10 nejlepších softwarů pro správu projektového portfolia (nástroje PPM) v roce 2025

Navzdory vtipům v kanceláři a řečem u kávovaru je software pro správu projektového portfolia skutečným nejlepším přítelem vašeho projektového manažera.
Bez ohledu na to, jaký projekt vaše společnost přijala, vytvořila nebo uzavřela, váš software pro správu projektového portfolia (PPM) to všechno viděl – a pamatuje si to!
Nástroje PPM, které mají mnoho stejných vlastností jako váš oblíbený software pro řízení projektů, propojují strategii a implementaci pomocí funkcí, jako jsou řídicí panely, správa úkolů, více přiřazených osob, sledování pokroku a další.
Potřebuje však vaše firma software PPM, aby mohla efektivně fungovat?
Upřímně řečeno, pravděpodobně ano. Pokud jste v podobné situaci nebo pokud jste zavedli složité systémy, které plní stejnou funkci jako software PPM, je tento článek určen právě vám.
Prozkoumali jsme, vyzkoušeli a otestovali nejlepší nástroje PPM, abychom vám mohli představit 10 nejlepších nástrojů na současném trhu, včetně podrobného rozboru funkcí, nevýhod, cen a dalších informací.
Co je software pro správu projektového portfolia?
Software pro správu projektového portfolia se používá k organizaci a správě všech záznamů o projektech podniku s využitím pokročilých analytických nástrojů a reportingu, které slouží k monitorování úspěšnosti implementace strategie a průběžných výsledků.
Představte si, jak fotografové organizují své snímky v přehledných a strategicky uspořádaných fotoalbech – s tím rozdílem, že software PPM je mnohem bohatší na funkce, umožňuje spolupráci a je založen na datech.
Tento nástroj lze použít ke schválení nebo zamítnutí potenciálních projektů na základě informací, které poskytuje, a jeho úspěch závisí na schopnosti udržet všechny nápady v souladu s celkovými cíli společnosti.
Zejména pokud vaše firma rychle roste nebo máte spoustu nových nápadů, můžete pomocí nástrojů PPM snadno zorganizovat chaos a upřednostnit příliv nových projektových nápadů pomocí výkonných funkcí pro správu úkolů a strategií založených na datech.
Ačkoli software PPM sdílí řadu funkcí pro řízení projektů s jinými typy nástrojů, rozdíly spočívají v síle jeho dashboardů a funkcích pro vytváření reportů.
10 nejlepších nástrojů pro správu projektového portfolia
Funkce pro reporting a analytiku jsou při výběru nejlepšího softwaru PPM klíčové, a proto je důležité vědět, jak daleko tyto funkce sahají, než se rozhodnete pro jakýkoli nástroj!
Dobrou zprávou je, že právě proto jsme tady. 🏆
Při hledání využijte toto podrobné srovnání nejlepších nástrojů pro správu projektového portfolia. Provedli jsme důkladnou analýzu a rozebrali jsme hlavní funkce, nevýhody, ceny a hodnocení každého softwaru, abychom vám pomohli najít nástroj, který nejlépe vyhovuje stylu práce a procesům vašeho týmu.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity se stovkami vizualizačních nástrojů pro analýzu výkonu projektů z jediného pracovního prostoru. Získáte lepší přehled o postupu všech projektů a možnost podávat zprávy o tom, co bylo dosaženo. To všem zúčastněným usnadňuje plnění jejich individuálních rolí a povinností a zároveň jim umožňuje být neustále informováni o nejnovějším vývoji!
Strategická a taktická stránka řízení projektového portfolia je kolektivní úsilí. S ClickUp mohou týmy dosáhnout vysoké úrovně produktivity a efektivity, což jim umožňuje soustředit se na řešení větších výzev a úspěšně realizovat projekty. ClickUp má funkce, které potřebujete, a integraci s vašimi oblíbenými aplikacemi, abyste měli přehled o všem. Začněte pracovat během několika dní, ne týdnů!
Podívejte se na příklady dashboardů ClickUp a začněte ještě dnes.
Nejlepší funkce ClickUp
- Agilní dashboardy pro přehled o rychlosti vašeho projektu, kumulativním toku, době realizace a cyklu a dalších údajích.
- Řízení rizik pro hodnocení výkonnosti více projektů ve vztahu ke strategickým cílům
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení projektů, které se přizpůsobí metodikám Agile, Scrum, Kanban nebo jakémukoli stylu projektu.
- Plně transparentní platforma pro sladění cílů, priorit a času členů týmu.
- Vlastní stavy úkolů pro okamžité aktualizace postupu na první pohled
- Více přidělených osob na úkoly pro úplnou transparentnost veškerého pokroku
- Bezplatné a dostupné zdroje nápovědy, webináře a online podpora
- Rozsáhlá knihovna šablon pro každé použití
Omezení ClickUp
- Ne všechny zobrazení jsou zatím k dispozici v mobilní aplikaci.
- Jeho bohatá sada funkcí může pro některé uživatele představovat určitou překážku při osvojování si jeho používání.
Ceny ClickUp
- Plán Free Forever
- Neomezený tarif: 5 $/měsíc na člena
- Obchodní plán: 12 $/měsíc na člena
- Plán Business Plus: 19 $/měsíc na člena
- Enterprise Plan: Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze ClickUp
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 5 400 recenzí)
2. Planview
Planview je softwarové řešení, které pomáhá projektovým manažerům se správou projektového portfolia. Poskytuje pohodlný způsob, jak sledovat pracovní zátěž, stanovovat priority úkolů a monitorovat pokrok. Tento nástroj má také výkonné analytické funkce, které vám pomohou lépe porozumět dynamice vašich projektů, předvídat potenciální problémy a činit informovaná rozhodnutí.
Planview usnadňuje vytváření komplexních plánů portfolia, takže budoucí projekty jsou dokončeny včas a v rámci rozpočtu. Díky funkcím, jako je reportování v reálném čase a flexibilní možnosti přizpůsobení, poskytuje Planview projektovým manažerům nástroje, které potřebují k úspěšnému řízení celého svého projektového portfolia.
Nejlepší funkce Planview
- Plánování projektového portfolia pro hodnocení portfolií na základě priorit a hnacích sil
- Analýza scénářů a stanovení priorit projektů
- Přijímání projektů a řízení poptávky
- Správa zdrojů a plánování kapacit
Omezení Planview
- Zastaralé rozhraní ve srovnání s jinými softwary pro správu projektového portfolia
- Chybí funkce pro správu úkolů
Ceny Planview
- Ceny si vyžádejte u společnosti Planview.
Hodnocení a recenze Planview
- Capterra: 4,2/5 (více než 170 recenzí)
- G2: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
3. Celoxis
Celoxis je software pro řízení projektů na podnikové úrovni, který pomáhá managementu analyzovat výkonnost projektů. Díky intuitivnímu rozhraní a výkonným funkcím zajišťuje Celoxis projektovým manažerům všechny nástroje, které potřebují k dosažení obchodních cílů.
Celoxis nabízí komplexní funkce pro monitorování portfolia, které pomáhají manažerům pečlivě sledovat jejich práci. Tento software umožňuje uživatelům rychle sledovat náklady a rozpočty napříč několika projekty, čímž zajišťuje efektivní alokaci zdrojů a dodržování rozpočtu. Poskytuje také funkce pro plánování projektů, které manažerům pomáhají plánovat projekty předem a identifikovat potenciální problémy ještě předtím, než nastanou. Pokročilé analytické funkce navíc umožňují manažerům držet krok s trendy a vývojem.
Nejlepší funkce Celoxis
- Monitorování projektového portfolia s možností podrobného rozboru
- Správa zdrojů
- Aplikace pro přizpůsobení pracovních postupů
- Sledování času
Omezení Celoxis
- Omezená škálovatelnost pro komplexní programy a projekty
- 2 GB úložného prostoru na uživatele v rámci cloudového tarifu
Ceny Celoxis
- Cloud: 22,50 $/měsíc pro minimálně 5 uživatelů
- On Premise: Podrobnosti získáte u společnosti Celoxis.
Hodnocení a recenze Celoxis
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
4. Easy Projects
Easy Projects nabízí řadu funkcí navržených tak, aby zefektivnily celý proces projektu, od zahájení a plánování až po nasazení a uzavření projektu. Tento software poskytuje komplexní přehled o všech probíhajících projektech, což umožňuje projektovým manažerům mít přehled o postupu a dodávat kvalitní produkty včas a v rámci rozpočtu.
Platforma umožňuje uživatelům nastavit automatizované pracovní postupy s více organizačními fázemi a odpovědnostmi. Pomáhá týmům rozdělit projekty na menší dílčí úkoly, sledovat pokrok prostřednictvím zpráv a analyzovat KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) v reálném čase. Díky automatizovanému systému pracovních postupů se týmy nemusí starat o sledování jednotlivých úkolů a mohou se místo toho soustředit na dosahování strategických cílů.
Nejlepší funkce Easy Projects
- Archivační nástroj pro přehlednější zobrazení programů a projektů
- Úpravy časové osy jedním kliknutím pro podporu postupu projektu
- Zprávy o prognóze poptávky zohledňující potřeby projektu
- Omezení týkající se uživatelů, portfolia a projektových dat
Omezení Easy Projects
- Pokročilé funkce vyžadují integraci s jinými aplikacemi.
- Funkce závislostí mezi projekty je k dispozici pouze v plánech Enterprise.
Ceny Easy Projects
- Tým: Od 12,58 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte Easy Projects.
Hodnocení a recenze Easy Projects
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- G2: 4,1/5 (více než 200 recenzí)
5. Microsoft Project
Microsoft Project je software pro řízení projektů, který pomáhá týmům lépe spravovat projekty a programy. Je uživatelsky přívětivý a má výkonné funkce, které týmům umožňují plánovat, rozvrhovat, stanovovat priority, sledovat a podávat zprávy o projektech klientů.
Tento software je navržen tak, aby optimalizoval spolupráci týmu a usnadnil odpovědnost. Všechny úkoly se zobrazují v reálném čase, takže lze sledovat pokrok každého člena týmu bez ohledu na to, kde se právě nachází. Poskytuje výkonné cloudové funkce, které usnadňují spolupráci členů týmu i na dálku. Integrace s oblíbenými aplikacemi Microsoftu, jako jsou Office 365 a Outlook, navíc pomáhá týmům zvýšit provozní efektivitu.
Nejlepší funkce Microsoft Project
- Dynamické plánování na základě požadovaného úsilí projektu, délky trvání projektu a přidělených členů týmu
- Předem připravené zprávy pro sledování pokroku vašich projektů, zdrojů, programů a portfolií.
- Zobrazení mřížky, tabule a časové osy (Ganttův diagram) pro přehled o harmonogramech
- Využití a správa zdrojů
Omezení Microsoft Project
- Omezená integrace s jinými produkty, které nejsou od společnosti Microsoft
- Funkce pro týmovou spolupráci vyžadují použití aplikace Microsoft Teams.
Ceny Microsoft Project
- Microsoft Project nabízí dvě placené cenové řešení v závislosti na požadavcích vašeho týmu a softwaru: Cloudové a Lokální.
Hodnocení a recenze Microsoft Project
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- G2: 4/5 (více než 1 500 recenzí)
6. ActiveCollab
ActiveCollab je komplexní nástroj pro řízení projektů, který agenturám pomáhá snadno spravovat klienty a projekty. Můžete vytvářet podrobné plány projektů, přidělovat úkoly členům týmu, sledovat pokrok, hlídat termíny a diskutovat o projektech v prostředí podporujícím spolupráci.
ActiveCollab poskytuje vaší agentuře všechny potřebné nástroje pro zajištění plynulého pracovního postupu, od plánování úkolů a stanovení termínů až po sledování pokroku a výměnu zpětné vazby v reálném čase. Všechny tyto funkce vám pomohou udržet si přehled o potřebách klientů, aniž byste se museli obávat, že na něco zapomenete. Je to skvělé řešení pro agentury, které chtějí zlepšit své procesy realizace projektů.
Nejlepší funkce ActiveCollab
- Zobrazení seznamu, sloupců a časové osy pro správu aktuálních projektů
- Plánování a rozvrhování projektů
- Sledování rozpočtu, času a výdajů v aplikaci
- Ukázkové projekty pro inspiraci
Omezení ActiveCollab
- Omezená škálovatelnost pro komplexní programy a projekty
- Pokročilé reportování je k dispozici u dražších tarifů.
Ceny ActiveCollab
- Pro: 8 $/měsíc na člena
- Plus: 9,50 $/měsíc pro 3 členy
- Pro + Get Paid: 11,75 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze ActiveCollab
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
7. Jira Portfolio
Jira Portfolio je softwarový nástroj navržený tak, aby pomáhal produktovým manažerům a agenturám zefektivnit jejich vývojové procesy. S Jira Portfolio mohou týmy rychle a snadno vytvářet podrobné produktové plány, které vedou klíčové milníky a výstupy v průběhu celého životního cyklu vývoje portfolia.
Týmy mohou vytvářet podrobné Ganttovy diagramy, aby identifikovaly závislosti mezi úkoly a stanovily rozumné časové harmonogramy pro dokončení. Díky přehlednějšímu zobrazení všech prvků projektu mohou týmy mít jistotu, že jejich plány jsou přesné od začátku do konce.
Nejlepší funkce Jira Portfolio
- Závislosti mezi projekty a týmy
- Testování plánu pro vyzkoušení různých přístupů
- Algoritmus plánování pro realizaci projektů
- Předpokládané prognózy rychlosti sprintu
Omezení Jira Portfolio
- Omezená schopnost zvládat různé pracovní styly a preference ve srovnání s jinými nástroji pro správu projektů a portfolia, jako je ClickUp.
- Určeno pro týmy se zkušenostmi s metodikou SCRUM.
Ceny Jira Portfolio
- Ceny si vyžádejte u společnosti Jira.
Hodnocení a recenze Jira Portfolio
- Capterra: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- G2: N/A
8. Basecamp
Basecamp je software pro řízení projektů, který pomáhá týmům vizuálně sledovat průběh projektu a spolupracovat v reálném čase. Tento nástroj nabízí uživatelům možnost vytvářet vlastní harmonogramy projektů, přiřazovat a prioritizovat úkoly, nastavovat připomenutí a oznámení, ukládat dokumenty a soubory a mnoho dalšího.
Navíc nabízí snadný přístup k reportům a analýzám v reálném čase, takže manažeři mohou identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Manažeři tak mohou například rychle zjistit, které činnosti trvají příliš dlouho, a přizpůsobit zdroje, než se stanou překážkou produktivity.
Nejlepší funkce Basecampu
- Hill Charts pro vizuální zobrazení postupu nahoru nebo dolů v průběhu času
- Časová osa pro zobrazení projektů od začátku do konce
- Přehled projektů, úkolů a harmonogramů na jedné stránce
- Systém chatování a zasílání zpráv v reálném čase
Omezení Basecampu
- Postrádá pokročilé funkce pro sledování pokroku.
- Žádné priority úkolů
Ceny Basecamp
- Neomezený počet uživatelů: 299 $/měsíc, fakturováno ročně
- Pro freelancery, startupy nebo menší týmy: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Basecamp
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
9. 4castplus
4castplus je platforma pro řízení projektů, která projektovým manažerům usnadňuje organizaci úkolů, zdrojů, harmonogramů a rozpočtů. Díky výkonné kombinaci funkcí 4castplus zefektivňuje proces plánování projektů od začátku do konce.
Díky tomu mohou manažeři snadno a efektivně plánovat a sledovat aktivity v rámci jakéhokoli programu napříč libovolným počtem týmů nebo lokalit. Týmy také mohou rozdělit projekt na jasné dílčí úkoly, aby všichni mohli průběžně sledovat stav a metriky výkonu.
Nejlepší funkce 4castplus
- Měření pokroku u probíhajících projektů
- Správa změnových požadavků
- Rozpočtování a prognózy
- Správa zdrojů a sazeb
Omezení 4castplus
- Rozhraní je ve srovnání s jinými softwarovými produkty pro správu projektového portfolia zastaralé.
- Omezená schopnost řídit vzdálené týmy
Ceny 4castplus
- Pro podrobnosti o cenách kontaktujte společnost 4castplus.
Hodnocení a recenze 4castplus
- Capterra: 4,5/5 (10+ recenzí)
- G2: 4,4/5 (8 recenzí)
10. Asana
Asana je nástroj pro řízení projektů, který vám pomůže udržet přehled o všech vašich projektech a úkolech. Umožňuje vám snadno organizovat a sledovat práci a spolupracovat s vaším týmem. S Asanou můžete vytvářet úkoly a přiřazovat je členům svého týmu, nastavovat termíny, přidávat komentáře, připojovat soubory a mnoho dalšího. Můžete také sledovat průběh projektu v reálném čase tím, že každému úkolu přiřadíte stav pokroku nebo barevné označení pro snadnější orientaci.
Asana disponuje výkonnými funkcemi filtrování a vyhledávání, stejně jako nástroji pro reporting a analytiku. To pomáhá všem členům týmu lépe porozumět tomu, jak projekty postupují. Reporty jsou přizpůsobitelné, takže můžete na jednom dashboardu zobrazit více souběžných projektů a na jiném jednotlivé projekty.
Nejlepší funkce Asany
- Barevné rozdělení v kalendářích projektů, které slouží také jako hodnota vlastního pole
- Pravidla automatizace pro odesílání požadavků členům týmu nebo projektům
- Několik zobrazení kalendáře pro osobní projekty nebo týmové projekty
- Rozšířené časové osy pro optimalizaci využití zdrojů
Omezení Asany
- Nevhodné pro složité programy nebo projekty.
- Chybí funkce více přiřazených osob
Ceny Asany
- Základní: Zdarma
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Business: 24,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Asana.
Hodnocení a recenze Asany
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 000 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
Vlastní panely pro prakticky cokoli v ClickUp
Co je náročnější než najít nejlepší software PPM pro váš tým? Vytvořit efektivní dashboardy a představit tento nástroj týmu.
Pokud nepoužíváte ClickUp. 🙌🏼
Přizpůsobitelné panely ClickUp jsou ideálním zdrojem pro vizuální sledování vašeho pokroku směrem k dokončení, monitorování pracovního vytížení a dodržování rozpočtu. S více než 1 000 integracemi a stovkami funkčních vlastností je ClickUp jediným nástrojem PPM, který je skutečně dostatečně výkonný, aby centralizoval veškerou vaši práci napříč aplikacemi do jedné dynamické a kolaborativní platformy.
A zmínili jsme už jeho rozsáhlou knihovnu předem připravených šablon projektových portfolií?
Seznamte se s platformou efektivněji a nastartujte svůj proces PPM pomocí šablony pro správu portfolia od ClickUp.
