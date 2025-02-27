14 nejlepších CRM softwarů pro poskytovatele služeb v roce 2025

Každá firma potřebuje způsob, jak spravovat vztahy se svými zákazníky. To platí zejména pro firmy poskytující služby, kde udržování dlouhodobých vztahů se zákazníky vede k trvalým a opakovaným příjmům.
Dobrá platforma pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) pro odvětví služeb zvládá všechny aspekty sledování a správy dat současných a budoucích zákazníků a potenciálních zákazníků.
Pokud potřebujete CRM software, který je speciálně navržen pro vaši niche a model služeb, může vám pomoci tento průvodce nejlepším CRM softwarem pro organizace poskytující služby.
⏰ 60sekundové shrnutí
|Nástroj CRM
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Integrované CRM a správa úkolů s AI
|Zdarma; placené tarify začínají na 7 USD/uživatel/měsíc
|SugarCRM
|Jednoduchá správa kontaktů pro prodejní týmy
|Cena začíná na 19 USD/uživatel/měsíc
|Keap
|Marketingová komunikace pro malé podniky
|Cena začíná na 299 USD/měsíc
|Capsule
|Správa prodejního procesu pro týmy
|Zdarma; placené tarify začínají na 21 $/uživatel/měsíc
|Nimble
|CRM s více integracemi
|Cena začíná na 29,90 $ za uživatele a měsíc.
|Creatio
|Marketing životního cyklu zákazníků založený na umělé inteligenci
|Cena začíná na 40 USD/uživatel/měsíc
|HoneyBook
|Vytváření pracovních postupů pro zapojení klientů
|Cena začíná na 36 USD/uživatel/měsíc
|Freshsales
|Automatizace prodejních procesů
|Zdarma; placené tarify začínají na 10 USD/uživatel/měsíc
|Insightly
|Správa kontaktů a jednoduchá automatizace prodeje
|Cena začíná na 29 USD/uživatel/měsíc
|Maximizer
|Pokročilá správa potenciálních zákazníků pro prodejní a finanční týmy
|Cena začíná na 65 USD/uživatel/měsíc
|HubSpot
|Sledování obchodů v reálném čase
|Zdarma; placené tarify začínají na 20 $/uživatel/měsíc
|Salesforce
|Správa zákaznických dat ve velkém měřítku
|Cena začíná na 25 USD/uživatel/měsíc
|Pipedrive
|Vizuální sledování prodejních kanálů
|Cena začíná na 19 USD/uživatel/měsíc
|Zoho CRM
|Cenově dostupný CRM pro začátečníky
|Zdarma; placené tarify začínají na 15 USD/uživatel/měsíc
Co byste měli hledat v CRM platformě pro poskytování služeb?
Jako poskytovatel služeb potřebujete efektivní způsob správy svých klientů. To znamená hledat CRM systémy zaměřené na služby s následujícími základními funkcemi:
- Ukládání údajů o klientech: Všechny nejlepší CRM softwary pro zákaznický servis potřebují centrální databázi zákazníků, která ukládá informace o vašich klientech a historii jejich nákupů.
- Komunikace se zákazníky: Hledejte CRM řešení, která vám umožní vytvářet přizpůsobené zprávy pro vaše zákazníky, od jejich získání až po dlouhodobé udržení.
- Řízení projektů: CRM systém pro služby, který hodnotíte, by vám měl umožnit snadno sledovat úkoly související s oslovováním klientů a zákaznickou cestou.
- Data intelligence: Váš tým potřebuje komplexní CRM reportování v softwaru, aby získal přehled o informacích o zákaznících a oslovovacích kampaních, a mohl tak optimalizovat vše od prodejních procesů až po správu potenciálních zákazníků.
- Flexibilita: Budete chtít mít možnost přizpůsobit si zobrazení, databázi a řídicí panely ve své CRM platformě tak, aby odpovídaly vašemu podnikání a CRM strategii.
- Snadné použití: Čím snáze se váš tým naučí pracovat s CRM softwarem a začne maximálně využívat jeho možnosti, tím lépe.
- Interní spolupráce: CRM software by měl obsahovat CRM řešení navržená tak, aby pomáhala vašemu týmu komunikovat v reálném čase při jednání s vašimi klienty.
Klíčem k nalezení nejlepšího CRM pro potřeby služeb je sladit vaše preference s klíčovými funkcemi potřebnými pro správu, údržbu a spokojenost vašich zákazníků.
14 nejlepších CRM platforem pro poskytovatele služeb
Pokud si vyberete ten nejlepší CRM software, stane se vaším hlavním nástrojem pro správu klientů. Budete v něm sledovat základní informace o svých klientech a jejich interakci s vaší firmou.
Tyto CRM systémy vám pomohou najít správný CRM software pro vaše potřeby:
1. ClickUp
ClickUp je projektová platforma CRM a nástroj pro řízení projektů, který vám umožní spravovat všechny vaše vztahy se zákazníky v oblasti služeb na jednom centrálním místě. Vizualizujte svůj prodejní proces, zefektivněte pracovní postupy a sledujte jednotlivé účty, a to vše při interní spolupráci, abyste svým zákazníkům poskytli služby a pozornost, kterou si zaslouží.
Uživatelé mají přístup k široké škále funkcí pro správu projektů, ale nenechte se mýlit: jedná se o vysoce specializovaný CRM software, který splní vaše požadavky.
Týmy v jakékoli velikosti společnosti – od malých SaaS podniků po velké korporace – a ve všech odvětvích služeb jej mohou využít k údržbě svých zákaznických dat, optimalizaci komunikace a vytváření širších prodejních a marketingových kampaní.
Nejlepší na tom je, že ClickUp eliminuje práci kolem práce! Už nemusíte přepínat mezi nástroji pro zasílání zpráv, e-mailovými klienty, softwarem CRM a seznamy úkolů; vše máte integrováno do jedné platformy. Díky integraci chatu a úkolů mají týmy k dispozici veškerý kontext, který potřebují k efektivnímu plnění úkolů.
A pro všechny servisní firmy, které s tímto typem platformy začínají, je šablona ClickUp CRM snadno nastavitelná a komplexní pro správu potenciálních zákazníků a budování prodejního kanálu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrace CRM a řízení projektů pro zefektivnění pracovního postupu vašeho prodejního týmu
- Rozsáhlá knihovna bezplatných šablon CRM, takže nemusíte začínat s nastavením od nuly.
- Možnosti spolupráce v reálném čase prostřednictvím sdílení souborů a chatu
- Rozsáhlá knihovna integrací pro propojení robustního CRM systému s dalšími nástroji pro správu práce
- Reporting v reálném čase a dashboardy s informacemi založenými na umělé inteligenci
Omezení ClickUp
- Počet funkcí CRM může představovat určitou překážku pro malé podniky, které hledají pouze jednoduchý CRM systém.
- Mobilní zobrazení a aplikace softwaru CRM nenabízejí stejné zobrazení jako desktopová verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. SugarCRM
SugarCRM je výkonný CRM software pro organizace poskytující služby. Podniky, které chtějí budovat vztahy se svými zákazníky, mohou ukládat a segmentovat data o cílových skupinách, vytvářet komplexní marketingové a prodejní automatizační pracovní postupy a centrálně spravovat své zákaznické služby.
Pro podniky poskytující služby může být propojení mezi softwarem CRM a automatizací marketingu mocným nástrojem.
Například pomocí jednoho systému můžete vytvářet vlastní vstupní stránky, které shromažďují a ukládají údaje o zákaznících, a na základě těchto informací spouštět personalizované e-mailové kampaně.
Nejlepší funkce SugarCRM
- Integrovaná samoobslužná znalostní databáze, která po dokončení může snížit počet požadavků na zákaznickou podporu.
- Sledování případů a přehledové panely pomáhají obchodním zástupcům a oddělením zákaznických služeb poskytovat personalizovanější interakce.
- Prediktivní analytika založená na umělé inteligenci (AI), která využívá historická data o zákaznících k lepšímu pochopení jejich budoucího chování.
- Uživatelsky přívětivý CRM software pro zákaznický servis, který umožňuje firmám všech velikostí rychle získat přehled o datech svých zákazníků.
Omezení SugarCRM
- Software CRM je rozdělen na samostatná řešení pro marketing, prodej a zákaznický servis, která je třeba zakoupit samostatně, abyste mohli využívat všechny jeho funkce.
- Dashboardy jsou omezené pro firmy, které hledají co nejvíce přizpůsobené informace o publiku.
Ceny SugarCRM
- Prodej: 19 USD za uživatele za měsíc (3–9 uživatelů, fakturace ročně)
- Serve: 80 USD za uživatele za měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: 85 USD za uživatele za měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise+: 120 USD za uživatele a měsíc (fakturováno ročně)
- Trh: 1 400 USD měsíčně za 10 000 kontaktů (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze SugarCRM
- G2: 3,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 400 recenzí)
3. Keap
Keap se primárně používá jako CRM software pro malé podniky. Jeho CRM funkce se záměrně zaměřují na pomoc malým podnikům při budování vztahů se zákazníky, přičemž se upouští od zbytečných funkcí ve prospěch optimalizace základních funkcí.
Díky tomuto úzkému zaměření vyniká Keap ve většině aspektů CRM softwaru pro malé podniky. S jeho základními funkcemi CRM můžete snadno shromažďovat nové potenciální zákazníky, segmentovat seznamy potenciálních zákazníků a vytvářet automatizované pracovní postupy pro následné kontaktování potenciálních zákazníků.
Tento CRM systém můžete dokonce použít k plánování schůzek s potenciálními a novými zákazníky, kteří mají zájem o vaše služby.
Nejlepší funkce Keap
- Předem napsané e-maily, díky kterým je pro malé podniky snadné nastavit svou první komunikaci
- Integrované plánování schůzek pro servisní podniky, které chtějí oslovit své zákazníky
- Komplexní možnosti automatizace marketingu, které lze škálovat napříč více kanály a časovými rámci.
- Sledování prodejního procesu a příležitostí pomocí dashboardů a oznámení
- Snadná správa fakturačních a platebních systémů
Omezení Keap
- Omezené možnosti sdílení souborů a příloh pro automatizaci a zákaznické datové listy ve srovnání s většinou CRM softwaru
- Nastavení funkcí CRM není vždy intuitivní, zejména pro malé podniky, které nejsou se softwarem CRM obeznámeny.
- Jelikož byl vytvořen jako CRM software pro malé podniky, může postrádat funkce, které potřebují větší organizace.
Ceny Keap
- Cena začíná na 299 USD/měsíc pro dva uživatele a 1 500 kontaktů. Každý další uživatel stojí 39 USD/měsíc.
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (více než 1 560 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 290 recenzí)
4. Capsule
S Capsule mohou podniky všech velikostí udržovat pořádek ve správě svých zákazníků během celé zákaznické cesty a prodejního procesu.
Centrální a segmentovatelná databáze kontaktů vám umožňuje spravovat vaše prodejní příležitosti, zatímco integrace s aplikacemi, jako je Google Workspace a Zapier, s Zoho CRM může vylepšit jeho funkčnost jako CRM pro zákaznický servis.
Nástroj pro správu prodejního procesu společnosti Capsule usnadňuje získávání nových zakázek. Komplexní sada analytických nástrojů vám zároveň poskytne informace, které potřebujete k postupnému zlepšování vašeho CRM.
Nejlepší funkce Capsule
- Integrovaná správa úkolů pro váš tým, která umožňuje sledovat následné kroky týkající se schůzek, telefonátů a dalších událostí.
- Asistent obsahu s umělou inteligencí, který pomáhá uživatelům rychle psát relevantní zprávy jednotlivým kontaktům.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní, které usnadňuje vyhledávání a používání základních i pokročilých funkcí.
- Komplexní prognózy prodeje a zprávy o analýze činnosti týmu
- Automatizace prodeje a marketingu pro zjednodušení každodenní práce týmů
Omezení kapsle
- Integrace s Mailchimpem a Outlookem obvykle zahrnují pouze omezené možnosti přizpůsobení.
- Import externích dat může být někdy nepřesný, což vyžaduje dodatečné kontroly kvality.
Ceny Capsule
- Zdarma
- Starter: 21 $/měsíc na uživatele
- Růst: 38 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 60 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 75 $/měsíc na uživatele
- Marketingový doplněk: 11 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Capsule
- G2: 4,7/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
5. Nimble
Jako CRM řešení pro odvětví služeb určené pro integraci vyniká Nimble při přímém připojení k účtu Microsoft 365 nebo Gmail vaší organizace. Automaticky kombinuje vaše kontakty, historii e-mailů a schůzky v kalendáři do databáze kontaktů, která pro úplný přehled zahrnuje také základní data ze sociálních médií.
Na základě toho mohou uživatelé plánovat a vytvářet šablony pro oslovování zákazníků, spravovat prodejní pipeline a sledovat zákazníky napříč všemi kanály v rámci jejich zákaznické cesty. Integrace e-mailů zůstává aktivní a dynamicky přidává veškeré interakce mezi vaším prodejním týmem a budoucími zákazníky do jejich přizpůsobených profilů.
Nejlepší funkce Nimble
- Jednotný systém správy kontaktů, který propojuje všechny vaše informace na jedné platformě a v jednom profilu.
- Rozšíření prohlížeče Prospector, které zjednodušuje generování a správu vašich potenciálních zákazníků
- Pokročilá technologie CRM, jako je správa prodejního procesu, vám pomůže kvalifikovat potenciální zákazníky a předvídat budoucí prodeje.
- E-mailové šablony a sekvence a webové formuláře pro získávání a péči o potenciální zákazníky
- Individuální a týmové zprávy
Omezení Nimble
- Správa úkolů je omezena na jednoduchý seznam úkolů pro jednotlivé obchodní zástupce.
- Nedostatek možností přizpůsobení základních funkcí, jako je kategorizace kontaktů
Ceny Nimble
- Podnikání: 29,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nimble
- G2: 4,5/5 (více než 1100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 880 recenzí)
6. Creatio
Creatio si klade za cíl být více než jen jednoduchým nástrojem pro správu vztahů se zákazníky a nabízí tři integrované produkty pro marketing, prodej a zákaznický servis.
Tento CRM software pro poskytovatele služeb je zaměřen na finanční, výrobní a telekomunikační odvětví a je navržen tak, aby vytvářel komplexní pracovní postupy a procesy pro získávání zákazníků v prostředí s vysokou mírou interakce.
Creatio využívá umělou inteligenci k vytvoření 360stupňového pohledu na zákazníky pro vaše týmy. Díky sdílené databázi mohou všechny různé týmy produktivně spolupracovat.
Nejlepší funkce Creatio
- Studio, nástroj pro tvorbu procesů bez nutnosti programování, který lze využít pro cokoli od automatizovaných komunikačních workflow až po prodejní nabídky přizpůsobené konkrétním zákazníkům.
- Sledování a analýza prodejního procesu s informacemi pro zlepšení výkonu
- Hodnocení potenciálních zákazníků pomocí umělé inteligence, segmentace publika a generování e-mailových šablon
- Šablony pracovních postupů pro nové uživatele, aby se mohli rychleji seznámit s platformou
- Rozsáhlý trh s aplikacemi pro propojení Creatio s vašimi dalšími nástroji pro marketing, prodej a zákaznický servis
Omezení Creatio
- Referenční materiály a návody mohou být zastaralé, což může komplikovat implementaci funkcí.
- Příležitostné technické problémy a chyby
Ceny Creatio
- Růst: 40 $/měsíc na uživatele za jeden modul z oblasti prodeje/marketingu/služeb
- Enterprise: 70 USD/měsíc na uživatele za jeden modul z oblasti prodeje/marketingu/služeb
- Neomezený: 100 $/měsíc na uživatele za jeden modul z oblasti prodeje/marketingu/služeb
Hodnocení a recenze Creatio
- G2: 4,7/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
7. HoneyBook
HoneyBook je více než jen CRM software pro poskytovatele služeb, je to platforma pro správu pracovních postupů a onboardingu klientů. Použijte jej k zasílání faktur, podepisování smluv, plánování schůzek, zasílání formulářů a přijímání plateb.
Samozřejmě stále nabízí základní funkce CRM a nástroje pro správu pipeline, jako je sledování dotazů a budování automatizace pracovních postupů.
Nejlepší funkce HoneyBook
- Integrované funkce fakturace, smluv, schůzek a plateb centralizují procesy související s klienty a zajišťují tak vynikající spokojenost zákazníků.
- Jednoduchá automatizace, jako jsou automatické platby a připomenutí schůzek, může minimalizovat manuální pracovní zátěž při správě vašich projektů.
- HoneyBook AI využívá prediktivní analytiku k kvalifikaci potenciálních zákazníků, generování dynamického obsahu a budování značky vašich zpráv.
- Sledování cashflow s HoneyBook Finance
Omezení HoneyBook
- Velmi základní funkce e-mailu s omezenými možnostmi přizpůsobení, které nemohou vždy konkurovat komplexnějším řešením.
- Omezené možnosti reportingu, včetně nedostatečné vizualizace dat pro získání komplexních přehledů.
- AI je k dispozici pouze v dražších tarifech.
Ceny HoneyBook
- Starter: 36 $/měsíc
- Essentials: 59 $/měsíc pro maximálně 2 uživatele
- Premium: 129 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze HoneyBook
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 640 recenzí)
8. Freshsales
Freshsales, platforma CRM, která je součástí Freshworks, vyniká v oblasti automatizace prodeje. Přilákejte ty správné potenciální zákazníky, budujte personalizovanou komunikaci a využijte hodnocení potenciálních zákazníků pomocí umělé inteligence, abyste strategicky zaměřili své úsilí.
Tento CRM software pro poskytovatele služeb nabízí pokročilé informace o zákaznících, které vám pomohou zachytit širší trendy ve vaší cílové skupině a reagovat na ně.
Nejlepší funkce Freshsales
- Bezplatná platforma CRM softwaru, i když některé klíčové funkce vyžadují dražší plán Enterprise.
- Pokročilá správa prodejního procesu s podrobnými vizualizovanými informacemi o každé fázi prodejního trychtýře
- Členové prodejního týmu mohou nastavit úkoly z karet zákazníků, aby mohli provádět relevantnější, osobnější a včasnější následné kroky.
- Hodnocení kontaktů a informace o obchodech založené na umělé inteligenci
- Automatické odpovědi na často kladené otázky mohou vašemu prodejnímu týmu ušetřit čas.
Omezení Freshsales
- Omezené možnosti přizpůsobení v reportovacích panelech, se zaměřením na obecné metriky, které fungují napříč odvětvími.
- Některé z nejužitečnějších funkcí, jako jsou například funkce pro správu projektů, jsou k dispozici pouze v rámci plánu Enterprise.
Ceny Freshsales
- Zdarma pro až 3 uživatele
- Růst: 10 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 45 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 70 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1 210 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (610+ recenzí)
9. Insightly
Pokud potřebujete především centralizovanou správu kontaktů a jednoduchou automatizaci prodeje, zjednodušený CRM software Insightly se zaměřuje právě na to.
Lze jej také integrovat s Insightly Marketing a Insightly Service a vytvořit tak komplexní systém pro správu životního cyklu zákazníků.
Nejlepší funkce Insightly
- Jednoduché automatizační toky, které mohou směrovat nové nebo nově kvalifikované potenciální zákazníky k příslušnému členovi týmu pro další sledování.
- Vlastní dashboardy pro reportování interakcí se zákazníky a nejdůležitějších KPI v reálném čase
- Automatické připomenutí úkolů zajistí, že vaše prodejní týmy budou dodržovat harmonogram kontaktování zákazníků a následných kroků v prodejním procesu.
- Značkové šablony pro nabídky a e-maily
- Řízení projektů a úkolů pro hladký přechod od prodejních týmů k poprodejním týmům
Omezení Insightly
- Neohrabaná integrace prodejních procesů vede k omezené funkčnosti platformy v případě základních funkcí, jako je sledování e-mailů, sledování zákazníků a automatizace potenciálních zákazníků.
- Relativně vysoká cena, zejména při kombinaci plánu Enterprise s marketingovými a zákaznickými platformami Insightly.
Ceny Insightly
- Plus: 29 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Professional: 49 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5 (910+ recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 660 recenzí)
10. Maximizer
Maximizer je CRM software určený jak pro prodejní týmy, tak pro týmy zabývající se správou potenciálních zákazníků. Je optimalizován pro finanční a pojišťovací poradce, ale lze jej použít v různých odvětvích služeb. Pomáhá vedoucím pracovníkům shromažďovat informace, které potřebují k maximalizaci efektivity svého týmu a výnosů své organizace.
Maximizer CRM lze nasadit jak na místě, tak v cloudu, což poskytuje flexibilitu pro různé obchodní potřeby. Dobře se integruje s produkty Microsoftu, jako jsou Outlook, Word a Excel, což podnikům usnadňuje využití stávajících nástrojů.
CRM také podporuje přizpůsobení prostřednictvím uživatelsky definovaných polí (UDF), což umožňuje firmám přizpůsobit systém svým specifickým požadavkům.
Nejlepší funkce Maximizeru
- Pokročilé funkce pro správu prodeje, jako jsou prognózy prodeje a správa potenciálních zákazníků, prostřednictvím praktické správy prodejního procesu.
- Dashboardy vedoucích prodeje pro zobrazení pracovní zátěže prodejního týmu, správy příležitostí a míry uzavření obchodů
- Sledování produktivity prodejního týmu, správa území a automatizace e-mailů
- Integrace s nástroji jako Zapier pro automatizaci pracovních postupů
- Speciální funkce pro zajištění souladu s předpisy pro finanční a pojišťovací agentury
Omezení Maximizeru
- Uživatelská zkušenost s řízením pipeline není vždy intuitivní, zejména ve srovnání s některými uživatelsky přívětivými službami CRM typu drag-and-drop v tomto seznamu.
- Některé pokročilé funkce, jako například domácnosti, mohou být obtížné spravovat.
Ceny Maximizer
- Základní cena: 65 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Pro prodej: 79 $/měsíc na uživatele
- Pro finance: 79 $/měsíc na uživatele
- On-Premise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Maximizer
- G2: 4/5 (570+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (370+ recenzí)
11. HubSpot
HubSpot CRM nabízí komplexní sadu nástrojů pro správu interakcí se zákazníky, včetně správy kontaktů, sledování obchodů a sledování e-mailů. Dobře se integruje s marketingovými a prodejními nástroji a poskytuje informace v reálném čase, které pomáhají zefektivnit procesy.
Tento CRM software pro organizaci služeb zahrnuje funkce jako hodnocení potenciálních zákazníků, segmentace a reporting pro zvýšení efektivity prodeje a marketingu. Automatizační nástroje HubSpot pomáhají rozvíjet potenciální zákazníky a spravovat pracovní toky.
Nejlepší funkce HubSpot
- Vizuální ovládací panel pro sledování obchodů a kontaktů v reálném čase
- Dynamická segmentace založená na chování nebo demografických údajích pro zlepšení marketingových aktivit
- Robustní nástroje pro správu kontaktů, včetně sledování e-mailů a plánování schůzek
- Přizpůsobitelná automatizace e-mailového marketingu a personalizované následné kroky
- Široká škála integrací s jinými nástroji
Omezení HubSpot
- Bezplatná verze má omezení při importu dat z jiných platforem a postrádá pokročilé funkce, jako je automatizace marketingu a pracovní postupy.
- Vyžaduje upgrade na placené tarify pro funkce, jako je prediktivní hodnocení potenciálních zákazníků a vlastní reportování.
Ceny HubSpot
- Zdarma
- Sales Hub Starter: 20 $/měsíc na uživatele
- Sales Hub Professional: 100 USD/měsíc na uživatele, roční závazek a jednorázový poplatek za zprovoznění ve výši 1 500 USD
- Sales Hub Enterprise: Cena začíná na 150 USD/měsíc za uživatele, roční závazek a jednorázový poplatek za zprovoznění ve výši 3 500 USD.
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4 /5 (více než 12 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 300 recenzí)
12. Salesforce
Salesforce je známý svými robustními funkcemi pro prodej, marketing a zákaznický servis. Poskytuje pokročilé funkce, jako je správa pipeline, sledování potenciálních zákazníků a nástroje pro zapojení zákazníků.
CRM nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení prostřednictvím platformy AppExchange, která umožňuje firmám přizpůsobit systém svým potřebám. Podporuje správu a analýzu dat ve velkém měřítku, což z něj činí preferovanou volbu pro podniky.
Nejlepší funkce Salesforce
- Pokročilé funkce pro správu prodejních kanálů a interakcí se zákazníky
- Správa a analýza dat ve velkém měřítku
- Sofistikované zprávy a přehledy založené na umělé inteligenci pro obchodní analýzy
- Integrované nástroje pro spolupráci, které usnadňují komunikaci týmů
- Integrace s širokou škálou nástrojů třetích stran
Omezení Salesforce
- Nastavení a používání může být složité a vyžaduje značné školení.
- Obecně dražší než jiné možnosti CRM, zejména pro malé podniky.
Ceny Salesforce
- Starter Suite: 25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Pro Suite: 100 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Einstein 1 Sales: 330 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,4/5 (více než 23 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (780+ recenzí)
13. Pipedrive
Software Pipedrive CRM pro poskytovatele služeb se zaměřuje na správu prodejního procesu a nabízí vizuální rozhraní pro sledování obchodů a fází. Poskytuje funkce jako automatizované pracovní postupy, integraci e-mailů a prognózy prodeje pro optimalizaci prodejního procesu.
Pipedrive je navržen tak, aby byl uživatelsky přívětivý a přizpůsobitelný, což ho činí vhodným pro firmy, které chtějí zefektivnit své prodejní operace.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Přehledné vizuální rozhraní pro sledování obchodů a fází
- Vysoce přizpůsobitelný individuálním požadavkům týmu
- Snadný postup pro přidávání, vyhledávání a aktualizaci kontaktů
- Možnost hromadného importu nebo exportu dat
Omezení Pipedrive
- Nenabízí rozsáhlé nástroje pro automatizaci marketingu.
- Není ideální, pokud máte více poboček nebo produktů, které potřebujete spravovat.
Ceny Pipedrive
- Essential: 19 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 34 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 64 $/měsíc na uživatele
- Výkon: 74 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3 /5 (více než 2300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3000 recenzí)
14. Zoho CRM
Zoho CRM, jeden z cenově dostupnějších CRM nástrojů, nabízí širokou škálu funkcí, včetně správy potenciálních zákazníků, prognózování prodeje a automatizace marketingu. Dobře se integruje s dalšími aplikacemi Zoho a poskytuje jednotnou platformu pro obchodní operace.
Zoho CRM podporuje přizpůsobení prostřednictvím uživatelsky definovaných polí a nabízí pokročilé analytické funkce pro lepší rozhodování. Díky své cenové dostupnosti a škálovatelnosti je oblíbeným CRM systémem pro malé a střední podniky.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Nabízí robustní nástroje pro správu potenciálních zákazníků a jejich přeměnu na skutečné zákazníky.
- Funkce e-mailového marketingu a správy sociálních médií pro marketingové kampaně
- Konkurenceschopné cenové plány vhodné pro malé a střední podniky
- Lze přizpůsobit konkrétním požadavkům týmu
- Integruje se s mnoha dalšími nástroji, jako jsou Xero, Woocommerce atd.
Omezení Zoho CRM
- Ačkoli je software přizpůsobitelný, někteří uživatelé považují proces přizpůsobení za složitý a časově náročný.
- Ačkoli nabízí analytické funkce, někteří uživatelé považují pokročilé možnosti reportování za omezené ve srovnání s jiným CRM softwarem.
- Bezplatný tarif má velmi omezené funkce.
Ceny Zoho CRM
- Zdarma
- Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 34 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 37 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 900 recenzí)
Začněte ještě dnes s nejlepším bezplatným softwarem CRM pro poskytovatele služeb
Kdo řekl, že vaše CRM systémy by měly obsahovat pouze vaše kontaktní informace a některé základní automatizační funkce? Vyberte si moudře a váš nový nástroj bude schopen dělat vše, co potřebujete pro správu a zlepšení vztahů se zákazníky pro vaši malou firmu nebo rostoucí impérium.
ClickUp je více než jen nástroj pro řízení projektů. Když využijete všechny jeho funkce, stane se výkonným CRM softwarem pro vaše podnikání v oblasti služeb a zároveň vám umožní mít přehled o všech vašich obchodních procesech.
Vyzkoušejte si náš software pro správu vztahů se zákazníky sami díky plánu Free Forever!