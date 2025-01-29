10 nejlepších softwarových řešení pro správu značky pro rok 2025

Správa značky je umění i věda. ??
Ať už jde o vymýšlení nápadů pro nové kampaně nebo správu projektů, lze s jistotou říci, že brand manažeři mají plné ruce práce. Vyžaduje to velkou pozornost k detailům, porozumění trhu a talent pro kreativní myšlení.
A abyste mohli co nejlépe využít své úsilí a pozitivně ovlivnit hospodářské výsledky společnosti, můžete se obrátit na nástroje pro správu značky, které vám pomohou sledovat, spravovat a měřit zdraví a výkonnost vaší značky.
Tyto nástroje sahají od tradičních forem průzkumu trhu až po sofistikovanější analytická řešení – mohou vám poskytnout skvělý přehled o postavení vaší značky, zacílit na správné zákazníky a optimalizovat vaše marketingové strategie, aby se vaše značka odlišila od konkurence.
Pokud tedy hledáte nové řešení pro správu značky, které byste mohli přidat do svého technologického portfolia, nebo prostě hledáte takové, které umí všechno, máme pro vás řešení. Vybrali jsme deset nejlepších softwarů pro správu značky, které jsou dnes k dispozici. Podívejte se na každý z nich a seznamte se s jejich nejlepšími funkcemi, omezeními, cenami a recenzemi zákazníků.
Než se však pustíte do prohlížení seznamu, zjistěte, co dělá dobrý software pro správu značky, aby vám a vašemu marketingovému týmu pomohl vybrat ten správný nástroj pro vaši značku! ?
Co hledat v softwaru pro správu značky
Správa značky je marketingová strategie a proces vytváření, rozvíjení a ochrany identity a reputace značky. Zahrnuje všechny aspekty komunikace společnosti se zákazníky, včetně marketingových iniciativ, zákaznického servisu, sledování trendů v oboru a mnoho dalšího.
Tyto marketingové nástroje pomáhají manažerům značek a marketingovým týmům s:
- Strategie značky: Efektivně spravujte a realizujte strategii své značky.
- Konzistence značky: Udržujte celkové pokyny pro značku konzistentní napříč různými kanály.
- Organizace aktiv: Centralizovaná databáze digitálních aktiv značky
- Povědomí o značce a její dosah: Přilákejte potenciální zákazníky a posilte povědomí o značce a loajalitu k ní.
- Vylepšená zákaznická cesta : Ovlivňujte nákupní rozhodnutí svého publika a zvyšujte prodej.
- Automatizované pracovní postupy: Spravujte a zjednodušte pracovní postupy.
- Informace a data: Sledujte a měřte zdraví značky a výkonnost kampaní.
- Správa zdrojů: Identifikujte a efektivně přidělujte rozpočet, pracovní zátěž, čas a další dostupné zdroje.
Nezapomeňte však, že ne všechny softwarové programy pro správu značky jsou stejné. ☝️
Při hledání vhodného nástroje pro správu značky se zaměřte na několik klíčových funkcí:
- Organizované a centralizované centrum pro vaše značkové aktiva
- Robustní hierarchie a systémy pro správu digitálních aktiv
- Přizpůsobitelnost, škálovatelnost a uživatelsky přívětivé rozhraní
- Data v reálném čase a přehledové panely
- Automatizace pracovních postupů
- Pokročilý systém vyhledávání a filtrování
- Integrační možnosti
- Nástroje pro týmovou spolupráci
…abychom jmenovali alespoň některé.
Nyní je čas se ponořit do deseti nejlepších nástrojů pro správu značky, které jsou dnes na trhu k dispozici. Každý nástroj nabízí jedinečnou sadu funkcí, takže se na každý z nich podívejte a zjistěte, který z nich nejlépe vyhovuje vašim současným i budoucím potřebám!
9 nejlepších nástrojů pro správu značky
1. ClickUp
Nejlepší pro správu projektů a spolupráci týmů
Jste připraveni posunout svou značku na vyšší úroveň a zvýšit produktivitu svého týmu? Spravujte svou značku, projekty a týmy efektivně – vše na jednom místě s ClickUp.
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů a produktivitu, který nabízí plně přizpůsobitelnou platformu, která pomáhá týmům napříč odděleními a odvětvími spravovat jakýkoli typ práce, zlepšovat spolupráci v týmu a zjednodušovat pracovní postupy.
Ať už jste brand manažerem zodpovědným za jednu nebo více značek, celá platforma je plně přizpůsobitelná, ClickUp můžete nastavit jakýmkoli způsobem, aby podporoval jakýkoli typ podnikání a vyhovoval jedinečným a komplexním preferencím pracovního postupu.
Jeho robustní hierarchická struktura vám poskytuje flexibilitu a kontrolu při organizaci projektů a týmů způsobem, který dává smysl pro vaše podnikání, zatímco klíčové funkce pro správu projektů v ClickUp vám umožňují plánovat, spravovat a sledovat vaše projekty, marketingové kampaně, pracovní kapacitu, cíle společnosti a týmu a mnoho dalšího.
Jako brand manažer máte spoustu práce, proto vám ClickUp pomůže spravovat vše, co potřebujete, na jednom místě!
Naplánujte si marketingové strategie a kampaně pomocí nástrojů pro spolupráci, jako jsou ClickUp Whiteboards a ClickUp Docs, vyberte si z více než 15 přizpůsobitelných zobrazení pro správu pracovní zátěže svého týmu, komunikujte se svým týmem pomocí integrovaného zobrazení chatu a komentářů a sledujte své KPI a cíle v ClickUp Goals.
Získáte také přístup k přizpůsobitelné funkci Dashboard, která vám umožní vytvořit si přehled o vaší práci s reporty v reálném čase a sledovat všechny důležité údaje, jako je postup projektu, priority, výkony a prakticky cokoli jiného, co byste chtěli mít na první pohled.
A díky přizpůsobeným automatizacím v ClickUp můžete konečně vytvořit efektivní pracovní postupy, které vyžadují méně pozornosti a energie. Zefektivněte procesy svého týmu pomocí předem připravených automatizací v ClickUp nebo si vytvořte vlastní, abyste zjednodušili svůj pracovní postup a převedli manuální úkoly do automatického režimu, abyste se mohli více soustředit na to, co je nejdůležitější – budování a správu značky!
Pokud jde o zefektivnění pracovního postupu, ClickUp se integruje s více než 1 000 dalšími pracovními nástroji, včetně nejčastěji používaných aplikací, jako jsou Slack, Gmail, Dropbox, Hubspot, Jotform a mnoho dalších. Propojte je a přeneste veškerou svou práci na jedno centralizované místo. ??
Chcete se dozvědět více o tom, jak vám ClickUp může pomoci se správou značky? Podívejte se na níže uvedené funkce a zjistěte to!
Nejlepší funkce
- 15 + přizpůsobených zobrazení: Vyberte si, jak chcete svou práci vidět (časová osa, tabule, chat, zobrazení pracovní zátěže a další).
- Vlastní pole a Vlastní stavy : Přidejte tolik vlastních polí, kolik potřebujete, abyste svému týmu a zainteresovaným stranám poskytli kontext, který potřebují k tomu, aby se všichni shodli, a vytvořte vlastní stavy, které vám pomohou sledovat pokrok.
- Zobrazení formuláře ClickUp: Přizpůsobte formuláře pomocí motivů a avatarů tak, aby odrážely vaši značku, a použijte je ke sběru zpětné vazby od svých zákazníků.
- Zobrazení kalendáře ClickUp: Snadno vytvořte kalendář kampaní a propojte důležité úkoly v jednom přehledném zobrazení.
- Kontrola (anotace obrázků, videí a PDF): Centralizujte zpětnou vazbu k brandovým aktivům a urychlete schvalovací proces.
- Spolupracující tabule: Brainstormujte samostatně nebo s týmem a vytvořte vizuální plán svých kampaní, projektů a dalších aktivit.
- ClickUp Docs: Vytvořte komplexní plán komunikace projektu pomocí Docs, který vám pomůže snadno naplánovat strategii firemní komunikace.
- Oprávnění a soukromí: Pozvěte do svého pracovního prostoru hosty, jako jsou klienti a freelancerové, a ovládejte nastavení sdílení, soukromí a oprávnění.
- Mobilní aplikace: K dispozici na všech zařízeních, abyste měli přístup ke své práci kdykoli a odkudkoli.
- Přizpůsobitelné panely: Vyberte si z více než 50 widgetů pro panely a vytvořte si ideální řídicí centrum, kde budete sledovat své marketingové aktivity, projekty, pracovní vytížení a mnoho dalšího.
Omezení
- Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 519+ recenzí)
- Bezplatný CRM systém, který vám pomůže rozvíjet a růst vašeho podnikání
- Live chat vám umožňuje komunikovat s návštěvníky v reálném čase, poskytovat podporu a uzavírat obchody.
- Nástroj pro tvorbu webových stránek vám umožňuje přizpůsobit si webové stránky pomocí rozhraní typu drag-and-drop.
- Integrované analytické nástroje, přehledy a dashboard vám pomohou měřit výkonnost vašich marketingových kampaní.
- Personalizujte své marketingové aktivity v širokém měřítku pomocí behaviorálního cílení.
- Marketing Hub Starter: od 45 $/měsíc Professional: od 800 $/měsíc Enterprise: od 3 600 $/měsíc
- Starter: Od 45 $/měsíc
- Professional: Od 800 $/měsíc
- Enterprise: Od 3 600 USD/měsíc
- G2: 4,4 z 5 (9 191+ recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (více než 5 360 recenzí)
- Poskytuje přehledy a analytické údaje pro zlepšení růstu na sociálních sítích.
- Snadné použití a plánování příspěvků předem
- Integrované nástroje pro spolupráci
- Chytrá schránka, která sjednotí všechny připojené sítě a profily do jedné pro snazší monitorování.
- Spravujte recenze na různých platformách, abyste si udrželi a posílili svou online reputaci.
- Kvalitní marketingové šablony s vynikajícím designem
- Ceny mohou být vyšší ve srovnání s jinými platformami pro plánování sociálních médií.
- Nabízí 30denní bezplatnou zkušební verzi.
- Standard: 249 $/měsíc (další uživatel +199 $/měsíc)
- Professional: 399 $/měsíc (další uživatel +299 $/měsíc)
- Pokročilá: 499 $/měsíc (další uživatel +349 $/měsíc)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- G2: 4,3 z 5 (2 093+ recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (531+ recenzí)
- Nahrávejte, ukládejte, organizujte a sdílejte neomezené množství souborů z jednoho bezpečného místa.
- Vlastní branding vám umožňuje přizpůsobit vzhled, doménu a vyhledávání tak, abyste mohli poskytovat skutečně značkový zážitek.
- Organizujte aktiva podle sbírek, sekcí a štítků
- Funkce automatického označování založená na umělé inteligenci automaticky přidává logické značky k importovaným souborům.
- Pokročilý editor videa vám umožňuje upravovat video soubory přímo v aplikaci.
- Naučte se během nastavovacího období
- Základy: Kontaktujte nás ohledně cen
- Premium: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- G2: 4,5 z 5 (více než 1 035 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (433+ recenzí)
- Kanály pomáhají týmům sledovat konverzace
- Huddles a klipy umožňují týmům efektivněji komunikovat a spolupracovat.
- Zahajte chat s jednou nebo více osobami najednou
- Propojte Slack s dalšími pracovními nástroji, jako jsou ClickUp, Google Drive, Zoom a další.
- Kanály mohou být při nesprávné správě přetíženými a rušivými.
- Zdarma
- Pro: 7,25 $/měsíc
- Business+: 12,50 $/měsíc
- Enterprise Grid: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
- G2: 4,5 z 5 (30 841+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (22 811+ recenzí)
- Snadno nastavujte opakované platby a automatické upomínky plateb
- Spojuje více než 14 000 různých bank a společností vydávajících kreditní karty.
- Integruje se s více než 100 aplikacemi, které zefektivní vaše podnikání a propojí vaše týmy a klienty.
- Prohlédněte si faktury před odesláním a získejte okamžité informace o tom, kdy byla faktura zobrazena a zaplacena.
- Automaticky vypočítává daně a sleduje zásoby fakturované na fakturách.
- Tento nástroj může být pro ty, kteří nejsou obeznámeni s účetnictvím, příliš složitý.
- Lite: 4,50 $/měsíc po dobu tří měsíců (5 fakturovatelných klientů)
- Plus: 9 $/měsíc po dobu tří měsíců (50 fakturovatelných klientů)
- Premium: 16,50 $/měsíc po dobu tří měsíců (neomezený počet fakturovatelných klientů)
- Select: Individuální ceny; požádejte o demo
- G2: 4,5 z 5 (657+ recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (4 037+ recenzí)
- Zjednodušte si pracovní postupy a třídějte své zdroje pomocí specializovaných knihoven zdrojů.
- Předem připravené obsahové bloky nebo SDK pro vytváření vlastních prvků, které vyhovují potřebám vaší značky.
- Integrujte jej se svými oblíbenými aplikacemi pro design, komunikaci, produktivitu, marketing a správu projektů a dalšími.
- Získejte přístup k prostředkům a pokynům přímo z vaší desktopové aplikace.
- Funkce pro získávání přehledů a analýz, které umožňují sledovat využití a zajistit, že se vaše investice do správy značky vyplatí ve všech kanálech.
- Funkce vyhledávání v rámci platformy by mohla být vylepšena.
- Essentials Free Starter: 79 $/měsíc Team: 279 $/měsíc
- Zdarma
- Starter: 79 $/měsíc
- Tým: 279 $/měsíc
- Enterprise: Objednejte si demo a zjistěte cenu
- G2: 4,6 z 5 (104+ recenzí)
- Capterra: 4,8 z 5 (63+ recenzí)
- Monitorování v reálném čase a automatické publikování na nejdůležitějších webech
- Optimalizuje každý signál, aby byla vaše značka doporučována, ať už na Googlu, Google Home, Apple Maps nebo Siri.
- Cena může být vysoká a pro nové uživatele je nutná náročná zaučovací fáze.
- Get Found: Kontaktujte nás ohledně cen
- Be Chosen: Kontaktujte nás ohledně cen
- Thrive: Kontaktujte nás ohledně cen
- G2: 4,4 z 5 (81+ recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (29+ recenzí)
- Spravujte stížnosti, dotazy a další záležitosti a reagujte na zákazníky z jednoho jednotného místa.
- Propojte Zendesk s více než 1 000 předem připravenými integracemi, včetně oblíbených aplikací, jako jsou ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce a další.
- Pomocí funkce Side Conversations umožněte svým interním a externím týmům v rámci Zendesk Agent Workspace spolupracovat na tiketech.
- Plánujte a zahajujte schůzky se svými zákazníky přímo z podpůrného ticketu díky integraci Zoom; záznam schůzky bude automaticky zveřejněn jako soukromý komentář k ticketu, aby byly všechny důležité konverzace na jednom místě.
- Funkce umělé inteligence a nástroj Flow Builder vám umožní automatizovat interakce.
- Proces nastavení může být pro ostatní uživatele příliš složitý.
- Zendesk pro služby Suite Team: 49 $/agent/měsíc, fakturováno ročně Suite Growth: 79 $/agent/měsíc, fakturováno ročně Suite Professional: 99 $/agent/měsíc, fakturováno ročně
- Suite Team: 49 $/agent/měsíc, fakturováno ročně
- Suite Growth: 79 $/agent/měsíc, fakturováno ročně
- Suite Professional: 99 $/agent/měsíc, fakturováno ročně
- Zendesk pro prodej Team: 19 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně Growth: 49 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně Professional: 99 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
- Tým: 19 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
- Growth: 49 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
- Professional: 99 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
- G2: 4,3 z 5 (467+ recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (3 382+ recenzí)
- Projektový chat pro komunikaci v reálném čase
- Portfolio view pro snadný přehled všech produktů a služeb
- Burndown reporting, zprávy o využití a fakturace
- Šablony projektů nejsou v bezplatném tarifu k dispozici.
- Integrovaný týmový chat je placená funkce.
- Drahé placené tarify ve srovnání s jinými softwarovými řešeními pro správu marketingových projektů v tomto seznamu.
- Teamwork Projects nabízí bezplatný tarif a placené tarify od 10 USD za uživatele a měsíc.
- G2: 4,4/5 (990+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
Chcete začít, ale potřebujete trochu pomoci? Využijte tuto bezplatnou šablonu pro správu značky od ClickUp , která vám poskytne organizovaný a strukturovaný způsob správy vašich projektů, týmu a dalších věcí.
2. Hubspot
Nejlepší pro řízení vztahů se zákazníky
HubSpot je komplexní platforma pro správu značky, která firmám umožňuje budovat a rozvíjet vztahy se zákazníky. Poskytuje komplexní sadu nástrojů pro prodej, marketing, zákaznický servis, návrh webových stránek a analytiku.
S tímto nástrojem můžete vy a váš tým vytvářet personalizované zákaznické zkušenosti a budovat silnější vztahy se zákazníky, abyste zvýšili jejich loajalitu a získali více potenciálních zákazníků. HubSpot můžete také použít ke správě reputace vaší značky tím, že budete sledovat konverzace o ní na sociálních médiích a rychle reagovat na jakoukoli negativní zpětnou vazbu.
Nejlepší funkce
- Bezplatný CRM systém, který vám pomůže rozvíjet a růst vašeho podnikání
- Live chat vám umožňuje spojit se s návštěvníky v reálném čase, poskytovat podporu a uzavírat obchody.
- Nástroj pro tvorbu webových stránek vám umožňuje přizpůsobit si webové stránky pomocí rozhraní typu drag-and-drop.
- Integrované analytické nástroje, přehledy a dashboard vám pomohou měřit výkonnost vašich marketingových kampaní.
- Personalizujte své marketingové aktivity v širokém měřítku pomocí behaviorálního cílení.
Omezení
3. Sprout Social
Nejlepší pro správu sociálních médií
Pro ty, kteří chtějí uspět ve světě sociálních médií a vybudovat si online přítomnost, je Sprout Social skvělou volbou.
Sprout Social je atraktivní platforma pro správu značky, která pomáhá firmám spravovat a maximalizovat jejich online přítomnost. Nabízí komplexní sadu nástrojů, včetně monitorování, plánování, analytiky a dalších funkcí, které pomáhají značkám udržet si přehled o interakcích se zákazníky v digitálním prostředí.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní Sprout Social mohou firmy snadno spravovat více účtů a zároveň zůstat organizované a informované. Podrobné informace o chování zákazníků, které Sprout Social poskytuje, navíc představují cenná data, která firmám pomáhají lépe porozumět jejich publiku a vytvářet efektivnější marketingové strategie.
Nejlepší funkce
- Poskytuje informace a analytické údaje pro zlepšení růstu na sociálních sítích.
- Snadné použití a plánování příspěvků předem
- Integrované nástroje pro spolupráci
- Chytrá schránka, která sjednotí všechny připojené sítě a profily do jedné pro snazší monitorování.
- Spravujte recenze na různých platformách, abyste si udrželi a posílili svou online reputaci.
- Kvalitní marketingové šablony s vynikajícím designem
Omezení
- Ceny mohou být vyšší ve srovnání s jinými platformami pro plánování sociálních médií.
„Cena placených tarifů může být poněkud vysoká, zejména pro malé podniky. Navíc se mi zdá, že některé pokročilejší funkce mohou být při používání poněkud matoucí.“ — Recenze Capterra
4. Brandfolder
Nejlepší pro správu digitálních aktiv
S Brandfolderem mohou brand manažeři ukládat a spravovat digitální aktiva a sdílet soubory z jedné bezpečné a centralizované databáze. Nabízí robustní knihovny aktiv, zjednodušené procesy sdílení souborů a přizpůsobitelné ovládací prvky pro přístup, které vám umožní mít kontrolu nad vašimi digitálními aktivy a udržovat jednotnou identitu značky napříč platformami, webovými stránkami, sociálními médii a dalšími kanály.
Kromě základních funkcí pro správu značky umožňuje Brandfolder uživatelům měřit výkonnost jejich značky. Díky analytickému panelu získáte přístup k informacím o uživatelích, analýzám aktiv a analýzám Brandfolderu a kolekcí, které vám pomohou zlepšit návratnost investic a zajistit, aby vaše značková aktiva fungovala dobře napříč několika distribučními kanály.
Nejlepší funkce
- Nahrávejte, ukládejte, organizujte a sdílejte neomezené množství souborů z jednoho bezpečného místa.
- Vlastní branding vám umožňuje přizpůsobit vzhled, doménu a vyhledávání, abyste mohli poskytovat skutečně značkový zážitek.
- Organizujte aktiva podle sbírek, sekcí a štítků
- Funkce automatického označování založená na umělé inteligenci automaticky přidává logické značky k importovaným souborům.
- Pokročilý editor videa vám umožňuje upravovat video soubory přímo v aplikaci.
Omezení
- Naučte se během nastavovacího období
„Zpočátku je matoucí se orientovat v sekcích, štítcích, sbírkách a připínáčcích.“ — recenze Capterra
5. Slack
Nejlepší pro software pro sjednocenou komunikaci
Slack je platforma pro zasílání zpráv, která poskytuje centrální uzel pro efektivnější komunikaci týmů, sdílení nápadů a zrychlení procesu zpětné vazby.
Brand manažeři a týmy mohou vytvářet vlastní kanály pro oddělení konverzačních vláken, posílání zpráv jedné nebo více osobám a posílání souborů v rámci komentářů. Pro další zlepšení komunikace v týmu umožňuje Slack připojit se k huddle hovoru nebo videokonferenci, což může být užitečné při práci na dálku nebo při vysvětlování složitých témat.
Slack Connect navíc umožňuje pozvat do vašeho pracovního prostoru klienty a externí týmy a spolupracovat s nimi. Všechny tyto funkce a další usnadňují sdělování novinek, shromažďování zpětné vazby, delegování úkolů a zrychlení procesu zpětné vazby, zejména ve srovnání s komunikací prostřednictvím e-mailu.
Slack lze také integrovat s dalšími obchodními nástroji, jako jsou nástroje pro správu projektů, například ClickUp, a aplikace CRM, například Hubspot, které týmům pomáhají zefektivnit práci, spravovat projekty a sledovat marketingové kampaně.
Nejlepší funkce
- Kanály pomáhají týmům sledovat konverzace
- Huddles a klipy umožňují týmům efektivněji komunikovat a spolupracovat.
- Zahajte chat s jednou nebo více osobami najednou
- Propojte Slack s dalšími pracovními nástroji, jako jsou ClickUp, Google Drive, Zoom a další.
Omezení
- Kanály mohou být při nesprávné správě přetížením a rozptylovat pozornost.
„Na některých kanálech se můžete ztratit, zejména pokud existuje mnoho kanálů s různými týmy.“ — Recenze Capterra
6. FreshBooks
Nejlepší pro online účetnictví a fakturaci
FreshBooks je řešení pro fakturaci a účetnictví, které pomáhá značkám, účetním, freelancerům a podnikatelům z různých odvětví zjednodušit jejich účetnictví.
Zefektivněte svůj pracovní postup a zkroťte rozšiřování rozsahu projektů pomocí snadno použitelných funkcí pro účetnictví a vedení účetnictví, jako je profesionální fakturace, které vám umožní vytvářet profesionální zprávy, přizpůsobovat faktury s logem vaší značky a sledovat finanční data. Pomocí aplikace můžete kdykoli během období platby zálohy generovat a odesílat zprávy o zálohách a nastavit automatické platby pomocí automatického fakturování, opakovaných plateb a automatických upomínek.
Nejlepší funkce
- Snadno nastavujte opakované platby a automatické upomínky plateb
- Spojuje více než 14 000 různých bank a společností vydávajících kreditní karty.
- Integruje se s více než 100 aplikacemi, které zefektivní vaše podnikání a propojí vaše týmy a klienty.
- Prohlédněte si faktury před odesláním a získejte okamžité informace o tom, kdy byla faktura zobrazena a zaplacena.
- Automaticky vypočítává daně a sleduje zásoby fakturované na fakturách.
Omezení
- Tento nástroj může být pro ty, kteří nejsou obeznámeni s účetnictvím, příliš složitý.
„Někteří uživatelé mohou software považovat za složitý a nepřehledný, zejména pokud nejsou obeznámeni s fakturací a účetnictvím.“ — Recenze Capterra
7. Frontify
Nejlepší software pro správu značkových aktiv
Frontify je software pro správu značky a digitálních aktiv, který poskytuje designérům, značkám, vývojářům a marketingovým týmům digitální ekosystém značky, který se přizpůsobuje jejich podnikání.
Nabízí centralizované místo pro všechny značkové zdroje a nástroje pro přizpůsobení značkových pokynů, zlepšení spolupráce kreativního týmu a vytváření opakovaně použitelných digitálních a tiskových šablon. Snadno přistupujte, upravujte a aktualizujte digitální pokyny a získejte přístup k více než 40 různým prvkům obsahu, které vám pomohou přizpůsobit vaše pokyny.
Pokud jde o kreativní spolupráci, tento nástroj zlepšuje proces zpětné vazby tím, že týmům umožňuje sdílet podrobné informace a revize pomocí jediného odkazu. Kromě toho poskytuje manažerům značek efektivní řešení pro sdílení designových šablon. Stačí vytvořit knihovny šablon vaší značky a umožnit všem členům týmu vytvářet předem schválené návrhy, což podpoří jejich samostatnost, zabrání vzniku překážek a urychlí proces tvorby obsahu.
Nejlepší funkce
- Zjednodušte svůj pracovní postup a třídějte své zdroje pomocí specializovaných knihoven zdrojů.
- Předem připravené obsahové bloky nebo SDK pro vytváření vlastních prvků, které vyhovují potřebám vaší značky.
- Integrujte jej se svými oblíbenými aplikacemi pro design, komunikaci, produktivitu, marketing a správu projektů a dalšími.
- Získejte přístup k prostředkům a pokynům přímo z vaší desktopové aplikace.
- Funkce pro získávání přehledů a analýz, které sledují využití a zajišťují, že se vaše investice do správy značky vyplatí ve všech kanálech.
Omezení
- Funkce vyhledávání v rámci platformy by mohla být vylepšena.
„Funkce vyhledávání je trochu neohrabaná, protože vyhledává veškerý text kolem hledaného výrazu.“ — Recenze Capterra
8. Uberall
Nejlepší pro správu lokálního marketingu
Uberall je nástroj pro správu lokálního marketingu, který uživatelům umožňuje poskytovat plynulý hybridní zákaznický zážitek. Nabízí sadu nástrojů, které značkám umožňují spravovat jejich online přítomnost v populárních vyhledávačích, sociálních médiích, recenzních webech a dalších.
Jako software pro lokalizační inteligenci je navržen tak, aby zlepšil viditelnost vaší značky v místním vyhledávání, zvýšil zapojení značky a zvýšil příjmy optimalizací všech digitálních kanálů, které ovlivňují objevování a nákupní rozhodnutí, zejména na místní úrovni.
Uberall navíc poskytuje výkonné analytické nástroje, automatizovaná řešení a integraci s předními recenzními weby, takže firmy mohou zvýšit svou viditelnost pro potenciální zákazníky a přijímat rozhodnutí na základě dat.
Nejlepší funkce
- Monitorování v reálném čase a automatické publikování na nejdůležitějších webech
- Optimalizuje každý signál, aby byla vaše značka doporučována, ať už na Googlu, Google Home, Apple Maps nebo Siri.
Omezení
- Cena může být vysoká a pro nové uživatele je nutná náročná zaučovací fáze.
„Pro nezkušené a středně zkušené marketéry je poměrně drahý a jeho plné využití vyžaduje určitou dobu učení, během které se musíte přizpůsobit aplikaci a jejím funkcím.“ — Recenze Capterra
9. Zendesk
Nejlepší pro správu stížností, řešení zákaznických služeb a prodejní CRM
Zendesk je online software pro správu reputace, který značkám umožňuje rychleji řešit požadavky, sledovat stížnosti zákazníků napříč kanály a poskytovat nejlepší zákaznickou zkušenost.
Přizpůsobitelné systémy pro správu ticketů, profily zákazníků a automatizovaná řešení podpory od společnosti Zendesk vám pomohou vytvořit konzistentní a personalizovaný zážitek pro každého zákazníka, který navštíví vaši firmu, zatímco její výkonný analytický nástroj vám umožní sledovat interakce se zákazníky, stížnosti atd.
Kromě toho nástroje pro spolupráci od společnosti Zendesk umožňují týmům vytvořit plynulý pracovní postup, díky kterému mohou rychle reagovat na problémy a dotazy zákazníků a snadno sdílet informace, komentáře a zpětnou vazbu. To pomáhá zajistit, že členové týmu a manažeři zapojení do procesu správy značky zlepšují svůj pracovní postup a společně přijímají chytřejší obchodní rozhodnutí.
Funkce
- Spravujte stížnosti, dotazy a další záležitosti a reagujte na zákazníky z jednoho jednotného místa.
- Propojte Zendesk s více než 1 000 předem připravených integrací, včetně oblíbených aplikací, jako jsou ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce a další.
- Pomocí funkce Side Conversations umožněte svým interním a externím týmům v rámci Zendesk Agent Workspace spolupracovat na tiketech.
- Plánujte a zahajujte schůzky se zákazníky přes Zoom přímo z podpůrného ticketu díky integraci Zoom; záznam schůzky se automaticky zveřejní jako soukromý komentář k ticketu, aby byly všechny důležité konverzace na jednom místě.
- Funkce umělé inteligence a nástroj Flow Builder vám umožní automatizovat interakce.
Omezení
- Proces nastavení může být pro ostatní uživatele příliš složitý.
„Vyžaduje mnoho nastavení, a proto trvá déle, než se software implementuje, zejména centrum nápovědy.“ — Recenze Capterra
10. Teamwork
Teamwork je software pro spolupráci na projektech, který je ideální pro marketingové týmy, které chtějí zlepšit správu své značky. Teamwork umožňuje týmům zlepšit jejich organizační strukturu vytvořením centrálního pracovního prostoru, kde mohou být uloženy všechny projektové podklady a kde k nim mají přístup všichni členové týmu.
Funkce
- Projektový chat pro komunikaci v reálném čase
- Portfolio view pro snadný přehled všech produktů a služeb
- Burndown reporting, zprávy o využití a fakturace
Omezení
- Šablony projektů nejsou v bezplatném tarifu k dispozici.
- Integrovaný týmový chat je placená funkce.
- Drahé placené tarify ve srovnání s jinými softwary pro správu marketingových projektů v tomto seznamu.
Posuňte svou značku na vyšší úroveň pomocí správných nástrojů
Software pro správu značky je nezbytný pro posun vaší značky na vyšší úroveň.
Od sledování marketingových cílů a správy aktiv vaší značky až po zákaznický servis, analytiku a alokaci zdrojů – existuje řada nástrojů, které vám pomohou rozvíjet vaše podnikání a budovat silnou značku. Klíčem je najít ty správné, které vám pomohou udržet konzistenci značky a umožní vám rychleji realizovat vaše projekty.
A pokud hledáte aplikaci pro správu všech aspektů vaší práce, můžete se spolehnout na ClickUp, který zjednoduší správu projektů a propojí vaše marketingové týmy a další oddělení pod jednou střechou. Nejenže vám a vašemu týmu poskytne plně přizpůsobitelnou platformu se stovkami robustních funkcí na podporu vaší značky při jejím rozšiřování, ale také se integruje s více než 1 000 dalšími pracovními nástroji, díky čemuž je snazší než kdykoli předtím soustředit veškerou práci na jednom místě a pracovat efektivně. ?⚡️
Pokud se vám to líbí, vyzkoušejte to – začít je zdarma!