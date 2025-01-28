10 nejlepších alternativ k Hootsuite, které vám v roce 2025 pomohou vylepšit vaši strategii na sociálních médiích

Chcete posunout své aktivity na sociálních sítích na vyšší úroveň? Hootsuite je skvělá platforma, ale existuje mnoho dalších alternativ, které mohou být pro vaši agenturu nebo značku vhodnější.
V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších alternativ k Hootsuite pro rok 2024, abyste mohli najít platformu, která bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám. Ať už jste majitel malé firmy, marketingová agentura nebo influencer na sociálních médiích, máme pro vás to pravé.
Zůstaňte tedy naladěni, abyste našli nejlepší nástroj pro správu sociálních médií na trhu, a připravte se na vylepšení svých aktivit na sociálních médiích!
Co je Hootsuite a jak fungují nástroje pro správu sociálních médií?
Hootsuite je oblíbená platforma pro správu sociálních médií, která uživatelům umožňuje spravovat více účtů na sociálních médiích z centrálního ovládacího panelu. Nabízí řadu funkcí, jako je automatické plánování příspěvků, sledování metrik a nástroje pro týmovou spolupráci.
Nástroje pro správu sociálních médií obvykle propojují všechny vaše účty na sociálních médiích do jedné platformy, takže máte k dispozici centrální ovládací panel, ze kterého můžete spravovat všechny své aktivity na sociálních médiích.
Používání nástroje pro správu sociálních médií má mnoho výhod, mezi které patří:
- Ušetřete čas: Software pro sociální sítě dokáže automatizovat mnoho rutinních úkolů, jako je plánování příspěvků a sledování analytických údajů. Platformy, které poskytují nástroje umělé inteligence, navíc často dokážou generovat grafiku a popisky příspěvků za vás.
- Efektivita: Kromě poskytování analýzy výkonu vašich příspěvků v reálném čase mohou sociální nástroje sledovat výkon vašich konkurentů, odvětví a influencerů, abyste věděli, jaký obsah je právě populární. Mnohé z nich také navrhují nejlepší časy pro zveřejnění vašeho obsahu a hashtagy, které byste měli použít.
- Zlepšete spolupráci: Nástroje pro správu sociálních médií vám mohou pomoci zlepšit spolupráci s členy vašeho týmu tím, že poskytují centrální místo pro sdílení obsahu, sledování pokroku, poskytování zpětné vazby a žádání o schválení klientů.
Co hledat v alternativě k Hootsuite
Při hledání alternativ k Hootsuite je třeba mít na paměti několik klíčových faktorů.
V první řadě hledejte univerzální nástroj pro správu sociálních médií, který vám pomůže plánovat, rozvrhovat a sledovat váš obsah na všech platformách.
Dále zvažte možnosti platformy v oblasti umělé inteligence. Nástroje umělé inteligence vám mohou pomoci optimalizovat vaši strategii pro sociální sítě, což může být neocenitelné. Nástroje umělé inteligence pro sociální sítě mohou například analyzovat trendy, předpovídat chování publika a nabízet návrhy obsahu.
Nakonec hledejte nástroj, který obsahuje přizpůsobitelné šablony kalendáře obsahu. Šablona kalendáře obsahu a další šablony pro sociální sítě mohou zefektivnit váš plánovací proces a udržet váš tým organizovaný.
Nezapomeňte, že ideální alternativa k Hootsuite by měla nejen splňovat, ale i překonávat vaše potřeby v oblasti správy projektů na sociálních médiích, aby vaše práce byla snazší a efektivnější.
10 nejlepších alternativ k Hootsuite
Jste připraveni posunout své aktivity na sociálních médiích na vyšší úroveň? Zde je 10 nejlepších alternativ k Hootsuite v roce 2024.
1. ClickUp
ClickUp je přizpůsobitelná platforma pro zvýšení produktivity, která nabízí řadu nástrojů pro správu projektů, automatizaci, sledování úkolů a spolupráci, včetně komplexního výběru nástrojů pro sociální sítě.
ClickUp Marketing je komplexní kolaborativní pracovní prostor, který může váš tým využívat k vývoji, plánování a sledování vašich marketingových aktivit na sociálních médiích napříč několika kanály. Jedná se o perfektní kombinaci technologie a pohodlí a vynikající volbu pro týmy, které hledají alternativu k Hootsuite.
Šablona ClickUp Social Media Template je komplexní plánovací nástroj, který zefektivňuje tvorbu, plánování a monitorování obsahu. Nabízí jednotné pracovní prostředí pro týmy, podporuje spolupráci, zlepšuje sledování úkolů a zvyšuje produktivitu marketingových kampaní na sociálních sítích.
Šablona ClickUp pro plánování příspěvků na sociálních médiích je komplexní nástroj, který vám pomůže plánovat, organizovat a sledovat obsah na sociálních médiích.
ClickUp Calendar View je revoluční nástroj, který vašemu marketingovému týmu umožní plánovat, rozvrhovat a sledovat příspěvky organizovaným způsobem.
ClickUp AI Writing Assistant vám pomůže psát lépe a rychleji díky nástrojům pro generování obsahu, zlepšování psaní a zjednodušování složitých jazykových konstrukcí. Ve spojení s ClickUp Docs se tvorba a organizace obsahu sociálních médií stane hračkou!
Dashboard ClickUp vám poskytuje ucelený přehled o vaší aktivitě na sociálních médiích, včetně připravovaných příspěvků, naplánovaných úkolů a analytických údajů. To vám pomůže udržet si přehled a mít pod kontrolou vaši strategii pro sociální média.
Kalendářový náhled ClickUp vám umožňuje zobrazit všechny vaše příspěvky na sociálních médiích v kalendářovém formátu, což usnadňuje plánování a rozvrhování obsahu. Kalendářový náhled můžete také použít k vytvoření kalendářů obsahu pro více platforem sociálních médií.
ClickUp Automations vám pomůže automatizovat opakující se úkoly, jako je plánování příspěvků a zasílání zpráv na sociálních médiích.
ClickUp je výkonný nástroj pro správu kampaní na sociálních médiích napříč několika platformami. Může marketingovým týmům pomoci:
- Spolupracujte na tvorbě a plánování obsahu sociálních médií
- Sledujte analytiku a výkonnost sociálních médií
- Spravujte rozpočty a zdroje pro sociální sítě
- Automatizujte opakující se úkoly
- Vytvářejte a implementujte strategie pro sociální sítě
ClickUp je vynikající alternativou k Hootsuite, kterou mohou marketingové týmy všech velikostí využít ke zefektivnění pracovních postupů při správě sociálních médií a ke zvýšení produktivity týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Umožňuje spravovat všechny vaše účty na sociálních médiích na jednom místě, včetně plánování a publikování příspěvků, sledování analytických údajů a spolupráce s členy týmu.
- Vysoce přizpůsobitelné, takže můžete vytvořit pracovní postup, který dokonale odpovídá vašim potřebám.
- Využijte výhody komplexní správy projektů a úkolů při používání platformy ClickUp a vytvořte si kalendář sociálních médií pomocí řady užitečných šablon.
Omezení ClickUp
- Obvykle je nutné se s ním naučit pracovat, takže může chvíli trvat, než se naučíte efektivně využívat všechny jeho funkce.
- Někteří uživatelé ClickUp hlásili problémy s výkonem, jako jsou pomalé načítání a technické potíže.
- Jejím jádrem je platforma pro správu úkolů a projektů, takže nenabízí pokročilejší funkce, jako je sledování sociálních médií nebo publikování příspěvků.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: doplněk za 5 $ k jakémukoli placenému tarifu
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 566+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 796+ recenzí)
Bonus: Podívejte se na náš seznam nejlepších alternativ CoSchedule
2. Sprout Social
Sprout Social je jednou z nejrobustnějších alternativ Hootsuite a nabízí komplexní nástroje pro sociální sítě pro efektivní online marketingové strategie, včetně sdílení příspěvků, monitorování feedů, analýzy sociálních sítí a správy týmů.
Jeho nástroje pro sledování sociálních sítí, vytváření reportů a týmovou spolupráci jsou vynikající a zákaznická podpora sklízí vysoké hodnocení od recenzentů. Kalendář sociálních médií Sprout Social navíc usnadňuje přehled o vašem publikačním plánu, takže můžete provádět změny za běhu.
Ceny Sprout však mohou být příliš vysoké, zejména pro menší společnosti, které se snaží spravovat malý počet účtů na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Sprout Social
- Komplexní funkce pro analýzu a správu sociálních médií
- Vynikající nástroje pro sledování a monitorování sociálních sítí, které milují správci sociálních médií.
- Společnost je známá svou vynikající zákaznickou podporou.
Omezení Sprout Social
- Dražší než některé jiné platformy pro správu sociálních médií a alternativy Hootsuite.
- Má složitější uživatelské rozhraní a delší dobu učení než některé jiné platformy pro správu sociálních médií.
- Omezení síťového API mohou omezovat některé funkce, jako je publikování videí na TikTok a Instagram Reels.
Ceny Sprout Social
- Standard: 249 $/měsíc na uživatele
- Professional: 399 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 499 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sprout Social
- G2: 4,4/5 (více než 2 580 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (559+ recenzí)
Seznamte se s hlavními konkurenty Sprout Social!
3. eClincher
EClincher je nástroj pro správu sociálních médií a alternativa k Hootsuite. Tento nástroj pro sociální média však vyniká svými integrovanými analytickými funkcemi a funkcemi automatického publikování. Je nejvhodnější pro malé podniky a podnikatele.
Nejlepší funkce eClincher
- Nabízí bohatý výběr nástrojů a funkcí, jako je sledování sociálních sítí, neomezená analýza sociálních médií v reálném čase a automatické fronty příspěvků a RSS.
- Poskytuje nepřetržitou živou chatovou podporu a je známá vynikající zákaznickou podporou.
- Cenově dostupnější než Hootsuite a někteří další konkurenti
Omezení eClincher
- Omezená integrace jiných marketingových nástrojů
- Méně uživatelsky přívětivá než některé jiné platformy
- Omezené nástroje pro vytváření reportů ve srovnání s jinými alternativami Hootsuite
Ceny eClincher
- Základní: 65 $/měsíc
- Premier: 175 $/měsíc
- Agentura: 425 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze eClincher
- G2: 4,6/5 (413+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (222+ recenzí)
4. Agorapulse
Díky sjednocené sociální schránce, intuitivnímu publikování a funkcím pro sledování sociálních sítí je Agorapulse výkonným nástrojem pro sociální sítě, který byl speciálně navržen, aby pomáhal středním podnikům a agenturám spravovat jejich platformy sociálních sítí.
Vzhledem k tomu, že nástroje, funkce a vlastnosti Agorapulse jsou optimalizovány pro tuto konkrétní velikost podniků, může být Agorapulse lepší volbou pro malé a střední podniky.
Nejlepší funkce Agorapulse
- Komplexní a srozumitelné analytické údaje
- Umožňuje nahlédnout do sociálních strategií konkurence
- Unified Social Inbox umožňuje uživatelům spravovat všechny zprávy, komentáře a recenze na sociálních médiích na jednom místě.
Omezení Agorapulse
- Omezené nástroje a funkce pro spolupráci ve srovnání s jinými alternativami Hootsuite v tomto seznamu.
- Chybí otevřené API, což vede k omezené integraci třetích stran.
- Tato alternativa k Hootsuite postrádá některé pokročilé funkce, jako je identifikace influencerů.
Ceny Agorapulse
- Zdarma
- Standard: 49 $/měsíc na uživatele
- Professional: 79 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 119 $/měsíc na uživatele
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Agorapulse
- G2: 4,5/5 (915+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (702+ recenzí)
5. MeetEdgar
MeetEdgar je aplikace pro správu sociálních médií, která podporuje 25 účtů na sociálních médiích, nabízí neomezený obsah knihovny a poskytuje vynikající podporu a vzdělávací zdroje.
Aplikace pro sociální sítě vám také pomůže recyklovat starý obsah a naplánovat jeho budoucí zveřejnění, takže můžete trávit méně času na sociálních sítích a více času věnovat svému podnikání.
Nejlepší funkce MeetEdgar
- Poskytuje knihovnu obsahu, kde můžete ukládat svůj obsah, abyste jej mohli snadno znovu použít a přizpůsobit pro jiné účely.
- Generuje variace vašich příspěvků na sociálních médiích
- Cenově dostupnější než Hootsuite a další konkurenti
Omezení MeetEdgar
- Nástroj pro sociální sítě podporuje pouze omezený počet platforem sociálních sítí, včetně Twitteru, Facebooku, LinkedIn a Instagramu.
- Nenabízí funkce pro sledování sociálních médií.
- Chybí nástroje pro spolupráci v týmu, takže nemusí být ideální pro týmy, které potřebují spolupracovat.
Ceny MeetEdgar
- Eddie: 29,99 $/měsíc 5 účtů na sociálních sítích
- Edgar: 49,99 $/měsíc 25 účtů na sociálních sítích
Hodnocení a recenze MeetEdgar
- G2: 4,2/5 (52+ recenzí)
- Capterra: N/A
6. Sendible
Sendible je škálovatelný a cenově dostupný nástroj pro správu sociálních médií, který nabízí funkce pro spolupráci, analytiku, publikační možnosti a vynikající lidskou podporu.
Pokud hledáte alternativu k Hootsuite, která nabízí vynikající zákaznickou podporu, komplexnější funkce a lepší ceny, Sendible může být tou správnou volbou!
Nejlepší funkce Sendible
- Široká škála funkcí, včetně sledování sociálních médií, správy obsahu a nástrojů pro týmovou spolupráci.
- Známá díky špičkové zákaznické podpoře
- Cenově dostupné tarify ve srovnání s ostatními konkurenty
Omezení Sendible
- Uživatelé si stěžují, že mobilní aplikace může být nestabilní.
- Recenzenti uvádějí, že platforma je náchylná ke zpomalení a poruchám.
- Někteří uživatelé hlásili potíže s získáním pomoci od zákaznické podpory.
Ceny Sendible
- Creator: 29 $/měsíc
- Traction: 89 $/měsíc
- White Label: 240 $/měsíc na uživatele
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sendible
- G2: 4,5/5 (851+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (122+ recenzí)
7. Buffer
Chcete naplánovat a publikovat příspěvky na více sociálních médiích najednou? Buffer nabízí řadu funkcí, včetně kalendáře sociálních médií, analytických nástrojů a nástrojů pro spolupráci v týmu. Platforma je známá především svou snadnou obsluhou a dostupnou cenou.
Ve srovnání s Hootsuite je Buffer jednodušší a efektivnější platforma. Je to dobrá volba pro malé firmy a jednotlivce, kteří potřebují základní platformu pro správu sociálních médií.
Nejlepší funkce Bufferu
- Snadné použití s přívětivým uživatelským rozhraním
- Cenově dostupná a zahrnuje bezplatný tarif
- Vynikající vizuální kalendář obsahu sociálních médií
Omezení Bufferu
- Omezené sociální platformy, včetně Twitteru, Facebooku, Instagramu, LinkedIn a Pinterestu
- Nástroje pro týmovou spolupráci nejsou tak robustní jako některé jiné platformy pro správu sociálních médií.
- Funkce analytiky a reportingu nejsou tak komplexní jako u některých jiných platforem pro správu sociálních médií, například Hootsuite.
Ceny služby Buffer
- Zdarma
- Essentials: 6 $/měsíc
- Tým: 12 $/měsíc
- Agentura: 120 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Buffer
- G2: 4,3/5 (986+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (1 431+ recenzí)
8. CoSchedule
Platforma marketingového kalendáře CoSchedule vám pomůže plánovat, spolupracovat a publikovat na sociálních médiích, blogech a v e-mailech. Je snadno použitelná a umožňuje týmům pracovat efektivněji.
CoSchedule může být dobrou volbou pro firmy, které spravují několik marketingových kanálů, včetně sociálních médií, blogů a e-mailů. Nabízí komplexní sadu funkcí pro plánování, vytváření a publikování obsahu a spolupráci s členy týmu.
Nejlepší funkce CoSchedule
- Díky vynikajícím nástrojům pro týmovou spolupráci je to dobrá volba pro marketingové týmy.
- Vynikající funkce pro správu obsahu, které umožňují vyvíjet, vytvářet a publikovat obsah na více kanálech z jednoho místa.
- Nabízí podrobné zobrazení kalendáře, které pomáhá vizualizovat marketingové aktivity.
Omezení CoSchedule
- Funkce analytiky a reportingu nejsou tak komplexní jako u některých jiných platforem pro správu sociálních médií, například Hootsuite nebo Sprout Social.
- Někteří uživatelé CoSchedule hlásili potíže s získáním pomoci od zákaznické podpory.
Ceny CoSchedule
- Kalendář zdarma
- Social Calendar: 19 $/měsíc na uživatele
- Kalendář obsahu: Kontaktujte nás ohledně cen
- Marketing Suite: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze CoSchedule
- G2: 4,4/5 (149+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (104+ recenzí)
9. Pallyy
Pallyy je nástroj pro správu sociálních médií, který se snadno používá. Je přehledný, cenově dostupný a nabitý užitečnými analytickými údaji, což z něj dělá ideálního pomocníka pro malé firmy a jednotlivce, kteří chtějí efektivně spravovat svou přítomnost na sociálních médiích.
Pallyy umí naplánovat a publikovat příspěvky na všech vašich sociálních médiích najednou. Umožňuje vám také spolupracovat s členy týmu na tvorbě obsahu a plánování. Váš tým může snadno sledovat výkonnost vašich sociálních médií pomocí podrobných analýz a získat přehled o vašem publiku a tom, co ho zajímá.
Nejlepší funkce Pallyy
- Známá svým jednoduchým a uživatelsky přívětivým rozhraním, které usnadňuje začátek práce.
- Zaměřuje se na malé podniky a jednotlivce
- Tato alternativa k Hootsuite je cenově dostupnější než větší platformy pro publikování na sociálních médiích.
Omezení Pallyy
- Někdy dochází k poruchám, protože se jedná o novější nástroj pro plánování sociálních médií.
- Někteří uživatelé mají potíže s pochopením základních funkcí.
- Omezené platformy, analytické nástroje a nástroje pro spolupráci ve srovnání s většími konkurenty
Ceny Pallyy
- Zdarma
- Premium: 18 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pallyy
- G2: N/A
- Capterra: 4,8/5 (56+ recenzí)
10. Zoho Social
Zoho Social je cenově dostupný a uživatelsky přívětivý nástroj pro správu sociálních médií určený pro malé firmy a jednotlivce.
Nabízí základní funkce, jako je plánování a publikování na sociálních médiích, sledování analytických údajů a spolupráce s členy týmu. Ve srovnání s Hootsuite je Zoho Social levnější a snadnější na používání, ale má méně funkcí.
Nejlepší funkce Zoho Social
- Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní, které usnadňuje používání i pro začátečníky v oblasti marketingu na sociálních sítích.
- Funkce SmartQ využívá umělou inteligenci k předpovědi nejlepšího času pro zveřejnění vašich příspěvků, aby dosáhly maximálního zapojení.
- Umožňuje vám sledovat sociální sítě a vyhledávat zmínky o vaší značce, odvětví a konkurentů.
Omezení Zoho Social
- Poskytované metriky sociálních médií nejsou tak podrobné jako u mnoha konkurenčních platforem.
- Nenabízí nástroje pro tvorbu obsahu, což může být omezením pro uživatele, kteří chtějí spolupracovat s týmy.
- Omezené integrace, nemusí být možné integrovat se všemi platformami nebo nástroji, které některé firmy používají.
Ceny Zoho Social
- Standard: 10 $/měsíc
- Professional: 30 $/měsíc
- Premium: 40 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Social
- G2: 4,6/5 (2 494+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (2 941+ recenzí)
Vylepšete své marketingové aktivity na sociálních sítích s ClickUp
Pokud jde o správu vaší přítomnosti na sociálních médiích, existuje spousta alternativ k Hootsuite, které vám mohou pomoci vylepšit vaši online strategii.
Výběr správného nástroje však závisí na vašich konkrétních potřebách. Zvažte software pro správu kampaní, který zefektivní vaše marketingové aktivity, nebo prozkoumejte další nejlepší nástroje pro správu sociálních médií pro agentury, pokud spravujete více klientských účtů.
A nezapomeňte na důležitost efektivního workflow sociálních médií – je to základ každé úspěšné strategie sociálních médií a správný nástroj může znamenat velký rozdíl!
Jste připraveni prozkoumat výkonnou a flexibilní alternativu k Hootsuite? ClickUp nabízí komplexní sadu nástrojů pro správu sociálních médií, které mohou zefektivnit pracovní postupy a zvýšit produktivitu.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a přesvědčte se o rozdílu sami!