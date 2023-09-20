Kompletní průvodce řízením projektů ve zdravotnictví

V čekárně stojí řada pacientů.
Doktor má dnes zpoždění.
Pracovníci lékárny říkají, že potřebují doplnit zásoby, protože jim došly.
Pro odvětví, které je zodpovědné za péči o životy lidí, může být zdravotnictví pro pečovatele, kteří jej řídí, poměrně náročné.
Jak se tedy dokážou soustředit na svou práci při všem tom dění kolem?
Vynikající dovednosti v oblasti řízení projektů ve zdravotnictví.
Jako Dr. Lisa Cuddy , hlavní správkyně nemocnice v televizním seriálu Dr. House.
Jistě nikdo v nemocnici Princeton Plainsboro by nechtěl nechat řízení projektů v rukou lidí, jako je Dr. Gregory House. ?
Koneckonců, zdravotnictví je vysoce rizikové odvětví.
Zde jde doslova o lidské životy.
Nemůžete si dovolit žádné chyby. Vůbec žádné.
Co tedy můžete udělat?
Najměte projektového manažera, který zajistí, aby vše bylo organizované, živoucí a funkční.
Pokud však trpíte příznaky špatného řízení projektů a chcete dosáhnout svých projektových cílů, nemějte obavy.
Jsme tu pro vás. Doslova.
V tomto článku se budeme zabývat tím, co je to projektové řízení ve zdravotnictví, proč je tak důležité a co je třeba k tomu, abyste se stali dobrým projektovým manažerem ve zdravotnictví.
Bonus: Dozvíte se také, jak ošetřit své projekty a vrátit je do zdravého stavu pomocí vynikajícího nástroje pro řízení projektů ve zdravotnictví.
Jste připraveni?
Představíme vám projektový management ve zdravotnictví.
Co je projektové řízení ve zdravotnictví?
Aby moderní zdravotnické organizace udržely krok s přísnějšími požadavky zdravotních pojišťoven, obrovským rozsahem zdravotnického systému a důležitou otázkou bezpečnosti, vyžadují rozsáhlé plánování s cílem vytvořit efektivní procesy.
Zde přichází na scénu řízení projektů ve zdravotnictví.
Jedná se o plánování, realizaci a údržbu jakéhokoli projektu ve zdravotnictví s cílem zlepšit fungování organizace.
Pomáhá zefektivnit projekt, který může přispět k úspoře finančních prostředků a zároveň zlepšit péči o pacienty, což v konečném důsledku přináší prospěch zdravotnické organizaci.
Řekněme například, že Dr. Cuddyová má dost Dr. Housea a chce ve své organizaci otevřít nové diagnostické oddělení.
Nejprve by musela vytvořit konkrétní plán pro otevření a správu tohoto nového zdravotnického zařízení. Plánování by mohla provést sama nebo najmout projektového manažera.
Něco, co dokonale ovládá.
Ale opravdu potřebujeme projektové řízení ve zdravotnictví?
Pojďme to zjistit.
Proč potřebujete projektové řízení ve zdravotnictví?
Odvětví zdravotnictví se neustále vyvíjí.
Neustále se objevují nové technologie a organizace ve zdravotnictví musí držet krok.
V důsledku toho je na zdravotnický průmysl vyvíjen obrovský tlak, aby držel krok s dobou a poskytoval pacientům kvalitní péči.
Zdravotnické firmy musí také dodržovat různé vládní předpisy, jako je HIPAA (zákon o přenositelnosti a odpovědnosti v oblasti zdravotního pojištění) a GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro fakturaci a jakékoli jiné procesy.
Zde přichází na řadu projektové řízení ve zdravotnictví.
Díky základním principům projektového řízení mohou vedoucí pracovníci organizace, jako je Dr. Cuddy, vnést do organizace strukturu a disciplínu.
Efektivní projektový management může také pomoci s:
- Lepší péče o pacienty a lepší zkušenosti
- Vylepšené rozpočtování
- Lepší řízení
- Hladší komunikace
- Lepší vztahy se zainteresovanými stranami
Jak vlastně postupovat při řízení projektů v oblasti zdravotnictví?
3 populární metodiky řízení projektů ve zdravotnictví
Kromě lékařské vědy se zdravotničtí pracovníci musí naučit také vědu o řízení projektů.
Podívejme se na oblíbené metodiky řízení projektů, které můžete použít ve zdravotnictví:
1. Agilní řízení projektů
Agilní projektový management je jako protijed proti bolestivým místům tradičního projektového managementu.
Využívá iterativní přístup a rozděluje projekt na menší vývojové cykly (2–4 týdny) nazývané sprinty. Manažer může definovat sprint backlog, který nastiňuje, na co se tým během daného cyklu musí zaměřit.
To usnadňuje přizpůsobení se změnám, zejména v odvětví, jako je zdravotnictví, kde se proměnné neustále mění. Agilní přístup má také několik klíčových výhod a funguje ve většině odvětví, protože zajišťuje flexibilitu, přizpůsobivost, týmovou práci a rychlejší návratnost investic.
A pokud jde o zdravotnictví, agilní nástroj pro řízení projektů vám může pomoci rychle dokončit projekt ve zdravotnictví, abyste udrželi krok s vývojem.
Hledáte agilní nástroj pro řízení projektů ve zdravotnictví?
Předpokládejme například, že Dr. Cuddyová chce ve své nemocnici zavést novou aplikaci pro rezervaci termínů.
Může použít agilní metodiku a nejprve spustit testovací aplikaci. Tímto způsobem může získat zpětnou vazbu od pacientů ohledně uživatelského rozhraní a snadnosti rezervace termínů a rychle zapracovat změny do návrhu své aplikace.
Tímto způsobem nebude muset ztrácet čas a zdroje vytvářením nové aplikace od nuly, pokud ta první nebude pro její pacienty uživatelsky přívětivá.
2. Vodopád
Waterfall je tradiční proces řízení projektů staré školy.
Jedná se o lineární přístup, při kterém každý projektový plán rozdělíte do fází a každá fáze plynule navazuje na fázi následující, jako skutečný vodopád.
Tento proces řízení projektů obvykle zahrnuje pět fází: požadavky, návrh, implementace, testování a dodání.
Jak se liší vodopádový model od agilního modelu?
Při použití vodopádové metody musí tým nejprve dokončit jednu fázi, aby mohl přejít k další.
Ačkoli se jedná o jednu z nejběžnějších technik řízení projektů používaných ve velkých odvětvích, jako je stavebnictví, má i své nevýhody.
Může to oddálit výsledky a projekt se může stát zbytečným. To může být škodlivé pro zdravotnickou organizaci, která se snaží poskytovat pacientům okamžitou péči.
Vodopádový přístup však může dobře fungovat, pokud Dr. Cuddyová chce otevřít nové zdravotnické zařízení. Projekt může řešit po fázích.
Nejprve musí definovat závislosti a požadavky pro otevření oddělení, jako je rozpočet, personál, vládní povolení atd. Teprve až bude mít plán požadavků, může přejít k fázi implementace.
Nejste si jisti, jak vám může pomoci vodopádový přístup?
3. Hybridní
Vzhledem k tomu, že zdravotnictví je rychle se měnící odvětví, může být přijetí hybridního přístupu k řízení přesně to, co lékař předepsal.
Díky agilní metodice můžete projekty realizovat rychle a zároveň mít k dispozici plán pro představenstvo a investory s využitím vodopádového přístupu k řízení projektů.
Tímto způsobem můžete zapojit koncové uživatele do různých fází, zajistit správné výsledky projektu a udržet spokojenost všech zúčastněných stran. Win-Win, jak vidíte.
Ale vědět, co dělat, nestačí.
Musíte také vědět, jak na to.
Jste připraveni zjistit, co je třeba k tomu, abyste se stali projektovým manažerem ve zdravotnictví? Pojďme na to.
Co je třeba k tomu, abyste byli dobrým projektovým manažerem ve zdravotnictví?
Projektoví manažeři ve zdravotnictví jsou páteří projektu. bez dvojsmyslu
Vedou a dohlížejí na projekt ve zdravotnictví od přijetí až po propuštění.
Programový manažer zajišťuje, aby byl projekt dodán včas a v rámci rozpočtu.
Mohou také rychle identifikovat, zda je projekt „v nepořádku“, a nabídnout vhodná řešení. ?
Organizace ve zdravotnictví bezpodmínečně potřebují odborníka na řízení projektů, aby projekty byly v souladu s předpisy.
Projektový management však není pro slabé povahy.
Profese ve zdravotnictví vyžaduje specifické manažerské dovednosti. Ideální je také certifikace v oblasti řízení projektů.
Zde je několik tipů, jak se stát úspěšným projektovým manažerem.
1. Dovednosti projektového manažera
Pokud chcete být dobrým manažerem, musíte mít zdravé dovednosti v oblasti řízení projektů, abyste mohli řídit tým, projekt a čelit výzvám ve zdravotnictví.
Zde je několik základních dovedností, které musí mít projektový manažer ve zdravotnictví:
- Flexibilita: měli byste být schopni rychle reagovat a upravovat projekt, aby vše probíhalo podle plánu.
- Komunikace: ve zdravotnictví jde především o lidi. Abyste uzavřeli dohody, měli byste být aktivním posluchačem a efektivním vyjednavačem.
- Vedení: měli byste být schopni motivovat a inspirovat ostatní. Váš tým by vám měl věřit a mít důvěru v projekt.
- Řešení konfliktů: zdravotnictví je neobvyklý trh s inherentními riziky. Jako projektový manažer byste měli být schopni rychle jednat a zmírňovat napjaté situace.
- Delegování: měli byste být schopni přiřazovat úkoly různým členům týmu. To vám pomůže efektivně využívat přidělené zdroje a udržet projekt v rámci rozpočtu.
2. Certifikace v oblasti řízení projektů ve zdravotnictví
Dr. House je možná odborník na diagnostiku, ale rozumí vědě o managementu? Pravděpodobně ne.
Mnoho zdravotnických profesionálů hledá formální školení v oblasti řízení projektů, aby mohli lépe řídit složité projekty a lidi.
Přinejmenším vedoucí oddělení jako Dr. House to musí umět.
Ideálně byste měli mít pro výkon funkce dobrého manažera ve zdravotnictví vysokoškolský diplom v oboru zdravotnictví, obchodní administrativa, veřejné zdraví nebo ošetřovatelství.
Ale certifikace v oblasti řízení projektů také neublíží.
Několik institutů nabízí kurzy projektového řízení, například:
- Projektový manažer (PMP)
- Certifikovaný spolupracovník v projektovém řízení (CAPM)
- Program Management Professional (PgMP)
Některé univerzity také nabízejí studium projektového řízení ve zdravotnictví jako hlavní obor.
Například Harvard T. H. Chan School of Public Health nabízí online certifikaci v oblasti řízení projektů ve zdravotnictví.
Kurz Harvardu je určen jak pro klinické, tak i neklinické odborníky. Můžete dokonce získat kredity za další vzdělávání, které se započítávají do vašeho studia.
Program tohoto typu pokrývá jak dovednosti v oblasti řízení projektů, tak i řízení lidí. Dozvíte se o fázích řízení projektů a o tom, jak se přizpůsobit různým nuancím a zároveň dosáhnout klíčových metrik.
Zahrnují nástroje a strategie pro udržení lepší mezilidské dynamiky se zainteresovanými stranami.
Díky tomu se můžete stát odborníkem na efektivní komunikaci a úspěšná jednání.
3. Soulad s HIPAA
Nemocnice a zdravotníci se při přístupu k citlivým údajům neustále spoléhají na zdravotnickou informatiku. Pokud dojde k úniku těchto informací, může to představovat vážnou hrozbu pro soukromí pacientů.
Zákon o přenositelnosti a odpovědnosti v oblasti zdravotního pojištění (HIPAA) je normou, která zajišťuje ochranu citlivých údajů pacientů.
Pokud používáte jakýkoli software pro řízení projektů, který přistupuje k údajům o pacientech, musí zajistit:
- Zlovolné útoky na informace o pacientech
- Přístup k informacím o pacientech a jejich sdílení
Jako manažer máte za úkol dohlížet na to, aby všechny technické i netechnické programy a procesy splňovaly normy HIPAA a zajišťovaly bezpečnost zdravotnických informací.
Nyní, když máme základy za sebou, pojďme se podívat na několik tipů pro řízení ve zdravotnictví. ?
9 užitečných tipů pro řízení projektů ve zdravotnictví
Pokud se chcete stát projektovým manažerem ve zdravotnictví, je dobré mít v rukávu laboratorního pláště pár užitečných tipů pro řízení projektů.
Nejprve se obrátíme na Alberta Ho, projektového manažera William Osler Health System a zakladatele Healthcare Heroes, abychom získali odborné rady:
- Rozdělte výstupy na menší a lépe zvládnutelné části. Ideální časový rámec je výstup, který lze dosáhnout za 3 až 12 měsíců.
- Pokud se jedná o víceletý projekt s rozsáhlým rozsahem prací, měla by každá fáze mít vlastní projektovou chartu, která definuje práce, které je třeba dokončit.
Ho zmínil, že sponzoři projektů mohou snadno ztratit zájem o víceleté projekty, proto rozdělení výstupů pomůže udržet tempo.
Další důležité tipy pro řízení projektů ve zdravotnictví zahrnují:
- Diagnostikujte požadavky a cíle projektu tím, že položíte správné otázky vedení.
- Pokud máte více projektů, upřednostněte ty, které pomáhají zefektivnit proces.
- Zajistěte otevřenou komunikaci, aby byl váš projektový tým na stejné vlně.
- Sestavte rozmanitý tým. Zapojte zaměstnance z různých oddělení, aby vám pomohli zlepšit proces.
- Buďte připraveni na nepředvídané situace. Pokud se něco vyhrotí, proveďte několik testů, přizpůsobte se a pokračujte dál.
- Řiďte se projektovou chartou, která definuje vaše strategické cíle, zdroje, časový harmonogram a klíčové metriky.
- Buďte v souladu s předpisy a správou ve zdravotnictví, které mohou mít vliv na váš program nebo projekt.
Nyní máte k dispozici několik osvědčených tipů.
Co bude dál?
Naučte se, jak nejlépe řídit své projekty ve zdravotnictví!
Nejlepší způsob řízení projektů ve zdravotnictví
Pokud chce Dr. House udržet svou pozici v diagnostice a stát se chytrým manažerem, musí se seznámit s pojmy jako sprint planning, agile a scrum, automatizované pracovní postupy a další.
Musel by se naučit používat Ganttův diagram a kanbanové tabule, aby mohl vizualizovat projekty a zlepšit své zkušenosti s řízením projektů.
A co je ještě důležitější, musel by se naučit používat software pro řízení projektů ve zdravotnictví, aby mohl implementovat všechny odborné termíny, které jsme právě zmínili.
Jako ClickUp!
Počkat, co to je?
ClickUp je vysoce hodnocený software pro řízení projektů, který používají projektoví manažeři ve zdravotnictví a další produktivní týmy po celém světě.
Agilní nástroj, jako je ClickUp, vám a vašemu projektovému týmu umožní dosahovat rychlejších výsledků efektivnějším způsobem.
Využijte jej k řízení vaší organizace, od lékařů přes IT oddělení až po zdravotní sestry a údržbáře. Využijte více než 1000 integrací k vizualizaci vašeho projektu podle vašich představ.
To, co však činí ClickUp skutečně vhodným pro vaše zdravotnické oddělení, je skutečnost, že je v souladu s HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act, zákon o přenositelnosti a odpovědnosti v oblasti zdravotního pojištění).
ClickUp splňuje požadavky rámce Privacy Shield a GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
To znamená, že všem našim klientům zajišťujeme nejvyšší bezpečnostní standardy.
Navíc ClickUp nabízí širokou škálu funkcí pro řízení projektů zdarma!
Zde je návod, jak můžete pomocí ClickUp dosáhnout úspěchu ve svém projektu v oblasti zdravotnictví:
- Dashboardy: vytvořte řídicí centrum pro svůj projekt ve zdravotnictví a sdílejte jej digitálně se svým zdravotnickým týmem.
- Zobrazení pracovní zátěže : získejte denní přehled úkolů přidělených každému členovi týmu. Sledujte pracovní zátěž svého týmu a podle toho přerozdělte zdroje.
- Zobrazení formuláře: vytvářejte přizpůsobitelné formuláře pro pacienty pomocí polí podporujících funkci drag-and-drop. Použijte je k žádosti o podporu nemocniční IT nebo k získání zpětné vazby od pacientů a vyberte, kam chcete zaslat odpovědi z formuláře. Skrytá pole můžete také použít pro informace o pacientech, které již máte k dispozici.
- Zobrazení časové osy : vizualizujte svůj projekt lineárním způsobem v čase. Seskupujte časové osy, abyste mohli plánovat práci dopředu. Vytvořte také veřejný plán, abyste informovali zúčastněné strany o aktuálním stavu projektu.
- Seznamy úkolů: vytvářejte seznamy úkolů s podúkoly a přiřazujte je svým kolegům. Přiřazujte více osob ke sdíleným úkolům.
- Dokumenty: vytvářejte a sdílejte projektové dokumenty a standardní operační postupy pro lékaře a zdravotní sestry. Zaznamenávejte denní životní funkce pacientů a další podrobnosti na vnořených stránkách. Můžete také zmínit členy týmu z ošetřujícího personálu ve službě a přiřadit pacienty k lékařským specialistům přímo z Dokumentů.
- Vlastní pole: vyberte a přidejte různé možnosti polí úkolů, abyste mohli rychle sledovat informace o pacientech.
- Opakující se kontrolní seznamy: automatizujte úkoly, jako jsou úklidové rutiny, vytvořením kontrolních seznamů pro úklidové práce.
- Šablony : spravujte administrativu své nemocnice pomocí předdefinovaných šablon. Vytvářejte a opakovaně používejte šablony kontrolních seznamů k aktualizaci zdravotních záznamů, ukládání formulářů a správě pacientů bez ztráty času.
A pokud vás tyto funkce nepřesvědčily o tom, abyste začali používat ClickUp, podívejte se, proč je to software pro řízení projektů ve zdravotnictví č. 1 pro váš tým.
