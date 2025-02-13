10 nejlepších bezplatných šablon grafického designu pro kreativní týmy v roce 2025

Grafický design je nezbytnou součástí každého podnikání nebo organizace. Je to způsob, jak vizuálně komunikovat s vaším publikem a efektivně sdělit poselství značky. Nicméně pouze některé společnosti mají potřebné designérské dovednosti, čas nebo zdroje k vytvoření profesionálně vypadajících návrhů v daném termínu. Právě v takových případech se hodí šablony grafického designu.
Tyto šablony pomáhají designérským týmům a zainteresovaným stranám zefektivnit pracovní postupy, urychlit proces zpětné vazby a dosáhnout lepších výsledků v kratším čase, protože šablony poskytují výchozí bod pro designové projekty a mohou je používat i osoby s malými nebo žádnými zkušenostmi s designem. 🎨👩🎨
Co jsou šablony grafického designu?
Šablony grafického designu jsou předem navržené prvky, které můžete přizpůsobit pomocí vlastního textu, obrázků, barev a značky.
Šablony lze použít pro různé designové projekty, od tvorby obsahu pro sociální média po návrh vizitek a brožur, a lze je přizpůsobit pouhými několika kliknutími.
Další věc, kterou je třeba zvážit před použitím šablon, je to, že nemusí vždy vyhovovat vašim konkrétním potřebám nebo značce. V takovém případě je důležité šablonu co nejvíce přizpůsobit, aby byla jedinečná a ladila s vaší značkou. 📌
Co dělá šablonu grafického designu dobrou?
Šablony grafického designu mohou být cenným nástrojem pro firmy a jednotlivce, kteří chtějí zjednodušit svůj pracovní postup v oblasti grafického designu a vytvářet profesionálně vypadající návrhy v rámci svého rozpočtu. Ale proč by grafický designér používal šablonu k dokončení projektu?
Ať už jsou vaše designérské a kreativní týmy interní nebo externí, jednou z výzev, kterým všichni designéři čelí ve své každodenní práci, je množství obsahu, které musí rychle dodat, aby vyhověli potřebám klientů.
Právě v tom se hodí šablony grafického designu. 👏
Tyto šablony sahají od šablon pro řízení projektů a pracovní postupy, které zefektivní vaše procesy, až po šablony pro design, které může váš tým využít jako výchozí bod pro své návrhy, které pak může přizpůsobit a upravit tak, aby vyhovovaly potřebám klientů a týmu.
Mezi další výhody šablon designu patří:
- Ušetřete čas a peníze: Místo toho, abyste začínali od nuly, můžete si vybrat šablonu, která vyhovuje vašim potřebám, a přizpůsobit ji tak, aby vyhovovala vašim požadavkům. Podle průzkumu společnosti Creative Market používá 58 % grafických designérů šablony k urychlení pracovního postupu a zvýšení produktivity. To je obzvláště užitečné pro malé podniky nebo jednotlivce, kteří nemají rozpočet na to, aby navrhovali vše od nuly, jako jsou loga, ilustrace, prezentace, letáky nebo realizovali jiné nápady pro branding.
- Poskytněte výchozí bod pro svůj návrh: I s malými zkušenostmi s designem můžete šablonu použít jako vodítko a naučit se designové principy, jako jsou barvy, typografie a rozvržení. Jejich použití vám také umožní měnit barvy nebo upravovat písma podle vašich designových potřeb.
- Pomohou vám vytvořit efektivnější návrhy: Šablony zohledňují očekávání uživatelů a trendy, protože je vytvořili designéři. Mají vysokou šanci na úspěch a hodí se pro vaše marketingové účely. Podle průzkumu společnosti Venngage dokonce 89 % marketérů uvádí, že vizuální obsah je pro jejich marketingovou strategii nezbytný.
- Umožní vám škálovat vaše grafické návrhy: U projektů, kde je důležitý objem, například při AB testování kreativy, vám šablony umožní rychle a snadno iterovat nad návrhy, které vytváříte.
Efektivita v procesu návrhu je klíčová, zejména při práci s klienty nebo značkami, které vyžadují neustálý pracovní postup, aby jejich obsah zůstal aktuální.
10 bezplatných šablon grafického designu
Výběr správné šablony designu pro konkrétní potřeby každého projektu může výrazně zlepšit pracovní postupy vašeho týmu.
Dobře navržená šablona, jako jsou ty, které uvedeme níže, může poskytnout strukturovaný rámec, který vám umožní soustředit se na realizaci, tvorbu obsahu a vylepšování funkčnosti projektu.
1. Šablona grafického designu od ClickUp
Šablona grafického designu od ClickUp obsahuje všechny nástroje a zobrazení potřebné k pomoci designérům:
- Okamžitě vyhledávejte a přistupujte ke všem návrhovým souborům
- Nastavte odhadované časy pro všechny projekty a úkoly
- Vizualizujte a upřednostňujte všechny úkoly v designovém procesu.
Díky flexibilním přednastaveným zobrazením, vlastním stavům, vlastním polím a dalším funkcím vám šablona ClickUp umožňuje vytvořit pracovní postup, který je dokonale přizpůsoben vašemu ideálnímu procesu návrhu.
Šablona grafického designu ClickUp vám pomůže s tím vším a ještě mnohem víc – a to vše na jednom místě!
2. Šablona pro kreativitu a design od ClickUp
Kreativní a designérské týmy jsou často zaplaveny požadavky na návrh a vývoj kreativních materiálů z různých oddělení. Ale s naší šablonou se kreativní produkce stává hračkou.
Šablona Creative and Design Template od ClickUp podporuje komplexní pracovní postup od přijetí požadavku přes plánování s kreativními stručnými dokumenty, realizaci projektu pomocí dílčích úkolů až po knihovnu zdrojů, která zajišťuje přehlednost celého procesu.
Díky tomuto zefektivněnému procesu se váš tým může soustředit na to, co umí nejlépe – vytvářet úžasné návrhy a dodávat vysoce kvalitní výstupy.
3. Šablona zadání návrhu od ClickUp
Vylepšete komunikaci v rámci projektu pomocí šablony Design Brief Template od ClickUp.
Šablona Design Brief Template od ClickUp zefektivňuje tvůrčí proces tím, že poskytuje jasný plán pro cíle, směr, rozsah a časový harmonogram vašeho projektu.
Díky tomuto návrhovému briefu můžete efektivně komunikovat s kreativním i marketingovým oddělením, překlenout propast mezi obchodní, designovou a realizační stránkou vašeho projektu a zlepšit stanovení priorit projektu.
Díky tomuto množství informací zůstávají projekty na správné cestě a cíle jsou řádně komunikovány, což zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně. Jinými slovy, umožňuje to všem zúčastněným pochopit projekt a jeho průběh.
4. Šablona designového portfolia od ClickUp
Vylepšete svůj branding nebo projekt produktového designu pomocí šablony Design Portfolio Template od ClickUp.
Tato jednoduchá, flexibilní a vizuálně přitažlivá šablona vám umožní snadno plánovat a sledovat váš projekt.
Šablona zefektivňuje komunikaci mezi členy týmu a zajišťuje rychlé provedení úkolů, což z ní činí ideální volbu pro jakýkoli projekt.
Díky vlastním polím, vlastním stavům a vlastním zobrazením, jako je seznam, tabule, tabulka a další, můžete definovat svou vizi a zůstat po celou dobu procesu na správné cestě.
Začněte ještě dnes používat šablonu Design Portfolio Template, abyste zvýšili kvalitu svého projektu a efektivně dosáhli svých cílů.
5. Jednoduchá šablona grafického designu od ClickUp
Chcete zefektivnit svůj pracovní postup v grafickém designu?
Šablona Graphic Design Simple Template od ClickUp je speciálně navržena tak, aby pomohla grafickým designérům a kreativním týmům vytvořit plynulý proces od počátku až do dokončení a zefektivnit proces, který eliminuje zbytečné kroky a zjednodušuje složité úkoly.
Ať už pracujete na malém projektu nebo rozsáhlé kampani, šablona Graphic Design Simple Template obsahuje vše, co potřebujete k organizaci a úspěšné realizaci projektů.
PRO TIPClickUp nabízí stovky přizpůsobitelných šablon – objevte další šablony pro kreativní a designérské týmy, přizpůsobte je svým potřebám a upravujte je podle toho, jak se vaše firma rozrůstá.
6. Šablona pro návrh loga od Envato
Použití této šablony pro návrh loga může být chytrou volbou pro podniky v potravinářském průmyslu nebo restaurace.
Minimalistický design loga od Envato Elements se zaměřuje na jednoduchost, s čistým a přehledným rozvržením a bezpatkovým písmem. Minimalistické rozvržení pomáhá upoutat pozornost diváka na základní prvky loga: název značky a ilustraci, díky čemuž je logo zapamatovatelnější a rozpoznatelnější.
Minimalistická šablona loga, jako je tato, se také snadno přizpůsobí různým kontextům a aplikacím.
7. Šablona grafických prvků od Envato
Tato sada ikon a prvků uživatelského rozhraní od Envato Elements vám ušetří čas a zajistí, že vaše designové prvky budou propracované a konzistentní. Všechny grafické prvky jsou 100% vektorové grafiky, takže je můžete přizpůsobit a upravit pomocí aplikace Adobe Illustrator.
Tato sada ikon zajistí, že vaše návrhy budou soudržné a zároveň vizuálně zajímavé a přehledné.
Soubor ke stažení obsahuje soubory typu EPS a AI; všechny položky jsou uspořádány a rozvrstveny.
8. Šablona brožury od Envato
Integrované infografiky a jednoduché vektorové infografické prvky, jako jsou ty v této šabloně brožury, se hodí pro tištěné i digitální dokumenty s profesionálně vytvořenými rozvrženími.
Jednou z výhod této konkrétní šablony je, že můžete změnit barvu grafického prvku pomocí barevných vzorků, aby co nejlépe odpovídal vašim firemním směrnicím.
Pomocí této šablony můžete vytvořit podrobnou infografickou brožuru pro vizualizaci dat. Soubor Adobe Illustrator již obsahuje text, takže přidání vlastního textu vám zabere jen pár minut.
9. Šablona e-mailu od Envato
Responzivní šablona e-mailu, jako je tato od Envato Elements, automaticky přizpůsobí rozložení a design vašeho e-mailu velikosti obrazovky zařízení, na kterém je zobrazen.
To znamená, že obrázky, grafické prvky a text nebudou umístěny nesprávně. Přizpůsobí se velikosti obrazovky, takže vaše e-maily budou vypadat profesionálně a budou přístupné bez ohledu na zařízení. Díky tomu vám šablony e-mailů pomohou psát lepší e-maily, protože se nemusíte starat o poutavé vizuální prvky.
Kromě toho mohou responzivní e-mailové šablony a personalizace, které jsou k dispozici v mnoha předních nástrojích pro e-mailový marketing, pomoci zlepšit míru otevření a prokliku vašich e-mailů až o 139 %, protože příjemci se spíše zapojí do e-mailů, které se snadno čtou a navigují.
10. Šablona webových stránek
Použití minimalistické šablony webových stránek, jako je tato, může být z různých důvodů chytrou volbou. Díky svému jednoduchému designu zajišťuje tato nadčasová a univerzální šablona webových stránek rychlé načítání a snadnou navigaci. To může v konečném důsledku zlepšit vaše hodnocení ve vyhledávačích a snížit míru okamžitého opuštění stránky.
Černobílý minimalistický design se zaměřuje na jednoduchost, čisté a přehledné rozvržení a minimální použití barev a grafiky. Kromě funkcí pro přizpůsobení obsahuje šablona také plnou responzivitu, integrovaný Bootstrap, efekty/animace CSS3, optimalizovaný kód, Google Maps a filtrovatelné portfolio.
Optimalizujte svůj pracovní postup v oblasti designu pomocí šablon grafického designu
Designérské týmy mohou těžit z používání šablon grafického designu, protože šetří čas a peníze, poskytují výchozí bod pro designové projekty a mohou je používat i lidé s malými nebo žádnými zkušenostmi s designem.
Marketingoví pracovníci a designéři mohou pomocí profesionálních šablon zvýšit svou produktivitu. Ačkoli šablony mohou mít některé nevýhody, jako je nedostatek originality nebo nesoulad s konkrétními potřebami značky, uvedené příklady dokazují, že šablony mohou být cenným nástrojem pro firmy, týmy i jednotlivce, kteří chtějí vytvářet profesionálně vypadající návrhy.
Šablony designu mohou být klíčovým faktorem pro zlepšení vašeho designového procesu a prospěch vaší značky. Používání šablon pro správu a design zajišťuje, že vaše návrhy budou konzistentní, profesionální a v souladu s vizuální identitou vaší značky, a zároveň budou splňovat termíny.
ClickUp a Envato Elements nabízejí širokou škálu šablon, včetně šablon pro webové stránky, sociální média a e-maily. Tyto šablony lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim potřebám a zároveň si zachovaly jednotný vzhled a styl. 😌
Hostující autor:
Alina Midori Hernández je novinářka, která se stala producentkou obsahu a pracuje ve společnosti Envato. Věnuje se copywritingu a psaní obsahu a ráda čte poezii a literaturu faktu.