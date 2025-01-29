10 softwarových nástrojů pro marketingovou analytiku v roce 2025

V této éře digitálních inovací je role marketingové analytiky pro marketingové týmy důležitější než kdykoli předtím. Za každou úspěšnou marketingovou kampaní se skrývá spousta analýz, které odhalují cenné poznatky, které ovlivňují rozhodnutí a podporují růst.
Orientace v rozsáhlém světě marketingových dat však může být pro marketingové týmy náročná, zejména bez pomoci těch nejlepších marketingových analytických nástrojů. Právě zde přichází na řadu těchto 10 předních marketingových analytických nástrojů, které jsou připraveny transformovat surová marketingová data na využitelné informace.
V tomto průvodci představujeme nejlepší marketingové analytické nástroje, které posilují pozici marketérů!
Co byste měli hledat v nástrojích pro marketingovou analytiku?
Při výběru nejlepších marketingových analytických nástrojů pro vaši firmu by se vaše rozhodování mělo řídit několika klíčovými faktory. Pokud při hledání marketingových analytických nástrojů upřednostníte tyto aspekty, můžete najít ten, který dokonale odpovídá vašim marketingovým cílům.
- Funkce integrace dat: Hledejte marketingové analytické nástroje, které se hladce integrují s různými zdroji marketingových dat, včetně všech vašich marketingových kanálů a platforem sociálních médií, analytických nástrojů webových stránek, analytických nástrojů e-mailového marketingu a systémů pro správu vztahů se zákazníky (CRM). To zajistí komplexní přehled o vašich marketingových aktivitách a umožní rozhodování na základě dat.
- Reporting a dashboardy v reálném čase: Analytický nástroj s přehledy v reálném čase je nezbytný pro agilní marketingové strategie. Vyberte si marketingové analytické nástroje, které nabízejí dynamický reporting a interaktivní dashboardy, díky nimž můžete sledovat marketingovou výkonnost svých kampaní, identifikovat trendy pro každý z vašich marketingových kanálů a podle potřeby provádět rychlé úpravy.
- Pokročilé analytické funkce: Hledejte marketingové analytické nástroje, které přesahují základní metriky pro vaše marketingové kanály. Hledejte nástroje pro webovou analytiku, prediktivní analytiku, funkce strojového učení a algoritmy založené na umělé inteligenci, abyste získali hlubší vhled a odhalili skryté příležitosti.
- Přizpůsobení a škálovatelnost: Každá firma má jedinečné potřeby, proto by vaše marketingové analytické nástroje měly být dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobily vašim konkrétním požadavkům. Zvažte také škálovatelnost nástroje, aby vyhovoval vašim marketingovým aktivitám v závislosti na růstu vaší firmy.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Složitý software pro marketingovou analytiku může bránit produktivitě. Vyberte si nástroje pro marketingovou analytiku, které se pyšní intuitivním uživatelským rozhraním, díky kterému se v nich snadno orientují a efektivně je využívají marketéři všech úrovní dovedností.
- Bezpečnost dat a soulad s předpisy: Marketingová data často obsahují citlivé informace. Ujistěte se, že vaše marketingové analytické nástroje splňují nejnovější standardy bezpečnosti dat a jsou v souladu s příslušnými předpisy, aby byla zajištěna ochrana vašich marketingových dat a zachována důvěra zákazníků.
- Zákaznická podpora a školení: Robustní zákaznická podpora a školicí zdroje jsou klíčové pro hladký proces zavádění a trvalý úspěch vašeho analytického nástroje. Hledejte poskytovatele, kteří nabízejí komplexní podporu pro vaše marketingové aktivity.
10 nejlepších nástrojů pro digitální marketingovou analytiku, které můžete použít
1. ClickUp
Nejlepší pro marketingovou analýzu projektů
Vysoce přizpůsobitelná platforma ClickUp je pro marketingové manažery velmi pohodlná, protože ji lze integrovat s vhodnými marketingovými analytickými nástroji a sledovat tak marketingové kampaně, projekty a iniciativy v požadovaném rozsahu.
Tato všestranná platforma pro zvýšení produktivity je oblíbeným analytickým nástrojem marketingových týmů, protože ji lze snadno přizpůsobit tak, aby podporovala mezifunkční týmy. Některé významné funkce, jako jsou ClickUp Dashboards a integrace platformy s důležitými analytickými nástroji, pomáhají výrazně zlepšit marketingové pracovní postupy.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp vám umožňuje vytvářet dynamické projektové panely, které slouží zároveň jako nástroj pro reportování a správu úkolů. Upravujte úkoly, přidávejte poznámky a komunikujte o projektu, vše na jednom místě.
- ClickUp se snadno integruje s různými relevantními analytickými nástroji a pomáhá zefektivnit všechny vaše procesy do jednoho snadno ovladatelného pracovního postupu.
- Získejte přístup k tisícům přizpůsobitelných šablon, které můžete použít k rychlé a plynulé analýze reportů vašich kampaní (podívejte se na tyto šablony QBR!).
- Funkce bílé tabule umožňuje marketingovým manažerům vizuálně zmapovat svou strategii.
- Týmy i jednotlivci mohou spravovat svůj marketingový kalendář pomocí funkce zobrazení kalendáře v ClickUp.
Omezení ClickUp
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
- Náročné osvojení kvůli široké škále funkcí
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. Tableau
Nejlepší pro vizualizaci dat
Tableau je platforma pro business intelligence, která pomáhá organizacím vizualizovat a porozumět jejich marketingovým datům, aby mohly implementovat vysoce konverzní zapojení zákazníků.
Tento software pro vizuální analýzu se zaměřuje na zlepšení toku analýzy a zpřístupnění informací relevantním zainteresovaným stranám prostřednictvím vizualizace.
Nejlepší funkce Tableau
- Správa marketingových dat a integrovaná analytika
- Interaktivní fiskální kalendář
- Více než 1 400 vzdělávacích zdrojů
- Funkce umělé inteligence a strojového učení
- Integrace s marketingovými analytickými nástroji, jako jsou Salesforce, Slack, Mulesoft a další.
Omezení Tableau
- Potíže s úpravou zobrazení a uspořádání dashboardu
- K nastavení automatizace dat na platformě jsou nutné určité znalosti jazyka Python.
- Většina nastavení formátování a pokročilé vizualizace je k dispozici v desktopové verzi softwaru, zatímco cloudová verze je neobsahuje.
- Omezené možnosti programování pro prediktivní modelování a zpracování dat
Ceny Tableau
- Creator Cloud: 70 $/měsíc na uživatele Server: 70 $/měsíc na uživatele
- Explorer Cloud: 42 $/měsíc na uživatele Server: 35 $/měsíc na uživatele
- Prohlížeč Cloud: 15 $/měsíc na uživatele Server: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení zákazníků Tableau
- G2: 4,3/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 100 recenzí)
3. Google Analytics
Nejlepší pro analýzu webových stránek
Google Analytics, nedílná součást platformy Google Marketing Platform, nabízí bezplatné marketingové analytické nástroje a řešení pro sběr a analýzu dat z webových stránek. Tento marketingový analytický nástroj generuje důležité analytické zprávy o webových stránkách a aplikacích, které poskytují relevantní informace a umožňují společnostem činit chytřejší a informovanější obchodní rozhodnutí.
Díky Google Analytics mohou firmy získat více informací o návštěvnících svých webových stránek, o jejich chování a o nejlepších způsobech, jak je přeměnit na věrné zákazníky.
Nejlepší funkce Google Analytics
- Prediktivní funkce prostřednictvím modelů strojového učení chránících soukromí, vytvořených společností Google Analytics.
- Podívejte se na reporty o akvizici, zapojení a monetizaci v reálném čase v Google Analytics.
- Google Analytics se pyšní reklamním pracovním prostorem pro pochopení marketingové návratnosti investic a přijímání rozhodnutí o rozpočtu na základě dat.
- Sběr dat a API pro správu
- Export Google BigQuery
- Google Analytics je integrován s Google Ad Manager, Google Data Studio, Search Console, Salesforce a dalšími nástroji.
Omezení služby Google Analytics
- Obtížnost nastavení přesných segmentů
- Proces analýzy dat v Google Analytics není ve srovnání s jinými marketingovými analytickými nástroji vhodný pro začátečníky.
- K dispozici není přímá zákaznická podpora.
Ceny Google Analytics
- Zdarma
- Placené: Pro více informací kontaktujte obchodní tým společnosti.
Hodnocení zákazníků Google Analytics
- G2: 4,5/5 (více než 6100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7500 recenzí)
4. Heap Analytics
Nejlepší pro sledování chování uživatelů
Pokud chcete sledovat digitální cestu svých zákazníků, analyzovat chování uživatelů a zlepšit jejich retenci, Heap Analytics patří mezi nejlepší marketingové analytické nástroje. Umožňuje snadné rozdělení vašich klíčových klientů do relevantních segmentů, kde je můžete sledovat samostatně a využít získané poznatky k optimalizaci lepší zákaznické cesty nebo zkušenosti.
Nejlepší funkce Heap Analytics
- Správa dat, bezpečnost a ochrana soukromí
- Dashboardy pro analýzu dat, grafy a příručky
- Heatmapy a přehrávání relací pro sledování chování uživatelů a cest zákazníků na webových stránkách a v mobilních aplikacích
Omezení Heap Analytics
- Export dat pro tento analytický nástroj je omezený.
- K úplné implementaci je zapotřebí určitá forma školení.
Ceny Heap Analytics
- Zdarma
- Růst: Zaregistrujte se a nainstalujte si bezplatný snippet, abyste získali odhad.
- Výhoda: Individuální ceny za relaci
- Premium: Ceny na míru
Hodnocení zákazníků Heap Analytics
- G2: 4,3/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
5. Whatagraph
Nejlepší pro vytváření reportů
Whatagraph je komplexní nástroj pro marketingovou analytiku, pomocí kterého mohou marketingové agentury a odborníci vizualizovat, sdílet a importovat data za účelem zlepšení marketingových aktivit. Tento software byl založen v roce 2015 s cílem minimalizovat složitost ve srovnání s jinými nástroji pro marketingovou analytiku, pokud jde o interpretaci dat a vytváření přehledných reportů.
Nejlepší funkce Whatagraph
- Integrace s BigQuery
- Více než 40 nativních integrací s jinými marketingovými analytickými nástroji pro získávání dat z
- Funkce Smart Builder, která vytváří vlastní reporty o chování uživatelů
- Živé reporty a automatické sdílení
Omezení Whatagraph
- Pomalá reakce zákaznického servisu
- Funkce nejsou snadno zjistitelné
- Drobné softwarové chyby
Ceny Whatagraph
- Profesionální: 223 $/měsíc na uživatele
- Premium: 335 $/měsíc na uživatele
- Na míru: Pro informace o cenách kontaktujte Whatagraph.
Hodnocení zákazníků Whatagraph
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
6. Easy Insight
Nejlepší pro analýzu dat
Easy Insight je nástroj pro business intelligence, který malým i velkým organizacím umožňuje získat okamžitý přehled o správě zásob, konverzních poměrech, chování uživatelů a časových plánech projektů. Pouhými několika kliknutími můžete pomocí Easy Insight propojit své cloudové aplikace, odemknout praktické informace a transformovat data do vizuálně přitažlivých, snadno čitelných dashboardů.
Nejlepší funkce Easy Insight
- Vlastní zdroje dat
- Přizpůsobte vzhled a styl reportů pomocí skriptování polí.
- Snadné slučování dat z více zdrojů
- Možnost exportovat reporty a dashboardy e-mailem
- Vytvářejte procesní panely pro sledování kreativních procesů
Omezení Easy Insight
- Obtížnost kombinování dat z více databází
- Riziko odhalení skrytých dat zákazníkům
Ceny Easy Insight
- Tým: 49 $/měsíc
- Profesionální: 149 $/měsíc
- Premium: 299 $/měsíc
- Enterprise: 499 $/měsíc
- Neomezený: 1 499 $/měsíc
Hodnocení zákazníků Easy Insight
- G2: 4,5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,9/5 (10+ recenzí)
7. Klipfolio
Nejlepší pro business intelligence
Klipfolio je cloudový nástroj pro vytváření dashboardů a reportů, který pomáhá firmám integrovat, analyzovat a vizualizovat data z různých marketingových analytických nástrojů a dalších zdrojů v reálném čase. Tento software, založený v roce 2001, se stal předním hráčem v oblasti sběru a analýzy business intelligence.
Nejlepší funkce Klipfolio
- Lepší metriky a vizualizace dat než u mnoha jiných marketingových analytických nástrojů
- Ukládání dat a historie
- Zabezpečení, ochrana soukromí a řízení přístupu
- Řešení pro reporting klientů
Omezení Klipfolio
- Při provádění analýzy větších datových sad běží pomalu.
- Uživatelské rozhraní je považováno za poněkud nepřívětivé ve srovnání s jinými marketingovými analytickými nástroji.
Ceny Klipfolio
- Zdarma
- Go: 90 $/měsíc na uživatele
- Pro: 225 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 800 $/měsíc na uživatele
Hodnocení zákazníků Klipfolio
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
8. Aplikace Equals
Nejlepší pro databázové dashboardy
Equals je marketingový analytický software s integrovanou tabulkou, který umožňuje startupům provádět různé typy marketingových analýz. Díky svým jednoduchým funkcím, intuitivním pracovním postupům a připojení k více zdrojům dat umožňuje Equals snadné vytváření databázových dashboardů.
Nejlepší funkce aplikace Equals
- Integrovaná tabulka propojená s vašimi zdroji dat
- K propojení datových zdrojů není potřeba SQL.
- Přizpůsobitelné šablony pro měření výkonnosti vašeho podnikání
- Integrace s Google BigQuery, Snowflake, Redshift a dalšími
Omezení aplikace Equals
- Načítání stránek může trvat déle, než je obvyklé.
- Občas se mohou vyskytnout technické potíže a chyby ve formátování.
Ceny aplikace Equals
- Starter: 49 $/měsíc
- Profesionální: 149 $/měsíc
- Podniky: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Equals.
Hodnocení zákazníků aplikace Equals
- G2: 4,5/5 (2 recenze)
- Capterra: 4,4/5 (více než 270 recenzí)
9. Sprout Social
Nejlepší pro analýzu sociálních médií
Sprout Social je oblíbená platforma pro marketingovou analytiku pro správu sociálních médií, protože umožňuje týmům efektivně ovlivňovat dění pomocí rozsáhlých dat ze sociálních médií a dashboardů, které mají k dispozici. Tento nástroj pro sociální média také umožňuje týmům vytvářet přizpůsobené reporty pro různé obchodní potřeby.
S marketingovými analytickými nástroji, jako je Sprout Social, můžete automatizovat sběr dat ze sociálních médií a soustředit se na jiné úkoly na vyšší úrovni, jako je strategie sociálních médií, plánování kampaní a přidělování rozpočtu.
Nejlepší funkce Sprout Social
- Centrální publikování a monitorování napříč několika sociálními sítěmi
- Sledování sociálních médií je doplňková funkce všech tarifů Sprout Social.
- Umožňuje týmům vytvářet přizpůsobené reporty ze sociálních médií.
- Integrace s Apple Store, Bitly, Canva, SalesForce a dalšími
- Sprout Social nabízí sledování webových stránek a odkazů, které pomáhá monitorovat kampaně na sociálních médiích.
- Nabízí bezplatnou zkušební verzi.
Omezení Sprout Social
- Vysoké ceny činí tento software nedostupným pro jednotlivce a malé týmy, které chtějí využívat marketingové analytické nástroje.
- Absence důležitých nástrojů pro reportování a plánování
- Vzhledem k ceně Sprout neumožňuje integraci s dostatečným počtem profilů na sociálních médiích.
Ceny Sprout Social
- Standard: 249 $/měsíc
- Profesionální: 399 $/měsíc
- Pokročilý: 499 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte obchodní oddělení pro individuální cenovou nabídku.
Hodnocení zákazníků Sprout Social
- G2: 4,4/5 (více než 2500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
10. AWeber
Nejlepší pro analýzu e-mailového marketingu
AWeber je platforma pro e-mailový marketing určená k zasílání newsletterů, e-mailových propagačních akcí a sledování analytiky e-mailového marketingu. Tato aplikace pro e-mailový marketing, která byla spuštěna v roce 1998, je darem, který nepřestává dávat – od shromažďování dat do e-mailových seznamů až po automatizaci e-mailových marketingových kampaní a analýzu výsledků těchto kampaní.
Nejlepší funkce AWeber
- Snadná analýza statistik e-mailových kampaní
- Široká škála přizpůsobitelných šablon, ze kterých si můžete vybrat
- K dispozici je bezplatný tarif.
Omezení AWeber
- Ve srovnání s jinými analytickými nástroji zastaralé uživatelské rozhraní
- Omezené funkce automatizace a flexibilita e-mailových šablon
- Složitý proces registrace
Ceny AWeber
- Zdarma
- Lite: 12,50 $/měsíc
- Plus: 20 $/měsíc
- Neomezený: 899 $/měsíc
Hodnocení zákazníků AWeber
- G2: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Zlepšete návratnost investic do svého podnikání pomocí marketingových analytických nástrojů ClickUp.
