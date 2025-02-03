10 nejlepších softwarových nástrojů pro obsahový kalendář v roce 2025

Je téměř nemožné realizovat úspěšnou strategii pro sociální média za pochodu. Musíte plánovat dopředu, shromažďovat zdroje a spolupracovat s ostatními, abyste vytvořili obsah, který upoutá pozornost vašeho publika.
Všechno toto plánování, výzkum a kreativita potřebují své místo. A právě zde přichází na řadu software pro správu obsahu.
Se správným softwarovým nástrojem pro plánování obsahu je příprava na nadcházející čtvrtletí nebo měsíc snadná. Bez něj budete přemýšlet, zda jsou vaše návrhy připravené, spolupráce potvrzená nebo série produktů schválená.
V tomto článku vám představíme nejlepší softwarové nástroje pro správu obsahu, které jsou v současné době k dispozici. U každého z nich zdůrazníme klíčové funkce, omezení a cenové plány, abyste mohli učinit správné rozhodnutí podle svých potřeb.
Pojďme na to!
Co byste měli hledat v softwaru pro kalendář obsahu sociálních médií?
Jste tedy připraveni opustit tabulky a seznamy a najít lepší způsob, jak plánovat obsah na příští rok. Ale co dělá jeden nástroj pro správu obsahu lepší než jiný?
Než začnete hodnotit jednotlivé možnosti, nejprve si ujasněte své cíle. Potřebujete plánovat pouze obsah pro sociální sítě, nebo kombinaci různých typů obsahu? Dáváte přednost vizuálnímu plánování pomocí rozhraní typu drag-and-drop, nebo vám více vyhovuje Kanban tabule? Potřebujete jednoduchý pracovní postup, nebo spoustu možností přizpůsobení? 🛠️
Zjistěte, co chcete a potřebujete, ušetříte tak čas a energii a lépe se soustředíte.
Kromě vašich osobních cílů vám skvělé softwarové nástroje pro správu obsahu pomohou:
- Plánujte a organizujte svůj obsah
- Získejte přehled o svém kalendáři obsahového marketingu na první pohled.
- Ukládejte nápady na obsah a najděte je, když je budete potřebovat.
- Snadno sledujte termíny, uzávěrky a pokrok.
- Ušetřete čas díky pracovním postupům, procesům a automatizacím.
- Spolupracujte s agenturami, freelancery a tvůrci obsahu na jednom místě.
- Integrujte je s operačními systémy a nástroji, které již používáte, jako jsou iOS, Android, WordPress nebo Webflow.
Při prohlížení možností mějte na paměti tyto vlastnosti, funkce a výhody. Přidejte je ke svým osobním cílům a získáte tak vlastní kontrolní seznam, který vám pomůže najít ideální software pro správu obsahu.
10 nejlepších softwarových nástrojů pro správu obsahu
Existují tisíce marketingových nástrojů, které se snaží upoutat vaši pozornost. I v oblasti kalendářů obsahu je k dispozici spousta možností. Abychom vám ušetřili čas, sestavili jsme seznam 10 nejlepších softwarových aplikací pro kalendáře obsahu, které jsou dnes k dispozici. 🤩
1. ClickUp
My v ClickUp chceme vytvořit jednu aplikaci, která nahradí všechny ostatní, včetně aplikací pro obsahový kalendář.
Náš jedinečný přístup k produktivitě a týmové práci vám poskytuje nástroje a funkce, které potřebujete, abyste byli organizovaným a produktivním členem marketingového týmu. Použijte ClickUp pro správu úkolů a vytvořte intuitivní kalendář obsahu, který se dokonale hodí k vaší týmové práci.
Začněte s šablonou kalendáře obsahu nebo šablonou sociálních médií od ClickUp, nebo si vytvořte vlastní verzi od základu. Naše zobrazení kalendáře usnadňuje přehled o tom, co se kdy děje, díky přizpůsobitelným kategoriím a termínům označeným barevnými kódy. Přepněte na jiné zobrazení a podívejte se na Kanbanovou tabuli nebo časovou osu s předem vytvořenými vlastními poli, která zvýrazňují nejdůležitější podrobnosti. 👀
ClickUp vám nabízí mnohem více než jen funkci kalendáře obsahu, aniž by to mělo negativní vliv na uživatelský zážitek. Zrcadlete způsob, jakým pracujete v jiných oblastech, s pomocí panelu pro správu projektů ClickUp. Pokud hledáte způsob, jak vylepšit práci svého marketingového týmu, ClickUp je vynikající volbou.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Prohlížejte si svůj kalendář obsahu ve více než 15 různých přizpůsobitelných formátech, včetně zobrazení kalendáře, zobrazení Kanban, zobrazení časové osy a zobrazení seznamu.
- Označujte členy týmu, přidělujte úkoly a komunikujte prostřednictvím komentářů.
- Zrychlete svůj pracovní postup pomocí bezplatných šablon.
- Zefektivněte opakované procesy pomocí automatizace.
- Užitečné integrace s nástroji jako Google Drive, Google Calendar, Salesforce a dalšími.
- Kdykoli si můžete zkontrolovat svůj kalendář obsahu v online i offline režimu.
- Pracujte s freelancery a agenturami hladce díky přizpůsobeným přístupovým právům.
- Využijte umělou inteligenci k vytváření kalendářů obsahu s ClickUp Brain.
Omezení ClickUp:
- Vzhledem k tomu, že ClickUp můžete použít pro všechny vaše potřeby v oblasti softwaru pro správu kalendáře obsahu a projektů, může být pro některé uživatele zpočátku trochu složitý.
- Mobilní aplikace má sice určitá omezení, ale brzy bude k dispozici nová verze ClickUp 3.0.
Ceny ClickUp:
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,5/5 (více než 6 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. CoSchedule
CoSchedule je nástroj pro plánování sociálních médií a marketingu, který usnadňuje správu redakčního i sociálního obsahu z jedné platformy. Platforma vám umožňuje přiřazovat úkoly, sdílet svůj kalendář s nadřízenými a snadno provádět změny, když se plány změní. Použijte tento nástroj k plánování obsahu a poté publikujte příspěvky na různých sociálních sítích, aniž byste museli platformu opustit.
Nejlepší funkce CoSchedule:
- Podívejte se, na čem pracujete v různých médiích, v jednom kalendáři obsahu.
- Proveďte změny ve svých plánech během chvilky pomocí funkce drag-and-drop.
- Plánujte, navrhujte a publikujte obsah sociálních médií a integrované kampaně na sociálních médiích.
- Sdílejte svůj marketingový kalendář a pokrok s interními zainteresovanými stranami pomocí jediného odkazu.
Omezení CoSchedule:
- Některé z užitečnějších funkcí, jako jsou pozvánky pro tým a diskuse, jsou dostupné pouze v placených tarifech.
- Někteří uživatelé vyjadřují přání mít více flexibility a možností přizpůsobení.
Ceny CoSchedule:
- Marketing Calendar Free: zdarma
- Marketing Calendar Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Marketing Suite: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze CoSchedule:
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Bonus: Podívejte se na náš seznam nejlepších alternativ CoSchedule
3. Buffer
Buffer je díky své snadné použitelnosti oblíbeným nástrojem pro správu obsahu a plánování obsahu na sociálních médiích pro správce sociálních médií. Buffer je navržen tak, aby pomáhal týmům zabývajícím se marketingem na sociálních médiích publikovat příspěvky na sociálních médiích na různých platformách sociálních médií z jednoho místa. Díky přidání asistenta AI mají týmy také možnost získat pomoc s generováním nápadů a opětovným využitím obsahu na různých platformách sociálních médií.
Nejlepší funkce Bufferu:
- Snadno použitelný panel pro publikování na sociálních médiích pro interní a externí spolupracovníky
- Přístup k integrovanému zveřejňování na většině platforem sociálních médií
- AI asistent, který vám pomůže s nápady a přepisováním obsahu
- Schvalovací pracovní postupy usnadňují spolupráci v týmu.
Omezení Bufferu:
- Není k dispozici živá podpora.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s neočekávaným odpojením účtů sociálních médií.
Ceny Buffer:
- Zdarma: Zdarma
- Essentials: 6 $ měsíčně za 1 kanál
- Tým: 12 $ měsíčně za 1 kanál
- Agentura: 120 $ měsíčně za 10 kanálů
Hodnocení a recenze Buffer:
- G2: 4,3/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
Bonus: Generátory obsahu s umělou inteligencí
4. Sprout Social
Sprout Social se prezentuje jako komplexní nástroj pro správu sociálních médií. Jedná se o platformu, na které můžete vytvářet kalendář obsahu a plánovat příspěvky na sociálních médiích, ale také maximálně využít sociální naslouchání a zapojení. Pokud je cílem vaší obsahové strategie vyniknout v zapojení, mohla by být takováto platforma užitečnou volbou.
Nejlepší funkce Sprout Social:
- Sledujte, co se děje, a organizujte příspěvky a zpravodaje pomocí centrálního hubu nebo kalendáře.
- Provádějte sociální monitoring hashtagů, zmínek a vyhledávání.
- Naplánujte obsah podle vestavěných doporučených časů publikování.
- Přesouvejte obsah systémem pomocí schvalovacích workflow.
Omezení Sprout Social:
- Někteří uživatelé považují navigaci za příliš složitou.
- Někteří uživatelé hlásí potíže s přidáváním značek při publikování obsahu na účtech sociálních médií.
Ceny Sprout Social:
- Standard: 249 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 399 $/uživatel za měsíc
- Pokročilé: 499 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sprout Social:
- G2: 4,4/5 (více než 2 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Sprout Social!
5. SocialPilot
SocialPilot je nástroj pro marketing na sociálních médiích, který zahrnuje funkci kalendáře obsahu. Plánujte obsah, naplánujte jeho zveřejnění na sociálních médiích a zůstaňte v kontaktu díky všestranné sociální schránce. Pozvěte členy týmu, freelancery a zainteresované strany ke spolupráci a spravujte svou přítomnost na sociálních médiích z jednoho místa.
Nejlepší funkce SocialPilot:
- Získejte přehled díky zobrazení měsíce, týdne a dne.
- Možnost filtrovat zobrazení tak, aby se zobrazovaly konkrétní skupiny nebo platformy sociálních médií.
- Provádějte změny ve svém kalendáři obsahu pomocí systému drag-and-drop.
- Snadné kopírování obsahu a plánování jeho zveřejnění v budoucnu
Omezení SocialPilot:
- Někteří uživatelé by uvítali více funkcí, které by jim umožnily zapojit se do publikovaného obsahu.
- Při plánování obsahu sociálních médií není vždy možné označit jiné stránky nebo uživatele.
Ceny SocialPilot:
- Profesionální: 30 $ měsíčně pro 1 uživatele
- Malý tým: 50 $ měsíčně pro 3 uživatele
- Agentura: 100 $ měsíčně pro 6 uživatelů
- Agency+: 200 $ měsíčně pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze SocialPilot:
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
6. HubSpot
HubSpot je komplexní marketingová platforma, kterou agentury a velké týmy používají nejen ke správě příspěvků na sociálních médiích a redakčního obsahu, ale také k řízení celých obsahových marketingových kampaní a strategií pro sociální média. Pokud již HubSpot používáte nebo uvažujete o investici do nového systému, potěší vás, že jsou k dispozici funkce pro sociální média a obsahový kalendář.
Nejlepší funkce HubSpot:
- Vytvářejte kampaně a publikujte obsah na sociálních médiích z jedné platformy.
- Propojte interakce zpět s vaším HubSpot CRM
- Získejte návrhy na nejlepší časy pro zveřejňování příspěvků na vašich sociálních médiích.
- Využijte analytické nástroje a integraci s CRM HubSpot k přijímání strategických rozhodnutí.
Omezení HubSpot:
- Platforma HubSpot může působit trochu nepřehledně, zvláště pokud máte předplacené i další oblasti, jako je prodej a CRM.
- Funkce sociálních médií jsou k dispozici pouze v plánech Professional a Enterprise.
Ceny HubSpot:
- Zdarma: Zdarma
- Starter: Od 20 $/měsíc
- Profesionální: Od 890 $/měsíc
- Enterprise: Od 3 600 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot:
- G2: 4,4/5 (více než 9 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 5 500 recenzí)
Podívejte se na tyto šablony strategií pro obsahový marketing!
7. Evernote
Evernote je především aplikace pro pořizování poznámek, která uživatelům pomáhá zaznamenávat nápady a spravovat projekty a seznamy úkolů. V rámci Evernote můžete pomocí jeho funkcí vytvořit vlastní jednoduchý kalendář obsahu a poté na něm spolupracovat s ostatními díky funkci Teams. I když se nejedná o nástroj určený výhradně pro sociální média, pokud váš tým již Evernote používá, je dobré vědět, že jej můžete využít i pro správu obsahu.
Nejlepší funkce Evernote:
- Spolupracujte s členy týmu pomocí sdílených poznámek.
- Využijte předem připravené šablony Evernote a rozjeďte své vlastní kampaně na sociálních médiích.
- Vytvořte knihovnu šablon, průvodců a nástrojů pro kalendář sociálních médií, které budou k dispozici vašemu týmu pro sociální média.
- Pomocí funkcí, jako jsou zaškrtávací políčka, můžete sledovat, v jaké fázi pracovního postupu se právě nacházíte.
Omezení Evernote:
- Evernote se zaměřuje na pořizování poznámek a produktivitu, ale postrádá funkce, které jsou obvykle spojovány s nástroji pro správu obsahu sociálních médií.
- Někteří uživatelé hlásí potíže se sdílením a úpravami oprávnění pro uživatele.
Ceny Evernote:
- Zdarma: Zdarma
- Evernote Teams: 14,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Evernote:
- G2: 4,3/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
Získejte informace o softwaru pro obsahový marketing!
8. Sendible
Sendible je nástroj pro plánování, monitorování a reportování sociálních médií. Jedná se o nástroj pro sociální média určený pro agentury, které spravují více klientů, ale můžete jej také použít jako interní software pro správu obsahu. Plánujte obsah hromadně, přizpůsobujte grafiku před zveřejněním a usnadněte si práci pomocí schvalovacích workflow.
Nejlepší funkce Sendible:
- Zefektivněte své procesy pomocí integrovaných šablon.
- Pozvěte zainteresované strany nebo tvůrce obsahu, aby přispívali do vašeho kalendáře.
- Pomocí front můžete zajistit, aby byl váš feed na sociálních médiích neustále naplněn obsahem.
- Získejte vizuální přehled o svém obsahu díky měsíčnímu kalendáři.
Omezení Sendible:
- Někteří uživatelé mají pocit, že funkce analýzy a reportingu jsou ve srovnání s jinými možnostmi omezené.
- Někteří uživatelé uvádějí, že používání mobilní aplikace může být někdy náročné.
Ceny Sendible:
- Creator: 29 $ měsíčně pro 1 uživatele
- Traction: 89 $ měsíčně pro 4 uživatele
- Cena: 199 $ měsíčně pro 7 uživatelů
Hodnocení a recenze Sendible:
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
9. StoryChief
StoryChief je platforma pro tvorbu obsahu a SEO založená na umělé inteligenci. Je navržena tak, aby pomáhala týmům zabývajícím se obsahem plánovat, vytvářet a naplánovat obsah na sociálních médiích a blogovacích platformách. Nástroj pro kalendář obsahu StoryChief vám pomůže zorganizovat se pomocí barevně označených kategorií, správy redakčních kampaní a integrace s oblíbenými platformami a nástroji.
Nejlepší funkce StoryChief:
- Spolupracujte na obsahových briefingu a schvalovacích pracovních postupech.
- Prohlédněte si svůj kalendář obsahu a dění v něm v přehledném měsíčním zobrazení.
- Publikujte obsah automaticky na platformách sociálních médií
- Analyzujte úspěch nedávných kampaní s obsahem.
Omezení StoryChief:
- Při práci s velkým týmem mohou někteří redaktoři přijít o možnost zanechat návrhy v jednotlivých částech obsahu.
- Někteří uživatelé by si přáli mít možnost přiřazovat stavy, aby mohli lépe spravovat svůj pracovní postup.
Ceny StoryChief:
- Jednotlivci: Od 40 $ měsíčně
- Marketingový tým: Od 220 $ měsíčně pro 4 uživatele
- Publisher Team: Od 900 USD měsíčně pro 10 uživatelů
- Agentury: Od 440 $ měsíčně za 3 pracovní prostory (4 uživatelé na pracovní prostor)
Hodnocení a recenze StoryChief:
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Bonus: Aplikace pro tvorbu obsahu!
10. ContentStudio
ContentStudio je komplexní nástroj pro sociální média, který pomáhá agenturám a marketingovým týmům plánovat, spravovat a rozvíjet se. Robustní funkce kalendáře obsahu je doplněna o asistenta pro psaní s umělou inteligencí a sociální schránku, takže týmy mohou ušetřit čas a zefektivnit svou práci. Plánujte a publikujte různé typy obsahu na svých sociálních profilech, získejte informace o tom, kdy publikovat, a spravujte fronty publikování, aby váš kalendář nezůstal prázdný.
Nejlepší funkce ContentStudio:
- Vytvářejte své plány obsahu v interaktivním kalendáři obsahu, který lze sdílet.
- Vytvářejte obsahové kanály a fronty na základě vlastních témat.
- Zrychlete schvalování obsahu a urychlete tak proces pro marketingové pracovníky v oblasti sociálních médií.
- Využijte automatizaci, aby byl váš kalendář obsahu naplněn relevantními příspěvky na sociálních médiích.
Omezení ContentStudio:
- Funkce mobilní aplikace mohou být omezenější než funkce desktopové verze.
- Někteří uživatelé by uvítali více informací dostupných prostřednictvím analytických nástrojů.
Ceny ContentStudio:
- Starter: 25 $ měsíčně pro 1 uživatele
- Pro: 49 $ měsíčně pro 2 uživatele
- Agentura: 99 $ měsíčně pro 5 uživatelů
Hodnocení a recenze ContentStudio:
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
Komu přináší používání nástrojů pro obsahový kalendář výhody?
Marketingové týmy: Kalendáře obsahu jsou pro marketingové týmy nezbytné, aby zajistily, že jejich obsah bude vydáván včas a konzistentně. Tento dokument obsahuje časový plán, témata, klíčová slova a další nezbytné informace související s projektem.
Podniky: Kalendáře obsahu umožňují podnikům plánovat svůj obsah a zajistit, aby všichni členové týmu byli v souladu s cíli projektu. Tento dokument jim pomáhá sledovat pokrok a zajistit, aby všechny zúčastněné strany byly informovány o všech změnách nebo aktualizacích nezbytných pro projekt.
Začněte plánovat obsah pomocí softwaru pro plánování obsahu
Správný software pro správu obsahu vám ušetří čas, zrychlí pracovní postupy a usnadní spolupráci. Ať už potřebujete redakční kalendář pro své vydavatelství nebo kalendář sociálních médií pro svou značku, tyto nástroje vám usnadní publikování. 🙌
Pokud hledáte nástroj, který vám pomůže nejen udržet si přehled o cílech vaší obsahové strategie, ale také o projektovém řízení a spolupráci, vyzkoušejte ClickUp. Kontaktujte náš tým nebo se zaregistrujte ještě dnes a objevte lepší a jednotnější způsob týmové spolupráce.