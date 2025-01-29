10 nejlepších softwarů pro marketingové plánování kampaní v roce 2025

Správa více marketingových kampaní se rychle vymkne kontrole, zejména pokud nemáte systém nebo pracovní postupy.
Osvědčené staré tabulky jsou dobré pro mnoho věcí, ale mají své limity. Právě zde přichází na řadu software pro marketingové plánování.
Nástroje pro marketingové plánování vám pomohou zorganizovat se, myslet strategičtěji a činit rozhodnutí na základě dostupných dat. Pomohou vám soustředit se na celkový obraz, aniž byste zapomněli na detaily, jako jsou termíny, zdroje a závislosti.
V tomto průvodci vám představíme 10 nejlepších softwarových nástrojů pro marketingové plánování pro rok 2024. Každý z nich má své silné stránky a úspěšně porazil konkurenci. Pojďme na to! 🏃
Jak najít nejlepší software pro marketingové plánování pro váš tým?
Softwarové nástroje pro marketingové plánování existují proto, aby vám usnadnily práci jako vedoucímu projektu. Umožní vám vytvořit podrobné časové plány a projektové plány a poté je realizovat s úplným přehledem o členech vašeho týmu, zdrojích a rozpočtu.
Nejlepší softwarové nástroje pro marketingové plánování vám pomohou:
- Proměňte svou marketingovou strategii v praktické marketingové plány
- Dohlížejte na projekty, úkoly a uvedení produktů na trh.
- Plánujte kampaně napříč několika marketingovými kanály
- Organizujte nápady a zdroje
- Přiřaďte členy týmu k projektům a úkolům
- Plánujte a vytvářejte obsah pro svou cílovou skupinu
- Lepší spolupráce marketingového týmu
- Zefektivněte proces plánování pomocí pracovních postupů a automatizace, aby se vám lépe spravoval.
Díky široké nabídce nástrojů pro marketingové plánování a spolupráci si každý tým a každá specializace najde to, co potřebuje.
Některé softwarové nástroje pro marketingové plánování se specializují na sociální média. Jiné (například ClickUp) lze přizpůsobit tak, aby vám pomohly vyniknout v mnoha marketingových aktivitách.
Cílem je najít něco, co nejlépe vyhovuje vašim potřebám a je kompatibilní s vašimi oblíbenými nástroji – ať už se jedná o aplikaci pro tvorbu obsahu, software pro správu marketingových zdrojů nebo marketingový nástroj využívající umělou inteligenci.
10 nejlepších softwarů pro marketingové plánování a strategii
Existují stovky potenciálních nástrojů pro marketingové plánování, ale které z nich stojí za vyzkoušení? Zde je 10 softwarových nástrojů pro marketingové plánování, které podle nás patří k nejlepším ve své třídě.
1. ClickUp
ClickUp je více než jen nástroj pro marketingové plánování – má potenciál stát se centrálním uzlem pro váš marketingový tým. Vymýšlejte, plánujte, realizujte a podávejte zprávy o svých projektech z přední all-in-one platformy pro produktivitu. ✨
Využijte škálovatelné pracovní prostory, bezplatný software pro správu projektů, správu zdrojů, tvorbu obsahu, plánování médií a správu kampaní z jednoho místa.
Pomocí ClickUp Brain pomozte členům svého týmu rychle vytvářet případové studie nebo jiné marketingové materiály a poté společně pracujte na obsahu v Docs.
Využijte šablony marketingových plánů, které vám pomohou ušetřit čas při vytváření obsahových briefů, obsahových marketingových materiálů, interních zpráv a dokumentů pro klienty.
Šablona marketingového plánu ClickUp poskytuje komplexní rámec pro vytvoření efektivního marketingového plánu. S touto šablonou můžete nastínit své marketingové cíle, cílové publikum, strategie, taktiky, rozpočet a další. Jedná se o univerzální nástroj, který lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.
ClickUp vám nabízí komplexní funkce softwaru pro marketingové plánování v marketingové platformě a centru produktivity, které již znáte a důvěřujete. Jedná se o výkonný nástroj, který můžete použít v původní podobě nebo přizpůsobit tak, aby vám sloužil jako nástroj pro plánování vlastních marketingových kampaní. 🏭
Nejlepší funkce ClickUp:
- Plánujte celé marketingové kampaně a projekty pomocí našich robustních nástrojů pro správu projektů a úkolů.
- Přiřazujte úkoly a podúkoly odpovědným členům týmu.
- Vizualizujte svůj připravovaný obsah pomocí šablony kalendáře obsahu.
- Získejte přehled o členech týmu, projektech a zdrojích v několika zobrazeních, včetně časových os, Kanbanu a seznamů.
- Sledujte pokrok pomocí sledování času, stavů a seznamů úkolů.
- Využijte šablony pro sociální média ke spolupráci na kreativních nápadech.
- Spolupracujte na sdílení nápadů a řešení problémů v Docs, Whiteboards a Proofing.
- Zobrazte si svůj pokrok směrem k marketingovým cílům a KPI kampaní.
- Sledujte dění v reálném čase pomocí přizpůsobitelných vizuálních dashboardů.
Omezení ClickUp:
- ClickUp je navržen tak, aby vám pomohl s plánováním a organizací, takže nemůžete publikovat obsah přímo z platformy.
- Vzhledem k flexibilitě a rozsáhlosti funkcí může chvíli trvat, než je všechny podrobně prozkoumáte.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. ActiveCollab
ActiveCollab se prezentuje jako nástroj pro řízení projektů, který pomáhá týmům plánovat, realizovat a udržovat kontrolu.
Jedná se o platformu s širokou škálou funkcí, včetně řízení projektů, týmové spolupráce, řízení času a zdrojů a správy klientů. Pro marketingové týmy je to místo, kde můžete organizovat více aspektů svých marketingových projektů najednou. 📁
Nejlepší funkce ActiveCollab:
- Podrobné funkce plánování
- Správa na cestách pomocí aplikací pro iOS a Android
- Více možností zobrazení, které vyhovují různým členům týmu
Omezení ActiveCollab:
- Jelikož se jedná o obecnější nástroj pro správu projektů, někteří uživatelé mohou považovat za nevýhodu nedostatek funkcí specifických pro marketing.
- Někteří uživatelé mohou mít potíže s přizpůsobením se softwaru.
Ceny ActiveCollab:
- Plus: 11 $/měsíc pro 3 uživatele
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Pro+Get Paid: 14 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ActiveCollab:
- G2: 4,2/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (390+ recenzí)
3. CoSchedule
CoSchedule je speciálně vyvinutý nástroj pro marketingové plánování určený pro kreativní, designérské a marketingové týmy. Nástroj nabízí uživatelsky přívětivé zobrazení kalendáře, ze kterého můžete plánovat, organizovat a realizovat své marketingové projekty.
Kromě marketingového kalendáře platforma nabízí nástroje, které vám pomohou spravovat marketingové požadavky, organizovat zdroje a vytvářet efektivnější nadpisy. ✏️
Nejlepší funkce CoSchedule:
- Získejte přehled o dění na první pohled díky zobrazení kalendáře.
- Spravujte více typů marketingových projektů
- Snadná integrace s jinými aplikacemi a nástroji, včetně nástrojů pro správu projektů.
Omezení CoSchedule:
- Někteří uživatelé hlásí odpojení sociálních účtů.
- Analytické funkce jsou omezené, což může být pro některé uživatele problém.
Ceny CoSchedule:
- Bezplatný tarif
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Marketing Suite: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze CoSchedule:
- G2: 4,4/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
4. Marmind
Marmind je plánovací nástroj, který pomáhá týmům udržet kontrolu nad různými oblastmi jejich projektů – včetně rozpočtů, plánování a analýz – na jednom místě. Platforma zahrnuje vizuální marketingový časový plán, který umožňuje přehledné zobrazení projektů a iniciativ, a také nástroje pro sledování výkonu a marketingového rozpočtu.
Nejlepší funkce Marmind:
- Snadná komunikace a spolupráce v týmu díky integrovaným poznámkám a seznamům úkolů.
- Spravujte digitální aktiva přímo v rámci platformy.
- Naplánujte složité kampaně v kratším časovém rámci.
Omezení Marmind:
- Ačkoli existuje řada názorů, některé populární styly, jako je Kanban, nejsou v tomto nástroji zahrnuty.
- Někteří uživatelé uvádějí, že proces nastavování kampaní je složitý.
Ceny Marmind:
- Kontakt pro ceny
Hodnocení a recenze Marmind:
- G2: 4,3/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,6 (více než 20 recenzí)
5. Toggl Plan
Toggl Plan vyniká zefektivněním pracovního postupu a marketingového plánování. Tento nástroj zajišťuje včasné dodání napříč marketingovými týmy. Ať už jste na začátku nebo na konci projektu, flexibilita přidávání minimálních nebo rozsáhlých detailů je vynikající funkcí.
Snadno přiřazujte úkoly, spolupracujte a připojujte soubory k kalendáři. Využijte také kontrolní seznamy nebo vkládejte komentáře s připomínkami, abyste zlepšili týmovou práci a spolupráci. Nástroj pro marketingové plánování je skvělý pro udržení všech na stejné vlně a zvýšení produktivity.
Nejlepší funkce Toggl:
- Nástroj pro marketingové plánování je vybaven funkcemi drag-and-drop, které umožňují snadnou aktualizaci zobrazení.
- Jednoduché rozčlenění strategie marketingového plánování v jednom přehledu
- Díky jednoduchým komunikačním funkcím mohou marketingové týmy na jednom místě připojovat dokumenty, zanechávat komentáře a přidávat kontrolní seznamy.
Omezení Toggl:
- Vlastnictví účtu může být ve srovnání s jinými nástroji pro společné marketingové plánování poněkud izolované.
- Někteří tvrdí, že integrace třetích stran je omezená.
Ceny Toggl:
- Tým: 8 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 13,35 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Toggl:
- G2: 4,3/5 (37+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 110 recenzí)
6. Hootsuite
Hootsuite se specializuje na sociální média. Pokud je to zaměření vašeho týmu, je to skvělá volba. Tato platforma pro správu sociálních médií je plná funkcí, které usnadňují plánování, rozvrhování a analýzu dopadu vašeho obsahu na sociálních médiích. Publikujte přímo z platformy, spouštějte reklamy, komunikujte s uživateli a povzbuzujte členy týmu, aby váš obsah dále šířili. 🌻
Nejlepší funkce Hootsuite:
- Kalendář sociálních médií pomáhá členům týmu zůstat v kontaktu a mít aktuální informace.
- Prohlížejte a spravujte více kanálů sociálních médií na jednom místě.
- Snadné přesouvání obsahu a změna termínů tak, aby odpovídaly zdrojům a kapacitám
Omezení Hootsuite:
- Omezené možnosti reportingu a marketingové analytiky
- Někteří uživatelé uvádějí, že uživatelské prostředí je méně efektivní než u jiných nástrojů pro správu sociálních médií.
Ceny Hootsuite:
- K dispozici je 30denní bezplatná zkušební verze
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Tým: 249 $/měsíc pro 3 uživatele, fakturace ročně
- Podnikání: 739 $/měsíc pro 5 uživatelů, fakturováno ročně
- Enterprise Custom: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hootsuite:
- G2: 4,1/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 400 recenzí)
7. Buffer
Buffer je další softwarový nástroj pro marketingové plánování navržený s ohledem na týmy zabývající se sociálními médii a digitálním marketingem. Zjednodušuje proces tvorby obsahu – přidávejte příspěvky do fronty, spolupracujte s členy týmu a publikujte na svých kanálech z jednoho ovládacího panelu. ⚒️
Nejlepší funkce Bufferu:
- Snadné plánování obsahu díky systému fronty obsahu
- Robustní reporting, který usnadňuje komunikaci se zainteresovanými stranami
- Integrované systémy pro kontrolu obsahu, které pomáhají týmům lépe spolupracovat
Omezení bufferu:
- Buffer se zaměřuje na obsah sociálních médií, takže budete potřebovat další nástroj, který vám pomůže plánovat jiné typy kampaní, jako jsou e-mailový marketing nebo projekty optimalizace pro vyhledávače (SEO).
- Někteří uživatelé by uvítali snadnější práci s obsahem vytvořeným v jiných nástrojích, jako je ClickUp.
Ceny Buffer:
- Bezplatný tarif
- Essentials: 6 $/měsíc pro 1 uživatele a 1 kanál
- Tým: 12 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů a 1 kanál
- Agentura: 120 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů a 10 kanálů
- Další kanály lze přidat za 6–12 USD/měsíc
Hodnocení a recenze Buffer:
- G2: 4,3/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
8. Sprout Social
Sprout Social se specializuje na marketing a správu sociálních médií. Tento nástroj pomáhá marketingovým týmům v každé fázi procesu. Plánujte, vytvářejte a naplánujte obsah sociálních médií. Sledujte interakce a komunikujte s uživateli z jedné schránky. Využijte funkce sociálního naslouchání, abyste pochopili, co vaše publikum skutečně chce. 🤩
Nejlepší funkce Sprout Social:
- Vytvářejte strategické plány obsahu na základě svých předchozích dat.
- Přehledné a stručné zprávy, které lze snadno sdílet s členy týmu a zainteresovanými stranami.
- Na první pohled uvidíte, co každý člen týmu nebo oddělení sdílí na sociálních médiích.
Omezení Sprout Social:
- Porozumění nejlepším způsobům používání softwaru může vyžadovat určitou dobu učení.
- Někteří uživatelé by si přáli, aby byl proces zapracování nováčků plynulejší.
Ceny Sprout Social:
- Standard: 249 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 399 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 499 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sprout Social:
- G2: 4,4/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
9. Marketo Engage
Marketo Engage je marketingový plánovací software od společnosti Adobe. Tato platforma pomáhá propojit prodejní a marketingové týmy, zefektivnit procesy a vytvořit lepší uživatelský zážitek.
Marketo Engage vám pomůže využívat vaše zdroje a dovednosti moudřeji. Vytvářejte seznamy nejvhodnějších účtů, vytvářejte vlastní modely bodování a automatizujte interakce na základě osobnosti klienta a fáze nákupu. 👀
Nejlepší funkce Marketo Engage:
- Centrální marketingové centrum pro vaše prodejní i marketingové týmy
- Snadno se přizpůsobí požadavkům velkých týmů a podniků.
- Snadno zvládněte více marketingových kampaní napříč různými kanály.
Omezení Marketo Engage:
- Platforma může být pro některé uživatele zpočátku příliš složitá.
- Někteří uživatelé uvádějí, že nastavení některých integrací může být náročné.
Ceny Marketo Engage:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Marketo Engage:
- G2: 4,1/5 (více než 2 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
10. Bitrix24
Bitrix24 je komplexní platforma pro řízení podniku, kterou lze snadno použít jako nástroj pro marketingové plánování. Tento plánovací software nabízí řadu integrovaných nástrojů, včetně řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení úkolů a projektů, správy dokumentů a řízení času.
Software pro řízení projektů a úkolů je navržen tak, aby zefektivnil obchodní procesy, posílil spolupráci týmů a zlepšil prodejní operace. Jeho kalendářové zobrazení je ideální pro řízení úkolů v rámci marketingových strategií nebo pro řízení kampaní.
Nejlepší funkce Bitrix24:
- Zahrnuje funkce videokonferencí – ideální pro marketingové týmy – které mohou pojmout téměř 50 účastníků, možnosti nahrávání hovorů a změnu pozadí.
- Funkce správy času obsahuje sledování začátku a konce práce, aby bylo možné získat přesné údaje o počtu hodin strávených na jednotlivých úkolech.
- Integrované funkce hodnocení potenciálních zákazníků pomáhají prodejním týmům lépe ovlivňovat celkové marketingové strategie.
- Šablony pro marketingové plánování, mapy webů a další
Omezení Bitrix24:
- Software pro marketingové plánování má pro některé poněkud náročné rozhraní.
- Oproti jiným plánovacím softwarům chybí možnosti školení.
Ceny Bitrix24:
- Zdarma: Zdarma
- Základní verze: 49 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Standard: 99 $/měsíc pro 50 uživatelů
- Profesionální: 199 $/měsíc pro 100 uživatelů
Hodnocení a recenze Bitrix24:
- G2: 4,1/5 (498+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (749+ recenzí)
Naplánujte si cestu k úspěchu pomocí softwaru pro marketingové plánování
Nástroje pro marketingové plánování pomáhají týmům udržovat pořádek, pracovat co nejlépe a maximalizovat dostupné zdroje. Pomáhají vám také odhalit příležitosti, hrozby a potenciální překážky, abyste je mohli odstranit, než se stanou skutečným problémem pro vaše kampaně.
ClickUp vám nabízí funkce, které potřebujete k plánování, spolupráci a realizaci marketingových projektů. Nabízí ale také komplexní seznam zajímavých funkcí pro zvýšení produktivity a správu projektů.
Poskytněte svému týmu ty nejlepší možné zdroje a zaregistrujte se do ClickUp – je to zdarma. 🤩