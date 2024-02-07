Jak vytvořit jedinečnou identitu značky v roce 2025

Když pomyslíte na svou oblíbenou značku, pravděpodobně si vybavíte její specifické atributy, jako je barva, logo, styl reklamy a obrázky, které s ní spojujete. To je právě identita značky v praxi.
Považujte identitu značky za tvář vaší značky. Je to to, co odlišuje vaši značku od všech ostatních v daném odvětví.
Vytvoření identity pro vaši značku vyžaduje čas, úsilí a kreativního ducha.
V této příručce se dozvíte, jak vytvořit nezapomenutelnou identitu značky, která odráží DNA vaší značky.
Co je identita značky?
Identita značky je důležitou součástí strategie značky. Umožňuje vám prezentovat zákazníkům správný obraz vaší značky tím, že ji aktivně formujete pomocí textu, vizuálních prvků a dalších prostředků.
Identita vaší značky musí zahrnovat různé prvky značky, jako například:
- Hodnoty, přesvědčení a poslání značky
- Způsob, jakým vaše značka komunikuje s produktem (hlas vaší značky)
- Jak se uživatelé cítí, když interagují s vaší značkou (osobnost vaší značky)
- Jak zákazníci vnímají vaši značku (vnímání a positioning vaší značky)
Práce na designu identity vaší značky je dobrým výchozím bodem pro demonstraci osobnosti vaší značky.
Proč je identita značky důležitá pro vaše podnikání?
Dobře definovaná identita značky:
- Propojuje váš produkt/službu s vaší značkou
- Zajistí okamžitou rozpoznatelnost vaší značky
- Upevňuje nesmazatelný obraz v mysli vašich zákazníků.
- Vytvořte pevný základ pro lepší retenci značky
- Odlište svou značku v moři uniformity
Společnosti udržují stylový průvodce značky s jasně definovanými pokyny, aby zajistily konzistenci všech prvků značky.
Považujte jej za svatý grál pro vaše grafické designéry, copywritery atd.
4 příklady silného designu identity značky
Identita značky se v průběhu času vyvinula z původních symbolů.
Už se nejedná pouze o vytvoření loga, které se umístí na trička, kávové šálky a další značkové předměty.
Vytvoření identity značky dnes zahrnuje budování osobnosti vaší značky a využití strategie řízení značky k posílení příběhu vaší značky.
Podívejme se blíže na čtyři příklady identity značky, které stojí za to napodobit.
Čtyři příklady identity značky, které vás inspirují
1. Glossier
Identita značky Glossier díky minimalistickému písmu vyzařuje upřímnost a transparentnost.
Designová estetika v každém bodě kontaktu je příjemná na pohled, promyšlená a přehledná.
Každý prvek značky – od balení produktu až po vlivný blog – podporuje upřímnou komunikaci se zákazníky.
Klíčové poznatky pro vaši strategii značky:
Využijte identitu své značky k pomoci své cílové skupině:
- Vytvořte konzistentní image své značky pomocí vizuálních prvků, slov a textu.
- Bavte se (vzhledem k tomu, že se značka pohybuje v oblasti krásy) na jejich cestě se značkou.
2. Airbnb
Silná identita značky vyzařuje její osobnost při každé interakci – příkladem je Airbnb.
Od použití jednotné barevné palety až po dokonalou typografii – branding Airbnb je dokonalý. Ve skutečnosti vše, co se týká této značky, posiluje koncept „sounáležitosti“, od jedinečného loga „Belo“ a reálných obrázků až po jednoduché uživatelské rozhraní a transparentní sdělení.
Klíčové body pro vaši strategii značky:
- Zjistěte, co je „proč“ vaší značky.
- Používejte jednotnou vizi (v tomto případě sounáležitost) ve všech bodech kontaktu s identitou vaší značky.
- Vize by se měla promítnout také do uživatelské zkušenosti napříč platformami, kanály a kreativními prvky.
- Naslouchejte zpětné vazbě od zákazníků a v případě potřeby ji zapracujte, aby se vaše cílová skupina cítila vyslyšena a vaše značka byla srozumitelnější.
3. Oatly
Oatly je značka postavená na závazku k udržitelnosti a transparentnosti.
Marketingové kampaně značky často využívají humor a kreativitu, aby zaujaly zákazníky svým výrazným hlasem. Balení a celková prezentace značky Oatly se vyznačují minimalistickým designem s čistými liniemi, jednoduchou typografií a základní paletou barev.
Tento designový přístup odráží zaměření značky na přírodní ingredience a jednoduchost.
Klíčové body pro vaši strategii značky:
- Společnost Oatly se nebojí diskutovat o výzvách, kterým čelí v oblasti udržitelné výroby potravin, což jí umožňuje budovat důvěru u své cílové skupiny.
- Přístup značky k brandingu je založen na inovacích; je ochotna riskovat s výraznými fonty a zpochybňovat konvence jedinečným balením.
- Pokud si nejste jisti, jak být odvážní, zvažte toto: Kdyby vaše značka byla osobou, jakou osobnost by měla?
4. Headspace
Osobnost značky Headspace charakterizuje pocit všímavosti a štěstí u uživatelů vedené meditace.
Používá čistou a moderní typografii, která je snadno čitelná a odráží zaměření značky na jednoduchost a srozumitelnost. Vizuální styl Headspace je dále definován čistými liniemi, jednoduchými ilustracemi a minimalistickou estetikou.
Nejzajímavějším prvkem identity značky Headspace je však její barevná paleta, která využívá mnoho bílého prostoru proloženého výbuchy barev (tj. energie).
Klíčové body pro vaši strategii značky:
- Každý prvek vaší vizuální značky musí mít nějaký význam – například oranžová tečka v logu Headspace symbolizuje pocit vyrovnanosti a klidu a představuje chrám na čele.
- Značka používá barvy, aby vyjádřila hravost, aniž by působila rušivě; ilustrace a typografie mají měkké kontury, což symbolizuje jemný tón a hlas.
Jak vytvořit jedinečnou a zapamatovatelnou identitu značky
Chcete vybudovat identitu značky, která osloví vaši cílovou skupinu?
Postupujte podle těchto pěti kroků:
Krok 1. Proveďte průzkum a zamyslete se
Prvním krokem k vytvoření zapamatovatelné identity značky je porozumění:
- Kdo je vaše nejvěrnější publikum, co chce, jaké jsou jeho bolavé body a co má rádo na hlubší úrovni.
- Výzvy vaší nejvýkonnější cílové skupiny
- Vaše vlastní hodnotová nabídka a poslání
- Charakteristiky a osobnost vaší značky
Využijte služeb zkušeného specialisty na identitu značky, který provede komplexní analýzu publika, promluví s vaším zákaznickým servisem i obchodními zástupci a získá tak aktuální data o tom, co vaše zákazníky přitahuje.
Tyto informace vám pomohou navrhnout pokyny pro vaši značku – zdroj, který by měl být snadno přístupný vašim designérům, autorům obsahu, vývojářům a dalším.
Právě v tom vyniká ClickUp. Ať už chcete vytvořit identitu značky pro svou firmu nebo pro klienta, použití softwaru, jako je nástroj ClickUp Marketing Project Management, urychluje práci a udržuje všechny v obraze.
Nástroj ClickUp Project Management vám pomůže řídit všechny fáze vytváření identity značky.
Vytvoření identity značky zahrnuje několik kroků a složek, což ztěžuje sledování procesu budování značky. Chcete-li vybudovat silnou identitu značky, musíte sledovat všechny prvky značky, jako jsou vizuální prvky, text a animace, a sledovat různé úkoly, které řídí různí členové týmu.
ClickUp sdružuje všechny úkoly, zdroje a aktiva, aby týmy mohly sledovat každý krok při vytváření pokynů pro značku.
Funkce správy úkolů ClickUp vám navíc umožní dosáhnout nadřazeného cíle – organizovat proces vytváření identity vaší značky podle různých typů úkolů.
Pomocí něj můžete několika kliknutími přizpůsobit své úkoly a podúkoly podle potřeb svého projektu a cílové skupiny.
Krok 2. Zaměřte se na klíčové prvky značky, se kterými se vaše cílová skupina ztotožní
Provedli jste průzkum, abyste zjistili, co vaše značka představuje a co od ní vaše cílová skupina očekává.
Dalším krokem je vytvoření „moodboardu“ pro všechny prvky vaší značky, jako jsou:
- Vytvoření loga, které přesně reprezentuje hodnoty, poslání a osobnost vaší značky
- Dokončení palety barev na základě emocí, které vybraná paleta barev vyvolává u publika
- Vyberte si různé barevné palety, které vyjadřují osobnost vaší značky, například: primární paleta sekundární paleta barva pozadí barva textu
- Vyzkoušejte různé fonty, abyste zjistili, který typ písma nejlépe odráží atmosféru vaší značky, a poté vyberte sadu fontů, které budete používat konzistentně ve všech bodech kontaktu se zákazníky.
- Zaměřte se na správný hlas a tón tím, že se soustředíte na to, co v jazyce dělat a nedělat, na styl a formátování obsahu a na používání konkrétních slov, která nejlépe zdůrazňují podstatu vaší značky.
- Navrhování obalů a dalších designových prvků souvisejících s image, které udávají tón vaší značce
Zajištění toho, aby byly všechny tyto prvky dodržovány ve všech úkolech vaší značky, vyžaduje určité úsilí. Právě v tomto vám ClickUp Docs pomůže zorganizovat identitu vaší značky.
Postupujte takto:
ClickUp Docs vám pomůže shromáždit všechny vaše nápady, včetně obrázků, souborů, odkazů atd., na jednom místě a sdílet je se svým týmem. Můžete používat vnořené stránky, vkládat záložky, přidávat tabulky a možnosti stylizace, abyste si Docs přizpůsobili podle svých potřeb.
Stejný dokument můžete navíc použít k sepsání pokynů pro vaši značku, k úpravám v reálném čase, k označování osob v komentářích, k formátování podle potřeby a ke sdílení s týmem jedním kliknutím. Dokumenty vám také umožňují přiřazovat úkoly, chatovat přímo s členy týmu a rychle vyřešit jakékoli pochybnosti.
S ClickUp Docs můžete text přímo převést na sledovatelné úkoly. Navíc je můžete propojit s úkoly, abyste nemuseli provádět stejné změny znovu.
Krok 3: Shromážděte prvky své značky
Těžkou práci už máte za sebou.
Nyní je čas shromáždit všechny prvky vaší značky na jednom místě – ve formě pokynů pro značku, šablon a sady pro návrh značky.
Předpokládejme, že chcete, aby identita vaší značky byla konzistentní napříč sociálními médii a dalšími marketingovými materiály. V takovém případě musíte všem svým týmům – od zákaznického servisu a prodeje po marketing a produktový tým – pomoci, aby měli k dispozici pokyny pro značku a sadu materiálů pro značku na jedno kliknutí.
Řekněme, že chcete pro svého klienta vytvořit makety značky. Zapojení pouze vašich marketingových a brandingových týmů nestačí.
Potřebujete, aby váš designový tým, vývojáři a autoři obsahu mohli v reálném čase sledovat, co se děje.
V tomto nastavení zvažte použití ClickUp Whiteboards – nástroje pro spolupráci, který umožňuje vytvářet makety produktů, které jsou dostatečně dobré, aby vám zajistily úspěšnou marketingovou spolupráci:
Nezapomeňte, že design identity vaší značky a hlas značky jsou vzájemně propojené.
Pokud váš finální produkt nebude v souladu s osobností vaší značky, vaše investice budou zbytečné. Abychom zajistili, že všechny vaše týmy budou na stejné vlně, doporučujeme vytvořit brand book, který budou všichni dodržovat, a používat software pro mindmapping k společnému brainstormingu.
Zapojte svůj tým do spolupráce a vytvořte od základů pokyny pro značku – se všemi prvky značky v knize – pomocí nástroje ClickUp Brand Guidelines Whiteboard:
Krok 4: Definujte a realizujte svou strategii značky
Jste téměř na konci procesu budování značky – čtvrtým krokem je zajistit, aby byla vaše značka prezentována konzistentně ve všech kontaktních bodech – na vašem webu, sociálních médiích, v e-mailech atd.
Zde je několik tipů, které byste měli dodržovat při implementaci své strategie značky:
- Zamyslete se nad tím, jak se bude vaše značka vizuálně vyvíjet.
- Přizpůsobte strategii své značky danému kanálu (například reklama, sociální média, e-mailový marketing, interní komunikace atd.).
- Zamyslete se nad tím, jak bude váš obsah odpovídat vizuální identitě vaší značky, pokud jde o tón, vzhled a dojem.
- Při vytváření příručky stylu značky mějte na paměti následující: jak vaši zákazníci vnímají vaši značku, silné a slabé stránky vaší organizace, příležitosti a hrozby, jak vypadá image vaší značky, jaké jsou klíčové obchodní cíle vaší značky, jaká je jedinečná podoba vaší značky, jaký typ produktu/služby nabízíte.
K vybudování silné značky můžete také použít šablony pokynů pro značku ClickUp.
Znakem silné značky je vizuální značka, protože lidé zpracovávají vizuální podněty 60 000krát rychleji než text. Ale v shonu každodenních úkolů se může stát, že příběh vaší značky někdy nabere špatný směr – v podobě špatně upraveného obrázku, nepřesné ilustrace, necitlivého textu atd.
Šablona ClickUp Branding vám pomůže vyvinout snadno sledovatelný proces, který udrží vaši práci a tým pod kontrolou. Použijte tuto šablonu k sdělení příběhu, hodnot a poslání vaší značky, aniž byste ztráceli čas nebo věci komplikovali.
Další skvělou šablonou je šablona pokynů pro značku od ClickUp. Použijte ji k podrobnému popisu všech prvků, jako je logo, barvy, hlas značky, písma atd., a zajistěte konzistentnost hodnot, identity a sdělení vaší značky v průběhu celého procesu.
Pokud hledáte něco komplexnějšího pro vytvoření jednotné identity napříč všemi kanály, použijte šablonu Brand Book od ClickUp. Tato šablona vám pomůže uspořádat nápady, vizualizovat aktiva a sledovat pokrok.
Krok 5: Sledujte, analyzujte a opakujte
Posledním krokem při vytváření pevné identity značky je neustálé sledování a monitorování dopadu vaší značky na uživatele.
Aby vaše publikum vnímalo identitu vaší značky pozitivně, řiďte se následujícími tipy:
- Sledujte konverzace a zmínky na sociálních médiích
- Průzkum mezi zákazníky
- Pomocí analytických nástrojů zjistěte, jak uživatelé interagují s vaší značkou.
Pokud je pro vás sledování cílů vaší značky stále náročnější, využijte ClickUp Goals ve svůj prospěch.
Vytvoření zapamatovatelné značky, kterou si vaše cílová skupina zapamatuje, začíná sledováním cílů identity vaší značky – v této oblasti vám ClickUp Goals velmi pomůže:
Pomocí této funkce ClickUp vytvořte pro svůj tým sledovatelné cíle, které jim pomohou udržet správný směr a dosáhnout výsledků rychleji, aniž by došlo ke snížení kvality.
Role sedmi prvků v identitě značky
Identita vaší značky je image vaší značky – to znamená, že při positioningu značky nesmíte opomenout vizuální aspekt.
Obecně řečeno, vizuální identitu značky tvoří sedm klíčových prvků, a to:
1. Logo
Identita vaší značky začíná jednoduchým designem loga.
Pokud chcete pochopit sílu vizuálního loga značky, zvažte následující:
Když někdo zmíní swoosh, vybaví se vám značka Nike. A kdo by neznal ikonické zlaté oblouky McDonald's?
To je síla integrace osobnosti vaší značky do její identity.
Strategicky koncipované logo zůstane zákazníkovi navždy v paměti. Zde je návod, jak na to:
- Musí vyvolávat emoce
- Měla by být jednoduchá a minimalistická.
- Musí být strategicky řízená
- Je třeba si na její vytvoření vyhradit čas a zahrnout do něj neustálé opakování.
2. Barevná paleta značky
Barvy značky mají také významný vliv na identitu vaší značky. Zákazníci se psychicky spojují s různými barvami.
Například žlutá barva vyvolává pocity štěstí, červená vášeň, zelená přírodu a tak dále.
Vybraná barevná paleta by měla zákazníkům umožnit okamžitě se spojit s image vaší značky. Například barevná paleta žluté a červené automaticky evokuje McDonald's.
Vizuálně nejatraktivnější značky se řídí těmito tipy pro barvy značky v marketingových materiálech a kampaních:
- Zajistěte jednotnost barev v obrázcích, grafických návrzích a písmech značky.
- Pomocí palety barev nastavte celkovou náladu značky – konkrétní barvy (například teplé, jasné barvy) pozitivně ovlivňují emoce diváka, stimulují radost i energii.
- Využijte doplňkovou paletu barev, aby byla identita lépe rozpoznatelná.
- Vyberte maximálně čtyři doplňkové barvy, které přesně odrážejí osobnost vaší značky.
3. Fonty značky
Pokud jsou barvy značky její vizuální identitou, pak jsou fonty jejím hlasem.
Pomocí textu utváříte tón a styl své značky. Pokud jde o typografii, musíte si vybrat ze dvou typů – písma loga a písma značky.
Například písmo loga Coca-Cola je klasickým příkladem písma loga. Jedinečné kurzívní písmo Coca-Cola je okamžitě rozpoznatelné a používá se výhradně pro logo společnosti.
Dobrým příkladem fontu značky je font Google „Product Sans“. Google má sice také charakteristické logo, ale font „Product Sans“ se používá v různých aspektech vizuální identity značky, včetně nadpisů webových stránek, marketingových materiálů a produktů.
Jak co nejlépe využít typografii vaší značky:
- Zajistěte, aby váš tým dodržoval konkrétní pokyny značky týkající se používaných fontů.
- Používejte písmo, které osloví mysl a náladu vašich zákazníků.
- Vyberte písmo, které odpovídá osobnosti vaší značky; například moderní bezpatkové písmo se nejlépe hodí pro značky s moderním charakterem a ručně psané písmo je skvělé pro značky s hravou, mladistvou osobností.
4. Obraz značky
Silná identita značky spočívá v emocích, které vyvolává u diváka. Silné obrazy jsou její důležitou součástí.
Aby byl design identity vaší značky úspěšný, řiďte se těmito tipy:
- Každý obrázek, ilustrace a fotografie, které použijete, musí být záměrné a konzistentní z hlediska sdělení, které předávají.
- Sladěte image značky s tónem obsahu a osobností značky.
- Používejte čisté, vysoce kvalitní a profesionální obrázky, abyste zvýšili srozumitelnost a zlepšili spojení se značkou.
5. Typografie značky
Typografie vaší značky, která se skládá z písem a fontů, vyjadřuje osobnost vaší značky prostřednictvím textu. Stejně jako logo a barevná paleta by i výběr typografie měl být v souladu s identitou vaší značky.
Pro dosažení nejlepších výsledků se řiďte těmito tipy pro typografii:
- Pochopte, proč chcete použít konkrétní typografii; například skriptová písma působí osobnějším dojmem.
- Snažte se nepoužívat příliš mnoho typů a velikostí písma.
- Při rozhodování o délce řádků a mezerách zvažte čitelnost.
- Zajistěte, aby vaše typografie byla čitelná a srozumitelná, aby byl uživatelský zážitek pozitivní. Toho dosáhnete testováním na různých velikostech obrazovky.
6. Tvary a vzory značky
Tvary a symboly značky jsou zásadními vizuálními prvky, které vaší značce dodávají náskok. Pomocí těchto tipů vyberte tvary a vzory, které jsou pro vaši značku esteticky vhodné:
- Vyberte tvary a vzory, které: reagují na měnící se potřeby vašeho publika, odpovídají jeho aktuálním požadavkům a jsou v souladu s poselstvím a vizí vaší značky.
- Reagujte na měnící se potřeby svého publika
- Relevantní pro jejich současné požadavky
- V souladu s poselstvím a vizí vaší značky
- Reagujte na měnící se potřeby svého publika
- Relevantní pro jejich současné požadavky
- V souladu s poselstvím a vizí vaší značky
- Sázejte na univerzální tvary a vzory, které se snadněji přizpůsobí různým obrazovkám a platformám.
- Při výběru tvarů a vzorů nezapomeňte na barevnou paletu vaší značky.
- Ujistěte se, že tvary jsou škálovatelné.
- Testujte a experimentujte s různými vzory, dokud nedosáhnete správného výsledku.
7. Slogany a reklamní slogany
Slogany a reklamní slogany také do značné míry zvyšují přitažlivost vaší značky. Reklamní slogan má obvykle méně než sedm slov, zatímco slogan má devět slov nebo více.
Oba tyto textové prvky musí vaši značku vystihnout slovy. Měly by být jednoduché a krátké.
Zatímco slogany se mohou měnit v závislosti na produktu/službě, kterou prodáváte, vaše motto je trvalejší. Pokud jsou oba výstižné, poutavé a přesně popisují značku, máte vyhráno.
Sdělte účel své značky – a vylepšete zážitek ze značky – pomocí ClickUp
Dobrá značka vytváří image značky; skvělá značka se zaměřuje na zlepšování identity podniku. Skvělá identita značky nevzniká náhodou – je budována záměrně, vždy s ohledem na atributy značky.
Proměňte vizuální identitu své značky – použijte ClickUp a zajistěte, aby byla vaše značka viditelná a zapamatovatelná.
Časté dotazy
1. Jaké jsou klíčové prvky identity značky?
Mezi základní prvky identity značky patří logo společnosti, paleta barev (včetně primárních a sekundárních barev), písma značky, hlas značky, tón a další.
2. Jak vytvořit úspěšnou identitu značky?
Vytvoření úspěšné identity značky je pětistupňový proces:
- Proveďte průzkum cílového trhu, abyste lépe porozuměli svým cílovým zákazníkům, hodnotové nabídce a charakteristikám značky.
- Vytvořte různé prvky své značky – od loga a barev až po písmo a tón – v souladu s osobností vaší značky.
- Shromážděte všechny prvky své značky na jednom místě ve formě pokynů pro značku, šablon a sady pro návrh značky.
- Definujte a realizujte svou strategii značky, abyste zajistili, že vaše značka bude prezentována konzistentně ve všech kontaktních bodech, jako jsou webové stránky, sociální média, e-maily atd.
- Sledujte a monitorujte dopad vaší značky v konverzacích a zmínkách na sociálních médiích prostřednictvím zákaznických průzkumů, analýz atd., abyste mohli posoudit, jak uživatelé s vaší značkou interagují.
3. Jak ClickUp pomáhá při budování silné identity značky?
Software ClickUp Brand Management usnadňuje vytváření identity značky. Nabízí funkce pro:
- Uložte si průvodce stylem značky pomocí ClickUp Docs.
- Spravujte aktiva značky a další vizuální prvky pomocí ClickUp Tasks.
- Vytvářejte marketingové materiály od nuly v rekordním čase pomocí hotových šablon ClickUp Branding Templates.
- Spolupracujte na mapování poslání značky s designem značky pomocí ClickUp Whiteboards.
- Sledujte cíle identity značky pomocí ClickUp Goals.
Díky zefektivnění všech výstupů týkajících se identity vaší značky bude vytvoření silného image značky mnohem snazší.