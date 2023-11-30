11 nejlepších certifikací v oblasti projektového managementu, které vám pomohou posunout vaši kariéru v roce 2025

Je to vzrušující doba: Studie Project Management Institute (PMI) uvádí, že do roku 2030 bude globální ekonomika potřebovat dalších 25 milionů projektových profesionálů, aby uspokojila své požadavky.
Na současném trhu práce si projektoví manažeři kladou otázku, jaký význam mají certifikace v oblasti projektového řízení a jak mohou zvýšit svou atraktivitu pro potenciální zaměstnavatele. Tyto certifikáty představují hmatatelný důkaz znalostí, odbornosti a odhodlání v oblasti projektového řízení. ?
Vybrali jsme 11 nejlepších certifikací s různými tématy a připravili jsme užitečné tipy, které vám pomohou na cestě k certifikaci. Než se ale pustíme do podrobností, pojďme si nejprve vysvětlit základní principy certifikace pro projektové manažery.
Co je certifikace v oblasti projektového řízení?
Certifikace v oblasti projektového řízení je odborná kvalifikace, která potvrzuje znalosti, dovednosti a odbornost jednotlivce v oblasti projektového řízení. Znamená to, že projektový manažer splnil konkrétní požadavky, jako je vzdělání, praxe a zkouška, stanovené akreditovanými orgány nebo organizacemi.
Certifikace jsou navrženy tak, aby zajistily, že projektoví manažeři mají komplexní znalosti různých metodik, principů, osvědčených postupů a technik projektového řízení.
Tyto certifikace pokrývají různé aspekty projektového managementu, které jsou nezbytné pro dosažení úspěchu: plánování projektu, realizace, monitorování, řízení rizik, komunikace, zapojení zainteresovaných stran a vedení.
Ne všechny certifikace v oblasti projektového řízení jsou však vhodné pro každé odvětví a každou pozici projektového manažera. Podívejme se blíže na některé z nejlepších certifikací, které jsou dnes k dispozici! ?
11 nejlepších certifikací v oblasti projektového managementu
1. Certifikace Project Management Professional (PMP)
Předmět zájmu: Vedení projektového managementu Nabízí: Project Management Institute (PMI)Poplatek za zkoušku: Nečlenové: 575 USD, členové PMI: 405 USD
Certifikace Project Management Professional (PMP) potvrzuje odborné znalosti v oblasti standardů projektového řízení. Certifikační zkouška hodnotí znalosti uchazečů v oblasti realizace projektů, integrace, rozsahu, času, nákladů, řízení kvality, komunikace, nákupu a řízení zainteresovaných stran. Posuzuje jejich schopnost aplikovat metodiky a techniky projektového řízení v reálných scénářích.
Aby byli kandidáti způsobilí pro certifikaci PMP, musí mít středoškolské vzdělání nebo jeho ekvivalent a pět let praxe v řízení projektů v posledních osmi letech.
Alternativně uchazeči s čtyřletým vysokoškolským vzděláním musí mít minimálně tři roky praxe v řízení projektů v posledních osmi letech.
Abyste si udrželi platnost a aktuálnost své certifikace, musíte během tříletého cyklu získat 60 jednotek profesního rozvoje (PDU) prostřednictvím aktivního učení a profesního rozvoje. Tyto PDU dokazují vaše odhodlání k růstu a odborné znalosti v dané oblasti!
2. Certifikace Certified Associate in Project Management (CAPM)
Předmět zájmu: Vedení projektů na základní úrovni Nabízí: Project Management Institute (PMI) Poplatek za zkoušku: Nečlenové: 300 USD, členové PMI: 225 USD
Certifikace Certified Associate in Project Management (CAPM) je profesionální kvalifikace, která prokazuje vaše znalosti a dovednosti v oblasti projektového řízení. Zkouška pokrývá oblasti jako vývoj rozsahu projektu, shromažďování požadavků, stanovení rozpočtu, plánování činností, sledování pokroku a další.
Můžete se zúčastnit školení a seminářů, které vám poskytnou hluboké porozumění pojmům obsaženým ve zkoušce. K dispozici jsou také cvičné testy, které vám pomohou posoudit vaši připravenost na zkoušku.
Tato certifikace pro začátečníky otevírá příležitosti pro pozice v oblasti projektového řízení, jako je koordinátor projektu a junior projektový manažer. K absolvování zkoušky musí mít uchazeč středoškolské vzdělání, například maturitní vysvědčení, a alespoň 23 kontaktních hodin vzdělání v oblasti projektového řízení.
3. Certifikace Program Management Professional (PgMP)
Předmět zájmu: Řízení programůNabízí: Project Management Institute (PMI)Poplatek za zkoušku: Nečlenové: 1 000 USD, členové PMI: 800 USD
Certifikace Program Management Professional (PgMP) potvrzuje vynikající znalosti a mistrovství v oblasti řízení programů. Znamená nejvyšší úroveň odbornosti v oblasti vedení a dohledu nad složitými programy. Program je souborem několika projektů, které jsou propojeny a spravovány jako celek za účelem dosažení společného cíle, například organizační změny.
Certifikační zkouška PgMP hodnotí kandidáty v oblastech, jako je sladění strategie programu, správa, řízení životního cyklu, řízení přínosů, řízení zainteresovaných stran a řízení rizik. Hodnotí jejich schopnost aplikovat principy řízení programů v reálných scénářích. Díky tomu jsou programoví manažeři schopni efektivně koordinovat rozsáhlé iniciativy.
Předpoklady pro získání certifikace PgMP jsou středoškolské vzdělání s čtyřletou praxí v projektovém managementu nebo certifikace Project Management Professional (PMP) a čtyřletá praxe v programovém managementu v posledních 15 letech.
Alternativně mohou kandidáti s čtyřletým vysokoškolským vzděláním a čtyřletou praxí v projektovém managementu nebo s certifikací Project Management Professional (PMP) a čtyřletou praxí v programovém managementu za posledních 15 let.
Abyste si udrželi platnost certifikace PgMP, musíte během tří let nasbírat 60 jednotek profesního rozvoje (PDU).
4. Certifikace PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
Téma zájmu: Agilní řízení týmů Nabízí: Project Management Institute (PMI) Poplatek za zkoušku: Nečlenové: 495 USD, členové PMI: 435 USD
Certifikace PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) uznává odborné znalosti v oblasti agilních postupů projektového řízení. Prokazuje komplexní porozumění agilním principům, rámcům (Scrum, Kanban, Lean, XP) a schopnost orientovat se v komplexních situacích a prosazovat neustálé zlepšování.
Aby byli kandidáti způsobilí pro certifikaci PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP), musí splnit určité předpoklady. Tyto předpoklady zahrnují kombinaci vzdělání, odborné praxe a školení v agilních postupech.
Abyste si udrželi platnost certifikace PMI-ACP (Agile Certified Practitioner), musíte během tří let získat 30 jednotek profesního rozvoje (PDU) specificky souvisejících s agilními tématy.
Naučte se efektivní tipy pro řízení týmu pro správu projektů!
5. Certifikace Portfolio Management Professional (PfMP)
Předmět zájmu: Správa portfoliaNabízí: Project Management Institute (PMI)Poplatek za zkoušku: Nečlenové: 1 000 USD; členové PMI: 800 USD
Certifikace Portfolio Management Professional (PfMP) oceňuje jednotlivce s výjimečnými znalostmi v oblasti sladění projektů a programů s cíli organizace, optimalizace zdrojů a maximalizace obchodní hodnoty.
Správa portfolia zahrnuje holistický přístup k řízení projektů, programů a iniciativ za účelem dosažení strategických cílů. Ukazuje schopnost člověka řídit portfolia, stanovovat priority investic, vyvažovat rizika a výnosy a optimalizovat využití zdrojů.
Mezi předpoklady pro získání certifikátu PfMP patří středoškolské vzdělání a sedm let praxe v oblasti řízení portfolia. Kandidáti musí mít osm let odborné praxe v oboru za posledních 15 let.
Abyste si udrželi platnost certifikace PfMP (Portfolio Management Professional), musíte během tří let získat 60 jednotek profesního rozvoje (PDU) specificky souvisejících s tématy řízení portfolia.
6. Certifikace Certified ScrumMaster (CSM)
Téma zájmu: Agilní způsoby práce s týmy a odvětvími Nabízí: Více školitelů s různými formáty výuky Cena: Podrobnosti o cenách získáte u poskytovatele certifikace Certified ScrumMaster (CSM).
Certifikát Certified ScrumMaster (CSM) potvrzuje odborné znalosti jednotlivce v oblasti Scrum, agilního rámce pro efektivní projektové řízení. Jako certifikovaní projektoví manažeři získají komplexní znalosti principů Scrum, které jim pomohou vést mezifunkční týmy a organizace při implementaci postupů Scrum.
Účastníci získají praktické dovednosti pro použití metody Scrum v reálných scénářích. Školení klade důraz na spolupráci, sebeorganizaci a neustálé zlepšování, což umožňuje CSM podporovat vysoce výkonné, samosprávné týmy.
Získání certifikátů v oblasti projektového managementu CSM otevírá dveře k různým kariérním příležitostem, včetně pozic jako Scrum Master, Agile coach nebo Agile project manager.
7. Certifikace PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)
Téma zájmu: Řízení rizik Nabízí: Project Management Institute (PMI) Poplatek za zkoušku: Nečlenové: 670 USD, členové PMI: 520 USD
Certifikace PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) oceňuje jednotlivce s pokročilými znalostmi v oblasti řízení rizik. Potvrzuje dovednosti v identifikaci, hodnocení a zmírňování rizik.
Profesionálové s certifikací PMI-RMP mají hluboké znalosti v oblasti proaktivní identifikace rizik, analýzy jejich dopadu a vývoje strategií pro minimalizaci nepříznivých účinků na cíle projektu. Posilují důvěru zainteresovaných stran, podporují proaktivní kulturu rizik a usnadňují lepší rozhodování.
Certifikační program zahrnuje plánování rizik, identifikaci, hodnocení, plánování reakcí a monitorování. Poskytuje profesionálům komplexní přístup k řízení rizik v průběhu celého životního cyklu projektu.
Podobně jako jiné certifikace v oblasti projektového řízení od PMI, i certifikace PMI-RMP má své požadavky na způsobilost. Kandidát musí mít středoškolské vzdělání, tři roky praxe v oblasti řízení projektových rizik v posledních pěti letech a 40 hodin vzdělání v oblasti řízení projektových rizik.
Alternativně mohou kandidáti s čtyřletým vysokoškolským vzděláním, kteří mají dvouletou praxi v oblasti řízení projektových rizik z posledních pěti let a absolvovali 30 hodin vzdělávání v oblasti řízení projektových rizik.
8. Certifikace IT Infrastructure Library (ITIL) Foundation
Téma zájmu: Správa IT služeb Nabízí: Více poskytovatelů s různými formáty výuky Cena: Podrobnosti o cenách získáte u poskytovatele certifikace ITIL Foundation.
Certifikace ITIL Foundation nabízí komplexní znalosti konceptů, principů a procesů ITIL. Slaďuje IT služby s obchodními cíli, optimalizuje poskytování služeb a podporuje neustálé zlepšování.
Certifikace ITIL Foundation přináší jednotlivcům výhody v podobě lepšího kariérního růstu a ověření odborných znalostí. Umožňuje efektivní komunikaci a spolupráci s IT profesionály.
Pro organizace představují odborníci s certifikací ITIL záruku excelence a orientace na služby, což vede ke zvýšení spokojenosti zákazníků a provozní efektivity. Efektivně řídí IT incidenty, problémy a změny.
9. Certifikace Scaled Agile Framework (SAFe)
Téma zájmu: Agilní transformace ve velkém měřítku Nabízí: Více poskytovatelů s různými formáty výuky Cena: Podrobnosti o cenách získáte u společnosti Scaled Agile
Certifikace Scaled Agile Framework (SAFe) uznává odborníky se zkušenostmi s implementací agilních transformací a poskytováním hodnot ve velkém měřítku při vývoji softwaru a systémů.
Profesionálové s certifikací SAFe získávají hluboké znalosti agilních metodik, jako jsou Lean, Scrum, Kanban a DevOps, aby mohli řešit výzvy v projektových plánech a vývoji systémů.
Výhody SAFe se projevují v organizacích v podobě lepší spolupráce, rychlejšího uvedení produktů na trh a větší obchodní agility. Profesionálové s certifikací SAFe jsou hnací silou této transformace a podporují neustálé zlepšování.
10. Certifikace Certified Project Management Professional (CPMP)
Předmět zájmu: Řízení projektů v oblasti prodeje a marketingu Nabízí: American Industrial Certification Institute (AiCi) Cena: Podrobnosti o cenách si vyžádejte u AiCi
Program Certified Project Management Professional (CPMP) umožňuje profesionálům rozvíjet své marketingové kompetence. Od majitelů malých podniků po account manažery – k dispozici je specializovaný obsah pokrývající různé oblasti kariéry v projektovém managementu.
Program pokrývá různé aspekty marketingu, včetně definování rámců obchodního marketingu, provádění auditů a analýz, implementace efektivních systémů řízení marketingu a prodeje a vývoje konkurenčních strategií.
Nabízí výhody, jako je vylepšení životopisu, ověření znalostí v oblasti prodeje a marketingu, možnosti skupinového školení a networking s budoucími certifikovanými profesionály.
11. Certifikát Google Project Management Professional
Téma zájmu: Projektový management, strategické myšlení, řízení rizik Nabízí: Google Career Certificates & Coursera Cena: 49 $ měsíčně na Coursera po úvodním 7denním bezplatném zkušebním období
Certifikát Google Project Management Professional Certificate poskytuje komplexní úvod do konceptů a postupů projektového řízení. Je určen pro osoby, které chtějí nastartovat nebo posílit svou kariéru v této oblasti.
Tento program zahrnuje pět kurzů, od základů, jako je plánování projektů, rozvrhování, rozpočtování a řízení rizik, až po pokročilá témata, jako je vedení projektů a týmová spolupráce. Nabízí také praktické zkušenosti s nástroji, jako jsou Google Sheets, Docs, Slides a Drive.
V rámci závěrečného projektu mohou studenti uplatnit své dovednosti v simulovaném projektovém scénáři s využitím platformy Google Workspace. Budou hodnoceni na základě své schopnosti dokončit úkoly v daném časovém rámci a rozpočtu. Po dokončení kurzu studenti obdrží certifikát uznávaný společností Google a zaměstnavateli po celém světě.
Stojí certifikace v oblasti projektového řízení za to?
Certifikace v oblasti projektového řízení se vyplatí, pokud splňuje všechny vaše požadavky: cíle projektového řízení , kvalifikace, preference v oblasti vzdělávání, obsah kurzu, akreditace, profesní síť, náklady a úroveň podpory.
Při procházení možností certifikace se vyplatí zkontrolovat, jak nedávno byl vzdělávací program aktualizován, aby odpovídal aktuálním trendům v oboru, jako je AI (umělá inteligence), a odkazoval na nejnovější nástroje projektového řízení. ⚙️
Pokud chcete získat více praktických zkušeností a zdokonalit své dovednosti v oblasti projektového managementu, vyzkoušejte ClickUp! Náš vysoce hodnocený bezplatný software pro projektový management je navržen pro týmy všech velikostí napříč odvětvími, aby mohly spolupracovat na jedné platformě.
Váš další projekt: Vytvořte si v ClickUp studijní plán pro certifikační zkoušku
Získání certifikátů v oblasti projektového managementu může trvat několik měsíců nebo let, v závislosti na vašich současných zkušenostech a časových možnostech. ClickUp nabízí několik způsobů, jak rozdělit rozsáhlý studijní plán na zvládnutelné studijní bloky. Stanovte si cíle, vytvořte flexibilní časové plány a rozdělte úkoly na dílčí úkoly a podúkoly! ??
S ClickUp máte přístup ke stovkám nástrojů pro zvýšení produktivity, které vám pomohou sledovat studijní materiály a vytvořit praktický plán. Zde je pět tipů, jak zefektivnit vaše školení v oblasti projektového managementu.
Tip č. 1: Vytvořte studijní skupinu pro certifikaci v oblasti projektového managementu
Při práci na skupinovém projektu máte možnost pozvat libovolný počet spolužáků do svého pracovního prostoru ClickUp. V tomto prostředí pro spolupráci můžete efektivně přidělovat úkoly a hladce spolupracovat, a to vše na jedné jednotné platformě.
Pro větší soukromí pozvěte své spolužáky jako hosty do svého pracovního prostoru. Tak si udržíte kontrolu a udělíte jim přístup pouze k složkám, seznamům nebo konkrétním úkolům, které si sami vyberete. Užijte si svobodu bezpečné spolupráce a zároveň udržujte podrobnosti svého projektu organizované a důvěrné. ?
Chcete-li začít, klepněte na tlačítko Pozvat v pravém dolním rohu postranního panelu pracovního prostoru a rychle pozvěte kohokoli!
Tip č. 2: Sledujte všechny studijní materiály
Shromáždění správných studijních materiálů je skvělým způsobem, jak nastartovat svou cestu ke studiu na certifikační zkoušku v oblasti projektového řízení. Začněte tím, že si vyhledáte sylabus zkoušky, kterou plánujete absolvovat, a ujistěte se, že máte všechny potřebné knihy, příručky a cvičné zkoušky, které budete potřebovat.
Pokud je to možné, zeptejte se jiných odborníků v oboru, zda neznají nějaké zdroje, jako jsou cvičné zkoušky, které by vám mohly pomoci. Je také dobré vyhledat online fóra a komunity, kde můžete klást otázky a získat rady od zkušených projektových manažerů, kteří již zkoušku absolvovali. ✔️
Jakmile shromáždíte všechny materiály, vytvořte si seznam materiálů, ve kterém uvedete, kdy a jak budete jednotlivé zdroje používat. Díky tomu se budete moci lépe soustředit na studium a budete mít dostatek času na procvičení všech témat, aniž byste se cítili přetížení.
Získejte bezplatné šablony pro projektový management a ušetřete čas díky předem připraveným pracovním postupům!
Tip č. 3: Přidejte milníky, abyste vizualizovali hlavní úspěchy
Každý má jiný rozvrh, proto je důležité vytvořit si studijní plán, který odpovídá vašemu životnímu stylu a každodenním závazkům. Důležitým krokem v procesu přípravy je vědět, kdy plánujete zkoušku absolvovat. ?
Stanovte si jasné datum, kdy byste chtěli zkoušku absolvovat, a pak od něj postupujte zpětně a přidávejte kontrolní body (nebo milníky), které je třeba splnit. To vám pomůže vytvořit si pevný časový plán, kdy byste měli dokončit jednotlivá témata, a také vám to poskytne určitou odpovědnost vůči sobě samému.
Jakmile bude stanoveno datum zkoušky, začněte odpočítávat týdny, které do ní zbývají. Snažte se dokončit většinu příprav několik týdnů před datem zkoušky, abyste měli dostatek času na zopakování témat nebo otázek, které vám případně zbývají!
Tip č. 4: Shromážděte všechny své dosavadní zkušenosti s projektovým řízením v dokumentu
Abyste mohli složit certifikační zkoušku v oblasti projektového managementu, budete často muset doložit své dosavadní zkušenosti, abyste splnili požadavky na způsobilost. Abyste měli jistotu, že budete moci snadno předložit všechny potřebné informace, vytvořte dokument ClickUp Doc, který bude obsahovat všechny tyto informace na jednom snadno přístupném místě. Takto nebudete muset v době podání přihlášky ke zkoušce hledat všechny potřebné údaje. ?
PRO TIPSlyšeli jste o ClickUp University? Naše bezplatná online vzdělávací platforma, kterou můžete využívat vlastním tempem, nabízí podrobné seznámení s klíčovými funkcemi platformy a po absolvování kurzu uděluje certifikáty. Naučte se spolupracovat s týmy, vytvářet automatizační recepty, vytvářet projektové workflowy a mnoho dalšího!
Tip č. 5: Ušetřete čas pomocí opakujících se úkolů
Propojte své kalendáře Google, Outlook nebo Apple s kalendářem v ClickUp a využijte jej k plánování, rozvrhování a dokonce i správě zdrojů!
Existují určité úkoly, které se budou opakovat každý týden nebo měsíc až do zkoušky. Zejména pokud studium vměstnáváte mezi práci a osobní závazky, je lepší vytvořit si systémy a rutiny, abyste měli o jeden úkol méně, který musíte provádět ručně.
Máte možnost plně přizpůsobit frekvenci a termín, což vám dává větší flexibilitu při studiu způsobem, který vám nejlépe vyhovuje! ⚡️
Rozvíjejte svou kariéru díky certifikacím v oblasti projektového managementu
Většina certifikací v oblasti projektového řízení obsahuje materiály, které vás připraví na den zkoušky. Pokud ještě nejste zcela připraveni se do toho pustit, ale přesto chcete pokračovat ve studiu, máme pro vás bezplatný newsletter pro projektové manažery a týmy s odbornými tipy pro řízení projektů a úkolů.
V období ekonomické nejistoty je rozhodnutí o tom, co dál dělat s časem, který máte k dispozici, velkým tlakem. Uvolněte ramena, věnujte si čas sebereflexi a objevte věci, které vás naplňují. Existuje úžasná komunita profesionálů a nadšenců v oblasti projektového managementu a jsme rádi, že jste její součástí!