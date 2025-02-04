10 systémů softwaru pro správu pacientů v roce 2025

Pečlivé vedení záznamů je nezbytné pro provoz jakékoli zdravotnické služby. Ať už máte malou ordinaci nebo velké zařízení, musíte neustále spravovat hodnocení pacientů, schůzky, léčebné plány, propuštění a další procedurální údaje.
Ruční zpracování administrativních úkolů ve zdravotnickém zařízení není ani praktické, ani efektivní. Potřebujete softwarový systém pro správu pacientů, který vám pomůže zavést pořádek do každodenních operací. ?
Tyto systémy jsou obvykle komplexními řešeními pro poskytovatele zdravotní péče, kliniky a instituce. Obsahují řadu funkcí, které minimalizují administrativní zátěž, centralizují údaje o pacientech a snižují náchylnost interních procesů k lidským chybám.
V tomto článku vám představíme 10 nejspolehlivějších nástrojů pro správu pacientů na trhu. Prozkoumejte jejich možnosti a podívejte se, jak pomáhají s provozní efektivitou a péčí o pacienty.
Co je software pro správu pacientů?
Softwarové nástroje pro správu pacientů jsou navrženy s ohledem na zdravotnická zařízení a jejich zaměstnance. Pomáhají snížit administrativní zátěž zefektivněním záznamů a automatizací pracovních postupů , čímž zajišťují, že váš tým může poskytovat optimální péči o pacienty.
Můžete očekávat funkce pro vytváření, správu, ukládání a přístup k záznamům pacientů, plánování schůzek, organizaci kalendářů, zpracování přijetí a propuštění pacientů a dokonce i fakturaci. Díky kvalitnímu nástroji pro správu projektů v oblasti zdravotní péče budete mít více času soustředit se na vztahy se zákazníky a správu výnosů.
Jak vybrat správný software pro správu pacientů pro zdravotnické pracovníky
Softwarová řešení pro správu ordinace nabízejí různé sady funkcí, které uspokojí různé administrativní potřeby. Při hodnocení produktů se obecně zaměřte na tyto charakteristiky:
- Správa dokumentů a vedení záznamů: Správný nástroj by měl nabízet robustní možnosti správy dokumentů, které vám umožní bezpečně vytvářet, upravovat a ukládat záznamy pacientů, zprávy a léčebné plány.
- Formuláře: Měl by vám umožnit vytvářet elektronické formuláře pro hodnocení pacientů, přijetí a propuštění, aby se zvýšila angažovanost pacientů.
- Plánování: Platforma by měla nabízet komplexní kalendář pro vytváření a sledování integrovaných rozvrhů pro lékaře, ošetřující personál a laboranty.
- Šablony: Měl by nabízet sadu šablon, které vám pomohou vytvářet profesionálně vypadající záznamy o pacientech, spravovat rozvrhy a mít přehled o svých povinnostech.
- Připomenutí: Integrované funkce připomenutí vám pomohou připravit se na nadcházející schůzky a sledovat pacienty, kteří se nedostavili.
- Bezpečný a v souladu s HIPAA: Platforma musí nabízet ochranu údajů pacientů a další bezpečnostní a šifrovací protokoly vyžadované HIPAA.
10 nejlepších softwarů pro správu pacientů
Prošli jsme desítky nástrojů pro správu pacientů a vybrali jsme 10 nejlepších , které nabízejí nejlepší kombinaci funkčnosti a snadného použití. Prohlédněte si náš seznam a najděte program, který splňuje všechny požadavky vaší praxe! ✅
1. ClickUp
Jako nejlépe hodnocený systém pro správu úkolů a projektů nabízí ClickUp působivé funkce pro správu pracovních postupů ve zdravotnických zařízeních jakékoli velikosti.
Nástroj ClickUp Healthcare Project Management nabízí celou řadu funkcí. První z nich je ClickUp Docs — ideální pro centralizaci záznamů pacientů, materiálů pro zaškolení lékařů a dalších administrativních dokumentů. Dokumenty můžete snadno propojit s úkoly a spojit tak pacienty s konkrétními pečovateli nebo lékaři.
ClickUp Dashboards nabízí více než 15 zobrazení pro vizualizaci a vyvážení pracovních postupů a zdravotnických potřeb. Použijte tradiční zobrazení seznamu nebo tabule k přehledu o pracovním vytížení, podrobnostech o pacientech a zdrojích. Sledujte více pracovních postupů v zobrazení kalendáře, které je ideální pro plánování schůzek a jednání.
Zobrazení formuláře ClickUp vám pomůže vytvořit elektronické formuláře pro zaznamenávání údajů, jako jsou přijetí pacientů, hodnocení, propuštění, hodnocení týmu a průzkumy.
Máte rušné zařízení? Máme pro vás řešení! S ClickUp Reminders můžete dostávat oznámení o schůzkách a důležitých procedurách. Nastavte si na platformě automatizace pro opakující se administrativní úkoly, jako je odesílání e-mailů nebo generování propouštěcích dokumentů.
Zlepšete správu pacientů pomocí předem připravených šablon: Šablona pro správu pacientů ClickUp a Šablona seznamu pacientů ClickUp. Obsahují vlastní pole (například Identifikační číslo HMO, Označení, Místo narození a Pojištění) pro organizaci informací o klientech.
ClickUp se integruje s více než 1 000 nástroji, včetně Slack, RingCentral, Zoom, Calendly a Zapier.
Nejlepší funkce ClickUp
- Bezpečná platforma zaměřená na ochranu soukromí a splňující požadavky SOC 2.
- ClickUp Docs pro vytváření pracovních a výzkumných dokumentů
- Šablony CRM specifické pro zdravotnictví
- Přizpůsobitelná připomenutí
- Více než 15 zobrazení pro sledování informací o pacientech, pracovního vytížení a zásob
- Více než 1 000 integrací
- Automatizuje opakující se úkoly
- Přizpůsobitelné formuláře pro elektronické zdravotní záznamy (EHR)
- Špičkové funkce pro plánování
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé potřebují čas, aby se s platformou seznámili.
- V mobilní aplikaci nejsou k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Salesforce (Customer 360)
Salesforce je robustní platforma CRM s atraktivním produktem pro poskytovatele a instituce v oblasti zdravotní péče – Customer 360.
S Customer 360 získáte sadu funkcí pro správu vašich zákazníků – v tomto případě pacientů. Vytvářejte a sdílejte formuláře, abyste mohli přidávat podrobné záznamy o pacientech s atributy, jako jsou kontaktní údaje, klinická data, schůzky, předpisy léků, preference a přidělení lékaři, a tím snížit počet překážek. Sledujte záznamy o lécích, dávkách a doplňování léků v reálném čase.
Díky inteligentním funkcím pro správu schůzek tohoto nástroje můžete optimalizovat své pracovní dny. Můžete například předem informovat pacienty, jaké laboratorní zprávy si mají přinést na schůzku, a předejít tak nedorozuměním.
Nejlepší funkce Salesforce (Customer 360)
- Podporuje podrobné záznamy o pacientech
- Přizpůsobitelné formuláře pro sběr informací
- Inteligentní správa schůzek
- Komplexní záznamy o medikaci
Omezení Salesforce (Customer 360)
- Pro menší kliniky může být cenově nedostupný.
- Procházení a vyhledávání položek může být časově náročné.
Ceny Salesforce (Customer 360)
- Enterprise: 325 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 500 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Salesforce (Customer 360)
- G2: 3,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (méně než 10 recenzí)
3. eClinicalWorks
eClinicalWorks je platforma pro zdravotnictví nabitá inovativními nástroji. Obsahuje pacientský portál, kde si pacienti mohou plánovat schůzky, prohlížet laboratorní výsledky a léky a dokonce chatovat se svým lékařem.
eClinicalWorks spolupracuje s aplikacemi healow pro telefony iOS a Android. Pomocí aplikace healow Open Access mohou pacienti plánovat schůzky podle volných termínů. S aplikací Check In mohou poskytnout informace o svém pojištění, podepsat formuláře a souhlasy a před samotnou návštěvou si prohlédnout svou historii. healowPay zjednodušuje logistiku placení účtů.
Využijte eClinicalMessenger k připomínání pacientům jejich schůzek, preventivních prohlídek nebo laboratorních výsledků. Zamilujete si Evou, virtuální asistentku platformy s umělou inteligencí ! Umí vyhledat historii pacientů, umožní vám porovnat minulé a současné poznámky o pokroku a rezervovat schůzky během chvilky! ?
Nejlepší funkce eClinicalWorks
- Podrobné elektronické zdravotní záznamy
- Funguje s aplikacemi healow
- eClinicalMessenger pro připomenutí
- Eva, schopná virtuální asistentka
- Správa příjmového cyklu (RCM) pro sledování výnosů
Omezení eClinicalWorks
- Zákaznická podpora může mít dlouhé čekací doby.
- Rozhraní není zcela uživatelsky přívětivé.
Ceny eClinicalWorks
- Pouze EHR: 449 $/měsíc na poskytovatele
- EHR s řízením praxe: 599 $/měsíc na poskytovatele
- RCM jako služba: 2,9 % výběrů z praxe
Hodnocení a recenze eClinicalWorks
- G2: 3,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 3,3/5 (více než 300 recenzí)
4. NextGen
NextGen je komplexní řešení pro elektronické zdravotní záznamy, správu ordinace a správu příjmového cyklu.
Tato platforma vám umožňuje vytvářet cloudové elektronické zdravotní záznamy pacientů, které zahrnují jejich anamnézu, alergie a užívané léky. Vaši zaměstnanci i pacienti mají přístup k relevantním záznamům z jakéhokoli zařízení.
Pokud jde o správu praxe, NextGen nabízí přizpůsobitelné možnosti plánování. Můžete nakonfigurovat kalendáře tak, aby nedocházelo k přeplnění a pacienti si mohli domluvit schůzky online. Vaši zaměstnanci ocení barevně odlišené šablony plánování NextGen, které jsou ideální pro seskupování pacientů.
Možnosti správy příjmového cyklu společnosti NextGen mohou podporovat různé rozhodovací procesy. Vytvořte transparentní fakturační mechanismy, odhalte zamítnutí a zvyšte rychlost inkasa. ?
NextGen nabízí řešení pro digitální dokumentaci, která pomáhají vyplňovat formuláře PDF offline. Jakmile se znovu připojíte k internetu, připojte se k cloudu a vaše formuláře se synchronizují.
Nejlepší funkce NextGen
- Cloudové elektronické zdravotní záznamy
- Přizpůsobitelné možnosti plánování s barevně odlišenými šablonami
- Správa příjmového cyklu
- Správa offline formulářů
Omezení NextGen
- Příležitostné poruchy
- Uživatelské rozhraní by mohlo být vylepšeno.
Ceny NextGen
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze NextGen
- G2: 3,7/5 (více než 140 recenzí)
- TrustRadius: 7,1/10 (8+ recenzí)
5. athenaOne
Udržujte elektronické zdravotní záznamy zaměřené na pacienty, zvyšte klinickou efektivitu a zlepšete vztahy s klienty díky athenaOne! ?
Tato platforma vám umožňuje vytvářet a spravovat komplexní záznamy o pacientech. Informace o anamnéze, alergiích, problémech, lécích a očkování pacienta máte vždy po ruce. Pacienti si mohou prohlížet své záznamy, výsledky testů a termíny schůzek. Použijte athenaTelehealth k virtuální podpoře svých pacientů a poskytněte jim potřebnou péči.
Máte dost zmeškaných schůzek? athenaOne může zasílat automatické připomenutí a nabízí možnost zrušení, což vám umožní přizpůsobit svůj rozvrh.
Platforma podporuje mobilní, osobní a online platební možnosti, které usnadňují inkaso plateb. Pokud jde o správu příjmového cyklu, oceníte athenaCollector – tato funkce kontroluje technické detaily pojištění a odhaluje chyby v nárocích před jejich odesláním.
Nejlepší funkce athenaOne
- Automatické připomenutí s podporou zrušení
- Cloudové lékařské fakturace
- Integrovaný nástroj ke snížení rizika neúspěšných žádostí o úhradu
- athenaTelehealth pro virtuální podporu
Omezení athenaOne
- Počáteční nastavení a konfigurace mohou být náročné.
- Uzavření receptů není snadné
Ceny athenaOne
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze athenaOne
- G2: 3,5/5 (více než 90 recenzí)
- GetApp: 3,7/5 (více než 700 recenzí)
6. AllegianceMD
AllegianceMD je uživatelsky přívětivý nástroj, který kombinuje robustní možnosti EHR s působivými funkcemi pro správu praxe.
Díky funkci ePrescriptions se můžete zbavit receptových bloků! Platforma umí:
- Zkontrolujte interakce mezi alergiemi, léky a nemocemi, abyste mohli dokončit předpisy.
- Sledujte nárok pacientů na pojištění
- Posílejte elektronické recepty do lékáren
Portál pro pacienty zajistí hladký chod vaší praxe. Pacienti se mohou registrovat online, vyplnit demografické údaje z pohodlí domova, domluvit si schůzky, zaslat žádosti o doplnění léků a prohlížet si své lékařské záznamy.
Nastavte automatické připomenutí schůzek pacientů a předejděte zácpám ve svém rozvrhu. Portál umožňuje pacientům provádět platby online a prohlížet si historii svých výpisů.
Nejlepší funkce AllegianceMD
- Praktické elektronické recepty
- Centralizovaná databáze pacientů
- Automatické připomínky
- Správa žádostí o doplnění
Omezení AllegianceMD
- Platforma může občas vykazovat zpoždění.
- Design by mohl být vylepšen.
Ceny AllegianceMD
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze AllegianceMD
- G2: 4,8/5 (méně než 5 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
7. Practice Fusion
Objevte znovu efektivitu, snadné použití a funkčnost s Practice Fusion, oblíbeným řešením pro malé i velké nezávislé ordinace. ?
Platforma nabízí praktické funkce pro vedení záznamů o pacientech. Využijte tisíce předem připravených šablon k zefektivnění pracovních postupů a zvýšení produktivity. Vytvářejte jedinečné zkratky, abyste snížili počet úhozů a vyplňovali záznamy rychleji. Omezte ruční zadávání dat generováním seznamů obsahujících běžné diagnózy, lékárny a předpisy.
Practice Fusion spolupracuje s více než 98 000 lékárnami, aby vašim pacientům pomohl získat léky na základě elektronických receptů.
Objednáváte testy? Platforma spolupracuje s více než 500 laboratořemi a zobrazovacími centry – vyberte si, kde chcete, aby byli vaši pacienti testováni, a nechte si výsledky zaslat na vaše zařízení.
Practice Fusion vám umožňuje vytvářet superbills, které čerpají informace z vašich grafů a zobrazují podrobné poplatky za služby.
Nejlepší funkce Practice Fusion
- Spolupracuje s více než 98 000 lékárnami a více než 500 laboratořemi a zobrazovacími centry.
- Tisíce šablon pro vytváření grafů
- Generování seznamů a zkratky pro snížení počtu ručních zadávání
- Integrace s oblíbenými službami pro fakturaci lékařských služeb, jako jsou AdvancedMD a Veradigm.
Omezení Practice Fusion
- Příležitostné výpadky
- Několik uživatelů zmínilo problémy s fakturací, které způsobují ztrátu příjmů.
Ceny Practice Fusion
- Cena začíná na 149 USD/měsíc za poskytovatele.
Hodnocení a recenze Practice Fusion
- G2: 3,9/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 3,7/5 (více než 400 recenzí)
8. DocPulse
Je obtížné sledovat, jak kriticky nemocní pacienti čekají na léčbu kvůli zpožděním způsobeným papírováním. DocPulse vám může pomoci! ?
Tento online systém pro správu pacientů vám pomůže zefektivnit všechny procesy ve vaší praxi, od přijetí až po propuštění.
Pomocí této platformy můžete vytvářet formuláře pro nové pacienty, přidělovat pokoje a generovat předběžné účty. Nastavte různé typy pokojů a spravujte jejich dostupnost v reálném čase. Funkce automatického výpočtu poplatku za lůžko v softwaru automaticky vypočítá délku pobytu a typ pokoje, aby vám poskytla přesné ceny.
Mezi další funkce pro fakturaci patří zaznamenávání záloh a podrobných propouštěcích zpráv, zpracování refundací, tisk účtenek a slaďování účtů. Platforma nabízí četné možnosti podpory pojištění, které vám umožní zkontrolovat nárok pacienta na úhradu a zaznamenat platební údaje.
Nejlepší funkce DocPulse
- Infrastruktura splňující požadavky HIPAA
- Automatický výpočet poplatků za lůžko
- Snadná podpora pojištění a fakturace
- Podrobné propouštěcí zprávy
Omezení DocPulse
- Omezené možnosti zasílání upomínek pacientům
- Žádná offline podpora
Ceny DocPulse
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze DocPulse
- Capterra: 5/5 (méně než 5 recenzí)
9. LeadSquared
Hledáte nástroj, který kombinuje CRM, marketing a správu projektů v oblasti zdravotnictví? LeadSquared vás určitě nadchne! Tato platforma zvyšuje počet přijatých pacientů, jejich zapojení a retenci díky automatizaci pracovních postupů, segmentovanému marketingu a nástrojům pro správu týmů.
Platforma nabízí funkce pro přijímání pacientů, jako jsou:
- Samoobslužný portál pro pacienty
- Digitální ověření pojištění
- Vícekanálové připomenutí schůzek a následné kontroly
Funkce správy úkolů a CRM od LeadSquared vám pomohou udržet vaši praxi orientovanou na výkon. Můžete sledovat poměr objednaných a přijatých pacientů a monitorovat tak spokojenost pacientů. Pomocí filtrů můžete prohlížet údaje o pacientech podle centra, zdroje, týmu, lékaře nebo měsíce a přesně stanovit odpovědnost.
Zlepšete marketing své praxe nastavením automatických textových zpráv a e-mailů a segmentací potenciálních zákazníků a pacientů na základě různých kritérií, jako je například lokalita nebo typ služby.
Nejlepší funkce LeadSquared
- V souladu s HIPPA
- Možnost samoobsluhy pro pacienty
- Automatizované marketingové nástroje pro propagaci vaší praxe
- Přiřazování a sledování úkolů
Omezení LeadSquared
- Uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost by mohly být lepší.
- Nedostatek pokročilých možností automatizace marketingu
Ceny LeadSquared
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze LeadSquared
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
10. Clinicia
Přechod na bezpapírovou kancelář s Clinicia – prvotřídním softwarem pro správu praxe a zdrojů. ?
S Clinicia můžete zaznamenávat i ty nejmenší detaily každé interakce s pacientem a vést bezchybné digitální záznamy o jejich diagnózách, léčebných plánech, předpisech, životních funkcích a laboratorních výsledcích.
Platforma podporuje specialisty díky jedinečným funkcím pro vedení záznamů. Například zubní lékaři mohou vytvářet a spravovat zubní karty s podrobnou historií a vizuálními znázorněními každé léčby. ?
Pokud jde o vydávání receptů, Clinicia vám pomůže s návrhy léků z předem nahrané databáze. Nové léky a jejich dávkování se automaticky ukládají pro budoucí použití. Recepty můžete sdílet se svými pacienty prostřednictvím e-mailu nebo SMS nebo je vytisknout.
Clinicia vám umožňuje generovat faktury, vybírat platby od pacientů a analyzovat výběr plateb v průběhu času. Platforma také nabízí možnosti sledování výdajů, což vám umožňuje správně alokovat vaše zdroje s přizpůsobenými rozpočty.
Nejlepší funkce Clinicia
- Vhodné pro specialisty
- Snadná správa předpisů
- Možnosti pro výběr plateb a sledování výdajů
- Podporuje marketingové kampaně prostřednictvím e-mailů a SMS zpráv.
Omezení Clinicia
- Někteří uživatelé měli problémy s duplicitními záznamy.
- Žádný bezplatný tarif
Ceny Clinicia
- Základní: 6 000 INR/rok (cca 73 USD)
- Standard: 8 500 INR/rok (cca 103 USD)
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Clinicia
- Capterra: 5/5 (méně než 5 recenzí)
Udržujte svou praxi v dobré kondici díky správnému softwaru pro správu pacientů
Je úžasné, jak softwarové nástroje podporují informovaná provozní a klinická rozhodnutí ve zdravotnictví. ?
Naše platformy pro správu pacientů výrazně snižují zatížení papírováním a administrativními úkoly a pomáhají vám soustředit se na váš hlavní cíl – péči o pacienty.
Pokud jste stále na pochybách a hledáte nákladově efektivní řešení pro správu úkolů a projektů ve vaší praxi, doporučujeme začít s ClickUp.