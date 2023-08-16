10 příkladů testování použitelnosti a metod ke zlepšení výkonu vašich webových stránek

Denně komunikujeme s desítkami webových stránek, mobilních a webových aplikací a softwaru. I teď, když čtete tento článek, komunikujete s webovou stránkou ClickUp.
O tom, zda na této stránce zůstanete a budete pokračovat v uživatelské cestě, nebo ji zavřete, rozhoduje mnoho faktorů. Právě v tomto okamžiku hraje použitelnost klíčovou roli.
Mohou uživatelé snadno používat webové stránky, aplikaci nebo software? Jak intuitivní jsou? Splňují potřeby uživatelů? Jaké problémy uživatelé při používání vašich webových stránek zaznamenávají?
Obecně platí, že testování použitelnosti pomáhá odpovědět na následující otázky.
Ale proč byste se o tyto testy měli vůbec zajímat?
Ať už vytváříte jakékoli vzory uživatelského rozhraní, webové stránky, mobilní aplikace nebo jakýkoli jiný typ softwaru, pokud interakce s uživatelem není přirozená a snadno ovladatelná, uživatel nebude s vaším webem spokojen a bude se mu vyhýbat.
Nyní se podívejme na 10 příkladů testování použitelnosti pro váš web, které vám pomohou získat nápady pro testování vašeho webu, opravu chyb a poskytnutí plynulého a snadného zážitku vašim uživatelům.
Pojďme na to!
Co je testování použitelnosti?
Testování použitelnosti je metoda hodnocení uživatelské zkušenosti s produktem, při které skuteční uživatelé plní konkrétní úkoly, zatímco výzkumníci je pozorují a sbírají zpětnou vazbu. Cílem je identifikovat případné problémy s použitelností a shromáždit poznatky, které pomohou zlepšit snadnost používání produktu.
Výhody testování použitelnosti
Testování použitelnosti nebo testování uživatelské zkušenosti (UX) hodnotí, jak snadné je používání webových stránek nebo aplikace.
Při testování použitelnosti skuteční uživatelé provádějí určité úkoly na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci, zatímco je pozorují výzkumníci UX. Cílem testování použitelnosti je identifikovat všechny oblasti, které mohou u uživatelů vyvolávat zmatek nebo frustraci, aby je bylo možné opravit ještě před spuštěním webových stránek nebo mobilní aplikace.
A zatímco se snažíte poskytovat svým uživatelům jedinečný a plynulý zážitek, je důležité věnovat dostatek času a pozornosti testování použitelnosti, zajistit, aby rozhraní vašeho produktu bylo intuitivní, a udržet si své zákazníky.
Co se stane, pokud nevěnujete dostatečnou pozornost UX a použitelnosti aplikace jako hlavnímu komponentu?
Andrew Kucheriavy, zakladatel agentury InTechnic UX, uvedl, že 67 % zákazníků uvádí jako důvod odchodu nepříjemné zkušenosti. Je dobré, že tomu můžete zabránit.
Abyste se vyhnuli odchodu zákazníků, musíte investovat do testování použitelnosti.
Bonus: Software pro návrh uživatelského prostředí!
10 příkladů testování použitelnosti
Nyní, když víte, co je to testování použitelnosti a jak je důležité, je čas vaše znalosti uplatnit v praxi. V této části vám představíme deset příkladů testování použitelnosti a metod shromažďování zpětné vazby od uživatelů, které můžete využít pro svůj web.
1. Heatmapy
Důležitým aspektem designu webových stránek je použitelnost, tedy to, jak snadno se uživatelé mohou na vašich stránkách orientovat a najít potřebné informace. K testování použitelnosti webových stránek designéři často používají heatmapy.
Heatmap je metoda testování použitelnosti, která se používá k vytvoření uživatelsky přívětivého webu a identifikaci problémů s použitelností. Heatmapy znázorňují, kde uživatelé na stránce klikají, přičemž teplejší barvy označují více kliknutí a chladnější barvy méně kliknutí.
Studiem teplotní mapy mohou designéři získat představu o tom, které oblasti stránky jsou nejoblíbenější a nejpohodlnější a které oblasti mohou způsobovat zmatek. Teplotní mapy lze generovat pomocí příslušenství, které sleduje pohyby myši uživatelů, nebo analýzou dat z programů pro webovou analytiku.
Návrh použitelného webu však není jen otázkou sledování, kam uživatelé klikají. Potřeby a očekávání uživatelů se v průběhu času mění, proto je důležité testovat použitelnost webu a podle toho provádět pravidelné změny.
2. Guerilla testování
Guerilla testing je typ uživatelského testování prováděného v neformálním prostředí, často bez toho, aby účastníci věděli, že se účastní testování. Stačí oslovit lidi na veřejném místě a požádat je, aby na několik minut vyzkoušeli váš web nebo mobilní aplikaci. Jedná se o účinný způsob, jak získat rychlou zpětnou vazbu na váš produkt od náhodných uživatelů.
Můžete je použít k testování všeho od uživatelského toku a navigace až po design a celkovou uživatelskou zkušenost. Jelikož se jedná o neformální testování, je důležité, aby vaše testování bylo rychlé a stručné.
Sbírání přílišného množství kvalitativních dat nebo příliš konkrétní otázky mohou guerillový test rychle proměnit v chaos. Udržujte své doplňující otázky stručné a testy krátké, abyste získali podnětnou a přímou zpětnou vazbu.
3. Testování použitelnosti v laboratoři
Testování použitelnosti v laboratoři je typ testování prováděný v kontrolovaném prostředí, často s pomocí profesionálních testerů. Tento typ testování může být dražší a časově náročnější než jiné metody, ale může také poskytnout spolehlivější a podrobnější data týkající se problémů s použitelností.
Jednou z výhod tohoto testu použitelnosti je, že vám umožňuje otestovat váš produkt s uživateli, kteří s ním nejsou obeznámeni, takže neexistuje žádná konkrétní cílová skupina. To může pomoci odhalit problémy, které nejsou zřejmé uživatelům, kteří jsou s produktem již obeznámeni.
Další výhodou je, že máte větší kontrolu nad testovacím prostředím, což usnadňuje sběr dat a sledování chování uživatelů. Zde je několik důvodů, proč jsou laboratorní testy použitelnosti nezbytné pro správu a návrh vašich webových stránek:
- Umožní vám to otestovat vaše návrhy s reálnými uživateli v kontrolovaném prostředí.
- Můžete tak včas odhalit nedostatky v designu a problémy s uživatelskou zkušeností.
- Můžete sledovat, jak uživatelé interagují s vašimi návrhy, a provést potřebné změny.
- Pomůže vám doladit detaily vašeho designu před spuštěním.
Proces testování použitelnosti v laboratoři je důležitou součástí aktualizace designu webových stránek a neměl by být opomíjen. S jeho pomocí můžete zajistit, že vaše webové stránky budou uživatelsky přívětivé a budou splňovat potřeby vaší cílové skupiny.
4. Telefonický rozhovor
Telefonické rozhovory jsou příkladem testování použitelnosti, kdy provádíte studie použitelnosti po telefonu. Tato metoda testování použitelnosti umožňuje efektivně oslovit uživatele, kteří nejsou z místního okolí nebo nemohou přijít do vaší kanceláře na osobní testování.
Máte také výhodu v tom, že můžete využít levnější a časově méně náročný proces než osobní rozhovory. I připojení přes Zoom nebo použití softwaru pro nahrávání obrazovky, jako je Clip in ClickUp, je skvělý způsob, jak získat od uživatelů zpětnou vazbu o vašem webu.
Tento typ testování může také pomoci analyzovat problémy s použitelností a specifika chování uživatelů. Lze je použít k testování všeho od navigace po obsah a design. Telefonické rozhovory také umožňují oslovit publikum na různých místech.
Při provádění telefonických rozhovorů pro testování použitelnosti webových stránek byste měli mít na paměti několik věcí.
- Je důležité jasně vysvětlit účel svého hovoru.
- Měli byste se ujistit, že otázky pro testování použitelnosti jsou jasné a stručné.
- Je velmi důležité pozorně naslouchat odpovědím a zaznamenávat návrhy na zlepšení.
S ohledem na tyto tipy mohou být telefonické rozhovory užitečným nástrojem pro získání zpětné vazby o vašem webu.
5. Přehled relace
Záznam relace znamená, že se zaznamenává obrazovka zařízení, na kterém se test provádí.
Zachycuje přirozené reakce a pohyby uživatele, čímž vytváří realistické testovací prostředí. Zápisy relací se obvykle používají k testování použitelnosti webových stránek, protože pomáhají identifikovat oblasti, ve kterých jsou uživatelé zmatení.
Lze je také použít k posouzení účinnosti změn designu. Přehledy relací mají také některé nevýhody.
- Mohou být časově náročné.
- Nemusí představovat veškeré skutečné chování uživatelů, protože někteří uživatelé mohou reagovat odlišně, když vědí, že jejich akce jsou zaznamenávány.
Celkově lze říci, že přehrávání relací může být užitečné pro testování použitelnosti webových stránek, ale předtím, než se rozhodnete, měli byste zvážit všechny klady a zápory.
Dodržováním těchto tipů zajistíte, že je budete používat efektivně a správně:
- Ujistěte se, že máte svolení uživatele k nahrávání relace.
- Jasně uveďte, jak budou záznamy použity a kdo k nim bude mít přístup.
- Anonymizujte záznamy, abyste ochránili soukromí uživatelů.
6. Třídění karet
Třídění karet je metoda testování použitelnosti webových stránek, při které jsou účastníci testu požádáni, aby informace roztřídili do kategorií. Mohou buď fyzicky třídit karty, nebo seskupovat položky na obrazovce. Třídění karet vám může pomoci získat přehled o současné struktuře vašich webových stránek a přinést nápady pro vylepšení jejich designu.
Jedná se o nástroj, který je obzvláště užitečný pro testování navigačních systémů, protože vám pomáhá identifikovat oblasti, ve kterých mají uživatelé potíže s nalezením informací, které hledají.
Třídění karet může také pomoci odhalit očekávání uživatelů ohledně struktury webových stránek. Díky pochopení toho, co si uživatelé myslí o informacích na vašem webu, můžete vy a vaši designéři vytvořit intuitivnější navigační systémy.
Při provádění testování použitelnosti pomocí třídění karet mějte na paměti následující věci:
- Vysvětlete účastníkům účel testu třídění karet.
- Dejte účastníkům jasné pokyny, jak karty třídit.
- Umožněte účastníkům seřadit karty tak, jak jim to přijde smysluplné.
- Buďte vždy vděční. Řekněte účastníkům, že si vážíte jejich času a pozornosti věnované vašemu produktu a experimentům s použitelností.
Šablona pro třídění karet ClickUp poskytuje týmům způsob, jak porozumět tomu, co si uživatelé myslí o obsahu vašeho webu nebo aplikace.
7. Testovací scénář
Testovací scénář nebo úkol je typ uživatelského testování, který vám umožní zjistit, jak by uživatelé interagovali s vaším produktem v reálné situaci. Chcete-li vytvořit testovací scénář, postupujte podle dvou jednoduchých kroků:
- Určete konkrétní cíl nebo úkol, který musí uživatelé splnit.
- Vytvořte realistický scénář, ve kterém by uživatelé museli použít váš produkt k dosažení daného cíle.
Testovací scénáře mohou být užitečným způsobem, jak zjistit, jak by byl váš produkt používán v reálném světě, a identifikovat oblasti, které je třeba vylepšit. Při vytváření testovacího scénáře je třeba mít na paměti několik věcí:
- Ujistěte se, že scénář je realistický a reprezentativní.
- Scenář by měl být co nejstručnější a nejkonkrétnější.
- Ujistěte se, že scénář je měřitelný.
Testovací scénáře mohou být cenným nástrojem k zjištění, jak by uživatelé interagovali s vaším produktem v reálném světě.
8. Test použitelnosti
Test použitelnosti je typ uživatelského testování, který vám umožňuje porovnat použitelnost vašeho produktu s podobnými produkty. K tomu budete muset požádat uživatele, aby vyzkoušeli jak váš produkt, tak produkty konkurence. Poté budete muset změřit dobu potřebnou k dokončení úkolu, míru chybovosti a další metriky.
Testování použitelnosti vám pomůže zjistit, jak si váš produkt vede v porovnání s podobnými produkty, a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Je však důležité si uvědomit, že testování poskytuje pouze momentální přehled o použitelnosti a nemusí reprezentovat celkovou uživatelskou zkušenost.
Pokud máte zájem provést benchmarkový test použitelnosti, je třeba mít na paměti několik věcí. Nejprve budete muset oslovit uživatele, kteří jsou obeznámeni s vaším produktem a podobnými produkty.
Za druhé, musíte vybrat sadu úkolů, abyste pochopili, jak lidé produkt používají. Nakonec budete muset definovat určité metriky pro analýzu výsledků testování.
9. Moderované vs. nemoderované testování použitelnosti
Ačkoli je to jednoduché, moderované testování použitelnosti vyžaduje účast moderátora, který uživatele provází úkolem. Nemoderované testování použitelnosti nemá moderátora, ale umožňuje uživatelům dokončit úkol samostatně.
Moderované a nemoderované testování použitelnosti má své klady a zápory.
- Moderované testování použitelnosti může být dražší a časově náročnější, ale může poskytnout více informací o uživatelské zkušenosti.
- Nemoderované testování použitelnosti je levnější a rychlejší, ale nemusí být tak efektivní a informativní.
Zda se jedná o moderované nebo nemoderované testování použitelnosti, závisí na vašich konkrétních cílech a potřebách. Pokud máte zájem o podrobnější pohled na uživatelský zážitek, může být lepší volbou moderované testování použitelnosti.
Pokud hledáte rychlý a relativně levný způsob testování použitelnosti, může být lepší volbou nemoderované testování použitelnosti.
10. Testování stromové struktury
Testování typu strom vám umožňuje posoudit, jak snadné je pro uživatele najít informace na vašem webu. K implementaci technik testování stromu může být nutné vytvořit sadu úkolů a nechat uživatele, aby se je pokusili splnit.
Testování stromové struktury může být užitečným způsobem, jak posoudit použitelnost vašeho webu a identifikovat oblasti, které je třeba vylepšit.
Chcete do svého pracovního postupu technik použitelnosti přidat testy stromu?
- Vytvořte úkoly odrážející proces používání webových stránek nebo aplikace.
- Vyberte si sadu metrik, které chcete měřit, například dobu dokončení úkolu a míru chybovosti.
- Vyberte účastníky.
- Rozhodněte se, které metriky vám pomohou analyzovat použitelnost aplikace.
4 důvody, proč provádět testy použitelnosti vašich webových stránek
Testování použitelnosti lze provádět různými metodami, včetně fokusních skupin, papírových prototypů a živých uživatelských testů. Tento blogový příspěvek se zaměří na živé uživatelské testy, které jsou často považovány za zlatý standard pro testování použitelnosti.
Podívejte se na čtyři důvody, proč přidat testování použitelnosti do svých aktivit:
1. Identifikace chyb a úskalí
„Všechno, co se může pokazit, se pokazí.“ —Edsel Murphyho zákon
Jak tedy ochránit svůj produkt před účinky Murphyho zákona?
Test použitelnosti webových stránek může pomoci identifikovat oblasti, kde se vyskytují chyby, nejasnosti nebo frustrace, aby bylo možné tyto problémy opravit nebo odstranit. Mezi běžné chyby UX patří například špatná navigace na webových stránkách, zahlcení uživatelů přílišným množstvím informací, příliš dlouhé texty nebo použití nereagujících designových prvků.
2. Porozumění chování zákazníků
Testování použitelnosti je také důležité, protože vám pomůže pochopit, jak potenciální zákazníci s vaším webem interagují. Tyto informace mohou zlepšit design webových stránek a učinit je uživatelsky přívětivějšími.
3. Vytvořte lepší uživatelský zážitek
Webové stránky a aplikace jsou vytvářeny pro uživatele, nebo alespoň by měly být. Jejich zkušenost tedy určuje další cestu a spokojenost. Testování použitelnosti může pomoci vytvořit lepší uživatelský zážitek pro návštěvníky vašich webových stránek a udržet uživatele zapojené a ochotné se na vaše webové stránky vracet.
4. Přizpůsobte svůj produkt skutečným potřebám
Pokud se řídíte přístupem lean startup nebo se snažíte rozšířit svou uživatelskou základnu, měli byste neustále pracovat na vylepšování svého produktu. Testy použitelnosti vám mohou pomoci odhalit skryté očekávání uživatelů a rozhodnout se, jak aktualizovat svůj web podle skutečných potřeb.
Testy použitelnosti: cíle a úkoly
Konkrétní úkoly a cíle testování použitelnosti v reálném čase a na dálku závisí na vašem konkrétním případě, vašem webu nebo mobilní aplikaci a určitých metodách testování použitelnosti, které si vyberete.
Mezi běžné akce uživatelů, které byste měli zohlednit ve svém procesu správy testování, patří následující:
- Registrace účtu
- Navigace na webových stránkách
- Hledání informací
- Prohlížení produktu
- Provedení nákupu
- Kontaktování zákaznické podpory
Toto je jen několik příkladů úkolů a cílů používaných v testech použitelnosti.
Jak vizualizovat výsledky testování použitelnosti a sledovat pokrok
Po provedení testu použitelnosti je důležité vizualizovat výsledky, sledovat průběh testování a aktualizovat produkt.
Některé z popsaných metod, jako jsou telefonické rozhovory, testování stromové struktury, třídění karet a další, není tak snadné vizualizovat. Budete muset popsat výsledky těchto testů a strukturovat je. Pomocí metod, jako jsou teplotní mapy, nahrávky obrazovky a snímky obrazovky, lze však výsledky testování použitelnosti snadno vizualizovat. S těmito metodami vidíte vše na vlastní oči a můžete okamžitě začít s analýzou.
- Teplotní mapy mohou ukázat, kde uživatelé na stránce klikali.
- Záznamy obrazovky lze použít k ukázání toho, jak uživatelé interagovali s vaším webem.
- Screenshoty lze použít k zobrazení všech oblastí, které mohou vyvolávat zmatek nebo frustraci.
Každý příklad a každá metoda testování použitelnosti by měla vždy obsahovat dvě části:
- Shromažďování dat, zaznamenávání a sbírání informací
- Analýza a vizualizace vašich zjištění za účelem vytvoření hypotézy o možných vylepšeních uživatelské zkušenosti
Shromažďování dat, zaznamenávání a sbírání informací
Pro první krok (zaznamenávání chování uživatelů na vašem webu) budete potřebovat speciální software pro sledování uživatelů, jako je Plerdy. Plerdy vám dokonce pomůže sledovat průběh zlepšování uživatelské zkušenosti v čase, abyste mohli vidět, jak se váš web nebo aplikace stává pro uživatele atraktivnější.
Vizualizace vašich zjištění a sledování pokroku
Poté, co získáte přehled o tom, CO uživatelé na vašem webu dělají, budete muset tato data analyzovat a zjistit, co uživatele frustruje, co se jim líbí a nelíbí a co je třeba opravit.
Nejste si jisti, jak začít s testováním a analýzou použitelnosti? ClickUp vám může pomoci.
ClickUp je flexibilní nástroj pro správu projektů bez nutnosti programování, který vám pomůže spravovat projekty testování použitelnosti, vývoj softwaru a mnoho dalšího. Obsahuje funkce pro sledování chyb a správu sprintů a další klíčové funkce, které vám a vašemu týmu pomohou vizualizovat a sledovat vaše zjištění, spravovat úkoly a komunikovat s týmem – vše na jednom centrálním místě.
K vizualizaci výsledků testování použitelnosti a strukturování své práce můžete použít šablonu ClickUp pro testování použitelnosti. Tato šablona poskytuje organizované plátno v ClickUp Whiteboards, kde můžete snadno nastínit své metody testování použitelnosti a propojit je se svými úkoly v ClickUp.
Pro sledování pokroku si nyní můžete v ClickUp vybrat z více než 15 přizpůsobených zobrazení, abyste vizualizovali úkoly, projekty a pracovní postupy, které nejlépe vyhovují vám a vašemu týmu.
A protože ClickUp nabízí plně přizpůsobitelnou platformu, můžete ke každému úkolu přidat vlastní pole a vlastní stavy, abyste získali podrobný přehled a organizovaný způsob sledování postupu svých úkolů.
Zde je příklad, jak může vypadat stav vašich úkolů:
Příklady testování použitelnosti pro vylepšení uživatelského prostředí vašeho produktu
Testování použitelnosti je důležitým procesem pro vylepšení vašeho produktu. Může vám pomoci poskytovat lepší uživatelský zážitek, identifikovat způsoby optimalizace aplikace a jejího vylepšení a dokonce přilákat nové uživatele, kteří dříve upřednostňovali vaše konkurenty.
Dosažené výsledky závisí na zvolených metodách testování použitelnosti a na tom, jak rychle budete jednat.
Využijte deset příkladů testování použitelnosti, které jsme uvedli výše, a nástroje jako Plerdy jako software CRO a ClickUp jako platformu pro správu webových projektů, abyste zajistili, že váš web poskytuje návštěvníkům jedinečný uživatelský zážitek.
Provedli jste někdy test použitelnosti na svém webu? Pokud ne, je čas začít.
Hodně štěstí!
Hostující autor:
Marta Rogach je manažerkou pro rozvoj podnikání ve společnosti Plerdy.
Spolupracuje s marketingovými agenturami a individuálními klienty, kterým pomáhá identifikovat nejlepší metody pro dokonalou UX/UI jejich webových stránek.