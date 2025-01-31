10 nejlepších alternativ a konkurentů CoSchedule v roce 2025

CoSchedule vyniká jako jeden z nejpopulárnějších nástrojů pro správu práce mezi marketingovými profesionály. ?
Jedná se o spolehlivou platformu s možnostmi pro vytváření, organizování a správu kampaní na sociálních médiích a obsahových kampaní. Kalendáře CoSchedule, asistent pro psaní s umělou inteligencí a výjimečná řešení pro spolupráci vám umožní mít vždy přehled o vašich marketingových aktivitách a zabránit vzniku překážek.
Tato platforma však není jediná na trhu. Existuje spousta alternativ k CoSchedule, které mohou lépe vyhovovat vašim konkrétním potřebám. Některé nabízejí robustnější integrační možnosti, jiné mají flexibilnější cenovou strukturu.
Ať už jsou vaše důvody pro hledání jiného softwaru pro správu marketingu jakékoli, pomůžeme vám najít perfektní alternativu k CoSchedule. Probereme 10 nejlepších náhrad a podrobně se podíváme na jejich funkce, abychom vám pomohli najít správné řešení pro vaše marketingové aktivity.
Co byste měli hledat v alternativě k CoSchedule?
Ne každý software dokáže nahradit CoSchedule, natož nabídnout něco navíc. Pokud hledáte kvalitní alternativu, zaměřte se na následující vlastnosti:
- Robustní kalendáře: Váš nový nástroj by vám měl umožnit naplánovat obsahové strategie a poskytnout jasný chronologický přehled vašich kampaní v daném okamžiku.
- Možnosti plánování úkolů: Měly by vám umožnit přiřadit úkoly vašemu týmu několika kliknutími, spravovat pracovní zátěž a snadno sledovat pokrok.
- Funkce pro spolupráci: Správná alternativa k CoSchedule by měla být vybavena funkcemi, jako je editace v reálném čase, digitální tabule a nástroje pro korektury, které zajistí, že váš tým bude vždy na stejné vlně.
- Šablony: Měl by nabízet špičkový výběr šablon pro vývoj strategií, správu marketingových kampaní a vytváření kalendářů obsahu.
- Robustní možnosti reportingu a analýzy: Platforma by měla mít podrobný dashboard, který vizualizuje pokrok směrem k vašim cílům a pomáhá vám identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
- Integrace: Měl by se snadno propojit s oblíbenými nástroji a programy, aby vaše práce zůstala centralizovaná a nemuseli jste přeskakovat mezi aplikacemi, abyste dokončili své úkoly.
- Nástroje AI: Měl by využívat AI k vytváření obsahu pro vaše kampaně a generování nápadů a návrhů pro e-maily, články, blogy a příspěvky na sociálních médiích.
10 nejlepších alternativ k CoSchedule, které můžete použít
Analyzovali jsme desítky alternativ CoSchedule a vybrali jsme 10 nejlepších, které vám pomohou udržet váš tým v synchronizaci a dosáhnout marketingových hvězd. Pojďme se podívat, co vybrané nástroje nabízejí. ?
1. ClickUp
Jako jedna z nejlepších alternativ k CoSchedule, ClickUp nabízí řadu výkonných funkcí pro spolupráci v oblasti marketingu.
Funguje jako centrální hub pro všechny vaše marketingové aktivity. Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet plány a dokumenty související s kampaněmi a propojit je s konkrétními úkoly a projekty, abyste měli své informace přehledně uspořádané. Pro lepší přehled o dopadu vašich marketingových a sociálních médií aktivit použijte ClickUp Dashboards pro okamžité a aktuální reporty na vysoké úrovni. Využijte dokonce i dříve shromážděná data k vytvoření digitálních plánů do budoucna a vylepšete svou hru!
Navíc, pokud potřebujete pomoc s vymýšlením nápadů nebo vytvářením kampaní, příspěvků na sociálních médiích, e-mailů nebo briefů, máte k dispozici ClickUp AI. Jedná se o jedinečného AI asistenta pro psaní, který vám s minimálním vkladem z vaší strany může převzít celé psaní.
S více než 15 zobrazeními ClickUp budete mít přehled o všech úkolech, projektech a kampaních – oceníte zejména zobrazení kalendáře, které vám umožní plánovat aktivity podle dne, týdne nebo měsíce. Navíc díky šablonám ClickUp, které si můžete přizpůsobit podle svých preferencí, nebylo vytváření marketingových kalendářů a strategií obsahu pro sociální média nikdy snazší. ?️
Nejlepší funkce ClickUp
- Nativní marketingové šablony
- Více než 15 zobrazení pro vizualizaci vašich pracovních postupů
- Digitální tabule ideální pro brainstorming a spolupráci
- Spolupracující ClickUp Docs
- Snadno použitelné šablony
- Více než 1 000 integrací s jinými pracovními nástroji
- Robustní analytické a reportovací funkce
- ClickUp AI pro generování úkolů, marketingových e-mailů, briefů kampaní a dalšího obsahu
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být trochu náročné se do toho dostat.
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
CoSchedule vs. ClickUp
ClickUp může být víc než jen kalendář obsahu. Nejenže obsahuje další funkce, jako je správa úkolů, kalendář, připomenutí, dokumenty, týmový chat atd., ale také se propojuje s mnoha dalšími aplikacemi, které možná používáte ve své online marketingové sadě, a nabízí vám tak jedinou aplikaci, která umí všechno a zároveň zůstává kalendářem obsahu.
ClickUp Brain vám také pomůže tím, že vám poskytne špičkové řešení AI, které vám okamžitě poskytne odpovědi, takže nemusíte hledat úkoly a další položky samostatně.
2. Crowdfire
Hledáte platformu, která se zaměřuje výhradně na správu vašich sociálních médií? Pak by Crowdfire mohl být přesně to, co hledáte! ?
Tato aplikace je navržena tak, aby zjednodušila celý proces – od plánování a tvorby až po naplánování a zveřejnění obsahu na sociálních médiích – a zbavila vás stresu.
Crowdfire nabízí sekci Články, kde můžete objevit kurátorovaný obsah pro vaše sociální sítě na základě témat, která vás zajímají (která můžete vybrat kliknutím na možnost „Témata“ v horní liště). To vám pomůže udržet vaše sociální sítě neustále plné čerstvého a relevantního obsahu.
S Crowdfire můžete vytvářet personalizovaný obsah pro každou sociální síť. Můžete si dokonce prohlédnout, jak budou vaše příspěvky vypadat, než je zveřejníte, a naplánovat jejich zveřejnění tak, abyste dosáhli perfektního načasování a maximálního účinku.
Crowdfire nabízí fantastické možnosti analýzy a reportingu. Vyberte si data, která vás zajímají, vytvořte komplexní report pokrývající všechny vaše účty na sociálních médiích a sledujte konkurenci, abyste si udrželi náskok.
Nejlepší funkce Crowdfire
- Vytvářejte personalizovaný obsah pro různé sociální sítě
- Návrhy obsahu na základě předem vybraných témat
- Náhledy obsahu
- Plánování příspěvků
- Robustní funkce pro vytváření reportů
Omezení Crowdfire
- Někteří uživatelé uvedli, že dostávali irelevantní návrhy obsahu.
- Mohlo by být výhodné více integrací
Ceny Crowdfire
- Zdarma: 0 $ (až tři účty)
- Plus: 7,48 $ za pět účtů
- Premium: 37,48 $ za 10 účtů
- VIP: 74,98 $ za 25 účtů
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Crowdfire
- G2: 4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
3. StoryChief
Přepínání mezi několika marketingovými platformami pro správu obsahu, publikování na více účtech sociálních médií, psaní textů, spolupráci a vytváření obsahových kalendářů může otestovat trpělivost každého. Naštěstí existuje aplikace, která může tento chaos ukončit – StoryChief.
Jednou z funkcí, kterou si zamilujete, je komplexní kalendář obsahu, který vám umožní vidět jak celkový přehled, tak i detaily, které do něj patří. Organizujte své kampaně, plánujte příspěvky na různých kanálech a rozjeďte svou online přítomnost během chvilky!
Díky robustním možnostem správy obsahu StoryChief máte vše pod kontrolou. Pomocí filtrů se zaměřte na relevantní obsah, zkontrolujte, jak vaše články a příspěvky rezonují u publika, a sledujte termíny, spolupracovníky a schvalování statusů.
StoryChief nabízí AI Power Mode, výkonný nástroj, který vám pomůže překonat tvůrčí bloky a generovat relevantní a poutavý obsah. Použijte jej k vytváření poutavých kampaní, posílení své přítomnosti na sociálních médiích a překladu svých blogů a příspěvků do více jazyků. ?
Nejlepší funkce StoryChief
- Výkonný kalendář obsahu s možnostmi spolupráce
- Snadná správa obsahu
- Režim AI Power
- Více než 1 000 integrací
Omezení StoryChief
- Ceny mohou být pro jednotlivce nebo malé společnosti příliš vysoké.
- Mohlo by být více přizpůsobené pro mobilní zařízení
Ceny StoryChief
- Podrobnosti o cenách najdete na webových stránkách, protože existuje několik úrovní a doplňkových možností.
Hodnocení a recenze StoryChief
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
4. FeedHive
Seznamte se s FeedHive, nástrojem pro správu sociálních médií, který využívá výhody umělé inteligence, aby vám pomohl posílit vaši online přítomnost a zaujmout vaše publikum.
Platforma obsahuje výkonné nástroje pro plánování a škálování obsahu. Pomocí rozhraní drag-and-drop můžete přidávat obsah do svého kalendáře, prohlížet si náhledy příspěvků a přizpůsobovat je pro různé platformy sociálních médií několika kliknutími.
Další praktickou a časově úspornou funkcí je Social Inbox – shromažďuje všechny komentáře, zmínky a odpovědi z vašich sociálních médií a umožňuje vám reagovat z jednoho místa.
Hvězdou této platformy je její asistent pro psaní s názvem FeedHive Al. Použijte jej k generování nápadů na příspěvky, předpovídání výkonu vašeho obsahu, kontrole nejlepšího času pro zveřejnění z hlediska dosahu a analýze nejžhavějších témat.
Nejlepší funkce FeedHive
- Kalendář obsahu s funkcí drag-and-drop
- Social Inbox pro centralizaci interakcí s followery
- FeedHive AI
- Více než 3 000 přizpůsobitelných šablon
Omezení FeedHive
- Příležitostné potíže s ověřením
- Tým podpory platformy by mohl být více vstřícný.
Ceny FeedHive
- Creator: 19 $/měsíc pro až čtyři sociální účty
- Značka: 29 $/měsíc pro až 10 sociálních účtů
- Business: 99 $/měsíc pro až 100 sociálních účtů
- Agentura: 299 $/měsíc pro až 500 sociálních účtů
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze FeedHive
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 80 recenzí)
5. SocialBee
Proměňte svou firmu v online sociální včelu s SocialBee! Udržujte si přítomnost na sociálních médiích, komunikujte se svými sledujícími a zveřejňujte vhodný obsah, který přiláká publikum jako med medvědy. ?
Tento nástroj pro správu sociálních médií nabízí snadno použitelný ovládací panel – všechny vaše sociální sítě jsou zobrazeny na domovské stránce a můžete přizpůsobit své příspěvky, vytvořit individuální plány a nastavit oznámení pro každou z nich.
Zjednodušte správu obsahu pomocí AI asistenta SocialBee, který dokáže generovat obrázky a popisky, zatímco vy se věnujete jiným úkolům. Díky hladké integraci platformy s Canva je vytváření poutavých vizuálů hračka!
Pokud jde o organizaci obsahu, SocialBee vám pomůže. Umožňuje vám nastavit kategorie obsahu a naplánovat příspěvky na různých sociálních médiích v vybraných časech. A automatické publikování můžete kdykoli pozastavit – jde především o flexibilitu a kontrolu.
Centralizovaná schránka platformy vám pomůže sledovat komentáře a zmínky a udržet vaše sledující spokojené díky rychlým odpovědím. Můžete vytvořit Engage tabule pro každou platformu, abyste měli vše organizované a zajistili, že vám neunikne žádný komentář nebo zmínka.
Nejlepší funkce SocialBee
- Intuitivní ovládací panel
- Výkonný asistent s umělou inteligencí
- Centralizovaná doručená pošta
- Zapojte se do diskuzí
Omezení SocialBee
- Uživatelské rozhraní by mohlo být vylepšeno.
- Nastavení automatických příspěvků může být pomalé.
Ceny SocialBee
- Bootstrap: 24,20 $/měsíc na uživatele
- Accelerate: 40,80 $/měsíc na uživatele
- Pro: 82,50 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze SocialBee
- G2: 4,8/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
6. Postoplan
Úspěšné marketingové strategie se obvykle opírají o 5P úspěchu — správné plánování předchází špatným výsledkům. Na této filozofii je založen Postoplan, který se zaměřuje na plánování a rozvrhování obsahu sociálních médií s cílem ušetřit čas a zvýšit produktivitu.
S Postoplanem mohou marketéři sociálních médií ovládat váš obsah na různých platformách sociálních médií, a to vše z jednoho místa. Plánování příspěvků, jejich náhledy a úpravy času zveřejnění jsou vzdálené jen pár kliknutí. Díky hromadnému plánování můžete plánovat svůj obsah měsíce dopředu a předcházet tak překážkám.
Postoplan vám umožňuje komunikovat se svými sledujícími prostřednictvím přímých zpráv a komentářů z centralizované doručené pošty, takže už nemusíte přeskakovat mezi aplikacemi, abyste udrželi rychlou odezvu.
Platforma má dva vestavěné grafické editory s knihovnou více než dvou milionů obrázků, díky čemuž je vytváření úchvatných vizuálů rychlé a jednoduché.
Postoplan, poháněný umělou inteligencí, vám pomůže najít nejlepší časy pro zveřejňování obsahu a přilákání většího publika.
Nejlepší funkce Postoplan
- Snadné plánování obsahu
- Možnosti hromadného plánování
- Centralizovaná doručená pošta pro snadnou komunikaci
- Špičkové grafické editory
- Návrhy příspěvků založené na umělé inteligenci
Omezení Postoplanu
- Připojení k Instagramu může být pomalé.
- Mohlo by být výhodné propojení s méně populárními platformami sociálních médií.
Ceny Postoplan
- Start: 69 $/rok za dva účty
- Business: 99 $/rok za pět účtů
Hodnocení a recenze Postoplan
- Trustpilot: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
- G2: 4,7/5 (10 recenzí)
7. Seismic (Percolate)
Pravidelné vytváření personalizovaného obsahu relevantního pro vaše publikum je jednou z největších marketingových výzev. S Seismic (dříve známým jako Percolate) máte obsah plně pod kontrolou. ?
Platforma nabízí jedinečnou funkci nazvanou Enablement Planner. Pomáhá vám a vašemu týmu pochopit, o jaký obsah má vaše publikum zájem, a vytvořit komplexní plány, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů.
Možnost LiveDocs vám mezitím umožňuje načítat data z vašeho CRM a dalších platforem a generovat dokumenty a prezentace, které řeší problémy vašeho publika a odpovídají jeho zájmům. Se Seismic můžete kombinovat obsah pro různé zákazníky a vytvořit stovky (a tisíce!) dokumentů několika kliknutími.
Nejlepší funkce Seismic (Percolate)
- Plánovač aktivací
- LiveDocs
- Různé integrace s oblíbenými platformami
- Automatizace obsahu
Omezení Seismic (Percolate)
- Někteří uživatelé zmiňují, že možnosti reportování jsou matoucí.
- Strmější křivka učení
Ceny Seismic (Percolate)
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Seismic (Percolate)
- G2: 3,7/5 (více než 70 recenzí)
- TrustRadius: 8,1/10 (více než 40 recenzí)
8. Agorapulse
Jste připraveni vyzkoušet kouzlo sociálních médií? Agorapulse je komplexní řešení pro správu sociálních médií, které vám poskytuje úplnou kontrolu nad vaším obsahem! ?
Od integrace Canva přes ořezávání obrázků, náhledy příspěvků až po uložené hashtagy – Agorapulse poskytuje správcům sociálních médií vše, co potřebují k vytváření obsahu, který si vaše publikum zamiluje. Pokud vám chybí inspirace nebo potřebujete vylepšit své příspěvky, svěřte se do rukou asistenta pro psaní této platformy, který vás nasměruje správným směrem.
Agorapulse nabízí možnosti sociálního naslouchání – „poslouchejte“, co lidé říkají o vaší firmě (a vaší konkurenci), a reagujte na konverzace informovaným způsobem.
Tato platforma nabízí všechny funkce, které potřebujete pro robustní analytiku . Podívejte se na relevantní metriky, zjistěte, co funguje u vašeho publika, a objevte hlavní trendy, to vše v rámci Agorapulse.
Nejlepší funkce Agorapulse
- Asistent pro psaní
- Funkce sledování sociálních sítí
- Pokročilé analytické a reportovací možnosti
- Podporuje spolupráci v reálném čase
Omezení Agorapulse
- Nepodporuje méně populární sociální sítě
- Plánování příspěvků může někdy selhat
Ceny Agorapulse
- Standard: 49 $/měsíc na uživatele
- Professional: 79 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 119 $/měsíc na uživatele
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Agorapulse
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
9. Hootsuite
Hootsuite je atraktivní díky své snadné použitelnosti – jeho ovládací panel vám umožňuje spravovat veškerý obsah z jednoho místa. Můžete vytvářet, plánovat a publikovat obsah na různých kanálech, čímž ušetříte čas a zvýšíte produktivitu. ?
Docházejí vám nápady na popisky nebo příspěvky? Žádný strach, OwlyWriter AI vám pomůže. Stačí napsat zadání a asistent pro psaní vám odpoví zajímavými nápady na obsah. Můžete také použít generátor hashtagů platformy, aby se vaše příspěvky dostaly k těm správným lidem.
Díky hromadnému plánování sociálních médií můžete plánovat dopředu a soustředit se na něco jiného, protože víte, že Hootsuite vaše příspěvky zveřejní automaticky.
Pomocí zobrazení kalendáře a seznamu platformy můžete zkontrolovat publikovaný a naplánovaný obsah a odhalit mezery a potenciální příležitosti.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Centralizovaný řídicí panel
- OwlyWriter AI
- Hromadné plánování sociálních médií
- Více zobrazení
Omezení Hootsuite
- Uživatelské rozhraní by mohlo být vylepšeno.
- Příležitostné odpojení účtu
Ceny Hootsuite
- Professional: 99 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Tým: 249 $/měsíc pro tři uživatele
- Business: 739 $/měsíc pro pět uživatelů
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,1/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 400 recenzí)
10. Sprout Social
Nechte své marketingové kampaně růst a vzkvétat s Sprout Social! ☘️
Tato alternativa k CoSchedule vám pokryje vše od A do Z, od generování nápadů na obsah až po publikování příspěvků a komunikaci s vaším publikem.
Najděte svou tvůrčí jiskru díky funkci Návrhy obsahu této platformy a vymýšlejte poutavé příspěvky, které odrážejí vaši značku.
Publikování obsahu ve správný čas je klíčové pro zapojení uživatelů. Místo toho, abyste analyzovali, kdy publikovat, nechte algoritmy Sprout Social udělat práci za vás a navrhnout nejlepší načasování.
Vy a váš tým můžete spojit síly a společně pracovat na kalendáři obsahu – stanovte priority konkrétních aktivit, vytvářejte dlouhodobé plány a hledejte mezery, které můžete vyplnit hodnotným materiálem.
Tato platforma pro správu sociálních médií vám umožní získat konkurenční výhodu díky působivým schopnostem naslouchání založeným na umělé inteligenci. Sledujte, co publikum říká o vaší značce a konkurentů, zkoumejte preference publika, identifikujte trendy a podle toho optimalizujte svou marketingovou strategii a strategii pro sociální média.
Nejlepší funkce Sprout Social
- Návrhy obsahu
- Algoritmy analyzující nejlepší časy pro zveřejňování obsahu
- Možnosti poslechu
- Kalendář pro spolupráci na obsahu
Omezení Sprout Social
- Ovládací panel může vypadat nepřehledně
- Porozumění funkcím platformy může nějakou dobu trvat.
Ceny Sprout Social
- Standard: 249 $/měsíc
- Professional: 399 $/měsíc
- Pokročilá: 499 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sprout Social
- G2: 4,4/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
Seznamte se s konkurenty Sprout Social!
Alternativy k CoSchedule – uvolněte svůj marketingový potenciál pomocí správné platformy
Pokud hledáte platformu pro správu sociálních médií nebo nástroj, který vám pomůže naplánovat a publikovat obsah ve správný čas, jedna z alternativ CoSchedule, o kterých jsme hovořili, vám určitě bude vyhovovat.
Pokud však hledáte komplexní řešení, které nabízí výkonné marketingové nástroje a k rozsáhlému seznamu funkcí přidává prvotřídní správu úkolů a projektů, vyzkoušejte ClickUp zdarma! ?