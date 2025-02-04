10 nejlepších alternativ k Sprout Social v roce 2025 (recenze a ceny)

Ať už jste správcem sociálních médií, členem týmu marketingové agentury nebo jako influencer spravujete obsah sami, pravděpodobně znáte Sprout Social. Tento oblíbený nástroj pro správu sociálních médií je navržen tak, aby vám pomohl kontrolovat vaši online přítomnost a komunikovat s publikem na různých sociálních platformách.
Uživatelé oceňují vestavěné funkce pro vytváření reportů a možnosti zasílání zpráv, díky kterým mohou odpovídat na zprávy ve své sociální schránce na více sociálních sítích, aniž by museli platformu opustit. ?
Přesto nemusí být pro každého tím nejlepším nástrojem pro sociální sítě. Má vysokou cenu, která může být mimo dosah malých podniků a těch s omezeným rozpočtem. Navíc Sprout Social není integrován s weby jako YouTube a Pinterest, což znamená, že pro publikování na těchto webech budete muset použít jiné metody.
Naštěstí Sprout Social není jedinou možností, jak zefektivnit vaše pracovní postupy na sociálních médiích.
Zde vám představíme 10 nejlepších alternativ k Sprout Social a rozebíráme klady, zápory, ceny a hodnocení každé z nich.
Bonus: Odhalíme také nepostradatelný nástroj pro správu projektů s funkcemi a funkcemi pro plánování obsahu, které posunou vaši přítomnost na sociálních médiích na vyšší úroveň. ?
Co byste měli hledat v alternativách k Sprout Social?
Sprout Social je komplexní nástroj, proto při výběru alternativ věnujte pozornost funkcím, jako jsou integrace, reportování a přizpůsobení, pokud jsou pro vaši práci důležité. ?
Při hledání alternativ k Sprout Social mějte na paměti tyto klíčové funkce:
- Integrace: Sprout Social vám neumožní publikovat na všech sociálních médiích. Vyberte si nástroj, který nabízí integraci třetích stran, abyste měli vše na jednom místě a nemuseli přeskakovat z jednoho nástroje na druhý.
- Flexibilita cen: Jednou z hlavních nevýhod Sprout Social je jeho vysoká cena. Hledejte konkurenty, kteří nabízejí plány v několika cenových relacích, abyste našli ten, který vyhovuje vašemu rozpočtu.
- Funkce pro správu projektů: Vyberte si nástroj, který nabízí funkce pro správu úkolů a pracovních postupů, aby byl proces tvorby obsahu pro sociální sítě plynulejší.
- Analytika: Ačkoli Sprout Social nabízí některé reporty, nejsou vždy intuitivní. Hledejte řešení, které nabízí šablony reportů a analytické nástroje pro přizpůsobitelné přehledy.
- Automatizace: Smyslem používání Sprout Social je ušetřit si manuální práci s publikováním příspěvků na jednotlivých sociálních médiích. Hledejte alternativy, které nabízejí automatické publikování a generování obsahu.
10 nejlepších alternativ Sprout Social pro rok 2024
Nejlepší alternativy k Sprout Social pomohou zaneprázdněným marketérům na sociálních médiích zefektivnit vaše procesy, rozšířit váš dosah, vybudovat publikum a posílit vaše brandingové úsilí. Zde je 10 nejlepších alternativ k Sprout Social, které vám pomohou vylepšit vaše kampaně a dosáhnout vašich cílů. ?
1. Hootsuite
Hootsuite je nástroj pro správu sociálních médií, který vám ušetří čas a zefektivní vaše marketingové aktivity na sociálních sítích. Jediným kliknutím můžete okamžitě naplánovat obsah napříč platformami. Integrované analytické nástroje nabízejí přehledné statistiky na jednom panelu, takže můžete vytvářet kampaně, které fungují, a ty neúspěšné vyřadit. ✨
Nejlepší funkce Hootsuite
- Jednotná sociální schránka, která vám umožní odpovídat na komentáře a zprávy na jednom místě, bez ohledu na to, které sociální sítě byly použity ke komunikaci.
- Rychle navrhujte příspěvky pomocí šablon Canva v Hootsuite a naplánujte si příspěvky bleskově díky návrhům AI pro popisky a hashtagy ⚡
- Nástroje pro sledování sociálních sítí nabízejí vhled do toho, co lidé říkají, takže můžete vytvářet obsahové marketingové kampaně, které vaše publikum chce.
- Analyzujte placené, organické a webové metriky na jednom místě pomocí Hootsuite Advanced Analytics.
Omezení Hootsuite
- Po naplánování hromadných příspěvků nelze změnit datum jejich zveřejnění; každý příspěvek je nutné aktualizovat ručně.
- Na TikToku můžete propojit pouze firemní profily, což někteří uživatelé považují za omezení jejich dosahu a kreativity.
Ceny Hootsuite
- Professional: 99 $/měsíc
- Tým: 249 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hootsuite hodnocení a recenze
- G2: 4,1/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 3 500 recenzí)
2. Khoros
Khoros nabízí sadu nástrojů pro marketing na sociálních médiích, které zvládnou vše od analytiky po publikování. S tímto praktickým nástrojem sjednotíte účty na sociálních médiích, zefektivníte pracovní postupy a posílíte spolupráci týmu. Ať už chcete sledovat, co říkají uživatelé sociálních médií, nebo se ponořit do analytiky konkrétních kampaní, Khoros vám to umožní. ?️
Nejlepší funkce Khoros
- Rychle publikujte na všech svých účtech na sociálních médiích, aniž byste museli přepínat mezi záložkami nebo otevírat nové prohlížeče.
- Spravujte tvorbu obsahu pomocí složek, do kterých můžete ukládat cenné informace, včetně oprávnění, nápadů z brainstormingu a značek obsahu.
- Integrovaná doručená pošta zjednodušuje moderování a usnadňuje individuální komunikaci s uživateli.
- Díky systému vlastních schvalování můžete vytvořit bezpečnostní opatření a kontrolní systémy, které posoudí obsah před jeho zveřejněním.
Omezení Khoros
- Někteří uživatelé mají pocit, že analytické a monitorovací funkce by mohly být robustnější.
- Nástroj někdy vykazuje chyby při sdílení fotografií nebo přidávání značek.
Khoros ceny
- Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Khoros
- G2: 3,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
3. Agorapulse
Agorapulse je platforma pro správu sociálních médií, která usnadňuje vytváření organizovaných a efektivních kampaní napříč více profily. Pomocí tohoto nástroje můžete vytvářet chytré příspěvky na sociálních médiích, sestavovat zprávy pro sledování kampaní a spolupracovat se svým týmem na generování nových nápadů, jak oslovit své publikum. ?
Nejlepší funkce Agorapulse
- Díky sjednocené sociální schránce můžete odpovídat na dotazy a komunikovat s followery v jednom jednoduchém rozhraní.
- Plánování sociálních médií je snadné díky intuitivním návrhům obsahu a nástrojům, které okamžitě spouští publikování příspěvků na sociálních médiích napříč platformami.
- Funkce sociálního naslouchání nabízejí vhled do toho, co dělají konkurenti a jak na to reaguje vaše publikum.
- Analytika vám umožní zjistit, které kampaně fungují, ať už se snažíte získat potenciální zákazníky, zvýšit návštěvnost nebo dosáhnout konverzí.
Omezení Agorapulse
- Nástroj nenabízí návrhy, kdy publikovat příspěvky.
- Někteří uživatelé měli při plánování příspěvků problémy s velikostí a formátováním obrázků.
Ceny Agorapulse
- Standard: 69 $/uživatel/měsíc
- Professional: 99 $/uživatel/měsíc
- Pokročilá: 149 $/uživatel/měsíc
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Agorapulse
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
4. Sprinklr
Sprinklr je nástroj pro správu zákaznické zkušenosti, který pomáhá firmám navazovat a budovat lepší vztahy se svými uživateli. Konkrétně Sprinklr Social pomáhá týmům realizovat strategie pro sociální sítě. Od návrhů konverzací založených na umělé inteligenci až po hromadné plánování – tento nástroj můžete použít ke správě všech svých kampaní na sociálních sítích a k interakci s publikem.
Nejlepší funkce Sprinklr
- Nástroj Galerie vám umožňuje vložit obsah sociálních sítí na váš web, aby se čtenáři cítili propojeni s vámi a vašimi produkty.
- Vytvářejte vlastní komunity, abyste mohli přímo spolupracovat s influencery a zastánci a propagovat své služby napříč platformami.
- Spravujte více než 35 sociálních sítí a komunikačních platforem na jednom pohodlném místě.
- Oprávnění na úrovni účtu vám umožňují řešit a předcházet faux pas na úrovni procesů a zajistit, že váš obsah bude před zveřejněním zkontrolován a schválen.
Omezení Sprinklr
- Drobné potíže mohou zpomalit pokrok a omezit produktivitu.
- Z této platformy můžete posílat soukromé zprávy pouze uživatelům, kteří sledují vaše účty na sociálních sítích.
Ceny Sprinklr
- Pokročilá: Od 249 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sprinklr
- G2: 4/5 (798+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (70+ recenzí)
5. Planable
Planable přináší pomalou a neohrabanou metodu tvorby obsahu do 21. století. Zapomeňte na tabulky a použijte Planable k vytváření, schvalování a publikování veškerého vizuálně poutavého obsahu v jednom praktickém nástroji. ?
Nejlepší funkce Planable
- Vytvářejte obsah přímo v aplikaci a sledujte, jak bude vypadat, zatímco na něm pracujete.
- Vizuální dashboardy podporují všechny typy tvorby obsahu, od e-mailových newsletterů po Instagram Reels.
- Pozvěte spolupracovníky a zainteresované strany, aby společně vytvořili vizuální materiály a schválili je najednou.
- Pomocí Workspaces vytvářejte projekty pro jednotlivé klienty, značky nebo týmy.
Omezení Planable
- Tento nástroj podporuje pouze publikování na TikTok, Google My Business, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube a Facebook.
- Navrženo pro správu pracovních toků obsahu, takže z hlediska analytiky toho moc nenabízí.
Planable ceny
- Zdarma
- Základní: 11 $/uživatel
- Pro: 22 $/uživatel
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Planable
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
6. Zoho Social
Zoho je špičkový CRM systém, který se používá pro vše od generování potenciálních zákazníků po prodej a zákaznickou zkušenost. Zoho Social je komplexní nástroj společnosti pro sociální média, jehož cílem je zjednodušit a zlepšit branding. Naplánujte příspěvky, sledujte kampaně a vytvářejte zprávy, abyste mohli sdílet poznatky a vytvářet lepší strategie pro sociální média. ?
Nejlepší funkce Zoho Social
- Neomezené plánování příspěvků na všech vašich oblíbených sociálních kanálech
- Funkce kalendáře obsahu vám umožní snadno zjistit, kdy je obsah naplánován, a získat přehled o nejvhodnějších časech pro oslovení vašeho publika.
- Reagujte v reálném čase díky intuitivnímu ovládacímu panelu, který zobrazuje zprávy a interakce s vašimi příspěvky.
- Nástroje pro spolupráci a analytika vám umožní ponořit se hlouběji do sledování benchmarků a realizovat efektivní kampaně.
Omezení Zoho Social
- Někteří uživatelé zjistili, že se účty mohou od nástroje odpojit a je nutné je ručně znovu připojit.
- Rozhraní vyžaduje určitou dobu na osvojení.
Ceny Zoho Social
- Standard: 15 $/měsíc
- Profesionální: 40 $/měsíc
- Premium: 65 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Social
- G2: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
7. SocialBee
SocialBee je komplexní nástroj, který usnadňuje vytváření, publikování a interakci na sociálních médiích. Mezi klíčové funkce patří plánování příspěvků, uživatelsky přívětivé rozhraní a analytické nástroje, které vám pomohou vybudovat efektivní přítomnost na sociálních médiích. ⭐
Nejlepší funkce SocialBee
- Využijte funkce pro spolupráci, abyste pozvali tým do pracovních prostorů, přidali oprávnění a stanovili role, aby měl každý přístup, který potřebuje.
- Integrovaný marketingový nástroj s umělou inteligencí vytváří strategie a plány pro sociální sítě, které urychlí vaše kampaně.
- Pomocí vizuálního kalendáře si můžete prohlédnout náhledy nadcházejících příspěvků a okamžitě je naplánovat na nejlepší časy a dny pro vaše publikum.
- Analytika nabízí podrobné informace o výkonu příspěvků, včetně dosahu a zobrazení.
Omezení SocialBee
- Rozhraní může být pomalé, pokud plánujete hodně obsahu najednou.
- Někteří uživatelé si přáli větší flexibilitu pro opakované publikování jednou za dva týdny nebo jednou za měsíc.
Ceny SocialBee
- Bootstrap: 29 $/měsíc
- Accelerate: 49 $/měsíc
- Pro: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze SocialBee
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
8. Later
Later je alternativa k Sprout Social, která nabízí podobné funkce, včetně jednoduchého uživatelského rozhraní, plánování publikování pro více sociálních sítí a analytiky. Použijte ji k optimalizaci obsahu a zefektivnění pracovních postupů pro všechny členy vašeho týmu sociálních médií. ?♀️
Nejlepší funkce Later
- Vytvářejte, upravujte a plánujte obsah k publikování v jednom pracovním prostoru s přizpůsobitelnými nastaveními.
- Okamžitě vygenerujte odkaz na stránku bio přímo v nástroji.
- Analytické nástroje za vás odvedou těžkou práci a prozkoumají kampaně, aby zjistily, co u vašeho publika funguje a co ne.
- Dostupná zákaznická podpora usnadňuje získávání odpovědí a rad, jak maximalizovat funkce vaší strategie obsahu na sociálních médiích.
Omezení Later
- Není k dispozici náhled příspěvků, takže každý z nich musíte otevřít, abyste jej mohli upravit.
- Tento nástroj automaticky neplánuje příspěvky na všech sociálních platformách.
Později ceny
- Starter: 25 $/měsíc
- Růst: 45 $/měsíc
- Pokročilá: 80 $/měsíc
Pozdější hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
9. Buffer
Buffer je nástroj pro plánování sociálních médií, který používají stovky tisíc marketérů ke správě své strategie sociálních médií. Spravujte svou značku a budujte si publikum organicky pomocí intuitivních informací o publikování, analýzy kampaní a zjednodušeného sdílení. ?
Nejlepší funkce Bufferu
- Rychle přidávejte příspěvky do fronty pomocí rozšíření Buffer, které pomocí několika kliknutí naplánuje obsah na několika platformách.
- Doporučené hashtagy vám ušetří čas a námahu díky doporučením speciálně vybraným pro vaše publikum.
- Díky oprávněním a schvalovacím pracovním postupům je snadné nechat obsah zkontrolovat a připravit k publikování.
- Zákaznická podpora 24/7 nabízí pohodlí a klid
Omezení Buffer
- Specializované příspěvky, jako jsou karusely, nejsou podporovány.
- Analytics nabízí pouze základní informace.
Ceny Buffer
- Zdarma
- Essentials: 6 $/měsíc
- Tým: 12 $/měsíc
- Agentura: 120 $/měsíc
Hodnocení a recenze Buffer
- G2: 4,3/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
10. Hopper
Týmy sociálních médií mohou přidávat obrázky, nahrávat hromadné příspěvky a přidávat popisky z jediného ovládacího panelu díky Hopper HQ – nástroji pro správu projektů sociálních médií. Použijte jej k plánování příspěvků na Instagramu, TikToku, Twitteru, Facebooku, LinkedIn, Pinterestu a YouTube.
Nejlepší funkce Hopperu
- Neomezený počet příspěvků znamená, že můžete tvořit podle libosti, aniž byste se museli starat o kvóty.
- Kalendářový plánovač vám umožní naplánovat obsah na vizuálním dashboardu, zatímco Grid Planner vám umožní vytvářet efektní příspěvky na Instagramu ?
- Díky nástroji drag-and-drop je snadné přesouvat příspěvky, pokud změníte názor na jejich pořadí.
- Díky kompletní úpravě obrázků můžete přizpůsobit příspěvky tak, aby vypadaly co nejlépe na všech platformách.
Omezení Hopperu
- Nástroj se může odpojit od účtů, což zpozdí publikování.
- Videa jsou omezena na 59 sekund, což omezuje funkčnost pro delší obsah.
Hopper ceny
- Hopper HQ: 19 $/měsíc/sociální síť
Hodnocení a recenze Hopper
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Další nástroje pro správu sociálních médií
Tyto alternativy k Sprout Social sice pomáhají lidem spravovat sociální sítě, ale kromě toho nenabízejí mnoho dalších funkcí. Pro správu rozsáhlejších marketingových procesů a kampaní je ideální ClickUp. ✅
Díky rozsáhlým funkcím pro správu projektů a plánování obsahu se jedná o komplexní nástroj pro správu sociálních médií a všech vašich marketingových procesů na jednom pohodlném místě.
ClickUp
ClickUp je hvězda v oblasti řízení projektů, která vám dává kontrolu nad pracovními postupy a vytváří plynulejší procesy. Ať už se snažíte sledovat svůj kalendář sociálních médií nebo hledáte kreativní způsoby, jak vytvořit efektivní kampaně, ClickUp vám s tím pomůže.
ClickUp Marketing vám umožní spravovat všechny vaše iniciativy, nejen sociální média, na jednom místě. Použijte jej ke spolupráci v reálném čase s členy týmu a brainstormingu nápadů na kampaně nebo k řešení úkolů od tvorby obsahu až po publikování. ✍️
Pokročilá šablona pro sociální média ClickUp vám umožní brainstormovat nápady a sledovat váš obsahový kalendář v jednom praktickém nástroji. Použijte zobrazení seznamu k přidání nápadů na příspěvky nebo přepněte do zobrazení plánu, abyste viděli kalendář, kdy má být každý příspěvek sdílen.
Kampaňový plán od ClickUp vám pomůže budovat loajalitu ke značce a rozšiřovat vaše publikum pomocí cíleného přístupu. Použijte šablonu k nastavení cílů kampaně, rozdělení úkolů a dodržování termínů. Přidejte vlastní pole, abyste se mohli hlouběji ponořit do toho, co od obsahu očekáváte, a přidejte vlastní stavy, abyste viděli, kde se vše nachází v procesu. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Tisíce šablon, včetně šablon kalendáře obsahu a šablon kreativních briefů, vám umožní vytvářet obsah rychleji než kdykoli předtím a v méně krocích.
- Díky integrovaným nástrojům AI pro sociální sítě můžete vytvářet příspěvky, které se stanou virálními, a budovat cílené kampaně, které odpovídají zájmům vašich sledujících.
- Vizualizujte pracovní postupy na sociálních médiích pomocí různých zobrazení, včetně kalendáře, seznamu a tabule, které nabízejí přehled o kapacitách a pokroku týmu.
- Pomocí úkolů rozdělte práci podle oddělení a týmů a vytvořte pracovní postupy, které splní vaše cíle.
- Přidejte značky priority a spouštějte oznámení, aby byl tým vždy na stejné vlně a okamžitě informován o změnách.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI není k dispozici v bezplatném tarifu, ale placené tarify jsou cenově dostupné a začínají na 7 USD za měsíc.
- Díky velkému množství funkcí nabízí vysokou míru přizpůsobení, takže se s ním musíte chvíli učit pracovat.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena Workspace za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (9 100+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
Spravujte více platforem sociálních médií pomocí ClickUp
Díky těmto alternativám k Sprout Social je správa kampaní na sociálních médiích snazší než kdy dříve. Tyto nástroje můžete využít k automatickému plánování příspěvků, generování kreativních nápadů na obsah a sledování analytických údajů.
A pokud chcete více funkcí, obraťte se na nástroj pro správu projektů, jako je ClcikUp, který zvládne všechny aspekty práce vašeho týmu sociálních médií.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte vytvářet zjednodušené pracovní postupy pro vaše týmy zabývající se obsahem a sociálními médii. Automatizace urychlují postup a okamžitá oznámení udržují tým v obraze o všech probíhajících projektech. Díky kalendářům, dashboardům a šablonám je snadné převést obsah od nápadu k realizaci. ?