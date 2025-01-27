10 nejlepších softwarů pro řízení projektů ve zdravotnictví v roce 2025

Jako projektový manažer jste zvyklí řídit tým a dokážete zázraky. Ale projektoví manažeři ve zdravotnictví musí postupovat opatrně, aby zůstali v bezpečí a dodržovali předpisy. Dodatečná odpovědnost za péči o pacienty a jejich data není odpovědností, kterou lze brát na lehkou váhu.
Ať už jste přímo zodpovědní za péči o pacienty nebo pracujete v pomocném oddělení, musíte mít přehled o všech úkolech ve svém pracovním postupu. Projekty ve zdravotnictví mají mnoho proměnných částí – a vysoké pokuty za chyby – proto projektoví manažeři používají software pro řízení projektů ve zdravotnictví. ?
Ale který software byste měli použít? Ne všechna řešení jsou vhodná pro zdravotnické pracovníky, proto potřebujete software pro řízení projektů ve zdravotnictví.
Nebojte se: vše jsme pro vás prozkoumali. Tento průvodce popisuje, na co se zaměřit, a představuje našich 10 nejoblíbenějších softwarů pro řízení projektů ve zdravotnictví.
Co byste měli hledat ve strategickém softwaru pro řízení projektů ve zdravotnictví?
Správa úkolů je prioritou číslo jedna pro jakýkoli software pro správu projektů nebo projektové manažery. Odborníci ve zdravotnictví však musí zohlednit i další otázky, jako je bezpečnost. Doporučujeme hledat tyto klíčové funkce:
- Soulad s HIPAA: Víte, že řešení PM kompatibilní s HIPAA vás automaticky nezajistí soulad s předpisy, ale snižuje riziko. Platforma musí chránit údaje pacientů. Měla by také obsahovat kontroly přístupu a oprávnění, šifrování (nutnost podle HIPAA) a vícefaktorové ověřování (MFA). Ještě lepší je, pokud je dodavatel ochoten podepsat smlouvu o obchodním partnerství (BAA).
- Správa úkolů: Hledejte nástroj, který udržuje časové plány a milníky projektu na správné cestě. Použijte jej ke sledování pokroku i u těch nejsložitějších projektů.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Proč si projektové řízení zbytečně komplikovat? Vyberte si intuitivní software pro řízení projektů ve zdravotnictví – bonusové body, pokud se jedná o cloudové řešení dostupné na desktopových a mobilních aplikacích.
- Správa členů týmu: Od poskytovatelů zdravotní péče po administrativní pracovníky, spolupracujete s několika zainteresovanými stranami. Hledejte software vhodný pro podniky s možnostmi správy členů týmu, jako jsou nástroje pro sledování času a spolupráci.
- Automatizace: Projekty ve zdravotnictví mohou být velmi náročné. Vyberte si řešení pro správu projektů ve zdravotnictví, které vám ulehčí práci automatizací pracovních postupů.
10 nejlepších softwarů pro řízení projektů ve zdravotnictví
Organizace ve zdravotnictví udržují svět v chodu, ale vy jste ten, kdo udržuje vaši společnost v chodu. Dopřejte si klidnou mysl a vyberte si spolehlivý software pro řízení projektů ve zdravotnictví, který za vás odvede těžkou práci.
Pokud hledáte software pro řízení projektů ve zdravotnictví, zde je 10 nejlepších možností pro rok 2024.
1. ClickUp
Přesně tak: nejoblíbenější platforma pro správu úkolů, šablon a produktivity na světě dokáže uspokojit i potřeby zdravotnického průmyslu. Týmy ve zdravotnictví používají ClickUp ke spolupráci na všem, od protokolů péče o pacienty a dokumentace až po správu zásob.
Pomocí ClickUp můžete automatizovat plánování schůzek a smluvní procesy. Můžete jej také použít k vytvoření meziresortních pracovních postupů, aby pacienti mohli efektivněji přicházet do vašeho zařízení a odcházet z něj.
Siloes činí zdravotní péči výzvou, ale ne s ClickUp. Naše platforma propojuje vaše dokumenty a úkoly, abyste získali více kontextu o každém pacientovi, úkolu nebo účtu. Využijte naše komunikační kanály napříč odděleními k propojení poskytovatelů s dobrými lidmi z IT, právního oddělení, HR a dalších. ?
Oh, také usnadňujeme správu zdrojů. Vytvořte si v ClickUp inventární Kanban tabuli, abyste mohli efektivně rozdělovat zásoby mezi jednotlivá oddělení. Šikovné, že?
A ano, ClickUp je bezpečný. Splňujeme normu SOC 2 a plán ClickUp Enterprise splňuje normu HIPAA. Úroveň Enterprise také zahrnuje pokročilá oprávnění a kontrolu přístupu.
Nejlepší funkce ClickUp:
- ClickUp má robustní knihovnu šablon. Pomocí šablony ClickUp pro správu pacientů můžete jedním kliknutím přizpůsobit plány péče.
- Bezpečně ukládejte data o rozvrhu zaměstnanců, zdravotnických potřebách a informacích o pacientech v ClickUp.
- Pomocí kalendáře ClickUp nebo zobrazení pracovní zátěže můžete vyvážit pracovní zátěž svých poskytovatelů.
- ClickUp se integruje s mnoha aplikacemi třetích stran, včetně RingCentral, Zoom, Slack, Calendly, Evernote a dalších.
- Pokročilé bezpečnostní funkce ClickUp vám pomohou zůstat v bezpečí a dodržovat předpisy.
- Vytvořte vstupní formuláře, abyste mohli elektronické zdravotní záznamy (EHR) přenést přímo do ClickUp.
- Organizujte výzkumné dokumenty a data v ClickUp – také usnadňujeme spolupráci s vašimi spolupracovníky.
Omezení ClickUp:
- Pro splnění požadavků HIPAA je nutné přejít na plán Enterprise.
- Noví uživatelé ClickUp někdy považují funkce platformy za příliš složité.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele, platba ročně; 10 $/měsíc na uživatele, platba měsíčně
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně; 19 $/měsíc na uživatele, placeno měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
Bonus: Podívejte se na 10 nejlepších softwarových systémů pro správu pacientů
2. Pracovní prostor
Workzone je řešení pro řízení projektů s užitečnými doplňky pro sektor zdravotnictví. Má více než 20 let zkušeností s podporou zdravotnických organizací, takže jste v dobrých rukou.
Workzone obsahuje další nástroje, jako jsou značky obrázků, které zefektivňují váš pracovní postup. Získáte také zobrazení projektů a osobní seznam úkolů, takže uvidíte pouze ty úkoly, které jsou nejdůležitější.
Nejlepší funkce Workzone:
- Workzone nabízí neomezené bezplatné školení.
- Získejte zážitek na míru – stačí požádat Workzone o přizpůsobené funkce a oni se budou snažit vám je poskytnout.
- Dashboardy napříč projekty vám poskytují rychlý přehled o všech stavech projektů.
Omezení pracovní zóny:
- Workzone vás žádá, abyste na platformě neukládali citlivé nebo osobní zdravotní údaje pacientů (PHI).
Ceny Workzone:
- Tým: 24 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Profesionální: 34 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: 43 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Workzone:
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
3. Redbooth
Některé softwarové možnosti pro řízení projektů na našem seznamu se specializují na zdravotnictví, ale Redbooth nabízí řešení, které funguje téměř pro všechna odvětví.
V Redbooth členové týmu organizují projekty a úkoly, komunikují prostřednictvím komentářů nebo videokonferencí a vizualizují úkoly v Ganttových diagramech nebo Kanbanových tabulkách. Můžete si libovolně přizpůsobit dashboardy pro projekty, které jsou pro vás nejdůležitější, což je skvělé pro ty mega-důležité projekty, které vyžadují větší viditelnost.
Nejlepší funkce Redbooth:
- Redbooth Predict je AI engine, který zlepšuje správu úkolů a projektů.
- Stáhněte si mobilní aplikaci Redbooth pro iOS nebo Android a spravujte své projekty i na cestách.
- Přepněte do zobrazení časové osy nebo tabulek Kanban a podívejte se na stav svých projektů.
- Pořádejte schůzky Zoom přímo z Redbooth pouhými dvěma kliknutími.
Omezení Redbooth:
- Redbooth nebyl vytvořen s ohledem na zdravotnické organizace, takže postrádá funkce specifické pro zdravotnictví.
- Někteří uživatelé tvrdí, že platforma Redbooth není příliš intuitivní.
Ceny Redbooth:
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Redbooth:
- G2: 4,4/5 (99+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
4. MocDoc
MocDoc je indický software pro řízení projektů ve zdravotnictví, který je v souladu s normou HIPAA a splňuje standardy HL7. Není však určen pouze pro řízení projektů: MocDoc vyvíjí software pro správu nemocnic, klinik, lékáren a laboratoří. ?
Použijte integrovaný systém pro správu zdravotnictví (HMS) od MocDoc k ukládání údajů o pacientech ze všech oddělení. Zvládá také sledování času, plánování schůzek, vykazování a elektronické zdravotní záznamy.
Nejlepší funkce MocDoc:
- MocDoc má k dispozici aplikace pro iOS a Android.
- Spravujte rozvrhy všech lékařů na jednom místě
- Sledujte zásoby a automaticky vypočítávejte marže na základě produktů.
Omezení MocDoc:
- Několik uživatelů uvádí, že proces implementace je obtížný.
- Ostatní uživatelé říkají, že servery MocDoc jsou často mimo provoz.
Ceny MocDoc:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze MocDoc:
- G2: 4,8/5 (11+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (13+ recenzí)
5. ClearPoint
ClearPoint není jen software pro řízení projektů. Je to kompletní automatizační nástroj pro data, analytiku, reporting a spolupráci s vládními orgány, bankami, vysokými školami, podniky a (samozřejmě) zdravotnickými řešeními.
ClearPoint sleduje průběh projektu, včetně rozpočtu, procenta dokončení a měřítek kvality. Spravujte plány týmu, vizualizujte úkoly, vytvářejte vlastní zprávy a delegujte úkoly svému týmu v rámci ClearPoint.
Nejlepší funkce ClearPoint:
- Používejte metodiky Agile, Waterfall nebo Hybrid.
- ClearPoint má certifikaci SOC 2 typu II, je v souladu s CCPA a GDPR.
- Pomocí ClearPoint AI můžete vytvářet cíle a klíčové výsledky (OKR) prostřednictvím rychlého chatu, podobně jako ChatGPT.
Omezení ClearPoint:
- ClearPoint má bezpečnostní certifikáty, ale není v souladu s HIPAA.
- Někteří uživatelé říkají, že chtějí více možností přizpůsobení.
Ceny ClearPoint:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClearPoint:
- G2: 4,7/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (38+ recenzí)
6. Birdview PSA
Birdview PSA je platforma pro podniky poskytující služby a spolehlivé softwarové řešení pro řízení projektů ve zdravotnictví. Birdview vám poskytuje přehled (chápete?) o vašich projektech, alokaci zdrojů a financích.
Birdview využívá umělou inteligenci k identifikaci omezených zdrojů a plánování, takže pokud nemůžete být na dvou místech najednou, tento nástroj pro řízení projektů vám poskytne významnou pomoc.
Nejlepší funkce Birdview PSA:
Omezení Birdview PSA:
- Birdview není v souladu s HIPAA.
- Někteří uživatelé tvrdí, že Birdview je obtížné ovládat.
Ceny Birdview PSA:
- Lite: 27 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Tým: 41 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Birdview PSA:
- G2: 4,2/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 280 recenzí)
7. OpenProject
Není navržen pro zdravotnictví, ale OpenProject můžete upravit tak, aby sloužil jako software pro řízení projektů ve zdravotnictví. Pokud dáváte přednost elegantnímu rozvržení bez zbytečných ozdob, mohla by to být platforma právě pro vás.
Vytvořte si portfolio projektů, zjednodušte spolupráci týmu a navrhněte pracovní postupy na základě plánu péče o pacienty. Prohlédněte si denní úkoly svého týmu, stanovte priority toho nejdůležitějšího a získejte přehled o svém pracovním postupu.
Nejlepší funkce OpenProject:
- Vzhledem k tomu, že OpenProject je zdarma a open source, můžete jej upravovat podle svých potřeb.
- OpenProject používá šifrování, dvoufaktorové ověřování a další pokročilé bezpečnostní funkce.
- Pomocí nastavení oznámení si můžete přizpůsobit způsob, jakým budete dostávat upozornění na projekty.
Omezení OpenProject:
- OpenProject není kompatibilní s HIPAA, ale můžete jej do značné míry upravit.
- Někteří uživatelé tvrdí, že funkce plánování a správy zdrojů mají mnoho nedostatků.
Ceny OpenProject:
- Komunita: Zdarma
- Základní: 7,25 $/měsíc na uživatele, minimálně pět uživatelů
- Profesionální: 13 $/50 $/měsíc na uživatele, minimálně 25 uživatelů
- Premium: 19,50 $/měsíc na uživatele, minimálně 100 uživatelů
- Firemní: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze OpenProject:
- G2: 3,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 110 recenzí)
8. nTask
Jste malá klinika? Skvělé! nTask je software pro řízení projektů ve zdravotnictví vytvořený pro malé a střední podniky (SMB).
Spravuje projekty, úkoly, čas a spolupráci. nTask vám také poskytuje nástroje pro řízení rizik na podnikové úrovni, které vám pomohou identifikovat a zmírnit rizika projektu ještě předtím, než dojde k problému. ?
Byl vytvořen pro zdravotnictví? Ne, ne hned po vybalení, ale je to bezpečná platforma pro zefektivnění vašeho pracovního dne.
Nejlepší funkce nTask:
- Zaznamenávejte pracovní výkazy svého týmu na jednom místě
- Sledujte problémy a známé chyby pomocí funkce sledování problémů.
- Spravujte schůzky a svůj rozvrh na jednom místě s nTask.
Omezení nTask:
- nTask není určen pro zdravotnictví a není v souladu s HIPAA.
- Někteří uživatelé tvrdí, že nTask je obtížné ovládat.
Ceny nTask:
- Premium: 3 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze nTask:
- G2: 4,4/5 (17+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
9. Upland PSA
Upland nabízí několik softwarových možností a jeho PSA je ideální pro řízení projektů ve zdravotnictví. Sledujte výdaje a marže, spravujte zaměstnance a zásoby a najděte příležitosti, jak ušetřit peníze s Upland PSA.
Pokud někdy budete potřebovat více funkcí, Upland PSA je součástí obrovského softwarového ekosystému. K dispozici jsou doplňky pro mobilní zasílání zpráv, e-mailový marketing, zpracování dat a správu znalostí.
Nejlepší funkce Upland PSA:
- Správa zdrojů vám pomáhá přiřazovat lidi k vhodným projektům na základě jejich dovedností.
- Efektivně plánujte rozvrhy svých zaměstnanců na základě historických dat.
- Upland PSA se integruje se systémy SAP, Sage, Oracle, Jira a dalšími.
Omezení Upland PSA:
- Někteří uživatelé tvrdí, že Upland má nedostatečné funkce pro vytváření reportů.
- Upland není navržen pro zdravotnictví a není v souladu s HIPAA.
- Ostatní uživatelé uvádějí, že měli negativní zkušenosti se zákaznickým servisem.
Ceny Upland PSA:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Upland PSA:
- G2: 3,9/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
10. Suvarna HIMS
Suvarna je indická společnost, která nabízí software pro řízení projektů ve zdravotnictví. Na rozdíl od některých jiných řešení v tomto seznamu je speciálně vyvinut pro zdravotnický průmysl.
Je skvělý pro správu úkolů, projektů a dokumentů, ukládání radiologických informací a generování reportů business intelligence. Využijte jeho systém pro správu informací o nemocnici (HIMS) k vytváření pracovních postupů pro hospitalizované a ambulantní pacienty, rezervaci termínů a správě pacientů od přijetí až po propuštění.
Nejlepší funkce Suvarna HIMS:
- Suvarna je v souladu s normami HL7, ICD-10 a dalšími standardy ve zdravotnictví.
- Vytvořte flexibilní pravidla pro fakturaci pacientům
- Automatizujte nákup zásob
- Suvarna obsahuje samostatné aplikace pro pacienty, lékaře a prodej.
Omezení Suvarna HIMS:
- Suvarna je společnost se sídlem v Indii, takže nemusí nutně splňovat požadavky HIPAA.
- Suvarna nemá mnoho recenzí.
Ceny Suvarna HIMS:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Suvarna HIMS:
- G2: N/A
- Capterra: 5/5 (2 recenze)
Zjednodušte plánování projektů s ClickUp
Ať už pracujete s pacienty nebo ne, projektové řízení ve zdravotnictví je nutností. Dobré projektové dovednosti vás dostanou daleko, ale když jste v terénu, potřebujete mít po ruce spolehlivý software pro projektové řízení ve zdravotnictví.
Přestaňte přecházet mezi různými platformami a přejděte na ClickUp. Nabízíme šablony, správu úkolů, správu týmů a další funkce pod jednou střechou, abyste ušetřili čas a poskytli pacientům lepší zážitek. ✨
Ale víme, že vidět znamená věřit. Vytvořte si nyní účet ClickUp – je navždy zdarma.