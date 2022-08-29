Jak vytvořit efektivní pracovní postup pro grafický design v 7 krocích

Grafický design je umění i věda. K vytvoření krásného designu je zapotřebí kreativita grafického designéra. Zároveň by grafický designér měl při práci postupovat systematicky, aby výsledek odpovídal požadavkům klienta a byl dodán včas.
Jsem si jistý, že již disponujete potřebným kreativním talentem, vše, co potřebujete, je vynikající pracovní postup pro grafický design, který zajistí, že váš konečný výstup splní a překoná očekávání vašich klientů a zainteresovaných stran – tento průvodce vám ukáže, jak na to.
Co je grafický design?
Grafický design je proces kombinování textu a obrázků za účelem sdělení určitého poselství. Je nezbytný pro firmy, které potřebují zůstat viditelné, aby mohly generovat potenciální zákazníky a přeměnit je na platící zákazníky. Díky atraktivnímu vizuálnímu zpracování mohou firmy přilákat pozornost k své značce. Firmy se také mohou spojit se svými potenciálními zákazníky a zákazníky na osobnější úrovni. To pomáhá zajistit prodej.
Podniky již uznávají význam používání grafického designu. Podle Piktochart dokonce 81 % respondentů uvedlo, že používá grafický design v různých formátech. Nejběžnějšími vizuálními formáty používanými v podnicích jsou grafika pro sociální média, prezentace, videa, letáky a brožury a plakáty.
Znamená to tedy, že pokud budou firmy používat vizuální prvky, budou v pohodě? Ne tak docela. Vizuální obsah by měl být nejprve vytvořen správným způsobem, aby přinesl požadované výsledky. Jediným způsobem, jak správně vytvářet vizuální obsah, je zavést systematický přístup k grafickému designu.
Kromě toho správným pracovním postupem a samozřejmě také vhodnými nástroji nezajistíte pouze kvalitu svého designu. Zlepšíte také efektivitu a produktivitu.
Optimalizujte svůj pracovní postup v grafickém designu: 7 kroků, které je třeba dodržet
Aby bylo jasno: každá společnost nebo designér má svůj vlastní pracovní postup. Například v Lform, kde se specializujeme na pracovní postupy v oblasti webového designu, máme postup poměrně přímočarý.
Všechny projekty začínají fází „objevování“. Ta spočívá v úvodní (a obvykle zdlouhavé) schůzce, během níž se seznámíme s klientem a jeho cíli a prodiskutujeme nejlepší celkový přístup k projektu. Poté provedeme náležitou péči a začneme vytvářet podpůrné dokumenty.
Může se jednat o vytvoření mapy webu s přehledem struktury webových stránek, přezkoumání konkurence, výzkum SEO nebo celou řadu dalších věcí.
Jakmile je průzkum hotový, začneme sestavovat koncepty pro jakýkoli výstup projektu. Například možná dokončujete wireframe pro projekt UI/UX (v případě webu) nebo vytváříte osnovu a sháníte obsah pro něco jako tištěné materiály.
Jedním z klíčových aspektů, který odlišuje Lform, je to, že vytváříme „vize“. Vize mají za cíl stanovit styl designu, tón psaní a „pocit“ značky. Níže si můžete prohlédnout malý model pro našeho klienta, společnost Hockmeyer:
Jakmile klient schválí všechny požadované výstupy, přistoupíme k výrobě. Může se jednat o něco tak jednoduchého, jako je dodání návrhových souborů a fontů tiskárně (například vizitky), vytvoření více verzí výstupu (například při tvorbě reklamy nebo letáku), nebo o něco tak složitého, jako je kompletní vývoj v rámci redesignu webových stránek.
Ať už je pracovní postup jakýkoli, základní kroky jsou vždy stejné.
Pokud ještě nemáte pracovní postup, ať už jste grafický designér vytvářející vizuální materiály pro klienta nebo interní grafické oddělení, zde jsou kroky k vytvoření dobrého pracovního postupu pro grafický design, které můžete následovat při dokončování svých projektů:
Krok 1. Prohlédněte si zadání
Na začátku procesu grafického návrhu byste si měli prohlédnout kreativní brief projektu .
Design brief je soubor pokynů týkajících se vašeho grafického projektu, obvykle od klienta nebo vedení – utváří celý váš pracovní postup v oblasti grafického designu. Než se pustíte do samotné práce na designu, musíte porozumět pokynům klienta a ujistit se, že všichni zúčastnění jsou na stejné vlně.
Jako designér máte odpovědnost zajistit, aby zadání projektu obsahovalo všechny důležité informace potřebné pro daný projekt.
Jedná se o zásadní krok, zejména při budování vztahů a prokázání vaší profesionality a zkušeností jako designéra. Vyhněte se tomu, abyste byli designérem, který dlouho po přidělení projektu volá, aby potvrdil časové rámce, termíny nebo barevné palety.
Nejlepší způsob, jak se tomu vyhnout, je vytvořit stručnou šablonu, kterou můžete použít k ověření. Můžete si vypůjčit nápady na detaily, které přidáte do svého návrhového briefu, z podobných projektů, na kterých jste pracovali.
Existují však zásadní detaily, které byste nikdy neměli opomenout, jako například:
- Informace o společnosti: Nika, zákaznická základna, profily zákazníků a cílová skupina. Musíte také znát osoby, na které se můžete obrátit v případě jakýchkoli dotazů. To zahrnuje partnery společnosti, jako je například poskytovatel webhostingu, pokud navrhujete grafiku pro webové stránky.
- Typ projektu: O jaký typ projektu se jedná? Může to být návrh loga, produktový design nebo tvorba plakátu.
- Pokyny pro značku : Jak by měla být značka prezentována? Je třeba specifikovat podrobnosti týkající se značky, jako je charakteristické písmo, barevná paleta a umístění loga.
- Cíle projektu: Co chce společnost dosáhnout pomocí konceptu, který vytvoříte? A jak bude měřit váš úspěch?
- Rozpočet: Kolik jsou ochotni na projekt vynaložit?
- Časové harmonogramy: Jak dlouho bude projekt pravděpodobně trvat?
Zde je vynikající příklad jednoduché šablony pracovního postupu pro společnost Nike, kterou můžete použít k vytvoření své vlastní šablony kreativního briefu.
Při vytváření šablony briefu je jedním z nástrojů, které byste měli zvážit, ClickUp’s Docs . Umožňuje vám vytvořit a uložit šablonu briefu v Docs.
Tento produkt vám umožňuje přidávat funkce, jako jsou tabulky a vkládání záložek, pro formátování dokumentu. Jedná se o nástroj pro spolupráci na dokumentech, který vám a vašemu týmu umožňuje upravovat dokument v reálném čase. Tuto stránku Doc můžete sdílet s klienty nebo jinými zainteresovanými stranami prostřednictvím veřejného nebo soukromého odkazu.
Nakonec můžete dokument integrovat do úkolů ve svých pracovních postupech pro řízení projektů.
Po obdržení všech podrobností z briefu projektu se ujistěte, že rozumíte všem požadavkům, a v této rané fázi si vyjasněte všechny otázky.
Nezapomeňte, že váš brief bude vaším referenčním bodem během celého procesu grafického návrhu.
Krok 2. Prostudujte si dané téma
Kreativní brief projektu vám poskytne mnoho podrobností o konkrétním projektu. Jedná se o základní informace, ale nejsou to všechny informace, které potřebujete k vytvoření fantastického konceptu nebo designu. Stále musíte provést výzkum, abyste lépe porozuměli cílům společnosti a věděli, jak využít své dovednosti k jejich dosažení.
Začněte tím, že si prohlédnete předchozí projekty společnosti v její knihovně grafických návrhů, abyste získali přehled o konkrétních užitečných trendech, jako je typ návrhů, se kterými klienti společnosti nejvíce interagují na online platformách. Můžete také požádat o přístup k údajům ze sociálních médií a zprávám o aktivitě nástrojů na vstupní stránce, abyste si to ověřili.
V rámci svého výzkumu si také prostudujte stylové příručky společnosti. Je to důležité, protože chcete zajistit, aby výsledný produkt odpovídal značce společnosti. Kromě příruček si můžete prohlédnout i další marketingové materiály a platformy, které společnost již vytvořila.
Pokud například vytváříte infografiku pro sociální média, podívejte se, co společnost v minulosti zveřejnila na svém účtu, abyste získali obecné představy o typech písma, preferovaných barvách a dalších aspektech tohoto typu obsahu.
Pokud však navrhujete graf pro jejich webové stránky, nejprve si tyto stránky prohlédněte, abyste pochopili, jaké jsou postupy společnosti při navrhování webových stránek, jaké používá písmo, barvy a další vizuální prvky.
Je užitečné provést obecný průzkum trhu, abyste pochopili designové trendy v konkrétních odvětvích. Nemusíte se jimi řídit, ale jsou to informace, které stojí za to mít.
Můžete například zjistit, že existují designové prvky, se kterými vaše cílová skupina více interaguje na online platformách, nebo zjistit, které fonty nebo barvy fungují dobře v konkrétních odvětvích. Kromě toho musíte provést průzkum konkurence.
Na základě svých zjištění můžete poukázat na podobné prvky, které fungují u většiny značek. Získáte také informace o stávajících návrzích a konceptech konkurence, abyste se vyhnuli vytváření konceptů podobných jiným značkám.
Ačkoli může být veškerý tento výzkum pracný a časově náročný, nástroje jako ClickUp’s Notepad usnadňují pořizování poznámek.
Aplikace pro pořizování poznámek vám umožňuje pořizovat sledovatelné poznámky odkudkoli. Můžete využít její bohaté formátovací funkce k uspořádání dat pomocí odrážek, zvýraznění důležitých zjištění barvami a úpravě záhlaví tak, aby zobrazovaly strukturu textu.
Nejlepší na této funkci je, že můžete pořizovat poznámky odkudkoli, ať už v aplikaci pro telefon nebo prostřednictvím rozšíření ClickUp pro Chrome, a přeměnit je na úkoly, které lze provést v ClickUp.
Krok 3. Brainstorming nápadů
V této fázi procesu byste již měli mít jasnou představu o tom, co vaši klienti nebo vedení společnosti očekávají a co v současné době v oboru funguje.
Dalším krokem ve vašem procesu grafického designu je vývoj konceptu – je čas najít nápady, které splní a překonají očekávání vašich klientů. Je čas hledat inspiraci prostřednictvím brainstormingových sezení; brainstormingové sezení zahajte poté, co jste obdrželi zadání a výsledky výzkumu jsou ještě čerstvé.
Jediná věc, která je lepší než kreativní nápady od jednoho designéra, je více nápadů od více designérů. Sdílejte proto zadání a výsledky výzkumu se svým grafickým týmem, abyste mohli spolupracovat a spojit všechny své skvělé nápady. Pro efektivní brainstormingové sezení budete potřebovat nástroj, který vám pomůže propojit všechny vaše nápady a vytvořit plán, ke kterému se můžete snadno vracet.
V tomto případě použijte myšlenkové mapy ClickUp k plánování a organizování nápadů, abyste vytvořili vizuálně přehlednější osnovu. Myšlenkové mapy můžete také sdílet se svým týmem, klienty a dalšími osobami, což všem usnadní vizualizaci procesu návrhu a nápadů nebo poskytnutí zpětné vazby.
Nakonec se ujistěte, že vaše návrhové nápady jsou v souladu s kreativním zadáním projektu a průzkumem, než přejdete k dalšímu kroku procesu grafického návrhu.
Krok 4. Vytvořte moodboard
Jakmile se rozhodnete pro nejlepší návrhové nápady, dalším krokem v tvém tvůrčím procesu by mělo být jejich umístění na moodboard – sbírku vizuálního obsahu, která vytváří hrubou představu o tom, jak by mohl vypadat tvůj konečný koncept.
Níže uvádíme příklad typografického moodboardu, který vám pomůže vizualizovat širokou škálu fontů, které můžete použít pro konkrétní projekt, a odpovídající styly obrázků, které k nim lze použít.
To není jediné, co můžete zahrnout do své moodboardu. Vzhledem k tomu, že moodboardy vám pomáhají definovat směr vašeho projektu, zkuste přidat cokoli, co vám pomůže, ať už jsou to ilustrace, popisná slova nebo palety barev.
Moodboard je nejbližší představou toho, jak by mohl vypadat váš konečný produkt, ještě než se do něj pustíte. Díky tomu je snadné rozpoznat nejlepší nápady, které můžete použít, a ty, které je třeba vyřadit. Také je možné si všimnout návrhů, které byste mohli kombinovat a vytvořit tak ještě lepší návrhy.
Bonus: Podívejte se na 10 bezplatných šablon moodboardů, které vám pomohou uspořádat vaše nápady
Různí grafici přistupují k moodboardům odlišně. Někteří preferují fyzické moodboardy, zatímco jiní dávají přednost digitálním moodboardům. Oba typy fungují stejně dobře. Pokud však pracujete s designérským týmem na dálku, je digitální moodboard tou správnou volbou.
Spolupracujte s ostatními kreativci odkudkoli během celého tvůrčího procesu, stačí jim poskytnout potřebný přístup. Jedním z nejlepších zdrojů, které můžete pro digitální moodboardy použít, je software ClickUp pro virtuální tabule.
Tabule umožňují uživatelům vizualizovat koncepty, propojovat více objektů od různých lidí a nahrávat obrázky, odkazy a úkoly ClickUp.
Moodboardy jsou snadno použitelné, pokud vy nebo někdo z vašeho týmu uvíznete v jakékoli fázi procesu návrhu. Nezapomeňte se držet stručných požadavků a informací, které jste získali z vašeho výzkumu.
Sdílejte nápady z moodboardu se svými klienty a dalšími zainteresovanými stranami, abyste zjistili, zda jste všichni na stejné vlně. To je důležité, protože pokud mají odlišnou vizi, můžete se jí přizpůsobit, než se dostanete příliš daleko. Neztrácejte čas a úsilí opakováním procesu později.
Krok 5. Připravte si náčrtky a získejte zpětnou vazbu od klienta
V této fázi grafického designu jsou nápady doslova na zdi. Je tedy čas je přenést na papír nebo digitální zařízení, jako jsou iPady nebo počítače, podle toho, co vám nejlépe vyhovuje.
Vytvořte co nejvíce hrubých náčrtků, protože stále ještě zkoumáte své možnosti. V této fázi nemusíte vylepšovat nebo zachycovat každý malý detail. Stačí uvést dostatek detailů, abyste získali představu o celkovém konceptu, který chcete realizovat.
Vynikajícím příkladem takové skici je logo WWF. Skica není tak detailní jako finální návrh. Místo toho se zaměřuje hlavně na koncept pandy jako oficiálního loga.
Při skicování vás možná napadnou lepší nápady na detaily, které můžete přidat do svého návrhu, nebo na fonty, které můžete použít. Nezapomeňte však využít moodboard jako inspiraci a vodítko při skicování.
Jakmile dokončíte skicování, prohlédněte si své návrhy a vyberte nejlepší skici, které představíte svým klientům nebo vedení. Pokud máte například 20 skic, vyberte pět nejlepších.
U těchto pěti byste měli věnovat více času zdůraznění detailů. Například vytvořte digitalizovaný model pomocí grafického softwaru, abyste dosáhli profesionálního vzhledu. Originální skica loga Chase Bank ukazuje digitalizovanou verzi v reprezentativnější podobě.
Zpětná vazba od klienta je jednou z nejvíce nervy drásajících fází pracovního postupu grafického designu, ale pokud se budete řídit kreativním briefem a vytvoříte kvalitní produkt, nemáte se čeho bát. V této fázi si klient nebo vedení vybere návrh grafického designu a zadá pokyny pro případné úpravy.
Můžete zvážit a představit své nejlepší návrhy a vysvětlit, proč jste se tak rozhodli, ale nezapomeňte brát v úvahu jejich názory a zpětnou vazbu, protože jsou to oni, kdo jako klienti nebo vedení požadují tyto návrhy. Nejlepší cestou je pomoci jim pochopit váš úhel pohledu a kreativní směr. Zkuste klást konkrétní otázky, abyste pochopili jejich perspektivu, a povzbuďte je, aby poukázali na to, co se jim na jednotlivých návrzích líbilo, a formulovali tak nápady pro revize.
Jakmile se všichni shodnete na požadovaných úpravách a kreativním směřování, dalším krokem je vrátit se k grafickému softwaru a pracovat na finálních návrzích s ohledem na připomínky klienta nebo vedení.
Krok 6. Zapracujte zpětnou vazbu
Revize návrhu jsou fází pracovního postupu, kterou musí projít i ti nejlepší grafici. Ve skutečnosti možná budete muset provést několik revizí, než bude váš klient nebo vedení spokojeno s finálním produktem.
Můžete se však pokusit provést několik revizí v jednom kole, abyste snížili počet revizí finálního návrhu. Vynikající pracovní postup v grafickém designu také umožňuje interní zpětnou vazbu od kolegů a komunit grafických designérů.
Tato zpětná vazba odhalí některé problémy s vaším návrhem ještě před prezentací, což zkracuje proces zpětné vazby.
Jakmile vaši klienti nebo vedení poskytnou zpětnou vazbu k návrhu, dejte jim krátkou lhůtu, pokud změní názor. Pokud je třeba přidat další zpětnou vazbu, což je zcela normální, dejte jim den nebo dva na zaslání potvrzení a pokračujte v revizích. Ušetříte tak spoustu času při přepracovávání návrhu.
Při provádění revizí návrhu je nejdůležitější vyhnout se odporu vůči požadavkům klientů nebo vedení. Ať už s nimi souhlasíte nebo ne, na přidávání nápadů je již příliš pozdě.
Už se rozhodli pro konkrétní design, který chtějí. Pokud máte pocit, že by bylo třeba provést úpravy, předložte doporučení s ohledem na cíle a preference klienta.
A co je nejdůležitější, dbejte na termíny. Vyhodnoťte zpětnou vazbu k návrhu a v případě potřeby požádejte o prodloužení termínu, abyste měli dostatek času na dodání kvalitního konečného produktu.
Krok 7. Prezentujte finální produkt
Prezentace finálního návrhu klientovi ke schválení je posledním krokem a rozhodujícím momentem ve vašem pracovním postupu grafického designu. V této fázi procesu byste již měli mít hotové všechny potřebné úpravy a být připraveni prezentovat své mistrovské dílo.
Než jej však představíte, postupujte podle těchto kroků:
- Ověřte, zda máte všechny potřebné podklady. Zkontrolujte zadání a ujistěte se, že máte vše, co máte vytvořit.
- Zkontrolujte, zda je výsledný výstup v souladu s zadáním a zpětnou vazbou od klienta nebo vedení: Vraťte se k zadání, abyste se ujistili, že váš návrh splňuje standardy uvedené v zadání v první fázi pracovního postupu grafického designu.
- Zajistěte, aby byl konečný výstup ve správném formátu souboru. Projděte si zadání a předchozí komunikaci s klientem nebo jinými zúčastněnými stranami. Pokud chtějí váš produkt ve formátu JPG, ujistěte se, že je ve formátu JPG.
- Použijte editovatelnou softwarovou verzi svého finálního výstupu. To pomůže klientovi nebo vedení, zejména pokud budou chtít provést úpravy finální verze.
Jakmile zkontrolujete výše uvedené položky na svém seznamu, je čas představit svou práci.
Zejména pokud pracujete s klientem, je důležité krátce po odeslání hotového produktu zkontrolovat, zda splňuje jeho požadavky. To vám pomůže vybudovat pozitivní pracovní vztahy, díky nimž budete při dalších projektech grafického designu první volbou.
Používání nástroje pro správu projektů k řízení pracovního postupu při navrhování
Pro vytvoření těch nejlepších vizuálů je nezbytný spolehlivý grafický proces a správné nástroje. Firmy se spoléhají na vynikající designy, aby získaly nové zákazníky a sdělily své poselství cílovému publiku.
Ať už jste grafický designér, který řídí svou firmu, nebo interní grafické oddělení, správné nástroje, jako je aplikace pro správu designových projektů, vám pomohou s důležitými kroky v pracovním postupu grafického designu, jako je tvorba dokumentů, průzkum obchodů a pochopení důležitosti procesu zpětné vazby od klientů.
Pamatujte, že správný postup a příprava od samého začátku vám nejen ušetří čas a zkrátí proces návrhu, ale také vám pomůže zajistit, že dodáte vizuály, které jsou nejen esteticky příjemné, ale také přinášejí nejlepší možné výsledky.
Hodně štěstí!
Ian Loew je webový podnikatel a odborník na inbound marketing a majitel a vedoucí obchodního rozvoje společnosti Lform Design.
Po čtyřech letech, kdy pomáhal společnostem z žebříčku Fortune 500 s MGT Design, se Ian vydal na dráhu nezávislého pracovníka a v roce 2005 založil společnost Lform Design. Když zrovna není v práci, tráví čas s přáteli na horských kolech nebo se svou rodinou.