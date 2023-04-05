8 kreativních strategií řízení značky pro maximalizaci potenciálu vaší značky

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je strategické řízení značky?“, „acceptedAnswer“: { „@type“: „Answer“, „text“: „Zjednodušeně řečeno, strategické řízení značky zahrnuje vytváření, udržování a neustálé zlepšování osobnosti, pozice a marketingových aktivit vaší značky. To pomáhá zajistit, že vaše značka zůstane konkurenceschopná a relevantní na neustále se vyvíjejícím trhu.“ } } ] }
Jste připraveni posunout svou značku na vyšší úroveň, ale nevíte, kde začít?
Jak v konkurenci tolika značek zajistit, aby právě ta vaše oslovila vaši cílovou skupinu? Nebo ještě lépe, aby se dostala do popředí zájmu v pravý okamžik v rámci nákupního procesu zákazníka.
Odpověď spočívá v nekonvenčním myšlení a využití kreativních strategií řízení značky. Protože někdy stačí jen trochu šmrncu, aby vaše značka vynikla.
Pokud tedy myslíte vážně budování úspěšného podniku, který obstojí ve zkoušce času, nepodceňujte sílu investic do softwaru a strategií pro správu značky, které vám pomohou dosáhnout správného výsledku.
Prozkoumáme osm kreativních strategií, které můžete implementovat ještě dnes, abyste zlepšili své řízení značky. Od vytvoření kreativní strategie přes positioning značky až po použití nástrojů pro efektivní řízení značky – tyto úspěšné příklady strategií značky vám pomohou posunout vaši značku na vyšší úroveň a udržet si náskok před konkurencí.
Tak se do toho pustíme!
Co je strategické řízení značky?
Co je tedy potřeba k vybudování úspěšné značky? Vše začíná strategickým a efektivním řízením značky a strategiemi. Ale co to přesně znamená?
Zjednodušeně řečeno, strategické řízení značky zahrnuje vytváření, udržování a neustálé zlepšování osobnosti, pozice a marketingových aktivit vaší značky. To pomáhá zajistit, že vaše značka zůstane konkurenceschopná a relevantní na neustále se vyvíjejícím trhu.
Strategické řízení značky také pomáhá budovat loajalitu zákazníků, zvyšovat povědomí o značce a posilovat vztahy se zainteresovanými stranami. To pomáhá zajistit, že vaše značka zůstane konkurenceschopná a relevantní na neustále se vyvíjejícím trhu. Celkově lze říci, že efektivní řízení značky je řízení reputace, které vede ke zlepšení výkonnosti značky, větší loajalitě zákazníků, zvýšení povědomí o značce a posílení reputace značky.
Tip pro profesionály Plánujte, sledujte a spravujte všechny úkoly, projekty a další činnosti související se správou značky a vytvořte plynulý pracovní postup pomocí šablony pro správu značky od ClickUp. Tato šablona obsahuje vše, co potřebujete, abyste měli přehled o svých projektech, časových plánech, zdrojích, úkolech a mnohem více. Navíc je přizpůsobitelná, takže si můžete nakonfigurovat zobrazení práce tak, aby vyhovovalo potřebám vašeho projektu a preferencím pracovního postupu.
Důležité faktory, které je třeba zohlednit při vývoji strategie řízení značky
Zde jsou tři důležité faktory, které by měli manažeři značky zohlednit při vývoji úspěšné strategie řízení značky:
- Pochopte své ideální zákazníky a to, co je motivuje k výběru vašeho produktu nebo služby před konkurencí.
- Analyzujte konkurenční prostředí a zjistěte, čím se vaše značka odlišuje od ostatních.
- Ujistěte se, že hodnoty vaší značky jsou jasně definovány a v souladu s očekáváními vašeho publika.
Ale věc se má tak, že strategické řízení značky není řešení typu „nastav a zapomeň“, jako recept vaší maminky na hovězí guláš, který jste vařili každý týden na vysoké škole. Je to nepřetržitý proces, který vyžaduje neustálé brainstormingy, hodnocení výkonu a úpravy strategie.
Budování úspěšné značky vyžaduje pečlivé zvážení všech prvků, které tvoří „recept“ vaší značky. Musíte zvážit konkrétní ingredience: vaši cílovou skupinu, hodnoty a sdělení a to, jak vytvoří jedinečnou a atraktivní značku.
Stejně jako při vaření musíte experimentovat, ochutnávat a upravovat svou strategii řízení značky, abyste zajistili, že vaše značka u zákazníků dosáhne správného vyznění.
Tip pro profesionály Vzhledem k tomu, že existuje mnoho proměnných faktorů, vyzkoušejte bezplatné šablony strategického plánování, které vám pomohou udržet správný směr a dosáhnout požadovaných cílů. Strategický plán Whiteboard od ClickUp poskytuje vizuální plán, který snadno ukazuje, jaké kroky jsou nezbytné pro strategické plánování a jak mohou (a měly by) tyto kroky navazovat na sebe v kontextu většího projektu.
8 kreativních strategií řízení značky, které musíte zavést ještě dnes
Zde je osm kreativních strategií řízení značky a příklady úspěšných strategií značky, které potřebujete znát, abyste mohli vybudovat silnou identitu značky.
1. Vytvořte jedinečnou identitu značky
Identita vaší značky je to, co vaše značka reprezentuje. Pomáhá odlišit vaši firmu od ostatních a činí vaši značku jedinečnou a zapamatovatelnou.
Chcete-li zlepšit vnímání a reputaci své značky, je vhodné mít na paměti základní pokyny pro správu značky, když formulujete své poslání, hodnoty značky, cílovou skupinu a hlas značky.
Zde je několik pozoruhodných příkladů, které vám pomohou vybudovat silné základní hodnoty společnosti a zlepšit pozici vaší značky:
1️⃣ Tailor Brands hrdě prezentuje své poslání a cílovou skupinu na stránce „O nás“ svého webu.
2️⃣ Dalším účinným přístupem je zaměřit se na jedinečné vlastnosti nebo výhody vašeho produktu. Například jako módní značka, která prodává kožené bundy, můžete zdůraznit kvalitu materiálů, řemeslné zpracování při jejich výrobě a personalizovaný styl, který nabízejí.
3️⃣ Můžete také budovat silnou identitu značky, která odráží hodnoty a aspirace vaší cílové skupiny. Tato strategie budování značky může zahrnovat vývoj charakteristického vizuálního stylu a využití storytellingu k vytvoření emocionálního pouta se zákazníky nebo zapojení se do sociálních a environmentálních iniciativ, které rezonují s vaším publikem, jako například TOMS.
Jakmile upevníte účel své značky, přicházejí na řadu vizuální prvky značky, jako je zapamatovatelné logo a výběr správných barevných schémat a písem.
Drobné detaily jsou důležité; jejich jednotnost ve všech materiálech souvisejících s vaší značkou pomůže vytvořit ucelený image značky, který zákazníci snadno rozpoznají a zapamatují si.
Chcete, aby vaši zákazníci dokázali vybrat váš produkt z regálu nebo rozpoznat vaše logo na různých reklamách. Cílem je vyniknout a nezapadnout, takže se nebojte myslet mimo zaběhnuté schémata a být jiní.
Profesionální tip Stanovte hodnoty své značky a posilte její reputaci pomocí šablon pokynů pro značku! Použijte šablony, jako je šablona pokynů pro značku od ClickUp, které vám poskytnou pevný základ pro vytvoření pokynů pro vaši značku. Provedou vás všemi základními kroky a pomohou vám soustředit se na nejdůležitější otázky týkající se značky.
2. Zaměřte se na zákaznickou zkušenost
Personalizace může pomoci zajistit plynulý a příjemný zákaznický zážitek. Můžete využít umělou inteligenci (AI) a prediktivní analytiku k vytvoření zpráv a obsahu, které osloví vaše zákazníky, a poskytnout jim tak relevantnější a poutavější zákaznický zážitek.
Zde je několik příkladů strategického řízení značky, které můžete prozkoumat a zlepšit tak zákaznickou zkušenost:
1️⃣ Netflix a Amazon jsou dvě přední značky, které nabízejí personalizované zážitky. V tomto příkladu Amazon sdílí doporučení produktů na základě vašich předchozích nákupů, aby zákazníkům poskytl relevantní nápady a produkty, které je udrží v zájmu a budou pokračovat v jejich nákupní cestě.
2️⃣ Netflix zasílá e-maily s doporučeními seriálů nebo filmů na základě vaší historie sledování.
Pokud tedy chcete vybudovat loajální zákaznickou základnu a odlišit se od konkurence, dejte ve své strategii řízení značky přednost zákaznické zkušenosti.
Zde je několik dalších jednoduchých způsobů, jak zlepšit zákaznickou zkušenost:
- Zjednodušte nákupní proces a minimalizujte počet kroků
- Reagujte na dotazy a připomínky zákazníků co nejrychleji.
- Buďte transparentní ohledně cen, zásad a informací o produktech.
- Proškolte zaměstnance, aby poskytovali vynikající zákaznický servis a profesionálně řešili stížnosti.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od zákazníků, abyste mohli vylepšovat produkty a služby.
- Nabízejte hodnotu nad rámec produktu nebo služby, například vzdělávací zdroje nebo programy věrnostní pro zákazníky.
- Zajistěte konzistentní zážitky ve všech kontaktních bodech, od online prostředí po kamenné obchody.
- Kladte důraz na kvalitu ve všech aspektech zákaznické zkušenosti, od designu produktu po balení a dodání.
Pokud jde o rozšiřování a péči o potenciální zákazníky a stávající klienty, musíte jim poskytovat pozitivní zážitky v každém bodě kontaktu a lépe rozumět jejich potřebám, preferencím a problémům. Proto by zákaznická zkušenost měla být klíčovou součástí vaší strategie značky.
Pro efektivní správu značky budete potřebovat software pro správu vztahů se zákazníky ( CRM), který vám pomůže sledovat vaše zákazníky, potenciální zákazníky, stížnosti atd. Komplexní nástroj CRM může být vaším jediným zdrojem všech informací souvisejících se zákazníky – spravujte a zlepšujte pověst značky, sledujte její výkonnost a získejte loajalitu zákazníků tím, že budete organizovaní a budete reagovat na jejich potřeby.
Tip pro profesionály Vytvořte si vlastní CRM v ClickUp nebo použijte předem připravenou šablonu CRM od ClickUp, abyste měli přehled o svých kontaktech a mohli spravovat projekty řízení značky na jednom místě. Umožní vám to přizpůsobit stav kontaktů a přidat další pole pro maximální organizaci a personalizaci kontaktů.
3. Využijte sociální média
90 % uživatelů Instagramu sleduje nějakou firmu, což ukazuje, že sociální média se stala nezbytnou součástí každé úspěšné strategie značky.
Proč? Je to jednoduchý způsob, jak se spojit se svým publikem autentičtějším způsobem a budovat smysluplné vztahy. Navíc můžete s minimálním úsilím oslovit široké publikum. Zamyslete se, kolik e-mailů byste museli poslat, abyste dosáhli stejného dosahu jako jeden příspěvek na Instagramu. Je to jako srovnávat jablka a grapefruity.
Jaké je tajemství úspěchu na sociálních médiích? Konzistentnost ve všech vašich marketingových aktivitách.
Reagujte na komentáře, lajkujte a sdílejte obsah vytvořený uživateli a účastněte se relevantních konverzací. Tyto jednoduché akce ukazují, že vám na vaší komunitě záleží a chcete s ní budovat vztah.
Můžete začít vytvořením značkového hashtagu, který zákazníci používají ke sdílení svých zkušeností a navazování kontaktů. Specifický hashtag také pomáhá upevnit soudržnou identitu značky a usnadňuje sledování obsahu vytvářeného uživateli. Posílením účelu vaší značky a zvýšením její viditelnosti můžete vytvořit sněhový efekt, který přiláká nové zákazníky k vaší značce.
Zde je příklad strategického řízení značky pro sociální média, který můžete prozkoumat, abyste zlepšili reputaci své značky:
1️⃣ Instagramový feed společnosti Glossier je pečlivě sestavenou směsicí obsahu vytvořeného uživateli, fotografií produktů a obrázků zachycujících životní styl. Tím, že požádala své sledující, aby se podělili o své zkušenosti s produkty Glossier, a tyto obrázky použila na sociálních médiích, vytvořila společnost Glossier komunitu fanoušků, kteří mají pocit, že jsou součástí něčeho výjimečného.
Profesionální tip Použijte šablonu kalendáře obsahu, která vám pomůže naplánovat měsíční příspěvky na sociálních médiích. Udrží vás to na správné cestě a zároveň vás to bude motivovat k zodpovědnosti. Abyste plně využili potenciál sociálních médií, musíte také nastavit pracovní postup pro sociální média, ve kterém budete komunikovat se svým publikem napříč platformami.
4. Využijte sílu storytellingu
Reklama společnosti Farmer’s Dog během Super Bowlu vyvolala silné emoce u majitelů domácích mazlíčků i milovníků zvířat. Proč? Vypráví příběh ženy a jejího psa, se kterým se mnoho majitelů domácích mazlíčků a milovníků zvířat dokáže ztotožnit, protože rozumí pouto mezi člověkem a jeho chlupatým společníkem.
Vypráví příběh ženy a jejího černého labradorského štěněte jménem Bear, který začíná v době, kdy byla ještě malá holčička. V průběhu reklamy divák sleduje dobrodružství této dvojice, včetně procházek a výletů na pláž, jak společně stárnou.
Nakonec žena odejde na vysokou školu a medvěda opustí. Jak však čas plyne, žena dospěje a založí si vlastní rodinu. Medvěd zůstává po jejím boku navzdory svému věku, zatímco ona se vyrovnává s manželstvím a mateřstvím.
Poselství? Psi jsou vzácní. Psi jsou věrní. A psi si zaslouží zdravé jídlo.
Díky využití síly storytellingu a zdůraznění významu zdravého krmiva pro psy mohla společnost Farmer’s Dog vytvořit příběh, který byl v souladu s klíčovými hodnotami a posláním její značky (chef’s kiss).
Důvěra a srozumitelnost jsou základem silné reputace značky. Zdůrazněte jedinečné úhly pohledu a hodnoty, které rezonují s vaší cílovou skupinou, zlidštěte hlas vaší značky a udělejte ji srozumitelnější, abyste zvýšili důvěru a zapojení spotřebitelů a posílili reputaci vaší značky.
Tip pro profesionály Pište blogové příspěvky, skripty a další texty a snadno spolupracujte s členy týmu a dalšími osobami v ClickUp Docs. Tato funkce nabízí stránky s možnostmi formátování, společnou úpravou, značkami a historií úprav, kde můžete vytvářet své příběhy, kampaně, články a další. Tento kompletní průvodce používáním ClickUp Docs obsahuje podrobný návod, který vás seznámí s touto funkcí, abyste mohli začít pracovat rychleji.
5. Spolupracujte s influencery
Studie ukazují, že téměř 75 % lidí souhlasí s tím, že na sociálních médiích je příliš mnoho reklam. Jsou přehnané, opakující se a často irelevantní. Právě v tom mohou pomoci influenceři.
Influenceři se etablovali jako důvěryhodní lídři ve svých oborech a mají loajální skupinu zapojených fanoušků. Někteří influenceri, jako například Charli D’Amelio, mají na TikToku přes 100 milionů sledujících (mega-influenceri), zatímco jiní mají méně než 50 000 (mikro-influenceri). A překvapivě, i když mají méně sledujících, mikro-influenceri mají tendenci mít vyšší míru zapojení svého publika.
Díky spolupráci s influencery můžete oslovit jejich publikum a využít jejich vliv k propagaci své značky. Data ukazují, že asi 82 % lidí „s vysokou pravděpodobností“ koupí něco, co doporučí mikroinfluencer. Tuto příležitost je těžké nechat si ujít. Oni prodávají za vás. A to nejlepší? Spotřebitelům to nepřipadá jako prodejní taktika. Ideální scénář, že?
Zde je příklad strategického řízení značky, který využívá sílu spolupráce s influencery:
1️⃣ Athletic Greens je skvělým příkladem značky, která úspěšně využívá influencer marketing. Pokud jste v posledním roce sledovali nějaké vlogy související s cestováním, pravděpodobně jste viděli jednu nebo více influencer kampaní od Athletic Greens. Například uzavřeli partnerství s několika známými cestovatelskými YouTubery, jako jsou Kara a Nate, kteří mají 3,44 milionu sledujících, aby propagovali svůj all-in-one výživný zelený prášek.
Diverzifikovali svůj mix influencerů tím, že navázali spolupráci s různými influencery s různým počtem sledujících v oblasti cestování, a tím oslovili širší publikum a zvýšili svou důvěryhodnost mezi spotřebiteli. A v případě doplňků stravy je důvěra vše.
Tip pro profesionály S šablonou smlouvy pro influencery od ClickUp snadno vytvoříte smlouvu, která bude v souladu s vašimi pravidly a podmínkami. Použitím této šablony ke sdílení a podepsání této smlouvy přecházíte na online šablonu, která vám umožní odeslat dokument e-mailem, shromáždit podpisy v libovolném pořadí a okamžitě převést vyplněnou smlouvu do formátu PDF.
6. Podporujte loajalitu ke značce
Věrní zákazníci jsou nejlepšími přáteli vaší značky. Je větší pravděpodobnost, že budou všem vyprávět, jak moc mají rádi vaši značku a zákaznickou zkušenost, a doporučí vaše produkty rodině a přátelům, což je minimálně pětkrát účinnější než placená reklama. Proč tedy nevyužít této snadné příležitosti? Chcete-li podpořit loajalitu ke značce, můžete vytvořit věrnostní program, který odměňuje zákazníky za jejich trvalou podporu.
Například nabídněte exkluzivní nabídky, bezplatné vzorky a speciální akce, abyste projevili vděčnost za jejich obchodní spolupráci. Tato jednoduchá strategie značky může pomoci motivovat opakované nákupy a dát zákazníkům pocit, že jsou součástí exkluzivní komunity. A když splníte sliby své značky, můžete vytvořit pozitivní zážitek, který je nadchne a přiměje je vrátit se pro další nákupy.
Základem jsou tři jednoduché věci: plnění slibů vaší značky, vytváření pozitivních zákaznických zkušeností a nabízení pobídek, aby se zákazníci vraceli pro další nákupy.
Zde je příklad strategického řízení značky, který podporuje loajalitu ke značce a zvyšuje její výkonnost:
1️⃣ Vezměme si například společnost Ulta Beauty. Jejich program Ultimate Rewards nabízí zákazníkům řadu výhod, včetně exkluzivních slev, produktů zdarma a dárků k narozeninám. Čím více spotřebitel utratí, tím více odměn získá. A získání vytouženého diamantového statusu dává spotřebiteli pocit, že je členem královské rodiny Ulta Beauty, takže se spotřebitelé přirozeně snaží dosáhnout toho nejlepšího statusu.
Je to podobné jako získání vyhledávané personalizované zlaté karty Starbucks. Je to jako právo přechodu pro středoškoláky a vysokoškoláky, když platí za své vanilkové frappuccino. Následujte příklad Ulta Beauty a Starbucks a využijte věrnostní programy k vybudování komunity zastánců značky, kteří jsou nadšení pro vaše produkty a touží je šířit dál.
7. Vytvořte knihovnu specializovaného obsahu
Věděli jste, že 68 % online aktivit začíná vyhledávačem?
To je pravda. I když spotřebitelé znají vaši webovou stránku nazpaměť, stále hledají vaši značku na Googlu a klikají na první výsledek. A pokud začnou s vyhledáváním bez uvedení značky, jak se lidé dozvědí, že vaše značka existuje?
Odpověď? Obsah.
Vytvoření knihovny specializovaného obsahu je klíčové, pokud chcete svou značku etablovat jako autoritu ve svém oboru a zvýšit povědomí o ní. Tímto způsobem se vaše značka může objevit v horní části stránky s výsledky vyhledávání (SERP), kde na ni lidé mohou kliknout. Samozřejmě, to se snadněji řekne, než udělá. Tento proces zahrnuje vytvoření úložiště vysoce kvalitního, informativního a poutavého obsahu, který přímo osloví vaši cílovou skupinu.
Jinými slovy, pište obsah, který odpovídá záměru vyhledávání.
Předpokládejme například, že vaše společnost prodává software pro správu zasedání představenstva. V takovém případě byste mohli vytvořit knihovnu obsahu zaměřenou na témata jako:
- Osvědčené postupy pro pořádání virtuálních zasedání představenstva
- Jak vytvořit efektivní program schůzky
- Porovnání nejlepších bezplatných šablon zápisů z jednání pro zefektivnění schůzek
Poskytnutím cenných informací a zdrojů k těmto specializovaným tématům můžete svou značku positionovat jako myšlenkového lídra a přilákat potenciální zákazníky, kteří se na vás budou obracet s žádostí o informace a rady týkající se daného odvětví. A samozřejmě se nemusíte omezovat pouze na blogové příspěvky. Rozšiřte svůj dosah pomocí různých typů obsahu, jako jsou videa, infografiky, e-knihy, bílé knihy a další.
Zde je příklad strategického řízení značky, který povzbuzuje zákazníky a návštěvníky webových stránek k interakci s vaším obsahem:
1️⃣ Zůstaňte v povědomí návštěvníků tím, že vytvoříte možnost přihlášení k odběru e-mailů, kde se návštěvníci mohou zaregistrovat k odběru vašeho zpravodaje. Jakmile se rozhodnete sdílet tyto vysoce kvalitní obsahy, obdrží e-mail. Tímto způsobem můžete vytvořit robustní e-mailový seznam potenciálních zákazníků. Návštěvníci vašeho webu zároveň získají výhodu, protože tyto informace nyní dostávají přímo do svých e-mailových schránek.
Až příště zveřejníte průvodce správou marketingových kampaní, který jste sestavovali celé týdny, budou o něm vědět jako první. A skutečně ho budou používat. To je opravdová výhra pro všechny.
Tip pro profesionály Brand manažeři mohou plánovat, sledovat a spravovat vše, co potřebujete k plánování a vytváření obsahu napříč více kanály (webové stránky, blog, sociální sítě a e-mail) na jednom místě pomocí šablony pro správu obsahu od ClickUp. Poskytuje pevný rámec, se kterým můžete začít, a je plně přizpůsobitelná, takže si můžete nakonfigurovat práci podle svých potřeb. Tuto šablonu můžete použít k podpoře celého pracovního postupu od přijetí požadavku po plánování pomocí dokumentů, vedení redakčního kalendáře a dodávání obsahu.
8. Přijměte inovace
Následujte příklad společnosti Apple a přijímejte inovace, místo abyste se od nich distancovali. Abyste se v dnešním rychle se měnícím digitálním prostředí mohli odlišit, musíte sledovat nejžhavější trendy.
Například umělá inteligence dobývá titulky na LinkedIn a Twitteru. Stojí za to vyzkoušet, zda to funguje i pro vaši značku. Ale nezůstávejte jen u toho. Sledujte také své konkurenty a preference spotřebitelů. A pokud zjistíte, že zaostáváte, nebojte se změnit image značky nebo vyzkoušet nové přístupy ke strategii značky.
Zde je několik příkladů společností, které se zaměřují na inovace:
1️⃣ Vezměme si například Matchr. Tato služba, která propojuje požadavky personálních oddělení s dodavateli personálního softwaru, byla založena v roce 2012 pod názvem „HR Payroll Systems“, ale omezovala se pouze na mzdový software.
V současné době existuje komplexní software HRIS, který zahrnuje tyto funkce pro zpracování mezd. V roce 2021 proto změnili název na Matchr a aktualizovali designové prvky, aby byl modernější.
Rebranding pomohl sladit službu s názvem, snížit zmatek mezi klienty a získat více příležitostí pro spojení profesionálů v oblasti lidských zdrojů s jejich softwarovými potřebami. Naštěstí inovace nemusí nutně znamenat objevování Ameriky. Někdy stačí jen myslet mimo zaběhnuté schémata.
2️⃣ Virtuální vyzkoušení bot od Nike je vynikajícím příkladem využití nových technologií ke zlepšení zákaznické zkušenosti.
Nebojte se být kreativní a experimentovat s novými nápady. Nikdy nevíte, co může u vašeho publika rezonovat a odlišit vaši značku od ostatních (a přidat jí na osobnosti). Provádějte průzkum a držte krok s nejnovějšími trendy a technologiemi. Sledujte pozorně měnící se preference spotřebitelů a nebojte se rebrandingu, abyste zůstali relevantní.
Důležitost úspěšného řízení značky
Bez jasné vize a konzistentního sdělení značky mohou být vaši zákazníci zmatení ohledně toho, co vaše společnost představuje, což je může přivést do náruče vašich konkurentů.
Zamyslete se nad svou oblíbenou značkou – čím se odlišuje od konkurence? Nejde jen o samotný produkt. Jde o celkový zážitek, který s ním souvisí.
Vezměte si například Nike. Nike trefila hřebík na hlavičku. Díky své zabijácké kombinaci stylových, ale zároveň ležérních designů, kreativních spoluprací, dostupných cen a vysoce profilových marketingových kampaní, které se přímo zabývají sociálními otázkami, se Nike stala oblíbenou značkou mnoha generací.
Nejsou jen výrobcem obuvi, ale lifestylovou značkou, která inspiruje lidi k překonávání svých limitů a následování svých vášní. Poselství Nike o posílení a sebevyjádření rezonuje u zákazníků po celém světě, díky čemuž je Nike více než jen společností prodávající obuv – je kulturním fenoménem.
Celkově lze říci, že zákazníci si spíše zapamatují a doporučí značku, která s nimi rezonuje na hlubší úrovni. Investujte do vytvoření působivé značky pomocí efektivních strategií a nástrojů pro správu značky, abyste maximalizovali své marketingové úsilí.
Vezměte věci do svých rukou a investujte ještě dnes do správných strategií řízení značky. Pomůže vám to zlepšit reputaci vaší společnosti a zatraktivnit ji pro potenciální zákazníky. Abyste to zvládli dobře, zvažte použití nástrojů pro řízení projektů a najměte si odborníky s zkušenostmi v této oblasti, například agentury nebo osoby specializující se na freelance psaní.
Uvolněte potenciál své značky pomocí kreativních strategií a nástrojů pro správu značky
Pamatujte, že nemusíte vybírat pouze jednu strategii řízení značky. Můžete se pustit do všech osmi strategií nebo se držet jedné či dvou. Klíčové však je, aby se jednalo o nepřetržitý proces, kterému věnujete plnou pozornost. A pokud jedna strategie přináší nevýrazné výsledky, zahoďte ji a zkuste něco nového.
Klíč k úspěchu? Sledujte nejnovější trendy, investujte do nástroje pro řízení projektů, abyste zavedli efektivní proces řízení značky, a vždy kladejte své zákazníky na první místo. Jedná se o jednoduchý recept, jak zajistit dlouhodobý úspěch vaší značky.
Na co tedy čekáte? Je čas posunout vaši značku na vyšší úroveň. Pokud potřebujete pomoc s prvními kroky, podívejte se na výše uvedené sekce s tipy od profesionálů, kde najdete užitečné rady a bezplatné marketingové šablony, které vám pomohou začít!
Hostující autor:
Nidhi Kala je nezávislá autorka pro B2B SaaS značky v oblasti marketingu, lidských zdrojů a elektronického obchodování. Když nepíše, věnuje se své umělecké duši a vytváří nové stránky do deníku nebo zkoumá kaligrafické písmo.