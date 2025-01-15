10 bezplatných šablon mapy webu pro vizualizaci vašeho webu

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona mapy webu?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Šablona mapy webu je vizuální znázornění architektury vašeho webu, respektive jeho rozvržení. " } } ] }
Na mapách je něco, co v nás vyvolává pocit, že jsme piráti. Argh! 🗺️ 🏴☠️
A i když mapa webu možná nevede k zakopanému pokladu, vytvoří lepší uživatelský zážitek, který pomůže více návštěvníkům webu udělat to, co od nich očekáváte – například koupit produkty nebo kontaktovat členy prodejního týmu. A pokud jde o webové stránky vaší firmy, vytvoření úspěšného zákaznického zážitku je hotové zlato. 👑
Šablona mapy webu vám pomůže zorientovat se v někdy složitém procesu navrhování webových stránek. Vytvoří jasnou organizační strukturu vašeho webu a vy už jen stačí vyplnit webové stránky, které chcete zahrnout.
Vy a váš tým můžete informace uspořádat a přeskupit ještě před zahájením procesu návrhu, takže v okamžiku, kdy začnete s tvorbou webu, bude celý tým připraven. Vyhnete se tak nákladným změnám a přepracováváním na poslední chvíli. Z hlediska řízení projektu zajistí šablona mapy webu hladký průběh! ⛵️
Než vás unaví naše pirátské hříčky, podívejme se na 10 nejlepších šablon mapy webu, které vám budou sloužit jako vítr v plachtách během vaší cesty webovým designem.
Co je šablona mapy webu?
Šablona mapy webu je vizuální znázornění architektury vašeho webu, tedy jeho rozvržení. Je podobná myšlenkové mapě v tom, že nejprve provedete brainstorming veškerého obsahu, který potřebujete na svůj web zahrnout. Poté uspořádáte výsledky brainstormingu do hierarchického vývojového diagramu a seskupíte související informace. Při uspořádávání vývojového diagramu obsahu webu vám jako vodítko poslouží šablony.
Šablona mapy webu a struktury webu obvykle již obsahuje vizuální příklad mapy webu. Nahoře uvidíte domovskou stránku. Domovská stránka se rozvětvuje na stránky kategorií, které se dále rozvětvují na stránky podkategorií a poté na jednotlivé webové stránky. Stačí pouze vyplnit šablonu mapy webu kategoriemi, podkategoriemi a webovými stránkami, které jsou relevantní pro vaše podnikání.
Řekněme, že organizujete e-shop s oblečením. Vaše kategorie mohou být dámské oblečení, pánské oblečení a dětské oblečení. Podkategorie v rámci dámského oblečení mohou být šaty, topy a kalhoty. Pod stránky podkategorií přidáte jednotlivé stránky produktů. 👗
Ačkoli se kategorie a podkategorie budou lišit od jednoho podniku k druhému, téměř všechny webové stránky na internetu používají tuto architekturu, protože jednoduché mapy stránek mají rozložení, které je pro vaše zákazníky (a vyhledávače) snadno navigovatelné. 🧭
Co dělá šablonu mapy webových stránek dobrou?
Při výběru šablony mapy webu hledejte tyto funkce, které usnadní práci vašemu týmu:
- Přehledné vizuální prvky: Jedná se o vizuální mapu webu, takže byste měli být schopni se na ni podívat a okamžitě pochopit, jak funguje.
- Více případů použití: Některé webové stránky mají jednoduché rozvržení s pouze několika stránkami. Jiné jsou extrémně komplikované s desítkami kategorií, stovkami podkategorií a tisíci webových stránek. Ujistěte se, že vaši šablonu lze snadno rozšířit o další kategorie a stránky.
- Organizace pomocí drag-and-drop: Šablona mapy webu je součástí počátečního procesu brainstormingu, což znamená, že byste s ní měli být schopni experimentovat a vyzkoušet různé nápady. Možnost přetahovat webové stránky pomocí drag-and-drop usnadňuje experimentování s různými organizačními a vizuálními strukturami mapy webu.
- Funkce komentářů a spolupráce: Vytvoření webových stránek vyžaduje pomoc mezioborových týmů. Spolupráci všech zúčastněných můžete usnadnit výběrem šablony, která umožňuje přidávání komentářů a vizuální spolupráci, takže každý může přidat své nápady.
10 šablon mapy webu
Navrhněte rozvržení svého webu a mnoho dalšího pomocí těchto 10 vizuálních šablon pro mapu webu a správu webových projektů. Jedná se o bezplatné šablony, které jsou k dispozici prostřednictvím ClickUp. Stačí přejít na stránku s cenami ClickUp a zaregistrovat si bezplatný účet.
1. Šablona mapy webu ClickUp
Šablona ClickUp Sitemap vám pomůže uspořádat obsah vašeho webu v intuitivním formátu. (Intuitivním, jako bude i váš web!)
Rozložení vývojového diagramu bude známé všem členům vašeho týmu – vypadá stejně jako rodokmeny, které jste museli ve škole vytvářet, s babičkou nahoře (v tomto případě babička = vaše domovská stránka) a všemi jejími dětmi (vstupní stránky) a vnoučaty (stránky s konkrétními tématy) pod ní. Navíc, když použijete tento vývojový diagram k uspořádání struktury vašeho webu, budete moci vytvořit vizuální mapu webu, která je tak snadno navigovatelná, že to zvládne i babička. 👵🏻
Šablona ve stylu bílé tabule je skvělá pro brainstorming a usnadnění vizuální spolupráce mezi mezifunkčními týmy. Můžete pozvat více zainteresovaných stran, aby komentovaly a upravovaly mapu vašeho webu. Až tedy začnete budovat svůj web, budete vědět, že vaše týmy pro vývoj, design a obsah jsou na stejné (webové) stránce. 📖
Součástí je také rychlý návod, který vám poslouží jako tutoriál pro uspořádání mapy webu pomocí několika kliknutí.
2. Šablona pro vývoj webových stránek ClickUp
Od vytvoření mapy webu přes sestavení wireframů až po spuštění nového webu – šablona ClickUp Website Development Template je nástroj pro správu projektů vývoje softwaru, který vás provede celým procesem od začátku do konce.
Tato šablona má 18 různých stavů, které vám pomohou sledovat pracovní postup, včetně Objev, Návrh, Vývoj, Testování, Nezahájeno, Vyžaduje kontrolu, Úkol, Dokončeno, Zveřejněno a Živé. Může sloužit jako kompletní šablona pracovního plánu, která vám pomůže uspořádat nejen strukturu vašeho webu, ale také odpovědnosti členů vašeho týmu.
Toto je šablona mapy webu a ještě něco navíc! Je ideální pro týmy, které chtějí spravovat svůj projekt vývoje webových stránek z jednoho místa. 🏡
3. Šablona plánu tvorby webových stránek ClickUp
Pokud máte složitý projekt vývoje webových stránek, šablona ClickUp Website Production Template vám pomůže zorganizovat vývojáře, naplánovat nové funkce a určit, jak zapadají do mapy vašeho webu – a to vše při zachování jednotného přístupu všech zúčastněných.
Tato šablona pro správu webových projektů vám umožňuje organizovat sprinty a spravovat témata, epické příběhy a uživatelské příběhy pomocí jednoduché funkce drag-and-drop. Můžete také nastavit více přiřazených osob, přidat závislosti k vašim úkolům a označit úkoly jako vysoce prioritní. 🚩
Díky této šabloně všichni členové vašeho týmu pochopí hierarchii architektury vašeho webu i hierarchii svých vlastních úkolů.
K dispozici jsou dokonce i vestavěné automatizace, které usnadňují proces plánování webových stránek. Členové vašeho týmu si mohou přidat rozšíření pro Chrome, aby měli přehled o svých nadcházejících úkolech, bez ohledu na to, na čem právě pracují.
4. Šablona plánu projektu designu webových stránek ClickUp
Šablona plánu projektu ClickUp Website Design Project Plan Template vám pomůže sladit práci vašeho designérského týmu.
S touto šablonou můžete uspořádat úkoly pro plánovací fázi procesu návrhu webových stránek (například vytvoření mapy webu) a poté přidat úkoly pro tým návrhářů, tým vývojářů a případné spuštění nových webových stránek. Funkce této šablony vám pomohou organizovat schůzky, plánovat proces a rozvrhovat úkoly. 📆
Můžete také nastavit očekávání, aby všichni členové vašeho týmu pochopili marketingové cíle, které stojí za designem vašich webových stránek. A díky jednoduchému rozložení do sloupců mohou členové týmu snadno vidět, v jaké fázi procesu se jednotlivé úkoly nacházejí. 👀
Hledáte další šablony pro design? Podívejte se na tyto bezplatné šablony pro grafický design!
5. Šablona plánu migrace webových stránek ClickUp
Migrace webových stránek vám umožňuje reorganizovat vaše současné mapy stránek HTML a XML, abyste mohli vytvořit intuitivnější zákaznickou cestu a usnadnit vyhledávačům pochopení hierarchie informací na vašem webu (a zařadit váš web pro správná témata).
Pokud to uděláte správně, vaše stránky by se mohly začít šplhat v žebříčku vyhledávačů – možná dokonce až na první místo. 🏆
Pokud to však uděláte špatně, můžete nechtěně vytvořit spoustu chybových stránek 404, což frustruje uživatele, zvyšuje míru okamžitého opuštění stránky a ničí vaše SEO skóre. Použijte šablonu plánu migrace webových stránek ClickUp, abyste se tomuto děsivému osudu vyhnuli. 😱
Tato šablona je nezbytným softwarem pro SEO týmy. Pomůže vám zorganizovat se, abyste nezmeškali ani jediné přesměrování.
6. Šablona plánu projektu webových stránek ClickUp
U tak složitých projektů, jako je návrh webových stránek, je někdy těžké vidět les přes stromy. Šablona plánu projektu webových stránek ClickUp vám poskytne přehledný pohled. Můžete sledovat zapojené členy týmu, jejich pracovní vytížení, vlastníky procesů pro každý úkol, rozpočet, míru dokončení úkolů a fázi vývoje, ve které se nacházíte.
Všechny tyto informace jsou prezentovány v jednoduchém seznamu s barevně odlišenými stavy. Na první pohled tak uvidíte celý les. 🌲
Můžete také vytvořit webové deníky, které budou obsahovat důležité informace o projektu, jako je mapa webu nebo proces schvalování wireframů. Tato šablona bude sloužit jako nezbytný zdroj, který vašemu týmu pomůže projít procesem návrhu webových stránek a dostat se z nejtěžšího úseku.
7. Šablona plánovače webových stránek ClickUp
S šablonou ClickUp Website Planner Template můžete snadno naplánovat svůj projekt návrhu webových stránek. Je rozvržena do sloupců pro každou fázi procesu návrhu.
Naplánujte úvodní schůzku, stanovte si marketingové cíle, proveďte průzkum trhu a vytvořte uživatelské profily během fáze tvorby nápadů. 💡
Poté přejděte k fázi plánování, vytvořte mapu webu a stanovte obsah a designové prvky, které potřebujete. Přejděte k fázi návrhu vytvořením drátových modelů a napsáním obsahu.
Přejděte do fáze vytváření a naplánujte si schůzky s vývojáři. Poté sledujte a vylepšujte svůj web ve fázi testování, během které můžete kontrolovat své stránky a podávat hlášení o chybách. 🪲
Tato šablona rozděluje celý proces návrhu webových stránek na zvládnutelné kroky. 🪜
8. Šablona rozsahu práce pro webové stránky ClickUp
Šablona ClickUp Website Scope of Work Template, která je nezbytnou pomůckou pro designové agentury, stanoví, co bude zahrnuto do tvorby webových stránek (a co ne) – ještě předtím, než začnete pracovat na novém projektu pro klienta.
Tato šablona vám pomůže udržet projekty klientů pod kontrolou, zajistit přesné cenové nabídky a správně spravovat zdroje vaší agentury.
Tuto šablonu použijete, když se posadíte k první schůzce s potenciálním klientem. Pomůže vám nastínit výsledky a stanovit milníky projektu, na kterých se s klientem dohodnete. 🤝
Jakmile začnete s projektem, výsledky, které jste nastínili v této šabloně, budou obsahem, který zahrnete do nové webové stránky. Stačí je pouze vložit do šablony mapy webu a vše bude zorganizováno.
9. Šablona webového designu ClickUp
Pokud váš designový tým dostává mnoho požadavků od různých zainteresovaných stran, můžete je všechny spravovat pomocí šablony ClickUp Web Design Template. Tato šablona je ideální pro týmy agentur nebo týmy, které fungují jako interní agentura.
Díky této šabloně mohou vaši klienti a zainteresované strany odesílat své vlastní požadavky na webový design. Vyplní formulář, ve kterém vysvětlí, jaké webové prvky potřebují a jak tyto prvky zapadají do jejich mapy webu.
Poté můžete přidat informace o složitosti, výstupech a nákladech různých požadavků. Tuto šablonu můžete také použít ke sledování kapacity svých designérů, aby žádný z členů vašeho týmu nebyl přetížen.
Spojte je se svými oblíbenými marketingovými nástroji AI a můžete dokonce automaticky převádět požadavky klientů na úkoly – protože šablony pro řízení projektů a AI jsou naše oblíbená kombinace. 🍷🧀
10. Šablona databáze blogu ClickUp
Pokud existuje část vašeho webu, která nikdy není hotová, je to váš blog. Pod touto jednou malou částí mapy webu můžete mít stovky stránek obsahu. A pokud chcete dosáhnout vysokého hodnocení ve výsledcích vyhledávačů, budete muset neustále publikovat nový obsah blogu.
Budete tedy potřebovat kalendář obsahu, abyste měli přehled o všech nových blozích, které váš tým vytváří. Šablona databáze blogů ClickUp vám pomůže spravovat proces tvorby obsahu. Můžete vytvářet úkoly pro nová témata obsahu a přesouvat články blogu v procesu psaní a publikování – od Plánováno přes Probíhá a Publikováno až po Vyžaduje aktualizaci.
Díky této šabloně kalendáře obsahu bude váš tým vždy vědět, co má psát dál. 👩💻
Zaměřte se na perfektní šablonu mapy webu
Od jednoduchých šablon diagramů až po složité šablony pro správu projektů – s ClickUp můžete proces návrhu svých webových stránek dostat do perfektního stavu. ⚓️
Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet, abyste mohli začít používat libovolnou z výše uvedených šablon ClickUp. Máme zdroje, které vám pomohou projít všemi fázemi procesu návrhu webových stránek. Můžete naplánovat počáteční vytvoření webových stránek, spravovat migraci webu nebo vytvořit průběžný kalendář obsahu pro svůj blog.
Možná nejsme skuteční piráti, ale jsme skuteční projektoví manažeři. A víme, co webové vývojové projekty potřebují, aby jejich spuštění proběhlo hladce. Dobrá šablona pro projektové řízení je naší osobní verzí mapy pokladu. 🗺️
Získejte přístup k našim bezplatným zdrojům ještě dnes!