Recenze Toggl: Výhody a nevýhody používání Toggl Track v roce 2025

Máte někdy pocit, že se váš pracovní den stává černou dírou plnou rozptýlení, vedlejších úkolů a časově náročných činností? To známe všichni, kamaráde. Řízení času není pro slabé povahy, ale je nezbytné pro získání času zpět, zvýšení produktivity a ponechání práce tam, kam patří – v kanceláři.
Ať už jste projektový manažer nebo individuální přispěvatel, software pro sledování času, jako je Toggl Track, je revoluční. Toggl nabízí řadu funkcí přizpůsobených pro řízení projektů, plánování a dokonce i nábor zaměstnanců.
Jako každý nástroj má i Toggl své klady a zápory. V této recenzi Toggl se podrobně podíváme na nejoblíbenější funkce Toggl a zvážíme jeho klady a zápory. Vyzkoušejme Toggl!
Co je Toggl?
Toggl je nástroj pro sledování času, který zjednodušuje monitorování a správu časových záznamů, a to jak pro jednotlivce, tak pro týmy. Toggl vám v zásadě pomáhá přesně sledovat čas strávený na projektech a fakturovatelné položky a navíc vám poskytuje přehled o vaší produktivitě a efektivitě. 📊
Toggl je mnohem víc než jen standardní nástroj pro sledování času. Jedná se o řešení, které kombinuje:
- Řízení projektů
- Fakturace
- Optimalizace pracovních postupů
Uživatelé oceňují všestrannost této platformy. Toggl je vhodný pro nezávislé freelancery, kteří sledují fakturovatelnou práci, i pro vedoucí týmů, kteří potřebují řídit čas a ziskovost projektů. Bez ohledu na vaše úkoly, odvětví nebo denní povinnosti je komplexní řešení Toggl ideální pro přesné měření času.
Klíčové funkce Toggl
Toggl nabízí desktopovou aplikaci pro Windows a Mac, mobilní aplikaci pro iOS a Android a rozšíření pro prohlížeč Chrome. Je přístupný téměř kdekoli, což vám dává svobodu pracovat kdekoli a kdykoli. Platforma Toggl zahrnuje mnoho funkcí v rámci své sady řešení.
1. Toggl Track
Toggl Track je vlajkový produkt společnosti Toggl. Jedná se o nenápadnou aplikaci pro sledování času pro týmy všech velikostí, která funguje na vašem pracovním notebooku, smartphonu a prakticky na jakémkoli jiném zařízení, které používáte k práci.
Toggl Track má mnoho užitečných funkcí, včetně:
- Hlášení času: Buď ručně vytahujte své oblíbené zprávy o produktivitě, nebo požádejte Toggl, aby vám zasílal přizpůsobené zprávy do vaší e-mailové schránky podle předem stanoveného harmonogramu. Všechny zprávy Toggl lze sdílet, což usnadňuje sdílení časových rozpisů vašeho týmu s klienty nebo vedením společnosti.
- Fakturace času: Už nikdy nezmeškejte fakturovatelnou hodinu. Toggl dává manažerům možnost schvalovat pracovní výkazy zaměstnanců a sledovat jejich fakturované hodiny prostřednictvím sledování v reálném čase.
- Sledování projektů: Ačkoli je Toggl v podstatě nástrojem pro sledování času, má také některé základní funkce pro správu projektů. Zadejte své úkoly a podprojekty a přiřaďte úkoly zaměstnancům na stejné platformě. Toggl pak použije vaše data k prognózování, vytváření rozpočtů a sledování projektových plánů.
- Řízení pracovní zátěže týmu: Na čem právě teď váš tým pracuje? Místo každodenních kontrol (mikromanagement, že?) zkontrolujte data vašeho týmu v Toggl a zjistěte, kdo má volné kapacity. Manažeři mají také možnost vytvářet skupiny uživatelů a spravovat přístup podle skupin, což vám ušetří spoustu zbytečných kliknutí.
2. Plán Toggl
Toggl Track je skvělý, ale postrádá užitečné vizualizace, vyvažování pracovní zátěže a další nástroje pro projektové manažery. Právě zde přichází na řadu Toggl Plan. Tento nástroj obsahuje více funkcí pro projektové manažery a jejich týmy. Ale nebojte se – Plan a Track se navzájem hladce integrují, takže nebudete muset přepínat mezi nástroji.
Plán Toggl zahrnuje funkce pro:
- Vizualizace projektů, času a úkolů v Ganttově diagramu, kalendáři a dalších užitečných zobrazeních
- Plánování členů týmu
- Vyvažování pracovního zatížení
3. Toggl Hire
Nábor zaměstnanců není snadný a Toggl to chápe. Do své produktové řady přidali Toggl Hire, aby odborníci v oblasti lidských zdrojů měli větší jistotu ohledně kompetencí svých potenciálních zaměstnanců. Nevýhodou je, že se nedá integrovat s Toggl Track nebo Plan, protože jeho použití je zcela odlišné, takže pokud používáte Toggl Hire, budete pravděpodobně muset přepínat mezi různými platformami.
Toggl Hire má však mnoho předností. Tato platforma pro hodnocení dovedností pomáhá personalistům nastavit automatizované, datově podložené náborové procesy, které šetří čas a snižují zaujatost. Obsahuje předem nahrané šablony pro hodnocení technických i měkkých dovedností, které nelze podvádět. Vizuálně zmapujte svůj náborový proces a automatizujte určité úkoly, jako je screening a pozvánky na pohovory, abyste ušetřili více času. Toggl Hire dokonce podporuje videa pro objevování kandidátů, která jsou mnohem zábavnější než čtení stovek motivačních dopisů. 👀
Toggl Track Ceny
- Zdarma
- Základní tarif: 9 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Prémiový tarif: 18 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Plán Enterprise: Ceny na vyžádání
Výhody používání Toggl
Ať už potřebujete pomoc se sledováním času vašeho týmu nebo chcete optimalizovat svůj pracovní den, Toggl má mnoho předností. V naší recenzi Toggl jsme zjistili, že uživatelé tuto aplikaci pro zvýšení produktivity chválí z několika důvodů.
Komplexní sledování času
Toggl Track je oblíbený, protože jeho bezplatná verze nabízí jednoduché a efektivní sledování času. Můžete sledovat čas v reálném čase nebo upravovat záznamy o čase zpětně, a to jak online, tak offline. Toto řešení sleduje každou fakturovatelnou sekundu, aby zajistilo přesné fakturace. Pomodoro časovač a nástroj pro detekci nečinnosti jsou také skvělé pro zvýšení soustředění. Sbohem, rozptýlené pracovní hodiny, a vítej, ziskovost.
Snadné použití
Toggl je známý jako jeden z nejintuitivnějších a nejvíce uživatelsky přívětivých nástrojů pro sledování času. Má jednoduché a přehledné rozhraní, které vám umožní spustit časovač pouhým kliknutím nebo zadat hodiny ručně. Toggl zefektivňuje složité pracovní úkoly díky funkcím pro časové rozvrhy, nástroje pro správu projektů a sledování členů týmu.
Kompatibilita s různými platformami
Díky aplikacím pro Windows, Mac, iOS a Android a rozšíření pro prohlížeč Chrome je Toggl přístupný téměř všude. Sledování času je snadné, bez ohledu na to, jaké zařízení pro práci používáte.
Působivé integrace
Toggl nabízí integraci s oblíbenými řešeními, jako jsou Asana, Trello, Jira, Slack a ClickUp (ehm), díky čemuž je platforma ještě snadnější k použití. Tyto integrace také usnadňují synchronizaci úkolů a sledování času napříč více platformami.
Přizpůsobitelné zprávy
Bezplatná verze aplikace neumožňuje tolik přizpůsobení, ale i tak jsou zprávy Toggl Track velmi užitečné. Požádejte o denní, vlastní nebo týdenní zprávy, abyste pochopili, jak trávíte svůj čas. Toggl usnadňuje analýzu časových záznamů a času stráveného na projektech, aby bylo možné určit pracovní vzorce a činit informovanější rozhodnutí.
Časté problémy, s nimiž se uživatelé Toggl potýkají
I když lidé tuto platformu velmi chválí, naše recenze Toggl odhalila několik nevýhod Toggl.
Problémy s offline synchronizací
Toggl Track umožňuje offline správu času, ale je tu jeden problém: k synchronizaci offline dat mezi zařízeními stále potřebujete přístup k internetu. To pravděpodobně nevadí, pokud jste krátkodobě odpojeni od Wi-Fi, ale je to nepohodlné, pokud často pracujete offline po několik hodin.
Ruční sledování
Jednou z nejtěžších věcí při používání Toggl je pamatovat si na ruční sledování času. Konkurenti Toggl, jako je RescueTime, jsou schopni sledovat čas automaticky, ale funkčnost Toggl není tak dobrá.
Data můžete automaticky sledovat pomocí rozšíření Toggl Track pro Chrome, které spouští a zastavuje časovač na základě karet prohlížeče, které máte v danou chvíli otevřené. Není to však dokonalé řešení a někteří uživatelé tvrdí, že po chvíli začne být otravné. 🤷
Složitost více projektů
Podívejte se, Toggl Plan je super, ale Toggl není řešení pro řízení projektů. Toggl nabízí nástroje pro správu různých projektů, ale má potíže s koordinací více složitých projektů. Pokud se pokusíte tuto platformu rozšířit, je velká šance, že se setkáte s matoucími záměnami a neuspořádanými záznamy o čase.
Přetížení oznámení
Někteří uživatelé tvrdí, že oznámení Toggl jsou trochu přehnaná. Systém upozorňuje zaměstnance, pokud nezaznamenali čas za daný den, což může být trochu otravné, pokud jste například na dovolené. Pokud vás oznámení obtěžují, upravte nastavení Toggl nebo nastavte zařízení na „nerušit“, abyste mohli dokončit práci bez neustálého rozptylování oznámeními.
Zákaznický servis
Za zmínku stojí, že někteří uživatelé mají problémy s zákaznickou podporou Toggl. Včasná podpora se jeví jako největší výzva, takže pokud máte naléhavý technický problém, může chvíli trvat, než se vám někdo ozve.
Recenze Toggl na Redditu
Toggl používají tisíce lidí, ale může být obtížné získat vyvážené a přesné informace o této aplikaci. Obrátili jsme se na uživatele Redditu, aby nám poskytli objektivní hodnocení schopností Toggl.
Celkově jsou uživatelé s Toggl velmi spokojeni. „Myslím, že Toggl je docela dobrý, zejména proto, že ho mohu synchronizovat s mnoha věcmi a že se dá integrovat s mnoha nástroji, které používám (Jira, GitHub, má desktopovou a mobilní aplikaci atd.),“ říká jeden uživatel. Nelíbí se jim však, když zaměstnavatelé používají Toggl jako nástroj pro sledování zaměstnanců. 🕵️
Jiný uživatel měl velký úspěch s používáním Toggl jako trackeru ve stylu Pomodoro pro své nejnáročnější úkoly. „S Toggl se soustředím na sledování 25minutových sezení (pomodoro). Toggl mi pomáhá „sníst žábu“ a udělat něco, co se mi nechce. Stačí, když to vydržím X minut,“ říká.
Samozřejmě není vše jen růžové. Jeden uživatel hlásí problémy s integrací Toggl a říká: „Byl jsem nadšený, když jsem viděl integraci Toggl, protože mi to poskytlo vždy viditelný widget pro spuštění/zastavení na mém telefonu Android. Po vyzkoušení se integrace jeví jako frustrující.“
Další uživatel souhlasil, že Toggl není nejstabilnějším řešením. „Je to jen můj dojem, nebo se Toogl [sic] za poslední rok stal velmi nestabilním, s téměř každodenními výpadky připojení a problémy se synchronizací?“ říká uživatel.
Celkově je Reddit s základními funkcemi Toggl docela spokojený, ale jakmile zkusíte něco sofistikovanějšího, jako je integrace třetích stran, zážitek už není tak dobrý.
Alternativní nástroje pro sledování času, které můžete použít místo Toggl
Toggl se snaží být vším pro všechny tím, že do své produktové řady přidává Toggl Plan a Toggl Hire. Respektujeme to, ale uživatelé říkají, že funkce platformy nejsou zcela dostačující.
Proto se digitální nomádi rozhodují pro ClickUp. Máme skutečně komplexní pracovní platformu, která kombinuje řízení projektů, správu času a dokonce i nábor zaměstnanců v jedné platformě. A k tomu ještě miliardy dalších věcí, jako IT, prodej a zákaznický servis, abychom jmenovali alespoň některé. 🛠️
Pokud hledáte spolehlivou alternativu k Toggl se všemi funkcemi, které zefektivní vaši práci, nehledejte nic jiného než tyto úžasné funkce ClickUp.
Spravujte projekty bez námahy
Toggl Plan má některé funkce pro správu projektů, ale nejsou příliš flexibilní. Pokud hledáte něco flexibilnějšího a výkonnějšího, vyberte si ClickUp. Díky našim funkcím pro správu projektů je snadné vytvářet přizpůsobené pohledy na mezifunkční týmy a projekty. Automatizujte práci, vytvářejte vlastní zprávy a rychle vizualizujte své pracovní zatížení v několika pohledech. Jako nejoblíbenější řešení pro správu projektů na světě se postaráme o náročnou práci, abyste se mohli soustředit na své podnikání.
Snadné a pohodlné řízení času
Řízení projektů je naším denním chlebem, ale ClickUp je také spolehlivou volbou pro správu času. Naše funkce pro sledování času usnadňují sledování času, vytváření odhadů, přidávání poznámek a generování zpráv na více zařízeních.
Pokud ale opravdu chcete používat nástroj třetí strany, jako je Toggl, nebudeme vám v tom bránit. ClickUp se totiž integruje s Toggl, Clockify a nespočtem dalších aplikací pro sledování času, aby sjednotil vaše oblíbené nástroje na jedné platformě.
Ušetřete čas díky šablonám
ClickUp je nekonečně přizpůsobitelný. Někteří lidé však tuto svobodu považují za přílišnou, proto jsme zavedli šablony ClickUp, které vám pomohou ušetřit čas při realizaci projektů, plánování a organizaci vašeho dne.
Pomocí šablony ClickUp Time Management Schedule můžete zkontrolovat, jak trávíte čas, a najít příležitosti ke zlepšení. Šablona ClickUp Time Analysis je také užitečná pro generování zpráv o nečinnosti a přijímání opatření k jejímu včasnému odstraňování. Pokud chcete vyzkoušet časové blokování, použijte šablonu ClickUp Daily Time Blocking k přizpůsobení úkolů hodinám s nejvyšší produktivitou.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
ClickUp: Aplikace pro sledování času, která umí všechno
V této recenzi Toggl Track jsme rozebrali klady, zápory a nevýhody sledování času pomocí nástrojů Toggl. Uživatelé oceňují podrobné zprávy platformy, robustní bezplatný tarif a jednoduchou webovou aplikaci. Toggl je solidní volbou pro jednoduché sledování času, ale pokud hledáte komplexní řešení, které spojuje správu času s produktivitou, sáhněte po ClickUp.
Nikdo nemá čas přecházet z jedné platformy na druhou. Sdružte všechna data o sledování času, zprávy, komunikaci, šablony a úkoly na jednom místě, abyste mohli rychleji a lépe pracovat.
Ale nemusíte nám věřit na slovo. Vyzkoušejte sílu ClickUp na vlastní kůži: Vytvořte si nyní svůj bezplatný pracovní prostor ClickUp.