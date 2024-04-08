Porovnání Asana a Monday: Který software pro správu projektů je lepší? 2025

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Je Monday stejný jako Asana?“, „acceptedAnswer“: { „@type“: „Answer“, „text“: „Hlavní rozdíl mezi Monday a Asanou je cena. Monday můžete pořídit za nižší cenu než Asanu. Společnost nabízí pět cenových úrovní. Každá úroveň má své funkce a omezení. Bezplatný základní tarif umožňuje pouze dva uživatele, omezené integrace, 500 MB úložného prostoru a méně zobrazení dashboardu.“ } } ] }
Asana vs. Monday – to je otázka, kterou slýcháme neustále. Která platforma však převyšuje svou konkurenci?
Za prvé, všechny úspěšné projekty, bez ohledu na jejich rozsah a cíl, mají jednu věc společnou: správné řízení a spolupráci týmu. Jak mohou organizace, které přecházejí na distribuovanou pracovní sílu, řídit více projektů současně?
Probíhá zde nějaká vážná magie, nebo spíše organizace stále více spoléhají na cloudový software pro správu projektů. Kouzelníci jsou sice docela cool, ale software pro správu projektů je naprosto ideální pro kohokoli, kdo potřebuje plánovat projekty, přidělovat a plánovat úkoly, přidělovat zdroje a sledovat termíny.
Usnadňuje pracovní postupy týmu pracujícího na projektu a umožňuje projektovým manažerům skutečně efektivně zvládat všechny tyto projekty. A naštěstí pro firmy existuje spousta možností, jak spravovat, sledovat a plánovat projekty se svým týmem.
Vraťme se tedy k hlavní otázce – co je lepší: Asana nebo Monday?
Podíváme se na každou platformu, prodiskutujeme jejich klady a zápory a probereme všechny funkce těchto dvou softwarů pro správu projektů v našem srovnání Asana vs. Monday:
Co je Asana?
Asana je software pro správu projektů určený pro startupy a malé a střední podniky. Byl založen v roce 2008 bývalými vedoucími pracovníky Facebooku s cílem usnadnit sledování práce tím, že poskytuje komplexní řešení pro vytváření projektů, delegování a správu úkolů, spolupráci, správu portfolia a správu pracovních postupů.
Nabízí centralizovaný dashboard pro komunikaci členů týmu. Eliminuje tak neustálou e-mailovou komunikaci, zlepšuje spolupráci mezi členy a umožňuje vám efektivněji řídit váš tým, čímž zvyšuje produktivitu.
Co je Monday?
Software pro správu projektů Monday, založený v roce 2012, je široce používán organizacemi všech velikostí, od start-upů po zavedené firmy. Různé týmy v rámci jedné organizace jej mohou využívat k různým účelům, aby dosáhly svých konkrétních cílů.
Například prodejní tým jej může použít k vytvoření CRM pro optimalizaci prodejních procesů, vývojáři jej mohou použít ke sledování chyb a marketingový tým jej může použít k plánování a optimalizaci kampaní. Obsahuje více než 200 šablon pracovních postupů, ze kterých si můžete vybrat, nebo si každý tým může vytvořit vlastní od nuly.
Sada funkcí umožňuje uživatelům integrovat všechny kroky projektového řízení do jednoho prostoru a zajistit transparentnost díky lepší spolupráci mezi členy týmu, což vede ke zvýšení jejich produktivity.
Asana vs. Monday.com: Porovnání základních funkcí
Ačkoli jsou tyto platformy podobné, každý nástroj má odlišné vlastnosti a funkce, které přinášejí výhody pro řízení projektů. Nástroje jsou vhodné pro různé organizace a potřeby, proto je důležité znát jejich základní vlastnosti.
V této části zdůrazníme funkce každého nástroje a rozebíráme je, abychom vám pomohli určit, který z nich je nejlepší pro vaše konkrétní potřeby. Podívejme se, kdo zvítězí v tomto souboji Asana vs Monday:
|Asana
|Monday
|Seznam
|Ano
|Ano
|Tabule
|Ano
|Ano
|Box
|Ne
|Ne
|Kalendář
|Ano
|Placená
|Aktivita
|Ne
|Ne
|Integrace
|Ano
|Ano
|Prioritizace úkolů
|Ano
|Ano
|Závislost úkolů
|Ano
|Ne
|Offline přístupnost
|Ano
|Ano
|Neomezené úložiště
|Placená
|Placená
Placená verze má tuto funkci, ale je k dispozici pouze v rámci placených tarifů. *
Správa úkolů
Asana je známá tím, že umožňuje rychlejší vytváření úkolů, protože k jejich vytvoření nevyžaduje tolik podrobností jako Monday. Monday však umožňuje zobrazit více informací na první pohled. Ve skutečnosti můžete v Monday vidět tým, vlastníky, časové osy, aktualizace stavu (označené barevně) a pokrok u každého úkolu. Můžete také smazat některé sloupce s informacemi, pokud je jich příliš mnoho.
Asana vám umožňuje vytvářet úkoly, nastavovat jejich cíle a termíny, vytvářet závislosti a přiřazovat je během několika sekund. Sledujte je pomocí seznamů, časových os nebo zobrazení tabule. Když se přihlásíte do Asany, úkoly s blížícím se termínem se zobrazí v sekci Domů.
Kompletní seznam všech úkolů, které vám byly přiděleny, snadno najdete v sekci Moje úkoly. Stačí kliknout na libovolný úkol, abyste si zobrazili všechny podrobnosti a připojili dokumenty pro spolupráci.
Monday nabízí podobný způsob správy úkolů, ale nazývá je „pulzy“. Každý pulz má svůj vlastní protokol aktivit, sekci často kladených dotazů, sekci komentářů a funkci pro připojení souborů. Můžete je uspořádat do sloupců, aby si uživatelé mohli vytvořit vlastní tok úkolů.
V přehledu úkolů v task manageru můžete vytvářet, přiřazovat a sledovat pokrok pulzů. Správa úkolů je tak pohodlná, protože akční tabule poskytují přehled o stavu každého úkolu.
Asana má zabudovaný systém správy závislostí úkolů. Umožňuje vám určit úkoly, které lze zahájit až po dokončení jiných úkolů. Po dokončení je přidělený člen týmu automaticky informován.
Monday nemá zabudovaný systém pro správu závislostí úkolů, ale nabízí řešení. Můžete přidat sloupec závislostí, který vám umožní vytvořit propojení mezi úkoly. Když tak učiníte, závislé úkoly nikdy nemohou být zahájeny dříve než úkoly, na kterých jsou závislé.
Správa portfolia
Při řízení více projektů se soustředění na jeden z nich může promítnout do tunelového vidění, které vede k zapomínání nebo opomíjení důležitých detailů u ostatních projektů.
Správa portfolia znamená správu všech projektů na jednom místě s cílem vyvážit krátkodobé zisky a dlouhodobé cíle. Na rozdíl od většiny jiných nástrojů pro správu projektů nabízejí oba nástroje správu portfolia.
Funkce správy portfolia v Asaně funguje jako standardní nástroj pro správu projektů, ale místo úkolů se zaměřuje na projekty. Chcete-li zobrazit portfolio probíhajících projektů, oddalte každodenní úkoly a podívejte se na stav každého projektu.
Funkce portfolia vám umožňuje kategorizovat všechny vaše projekty a prohlížet je podle grafu spotřeby, priority nebo jakéhokoli jiného vlastního pole, které si chcete vytvořit.
Místo funkce správy portfolia nabízí Monday funkci nazvanou Skupiny. Ačkoli neposkytují tolik informací a detailů, jako například kompletní stav pokroku v rámci funkce portfolia v Asaně, zabraňují ztrátě jakýchkoli detailů projektu, pokud pracujete na více projektech najednou.
Když v Monday vytvoříte pulz, můžete si vybrat, do které skupiny jej přidáte.
Spolupráce
Je zřejmé, že spolupráce je pro úspěch projektů zásadní. Software pro správu projektů, který nemá potřebné funkce pro spolupráci, vás donutí spoléhat se na aplikace třetích stran, což může být nepohodlné a může to ovlivnit produktivitu.
Monday nabízí více možností spolupráce než Asana. Poskytuje komentáře k úkolům, kalendář, online tabuli a spolupráci na dokumentech. Spolupráce na dokumentech je užitečná funkce, protože umožňuje vytvářet veřejné a soukromé dokumenty a sdílet je s týmem. Umožňuje také komunikovat v dokumentu prostřednictvím chatu a komentářů.
Asana nemá funkci pro spolupráci na dokumentech ani online tabuli, takže musíte využívat aplikace třetích stran, jako je Google Docs, a poté je připojit k Asaně. Mezi její funkce pro spolupráci patří projektová nástěnka, která může sloužit jako centrum pro diskuse související s projektem, kalendář a komentáře k úkolům.
Správa pracovních postupů
Asana vám pomáhá mít všechny důležité informace o projektu po ruce, abyste k nim měli snadný přístup. Díky barevnému kódování můžete sledovat všechny podrobnosti projektu, například kdo na něm pracuje, jaké úkoly již splnil a jaké jsou termíny.
Své pracovní postupy můžete spravovat několika způsoby zobrazení projektu, včetně seznamů, Ganttových diagramů, kalendářů a Kanbanových tabulek.
Monday opravdu vyniká, pokud jde o zobrazení. Ze všech softwarů pro správu projektů nabízí zdaleka nejvíce způsobů zobrazení vašeho projektu. Můžete použít všechna zobrazení v Asaně plus tabulky, časové osy, mapy a několik dalších. Výchozí zobrazení je ve formě seznamů.
Monday umožňuje snadné přepínání mezi pulzy bez potíží.
Integrace
Aby vaše práce byla efektivnější a plynulejší, měl by vámi vybraný software pro správu projektů nabízet několik integrací, které umožní hladkou spolupráci s jiným softwarem a aplikacemi, které používáte. Tyto integrace jsou navíc nezbytné, protože doplňují funkce, které jednotlivým softwarům chybí.
Oba nástroje nabízejí robustní integraci s několika populárními aplikacemi, od videokonferencí a technologických aplikací až po nástroje pro spolupráci, jako jsou Slack a Teams.
Asana má nejvíce integrací (více než 150), včetně Dropboxu, Microsoft Teams, Mailchimpu, Zoomu, Evernote, Dossira, Slacku a mnoha dalších populárních nástrojů. Můžete také použít aplikace jako Time Camp k zavedení sledování času v Asaně.
Monday nabízí také několik integrací, ale ne tolik jako Asana, takže v tomto ohledu trochu zaostává. Má asi 50 integrací, včetně integrací pro prodej a e-commerce, jako jsou Shopify a Salesforce. Zajímavé je, že se integruje s jinými softwary pro správu projektů, jako jsou Asana a Trello. Integrace Monday jsou jedinečně přizpůsobitelné, což je odlišuje od integrací Asany. To umožňuje uživatelům vybrat si přesně ty funkce, které potřebují.
Oba jsou k dispozici pro mobilní členy týmu díky aplikacím pro Android a iOS. Ačkoli větší obrazovky počítačů jsou lepší pro zpracování všech detailů a jejich složitosti, je výhodné vědět, že některé úkoly nebo delegované práce můžete vyřídit mimo kancelář.
Monday.com vs. Asana – ceny
Buďme realističtí. Pokud se ptáte, zda je lepší Asana nebo Monday, budete chtít vědět, kolik vás to bude stát. Oba nástroje jsou o něco dražší než některé z nejlepších alternativ, ale cenově se od sebe příliš neliší.
Cenové plány Monday
Hlavním rozdílem mezi Monday a Asanou je cena. Monday můžete pořídit za nižší cenu než Asanu. Společnost nabízí pět cenových úrovní. Každá úroveň má své funkce a omezení. Bezplatný základní tarif umožňuje pouze dva uživatele, omezené integrace, 500 MB úložného prostoru a méně zobrazení dashboardu.
|Účtováno ročně
|Účtováno měsíčně
|Zdarma
|0 $
|0 $
|Základní
|8 $ za uživatele/měsíc
|10 $ za uživatele/měsíc
|Pro
|16 $ za uživatele/měsíc
|20 $ za uživatele/měsíc
|Podnik
|Přizpůsobené podle balíčku
|–
Další informace o cenách najdete na Monday.com.
Cenové plány Asana
Asana nabízí čtyřúrovňový cenový plán a její bezplatná verze může pojmout až 15 uživatelů. Má spoustu funkcí, za které byste u jiných nástrojů pro správu projektů museli platit. Asana například nabízí více než 100 integrací a můžete spolupracovat až s 15 kolegy. Úložiště v bezplatném plánu je neomezené, až 100 MB na soubor.
|Účtováno ročně
|Účtováno měsíčně
|Základní
|0 $
|0 $
|Prémiová verze
|10,99 $ za uživatele/měsíc
|13,49 $ za uživatele/měsíc
|Podnikání
|24,99 $ za uživatele/měsíc
|30,49 $ za uživatele/měsíc
|Podnik
|Přizpůsobeno podle balíčku
|–
Další informace o cenách najdete na stránkách Asana.
Asana vs. Monday – recenze zákazníků
Vzhledem k tomu, že se jedná o jedny z nejpopulárnějších nástrojů pro správu projektů, může být výběr mezi Asanou a Monday náročný. Zjistili jsme, že oba mají několik pozitivních recenzí. Začněme dvěma nedávnými recenzemi zákazníků Asany, které se nám líbily.
Hodnocení zákazníků Asany
„Když jsme začali používat Asanu, myslela jsem si, že to bude další produkt, který mi „pomůže“, ale WOW, tenhle mi opravdu pomáhá mít přehled o úkolech ve všech našich 4 sesterských společnostech, řídit a plánovat propagační akce, řešit problémy, opravy a mnoho dalšího. Často otevírám svou schránku Asana (moje oblíbená funkce) ještě před e-mailovou schránkou, protože mi dává lepší přehled o tom, co se ve společnosti děje.“ – Caitlen C., umělecká ředitelka, G2 Review
„Díky mobilní aplikaci, desktopové a online verzi mohu pracovat i na cestách. Ráda používám rozšíření pro Slack a Gmail, abych měla přehled o tom, co mě během dne čeká. Zjistila jsem, že je to pro mě nejlepší nástroj. Díky všem barvám a funkcím mohu plánovat věci mimo svůj pracovní kalendář a zároveň mít přehled o všem, co je důležité v danou chvíli, daný den, daný rok. ” – Venissa N. , vedoucí mzdové účtárny, recenze na G2
Recenze zákazníků Monday
Nenechte se však zatím přesvědčit skvělými recenzemi – Monday má podobná hodnocení a fantastické recenze své platformy. Zde jsou dvě nedávné recenze zákazníků Monday, které vynikly na G2:
„Před zavedením Monday.com byly všechny požadavky zasílány e-mailem, což ztěžovalo sledování pracovního vytížení. S Monday mohou všichni členové týmu zobrazit obsah projektového souboru a zjistit, v jaké fázi se každý projekt nachází. Velmi se mi líbí možnosti přizpůsobení, které Monday nabízí. Máme řadu klientů, kteří chtějí přizpůsobené řešení, aby se věci zjednodušily jak pro nás, tak pro ně. Monday má mnoho vynikajících funkcí, ale pokud bych měl vybrat jednu, byla by to organizace.“ – Keller C., produktový manažer, G2 Review
„Plynulost a uživatelské rozhraní, přizpůsobitelnost, snadná spolupráce všech funkcí při zachování oddělení jednotlivých oddělení... ale na Monday se mi nejvíc líbí podpora. Ať už jde o chybu, návrh nebo chybu uživatele, vždy reagují rychle, jsou vždy dobře informovaní a vždy zdvořilí. Vždy také následně kontrolují, zda je vše v pořádku. To je něco, o co se moje společnost snaží, takže to u jiných velmi oceňuji. Aha, a Monday Labs! Skvělé doplňky, které vám umožní ještě více přizpůsobit vaše prostředí.“ – Amanda B., zakladatelka, G2 Review
Monday vs. Asana na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, jak se lidé staví k debatě Asana vs. Monday.com. Když na Redditu vyhledáte Monday vs Asana, mnoho uživatelů se shoduje, že obrovské integrační možnosti Asany jsou velkým plusem:
„Asana je dobrá, ale při řízení velkých a složitých projektů jí chybí určitá logika. Na druhou stranu se dá propojit prakticky se vším.“
Jiní poukazují na to, že Monday vítězí v oblasti cen a uživatelského prostředí:
„Pro mě vede Monday.com v porovnání cen a rozhraní.“
Alternativy k Asaně a Monday pro nejlepší řešení projektového řízení
Otázka „Asana nebo Monday?“ se bude pravděpodobně klást i nadále, a to je pochopitelné. Oba tyto nástroje patří mezi nejběžnější nástroje pro správu projektů na světě. Pokud jste je však ještě nevyzkoušeli, je tu ještě jeden, který byste měli vyzkoušet.
ClickUp je nejlepší alternativou k Asaně a Monday. ClickUp je také jedním z nejlépe hodnocených nástrojů pro správu projektů na trhu. Naši zákazníci nás milují jako své komplexní řešení.
ClickUp navíc nabízí několik bezplatných funkcí, za které byste v jiných podobných programech museli platit. Ať už potřebujete zlepšit správu pracovního vytížení, vytvářet přizpůsobená zobrazení, nastavovat podrobné připomenutí, přiřazovat priority nebo vytvářet legitimní myšlenkové mapy a tabule, ClickUp je tím nejlepším řešením pro správu projektů.
Může jej používat jakýkoli typ podniku. ClickUp funguje pro všechny, od startupů přes společnosti z žebříčku Fortune 500 až po freelancery. Byl navržen tak, aby odstranil neefektivitu a frustraci způsobenou jinými nástroji pro správu projektů a zvýšil produktivitu.
Pokud však existuje dokonalá alternativa k Asaně a Monday, pak je to ClickUp. Nabízí desítky funkcí, které zvyšují produktivitu jednotlivců i týmů.
Cenové plány ClickUp
Sdíleli jsme rozdíly v cenách mezi Asanou a Monday, tak se podívejme, jak si v porovnání vede ClickUp. Pro začátek si můžete vybrat z pěti tarifů, které vyhovují vašim potřebám a rozpočtu.
|Účtováno ročně
|Účtováno měsíčně
|Cenově dostupnější?
|Navždy zdarma
|0 $
|0 $
|Stejné
|Neomezený
|5 $ za člena/měsíc
|9 $ za člena/měsíc
|Ano
|Podnikání
|12 $ za člena/měsíc
|19 $ za člena/měsíc
|Ano
|Business Plus
|19 $ za člena/měsíc
|29 $ za člena/měsíc
|Ano*
|Podnik
|Kontaktujte obchodní oddělení
|Kontaktujte obchodní oddělení
*ClickUp má cenově dostupnější obchodní plán než Asana, ale nejvyšší plán Monday (kromě Enterprise) je levnější.
Recenze zákazníků ClickUp
Nevěřte jen nám – zákazníci ClickUp milují. Zde je několik nejnovějších recenzí zákazníků ClickUp z G2, které se nám líbí:
„ClickUp umožňuje celé organizaci pracovat v rámci jedné aplikace. Používáme funkci whiteboardů, úkoly, dashboardy, dokumenty a další. Konkurence se s ClickUpem nemůže rovnat. Monday.com a JIRA nemají stejný holistický přístup jako ClickUp a jsou velmi inovativní společností.“ — Ashley P., ředitelka vývoje produktů, G2 Review
„Miluji, když je vše centralizované, protože to všechno velmi usnadňuje. ClickUp s mnoha možnostmi vizualizace mi pomáhá vyhnout se přeskakování z jedné aplikace do druhé nebo hledání pochybných či drahých pluginů. Nejčastěji používám kalendář, seznamy, dokumenty, sledování času a cíle, a každá z těchto funkcí obsahuje vlastnosti, které je obtížné najít i v specializovaných aplikacích. Po vyzkoušení spousty aplikací pro zvýšení produktivity je tato aplikace zdaleka nejplynulejší a nejpozitivnější zkušeností. Důležité nejsou jen funkce, ale také se mi líbí, jak společnost prezentuje své hodnoty. Marketingové kampaně jsou navíc velmi vtipné, myslím, že je to jediná společnost, kterou sleduji na YouTube, protože mě její reklamy rozesmívají. =)” — Daniel S. , kameraman, recenze G2
Otázka nezní „Asana nebo Monday?“, ale „Proč ne ClickUp?“.
Tato recenze Asany a Monday odhaluje jednu věc: ani jedna z nich není dokonalá. Obě mají své silné a slabé stránky a je na vás, abyste se rozhodli, kterou funkci oceníte nejvíce. Monday má lepší cenu, takže je dostupnější, ale Asana nabízí více integrací a možností přizpůsobení.
Monday je lepší, pokud potřebujete konkrétní šablonu pro konkrétní obchodní potřebu, ale Asana má intuitivní platformu, která usnadňuje přizpůsobení vašich dashboardů.
Proto jsme pro vás připravili seznam dalších alternativ, které můžete zvážit, pokud Asana a Monday nesplní vaše očekávání.
Který software pro správu projektů je pro vás ten pravý, záleží nakonec na vašich individuálních potřebách. Doufáme, že vám tento průvodce pomůže učinit správné rozhodnutí. Pokud se před rozhodnutím chcete o softwaru pro správu projektů dozvědět více, zde najdete podrobného průvodce, který vám pomůže najít ideální řešení pro správu projektů pro vás a váš tým.