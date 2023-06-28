Jak vytvořit pracovní postup pro webový design v 6 krocích (s šablonami)

Webový design je klíčovou součástí každého online podnikání. Je nezbytné vytvořit webové stránky, které jsou uživatelsky přívětivé, vizuálně atraktivní a informativní. Návrh webových stránek však může být náročný, zejména pokud jste v této oblasti nováčkem.
A právě zde přichází na řadu pracovní postup.
V tomto blogu se budeme zabývat tím, co je to pracovní postup, proč je pro webové designéry tak důležitý, a představíme šest jednoduchých kroků, které vám pomohou vytvořit efektivní pracovní postup pro webový design.
Co je webový design?
Webový design označuje proces koncepce a tvorby webových stránek. Zahrnuje několik složek, včetně rozvržení stránky, tvorby obsahu a vizuálních prvků.
Webový design určuje, jak budou uživatelé s webem interagovat, a ovlivňuje celkovou atraktivitu a efektivitu webu.
V posledních letech se webový design stává stále důležitějším, protože stále více lidí používá internet k přístupu k informacím. Popularita mobilních zařízení také vedla k tomu, že designéři musí vytvářet webové stránky, které jsou s těmito zařízeními kompatibilní.
Co je pracovní postup webového designu a proč je důležitý?
Pracovní postup pomáhá designérům zefektivnit jejich procesy a efektivněji dokončovat projekty. Ačkoli mají designéři různé přípravné rituály, většina z nich obvykle postupuje podle podobného plánovacího procesu.
Víme, co si pravděpodobně myslíte:
„Pracovní postup? Není to trochu příliš striktní? Grafický design má být kreativní!“
I když je to pravda, neznamená to, že workflow webového designu vám může výrazně usnadnit život a celý proces při řešení webových designových projektů.
Zde je několik výhod definovaného pracovního postupu:
Efektivnější proces
Pracovní postupy pomáhají webovým designérům nebo týmům webových designérů být organizovaní a efektivní. Dobře navržený pracovní postup ušetří čas a zajistí, že budou dodrženy všechny kroky nezbytné k dokončení designového projektu.
Zajištěná konzistence
Další výhodou pracovního postupu je, že zajišťuje konzistentnost. Pokud budete při práci na webovém projektu pokaždé postupovat podle stejných kroků, můžete si být jisti, že vždy pokryjete všechny základní aspekty a dosáhnete vysoce kvalitního výsledku.
Zlepšená kvalita
Dodržování pracovního postupu také pomáhá zlepšit kvalitu vaší práce. Pokud máte stanovený proces tvorby, který můžete dodržovat, je méně pravděpodobné, že uděláte chybu.
Optimalizovaný čas
A konečně, mít pracovní postup znamená, že můžete optimalizovat svůj čas a energii. Tímto způsobem můžete pracovat na více projektech a dosahovat lepších výsledků.
Jak vytvořit plynulý pracovní postup webového designu v 6 krocích
Ačkoli neexistuje univerzální řešení pro vytvoření pracovního postupu, existuje několik obecných fází, kterými prochází většina designérů, aby zajistili vytvoření dobře navrženého webu. Porozuměním těmto krokům můžete vytvořit pracovní postup pro webový design, který bude nejlépe vyhovovat vám a vaší práci.
1. Definujte cíle svého webu
Prvním krokem ve fázi plánování k provedení efektivního workflow webového designu, stejně jako u jakékoli strategie, je definovat cíle, kterých by mělo být dosaženo.
Než začnete navrhovat nový web, musíte si v rámci výzkumného procesu položit následující otázky:
- Jaká je cílová skupina webových stránek?
- Jaký je účel webu?
- Jaká je činnost a cíl klienta?
- Na jaké osoby bude webová stránka cílit?
Zapsání těchto návrhů a spolupráce s kolegy je skvělý způsob, jak začít přemýšlet o tom, jak by měla vaše nová webová stránka vypadat a působit. Můžete to udělat osobně, na papíře, po telefonu nebo dokonce ve sdíleném dokumentu.
Ať už to děláte jakkoli, získání těchto odpovědí je zásadním prvním krokem.
2. Vytvořte wireframe
Jakmile budete mít lepší představu o tom, co chcete vytvořit, budete v ideální pozici pro začátek konceptualizace nápadů pomocí wireframu, který je také součástí plánovací fáze.
To lze provést na papíře, ale efektivnější a účinnější je použití dynamických nástrojů, jako je ClickUp, který nabízí šablony, například šablonu ClickUp Building Web Pages Template, která vám poskytne výchozí bod a rámec pro podporu a správu procesu vytváření webových stránek.
Wireframes jsou nezbytnou součástí procesu webového designu, protože vám umožňují vizualizovat a experimentovat s možnostmi vašeho projektu.
Při jeho vytváření začnete budovat základní strukturu svého projektu ve formě kostry. Wireframe vám pomůže určit, jaký druh obsahu a funkcí je nezbytný a jak budou dohromady zapadat.
Zde je několik klíčových faktorů, které je třeba zohlednit při navrhování wireframu:
Styl a rozvržení designu
Bez ohledu na konkrétní obsah vaší stránky, jak by měla vypadat? Jak se v ní budou uživatelé orientovat? Jak chcete umístit interaktivní prvky na stránce a jaké interakce s nimi budou mít uživatelé? To jsou otázky, které si musíte položit při vytváření základu wireframu.
Funkce a obsah
Váš wireframe by měl také zohledňovat specifické funkce a obsah každé stránky webu. Může se jednat například o karusely a formuláře, videa a vložená sociální média.
Obrázky jsou klíčovými prvky každého pracovního postupu při tvorbě webových stránek, proto je důležité jim při tvorbě dát přednost. Měly by být nejen kvalitní a relevantní pro váš web, ale také by měly pomáhat vyprávět váš příběh způsobem, který zaujme uživatele.
Pokud nevíte, kde hledat, vyzkoušejte Envato Elements. Jedná se o vynikající zdroj pro hledání vysoce kvalitních obrázků bez licenčních poplatků pro vaše projekty.
Barvy a typografie
Výběr správné barevné schématu pro váš web je zásadní, protože různé barvy vyvolávají různé emoce.
Nezapomeňte začlenit barvy značky, abyste nastavili celkový tón vašeho webu. Pokud například navrhujete webové stránky pro cestovní kancelář, můžete použít jasnější a živější barvy, které vyvolávají pocit dobrodružství.
Podobně je typografie nezbytným prvkem designu, i když ji mnoho designérů často přehlíží. Vybrané písmo může změnit celý charakter vaší stránky, proto se ujistěte, že vyberete písmo, které je čitelné, poutavé a ladí s ostatními prvky vaší stránky.
Pokud stále hledáte perfektní font, Envato Elements vám nabízí rozsáhlou knihovnu jedinečných fontů, které si můžete stahovat neomezeně.
3. Vytvořte si vlastní webové stránky
A teď k jádru věci! Je čas uvést váš wireframe do života a proměnit ho v plně funkční webovou stránku. Existuje několik klíčových faktorů, které musí webový designér zohlednit během implementační fáze vývoje webové stránky. Těm se budeme věnovat níže.
Back-end vývoj
Zadní část vašeho webu je to, co mu umožňuje správně fungovat – představte si ji jako kostru, na které budete stavět vše ostatní. Budete pracovat s kódem, abyste vytvořili architekturu a funkčnost webu.
Pokud nemáte technické znalosti, protože nejste odborníkem na kódování, budete pravděpodobně během této fáze procesu návrhu webových stránek spolupracovat s vývojářem, který vám pomůže s technickými specifikacemi a zrealizuje vaši vizi.
Přidejte obrázky a text
Nyní je čas vrátit se k vašemu wireframu, shromáždit veškerý text a doplňkové materiály, které jste vytvořili pro obsah vaší webové stránky, a přenést je na web.
Zde můžete přidat obrázky, videa a další formy médií, které rozbijí text a dodají vašemu webu vizuální zajímavost. Pamatujete si, jak jsme říkali, že se vám bude hodit digitální nástroj jako ClickUp? Tohle je jeden z těch případů.
Je důležité sledovat veškerý obsah, který přidáváte na svůj web, kam směřuje a v jaké fázi vývoje webu se nachází. ClickUp vám pomůže vyhnout se duplicitám, zajistit vysokou kvalitu veškerého obsahu a výrazně zjednodušit proces webového designu.
Zvažte SEO a obsahový marketing
Funkční a vizuální aspekty pracovního postupu webového designu jsou sice klíčové, ale je také důležité zohlednit SEO a tvorbu obsahu.
Koneckonců, jaký má smysl vkládat tolik úsilí do vaší stránky, když ji nikdo nemůže najít? SEO, neboli optimalizace pro vyhledávače, je proces optimalizace vaší stránky tak, aby se umisťovala na předních pozicích ve vyhledávačích. Toho můžete dosáhnout pomocí SEO nástrojů, které vám pomohou najít relevantní klíčová slova ve vašem textu, optimalizovat strukturu a kód vaší stránky, přidat relevantní interní odkazy a vytvořit zpětné odkazy.
Naopak, obsah se týká vytváření a distribuce hodnotného obsahu, který přitahuje pozornost a generuje potenciální zákazníky. Obsah může mít formu blogových příspěvků, infografik, whitepaperů, e-knih nebo dokonce jen užitečných článků.
SEO i obsahový marketing jsou nezbytné pro to, aby váš web viděli ti správní lidé, proto je nezapomeňte zahrnout do svého vývojového procesu.
4. Získejte zpětnou vazbu
Po všech těch úsilí je konečně čas spustit váš web! Než to však uděláte, je důležité získat zpětnou vazbu od ostatních a provést hodnocení kvality samotného webu, abyste se ujistili, že vše funguje tak, jak má.
Nejprve budete muset finální produkt předložit klientovi nebo projektovému manažerovi ke schválení. V ideálním případě se jim bude líbit, co jste dosud vytvořili, a dají vám svolení k publikování, až bude vše připraveno. Zvažte také požádat kolegy o zpětnou vazbu.
A pokud používáte ClickUp, budou moci zanechávat komentáře ve vašich úkolech a dokumentech a urychlit schvalovací proces díky funkci Proofing, která vám umožňuje přiřazovat komentáře přímo k přílohám úkolů.
5. Testujte a opakujte
Před zveřejněním projektu budete také chtít otestovat kritické aspekty webu, abyste se ujistili, že odpovídají cílům, které jste si stanovili na začátku procesu tvorby.
Existuje spousta způsobů, jak toho dosáhnout, ale mezi nejdůležitější patří:
Technické testování a testování použitelnosti
Toto testování zajistí, že váš web funguje správně a je snadno použitelný. Technické testy posoudí, zda se váš web načítá rychle, zajistí správné fungování stránek a zkontrolují, zda neobsahují nefunkční odkazy.
Na druhou stranu, testy použitelnosti se zaměřují na to, zda je váš web snadno navigovatelný a srozumitelný. Tyto testy zahrnují testování uživatelského rozhraní a toku, hodnocení celkového designu webu a zajištění snadné čitelnosti a srozumitelnosti obsahu.
A/B testování
A/B testování porovnává dvě verze webové stránky, aby zjistilo interakci uživatelů a určilo, která z nich funguje lépe. A/B testování se obvykle provádí tak, že polovině návštěvníků vašeho webu se zobrazí jedna verze a druhé polovině druhá verze. A/B testování může testovat prakticky cokoli, od textu na tlačítkách CTA až po barvu pozadí vašeho webu.
Testování trychtýře
Testování trychtýře zahrnuje také porovnávání webových stránek. Posuzuje, která verze přiměje více lidí k dokončení konkrétního cíle nebo úkolu. Může se jednat o cokoli od přihlášení k odběru newsletteru až po nákup.
Testování UX
Testování UX softwaru, neboli testování uživatelské zkušenosti, hodnotí, jak snadné je pro uživatele používání vaší stránky. Toto testování se obvykle provádí prostřednictvím průzkumů a rozhovorů s cílovou skupinou, kterou můžete požádat o provedení konkrétních úkolů na stránce.
Testování UX může poskytnout zpětnou vazbu uživatelů ohledně potenciálních nedostatků designu a objasnit preference uživatelů v oblasti navigace.
Proveďte změny na základě výsledků
Jakmile provedete uživatelské testování, je čas provést změny na základě výsledků.
Pokud něco nefunguje tak, jak jste doufali, nebojte se vrátit zpět a provést změny. Cílem je mít web, který funguje správně, je snadno použitelný a poskytuje uživatelům dobrý zážitek.
6. Spusťte svůj web a sledujte jeho výkonnost
Gratulujeme! Prošli jste výše uvedenými fázemi a jste připraveni přejít k poslední fázi pracovního postupu webového designu: spuštění webových stránek a sledování výkonu.
Fáze spuštění bude zahrnovat:
Stanovte si cíle a KPI
Prvním krokem je zajistit, abyste měli plán pro sledování výkonu vašeho webu, včetně stanovení cílů a KPI (klíčových ukazatelů výkonnosti), které budete sledovat. Mezi typické KPI pro webový design patří návštěvnost webu, míra konverze, míra okamžitého opuštění a doba strávená na webu.
ClickUp Goals vám umožňuje sepsat a sledovat cíle a zároveň mít přehled o svých projektech.
Zveřejněte svůj web
Jakmile nastavíte monitorování, je čas kliknout na tlačítko Publikovat a spustit svůj web.
Pokud používáte systém pro správu obsahu (CMS) jako WordPress, měl by to být relativně jednoduchý proces.
Pokud nepoužíváte systém pro správu obsahu, budete muset soubory svého webu nahrát na webový server. Jakmile budou soubory zveřejněny, bude mít k vašemu webu přístup kdokoli s připojením k internetu.
Sledujte a optimalizujte výkon
Po spuštění je důležité sledovat jeho výkon a zajistit, aby vše fungovalo. Je nezbytné pravidelně kontrolovat rychlost, dostupnost a bezpečnost vašeho webu a hledat další možnosti vylepšení.
Optimalizujte svůj pracovní postup při tvorbě webových stránek
Vytvoření pracovního postupu pro vaše webdesignové projekty je nedílnou součástí úspěšného podnikání v oblasti webdesignu.
Pokud budete postupovat podle kroků popsaných v tomto příspěvku a využijete nástroje jako ClickUp pro plánování a organizaci, můžete si být jisti, že každý projekt dokončíte efektivně a účinně.
Potřebujete pomoc s prvními kroky? Podívejte se na šablonu pro vývoj webových stránek od ClickUp. Obsahuje všechny procesy a funkce potřebné k organizovanému a efektivnímu řízení projektu webového designu. Začněte zdarma a získejte přístup ke stovkám funkcí a šablon, které vám pomohou spravovat a realizovat váš další projekt webového designu.
A jakmile budete mít svůj pracovní postup nastavený, nezapomeňte se také podívat na tipy pro zvýšení produktivity, abyste stihli více práce za méně času. Najdete v nich rady a triky, jak mít přehled o své práci, udržovat pořádek v týmu a úkolech a mnoho dalšího.
Příjemné navrhování!
Hostující autor:
Tým Envato