10 nejlepších nástrojů a softwaru pro správu programů 2025

Kdysi se programoví manažeři scházeli v místnostech s tužkou a papírem, tabulemi, lepícími papírky a přetékající konvicí kávy. Hodiny diskutovali o nápadech, zvažovali nástroje pro správu programů, taktiky, výstupy projektů, KPI, plánování a podobně.
Zpětně to nebylo nic hezkého, ale splnilo to svůj účel.
Správa programů se za poslední desetiletí výrazně vyvinula. Má nyní jinou podobu. Nyní týmy plánují brilantní programy, aniž by se musely osobně scházet, trávit hodiny na hovorech přes Zoom nebo psát stovky poznámek na lepících papírcích, které nikdo nikdy nečte. (Víte, o čem mluvíme.)
Software pro správu programů změnil vše.
Díky těmto nástrojům jsou týmy nyní schopny realizovat projekty s bezprecedentní dokonalostí. Jsou schopny nastavit pracovní postupy, splnit výsledky, dodržet rozpočet a realizovat jednotlivé projekty včas, pokaždé.
Ale nepředbíhejme. Nejprve si vysvětlíme, co je to programové řízení, co dělá nástroje pro programové řízení skvělými, a představíme vám nejlepší možnosti, které vám pomohou vybrat ten správný.
Co jsou nástroje pro správu programů?
Správa programů zahrnuje použití nástroje nebo softwaru k organizaci, provádění a dohledu nad programem s více souvisejícími projekty. Cílem je automatizovat provádění programů a lépe sladit projekty s celkovými podnikovými a obchodními cíli.
Přiznejme si to – ruční mapování, definování a sledování všech závislých projektů v rámci programu je opravdu otravné (s velkým O).
Software pro správu programů odstraňuje překážky z celého procesu a zajišťuje, že vaše projekty zůstanou po celou dobu své existence v rámci harmonogramu a rozpočtu.
Je však třeba si uvědomit, že řízení programů a řízení projektů nejsou totéž.
Zatímco programové řízení zahrnuje formulování cílů programu a jeho dopadu na podnikání, projektové řízení zahrnuje řízení operací jednotlivých projektů v rámci programu.
Jakmile pochopíte tuto jednoduchou skutečnost, budete na dobré cestě k dosažení svých cílů v oblasti ziskovosti.
Proč používat nástroj pro správu programů?
Pokud realizujete více projektů současně a chcete mít nad nimi přehled bez jakýchkoli potíží, je pořízení softwaru pro správu programů jasnou volbou.
Zde je několik pozoruhodných výhod takového nástroje:
- Snadné plánování a rozvrhování projektů: Žádný z vašich projektů už nikdy nepropadne.
- Vylepšená spolupráce týmu: Tento nástroj poskytuje vašemu týmu osvědčené metody a automatizované pracovní postupy pro spolupráci na projektech prostřednictvím diskuse o úkolech, závislostech, časových harmonogramech, nevyřízených úkolech atd.
- Správa rozpočtu v reálném čase: S softwarovým nástrojem tohoto kalibru získáte finanční přehled o každém projektu na základě klíčových finančních ukazatelů, budete moci sledovat plánované a skutečné výdaje a zjistit, kde vyděláváte nebo utrácíte peníze.
- Vyšší produktivita: Když můžete sledovat každý jednotlivý úkol nebo projekt z jediné univerzální platformy, můžete vy i váš tým činit informovanější rozhodnutí a být produktivnější. Nástroje pro správu programů přesně to umožňují.
- Méně týmových schůzek: Neplánované schůzky nejsou nikdy zábavné – vy to víte, my to víme, všichni to víme. Software pro správu projektů pomáhá eliminovat tyto zbytečné a časově náročné schůzky a udržet komunikaci pod kontrolou.
Ujasněme si jednu věc: ne všechny softwarové nástroje pro správu programů jsou stejné. Naštěstí můžete z tisíců softwarových řešení vybrat jen několik, které stojí za to prozkoumat!
Nyní, když už víte něco málo o krásném světě správy programů, pojďme rychle přeřadit a podívat se na nejlepší nástroje pro správu programů, které jsou k dispozici.
10 nejlepších softwarových nástrojů pro správu programů
1. ClickUp
ClickUp je bezplatné řešení pro správu projektů, které každému týmu umožňuje spravovat projekty, spolupracovat chytřeji a sjednotit veškerou práci pod jedním nástrojem. Ať už jste v oblasti aplikací pro správu projektů nováčkem, nebo jste zkušeným uživatelem, přizpůsobení ClickUp se může rozšířit na týmy jakékoli velikosti – vzdálené i kancelářské – a zajistit vám tak nejlepší produktivitu v životě.
To znamená:
- Spolupráce a komunikace mezi projektovými týmy
- Snadné řízení projektů za běhu
- Intuitivní a snadno použitelné rozhraní
- Metriky a sledování výkonu
- Přizpůsobení pracovního postupu
- Sledování času
Jak přesně se tedy spravuje program na ClickUp? Jsme rádi, že se ptáte!
Můžete si vybrat mezi zobrazením časové osy, kalendáře a Ganttova diagramu. Zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp vám umožňuje vizualizovat vaše projekty pomocí rychlého třídění na cestách, což vám pomůže zmapovat celý pracovní postup programu. Poté můžete vytvořit kaskádová zobrazení, abyste snadno viděli, jaké důležité projekty vás čekají.
Chcete plánovat své projekty v kompletním časovém harmonogramu nebo vytvářet vizuální plány? Vyzkoušejte zobrazení časové osy!
Pokud však dáváte přednost organizaci těchto projektů v flexibilním kalendáři, který zajistí, že všichni budou na stejné vlně, je pro vás ideální zobrazení kalendáře ClickUp!
To ale není vše. Zde je několik dalších funkcí, které potvrzují status ClickUp jako nesporného šampiona mezi nástroji pro správu programů:
- Myšlenkové mapy: Ať už vytváříte projektový plán, organizujete nápady nebo vizualizujete struktury projektů, použijte myšlenkové mapy v ClickUp k strukturování myšlenek ve velkém měřítku.
- Priority: Organizujte práci podle důležitosti, aby váš tým věděl, které projekty jsou urgentní a které mají flexibilní časový harmonogram.
- Sledování času: Plánujte chytřeji a zvládněte svůj rozvrh na jedničku díky výkonným informacím o sledování času.
- Zobrazení pracovní zátěže: Plánujte, měřte a sledujte kapacitu svého týmu na základě hodin, úkolů a bodů.
- Závislosti úkolů: Propojte podobné projekty a úkoly, abyste mohli snadno přecházet mezi souvisejícími pracemi.
- Sledování cílů: Nastavte milníky, které označují dokončení důležité fáze programu.
💸 Ceny ClickUp
- Plán Free Forever: Nejlepší pro osobní použití
- Neomezený tarif: Nejvhodnější pro malé týmy (7 $/člen za měsíc)
- Business Plan: Nejvhodnější pro středně velké nebo více týmů (12 USD/člen za měsíc)
👉 Pokud potřebujete kompletní softwarovou sadu pro zpracování pracovních úloh a procesů ve vaší společnosti, rádi vám pomůžeme nastavit vše tak, abyste dosáhli úspěchu! Až budete připraveni, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
💬 Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 3 880 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 480 recenzí)
2. Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint je skvělý nástroj pro správu programů, který vám umožňuje snadno a bezpečně spolupracovat s členy týmu napříč zařízeními, odděleními a pracovními prostory. Můžete jej použít ke zvýšení efektivity programů sdílením společných aplikací a zdrojů na portálech a domovských stránkách.
Nevýhodou však je, že má omezené integrace mimo ekosystém Microsoftu. Pokud tedy pracujete s více aplikacemi, možná budete muset vyzkoušet jiné nástroje pro správu programů, které vám to umožní.
🔑 Klíčové funkce Microsoft SharePoint
- Mobilní aplikace SharePoint, které vám a vašemu týmu umožňují zůstat v obraze díky personalizovaným a cíleným novinkám.
- Dynamické a produktivní týmové stránky pro každý programový tým, oddělení a divizi
- Funkce správy obsahu SharePoint maximalizuje rychlost přenosu znalostí.
- Dashboard pro zobrazení všech pracovních postupů a metrik programu
💸 Ceny Microsoft SharePoint
- Cenový plán tohoto softwaru pro správu programů začíná na 5 USD za měsíc.
💬 Hodnocení zákazníků Microsoft SharePoint
- G2: 4/5 (7 711 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (3 522 recenzí)
3. Oracle Primavera
S Oracle Primavera můžete plánovat, rozvrhovat a řídit rozsáhlé programy i jednotlivé projekty, ať jste kdekoli. Toto softwarové řešení vám umožní identifikovat skrytá rizika v harmonogramu programu, než se stanou trnem v patě vašeho týmu.
Nemůžete však projekty řadit podle důležitosti, což znamená, že váš tým nikdy nebude vědět, které z nich jsou naléhavější a které je třeba odložit.
🔑 Klíčové funkce Oracle Primavera
- Díky přednastaveným benchmarkům můžete porovnávat aktuální projekty s těmi, které již byly dodány.
- Oracle Intelligence Cloud Service vám umožňuje přijímat proaktivní rozhodnutí podporovaná umělou inteligencí.
- Rozhraní pro členy týmu pro shromažďování aktualizací stavu
- Přizpůsobitelné zobrazení
💸 Ceny Oracle Primavera
- Cenový plán pro tento softwarový nástroj začíná na 2 570 USD ročně.
💬 Hodnocení zákazníků Oracle Primavera
- G2: 4,4/5 (360 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (151 recenzí)
4. Smartsheet
Každý, kdo se pohybuje v oblasti správy programů, pravděpodobně zná Smartsheet. Jedná se o nástroj, který týmy používají ke správě projektových úloh, posílení spolupráce a zefektivnění procesů v rámci celého programu.
Smartsheet také slibuje, že sjednotí všechny vaše potřeby v oblasti správy programů pod jednou střechou, což také splňuje. Najít to, co potřebujete, však bude vyžadovat větší úsilí, protože jejich rozhraní je obtížně ovladatelné.
🔑 Klíčové funkce Smartsheet
- Inteligentní pracovní postupy pro zvýšení produktivity napříč týmy
- Nástroje pro spolupráci, které zajistí soulad programových týmů
- Komplexní řešení pro správu zdrojů
💸 Ceny Smartsheet
- Cena tohoto nástroje pro správu programů začíná na 14 USD měsíčně při ročním vyúčtování.
💬 Hodnocení zákazníků Smartsheet
- G2: 4,4/5 (5 340 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (2 223 recenzí)
Podívejte se na skvělé alternativy k Smartsheet .
5. Wrike
Tento software má co nabídnout týmům pro správu programů, které touží po automatizaci, od intuitivního rozhraní přes přizpůsobitelné pracovní postupy až po snadno použitelné nástroje pro vytváření zpráv.
Wrike také nabízí robustní Ganttovy diagramy, které týmům pomáhají posunout termíny a snadno upravit časové osy programů.
To znamená, že by to byl mnohem lepší software s integrací a funkcemi pro sledování cílů.
🔑 Klíčové funkce Wrike
- Nástroje pro sledování času, které týmům umožňují maximálně využít každou minutu
- Nabízí flexibilní Kanban tabule pro vizualizaci všech projektů na cestách.
- Vlastní tabulky a grafy pro plynulé řízení portfolia
- Umožňuje týmům posoudit rizika ve sdílených protokolech RAID.
💸 Ceny Wrike
- Wrike nabízí bezplatný tarif. Placená tarify začínají na 9,80 $ za uživatele a měsíc.
💬 Hodnocení zákazníků Wrike
- G2: 4,2/5 (2 343 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (1 697 recenzí)
Další informace o těchto alternativách Wrike .
6. LiquidPlanner
Myšlenka LiquidPlanner spočívá v tom, že zatímco se software zaměřuje na vytváření flexibilních programových plánů, váš tým může dosáhnout více s nebývalou jistotou.
Díky robustnímu dashboardu LiquidPlanner sjednotí všechny zúčastněné strany. Vaše projekty tak nebudou izolované, protože tento nástroj podporuje mnoho integrací.
Jeho rozhraní však spolu s evidentním nedostatkem funkcí pro řízení podnikových projektů činí LiquidPlanner pro většinu týmů pro správu programů nepoužitelným.
🔑 Klíčové funkce LiquidPlanner
- Nabízí automatické vyrovnávání zdrojů, které eliminuje přetížení a zlepšuje využití zdrojů.
- Inteligentní informace na podporu klíčových rozhodnutí v průběhu celého životního cyklu programu
- Inteligentní odhad pro úplné zmírnění rizik
💸 Ceny LiquidPlanner
- Tento nástroj pro správu programů nabízí bezplatnou verzi s omezenými funkcemi. Placený tarif začíná na 15 USD za měsíc.
💬 Hodnocení zákazníků LiquidPlanner
- G2: 4,2/5 (226 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (633 recenzí)
7. Pondělí
Tento nástroj pro správu programů, pojmenovaný podle nejstresovějšího dne v týdnu, je oblíbený pro svou intuitivní funkčnost a širokou škálu nezbytných integrací. S Monday můžete spravovat všechny své projekty v jednom pracovním prostoru. Ještě lepší je, že nástroj obsahuje desítky bezplatných šablon pro správu programů, které slouží ke sledování projektového portfolia, úkolů týmu a dalším účelům.
Pravděpodobně si myslíte, že v tom je nějaký háček – a máte pravdu!
Monday má jeden problém: omezené závislosti úkolů. Jediným způsobem, jak je nastavit, je pomocí dat, což je činí méně funkčními pro mnoho reálných aplikací.
Týmy pro správu programů, které zaujaly intuitivní uživatelské rozhraní a atraktivní ceny, se brzy ocitnou zpět na trhu a budou hledat další možnosti.
🔑 Hlavní funkce Monday
- Poskytuje integrované funkce sledování času pro monitorování celého časového harmonogramu projektů – s přesností na minutu.
- Možnost zobrazit data jako mapu, tabulku, kalendář, časovou osu, Kanban a další
- Nespočet automatizací pro automatizaci opakujících se úkolů během několika sekund
- Přizpůsobitelné šablony pro rychlé a snadné nastavení programu
💸 Pondělní ceny
- Tento nástroj pro správu programů nabízí bezplatný plán pro až 2 uživatele. Placený plán začíná na 8 USD za uživatele měsíčně s ročním vyúčtováním.
💬 Hodnocení zákazníků Monday
- G2: 4,7/5 (3 219 recenzí)
- Capterra: 4,6/7 (2 515 recenzí)
Tyto alternativy k Monday stojí za vyzkoušení.
8. Celoxis
Tento software je velkým jménem v oblasti správy programů. Na jedné straně recenzí jsou zákazníci spokojeni s jeho klíčovou silnou stránkou, kterou je správa zdrojů a sledování problémů.
Celoxis se specializuje na pomoc týmům při řešení složitých problémů v oblasti řízení projektů pomocí pečlivého inženýrství, bezkonkurenční jednoduchosti a krásného uživatelského rozhraní.
Největší síla Celoxisu je však zároveň i jeho největší slabinou. Vzhledem k tomu, že tým se plně soustředil na sledování problémů, software zaostává v jiných aspektech správy programů, jako je například správa pracovní zátěže a sledování času, abychom jmenovali alespoň některé.
🔑 Klíčové funkce Celoxis
- Podporuje přehled o rozpočtových výdajích, pohledávkách a ziskovosti jednotlivých projektů v reálném čase.
- Funkce plánování projektů pro vytváření plánů, které se plynule přizpůsobují měnícím se cílům programu
- Sledování požadavků na projekty pro shromažďování požadavků na programy z různých zdrojů
- Poskytuje přizpůsobitelné přehledy portfolia
💸 Ceny Celoxis
- Cena tohoto nástroje pro správu programů začíná na 25 USD/uživatel za měsíc.
💬 Hodnocení zákazníků Celoxis
- G2: 4,3/5 (63 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (245 recenzí)
9. Planview Clarizen
Dalším nástrojem je Planview Clarizen, který umožňuje programovým manažerům zvýšit efektivitu projektů, využívat účelovou spolupráci a zaměřit se na celý životní cyklus programu.
Kromě toho poskytuje 360stupňový přehled všech programových zdrojů, harmonogramů a úkolů – včetně úplného kontextu a informací v reálném čase.
Rozhraní však má mnoho nedostatků a bude vyžadovat značné úsilí, než ho vy a vaše týmy plně pochopíte.
🔑 Klíčové funkce Planview Clarizen
- Výkonné funkce pro správu projektového portfolia pro přehledné plánování a rychlou realizaci programů
- Akční dashboard pro realizaci projektů, který vašim týmům zajistí perfektní rytmus
- Plně automatizované pracovní postupy, které vám umožní dělat svou práci tak, jak chcete
💸 Ceny Planview Clarizen
- Cena tohoto nástroje pro správu programů začíná na 45 USD/uživatel za měsíc.
💬 Hodnocení zákazníků Planview Clarizen
- G2: 4,1/5 (516 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (162 recenzí)
10. Asana
Asana vám umožňuje zvýšit viditelnost programu a zároveň zjednodušit následné kroky a zpětnou vazbu.
Vaše týmy však budou mít potíže si Asanu oblíbit – nebo se jim možná vůbec nebude líbit.
Tento nástroj postrádá funkční paritu pro skutečné komplexní řízení programů! Seznamy úkolů, inteligentní oznámení a nativní sledování času jsou jen některé z funkcí, které v Asaně zjevně chybí.
Podívejte se na našeho průvodce Monday vs Asana!
🔑 Klíčové funkce Asany
- Tabulky, grafy a informace v reálném čase, které vám umožní odhalit problémy dříve, než způsobí chaos.
- Plnohodnotné, uživatelsky přívětivé ovládací panely, které vám umožní spravovat vše z jednoho místa.
- Funkce pozvánky, která vám umožní pozvat důvěryhodné kolegy z týmu, ať jste kdekoli.
- Výkonná portfolia pro přesné sledování projektů
💸 Ceny Asany
- Asana má bezplatnou verzi, která je k dispozici pro týmy až 15 osob. Prémiové tarify začínají na 10,99 $ za uživatele a měsíc.
💬 Hodnocení zákazníků Asany
- G2: 4,3/5 (7 923 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (10 245 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Asaně .
Co dělá software pro správu programů skvělým?
Při výběru vynikajícího nástroje pro správu programů se zaměřte na těchto šest funkcí:
- Sledování projektů: Vybraný software by měl hladce kombinovat nové a stávající projekty na jedné platformě a zajistit celopodnikový přehled o pokroku.
- Plánování zdrojů: Nástroj, který má cenu zlata, by měl mít přehled o pracovní zátěži a pěkné vizuální prvky, které vám umožní odhalit překážky v zdrojích a průběžně sledovat pracovní zátěž všech zaměstnanců. O tom se ani nediskutuje.
- Dashboardy: Dashboard poskytuje specializovaný přehled o výkonu vašeho programu, takže nemusíte přeskakovat z jednoho projektu na druhý.
- Reporting: Spolehlivé a aktuální reporty vám zaručí, že budete vždy činit správná rozhodnutí. Už žádné dohady. Už žádné přání.
- Časové rozvrhy: Bez této funkce nezískáte úplný přehled o každodenních činnostech svého týmu, natož o skutečném počtu hodin potřebných k dokončení jednotlivých projektů. Bude to chaos za chaosem za chaosem.
- Portfolia: „Nástroje pro správu programů by neměly mít portfolia,“ řekl nikdo nikdy. Dobrý software zahrnuje portfolia – získáte tak přehled o tom, jak všechny vaše projekty postupují, a můžete se také ponořit do podrobností, abyste mohli řešit rizika.
Který software pro správu programů je nejlepší?
ClickUp jsme zařadili na první místo, protože je to jediný skutečný superhrdina v oblasti správy programů – profesor X v této oblasti, crème del a crème všech existujících nástrojů pro správu programů.
I když jsou jiné programové softwary konkurenceschopné, nejsou dostatečně dobré, aby se mohly rovnat ClickUp, pokud jde o řízení pracovní zátěže, sledování cílů, kontrolu priorit a další.
Všechny tyto funkce jsou pro správu programů nesmírně důležité. Například bez uspořádání projektů podle důležitosti nemůžete určit, které z nich stojí za to realizovat v kratším časovém horizontu. Budete pouze tápat ve tmě – a přiznejme si, že tak se program spravovat nedá.
Nejlepší čas na to, abyste začali používat ClickUp jako svůj hlavní nástroj pro správu programů, byl včera; druhý nejlepší čas je právě teď.
Na co ještě čekáte? Získejte ClickUp zdarma ještě dnes a otevřete si dveře k špičkovým programům nejvyšší kvality.