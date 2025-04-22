10 bezplatných šablon moodboardů v PPT, Slides, Word a ClickUp

Dny, kdy vytváření DIY moodboardů znamenalo hromadění časopisů, vystřihování obrázků a lepení je na velké tabule, jsou pryč. Jistě, byl to zábavný a praktický přístup, ale buďme upřímní – velmi rychle to začalo být únavné.
V dnešní době jsou digitální moodboardy novým trendem. Nejenže je jejich používání zábavné, ale také nabízejí přehledné a čisté digitální plátno, na kterém můžete shromažďovat a prezentovat své nápady. ✨
A pokud nechcete začínat od nuly, šablona moodboardu vám poskytne náskok. Ať už brainstormujete nápady pro branding, navrhujete nové softwarové rozhraní nebo vymýšlíte děj pro svou další sérii obsahu, tyto šablony vám pomohou realizovat vaše kreativní nápady.
A abychom vám pomohli nastartovat váš další projekt, shromáždili jsme 10 nejlepších bezplatných šablon moodboardů, které vám pomohou zefektivnit váš tvůrčí proces. Pojďme se na ně podívat.
Co je moodboard?
Šablona moodboardu je předem navržená digitální plocha, která vám pomůže organizovat a prezentovat vaše kreativní nápady. Namísto toho, abyste začínali s prázdným plátnem, začnete se strukturou, která vám ukáže, kam a jak umístit obrázky, barvy, písma a další designové prvky.
Tyto šablony mají několik výhod:
- Zjednodušte si tvorbu moodboardů, zejména pokud jste začátečník a začínat od nuly je pro vás příliš náročné.
- Zrychlete proces navrhování, protože základní struktura pro vytváření moodboardů je již připravena.
- Zajistěte soudržnou prezentaci moodboardu s jednotnými tématy, emocemi a příběhy.
Co dělá šablonu moodboardu dobrou?
Dobrá šablona pro návrh moodboardu by neměla být pouze vizuálně atraktivní. Měla by být také plně funkční. Pojďme si rozebrat klíčové funkce, které je třeba zvážit, aby vámi vybraná šablona podpořila vaši kreativitu a zvýšila vaši produktivitu:
- Přehledné a organizované rozvržení pro efektivní sdělování nápadů a koncepčních map
- Rozhraní typu drag-and-drop umožňuje rychle přidávat designové prvky (texty, fotografie atd.), měnit jejich velikost a přesouvat je.
- Přizpůsobitelná pozadí, barevná schémata a písma, která ladí s atmosférou vašeho projektu.
- Podpora různých typů obsahu, jako jsou obrázky, videa, tvary a klikatelné odkazy.
- Hladká integrace se zdroji stockových obrázků (pro snadný přístup k vysoce kvalitním vizuálům) a softwarem pro správu projektů (pro dohled nad realizací) 🛠️
- Kompatibilní s různými zařízeními, takže k nim máte přístup a můžete je upravovat kdekoli a kdykoli.
- Nástroje pro spolupráci pro týmy, které musí společně pracovat na šabloně
10 šablon moodboardů zdarma
Výběr správné šablony znamená najít takovou, která perfektně vyhovuje vašemu projektu. Máme pro vás 10 nejlepších tipů, které vyhovují různým potřebám. Podívejte se na tyto bezplatné šablony a vyberte si tu, která vám nejvíce vyhovuje.
1. Šablona moodboardu ClickUp
Pracujete na kreativním projektu, kde musíte zohlednit detaily jako uživatelská zkušenost, typografie a barevné schéma? Pokud ano, šablona moodboardu od ClickUp se vám bude líbit.
Tato šablona vám umožní uspořádat vaše inspirace do následujících kategorií: uživatelské rozhraní, ikony, ilustrace, webové stránky, typografie a paleta barev. A protože je vytvořena v ClickUp Whiteboards, můžete ji snadno upravit podle svých představ.
Vy a váš tým můžete vizuálně spolupracovat na stejném plátně pomocí nástrojů pero, zvýrazňovač a myšlenková mapa. Můžete také použít text, lepící poznámky a spojovací prvky, abyste svým návrhům dodali kontext a propojili je mezi sebou.
Všechny tyto funkce jsou sice skvělé, ale to není to nejlepší. Funkce pro správu projektů ClickUp vám umožní plynule přejít od brainstormingu nápadů k jejich realizaci a zároveň sledovat svůj pokrok. ⏳
Tato šablona je ideální pro grafické designéry, profesionály v oblasti UI/UX a produktové týmy, které chtějí zefektivnit své kreativní pracovní postupy a zároveň zajistit, aby všichni zúčastnění byli na stejné vlně.
2. Šablona moodboardu ClickUp
Pokud jste se někdy při plánování nových produktů nebo vylepšování stávajících cítili ztraceni při organizování spousty nápadů, šablona Vision Board od ClickUp vám pomůže rozptýlit mlhu.
Jsou navrženy tak, abyste mohli zachytit všechny své nápady na produkty na jednom místě a zhodnotit, které z nich stojí za to realizovat a v jakém pořadí. To znamená, že u každého nápadu na produkt budete moci promyslet následující:
- Produkt: Název vašeho produktu a jeho funkce
- Vize: Dopad, kterého chcete s produktem dosáhnout
- Cílová skupina: Pro koho je produkt určen
- Potřeby: Jaký problém váš produkt řeší pro cílovou skupinu
- Obchodní cíle: Jaký přínos bude mít produkt pro vaše podnikání
Díky univerzálním zobrazením šablony je organizace hračkou:
- Naučte se používat šablonu podle podrobných pokynů v části Začínáme.
- Uložte všechny nápady na produkty do nástěnky Vision Board.
- Shromažďujte nápady na produkty od svého týmu pomocí formuláře Product Vision Form.
- Zaměřte se na nejdůležitější produktové nápady pomocí zobrazení Priority.
Pro koho je tato šablona určena? Pro produktové týmy a podnikatele, kteří chtějí zefektivnit proces vývoje produktů prostřednictvím organizovaného vytváření nápadů, jasné komunikace cílů produktů a strategického provádění.
3. Šablona tabule ClickUp Vision
Tato šablona ClickUp Vision Whiteboard Template vychází z předchozí šablony a posouvá vaše společné brainstormingové sezení na vyšší úroveň díky interaktivní šabloně Whiteboard.
Tato funkce Whiteboard je zaměřena na kreativní, praktické a interaktivní spolupráci v reálném čase, aby vy a váš tým mohli formovat a zdokonalovat svou vizi produktu. Designéři ji mohou snadno využít jako inspiraci pro návrhy interiéru obchodu, vzorky textur, různé rozvržení, koláže nebo dokonce k vytvoření prostoru pro produktové fotografie.
Pomocí fotografií, ilustrací a lepících poznámek můžete vizuálně uspořádat a organizovat nápady na produkty a vytvořit tak plán, který každý pochopí na první pohled. 🗺️
Chcete zajistit plodnou brainstormingovou schůzku? Použijte ClickUp Docs k předem stanoveným a sdíleným cílům schůzky. Tímto způsobem bude každý člen týmu připraven, vybaven poznatky a nápady, což zase zvýší produktivitu vaší schůzky.
4. Šablona storyboardu ClickUp
Ať už jste filmař, spisovatel nebo podnikatel, který chce zlepšit zákaznickou zkušenost, šablona Storyboard od ClickUp je užitečným nástrojem pro strukturování vašich kreativních pracovních postupů. Poskytuje speciální plátno, na kterém můžete vizualizovat své nápady a rozdělit je do jasných a zřetelných scén nebo kroků.
Kreativita vzkvétá díky flexibilitě, a tato šablona ji nabízí. Můžete míchat scény, abyste doladili průběh příběhu, a duplikovat je podle délky vašeho příběhu. Ať už se jedná o stručný tříkrokový proces nebo složitý tvůrčí proces, tato šablona storyboardu se přizpůsobí vašim potřebám.
Pokud pracujete na filmech, videích a hrách, použijte pole každé scény jako úložiště pro zaznamenávání detailů, jako jsou akce, dialogy a zvukové efekty, aby se při překladu neztratil žádný detail.
Na druhou stranu, pokud jste majitelem firmy nebo členem týmu zabývajícího se zákaznickou zkušeností, můžete pomocí políček zaznamenávat klíčové kontaktní body, interakce a zpětnou vazbu, abyste mohli analyzovat cesty svých zákazníků a zlepšovat jejich zkušenosti. 🤩
5. Šablona osnovy příběhu ClickUp
Tento je pro všechny vypravěče. Pokud se vám líbila předchozí šablona storyboardu, pak si šablonu ClickUp Story Outline Template zamilujete ještě více.
Není žádným tajemstvím, že storytelling je sice umění, ale také strukturovaná věda. Tato šablona dodá vašim příběhům potřebnou strukturu, abyste mohli vložili veškerou energii do vyprávění, které umíte jen vy.
Můžete je použít k vytvoření osnov kapitol, rozdělení na scény, organizaci děje, vytvoření postav a správě lokací.
Kromě těchto organizačních funkcí slouží šablona osnovy příběhu také jako osobní partner pro zodpovědnost. Použijte ji k nastavení termínů pro dokončení různých scén ve vašem příběhu a sledujte svůj pokrok pomocí stavů jako „K provedení“, „Probíhá“ a „Dokončeno“.
Tato šablona vám pomůže nejen s organizací, ale také s včasným dokončením vašich příběhů. Koneckonců, čas jsou peníze. 💸
6. Šablona pro mapování uživatelských příběhů ClickUp
Máte potíže pochopit, co vaši uživatelé při plánování produktu skutečně potřebují? Nebo je pro vás obtížné udržet tým v souladu s cíli a prioritami produktu?
Mapování uživatelských příběhů je osvědčená metoda pro vizualizaci a organizaci úkolů souvisejících s potřebami uživatelů při vývoji produktu. Bez jasné struktury však může být chaotická a nepřehledná.
Právě v tomto případě se hodí šablona User Story Mapping od ClickUp. Je navržena tak, aby vám a vašemu týmu tento proces zjednodušila tím, že vám umožní soustředit se vždy na jeden produkt nebo funkci.
Pomůže vám to proniknout hlouběji do interakcí uživatelů tím, že zmapujete uživatelské profily, aktivity uživatelů, kroky uživatelů k dosažení aktivit a podrobnosti, které uživatelé potřebují k dokončení každého kroku. Díky tomu lze snadno identifikovat oblasti, které je třeba vylepšit, aby váš tým mohl strategicky nasměrovat své úsilí.
Pokud jste součástí produktového týmu, jehož prioritou je klást potřeby uživatelů na první místo, demystifikovat jejich cesty a pochopit, co je třeba vylepšit, pak je tato šablona právě pro vás.
7. Šablona návrhové tabule ClickUp
Šablona ClickUp Design Board je určena pro týmy a agentury, které chtějí zefektivnit své designové procesy od plánování až po spuštění. 📅
Obsahuje některé obecné úkoly pro typické designové projekty, jako je stanovení cílů projektu a KPI, designový výzkum, brainstorming a uvedení produktů na trh.
Každý úkol v procesu návrhu můžete přiřadit členovi týmu, nastavit jeho prioritu a přidat termín. Navíc můžete úkoly organizovat a sledovat podle:
- Fáze návrhu: Briefing, branding, návrh, marketing, den spuštění a zpětná vazba
- Stav schválení: Čeká na schválení, schváleno a revize
- Typ revize: Žádná, drobná revize a zásadní revize
Výjimečnou vlastností této šablony jsou flexibilní zobrazení, která vyhovují různým pracovním stylům a preferencím vizualizace:
- Shrnutí projektu: Seznam všech návrhových úkolů
- Proces návrhu: Zobrazení tabule s úkoly seskupenými podle fází návrhu
- Podle priority: Vizualizujte úkoly podle úrovně priority, přičemž urgentní a vysoce prioritní úkoly umístěte nahoru.
- Podle stavu: Zobrazení tabule pro aktualizaci stavu úkolů a vizualizaci pokroku
- Revize: Seznam úkolů, které je třeba revidovat
- Časová osa návrhu: Vizuální rozvržení délky úkolů a termínů
Pokud chcete mít své designové projekty – ať už se jedná o grafický design, webdesign, design aplikací atd. – organizované a pod kontrolou, tato nástěnka s designovými nápady je přesně to, co potřebujete.
8. Inspirativní šablona moodboardu od Template.net
Pokud hledáte nástroj pro tvorbu moodboardů, který vás bude motivovat k dosažení vašich osobních a profesních cílů, pak je toto možná přesně to, co potřebujete. Je velmi flexibilní, takže můžete přidávat citáty, fotokoláže nebo emodži, které vás potěší a také inspirují.
Tuto inspirační tabuli si můžete stáhnout v různých formátech, například Microsoft Word, Google Docs a Adobe Illustrator.
Můžete je také upravovat přímo na webových stránkách Template.net, které obsahují rozsáhlou knihovnu stockových fotografií, ilustrací, samolepek a rámečků. A pokud chcete, aby byly ještě osobnější, můžete nahrát své vlastní obrázky.
9. Šablona prezentace moodboardu od Beautiful. ai
Pokud jste interiérový designér, módní stylista nebo fotograf a chcete organizovat a prezentovat své nápady svému týmu nebo klientům, šablona pro prezentaci moodboardů od Beautiful.ai je pro tuto práci ideálním nástrojem.
Tato moodboardová šablona pro interiérový design vyniká svou jednoduchou a přehlednou organizací. Je rozdělena do klíčových sekcí, které pomáhají sdělit vizi vašeho projektu:
- Pozadí: Definujte projekt, jeho cílovou skupinu a svého klienta. Tím poskytnete kontext a zajistíte, že všichni budou mít ucelený přehled.
- Barvy: Předveďte svou vybranou paletu barev, abyste nastavili náladu a styl projektu.
- Fotografie: Přidejte fotografie, které odpovídají vizi projektu, ať už pocházejí od klienta nebo z vašeho vlastního výzkumu.
Tuto šablonu můžete snadno přizpůsobit v aplikaci Beautiful.ai pro jiné účely, jako jsou módní moodboardy a svatební moodboardy. Až budete připraveni ji sdílet, exportujte ji do formátů jako PowerPoint, JPG a PDF.
10. Šablona PowerPoint pro moodboard značky od 24Slides
Při zahájení projektu rebrandingu je klíčové mít jasnou vizuální představu. Tato šablona vám v tom pomůže. Můžete přidat vizuální prvky, jako jsou palety barev, fotografie a jedinečné ilustrace, abyste svému týmu ukázali, jak bude vaše nová značka vypadat.
Aby se vaše kreativita rozběhla na plné obrátky, šablona vám nabízí příklady jako „Vintage Life“, „The Cinema“, „The Rainbow“ a „Ocean“, které vás mohou inspirovat při rebrandingu.
Pokud již máte zkušenosti s používáním aplikace Microsoft PowerPoint, bude pro vás velmi snadné přizpůsobit tuto šablonu svým potřebám.
Osvědčené postupy pro moodboardy
Vytvoření efektivního moodboardu vyžaduje více než jen sestavení a uspořádání vizuálních prvků. Zahrnuje promyšlenou kurátorskou práci a strategické navrhování. Abychom vám pomohli vytvořit výjimečné moodboardy, zde je několik osvědčených postupů, které byste měli zvážit:
1. Začněte s jasným konceptem: Než začnete, mějte jasnou představu o tom, co chcete pomocí moodboardu sdělit. Může to být vize projektu, osobnost značky, estetika designu nebo příběh.
2. Definujte své tvůrčí prvky: Určete základní prvky, které budou tvořit vaši moodboard. Mohou to být obrázky, palety barev, typografie, textury, vzory nebo dokonce textové poznámky. Tyto prvky by měly vyjadřovat náladu, atmosféru a styl, který se snažíte vytvořit.
3. Vyberte logickou strukturu: Uspořádejte svou moodboard tak, aby dávala smysl pro diváka a byla v souladu s vašimi cíli. Můžete se rozhodnout seskupit prvky podle barvy, materiálu, tématu nebo jiné kategorie. Klíčem je zajistit, aby vaše moodboard byla logicky strukturovaná a snadno srozumitelná.
4. Upřednostňujte obrázky ve vysoké kvalitě: Obrázky ve vysokém rozlišení a prémiové kvalitě dodávají vašemu moodboardu profesionálnější a působivější vzhled. Obrázky v nízké kvalitě nebo s pixelací mohou odvádět pozornost od vaší vize.
5. Zajistěte soudržnost: Ačkoli může vaše moodboard obsahovat různé prvky, měl by mít jednotící téma nebo estetiku, která vše spojuje. To pomáhá vytvořit soudržný vizuální příběh a zvyšuje účinnost vašeho moodboardu.
6. Nechte si prostor pro flexibilitu: Jednou z velkých výhod moodboardů je jejich schopnost se vyvíjet. Jak se vaše nápady nebo projekty vyvíjejí, možná budete muset svůj moodboard upravit. Zajistěte proto, aby byl váš moodboard flexibilní a umožňoval změny.
7. Použijte šablonu moodboardu: Pokud si nejste jisti, kde začít, použití šablony moodboardu vám může celý proces výrazně usnadnit. Poskytne vám strukturovaný výchozí bod a ušetří vám čas.
8. Spolupracujte: Pokud se na projektu podílí celý tým, nezapomeňte získat podněty od všech členů. Zajistíte tak rozmanité pohledy a nápady, které mohou zvýšit celkovou účinnost vaší moodboardové tabule.
9. Zaměřte se: Dbejte na to, aby vaše moodboardy nebyly příliš přeplněné. I když chcete prezentovat různé prvky a nápady, vyhněte se přidávání přílišného množství informací, které by mohly být nepřehledné a odvádět pozornost od hlavního konceptu.
Nezapomeňte, že dobře zpracovaná moodboardová tabule nejen inspiruje a informuje, ale také poskytuje vizuální směr a účel, který pomáhá nasměrovat jakýkoli kreativní projekt k úspěchu.
Realizujte své vize pomocí moodboardů
Náladové tabule jsou užitečné pro organizaci a vizualizaci vašich nápadů, myšlenek a plánů. Výběr správného mockupu pro váš projekt podpoří kreativitu a produktivitu vašeho týmu.
Chcete ještě více zvýšit svou produktivitu a realizovat svou vlastní vizi moodboardu? Šablony moodboardů ClickUp, které se hladce integrují s funkcemi pro správu projektů, jsou navrženy právě pro tento účel. 🦾
Kromě moodboardů nabízí rozsáhlá (a bezplatná) knihovna šablon ClickUp řešení pro celou řadu obchodních procesů, takže můžete optimalizovat všechny aspekty svých pracovních postupů.
