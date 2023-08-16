10 příkladů směrnic pro značku, které pomohou vybudovat inspirativní značku

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co jsou pokyny pro značku?“, „acceptedAnswer“: { „@type“: „Answer“, „text“: „Pokyny pro značku jsou dokument, který definuje, jak komunikovat vaši značku napříč kanály. Určuje nejen vizuální, ale i verbální a písemná pravidla komunikace.“ } } ] }
Zásady značky jsou základním kamenem každé silné značky na trhu. Hrají zásadní roli při budování důvěry klientů a zajišťování konzistence značky.
A to je něco, co nemůžete ignorovat, protože úspěch vaší značky závisí na konzistentnosti. Je to jedna z věcí, která přiměje vaši cílovou skupinu, aby u vás nakupovala znovu a znovu.
Kromě toho se moderní marketingová komunikace jednoznačně opírá o více komunikačních kanálů. A konzistence značky spojuje všechny tyto kanály.
V tomto článku se dozvíte, co směrnice pro značku obsahují. Ale co je nejdůležitější, najdete zde různé příklady směrnic pro značku a několik šablon pro branding, které vám pomohou vytvořit vlastní směrnice.
Co jsou směrnice pro značku?
Směrnice pro značku jsou dokumentem, který definuje, jak komunikovat vaši značku napříč kanály. Určuje nejen vizuální, ale i verbální a písemná komunikační pravidla.
Díky pevným směrnicím pro značku bude tón vašich sdělení konzistentně vyjadřovat vaši značku. Ovlivní to způsob, jakým vaši klienti vnímají vaše produkty. A v důsledku toho to pomůže určit, jak zákazníci vnímají hodnotu vašich produktů.
Zákazníci rozpoznávají značky s jasnými pokyny pro značku. Tyto pokyny jsou navíc součástí identity vaší značky. Bez nich byste neměli značku, která by oslovovala vaše zákazníky jedinečným způsobem. A rozhodně byste nebyli schopni konkurovat svým konkurentům.
Také byste narazili na potíže s budováním jednotného image vaší značky. Protože vaše kanály a členové týmu – marketéři, designéři a weboví vývojáři – by mohli být roztroušeni po celém světě.
A proč je jednotný image značky tak důležitý? Značka, která vypadá a zní soudržně, vyvolává pocit bezpečí a spolehlivosti, a obě tyto emoce podporují prodej.
10 příkladů směrnic pro značku, které vám pomohou nastartovat inspiraci
Nyní, když víte, kde najít užitečné šablony, může být užitečné podívat se také na několik skvělých příkladů směrnic pro značku. Zde je 10 příkladů směrnic pro značku, které vám mohou posloužit jako inspirace při sestavování směrnic pro vaši značku pomocí našich šablon.
1. ClickUp
Všechny značkové materiály ClickUp si můžete stáhnout z naší stránky věnované značce. Od loga a ikon až po různé screenshoty naší aplikace – vše najdete v tomto kompletním průvodci stylem značky.
Zahrnuli jsme také pravidla pro používání loga, barevné palety a fontů ClickUp. Pokud potřebujete více informací o sdílení našeho loga a uvádění našich ochranných známek, podívejte se na naše pokyny k ochranným známkám.
2. Spotify
Spotify začíná své pokyny pro design stanovením, jak doprovázet metadata ze své platformy – například název alba nebo obal – značkou. Pokyny také určují, jak vkládat, propojovat a přehrávat obsah Spotify.
Tato pravidla dávají smysl, protože podnikání Spotify do značné míry závisí na dodržování autorských práv. Směrnice pro design značky však obsahují další pokyny – týkající se používání loga Spotify a jeho variant, barevné palety a písem.
Příručka designového stylu značky Spotify obsahuje mnoho doporučení a zákazů. Můžete si také stáhnout logo a ikony značky, což zaručuje jejich konzistentnost, ať se objeví kdekoli.
3. Netflix
Některé značkové prvky Netflixu jsou dostupné pouze po přihlášení na jejich brandingovou platformu. Některé z těchto prvků a pokynů jsou však dostupné všem – ty, které se týkají umístění loga a slovního znaku.
Proto se veřejný stylový průvodce značky Netflix zaměřuje na vizuální aspekty, jako jsou barvy a rozestupy. Pokyny také obsahují různé doporučení, co dělat a nedělat, a příklady, což zlepšuje jejich srozumitelnost a umožňuje rychlou orientaci.
4. Slack
Společnost Slack zveřejnila své pokyny pro styl značky v rámci své mediální sady. Ta obsahuje screenshoty produktů, loga a fotografie členů vedení společnosti Slack, dalších zaměstnanců a kanceláří, které lze stáhnout.
Ale mohli bychom snadno argumentovat, že mediální kit Slacku je součástí jeho směrnic pro značku. Koneckonců, stejně jako u všech ostatních příkladů směrnic pro značku, oba vznikly z potřeby formovat image značky Slack, že?
Pokyny pro značku Slack, které si lze stáhnout, jsou velmi komplexní. Jsou však také přehledné, dobře organizované a snadno čitelné. Text je vyvážený, obsahuje dostatek bílého prostoru a obrázků, což spolu s vybranými fonty činí pokyny velmi atraktivními.
5. Zendesk
Tým Zendesk pro branding pojmenoval své pokyny pro značku „Brandland“. A jejich rozsah je stejně široký jako kreativita jejich názvu.
Tyto pokyny obsahují nejtradičnější prvky takového zdroje. Obsahují však také mnoho dalších prvků, jako je natáčení filmů, marketingové plánování, design kanceláří a pravidla pro značkové zboží, které se v pokynech pro značku vyskytují jen zřídka.
6. Conklin Media
Jedním z nejvýraznějších prvků směrnic pro značku Conklin je osobnost značky. To je to, čím by značka byla, kdyby byla osobou, a v případě Conklin je to Spiderman se dvěma dětmi.
Specialisté na branding společnosti Conklin vytvořili personu rozložením hodnot značky na adjektiva. Poté vybrali postavu, jejíž osobnost odpovídala těmto adjektivům – Spidermana.
Nakonec odborníci přidali postavě zkušenosti a moudrost, aby byla vyzrálejší. A nyní tvůrci Conklin vytvářejí texty pro webové stránky tak, že si představují, co by řekl táta Spiderman.
7. Checkr
Checkr začíná své pokyny pro značku uvedením svého „základního kreativního konceptu“, kterým je „jasnost“. A tento koncept je myšlenkou, která podporuje celou zkušenost se značkou společnosti.
Pokyny také deklarují atributy značky – nebo hodnoty – a obsahují:
- Sada loga ke stažení
- Pokyny k používání loga
- Vysvětlení, jak by měly působit fotografie, které používají
- Paleta barev ke stažení
- Písma značky
8. PartnerStack
Kromě specifikací loga, barev a písma se pokyny pro značku PartnerStack zaměřují na hlas a tón značky. Ačkoli tedy pokyny neobsahují osobnost značky, členové týmu PartnerStack si stále mohou uvědomit, jak značku komunikovat.
Jediné, co musí udělat, je mít na paměti hlasové vlastnosti popsané v pokynech pro značku.
9. SEO.London
SEO. London je malá SEO agentura se dvěma zaměstnanci, která si však plně uvědomuje důležitost brandingu. Proto zadala kompletní branding své webové stránky a loga designové agentuře.
Prvním krokem, který designová agentura podnikla, bylo definování SEO. London's brand guidelines. Výsledkem je, že webové stránky SEO. London se odlišují od konkurence, která místo vývoje vlastních směrnic pro značku použila hotová grafická řešení.
10. Fashion League
Fashion League nevytvořila samostatný dokument s pokyny pro značku. Ale její poslání a základní barva jsou tak silné, že z nich můžete pochopit odvážný tón značky.
Fialová barva upoutá pozornost v celém obsahu Fashion League. Symbolizuje sílu a je zcela v souladu s posláním značky.
Základní kontrolní seznam pokynů pro značku
Inspirováni několika skvělými příklady směrnic pro hlas značky jsme pro vás sestavili tento kontrolní seznam. Uvádí prvky, které byste měli zahrnout do směrnic pro vaši značku, takže jej můžete použít při sestavování nebo revizi vašeho dokumentu.
1. Poslání
Proč jste vůbec založili svou společnost? Jaký je účel vašeho podnikání? A jaký rozdíl chcete, aby vaše značka přinesla do života vašich klientů?
Vaše poslání je jedinečné a neměnné v čase. Proto ho musíte zahrnout do pokynů pro značku. Vysvětlete ho jasně a objektivně srozumitelnými slovy, aby mu všichni členové vašeho týmu porozuměli.
A zbývající prvky v dokumentu se stylem značky sladěte se společným cílem, který představuje vaše poslání.
2. Hodnoty značky
Jaké jsou zásady, etika a přesvědčení vaší společnosti? Na čem stojí vše, co ve vaší organizaci děláte? A co vaše tým v podnikání reprezentuje?
Jednou z hodnot vaší značky může být například udržitelnost. To znamená, že chcete přilákat klienty, kteří sympatizují s udržitelnými podniky, jako je ten váš. Vaše sdělení proto musí odrážet vaše zájmy v oblasti udržitelnosti.
Promítněte hodnoty vaší značky do vizuálních prvků a slov, které používáte ve své marketingové komunikaci. To, co vaši klienti vidí, a slova, která slyší a čtou o vaší značce, jsou totiž stejně důležité. Navíc vaše hodnoty ovlivňují rozhodnutí a činnosti vašeho týmu ve všech aspektech značky.
3. Cílová skupina
Kdo jsou čtenáři nebo posluchači vašeho obsahu? Jak jsou staří? Čím se živí? A s jakými problémy se potýkají – zejména s těmi, které můžete vyřešit pomocí svého produktu?
Odpovědi na tyto otázky vám pomohou odhalit profil vašeho kupujícího nebo cílové skupiny. A tento profil pomůže vašemu týmu efektivně komunikovat identitu značky s potenciálními a stávajícími klienty.
PRO TIPDefinujte během procesu marketingového plánování profil svého kupujícího a tuto definici zaznamenejte do pokynů pro značku.
4. Hlas značky
Do pokynů pro značku zahrňte také redakční pokyny. Jedná se o jazyk – vizuální, psaný nebo mluvený –, který musí členové vašeho týmu používat. Je to také jazyk, který u cílové skupiny vyvolá emoce a náladu spojené s vaší značkou.
Některé značky jsou například sofistikované nebo formální, zatímco jiné jsou neformální a někdy dokonce vtipné. Některé jsou přímé, odvážné nebo provokativní, zatímco jiné jsou neutrální. Identita značky může být vzdělávací, zatímco jiné jsou zábavné.
Ať už ale popisujete jakékoli příklady směrnic pro značku, dělejte to ze dvou úhlů pohledu. Například objasněte, jak musí váš tým odkazovat na výhody vašeho produktu a zejména na jeho omezení. Určete, které termíny a výrazy se mají používat a které jsou zakázané, a objasněte také interpunkci.
Celkově budou vaše redakční pokyny působit dojmem, že veškerý obsah napsala jedna osoba. A to je konzistence.
5. Paleta barev
Barvy mají svůj význam a význam vysílá zprávu vaší cílové skupině. Proto si paletu barev vybírejte pečlivě a s rozvahou. Poté ve svém průvodci stylem značky vysvětlete, proč jste se tak rozhodli, protože základním důvodem je zpráva, kterou chcete ve své komunikaci šířit.
Paleta barev značky navíc ovlivňuje design vaší webové stránky a všechny vizuální prvky, které váš tým vytvoří. Pomáhá jim ale také nastavit a udržovat vizuální konzistenci vaší značky napříč všemi kanály.
6. Obrázky
Může váš obsah obsahovat fotografie, ilustrace nebo obojí? A co videa a animace? Může váš obsah obsahovat i tyto prvky?
Vše jasně uveďte ve svém stylovém průvodci značky, protože vaše obrazová prezentace podporuje vaše sdělení. Váš tým musí vědět, jaká má být estetika těchto zdrojů, kde je najít a kdy je použít.
7. Fonty, logo a slogan
Kromě slov, která je třeba používat, musí váš stylový průvodce značky specifikovat, jak tato slova vypadají graficky. Mluvíme o fontech, které musí váš tým používat v různých komunikačních kanálech, ať už online nebo offline.
Mluvíme zde o barvách písma, velikosti a mezerách mezi písmeny. Vaše pokyny pro písmo musí navíc členům vašeho týmu sdělit, kdy mají používat tučné písmo a kurzívu.
Nakonec do pokynů pro značku zahrňte své logo (a jeho použití), jeho varianty a vizuální podobu sloganu. Zajistěte, aby byly všechny vizuálně přitažlivé, snadno čitelné a přístupné.
PRO TIPNezapomeňte ve svém grafickém workflow odkazovat na pokyny pro značku z kreativních briefů!
Šablony pokynů pro značku, se kterými můžete začít hned teď
Než se pustíme do výběru příkladů směrnic pro značku, podívejme se na několik šablon směrnic pro značku, které by mohly urychlit váš proces.
1. Šablona pokynů pro značku ClickUp (dokumenty)
Tato šablona stylového průvodce značky dodá vašim pokynům pro značku vzhled tištěného dokumentu. Je vhodná pro vytvoření prvních pokynů pro značku společnosti. A protože se jedná o šablonu pro začátečníky, obsahuje spoustu pokynů, jak ji vyplnit a zahrnout všechny prvky vaší značky.
2. Šablona bílé tabule pro pokyny pro značku ClickUp
Tuto šablonu zvolte, pokud váš tým rád pracuje s dokumenty podobnými tabuli. Je vizuálně atraktivní a pokud mají členové vašeho týmu silnou vizuální paměť, snadno si zapamatují vaše pokyny pro značku.
Začněte tím, že použijete příklady směrnic pro značku od svých oblíbených organizací, nebo do této snadno použitelné šablony vložte své vlastní.
3. Šablona pokynů pro branding ClickUp
Tuto šablonu použijte k organizaci projektu vývoje pokynů pro značku. Usnadňuje správu úkolů, dokumentu s pokyny pro styl značky, dalších výstupů a postupu projektu.
Šablona obsahuje několik zobrazení projektu, jako je seznam úkolů, kalendář, harmonogram a časová osa. Střídejte je mezi sebou, abyste definovali fáze projektu a priority, harmonogramy a dokonce i přidělovali úkoly.
Šablona je také vhodná pro vývoj brandingových projektů pro vaše klienty. Umožňuje vám je průběžně informovat o postupu projektu a žádat je o schválení výstupů projektu.
Začněte s vytvářením svého stylového průvodce značky pomocí této užitečné šablony!
Začněte budovat inspirativní značku ještě dnes
Nebudete litovat, že jste investovali čas a peníze do vytvoření silných, jasných a dobře organizovaných pokynů pro značku. Podívejte se blíže na příklady pokynů pro značku, které jsme s vámi sdíleli.
A pokud potřebujete pomoc s organizací nebo dokumentací strategie směrnic pro značku, jsme tu pro vás. Navštivte Centrum šablon ClickUp a vyzkoušejte jednu ze stovek marketingových šablon, které můžete používat zdarma!