15 bezplatných šablon Evernote pro pořizování poznámek v roce 2025

Pokud rádi zvyšujete svou produktivitu, víte, jak cenné mohou být aplikace pro pořizování poznámek. Od zaznamenávání nápadů pro váš příští projekt po plánování cílů projektu a vytváření znalostní báze pro všechny důležité informace – tyto nástroje vám poskytnou přehled, který vám pomůže při dalším kroku. Vytváření a správa těchto datových center však může zabrat spoustu času.
K tomu slouží šablony. Předem navržené rozvržení usnadňuje vkládání relevantních informací pro vytváření dokumentů a poznámek, které potřebujete ke zvýšení výkonu. Ať už hledáte šablony Evernote nebo šablony z alternativ Evernote, máme pro vás to pravé.
Zde si vysvětlíme, co je to šablona Evernote, představíme pět nejlepších šablon a podělíme se o 10 alternativních šablon Evernote, které můžete vyzkoušet ještě dnes. 🛠️
Co je šablona Evernote?
Evernote je jednou z mnoha aplikací pro pořizování poznámek. Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby vám ulehčily práci a poskytly strukturu vašim myšlenkám nebo pracovním procesům.
Šablony Evernote jsou strukturované nebo formátované seznamy a stránky poznámek, které vám pomohou ušetřit čas. K dispozici jsou bezplatné i placené šablony. Pokud máte placený účet Evernote, můžete vytvořit novou poznámku nebo šablonu podle svých konkrétních obchodních nebo osobních potřeb.
Mnoho webů třetích stran, včetně ClickUp, také vytváří šablony Evernote pro použití s Evernote nebo jinou aplikací pro správu úkolů. I tyto šablony mají za cíl zefektivnit váš proces a usnadnit zapisování nápadů a dokončování opakujících se úkolů. ✅
Co dělá šablonu Evernote dobrou?
Ne všechny nástroje AI pro pořizování poznámek jsou stejné. Některé jsou lepší než jiné, zejména pokud potřebujete nástroj pro pořizování poznámek spíše pro pracovní než pro osobní použití. ✍️
Toto je to, co byste měli hledat v nejlepších šablonách Evernote:
- Přehledná a organizovaná struktura: Součástí pořizování poznámek je udržování pořádku a vytváření rozvržení, které usnadňuje prohlížení klíčových informací. Najděte šablony Evernote nebo vytvořte novou poznámku s odrážkami, záhlavími, oddíly a dalšími strukturálními prvky.
- Snadná navigace: Jedním z důvodů, proč lidé používají aplikace pro pořizování poznámek, je možnost sledovat důležité informace. Hledejte aplikaci, která nabízí intuitivní navigaci, abyste věděli, kde co najdete.
- Přizpůsobení: Šablony Evernote by měly být přizpůsobitelné, aby bylo možné obsah rozdělit na smysluplné segmenty – nebo aby bylo možné vybrat jazyk, který vám vyhovuje.
- Spolupráce: Šablony pro produktivitu fungují nejlépe, když je můžete používat společně se svým týmem. Pokud plánujete používat originální šablonu Evernote ke sledování poznámek z jednání, vytváření programů a sledování projektů, vyberte si takovou, která nabízí hladkou spolupráci.
5 šablon Evernote
Jste připraveni najít šablonu Evernote, která zefektivní vaše pracovní postupy nebo zorganizuje váš život?
Sestavili jsme seznam pěti možností z galerie šablon Evernote, ať už chcete vytvářet společné nákupní seznamy, získávat poznatky z jednání nebo hledat způsoby, jak podpořit proces brainstormingu. 🤔
1. Šablona poznámek z jednání Evernote
Šablona poznámek ze schůzky od Evernote obsahuje čtyři strukturované sekce pro podrobnosti schůzky, následné kroky, rozhodnutí a závěr. Je snadné přidat novou poznámku a kliknout na šablonu, kterou vyplníte před začátkem schůzky, abyste měli k dispozici relevantní informace o projektu, které všichni účastníci potřebují znát, aby věděli, o čem se bude diskutovat.
Během schůzky si poznamenejte hlavní body a rozhodnutí zmíněná jednotlivými členy týmu. Nezapomeňte přidat podrobnosti z diskuse a všechny relevantní informace, jako jsou zdroje potřebné pro další kroky a členové týmu, kteří budou muset odblokovat závislosti.
Po schůzce přiřaďte následné úkoly příslušným členům týmu. Uveďte termíny splnění, priority a veškeré další informace, které členové týmu potřebují vědět o rozsahu práce.
2. Šablona programu schůzky Evernote
Zaměstnanci často považují schůzky za ztrátu času, během nichž se nic neudělá – to je však obvykle důsledkem špatného plánování nebo absence formátu programu schůzky. Šablona programu schůzky Evernote je navržena tak, aby byla vyplněna a sdílena před schůzkou. Tímto způsobem mohou členové týmu provést řádnou přípravu a přijít na schůzku připraveni k diskusi, místo aby během schůzky trávili čas tím, že všechny ostatní uvádějí do obrazu.
3. Šablona Evernote pro plánování schůzek
Dalším prvkem úspěšné schůzky je naplánování toho, co chcete z diskuse získat. S vaším účtem Evernote můžete před schůzkou použít tuto šablonu pro plánování schůzek od Evernote, abyste položili základy pro úspěch a získali další tipy, co by mělo být zahrnuto. Vyplňte sekce Příprava, Program a Prezentace tím, co chcete dosáhnout. Po schůzce si pořiďte poznámky v sekci Následné kroky, abyste mohli rychle přiřadit potřebné úkoly.
4. Šablona týdenního plánovače Evernote
Šablona kalendáře vám pomůže naplánovat úkoly na denní, týdenní nebo měsíční bázi, abyste snáze dosáhli svých osobních cílů a cílů projektu. Pomocí šablony týdenního plánovače Evernote rozdělte svůj týden na zvládnutelné úkoly a mini seznam úkolů. Tak snáze najdete, co hledáte, nebo koordinujete svůj rozvrh.
Stačí si nastavit týdenní cíle a získat rychlý přehled o tom, co chcete dosáhnout, ve vizuálním těle poznámky, abyste ušetřili čas při prohlížení stránky.
5. Šablona Evernote pro sledování projektů
Pokud řídíte tým, šablona Project Tracker od Evernote vám poskytne přehled o tom, kdo je za co zodpovědný a jak dobře plní své úkoly. Rozdělte šablonu na jednotlivé projekty a u každého z nich vytvořte seznam úkolů, abyste ušetřili čas.
Vyplňte sloupce pro prioritu, datum zahájení, termín a přidělenou osobu, abyste získali rychlý přehled o projektu a vhled do sledování cílů, nebo je upravte podle omezení projektu.
10 alternativních šablon Evernote
Ačkoli je Evernote skvělou volbou pro pořizování poznámek, není to jediná aplikace na trhu. Zde je 10 nejlepších alternativ k Evernote, které posunou vaši produktivitu na vyšší úroveň. Najdete zde šablony pro správu projektů, které vám pomohou spravovat kalendář sociálních médií, pořizovat lepší poznámky z jednání a sledovat milníky. 👀
1. Šablona stylu poznámek ze schůzky ClickUp
Šablona ClickUp Meeting Note Style Template je jednoduchý způsob, jak sledovat důležité informace a vývoj, ke kterému dochází na týmových schůzkách. Jednostránková šablona obsahuje sekce pro informace o schůzce, odkaz na záznam, klíčové body a akční položky. Stačí ji upravit nebo poskytnout přístup svému týmu, aby na dokumentu mohli společně spolupracovat.
Vyplňte podrobnosti schůzky a sdílejte šablonu s členy týmu před schůzkou. Použijte ji k zaznamenání nápadů nebo k sepsání shrnutí toho, co bylo projednáno. Nakonec vyplňte část s akčními položkami, kde můžete na základě diskuse automaticky přiřadit úkoly ClickUp příslušným členům týmu.
2. Šablona poznámek k projektu ClickUp
Šablona poznámek k projektu od ClickUp je ideálním způsobem, jak sdílet další informace o probíhajícím projektu. Může se jednat například o aktualizace finanční podpory, změny zdrojů a partnerství. Smyslem poznámek k projektu je informovat členy interního týmu a externí zúčastněné strany o důležitých událostech v průběhu projektu.
Šablona obsahuje sekce pro stručný přehled projektu a také sekci pro shrnutí, kde můžete zdůraznit nové informace a vývoj. Pokud šablonu sdílíte s externími partnery nebo zainteresovanými stranami, doplňte ji o prvky značky a stylové prvky.
3. Šablona poznámek z výuky ClickUp
ClickUp není určený jen pro firmy. Je to také vynikající nástroj pro pořizování poznámek a spolupráci pro studenty. Šablona ClickUp Class Notes vám umožní organizovat si poznámky tak, aby bylo studium a učení efektivnější.
Přiřaďte svým poznámkám kategorie pro každý kurz nebo styl psaní poznámek, jako jsou Cornellovy poznámky. Přidejte podúkoly, abyste si poznámky pravidelně prohlíželi.
Vlastní šablona usnadňuje vytváření nových poznámek a vyhledávání starých poznámek pro referenci. Poznámky můžete také sdílet se spolužáky, když potřebujete spolupracovat na týmových projektech. Funkce pro spolupráci také usnadňují produktivní skupinové studijní sezení. Můžete přidat poznámky a otázky, které chcete položit profesorovi, pokud potřebujete něco objasnit. ✨
4. Šablona poznámek k vydání ClickUp
Jako vývojář víte, že uvádění nových produktů na trh může být vzrušující a zároveň stresující. Je třeba sledovat mnoho detailů a je těžké uchovávat veškerou dokumentaci na jednom místě.
Pomocí poznámek k vydání můžete snížit úzkost tím, že snadno sledujete změny a sdílíte aktualizace se zainteresovanými stranami na jednom místě. Šablona poznámek k vydání ClickUp obsahuje vlastní pole, stavy a zobrazení, které slouží k vytváření pracovních postupů, sledování vývoje a publikování poznámek k produktu.
5. Šablona zápisu z jednání ClickUp
Pro případy, kdy by schůzky neměly být jen e-mailem, je šablona ClickUp Meeting Minutes Template ideální volbou pro sledování diskuse a zaznamenávání cenných poznatků. Obsahuje sekce pro účastníky, relevantní odkazy, akční položky a body programu.
Použijte pracovní list pro týdenní schůzky a předem vyplňte opakující se informace nebo využijte šablonu k vytvoření jednorázové schůzky. Po diskusi sdílejte šablonu zápisu ze schůzky se všemi účastníky. Takto mohou sledovat úkoly a využívat poznatky pro budoucí schůzky.
6. Šablona ClickUp 1-on-1s
Jako manažer víte, jak důležité je komunikovat s členy svého týmu. Individuální schůzky jsou nedílnou součástí získávání zpětné vazby, vyjadřování očekávání a diskutování o změnách a vylepšeních.
Díky šabloně 1-on-1s od ClickUp budete mít celou historii schůzek na jednom místě. To usnadňuje sledování pokroku v čase a přizpůsobení schůzek jednotlivým členům týmu. Vytvořte si vlastní sekce, ve kterých zvýrazníte požadované role a úkoly a identifikujete poznámky a klíčové body pro budoucí práci. 📝
7. Šablona ClickUp Meeting Tracker
Šablona Meeting Tracker od ClickUp udržuje všechny vaše schůzky organizované v jednom přehledu, čímž snižuje pravděpodobnost, že zmeškáte důležitou událost nebo zapomenete na klíčové poznatky. Přizpůsobte si tracker v tabulkovém zobrazení ClickUp a přiřaďte mu úkoly, které vzešly z diskusí. Nezapomeňte tracker schůzek pravidelně kontrolovat a aktualizovat, abyste měli vždy aktuální informace.
8. Šablona denního protokolu ClickUp
Hledáte denní plánovač, abyste měli přehled o projektových aktivitách nebo osobních seznamech úkolů? Použijte šablonu ClickUp Daily Log Template k zaznamenávání denních úkolů, přiřazování termínů a stanovování priorit aktivit. Vytvořte si zvyk aktualizovat denní záznamy, abyste mohli sledovat pokrok a oblasti, které je třeba zlepšit. Pokud tento dokument používáte jako součást týmového workflow, sdílejte své denní záznamy, aby každý věděl, na čem pracujete a jak to může ovlivnit jejich vlastní plány.
9. Šablona denních poznámek ClickUp
Šablona Daily Notes od ClickUp usnadňuje zaznamenávání denních postřehů a vytváření úkolů na základě vašich aktivit. Ať už chcete spravovat úkoly ve svém osobním životě, včetně nákupů potravin, nebo pro jiné účely, jako je kreativní psaní, s tímto digitálním plánovačem to zvládnete.
Pomocí zobrazení seznamu získáte přehled o všech úkolech a položkách ve vašem denním seznamu úkolů. Rozdělte úkoly do vlastních kategorií a přiřaďte prioritu těm, které je třeba dokončit dříve. Přidejte termíny splnění a aktualizujte úkoly pomocí komentářů a postřehů, jak je budete zpracovávat.
Krása zobrazení Denní poznámky spočívá v tom, že jej můžete použít jak pro práci, tak pro osobní život. Využijte jej jako kreativní nástroj pro psaní a rozčleňte profily postav pro knihu, na které pracujete. Alternativně můžete šablony jako tato použít s rodinou k ukládání všech aktivit a úkolů na jednom praktickém místě. 🌻
10. Šablona ClickUp pro zápisy z jednání (MoM)
Pokud pořádáte mnoho schůzek nebo se účastníte podrobných týmových diskusí, je těžké sledovat všechny relevantní informace, které jsou sdíleny. S šablonou ClickUp Minutes of Meeting (MoM) můžete vytvořit záznam diskusí, rozhodnutí a závěrů z každé schůzky.
Pověřte jednoho člena týmu zodpovědností za poznámky z jednání. Jakmile budou finální poznámky z jednání hotové, požádejte všechny účastníky, aby je zkontrolovali a ověřili jejich úplnost. Přidejte případné další poznatky z kontroly a sdílejte finální zápis z jednání se všemi příslušnými členy týmu.
Posuňte svou produktivitu na vyšší úroveň s ClickUp
Šablony Evernote jsou sice skvělým způsobem, jak si udržet pořádek, ale nejsou jedinou možností. Pokud stále nemůžete najít šablony a dokumenty, které byste mohli použít společně s nástrojem pro správu projektů, možná je na čase začít používat ClickUp!
Naše galerie obsahuje více než 1 000 šablon, které zvýší vaši produktivitu, pomohou sledovat cíle projektů a zefektivní průběh schůzek. Každá šablona nabízí několik zobrazení, takže můžete získat široký přehled nebo se ponořit do detailů.
Díky přizpůsobitelným polím můžete šablony přizpůsobit tak, aby vám pomohly být produktivnější ve všech aspektech vašeho života. 💪