostními kontrolami, které vám pomohou udržet data v bezpečí, i když je přesouváte přes datové potrubí a pracovní postupy.
- Spojuje se s více než 1 000 aplikacemi a službami, včetně Zendesk, Salesforce, Oracle a Quickbooks.
Omezení Workato
- Při pokusu o přesun velkého množství dat prostřednictvím automatizace mohou nastat problémy.
Ceny Workato
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Workato
- G2: 4,7/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
4. Parabola
Parabola je alternativa k Zapieru s vizuálním editorem typu drag-and-drop, ve kterém můžete automatizovat i ty nejsložitější procesy. Je užitečná pro analýzu dat, což znamená, že strávíte méně času v tabulkách a více času využitím těchto dat.
Nejlepší funkce Parabola
- Jeho rozhraní bez nutnosti programování vám umožňuje načítat data z různých zdrojů, včetně tabulek, souborů PDF a e-mailů, a agregovat je do jediného datového souboru.
- Předem připravené integrace usnadňují připojení API pro sběr a transformaci dat.
- Můžete vytvářet pracovní postupy a sledovat výsledky v reálném čase, což usnadňuje testování a úpravy integrací v uživatelsky přívětivém editoru.
Omezení Parabola
- Při práci s většími datovými sadami může docházet k mírným zpožděním, proto se připravte na čekání při přesunu velkého množství dat.
Ceny Parabola
- Základní: zdarma
- Solo: 80 $/měsíc
- Tým: brzy k dispozici
- Pokročilé: Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Parabola
- G2: 4,8/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3+ recenze)
5. Integrately
Integrately je alternativa k Zapieru, která vzbuzuje velký zájem díky svým integračním funkcím na jedno kliknutí a vysoce hodnocené živé chatové podpoře. Tato platforma stojí za prozkoumání, pokud hledáte jednoduchý způsob, jak vytvářet automatizované pracovní postupy.
Nejlepší funkce Integrately
- Skvělý tým podpory, který získává ocenění za svou vysoce hodnocenou živou chatovou podporu.
- Dobrá alternativa pro automatizaci s podporou více než 1 100 aplikací, včetně Mailchimp, Trello, Slack, ClickUp a Microsoft Suite.
- Vynikající předem připravené šablony pro automatizaci pracovních postupů, které můžete implementovat jediným kliknutím.
Omezení Integrately
- O chybových hlášeních není k dispozici mnoho dokumentace, takže možná nevíte, proč váš automatizační nástroj nefunguje správně.
Ceny Integrately
- Zdarma
- Starter: 29,99 $/měsíc
- Profesionální: 49 $/měsíc
- Růst: 124 $/měsíc
- Podnikání: 299 $/měsíc
Hodnocení a recenze Integrately
- G2: 4,7/5 (více než 580 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (310+ recenzí)
6. Anypoint Platform
Anypoint Platform od společnosti Mulesoft je integrační platforma, která vaší organizaci pomáhá propojit aplikace a služby pro automatizované obchodní procesy. Technicky zdatnější uživatelé mohou pomocí kódování vytvářet automatizační nástroje, zatímco uživatelé bez technických znalostí mohou k vytváření svých pracovních postupů využívat rozhraní platformy typu „klikni a přetáhni“.
Nejlepší funkce platformy Anypoint
- Nabízí nástroje pro automatizaci pomocí umělé inteligence, které pomáhají vytvářet chytřejší pracovní postupy a efektivněji propojovat služby.
- Díky stovkám předem připravených pracovních postupů můžete snadno automatizovat své obchodní nástroje a eliminovat zdlouhavé úkoly.
- Vysoce kvalifikovaní zástupci zákaznického servisu vám pomohou vytvořit automatizační nástroj, který potřebujete pro nejkomplexnější řešení pracovních postupů.
Omezení platformy Anypoint
- Je neuvěřitelně bohatá na funkce, což může pro většinu organizací znamenat komplikace a může vás stát peníze za nástroje, které nepoužíváte.
Ceny platformy Anypoint
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze platformy Anypoint:
- G2: 4,5/5 (610+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 560 recenzí)
7. IFTTT
IFTTT, což je zkratka pro If This Then That, je webová platforma, která automatizuje online služby a zařízení. Můžete nastavit applety nebo automatizované pracovní postupy, které se spouštějí mezi různými aplikacemi a zařízeními v reakci na konkrétní události a podmínky. Tato alternativa k Zapieru je vhodná pro domácí automatizaci.
Nejlepší funkce IFTTT
- Aplikace IFTTT usnadňuje automatizaci chytré domácnosti; můžete rozsvítit světla, když přijdete domů, nebo poslat zprávu blízké osobě, když odcházíte.
- Podporuje širokou škálu online služeb a chytrých zařízení, včetně aplikací pro sociální sítě, nástrojů pro zvýšení produktivity a systémů domácí automatizace.
- Díky uživatelsky přívětivému rozhraní bez nutnosti programování je její používání jednoduché, i když nemáte technické znalosti.
Omezení IFTTT
- Možná vám tento snadno použitelný nástroj přijde příliš základní pro vaše potřeby automatizace.
Ceny IFTTT
- Zdarma
- IFTTT Pro: 2,50 $/měsíc
- IFTTT Pro+: 5 $/měsíc
Hodnocení a recenze IFTTT
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
8. Pabbly Connect
Pabbly Connect je integrační a automatizační platforma, která představuje výkonnou alternativu k Zapieru. Umožňuje vám přesouvat data mezi oblíbenými službami a aplikacemi, když to spustí konkrétní akce nebo události. Pracovní postupy mohou být jednoduché nebo složité, protože Pabbly Connect umožňuje vícestupňovou automatizaci.
Nejlepší funkce Pabbly Connect
- Aktivní online komunita kolem Pabbly Connect je užitečným zdrojem informací, když narazíte na problémy s automatizací.
- Spojuje se s většinou webových služeb, včetně Facebooku, Calendly, HubSpot a Gmailu.
- Díky snadno použitelnému rozhraní je jednoduché vytvářet úkoly pro každé oddělení ve vaší organizaci, včetně prodejního týmu a personálního oddělení.
Omezení Pabbly Connect
- Odstraňování problémů může být časově náročné. Vestavěné opravy chyb jsou omezené a budete potřebovat technickou podporu.
Ceny Pabbly Connect
- Pabbly Plus Standard: 49 $/měsíc
- Pabbly Plus Pro: 99 $/měsíc
- Pabbly Plus Ultimate: 199 $/měsíc
Hodnocení a recenze Pabbly Connect
- G2: 4,4/5 (4+ recenze)
- Capterra: 4,5/5 (65+ recenzí)
9. Celigo
Celigo je cloudová integrační platforma, kterou organizace často používají ke zlepšení provozní efektivity nebo zvýšení spokojenosti zákazníků. Propojuje různé aplikace a automatizuje toky dat, aby zefektivnila procesy a snížila riziko lidské chyby. Celigo je obzvláště užitečné pro automatizaci na podnikové úrovni.
Nejlepší funkce Celigo
- Jeho nástroje umělé inteligence dokážou zpracovat chyby a vylepšit automatizaci.
- Díky mnoha předem připraveným šablonám automatizace můžete několika kliknutími zjednodušit zdlouhavé pracovní postupy.
- Díky řízení přístupu na základě rolí můžete snadno spravovat, kdo může iniciovat pracovní postupy a přistupovat k dalším nástrojům v rámci platformy.
Omezení Celigo
- Vzhledem k tomu, že zahrnuje automatizaci na podnikové úrovni, mohou některé menší organizace považovat placené tarify za nad rámec svého rozpočtu.
Ceny Celigo
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Celigo
- G2: 4,6/5 (více než 410 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
10. Tray
Tray je jednou z alternativ Zapieru, která nabízí vizuální platformu bez nutnosti programování pro vytváření, přizpůsobování a správu integrací a automatizačních procesů. Jedná se o praktický způsob propojení CRM systémů, marketingového softwaru a úložišť dat za účelem automatizace manuálních úkolů.
Nejlepší funkce Tray
- Díky vizuálnímu nástroji pro tvorbu pracovních postupů je snadné nastavit spouštěče, které zahájí pracovní postupy na základě konkrétních událostí.
- Jeho podmíněná logika snadno zvládá různé scénáře.
- Analýzy odhalují, jak fungují integrace a jak vaše systémy zvládají proces automatizace.
Omezení zásobníku
- Ceny Tray mohou být vyšší než u některých alternativ Zapier a pro menší organizace není k dispozici žádný bezplatný tarif.
Ceny Tray
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Tray
- G2: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (10+ recenzí)
Další integrační nástroje
Pokud potřebujete propojit dvě nebo více aplikací a webových služeb, těchto 10 alternativ Zapieru vám poskytne výkonné automatizační funkce, díky nimž dosáhnete více bez ztráty času. Nejsou však jedinými dostupnými integračními nástroji ani jedinými, které byste měli používat.
Chcete-li optimalizovat úkoly v oblasti řízení projektů a usnadnit automatizaci pracovních postupů, obraťte se na ClickUp. Platforma pro řízení projektů, kterou již znáte a máte rádi, je nepostradatelná pro týmy, které chtějí zvýšit svou produktivitu.
Zvyšte produktivitu své organizace propojením ClickUp s ostatními technologiemi, které používáte. ClickUp se integruje s více než 1 000 aplikacemi a službami, včetně populárních CRM nástrojů, designových platforem a marketingových služeb. Svůj účet ClickUp můžete dokonce propojit se Zapierem a vytvářet a automatizovat pracovní postupy, které propojují ClickUp s jinými webovými službami.
Integrace ClickUp v kombinaci s vestavěnou funkcí ClickUp Automations vám umožňuje automatizovat opakující se operace a zefektivnit procesy. V ClickUp můžete vytvářet přiřaditelné úkoly, když se ve vašich integrovaných aplikacích vyskytnou konkrétní události, jako je přijetí nového potenciálního zákazníka nebo servisního lístku.
Díky vestavěné flexibilitě platformy můžete vytvářet vlastní pracovní postupy podle svých potřeb, ať už se jedná o správu marketingové kampaně, projektu vývoje softwaru nebo prodejního procesu. Vždy budete mít správný pracovní postup pro každý proces.
📮 ClickUp Insight: 30 % pracovníků považuje za psychicky náročné odpojit se od práce a pouze 8 % si stanovuje pevné hranice pro oznámení a pracovní zprávy. Bez jasných hranic práce nakonec zasahuje do všech ostatních oblastí života. ⚡Použijte režim Me Mode v ClickUp, abyste se mohli soustředit na své úkoly a zabránit rozptylování. Vlastní automatizace vám ušetří všechny opakující se úkoly, zatímco ClickUp Brain, vestavěný asistent s umělou inteligencí, vám pomůže naplánovat vaše dny. Už žádné panické kontroly, jen souhrny založené na umělé inteligenci a plynulé automatizované pracovní postupy!💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
Nejlepší funkce ClickUp
- Integruje se se Zapierem a více než 1 000 dalšími aplikacemi a službami.
- Umožňuje úplnou kontrolu nad vašimi pracovními postupy, takže můžete organizovat složité obchodní procesy, včetně prodejních a marketingových dat.
- Jeho vynikající nástroje pro spolupráci vám umožňují spojit se s členy týmu a zajistit, že každý obdrží data, která potřebuje.
Omezení ClickUp
- Nejedná se o skutečnou alternativu k Zapieru, protože prostřednictvím platformy ClickUp nelze propojit dvě webové služby.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Zefektivněte pracovní postupy pomocí nástrojů pro automatizaci obchodních procesů
Jste připraveni posunout správu projektů a automatizaci pracovních postupů na vyšší úroveň? ClickUp umožňuje vašim týmům pracovat efektivně, automatizovat úkoly a spolupracovat.
Díky rozsáhlé podpoře a možnostem integrace, včetně propojení se Zapierem, můžete vytvářet vlastní pracovní postupy, které potřebujete k zajištění plynulého toku dat mezi všemi aplikacemi ve vašem technologickém stacku.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vyzkoušejte rozdíl ve správě svých úkolů a projektů.