10 nejlepších softwarů a nástrojů pro spolupráci v oblasti grafického designu v roce 2025

Alex YorkSenior Content Marketing Manager
27. ledna 2025

Jste designér, spolupracujete s designéry a snažíte se pracovat efektivněji se svým týmem?

Nástroje pro spolupráci při navrhování jsou řešením tohoto problému. Používání online nástrojů pro spolupráci může ve skutečnosti zvýšit produktivitu až o 10 % a navždy změnit způsob, jakým mezifunkční týmy, jako jsou designéři, marketing, prodej a další oddělení, spolupracují, spolupracují v reálném čase nebo asynchronně, sdílejí zpětnou vazbu atd.

Ať už jste freelancer, malá firma nebo velká organizace, tento přehled nejlepších nástrojů pro spolupráci v oblasti designu vám pomůže zlepšit spolupráci v týmu, zjednodušit pracovní postupy v oblasti designu, zrychlit současné procesy a dodávat vysoce kvalitní designové práce. ?‍??

Co je software pro spolupráci v oblasti designu?

Software pro spolupráci při navrhování je výkonný nástroj, který umožňuje týmům návrhářů spolupracovat na projektech, sdílet zpětnou vazbu a efektivně spravovat soubory návrhů. Poskytuje platformu, na které mohou návrháři, klienti a spolupracovníci komunikovat a spolupracovat v reálném čase, bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Software pro spolupráci při navrhování se v kreativním průmyslu stává stále populárnějším, protože pomáhá týmům lépe řídit jejich práci, efektivně komunikovat a znát všechny podrobnosti projektu, když je to potřeba, aniž by musely žádat o další vysvětlení prostřednictvím diskusí nebo schůzek.

Výhody softwaru pro spolupráci při navrhování

Nejdůležitější výhody nástrojů pro spolupráci při navrhování jsou:

  • Zlepšení komunikace a spolupráce
  • Snadné sdílení nápadů, zpětné vazby a komentářů
  • Efektivní správa souborů
  • Úspora času a nákladů
  • Zvýšení produktivity

Software pro spolupráci v oblasti designu přináší výhody různým typům uživatelů:

  • Designéři: Mohou snadno spolupracovat s ostatními designéry a klienty a zlepšit komunikaci, aby projekty dokončili rychleji.
  • Marketingoví pracovníci nebo jiné osoby zapojené do designových projektů: Nástroj pro spolupráci v oblasti designu může marketingovým pracovníkům a designérům poskytnout centralizovanou platformu pro všechny jejich designové projekty, což může vést k lepšímu řízení marketingových kampaní a zajistit, že budou vždy v souladu s pokyny pro značku.
  • Klienti: Díky nástrojům pro spolupráci na designu si klienti mohou být jisti, že konečný výsledek designu splní jejich očekávání, a snadno poskytnout zpětnou vazbu.
  • Projektoví manažeři: Pomocí těchto nástrojů mohou projektoví manažeři přidělovat úkoly a sledovat jejich průběh, přidávat termíny a poskytovat zpětnou vazbu na stejné platformě.

Co dělá dobrý software pro spolupráci v oblasti designu?

Při hledání nejlepšího softwaru pro spolupráci pro vás nebo váš tým byste měli zohlednit následující vlastnosti:

  • Spolupráce v reálném čase
  • Přístupnost
  • Správa verzí
  • Zpětná vazba a komentáře
  • Bezpečnost a ochrana soukromí
  • Snadné použití
  • Integrace s dalšími užitečnými nástroji

10 nejlepších softwarů pro spolupráci v oblasti designu

Zde je seznam 10 nejlepších softwarů pro spolupráci v oblasti designu na základě jejich popularity a recenzí na různých platformách, jako jsou G2 a Capterra.

1. ClickUp

Nejlepší software pro týmovou spolupráci a správu designových projektů

ClickUp Docs, Chat a zobrazení seznamu v ClickUp
Sledujte aktualizace projektů, spravujte pracovní postupy a spolupracujte s týmem, to vše z vašeho pracovního prostoru ClickUp.

ClickUp je cloudový nástroj pro správu projektů a spolupráci, který pomáhá týmům a firmám všech velikostí spravovat úkoly, dokumenty, cíle a termíny. Nabízí řadu funkcí, včetně správy úkolů, sledování času, kalendářů, šablon projektů, týmové spolupráce a reportů.

Tento nástroj je jedním z nejlepších nástrojů pro spolupráci v oblasti designu pro designérské týmy, protože celá platforma je plně přizpůsobitelná, což znamená, že ji lze nakonfigurovat jakýmkoli způsobem tak, aby podporovala současné i rostoucí potřeby podnikání. Tato flexibilita navíc usnadňuje správu projektů a umožňuje týmům organizovat svou práci podle preferovaného pracovního postupu: Agile, Scrum, Kanban nebo vlastní proces. Integruje se také s dalšími populárními nástroji, jako jsou Google Drive, Trello nebo Slack.

Co se týče funkcí, ClickUp nabízí stovky přizpůsobitelných funkcí, včetně funkce digitálních tabulek, kterou mohou týmy využívat pro spolupráci – různí členové týmu mohou spolupracovat v reálném čase nebo asynchronně, brainstormovat, vytvářet strategie, mapovat jednoduché i složité návrhové nápady a pracovní postupy a mnoho dalšího.

ClickUp Whiteboards pro přidávání dokumentů a vizuálních podnětů pro týmovou spolupráci
Snadno přizpůsobte své tabule přidáním dokumentů, úkolů a dalších prvků.

ClickUp také nabízí knihovnu šablon pro designérské a kreativní týmy, která vám umožní vytvořit pracovní postupy v oblasti designu, které budou dokonale přizpůsobené vašemu ideálnímu designérskému procesu.

Šablona grafického designu od ClickUp obsahuje tři přizpůsobená zobrazení, která vám pomohou zefektivnit proces grafického designu od začátku do konce.
Šablona grafického designu od ClickUp obsahuje tři přizpůsobené zobrazení, která vám pomohou zefektivnit proces grafického designu od začátku do konce.

Kromě toho mohou designéři a klienti využívat ClickUp Docs s funkcí detekce spolupráce pro položky, jako jsou kreativní briefy, a využívat Proofing pro anotace obrázků, videí a PDF nebo nástroj pro nahrávání obrazovky v aplikaci Clip by ClickUp, aby mohli předávat jasné pokyny a urychlit proces zpětné vazby k designu.

Nejlepší funkce

  • Plně přizpůsobitelná platforma: Přizpůsobte si každou část ClickUp tak, aby vyhovovala potřebám vašeho týmu a firmy.
  • Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení : Vyberte si z více než 15 způsobů zobrazení své práce, včetně zobrazení chatu.
  • Zobrazení chatu: Posílejte svému týmu okamžité zprávy a udržujte konverzace po boku své práce.
  • E-mail v ClickUp: Spravujte veškerou e-mailovou komunikaci na jednom místě bez nutnosti používat další programy a software. Posílejte firemní novinky, úkoly, informace a důležité zprávy v ClickUp, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
  • Tabule: Vytvářejte vizuální pomůcky pro virtuální schůzky a mapujte projekty a nápady, abyste mohli sdělit plány svým týmům.
  • Sledující: Když je někdo přidělen jako sledující, automaticky dostává oznámení o aktualizacích úkolu, takže není nutné ručně sledovat jeho průběh.
  • Přiřazené komentáře a zmínky: Vytvářejte akční položky v rámci úkolu a přiřazujte je ostatním nebo dokonce sobě samému a pomocí funkce zmínek upozorňujte ostatní na položky v rámci úkolů nebo v zobrazení chatu.
  • Správa úkolů: ClickUp poskytuje výkonný systém správy úkolů, který uživatelům umožňuje vytvářet a přidělovat úkoly členům týmu, sledovat pokrok, stanovovat termíny a přidávat přílohy a kontrolní seznamy.
  • Nástroje pro spolupráci: ClickUp nabízí mnoho nástrojů pro spolupráci, včetně komentářů v reálném čase, sdílení souborů a integrace s dalšími nástroji, jako jsou Slack a Google Drive.
  • Funkce specifické pro design: ClickUp má funkce specifické pro design, jako je online nástroj pro korektury a nástroj pro vizuální zpětnou vazbu, které jsou užitečné při navrhování vizuálních projektů.

Omezení

  • Naučit se pracovat s platformou: Vzhledem k tomu, že ClickUp nabízí širokou škálu funkcí a možností přizpůsobení, může naučit se platformu efektivně využívat pro spolupráci nějakou dobu trvat. To platí zejména pro nové uživatele, ale jakmile začnou na platformě spolupracovat se svým týmem a přečtou si pokyny v Centru nápovědy, mohou tuto překážku snadno překonat.

Ceny

  • Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
  • Neomezený: 7 $ za měsíc/uživatel
  • Podnikání: 12 $ za měsíc/uživatel
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze zákazníků

  • G2: 4,7 z 5 (více než 2 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7 z 5 (3 519+ recenzí)
2. Flipsnack

Nejlepší pro online design a tvorbu interaktivního obsahu

Nástroj pro design Flipsnack
prostřednictvím Flipsnack

Flipsnack je interaktivní designový software, který uživatelům umožňuje vytvářet a publikovat interaktivní obsah, včetně časopisů, brožur a katalogů ve formě flipbooků. Flipsnack je součástí tohoto seznamu nejlepších nástrojů pro spolupráci v oblasti designu, protože díky snadno použitelnému editoru a řadě šablon a možností přizpůsobení umožňuje Flipsnack komukoli snadno vytvářet interaktivní designy.

Nejlepší funkce

  • Online kontrola a komentáře: Spolupracovníci mohou online prohlížet a komentovat návrhy, což usnadňuje jakémukoli designérskému týmu shromažďovat zpětnou vazbu a provádět revize v reálném čase.
  • Spolupracovní prostor s historií verzí: Na stejném projektu může současně pracovat více týmů, přičemž jsou zaznamenány všechny změny a verze.
  • Přizpůsobitelné šablony: Flipsnack nabízí řadu grafických šablon pro různé potřeby, díky nimž můžete snadno a rychle vytvářet profesionálně vypadající návrhy.
  • Vkládatelné publikace a flipbooky: Navržené projekty a interaktivní portfolia lze vkládat na webové stránky nebo sdílet prostřednictvím sociálních médií.
  • Integrace s oblíbenými cloudovými úložišti: Integruje se s oblíbenými cloudovými úložišti, jako jsou Google Drive a Dropbox, což usnadňuje import a export návrhových souborů.

Omezení

  • Omezený počet stránek flipbooku a úložiště pro menší plány: Jako bezplatný uživatel získáte pouze 30 stránek/flipbook a celkovou velikost 100 MB/flipbook. Zejména pokud jste vydavatel nebo pracujete pro společnost, budete potřebovat jiné plány.

Ceny

  • Zdarma (14denní bezplatná zkušební verze)
  • Starter: 14 $ měsíčně
  • Profesionální: 35 $ měsíčně
  • Podnikání: 79 $ měsíčně
  • Business Plus: 207,50 $ měsíčně
  • Enterprise: 355 $ měsíčně
  • Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze zákazníků

  • G2: 4,5 z 5 (104 recenzí)
  • Capterra: 4,6 z 5 (241 recenzí)

3. Marvel

Nejlepší pro prototypování a testování

Nástroj pro spolupráci v oblasti designu Marvel
Prostřednictvím Marvel

Marvel je webová platforma pro design, která uživatelům umožňuje vytvářet interaktivní prototypy a wireframy pro webové stránky a mobilní aplikace. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a intuitivním nástrojům typu drag-and-drop usnadňuje Marvel vytváření a sdílení prototypů s kolegy, designérským týmem a spolupracovníky.

Nejlepší funkce

  • Interaktivní prototypování designu s animacemi a přechody: Kreativní týmy mohou klientům a kolegům poskytnout přesnější představu o konečném produktu.
  • Nástroje pro spolupráci pro zpětnou vazbu a komentáře: Tým může poskytovat zpětnou vazbu a komentáře přímo k prototypům návrhů, což usnadňuje shromažďování a organizování zpětné vazby.
  • Snadná organizace návrhů díky funkcím vhodným pro vývojáře: Marvel nabízí funkce vhodné pro vývojáře, jako je export kódu, díky nimž je snadné odesílat návrhy vývojářům.
  • Integrace s dalšími oblíbenými nástroji pro design , jako jsou Sketch a Figma: Marvel se integruje s oblíbenými nástroji pro design, což usnadňuje import a export souborů.
  • Testování a analýza uživatelů: Marvel nabízí funkce testování a analýzy uživatelů, které usnadňují optimalizaci návrhů na základě zpětné vazby a chování uživatelů.

Omezení

  • Omezená kontrola verzí: Z tohoto důvodu může být obtížné spravovat změny a revize návrhů.

Ceny

  • Zdarma: 0 $
  • Pro: 12 $ měsíčně
  • Tým: 42 $ měsíčně
  • Společnost: 84 $ měsíčně
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze zákazníků

  • G2: 4,4 z 5 (224 recenzí)
  • Capterra: 4,6 z 5 (86 recenzí)

4. Figma

Nejlepší pro tvorbu návrhů

Nástroj pro návrh Figma
prostřednictvím Figma

Figma je cloudový nástroj pro návrh, který uživatelům umožňuje vytvářet a spolupracovat na digitálních návrzích, včetně uživatelských rozhraní, wireframů a grafiky. Díky široké škále funkcí a výkonnému systému pro spolupráci je Figma oblíbenou volbou pro kreativní týmy pracující na složitých projektech.

Nejlepší funkce

  • Pracovní prostor pro spolupráci na designu v reálném čase: Týmy mohou spolupracovat v reálném čase na stejném designu, což usnadňuje spolupráci a rychlé provádění změn.
  • Designové systémy pro konzistentní a efektivní design: To umožňuje týmům efektivněji vytvářet konzistentní designy.
  • Automatické rozvržení pro responzivní design: Usnadňuje navrhování responzivních rozvržení pro různé velikosti obrazovky.
  • Nástroje pro prototypování a animaci: Tyto nástroje umožňují týmům vytvářet interaktivní prototypy.
  • Pluginy a integrace s oblíbenými nástroji pro design: Figma nabízí širokou škálu pluginů a integrací s oblíbenými nástroji pro design, což usnadňuje rozšiřování funkcí platformy.

Omezení

  • Omezený offline přístup: Protože Figma je cloudový nástroj, nemusí být nejvhodnější pro uživatele, kteří potřebují pracovat offline nebo v oblastech s omezeným připojením k internetu.

Ceny

  • Starter: 0 $
  • Figma Professional : 12 $ měsíčně
  • Figma Organization: 45 $ měsíčně
  • Figma Enterprise: 75 $ měsíčně

Hodnocení a recenze zákazníků

  • G2: 4,7 z 5 (809 recenzí)
  • Capterra: 4,7 z 5 (617 recenzí)

5. Knihovny Adobe Creative Cloud

Nejlepší pro navrhování systémů a knihoven

Správa designových prostředků pomocí knihoven Adobe Creative Cloud
prostřednictvím knihoven Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud Libraries je platforma pro správu digitálních aktiv, která je integrována do Adobe Creative Cloud. Tato platforma umožňuje uživatelům ukládat, organizovat a sdílet kreativní aktiva, jako jsou grafika, barvy, styly znaků a loga, napříč různými aplikacemi a projekty Adobe. Díky Creative Cloud Libraries mohou designéři plynule přistupovat ke svým aktivům a používat je v rámci více projektů, což šetří čas a zefektivňuje jejich pracovní postupy.

Nejlepší funkce

  • Centralizované designové zdroje pro snadnou spolupráci: Týmy mohou ukládat a sdílet designové zdroje, jako jsou barvy, typografie a grafika, v centralizované knihovně.
  • Sdílené knihovny: Knihovny lze sdílet mezi týmy, což usnadňuje přístup k designovým prvkům a jejich použití v různých projektech.
  • Integrace s dalšími oblíbenými nástroji pro design, jako jsou Photoshop a Illustrator: Knihovny lze integrovat s oblíbenými nástroji pro design od Adobe, což usnadňuje import a export souborů.
  • Přizpůsobitelný přístup a oprávnění pro různé uživatele: Knihovny lze přizpůsobit tak, aby různým uživatelům poskytovaly různé úrovně přístupu a oprávnění.
  • Automatická synchronizace mezi zařízeními a platformami: Díky tomu můžete snadno pracovat na návrzích odkudkoli.

Omezení

  • Omezená kontrola verzí: Systém kontroly verzí je poněkud omezený, což může ztěžovat správu změn a revizí návrhů.

Ceny

  • Bezplatná zkušební verze: 7denní zkušební verze
  • Jednotlivci: 52,99 $ za měsíc
  • Studenti a učitelé: 19,99 $ měsíčně
  • Podnikání: 33,99 $ měsíčně

Hodnocení a recenze zákazníků

  • G2: 4,6 z 5 (34 906 recenzí)
  • Capterra: 4,7 z 5 (7090 recenzí)

6. Miro

Nejlepší pro brainstorming a vizualizaci návrhářských nápadů

Miro – příklad všeho na jednom místě
Prostřednictvím Miro

Miro je online platforma s bílou tabulí, která týmům umožňuje pracovat na dálku na různých úkolech, včetně brainstormingu, tvorby nápadů a řízení projektů.

Nejlepší funkce

  • Spolupracující tabule v reálném čase pro brainstorming a tvorbu nápadů: Tento nástroj pro designové myšlení disponuje online tabulí, která týmům usnadňuje brainstorming nápadů a spolupráci v reálném čase.
  • Přizpůsobitelné šablony: Miro nabízí řadu šablon pro různé designové úkoly, díky nimž je snadné rychle začít pracovat na projektu.
  • Integrace s oblíbenými nástroji pro design, jako jsou Figma a Sketch: Miro se integruje s oblíbenými nástroji pro design, což usnadňuje import a export souborů.
  • Snadné sdílení a komentování pro zpětnou vazbu a spolupráci: Každý člen týmu může snadno shromažďovat zpětnou vazbu a provádět revize.
  • Video a audio: Nabízí možnost přidat interaktivní média.

Omezení

  • Omezené možnosti přizpůsobení objektů a prvků: To může omezovat kreativitu designérů a spolupracovníků.

Ceny

  • Bezplatná verze: K dispozici
  • Tým: 10 $ za člena/měsíc
  • Podnikání: 20 $ za člena/měsíc
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze zákazníků

  • G2: 4,8 z 5 (4448 recenzí)
  • Capterra: 4,7 z 5 (1194 recenzí)

7. InVision

Nejlepší pro komentáře a značky

Samoobslužný nástroj InVision pro designové myšlení
prostřednictvím InVision

InVision je platforma pro digitální design a spolupráci, která týmům umožňuje vytvářet a sdílet prototypy, animace a návrhy pro webové a mobilní aplikace. Díky funkcím, jako je komentování a spolupráce v reálném čase, usnadňuje InVision společnou práci na projektech odkudkoli.

Nejlepší funkce

  • Spolupráce na designu v reálném čase s komentáři a zpětnou vazbou: To umožňuje týmům přidávat komentáře a zpětnou vazbu k projektům.
  • Nástroje pro prototypování a animaci designu: Umožňují týmům vytvářet interaktivní prototypy.
  • Správa designového systému: Pomáhá vytvářet konzistentní design.
  • Integrace s oblíbenými nástroji pro design: Lze integrovat se Sketch a Photoshop.
  • Testování uživatelů a analytika pro optimalizaci designu: Usnadňuje optimalizaci designů na základě zpětné vazby a chování uživatelů.

Omezení

  • Omezené možnosti pro správu verzí a souborů, což může designérům ztěžovat sledování změn a aktualizací.

Ceny

  • Bezplatná verze: K dispozici
  • Starter: 15 $ měsíčně
  • Profesionální: 25 $ měsíčně
  • Tým: 99 $ měsíčně
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze zákazníků

  • G2: 4,4 z 5 (671 recenzí)
  • Capterra: 4,6 z 5 (722 recenzí)

8. Frame. io

Nejlepší pro zpětnou vazbu a recenze od členů týmu a klientů

Online nástroj pro spolupráci na designu Frame
prostřednictvím Frame. io

Frame.io je platforma pro spolupráci na videích, která týmům umožňuje spolupracovat na video projektech v reálném čase. Díky funkcím, jako je kontrola verzí, anotace a bezpečné sdílení, je to skvělý nástroj pro recenze a zpětnou vazbu.

Nejlepší funkce

  • Komentáře a zpětná vazba v reálném čase: Umožňuje členům týmu zanechávat komentáře a zpětnou vazbu k konkrétním částem videa nebo obrázku.
  • Správa verzí: Pomáhá týmu snadno porovnávat různé verze videa nebo obrázku, prohlížet změny a v případě potřeby se vrátit k dřívějším verzím.
  • Pracovní postupy pro spolupráci: Tento software usnadňuje přidělování úkolů, sledování pokroku a pomáhá hladšímu schvalovacímu procesu.
  • Bezpečné sdílení: Usnadňuje sdílení videí a obrázků s klienty a ostatními členy týmu a zároveň zajišťuje jejich soukromí a bezpečnost.
  • Integrace s jinými nástroji: Frame. io lze integrovat s celou řadou dalších nástrojů a platforem, včetně Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro a Slack.

Omezení

  • Závislost na vysokorychlostním internetovém připojení: To může ztěžovat efektivní spolupráci vzdáleným spolupracovníkům s pomalejším internetovým připojením.

Ceny

  • Bezplatná verze: K dispozici
  • Pro: 15 $ za měsíc
  • Tým: 25 $ měsíčně
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze zákazníků

  • G2: 4,5 z 5 (60 recenzí)
  • Capterra: 4,6 z 5 (73 recenzí)

9. Milanote

Nejlepší pro výzkum projektů a vytváření moodboardů

Používání Milanote pro výzkum projektů a vytváření moodboardů
prostřednictvím Milanote

Milanote je platforma, která týmům umožňuje spolupracovat na celé řadě úkolů, včetně brainstormingu, pořizování poznámek a řízení projektů, ale také vytváření moodboardů a provádění rešerší pro jejich projekty.

Nejlepší funkce

  • Nástroje pro vizuální spolupráci: Usnadňují designérským týmům spolupráci na nápadech a konceptech a umožňují přidávat poznámky, obrázky, odkazy a další prvky na sdílenou nástěnku.
  • Spolupráce v reálném čase: Umožňuje celému týmu spolupracovat v reálném čase na stejné tabuli s možností sledovat změny a aktualizace.
  • Snadné sdílení souborů: Usnadňuje sdílení souborů a spolupráci na návrzích díky možnosti nahrávat a sdílet soubory přímo na tabuli.
  • Integrace: Tento software lze integrovat s celou řadou nástrojů a platforem, včetně Adobe Creative Cloud, Figma a Sketch.
  • Šablony: Nabízí řadu přizpůsobitelných šablon pro jakýkoli designový projekt, včetně wireframů, moodboardů a designových briefů, díky čemuž je spolupráce efektivnější.

Omezení

  • Omezené možnosti exportu návrhů mohou omezovat schopnost sdílet nebo prezentovat práci provedenou na platformě mimo nástroj.

Ceny

  • Bezplatná verze: K dispozici
  • Cena za osobu: 12,50 $ měsíčně
  • Vylepšete svůj tým: 49 $ měsíčně pro až 10 osob

Hodnocení a recenze zákazníků

  • G2: 4,5 z 5 (40 recenzí)
  • Capterra: 4,7 z 5 (52 recenzí)

10. Notion

Nejlepší pro shromažďování referencí

Notion je software, který týmům umožňuje spolupracovat na různých úkolech. Je to také nástroj pro správu projektů, který lze použít k pořizování poznámek a sdílení znalostí.

Nejlepší funkce

  • Výkonné funkce databáze: Funkce databáze Notion umožňují týmům sledovat a spravovat designové podklady, zpětnou vazbu a pokrok na jednom místě.
  • Spolupráce v reálném čase: Umožňuje celému týmu spolupracovat v reálném čase na stejném dokumentu, což usnadňuje získávání zpětné vazby a rychlé provádění změn.
  • Přizpůsobitelný pracovní prostor: Přidávejte úkoly, stránky, poznámky a další
  • Vložené multimédia: Notion umožňuje uživatelům vkládat multimediální soubory, jako jsou obrázky, videa a audio, přímo do svých projektů.
  • Integrace s dalšími nástroji: Integrujte Notion s Figma, Sketch a Adobe Creative Cloud.

Omezení

  • Omezené možnosti pro úkoly specifické pro design mohou ztěžovat použití platformy pro složitější designové projekty.

Ceny

  • Bezplatná verze: K dispozici
  • Plus: 10 $ měsíčně
  • Podnikání: 18 $ měsíčně
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze zákazníků

  • G2: 4,7 z 5 (2 097 recenzí)
  • Capterra: 4,7 z 5 (1542 recenzí)

Realizujte úspěšné projekty pomocí softwaru pro spolupráci v oblasti designu

Moderní nástroje pro spolupráci na designu s funkcemi pro týmovou spolupráci umožňují více týmům hladce spolupracovat na složitých designových projektech. Zlepšují komunikaci v týmu, zvyšují produktivitu, podporují kreativitu, zpřístupňují informace a především zajišťují, že všechny vaše týmy jsou na stejné vlně.

Nástroje jako ClickUp, Flipsnack, Marvel, Figma a další software pro spolupráci v oblasti designu můžete využít k tomu, abyste svému designérskému týmu poskytli nástroje potřebné k včasnému dodání úspěšných projektů. A s nástroji jako ClickUp můžete spravovat celý pracovní postup při navrhování produktů, zjednodušit proces designu a využít pokročilé funkce pro spolupráci, aby vaše týmy byly neustále propojené, sladěné a informované.

