10 nejlepších softwarů a nástrojů pro spolupráci v oblasti grafického designu v roce 2025

Jste designér, spolupracujete s designéry a snažíte se pracovat efektivněji se svým týmem?
Nástroje pro spolupráci při navrhování jsou řešením tohoto problému. Používání online nástrojů pro spolupráci může ve skutečnosti zvýšit produktivitu až o 10 % a navždy změnit způsob, jakým mezifunkční týmy, jako jsou designéři, marketing, prodej a další oddělení, spolupracují, spolupracují v reálném čase nebo asynchronně, sdílejí zpětnou vazbu atd.
Ať už jste freelancer, malá firma nebo velká organizace, tento přehled nejlepších nástrojů pro spolupráci v oblasti designu vám pomůže zlepšit spolupráci v týmu, zjednodušit pracovní postupy v oblasti designu, zrychlit současné procesy a dodávat vysoce kvalitní designové práce. ???
Co je software pro spolupráci v oblasti designu?
Software pro spolupráci při navrhování je výkonný nástroj, který umožňuje týmům návrhářů spolupracovat na projektech, sdílet zpětnou vazbu a efektivně spravovat soubory návrhů. Poskytuje platformu, na které mohou návrháři, klienti a spolupracovníci komunikovat a spolupracovat v reálném čase, bez ohledu na to, kde se nacházejí.
Software pro spolupráci při navrhování se v kreativním průmyslu stává stále populárnějším, protože pomáhá týmům lépe řídit jejich práci, efektivně komunikovat a znát všechny podrobnosti projektu, když je to potřeba, aniž by musely žádat o další vysvětlení prostřednictvím diskusí nebo schůzek.
Výhody softwaru pro spolupráci při navrhování
Nejdůležitější výhody nástrojů pro spolupráci při navrhování jsou:
- Zlepšení komunikace a spolupráce
- Snadné sdílení nápadů, zpětné vazby a komentářů
- Efektivní správa souborů
- Úspora času a nákladů
- Zvýšení produktivity
Software pro spolupráci v oblasti designu přináší výhody různým typům uživatelů:
- Designéři: Mohou snadno spolupracovat s ostatními designéry a klienty a zlepšit komunikaci, aby projekty dokončili rychleji.
- Marketingoví pracovníci nebo jiné osoby zapojené do designových projektů: Nástroj pro spolupráci v oblasti designu může marketingovým pracovníkům a designérům poskytnout centralizovanou platformu pro všechny jejich designové projekty, což může vést k lepšímu řízení marketingových kampaní a zajistit, že budou vždy v souladu s pokyny pro značku.
- Klienti: Díky nástrojům pro spolupráci na designu si klienti mohou být jisti, že konečný výsledek designu splní jejich očekávání, a snadno poskytnout zpětnou vazbu.
- Projektoví manažeři: Pomocí těchto nástrojů mohou projektoví manažeři přidělovat úkoly a sledovat jejich průběh, přidávat termíny a poskytovat zpětnou vazbu na stejné platformě.
Co dělá dobrý software pro spolupráci v oblasti designu?
Při hledání nejlepšího softwaru pro spolupráci pro vás nebo váš tým byste měli zohlednit následující vlastnosti:
- Spolupráce v reálném čase
- Přístupnost
- Správa verzí
- Zpětná vazba a komentáře
- Bezpečnost a ochrana soukromí
- Snadné použití
- Integrace s dalšími užitečnými nástroji
10 nejlepších softwarů pro spolupráci v oblasti designu
Zde je seznam 10 nejlepších softwarů pro spolupráci v oblasti designu na základě jejich popularity a recenzí na různých platformách, jako jsou G2 a Capterra.
1. ClickUp
Nejlepší software pro týmovou spolupráci a správu designových projektů
ClickUp je cloudový nástroj pro správu projektů a spolupráci, který pomáhá týmům a firmám všech velikostí spravovat úkoly, dokumenty, cíle a termíny. Nabízí řadu funkcí, včetně správy úkolů, sledování času, kalendářů, šablon projektů, týmové spolupráce a reportů.
Tento nástroj je jedním z nejlepších nástrojů pro spolupráci v oblasti designu pro designérské týmy, protože celá platforma je plně přizpůsobitelná, což znamená, že ji lze nakonfigurovat jakýmkoli způsobem tak, aby podporovala současné i rostoucí potřeby podnikání. Tato flexibilita navíc usnadňuje správu projektů a umožňuje týmům organizovat svou práci podle preferovaného pracovního postupu: Agile, Scrum, Kanban nebo vlastní proces. Integruje se také s dalšími populárními nástroji, jako jsou Google Drive, Trello nebo Slack.
Co se týče funkcí, ClickUp nabízí stovky přizpůsobitelných funkcí, včetně funkce digitálních tabulek, kterou mohou týmy využívat pro spolupráci – různí členové týmu mohou spolupracovat v reálném čase nebo asynchronně, brainstormovat, vytvářet strategie, mapovat jednoduché i složité návrhové nápady a pracovní postupy a mnoho dalšího.
ClickUp také nabízí knihovnu šablon pro designérské a kreativní týmy, která vám umožní vytvořit pracovní postupy v oblasti designu, které budou dokonale přizpůsobené vašemu ideálnímu designérskému procesu.
Kromě toho mohou designéři a klienti využívat ClickUp Docs s funkcí detekce spolupráce pro položky, jako jsou kreativní briefy, a využívat Proofing pro anotace obrázků, videí a PDF nebo nástroj pro nahrávání obrazovky v aplikaci Clip by ClickUp, aby mohli předávat jasné pokyny a urychlit proces zpětné vazby k designu.
Nejlepší funkce
- Plně přizpůsobitelná platforma: Přizpůsobte si každou část ClickUp tak, aby vyhovovala potřebám vašeho týmu a firmy.
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení : Vyberte si z více než 15 způsobů zobrazení své práce, včetně zobrazení chatu.
- Zobrazení chatu: Posílejte svému týmu okamžité zprávy a udržujte konverzace po boku své práce.
- E-mail v ClickUp: Spravujte veškerou e-mailovou komunikaci na jednom místě bez nutnosti používat další programy a software. Posílejte firemní novinky, úkoly, informace a důležité zprávy v ClickUp, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
- Tabule: Vytvářejte vizuální pomůcky pro virtuální schůzky a mapujte projekty a nápady, abyste mohli sdělit plány svým týmům.
- Sledující: Když je někdo přidělen jako sledující, automaticky dostává oznámení o aktualizacích úkolu, takže není nutné ručně sledovat jeho průběh.
- Přiřazené komentáře a zmínky: Vytvářejte akční položky v rámci úkolu a přiřazujte je ostatním nebo dokonce sobě samému a pomocí funkce zmínek upozorňujte ostatní na položky v rámci úkolů nebo v zobrazení chatu.
- Správa úkolů: ClickUp poskytuje výkonný systém správy úkolů, který uživatelům umožňuje vytvářet a přidělovat úkoly členům týmu, sledovat pokrok, stanovovat termíny a přidávat přílohy a kontrolní seznamy.
- Nástroje pro spolupráci: ClickUp nabízí mnoho nástrojů pro spolupráci, včetně komentářů v reálném čase, sdílení souborů a integrace s dalšími nástroji, jako jsou Slack a Google Drive.
- Funkce specifické pro design: ClickUp má funkce specifické pro design, jako je online nástroj pro korektury a nástroj pro vizuální zpětnou vazbu, které jsou užitečné při navrhování vizuálních projektů.
Omezení
- Naučit se pracovat s platformou: Vzhledem k tomu, že ClickUp nabízí širokou škálu funkcí a možností přizpůsobení, může naučit se platformu efektivně využívat pro spolupráci nějakou dobu trvat. To platí zejména pro nové uživatele, ale jakmile začnou na platformě spolupracovat se svým týmem a přečtou si pokyny v Centru nápovědy, mohou tuto překážku snadno překonat.
Ceny
- Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
- Neomezený: 7 $ za měsíc/uživatel
- Podnikání: 12 $ za měsíc/uživatel
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (3 519+ recenzí)
2. Flipsnack
Nejlepší pro online design a tvorbu interaktivního obsahu
Flipsnack je interaktivní designový software, který uživatelům umožňuje vytvářet a publikovat interaktivní obsah, včetně časopisů, brožur a katalogů ve formě flipbooků. Flipsnack je součástí tohoto seznamu nejlepších nástrojů pro spolupráci v oblasti designu, protože díky snadno použitelnému editoru a řadě šablon a možností přizpůsobení umožňuje Flipsnack komukoli snadno vytvářet interaktivní designy.
Nejlepší funkce
- Online kontrola a komentáře: Spolupracovníci mohou online prohlížet a komentovat návrhy, což usnadňuje jakémukoli designérskému týmu shromažďovat zpětnou vazbu a provádět revize v reálném čase.
- Spolupracovní prostor s historií verzí: Na stejném projektu může současně pracovat více týmů, přičemž jsou zaznamenány všechny změny a verze.
- Přizpůsobitelné šablony: Flipsnack nabízí řadu grafických šablon pro různé potřeby, díky nimž můžete snadno a rychle vytvářet profesionálně vypadající návrhy.
- Vkládatelné publikace a flipbooky: Navržené projekty a interaktivní portfolia lze vkládat na webové stránky nebo sdílet prostřednictvím sociálních médií.
- Integrace s oblíbenými cloudovými úložišti: Integruje se s oblíbenými cloudovými úložišti, jako jsou Google Drive a Dropbox, což usnadňuje import a export návrhových souborů.
Omezení
- Omezený počet stránek flipbooku a úložiště pro menší plány: Jako bezplatný uživatel získáte pouze 30 stránek/flipbook a celkovou velikost 100 MB/flipbook. Zejména pokud jste vydavatel nebo pracujete pro společnost, budete potřebovat jiné plány.
Ceny
- Zdarma (14denní bezplatná zkušební verze)
- Starter: 14 $ měsíčně
- Profesionální: 35 $ měsíčně
- Podnikání: 79 $ měsíčně
- Business Plus: 207,50 $ měsíčně
- Enterprise: 355 $ měsíčně
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (104 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (241 recenzí)
3. Marvel
Nejlepší pro prototypování a testování
Marvel je webová platforma pro design, která uživatelům umožňuje vytvářet interaktivní prototypy a wireframy pro webové stránky a mobilní aplikace. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a intuitivním nástrojům typu drag-and-drop usnadňuje Marvel vytváření a sdílení prototypů s kolegy, designérským týmem a spolupracovníky.
Nejlepší funkce
- Interaktivní prototypování designu s animacemi a přechody: Kreativní týmy mohou klientům a kolegům poskytnout přesnější představu o konečném produktu.
- Nástroje pro spolupráci pro zpětnou vazbu a komentáře: Tým může poskytovat zpětnou vazbu a komentáře přímo k prototypům návrhů, což usnadňuje shromažďování a organizování zpětné vazby.
- Snadná organizace návrhů díky funkcím vhodným pro vývojáře: Marvel nabízí funkce vhodné pro vývojáře, jako je export kódu, díky nimž je snadné odesílat návrhy vývojářům.
- Integrace s dalšími oblíbenými nástroji pro design , jako jsou Sketch a Figma: Marvel se integruje s oblíbenými nástroji pro design, což usnadňuje import a export souborů.
- Testování a analýza uživatelů: Marvel nabízí funkce testování a analýzy uživatelů, které usnadňují optimalizaci návrhů na základě zpětné vazby a chování uživatelů.
Omezení
- Omezená kontrola verzí: Z tohoto důvodu může být obtížné spravovat změny a revize návrhů.
Ceny
- Zdarma: 0 $
- Pro: 12 $ měsíčně
- Tým: 42 $ měsíčně
- Společnost: 84 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (224 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (86 recenzí)
4. Figma
Nejlepší pro tvorbu návrhů
Figma je cloudový nástroj pro návrh, který uživatelům umožňuje vytvářet a spolupracovat na digitálních návrzích, včetně uživatelských rozhraní, wireframů a grafiky. Díky široké škále funkcí a výkonnému systému pro spolupráci je Figma oblíbenou volbou pro kreativní týmy pracující na složitých projektech.
Nejlepší funkce
- Pracovní prostor pro spolupráci na designu v reálném čase: Týmy mohou spolupracovat v reálném čase na stejném designu, což usnadňuje spolupráci a rychlé provádění změn.
- Designové systémy pro konzistentní a efektivní design: To umožňuje týmům efektivněji vytvářet konzistentní designy.
- Automatické rozvržení pro responzivní design: Usnadňuje navrhování responzivních rozvržení pro různé velikosti obrazovky.
- Nástroje pro prototypování a animaci: Tyto nástroje umožňují týmům vytvářet interaktivní prototypy.
- Pluginy a integrace s oblíbenými nástroji pro design: Figma nabízí širokou škálu pluginů a integrací s oblíbenými nástroji pro design, což usnadňuje rozšiřování funkcí platformy.
Omezení
- Omezený offline přístup: Protože Figma je cloudový nástroj, nemusí být nejvhodnější pro uživatele, kteří potřebují pracovat offline nebo v oblastech s omezeným připojením k internetu.
Ceny
- Starter: 0 $
- Figma Professional : 12 $ měsíčně
- Figma Organization: 45 $ měsíčně
- Figma Enterprise: 75 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (809 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (617 recenzí)
5. Knihovny Adobe Creative Cloud
Nejlepší pro navrhování systémů a knihoven
Adobe Creative Cloud Libraries je platforma pro správu digitálních aktiv, která je integrována do Adobe Creative Cloud. Tato platforma umožňuje uživatelům ukládat, organizovat a sdílet kreativní aktiva, jako jsou grafika, barvy, styly znaků a loga, napříč různými aplikacemi a projekty Adobe. Díky Creative Cloud Libraries mohou designéři plynule přistupovat ke svým aktivům a používat je v rámci více projektů, což šetří čas a zefektivňuje jejich pracovní postupy.
Nejlepší funkce
- Centralizované designové zdroje pro snadnou spolupráci: Týmy mohou ukládat a sdílet designové zdroje, jako jsou barvy, typografie a grafika, v centralizované knihovně.
- Sdílené knihovny: Knihovny lze sdílet mezi týmy, což usnadňuje přístup k designovým prvkům a jejich použití v různých projektech.
- Integrace s dalšími oblíbenými nástroji pro design, jako jsou Photoshop a Illustrator: Knihovny lze integrovat s oblíbenými nástroji pro design od Adobe, což usnadňuje import a export souborů.
- Přizpůsobitelný přístup a oprávnění pro různé uživatele: Knihovny lze přizpůsobit tak, aby různým uživatelům poskytovaly různé úrovně přístupu a oprávnění.
- Automatická synchronizace mezi zařízeními a platformami: Díky tomu můžete snadno pracovat na návrzích odkudkoli.
Omezení
- Omezená kontrola verzí: Systém kontroly verzí je poněkud omezený, což může ztěžovat správu změn a revizí návrhů.
Ceny
- Bezplatná zkušební verze: 7denní zkušební verze
- Jednotlivci: 52,99 $ za měsíc
- Studenti a učitelé: 19,99 $ měsíčně
- Podnikání: 33,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (34 906 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (7090 recenzí)
6. Miro
Nejlepší pro brainstorming a vizualizaci návrhářských nápadů
Miro je online platforma s bílou tabulí, která týmům umožňuje pracovat na dálku na různých úkolech, včetně brainstormingu, tvorby nápadů a řízení projektů.
Nejlepší funkce
- Spolupracující tabule v reálném čase pro brainstorming a tvorbu nápadů: Tento nástroj pro designové myšlení disponuje online tabulí, která týmům usnadňuje brainstorming nápadů a spolupráci v reálném čase.
- Přizpůsobitelné šablony: Miro nabízí řadu šablon pro různé designové úkoly, díky nimž je snadné rychle začít pracovat na projektu.
- Integrace s oblíbenými nástroji pro design, jako jsou Figma a Sketch: Miro se integruje s oblíbenými nástroji pro design, což usnadňuje import a export souborů.
- Snadné sdílení a komentování pro zpětnou vazbu a spolupráci: Každý člen týmu může snadno shromažďovat zpětnou vazbu a provádět revize.
- Video a audio: Nabízí možnost přidat interaktivní média.
Omezení
- Omezené možnosti přizpůsobení objektů a prvků: To může omezovat kreativitu designérů a spolupracovníků.
Ceny
- Bezplatná verze: K dispozici
- Tým: 10 $ za člena/měsíc
- Podnikání: 20 $ za člena/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,8 z 5 (4448 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (1194 recenzí)
7. InVision
Nejlepší pro komentáře a značky
InVision je platforma pro digitální design a spolupráci, která týmům umožňuje vytvářet a sdílet prototypy, animace a návrhy pro webové a mobilní aplikace. Díky funkcím, jako je komentování a spolupráce v reálném čase, usnadňuje InVision společnou práci na projektech odkudkoli.
Nejlepší funkce
- Spolupráce na designu v reálném čase s komentáři a zpětnou vazbou: To umožňuje týmům přidávat komentáře a zpětnou vazbu k projektům.
- Nástroje pro prototypování a animaci designu: Umožňují týmům vytvářet interaktivní prototypy.
- Správa designového systému: Pomáhá vytvářet konzistentní design.
- Integrace s oblíbenými nástroji pro design: Lze integrovat se Sketch a Photoshop.
- Testování uživatelů a analytika pro optimalizaci designu: Usnadňuje optimalizaci designů na základě zpětné vazby a chování uživatelů.
Omezení
- Omezené možnosti pro správu verzí a souborů, což může designérům ztěžovat sledování změn a aktualizací.
Ceny
- Bezplatná verze: K dispozici
- Starter: 15 $ měsíčně
- Profesionální: 25 $ měsíčně
- Tým: 99 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (671 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (722 recenzí)
8. Frame. io
Nejlepší pro zpětnou vazbu a recenze od členů týmu a klientů
Frame.io je platforma pro spolupráci na videích, která týmům umožňuje spolupracovat na video projektech v reálném čase. Díky funkcím, jako je kontrola verzí, anotace a bezpečné sdílení, je to skvělý nástroj pro recenze a zpětnou vazbu.
Nejlepší funkce
- Komentáře a zpětná vazba v reálném čase: Umožňuje členům týmu zanechávat komentáře a zpětnou vazbu k konkrétním částem videa nebo obrázku.
- Správa verzí: Pomáhá týmu snadno porovnávat různé verze videa nebo obrázku, prohlížet změny a v případě potřeby se vrátit k dřívějším verzím.
- Pracovní postupy pro spolupráci: Tento software usnadňuje přidělování úkolů, sledování pokroku a pomáhá hladšímu schvalovacímu procesu.
- Bezpečné sdílení: Usnadňuje sdílení videí a obrázků s klienty a ostatními členy týmu a zároveň zajišťuje jejich soukromí a bezpečnost.
- Integrace s jinými nástroji: Frame. io lze integrovat s celou řadou dalších nástrojů a platforem, včetně Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro a Slack.
Omezení
- Závislost na vysokorychlostním internetovém připojení: To může ztěžovat efektivní spolupráci vzdáleným spolupracovníkům s pomalejším internetovým připojením.
Ceny
- Bezplatná verze: K dispozici
- Pro: 15 $ za měsíc
- Tým: 25 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (60 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (73 recenzí)
9. Milanote
Nejlepší pro výzkum projektů a vytváření moodboardů
Milanote je platforma, která týmům umožňuje spolupracovat na celé řadě úkolů, včetně brainstormingu, pořizování poznámek a řízení projektů, ale také vytváření moodboardů a provádění rešerší pro jejich projekty.
Nejlepší funkce
- Nástroje pro vizuální spolupráci: Usnadňují designérským týmům spolupráci na nápadech a konceptech a umožňují přidávat poznámky, obrázky, odkazy a další prvky na sdílenou nástěnku.
- Spolupráce v reálném čase: Umožňuje celému týmu spolupracovat v reálném čase na stejné tabuli s možností sledovat změny a aktualizace.
- Snadné sdílení souborů: Usnadňuje sdílení souborů a spolupráci na návrzích díky možnosti nahrávat a sdílet soubory přímo na tabuli.
- Integrace: Tento software lze integrovat s celou řadou nástrojů a platforem, včetně Adobe Creative Cloud, Figma a Sketch.
- Šablony: Nabízí řadu přizpůsobitelných šablon pro jakýkoli designový projekt, včetně wireframů, moodboardů a designových briefů, díky čemuž je spolupráce efektivnější.
Omezení
- Omezené možnosti exportu návrhů mohou omezovat schopnost sdílet nebo prezentovat práci provedenou na platformě mimo nástroj.
Ceny
- Bezplatná verze: K dispozici
- Cena za osobu: 12,50 $ měsíčně
- Vylepšete svůj tým: 49 $ měsíčně pro až 10 osob
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (40 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (52 recenzí)
10. Notion
Nejlepší pro shromažďování referencí
Notion je software, který týmům umožňuje spolupracovat na různých úkolech. Je to také nástroj pro správu projektů, který lze použít k pořizování poznámek a sdílení znalostí.
Nejlepší funkce
- Výkonné funkce databáze: Funkce databáze Notion umožňují týmům sledovat a spravovat designové podklady, zpětnou vazbu a pokrok na jednom místě.
- Spolupráce v reálném čase: Umožňuje celému týmu spolupracovat v reálném čase na stejném dokumentu, což usnadňuje získávání zpětné vazby a rychlé provádění změn.
- Přizpůsobitelný pracovní prostor: Přidávejte úkoly, stránky, poznámky a další
- Vložené multimédia: Notion umožňuje uživatelům vkládat multimediální soubory, jako jsou obrázky, videa a audio, přímo do svých projektů.
- Integrace s dalšími nástroji: Integrujte Notion s Figma, Sketch a Adobe Creative Cloud.
Omezení
- Omezené možnosti pro úkoly specifické pro design mohou ztěžovat použití platformy pro složitější designové projekty.
Ceny
- Bezplatná verze: K dispozici
- Plus: 10 $ měsíčně
- Podnikání: 18 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (2 097 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (1542 recenzí)
Realizujte úspěšné projekty pomocí softwaru pro spolupráci v oblasti designu
Moderní nástroje pro spolupráci na designu s funkcemi pro týmovou spolupráci umožňují více týmům hladce spolupracovat na složitých designových projektech. Zlepšují komunikaci v týmu, zvyšují produktivitu, podporují kreativitu, zpřístupňují informace a především zajišťují, že všechny vaše týmy jsou na stejné vlně.
Nástroje jako ClickUp, Flipsnack, Marvel, Figma a další software pro spolupráci v oblasti designu můžete využít k tomu, abyste svému designérskému týmu poskytli nástroje potřebné k včasnému dodání úspěšných projektů. A s nástroji jako ClickUp můžete spravovat celý pracovní postup při navrhování produktů, zjednodušit proces designu a využít pokročilé funkce pro spolupráci, aby vaše týmy byly neustále propojené, sladěné a informované.
