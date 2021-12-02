Průvodce dashboardy v ClickUp pro začátečníky (s 15 příklady použití)

Strávili jste hodiny nastavováním velikosti grafů a přemýšlením nad tím, zda je v nich příliš mnoho nebo příliš málo dat. Vytvořit dashboard od nuly je náročné a ještě náročnější je pak pochopit data, která obsahuje.
Proto společnosti, které chtějí vysokou úroveň vizualizace a přehled o svých aktivitách, investují do nejlepších zdrojů, jako je například řídicí centrum v ClickUp, aby mohly vytvářet interaktivní panely, které odhalují zvláštnosti, vzorce a trendy v datech.
Dashboardy v ClickUp shromažďují zdroje informací, aby bylo možné rychle přistupovat k datům v reálném čase, porozumět oblíbeným metrikám, odhalit úzká místa v pracovních postupech a mnoho dalšího.
Na konci tohoto článku se dozvíte:
- Jak správně sladit typ reportingu s widgetem v panelech ClickUp
- Osvědčené postupy pro návrh a funkci ClickUp Dashboardu
- Několik způsobů, jak zobrazit stejný požadovaný KPI
- Otázky, které si položte při vytváření panelu ClickUp
Pojďme na to!
Co jsou panely v ClickUp?
Dashboardy v ClickUp minimalizují množství informací, které obvykle vidíme ve zprávách o stavu zasílaných přímými podřízenými a které shrnují to, co o projektu již víme. Jako jediný zdroj pravdivých informací přináší dashboard ClickUp přidanou hodnotu tím, že slouží zároveň jako nástroj pro správu úkolů a reporting, kde můžete:
- Rychle si prohlédněte dashboard, abyste pochopili hlavní myšlenku.
- Upravujte úkoly, pracovní zátěž a další položky v dashboardu, abyste odstranili nesrovnalosti.
- Přidejte poznámky, abyste doplnili chybějící kontext.
- Pořádejte diskuse, abyste udrželi komunikaci o projektu na jednom místě, a mnoho dalšího.
Díky jeho neuvěřitelné výkonnosti a bezkonkurenčnosti můžete v průběhu času s minimálním úsilím vytvářet lepší verze stejného dashboardu, jak se mění KPI společnosti nebo se mění členové týmu.
Kolik kliknutí je potřeba k tomu, abyste se dostali k metrice, kterou vaše publikum hledá?
Vaše zpráva nemá smysl, pokud musí vaše publikum informace hledat. Dashboardy ClickUp poskytují centrální přístup k datovým zdrojům bez zbytečných informací, takže můžete sdělit klíčové poznatky.
⚖️ Vyrovnání pracovní zátěže
Když vás někdo z vašeho týmu požádá o prodloužení termínu, přirozeně si vyhledáte jeho seznam úkolů a provedete úpravy. Bohužel, i když vaše proaktivita vychází ze správného úmyslu, výsledek může mít negativní dopady.
Nejprve se spojte s ostatními členy týmu a vysvětlete jim posun v časovém harmonogramu z důvodu pracovní zátěže. Poté budou mít příležitost vznést případné připomínky, aby nedošlo k narušení postupu prací.
👀 Skenovatelnost
Pokud vaše publikum během prvních deseti sekund nepochopí, co váš dashboard sděluje, ztratíte je. Je užitečné vědět, jaké KPI potřebují znát a jaké informace jsou pro ně nejdůležitější.
📈 Data v reálném čase
Polovina úspěchu při vytváření jakéhokoli typu reportingu spočívá v tom, odkud čerpat zdroje informací. Spojujete body ručně? Zkuste proces co nejvíce automatizovat, abyste neztráceli čas.
Předpokládejme, že nejste typ člověka, který se dobrovolně hlásí k nastavování a údržbě projektových reportů, protože je to těžké pochopit (tj. nudné). V takovém případě vás zaujmou přizpůsobitelné widgety pro reporty v panelech ClickUp.
15 příkladů použití panelu ClickUp
K používání dashboardů ClickUp nemusíte být odborníkem na projektové řízení. Od jednoduchého sledování cílů až po identifikaci metrik kampaní – zde jsou doporučené widgety pro různé příklady použití.
📌 1:1 Schůzky o výkonu + HR
Vedoucí pracovníci získají praktické informace o řízení výkonu a rozvoji zaměstnanců, aby mohli poskytovat a přijímat hodnocení z dashboardů.
|Typ metriky
|Typ widgetu
|1:1 Týdenní dokumenty
|Vlastní vložení
|Rychlé odkazy
|Textový blok
|Programové zprávy
|Seznam úkolů
|Diskuse o zpětné vazbě
|Chat
|Průběh úkolů
|Pracovní zátěž podle stavu
|OKR
|Cíle
|Přesčasy
|Sloupcové grafy
📌 Konstrukce
Ve stavebnictví je mnoho pohyblivých částí – a to nejen na staveništi! Díky dashboardům mohou projektoví manažeři sledovat klíčová rizika, načítat účetní systémy a vytvářet pracovní plány odkudkoli.
|Typ metriky
|Typ widgetu
|Úkoly týmu
|Seznam úkolů
|Míra spokojenosti zákazníků
|Sloupcový graf
|Průměrná doba opravy závad
|Výpočet
|Opakující se bezpečnostní schůzky Doc
|Vlastní vložení
|Využité rozpočty
|Výpočet
|Hodiny podle výplatního období
|Sloupcové grafy
|Ganttův diagram projektu
|Vlastní vložení
📌 Zákaznický servis/podpora
Shromažďujte informace přímo z dashboardů, abyste mohli činit efektivní obchodní rozhodnutí, aniž byste narušili zážitek svých zákazníků.
|Typ metriky
|Typ widgetu
|Otevřené tikety podle stavu
|Výsečový graf
|Počet nových ticketů
|Výpočet
|Sdílené tipy
|Chat
|Benchmarky a cíle
|Cíle
|Náklady na podporu a výnosy
|Výpočet
|Průměrná doba odpovědi/řešení
|Výpočet
|Aktivita úkolů
|Pracoval na
📌 Vývoj
Reagujte na problémy s výkonem a chyby dříve, než bude tým zaplaven zprávami ze Slacku od jiných oddělení! Týmy mohou přizpůsobit dashboardy jakémukoli agilnímu procesu pro optimální spolupráci týmu.
|Typ metriky
|Typ widgetu
|Aktivita v softwaru
|Kdo za tím stojí
|Diskuse
|Chat
|Objem ticketů
|Výpočet
|Vývoj designu
|Burnup
|Sprinty
|Graf rychlosti
|Týmové SOP, wiki a znalostní báze
|Dokumenty
|KPI výkonnosti
|Cíle
📌 Plánování událostí
Plánování a spouštění událostí vyžaduje spolupráci mnoha lidí (a spoustu zdrojů). Dashboardy propojují interní týmy, klienty a dodavatele malých i velkých událostí, aniž by bylo nutné posílat jediný e-mail.
|Typ metriky
|Typ widgetu
|Kalendář
|Vlastní vložení
|Pokrok v úkolech události
|Portfolio
|Pokrok každého přiděleného pracovníka
|Úkoly podle přidělené osoby
|Tvrdé termíny
|Celkový počet urgentních úkolů
|Sledování času
|Fakturovatelná zpráva
|Návrhy událostí
|Dokumenty
|Kalendáře
|Vlastní vložení
📌 Vzdělávání
Vše je přístupné z jednoho místa – základní informace o kurzu, dokumenty a úkoly! Využijte správu a plánování výuky na maximum díky dashboardům.
|Typ metriky
|Typ widgetu
|Plánování semestru
|Seznam úkolů
|Osnova kurzu a odkazy
|Vlastní vložení
|Prezentační sada
|Google Slides
|Týdenní cíle
|Cíle
|Poznámky ke kurzu
|Textový blok
|Úkoly
|Dokumenty
|Průběh kurzů
|Portfolio
📌 Finance
Finanční odborníci mohou rychle přistupovat k rozpočtům a analyzovat je v reálném čase, aby mohli vytvářet zprávy za polovinu času. Získejte praktické informace, které vám pomohou činit chytřejší strategická rozhodnutí na základě datových příběhů, které stojí za daným uvažováním.
|Typ metriky
|Typ widgetu
|Trendy v čase
|Sloupcový graf
|Tržby podle oddělení
|Výsečový graf
|Celkové výdaje, celkové příjmy
|Výpočet
|% rozpočtu příjmů, % rozpočtu výdajů
|Výpočet
|Porovnání stavu projektu
|Portfolio
|Pohledávky vs. závazky
|Výsečový graf
|Firemní tabulky Excel
|Vlastní vložení
📌 Zdravotnictví
Díky sloučení více zdrojů do jednoho zobrazení dashboardy rychle zpracovávají data, která přetěžují zdravotnické systémy. Výsledkem je, že zdravotníci mohou věnovat svůj čas a pozornost péči o pacienty, aniž by se museli stresovat kvůli chybějícím informacím.
|Typ metriky
|Typ widgetu
|Náklady na dodržování předpisů/náklady oddělení
|Vlastní vložení
|Celkový počet přijatých pacientů
|Výpočet
|Kalendář dostupnosti zaměstnanců
|Vlastní vložení
|Průměrná čekací doba
|Sloupcový graf
|Ambulantní pacienti vs. hospitalizovaní pacienti
|Sloupcový graf
|Zdravotnická síť
|Seznam úkolů
|KPI a OKR
|Cíle
Podívejte se na tyto nástroje pro řízení projektů ve zdravotnictví a nástroje pro správu pacientů
📌 Marketing
Marketingové týmy jsou týmy v rámci týmu. Přizpůsobte panely jakýmkoli požadavkům: e-mailový marketing, SEO, sociální sítě, Google Analytics, obsahový marketing, digitální analytika a další!
|Typ metriky
|Typ widgetu
|Rychlé odkazy a poznámky
|Textový blok
|Kliknutí
|Výpočet
|Úplný seznam funkcí
|Vlastní vložení
|Dojmy
|Čárový graf
|Návratnost investic do e-mailů
|Výpočet
|Úkoly projektu
|Seznam úkolů
|Statistiky sociálních sítí
|Vlastní vložení
📌 Osobní
I když jste zaneprázdněni prací, nezapomeňte věnovat čas budování smysluplných vztahů! Používejte panely jako osobní CRM a denní plánovač, abyste stihli vše, co potřebujete.
|Typ metriky
|Typ widgetu
|Úkoly
|Seznam úkolů
|Priority
|Použití značek
|Osobní cíle
|Cíle
|Poznámky
|Vlastní vložení
|Kalendář
|Vlastní vložení
|Oslavy a sledování svátků
|Seznam úkolů
|Seznamy ke čtení
|Seznam úkolů
📌 Produkt
Které úkoly vyžadují další kroky? Kdo potřebuje pomoc s prioritizací své pracovní zátěže? Získejte odpovědi na tyto otázky pomocí dashboardů, aniž byste museli posílat pozvánky na schůzky kvůli „rychlému“ telefonátu.
|Typ metriky
|Typ widgetu
|Úkoly sprintu podle stavu
|Výsečový graf
|Diskuse
|Chat
|Úkoly sprintu bez blokování
|Seznam úkolů
|Stručný popis produktu
|Vlastní vložení
|Blokátory sestavování
|Textový blok
|Týdenní cíle
|Cíle
|Naléhavé priority
|Celkový počet urgentních úkolů
📌 Zajištění kvality
Držte krok s trendy a získejte přehled o celkovém výkonu podložený daty. Týmy QA mohou přizpůsobit dashboardy podle svých preferencí a mají neomezené možnosti zobrazení práce na vysoké úrovni.
|Typ metriky
|Typ widgetu
|Průměrná skóre karta
|Čárový graf
|Seznam jednotlivých úkolů
|Seznam úkolů
|KPI
|Cíle
|Celkový počet ticketů
|Sloupcový graf
|Průměrná cena lístku
|Výpočet
|Diskuse
|Chat
|Rychlé odkazy a poznámky
|Textový blok
|Individuální metriky
|Výpočet
📌 Vzdálený tým
Ztraceni v překladu? Ne pro vzdálené týmy, které používají panely. Ačkoli jsou členové týmu odděleni místem nebo časovými pásmy, panely slouží jako jediný zdroj informací, díky kterému mohou zůstat v souladu.
|Typ metriky
|Typ widgetu
|Týdenní cíle
|Cíle
|Průběh úkolu podle přidělené osoby
|Pracoval na
|Aktivita projektu
|Zobrazení aktivity
|Procesní dokumenty
|Vlastní vložení
|Stavy úkolů
|Pracovní zátěž podle stavu
|Diskuse
|Chat
|1:1 Týdenní dokumenty
|Vlastní vložení
📌 Prodej
Kromě prodejních cílů a prognózovacích metrik můžete přímo z dashboardů sledovat a aktualizovat KPI a OKR. Existují nějaké překážky nebo procesy, které je třeba řešit? Dashboardy pomáhají týmům rychle analyzovat data a provádět korekce.
|Typ metriky
|Typ widgetu
|Prodej podle členů týmu
|Výpočet
|Nejlepší produkty podle tržeb
|Výsečový graf
|1:1 Týdenní dokumenty
|Vlastní vložení
|Příležitosti po splatnosti
|Výpočet
|Seznamy jednotlivých úkolů
|Seznam úkolů
|Prodejní pipeline
|Sloupcový graf
|Týdenní cíle
|Cíle
|Prodejní úkoly vs. neprodejní úkoly
|Výpočet
📌 Tým
Místo prohlížení obyčejné tabulky Excel sdílejte obrazovku s dashboardem na příštím stand-up meetingu, abyste mohli rychle reagovat na urgentní úkoly.
|Typ metriky
|Typ widgetu
|Týmové OKR
|Cíle
|Diskuse
|Chat
|Týdenní cíle
|Cíle
|Procesní dokumenty
|Vlastní vložení
|Denní program standupu
|Vlastní vložení
|Pokrok týmu
|Pracovní zátěž podle stavu
|1:1 Týdenní dokumenty
|Vlastní vložení
Oblíbené widgety pro panely v ClickUp
Widgety jsou základními stavebními kameny dashboardů ClickUp a místem, kde začíná zábava s přizpůsobováním. Na první pohled to může vypadat zastrašující, protože je jich tolik na výběr, ale to je právě to tajemství: nejsou omezeny žádným pracovním postupem. Později si projdeme vzorec dashboardu, abychom to demonstrovali.
Pokud jste nováčkem v oblasti dashboardů v ClickUp, podíváme se na oblíbené widgety, které vám mohou poskytnout inspiraci pro váš dashboard!
⌚️ Widgety pro sledování času
Překračují jednotlivci nebo celé týmy své kapacity? Které projekty zabírají nejvíce času?
Díky přesným informacím mohou majitelé a manažeři přizpůsobit dashboard tak, aby udržoval zdravé pracovní postupy.
- Hlášení času: zobrazte úkoly, u kterých je sledován čas
- Timesheet: zobrazit timesheet
- Fakturovatelná zpráva: sledujte fakturovatelné časové záznamy
Související: Jak pomocí sledování času dokončit projekty rychleji
Zjistěte, kolik času celkem zaznamenala každá osoba ve vašem pracovním prostoru.
📍 Widgety stavu
Identifikujte úzká místa, než se stanou problémem
Kdokoli, kdo se podílí na projektu, si může rychle prohlédnout graf a pochopit, jak se stavy používají ve vašich prostorech, složkách nebo seznamech ClickUp.
- Pracovní vytížení podle stavu: zobrazte koláčový graf, sloupcový graf nebo rozdělení využití stavů v jednotlivých lokalitách.
- Počet úkolů v procesu: podívejte se, kolik úkolů je v procesu na jakémkoli místě.
- Počet dokončených úkolů: Podívejte se, kolik úkolů bylo dokončeno v jakékoli lokalitě.
- Čas ve stavu: zobrazte celkový čas strávený na více úkolech ve formě sloupcového grafu.
- A ještě mnohem více!
Související: Kompletní průvodce správou zdrojů
🎨 Vlastní widgety
Vlastní widgety dodávají vztahu mezi daty a vizualizací zvláštní nádech.
Přidejte widgety Text Block a Chat, abyste mohli komunikovat podrobnosti projektu na jednom místě!
- Čárový graf a výsečový graf: vlastní grafy s libovolnými daty
- Portfolio: kategorizujte a sledujte pokrok seznamů a složek
- Textový blok: Přidejte formátovaný text, obrázky a dokonce i příkazy /slash pro přidání kontextu.
- Chat: widget pro konverzaci
- A ještě mnohem více!
Související: Kompletní průvodce řízením podnikových projektů
Vytvořte vlastní spojnicový graf s libovolnými daty
👩💻 Widgety přiřazených osob
Zobrazte počet všech úkolů rozdělených podle přidělených osob.
Správa pracovní zátěže může být časově náročná, pokud máte omezené možnosti softwarového nástroje. Dashboardy ClickUp vám nabízejí možnost filtrování, pomocí které můžete upravit rozsah widgetu.
Zobrazte si, na jakých úkolech nebo podúkolech váš tým pracuje a co mohlo být opomenuto.
- Úkoly podle přidělené osoby: zobrazte koláčový graf, sloupcový graf nebo baterii vašich celkových úkolů podle přidělené osoby.
- Celkový počet nepřidělených úkolů: podívejte se, kolik úkolů není přiděleno na žádném místě.
- Celkový počet přidělených (nedokončených) úkolů: podívejte se, kolik úkolů má přidělené osoby v jakékoli lokalitě.
Související: Kompletní průvodce vizuálním řízením projektů
🛎 Widgety tabulky
Během rušných špiček v pracovním týdnu můžeme přehlédnout důležité oznámení.
Widgety tabulek přinášejí informace z konkrétních oblastí vašeho pracovního prostoru, aby ukázaly, kde může být váš tým přetížen.
- Seznam úkolů: vytvořte zobrazení seznamu pomocí úkolů z libovolného umístění.
- Dokončená zpráva: dokončené úkoly rozdělené podle přidělených osob
- Pracováno na: podívejte se, na čem lidé pracovali, podle aktivity v rámci úkolu.
- Body pracovního prostoru: podívejte se, kdo komunikuje efektivně, kontroluje své úkoly a poskytuje nejvyšší výkon.
- Kdo je pozadu: podívejte se, kdo je pozadu s oznámeními a úkoly po termínu.
- Zobrazení aktivity: vytvořte zobrazení aktivity
Související: Kompletní průvodce správou pracovního zatížení
📮ClickUp Insight: Pouze 12 % lidí používá fyzické deníky ke sledování svých cílů a překvapivých 38 % je nesleduje vůbec. Ale co kdybyste mohli sledovat své cíle s větší přesností a snadností?
Vstupte do ClickUp, kde se struktura plánovače snoubí s výkonem automatizace. Od nastavení úkolů a termínů až po sledování pokroku pomocí vizuálních dashboardů vám ClickUp pomáhá zůstat organizovaní a soustředění. Díky připomínkám založeným na umělé inteligenci a automatizovaným pracovním postupům už nikdy nezmeškáte žádný milník.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp hlásí dvojnásobné zvýšení produktivity.
🎯 Widgety cílů
Vytvářejte a upravujte cíle, aniž byste opustili svůj dashboard.
Sledujte a oslavujte pokrok a příspěvky svého týmu v reálném čase pomocí widgetu Cíle.
Widget Cíle je základním prvkem pro jakékoli použití panelu, protože umožňuje analyzovat pokrok vedle dalších informací a nemusíte tak hledat různé zdroje, abyste byli v obraze.
Související: Jak používat ClickUp k nastavení cílů pro váš tým
🏃♀️ Widgety Sprint
Ideální doplněk ke sprintům, které jste vytvořili v aplikaci Sprints ClickApp! Pro týmy používající agilní nebo scrumový pracovní postup jsou widgety Sprint nezbytnou součástí vašich dashboardů.
- Burnup: množství práce vykonané během sprintu
- Burndown: množství práce, které zbývá dokončit ve sprintu
- Kumulativní tok: množství práce v každé fázi sprintů
- Graf rychlosti: celkový objem práce vykonané ve dvou nebo více sprintech
- A ještě mnohem více!
Související: Co je agilní projektové řízení? Vše, co potřebujete vědět
📺 Vložení widgetů
Vložené widgety lze měnit a umisťovat vedle jiných widgetů a obsahu.
Pokud máte dokumenty, tabulky, formuláře, videa – cokoli s odkazem – vytvořte tolik vlastních vložených widgetů, kolik potřebujete k podpoře cíle vašeho dashboardu.
Nebo použijte jeden z dostupných widgetů k přidání podporovaných aplikací a webových stránek pomocí odkazu nebo vloženého kódu:
- Google Docs, Google Slides a Google Sheets
- YouTube
- Figma
- InVision
- Typeform
Související: Jak vytvořit panel pro správu projektů
Vzorový postup pro vytvoření dashboardu ClickUp
Pokud vás zajímá, jak nastavit ClickUp Dashboard tak, aby splňoval vaše očekávání ohledně designu a funkcí, nejste sami. Existují firmy jako ta vaše, které ClickUp teprve začínají používat nebo ještě nevyužívají plný potenciál ClickUp Dashboards.
Upozornění: nejnáročnější částí tohoto procesu bude začátek. To je největší problém u jakéhokoli typu reportingu:
Pokud nechápete účel svého dashboardu, během prvního týdne ho odložíte jako horký brambor.
Níže najdete jednoduchý vzorec, který můžete použít k tomu, abyste se do vytváření dashboardu pustili správnou nohou.
Pamatujte: konečným cílem by vždy mělo být rychlé, jasné a působivé sdělení klíčových informací. ⭐️
Jste připraveni vidět to v akci? Naším příkladem bude cíl dashboardu, který můžeme všichni hned použít: Pracovní cíle.
1️⃣ Definujte cílovou skupinu panelu a příběh dat
- Název: Moje cíle
- Cílová skupina: Já sám
- Problém: Nevím, zda pracuji na úkolech, které skutečně přispívají k iniciativám společnosti.
- Příběh dat: Chci mít jediný zdroj informací, kde si mohu prohlížet své týdenní úkoly.
Není to špatný začátek, ale můžeme to vylepšit:
- Název: Moje týdenní cíle
- Cílová skupina: Já sám
- Datový příběh: Chci mít jediný zdroj informací, kde si mohu prohlížet své týdenní úkoly související s cíli společnosti pro 4. čtvrtletí.
Nyní je náš datový příběh jasný, což je nejdůležitější krok při jeho vytváření. Bez této jasnosti bychom mohli způsobit zmatek a frustraci, když se zaměříme na nesprávné věci.
2️⃣ Vyberte správné KPI, které podpoří datový příběh
- KPI č. 1: Počet úkolů v procesu
- KPI č. 2: Týdenní scorecard cílů
- KPI č. 3: Počet úkolů po termínu
- KPI č. 4: Seznam cílů společnosti pro 4. čtvrtletí
- KPI č. 5: Rozpis stavu úkolů
Věnujte nějaký čas stanovení svých KPI a pokud si nevíte rady, podívejte se na svůj datový příběh. Čím konkrétnější budete, tím lépe využijete svůj čas.
3️⃣ Vyberte widget pro typ reportingu
KPI č. 1: Počet úkolů v procesu
Hledám celkový počet úkolů v procesu pro tento KPI, takže použiji widget Výpočet.
prostřednictvím ClickUp
Jde nám to skvěle! Pokračujme dál!
KPI č. 2: Týdenní scorecard cílů
Widget Cíle je pro tento účel ideální!
prostřednictvím ClickUp
Musíme kliknout na scorecard, abychom si mohli prohlédnout mé cíle. Možná bychom mohli jít ještě o krok dál a zobrazit aktuální scorecard, protože potřebujeme pouze jednu. Místo widgetu Goals tedy použijeme widget Custom Embed.
prostřednictvím ClickUp
To je mnohem lepší! Méně kliknutí. 😉
KPI č. 3: Počet úkolů po termínu
Podobně jako u našeho prvního KPI potřebujeme widget Výpočet, abychom mohli zobrazit celkový počet.
prostřednictvím ClickUp
Už jste to někdy dělali?💪
KPI č. 4: Seznam cílů společnosti pro 4. čtvrtletí
Pro tento KPI bude fungovat další widget Custom Embed. Dokument budeme moci upravovat z našeho dashboardu.
prostřednictvím ClickUp
KPI č. 5: Rozpis stavu úkolů
Pro tento KPI bude vhodný výsečový graf, který ukáže, kde se nachází většina mých úkolů.
prostřednictvím ClickUp
4️⃣ Uspořádejte si widgety tak, abyste vytvořili vizuální hierarchii a rovnováhu.
Nyní začneme přizpůsobovat rozložení našeho panelu!
Tato část vzorce bude vyžadovat několik pokusů, ale pokud si budeme pamatovat, že naším hlavním cílem je rychle, jasně a efektivně sdělit klíčové informace, udrží nás to na správné cestě.
Verze 1
prostřednictvím ClickUp
Jak to vypadá? 🤔
- Myšlenky ohledně funkčnosti: Všechny důležité widgety jsou nad horním okrajem stránky, takže nemusím scrollovat dolů. Widgety zobrazují KPI, které potřebuji.
- Všechny důležité widgety jsou nad horním okrajem stránky, takže nemusím scrollovat dolů.
- Widgety zobrazují KPI, které potřebuji.
- Vizuální postřehy: Není to nejlepší rozložení pro zobrazení týdenních cílů vedle cílů pro 4. čtvrtletí (což je náš datový příběh). Widget „Workload by Status“ (Pracovní vytížení podle stavu) je malý a nachází se dole.
- Není to nejlepší rozložení pro zobrazení týdenních cílů vedle cílů pro 4. čtvrtletí (což je náš datový příběh).
- Widget „Workload by Status“ (Pracovní zátěž podle stavu) je malý a nachází se ve spodní části.
- Všechny důležité widgety jsou nad horním okrajem stránky, takže nemusím scrollovat dolů.
- Widgety zobrazují KPI, které potřebuji.
- Není to nejlepší rozložení pro zobrazení týdenních cílů vedle cílů pro 4. čtvrtletí (což je náš datový příběh).
- Widget „Workload by Status“ (Pracovní zátěž podle stavu) je malý a nachází se ve spodní části.
Zkusme to znovu!
Verze 2
prostřednictvím ClickUp
5️⃣ Požádejte své publikum o zpětnou vazbu
Pojďme si zopakovat naše předchozí úvahy.
- Myšlenky ohledně funkčnosti: Všechny důležité widgety jsou nad horním okrajem stránky, takže nemusím scrollovat dolů ✅ Widgety zobrazují KPI, které potřebuji ✅
- Všechny důležité widgety jsou nad horním okrajem stránky, takže nemusím scrollovat dolů ✅
- Widgety zobrazují KPI, které potřebuji ✅
- Vizuální postřehy: Není to nejlepší rozložení pro zobrazení týdenních cílů vedle cílů pro 4. čtvrtletí, které jsou nejdůležitější (naše widgety „Týdenní cíle“ a „Kreativní cíle pro 4. čtvrtletí“ jsou vedle sebe, což zdvojnásobuje body za vizuální stránku a funkčnost! ✅) Widget „Pracovní zátěž podle stavu“ je malý a nachází se dole (Náš výsečový graf je nahoře, aby bylo možné rychle zkontrolovat pokrok! ✅) Náš dashboard je snadno čitelný zleva doprava ✅
- Není to nejlepší rozložení pro zobrazení týdenních cílů vedle cílů pro 4. čtvrtletí, což je nejdůležitější (naše widgety „Týdenní cíle“ a „Kreativní cíle pro 4. čtvrtletí“ jsou vedle sebe, takže se zdvojnásobí body za vizuální stránku a funkčnost! ✅)
- Widget „Workload by Status“ (Pracovní zátěž podle stavu) je malý a nachází se ve spodní části (náš výsečový graf je nahoře, abyste mohli rychle sledovat pokrok! ✅)
- Náš dashboard je snadno čitelný zleva doprava ✅
- Všechny důležité widgety jsou nad horním okrajem stránky, takže nemusím scrollovat dolů ✅
- Widgety zobrazují KPI, které potřebuji ✅
- Není to nejlepší rozložení pro zobrazení týdenních cílů vedle cílů pro 4. čtvrtletí, což je nejdůležitější (naše widgety „Týdenní cíle“ a „Kreativní cíle pro 4. čtvrtletí“ jsou vedle sebe, takže se zdvojnásobí body za vizuální stránku a funkčnost! ✅)
- Widget „Workload by Status“ (Pracovní zátěž podle stavu) je malý a nachází se ve spodní části (náš výsečový graf je nahoře, abyste mohli rychle sledovat pokrok! ✅)
- Náš dashboard je snadno čitelný zleva doprava ✅
Vytvořte si dnes dashboard v ClickUp
Zvládli jste to! 🎉
Jak snadné bylo vytvoření dashboardu v ClickUp pomocí tohoto vzorce? Nyní, když máte základy, můžete je využít k vytvoření základních (nebo pokročilých) dashboardů ClickUp!
Dashboardy jsou skvělým nástrojem nejen pro osobní použití, ale také pro sdílení s kolegy. Nenechte svůj tým odejít s nedostatečnými informacemi (nebo hůře, zmatený), protože informace nebyly dostatečně jasné, aby ovlivnily rozhodování.
Pokud jste strávili polovinu pracovního dne vytvářením dashboardu v Excelu a museli jste začít znovu, protože se data za posledních 22 minut zcela změnila, vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes a vytvořte výkonný dashboard, který podpoří lepší rozhodování a produktivitu. Tohle je pro vás. 🤝