10 nejlepších softwarů pro monitorování zaměstnanců pro Mac v roce 2025

Řízení pracoviště spočívá v nakládání s nejcennějšími zdroji společnosti – zaměstnanci. Ale s vzdálenými a hybridními týmy, které se stávají novým standardem, se již nemůžete spoléhat na ručně vypracované oběžníky a nekonečné výkazníky pracovní doby, abyste udrželi své zaměstnance zapojené a produktivní. ⌛
Špičkový software pro monitorování zaměstnanců vám pomůže překonat potíže s řízením týmu a bez větší námahy vytvořit motivovanou pracovní sílu. Dobrou zprávou je, že tato řešení jsou k dispozici napříč platformami.
I jako uživatel Macu najdete několik kvalitních nástrojů, které vám poskytnou přehled o činnosti vašeho týmu, individuální produktivitě jednotlivých členů, odhadovaných termínech dokončení úkolů a všem dalším souvisejícím informacím. ??
V tomto článku se podíváme na 10 softwarů pro monitorování zaměstnanců pro zařízení Mac, které vám pomohou vytěžit maximum z vašich zaměstnanců a zvýšit výkonnost organizace.
Co byste měli hledat v softwaru pro monitorování zaměstnanců pro Mac?
Při výběru spolehlivé platformy pro nástroje pro monitorování zaměstnanců mějte na paměti následující vlastnosti:
- Monitorovací funkce: Software pro monitorování zaměstnanců by měl umožňovat sledování aktivit, časových záznamů, navštívených webových stránek a aplikací a používání myši a klávesnice. Monitorovací proces by měl být snadný pro týmy pracující na místě, na dálku i v přímém kontaktu se zákazníky.
- Soukromí a bezpečnost: Podle zprávy společnosti TheOneSpy se 49 % bývalých zaměstnanců chová nečestně a využívá své firemní účty Windows a Mac k prodeji interních dat konkurentům. Ideální software by měl poskytovat funkce, jako je kontrola přístupu uživatelů a šifrování dat, aby se zabránilo porušení bezpečnosti.
- Přizpůsobení: Monitorovací software musí umožňovat přizpůsobení monitorovacích parametrů na základě vaší pracovní kultury, konkrétního oddělení nebo dokonce vzdálených zaměstnanců.
- Integrace: Dobrý nástroj pro monitorování zaměstnanců se integruje s dalšími nástroji v ekosystému HR, čímž zefektivňuje komunikaci, spolupráci a řízení týmu.
- Soulad s předpisy: Pro váš právní tým bude velkým přínosem, pokud váš software pro monitorování zaměstnanců dokáže také sledovat soulad vaší společnosti s platnými pracovními zákony.
- Analytické možnosti: Monitorovací software by měl mít funkce pro vytváření reportů, které umožňují analyzovat faktory jako zapojení zaměstnanců, důvěryhodnost a vzorce produktivity ???
10 nejlepších softwarů pro monitorování zaměstnanců pro Mac, které můžete použít
Na základě výše uvedených kritérií jsme sestavili seznam předních softwarů pro monitorování zaměstnanců pro Mac. Čtěte dál a objevte univerzální produkty na trhu, které jsou vhodné pro jakýkoli tým. ?
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro správu pracovníků a projektů, která je ideální pro týmy jakékoli velikosti. Její intuitivní řešení pro podporu lidských zdrojů vám pomohou sledovat zaměstnance ve všech fázích napříč funkčně rozmanitými týmy.
Platforma je centrálním uzlem informací o vašich zaměstnancích a projektech – s více než 15 zobrazeními, které vám umožní vše sledovat. Například pomocí zobrazení pracovní zátěže můžete kontrolovat, rozdělovat a upravovat pracovní zátěž jednotlivých členů týmu. Pokud chcete dohlížet na procesy a filtrovat je podle zaměstnanců, týmů, oddělení nebo typu, použijte zobrazení aktivit. ?
S ClickUp získáte vynikající funkce pro sledování času, výkazů a reportování, díky kterým získáte přehled o pokroku svého týmu, nastavíte odhady dokončení a identifikujete překážky produktivity.
Máte obavy z poklesu výkonu některého z členů týmu? ClickUp vám pomůže řešit problémy s produktivitou, aniž by to poškodilo morálku zaměstnanců. Využijte nástroje pro sledování výkonu a správu harmonogramů této platformy, abyste pomohli svým zaměstnancům překonat obtížná období.
Můžete také vyzkoušet více než 100 sofistikovaných možností automatizace pracovních postupů, které eliminují opakující se úkoly a snižují riziko vyhoření. ?
Využijte šablony ClickUp vhodné pro HR, které usnadňují mapování procesů, zejména při zaškolování nových zaměstnanců. Šablony jako příručka pro zaměstnance, plánování kapacity a vývojové diagramy mohou kdykoli překlenout komunikační mezery mezi plánovacími a provozními týmy!
Nejlepší funkce ClickUp
- Funkce pro monitorování zaměstnanců, rozložení pracovní zátěže a spolupráci
- Více než 15 pohledů na kontrolu aktivit, úkolů a povinností zaměstnanců
- Funkce pro vytváření reportů a sledování času v reálném čase
- Intuitivní rozhraní přizpůsobené pro Mac s funkcí drag-and-drop
- Hotové šablony pro podporu plánování a monitorování
- Spolupráce v reálném čase prostřednictvím dokumentů, tabulek, chatů a cílů
- Nejlepší opatření v oboru v oblasti bezpečnosti klientů a dodržování předpisů
- Přístupné také na zařízeních iOS a Android.
- Více než 1 000 užitečných integrací
Omezení ClickUp
- Prozkoumání všech funkcí za účelem maximalizace funkčnosti vyžaduje čas.
- Příležitostné chyby při správě více projektů v jednom pracovním prostoru
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: 0 $
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. Hubstaff
Chcete detailně řídit pracovní dobu svého týmu od A do Z? Hubstaff může být vaším ideálním řešením pro monitorování zaměstnanců! ⏲️
Hubstaff je v podstatě nástroj pro sledování času, který slouží k monitorování produktivity vzdálených a rozptýlených týmů. Nastavte pracovní dobu a limity a sledujte průběh svých projektů napříč časovými pásmy. Prohlížejte si vygenerované výkazky, přidávejte kontext do zpráv a upravujte své procesy pro lepší produktivitu, ziskovost nebo spokojenost v práci – vše máte na dosah ruky! ☝️
Aplikace Hubstaff pro Mac obsahuje plnohodnotný nástroj pro sledování produktivity, který využívá úhozy na klávesnici a pohyby myši zaměstnanců k monitorování jejich pokroku. Získejte důkaz o vykonané práci pomocí přizpůsobitelných screenshotů, sledujte používání sociálních médií a nastavte odznaky za dosažení cílů, abyste motivovali členy svého týmu k tomu, aby se bez odboček věnovali práci po celý den. ?️
Hubstaff však není jen o sledování času a docházky. Díky funkcím automatické výplaty mezd, online fakturace a správy rozpočtu je to komplexní nástroj pro optimalizaci běžných operací. Vaši zaměstnanci mohou publikovat denní aktualizace stavu, což může být velmi užitečné pro asynchronní týmy Scrum.
Nejlepší funkce Hubstaffu
- Špičkové funkce pro sledování času a produktivity
- Upřednostňuje bezpečnost a soukromí klientů
- Odznaky aktivity pro zvýšení efektivity
- Automatizované nástroje pro reporting a správu nákladů
- Produktivita zaměstnanců a aktualizace stavu
Omezení Hubstaffu
- Monitorovací nástroje pro Mac mohou někdy selhat.
- Někteří uživatelé hlásili, že časové rozvrhy jsou náchylné k chybám.
Ceny Hubstaff
- Hubstaff Time
- Čas zdarma: 0 $
- Time Starter: 5,83 $/měsíc na uživatele
- Time Pro: 8,33 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Hubstaff Desk
- Desk Free: 0 $
- Desk Starter: 5,83 $/měsíc na uživatele
- Desk Pro: 8,33 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Hubstaff Field
- Field Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Desk Field: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 400 recenzí)
3. Clockify
Clockify je jedním z nejdostupnějších řešení pro sledování času na našem seznamu, pokud hledáte způsob, jak řídit velký tým při omezeném rozpočtu. Jeho monitorovací nástroje umožňují placeným uživatelům přidávat neomezený počet členů, což je ideální pro rostoucí startupy. ?
Clockify nabízí časové rozvrhy pro třídění a správu týdenního pracovního vytížení týmu, ale data starší než sedm dní se automaticky mažou. Používejte stopky, sledujte čas, zadávejte a upravujte hodiny a označujte fakturovatelné hodiny, aby byla správa mezd bezproblémová.
Monitorovací software má funkci Kalendář , která vám pomůže organizovat vaše každodenní povinnosti a vizuálně blokovat konkrétní časové úseky. Možnost Kiosk zajišťuje, že vaši zaměstnanci nemohou za sebe navzájem odpichovat díky osobním přihlášením pomocí PIN kódu.
Pokud jde o reportování, Clockify vám umožňuje třídit sledovaný čas podle projektu, fakturovatelného stavu, týmu nebo data, vytvářet grafy, kontrolovat rozdíl mezi odhadovaným a sledovaným časem pro projekt a zjistit, kolik příjmů projekt generoval.
Nejlepší funkce Clockify
- Komplexní ovládací panel
- Neomezený počet uživatelů v placených tarifech
- Přizpůsobitelné nástroje pro sledování času
- Intuitivní funkce pro vytváření reportů
- Integrace s více než 80 webovými aplikacemi
Omezení Clockify
- Omezené funkce pro správu projektů
- Uživatelé Mac zatím nemají k dispozici funkce Idle Detection a Autotracker.
Ceny Clockify
- Zdarma: 0 $
- Základní: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Standard: 5,49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 11,99 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 500 recenzí)
4. Toggl Track
Je váš tým neproduktivní nebo má potíže s plněním pracovních úkolů? Toggl Track vám pomůže rychle odhalit příčiny problémů s produktivitou a efektivitou zaměstnanců. ?
Jako jeden z nejlepších softwarů pro monitorování zaměstnanců má Toggl Track intuitivní, snadno použitelné rozhraní a jednoduchý proces počátečního nastavení. Zapomeňte na zdlouhavé ruční vyplňování výkazů práce – stačí pár kliknutí a budete moci sledovat pracovní postupy svého týmu jako profesionál. ?
Díky vysoké míře přizpůsobitelnosti vám Toggl Track pomůže spravovat velké týmy, projekty zahrnující více oddělení a dokonce i freelancery! Disponuje vynikajícími možnostmi filtrování a třídění, díky nimž získáte požadované informace během okamžiku.
Stojí za zmínku, že platforma má zásady sledování času proti sledování, takže nikdy neporušuje základní práva zaměstnanců na soukromí.
Toggl Track může být také cenným pomocníkem při výpočtu mezd. Sleduje fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny u každého projektu, úkolu a klienta – fakturujte přesně několika kliknutími bez chaotických tabulek! ?
Nejlepší funkce Toggl Track
- Snadné nastavení monitorovacího softwaru a jeho používání
- Špičkové možnosti filtrování a exportu
- Spolehlivý zákaznický servis
- Sledování fakturovatelných a nefakturovatelných hodin
Omezení aplikace Toggl Track
- Příležitostné problémy se synchronizací v softwaru pro monitorování zaměstnanců
- Postrádá funkce pro správu projektů
Ceny Toggl Track
- Zdarma: 0 $
- Starter: 9 $/měsíc na uživatele
- Premium: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Toggl Track
- G2: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
5. ActivTrak
ActivTrak je cloudová platforma pro sledování produktivity a zapojení zaměstnanců, ke které máte přístup z jakéhokoli zařízení Mac.
Využijte software pro monitorování zaměstnanců k vyhodnocení toho, jak vaši zaměstnanci tráví pracovní dobu – máte k dispozici přehledy s metrikami produktivity, nástroje pro vytváření reportů, informace o poloze a další monitorovací funkce, díky kterým můžete včas odhalit nezájem a vyhoření! ?
A ne, nejde o žádné špehování. ?️
V rámci své kultury respektující soukromí ActivTrak neposkytuje přístup k citlivým oblastem, jako jsou úhozy na klávesnici, e-maily nebo kamery. Místo toho využívá analýzu dat k shromažďování měřitelných informací o následujících aspektech:
- Trendy v oblasti vyhoření
- Překážky v oblasti lidí, procesů a technologií
- Rozptýlení a přerušení
- Reakce na upravené pracovní rozvrhy
- Dopad změn strategie na produktivitu a výkonnost
- Faktory podporující zapojení
ActivTrak vám pomůže přizpůsobit parametry dodržování předpisů na základě zásad vaší společnosti. Mezi jeho bezpečnostní funkce patří upozornění na potenciální porušení předpisů, jako jsou pokusy o přístup k blokovaným webovým stránkám, neoprávněná činnost USB nebo sdílení souborů a mazání uživatelů.
Nejlepší funkce ActivTrak
- Software pro monitorování zaměstnanců respektující soukromí
- Komplexní nástroje pro vytváření reportů
- Automatické sledování času
- Přizpůsobitelná nastavení souladu s předpisy
- Oznámení o potenciálních porušeních předpisů
Omezení ActivTrak
- Prohlížení historie aktivit zaměstnanců může být složité.
- Omezené možnosti přizpůsobení sledování času v monitorovacím softwaru
Ceny ActivTrak
- Zdarma: 0 $
- Essentials: 10 $/měsíc na uživatele
- Professional: 17 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ActivTrak
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
6. Teramind
Zatímco vzdálené týmy vám pomáhají ušetřit na kancelářských potřebách a nákladech na nemovitosti, přinášejí s sebou poměrně nákladnou hrozbu – vnitřní rizika. Naštěstí vám nástroje jako Teramind pomáhají odhalit podezřelé aktivity zaměstnanců jako zkušený vyšetřovatel. ?
Tato robustní platforma poskytuje univerzální řešení pro kybernetickou bezpečnost a monitorování zaměstnanců s pomocí analýzy behaviorálních dat. Identifikujte překážky v pracovních postupech, analyzujte návyky zaměstnanců, odhalte příznaky vnitřních hrozeb a spravujte dodržování předpisů, to vše z jedné platformy.
Teramind nabízí snímky obrazovky zachycující činnosti zaměstnanců v reálném čase nebo po jejich provedení, takže můžete bez sebemenších pochybností požádat o zodpovědnost správnou osobu.
Další užitečnou funkcí jsou inteligentní pravidla a upozornění, které vám umožňují přizpůsobit firemní zásady a být informováni o potenciálních porušeních. Na základě shromážděných údajů vám platforma pomůže předvídat budoucí hrozby a zabránit únikům dat zevnitř.
Jako software pro zvýšení produktivity vás Teramind nezklame. Pomocí jeho intuitivního ovládacího panelu můžete získat přehled o pracovních vzorcích, pracovní zátěži, aktivitách a dostupnosti zaměstnanců.
Nejlepší funkce Teramind
- Snížené riziko vnitřních hrozeb
- Snímky obrazovky v reálném čase a předem nahrané
- Chytrá pravidla a upozornění
- Prediktivní zprávy
- Funkce zvyšující produktivitu
Omezení Teramind
- Nastavení spouštěčů produktivity může být matoucí.
- Někteří uživatelé považují tento software za příliš drahý.
Ceny Teramind
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- UAM: 21 $/měsíc na uživatele
- DLP: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Teramind
- G2: 4,5/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
7. DeskTime
Potřebujete vševidoucí oko, které ví, kdo co dělá a kdy? ?
S DeskTime můžete sledovat, které aplikace, webové stránky a programy vaši zaměstnanci při práci používají a kolik času jim věnují. Proces je automatizovaný – platforma registruje, kdy zaměstnanci začínají a končí práci. Tyto informace se používají k výpočtu průměrné produktivity, což vám pomůže určit fakturovatelné hodiny a nabídky pro outsourcované práce.
Toto řešení pro monitorování zaměstnanců dokáže dokonce sledovat názvy dokumentů a souborů, na kterých vaši zaměstnanci pracují. Naplánujte automatické snímání obrazovky v určitých intervalech, abyste získali aktuální informace o stavu rozpracovaných úkolů.
DeskTime nabízí zaměstnancům velmi propracované možnosti nastavení soukromí. Pokud uživatelé během pracovní doby pracují na něčem mimo práci, mohou aktivovat možnost soukromého času, aby se dočasně vyhnuli sledování.
Nejlepší funkce DeskTime
Omezení DeskTime
- Detekce nečinnosti není vždy přesná
- Žádné funkce pro přidělování úkolů v rámci řešení pro monitorování zaměstnanců
Ceny DeskTime
- Pro: 6,42 $/měsíc na uživatele
- Premium: 9,17 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 18,33 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze DeskTime
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
8. WorkScape
Ať už se jedná o tým pracující na dálku nebo v kanceláři, s WorkScape se práci nevyhnete. ?
Řešení pro monitorování zaměstnanců se nebojí otevřeně řešit otázky produktivity. Od sledování nejaktivnějších a nejméně aktivních pracovníků až po kontrolu toho, kolik času vaši zaměstnanci tráví odpočinkem, WorkScape vše pečlivě zaznamenává. ?
Nakonfigurujte webové stránky a aplikace související s prací i nesouvisející s prací a platforma vám poskytne přehledný přehled o tom, co každý zaměstnanec dělá online.
Platforma také umožňuje pořizovat snímky obrazovky z monitorů zaměstnanců. Obrázky budou mít rozmazané části, aby byla chráněna soukromí uživatelů. WorkScape také nabízí monitorování stisků kláves, ale tato možnost není k dispozici na zařízeních Mac.
Výjimečnou funkcí této platformy je možnost tiché instalace na kancelářská zařízení – vaši zaměstnanci nebudou vědět, že jsou monitorováni. Zní to podezřele, ale pokud jsou vaši zaměstnanci citliví, tato funkce je záchranou. ?
Nejlepší funkce WorkScape
- Podrobné přizpůsobení monitorování
- Software pro monitorování zaměstnanců třídí pracovníky podle produktivity.
- Podporuje monitorování snímků obrazovky
- Sleduje aktivní čas a aktivitu uživatelů
- K dispozici jsou tiché instalace.
Omezení WorkScape
- Software pro monitorování úhozů na klávesnici není k dispozici pro Mac
- Někteří uživatelé zaznamenávají zpomalení výkonu.
Ceny WorkScape
- Cena začíná na 1 $ za zařízení a měsíc.
Hodnocení a recenze WorkScape
- G2: 4/5 (20 recenzí)
- Capterra: 2/5 (1 recenze)
9. StaffCop
Nasadit StaffCop a zajistit, aby vaši zaměstnanci vždy odváděli tu nejlepší práci! ?
Tato robustní platforma rozděluje své funkce pro monitorování zaměstnanců do šesti kategorií:
- Monitorování aktivity uživatelů
- Analýza chování uživatelů
- Monitorování zaměstnanců
- Prevence ztráty dat
- Soulad s předpisy a audit
- Prevence vnitřních hrozeb
Tyto funkce společně poskytují maximální kontrolu nad produktivitou a bezpečností pracovního prostoru. Sledujte aktivity, identifikujte normální chování a detekujte anomálie, zaznamenávejte videozáznamy a odhalujte potenciální vnitřní hrozby při současném zajištění dodržování nejnovějších standardů v oblasti compliance a auditu.
StaffCop vám umožňuje sledovat aktivity na pracovním stole, včetně používání internetu, odeslaných e-mailů, vytištěných dokumentů, stisků kláves, používání aplikací a dalšího. Platforma však respektuje základní soukromí a brání šéfům ve špehování zaměstnanců v jejich volných dnech.
Nejlepší funkce StaffCop
- Monitorování aktivity a optimalizace produktivity
- Detekce vnitřních hrozeb
- Výjimečná analýza chování uživatelů
- Živé vysílání aktivity uživatelů
Omezení programu StaffCop
- Chybí cloudové rozhraní pro správce.
- Žádné integrace uvedeny
Ceny StaffCop
- Trvalá licence: od 69 USD/měsíc na uživatele
- 12měsíční licence: od 49 $/měsíc na uživatele
- Tříměsíční licence: od 25 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze StaffCop
- SourceForge: 5/5 (2 recenze)
10. RescueTime
RescueTime dělá přesně to, co naznačuje jeho název – šetří vám čas a nenechává prostor pro flákání nebo plýtvání zdroji na irelevantní úkoly.
Cílem tohoto nástroje je vytvoření pozitivní pracovní kultury. Kromě funkcí pro sledování času slouží také jako pozorný motivátor.
Ano! RescueTime pečlivě analyzuje rozvrhy a aktivity zaměstnanců a pomocí těchto údajů nasměruje váš tým správným směrem a motivuje jej k další práci. ?
RescueTime se dále zabývá příčinou nízké produktivity a pomáhá vám eliminovat činnosti, které vám kradou čas. Jeho funkce Focus Session blokuje rušivé webové stránky a po dokončení práce získáte informace o své celkové produktivitě s aktivovanou i neaktivovanou funkcí. Rozdíl je často šokující! ?
Nejlepší funkce RescueTime
- Motivační nástroje pro zvýšení produktivity
- Připomenutí
- Blokuje rušivé webové stránky
- Přizpůsobitelné nastavení cílů
- Znovu nastavte zaměření svých zaměstnanců
Omezení RescueTime
- Někteří uživatelé považují rozhraní za zastaralé.
- Mohlo by být více možností rozvržení
Ceny RescueTime
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze RescueTime
- G2: 4,1/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
Pozorujte, kontrolujte, opakujte
Monitorování zaměstnanců neznamená přísné vedení s bičem v ruce – je to kontinuální proces rozvoje pracovního prostředí. ⤴️
Ať už používáte Windows nebo Mac, buďte připraveni dát svému týmu trochu volnosti, pokud si všimnete neefektivních procesů a faktorů, které snižují motivaci.
Důvěřujte našim produktům, které vám pomohou identifikovat překážky produktivity a vytvořit vyvážené pracovní prostředí každý den! ?