10 nejlepších softwarů pro sledování zákazníků, které vám pomohou získat přehled a zdokonalit váš produkt

V neustále se měnícím obchodním prostředí nejsou údaje o zákaznících pouze užitečné – jsou životně důležitým motorem inovací a růstu. Každé kliknutí, nákup nebo interakce obsahuje kousek moudrosti, který můžete využít ke zlepšení svého produktu a udržení konkurenceschopnosti.
Abyste splnili často neuchopitelné očekávání zákazníků, musíte se ponořit hlouběji do jejich srdcí a myslí než kdykoli předtím. Právě zde přichází na řadu systém pro sledování zákazníků. Tyto špičkové řešení vám pomohou zmapovat a interpretovat složité chování a preference vašich kupujících.
V tomto článku vám představíme 10 nejlepších softwarů pro sledování zákazníků pro rok 2024 , které vám pomohou přizpůsobit vaši nabídku potřebám vašich klientů. ?
Co je software pro sledování zákazníků?
Software pro sledování zákazníků je výkonný nástroj, který firmám umožňuje sledovat, zaznamenávat a analyzovat interakce a chování zákazníků v různých kontaktních bodech. Poskytuje cenné informace o vaší zákaznické základně a pomáhá vám rozluštit preference, potřeby a očekávání vaší cílové skupiny.
Tento software shromažďuje data z webových stránek, mobilních aplikací, sociálních médií a e-mailů, aby vytvořil komplexní profil zákazníka, díky čemuž můžete v konečném důsledku zlepšit spokojenost zákazníků. ?
Mezi klíčové funkce obvykle patří sledování návštěv webových stránek, analýza historie nákupů, sledování aktivity na sociálních sítích a zaznamenávání interakcí se zákaznickým servisem. Prostřednictvím analýzy dat software pro sledování zákazníků identifikuje trendy, segmentuje vaši zákaznickou základnu a personalizuje marketingové a zákaznické služby.
Tento software je klíčový pro zvýšení spokojenosti a zážitků zákazníků, optimalizaci marketingových strategií a v konečném důsledku pro růst tržeb. Umožňuje vám a vašemu prodejnímu týmu činit informovaná rozhodnutí, přizpůsobovat nabídky a budovat trvalé vztahy s vašimi klienty tím, že zajišťuje, aby každá interakce byla smysluplná a produktivní.
Jak vybrat správný software pro sledování zákazníků
Zde je pět základních vlastností, které je třeba zohlednit při výběru nejlepšího softwaru pro sledování zákazníků:
- Uživatelská přívětivost: Software pro sledování by měl být dostatečně intuitivní, aby jej mohli používat členové týmu s různou úrovní technických dovedností.
- Integrace: Měl by se snadno propojit s vašimi stávajícími nástroji a systémy, jako jsou e-commerce, CRM systém a platformy pro e-mailový marketing.
- Analýzy a reporty: Schopnost generovat smysluplné poznatky ze shromážděných dat je klíčová pro informované rozhodování a efektivní marketingové strategie.
- Škálovatelnost: Software pro sledování zákazníků by měl být schopen zpracovávat rostoucí objemy dat a přizpůsobovat se měnícím se potřebám sledování bez přerušení.
- Bezpečnost: Ujistěte se, že software pro sledování splňuje předpisy o ochraně osobních údajů a nabízí robustní bezpečnostní opatření na ochranu citlivých údajů zákazníků.
10 nejlepších softwarů pro sledování zákazníků
Nyní, když víte, co je software pro sledování zákazníků a jak vybrat ten správný, je čas prozkoumat náš výběr 10 nejlepších řešení dostupných na trhu. Podrobně se podíváme na jejich funkce a výhody a ukážeme vám, jak mohou zvýšit spokojenost vašich zákazníků a zlepšit vaše sledování, takže zůstaňte s námi!
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která zjednodušuje složitost řízení vztahů se zákazníky ( CRM ) a umožňuje vám využít plný potenciál vašich zákaznických dat. Hladce integruje sledování prodejních kanálů, správu zákaznických účtů a usnadňuje spolupráci mezi jednotlivými odděleními.
ClickUp se odlišuje svou všestranností při analýze zákaznických dat. S více než 15 flexibilními zobrazeními, které máte k dispozici, můžete získat přehled o interakcích s potenciálními zákazníky, zákaznických cestách a dalších informacích. Ať už dáváte přednost jednoduchému seznamu nebo tabulkovému rozložení pro sledování, nebo složitější vizualizaci informací prostřednictvím zobrazení Gantt, Timeline a Board, ClickUp vám to umožní. ?
Funkce ClickUp Goals and Dashboards vám umožňují definovat cíle kampaně, časové osy a cíle a zároveň automaticky sledovat pokrok. Tyto funkce zajišťují, že váš marketingový trychtýř, plán týmu a řízení pracovní zátěže jsou dokonale sladěny, což vám umožňuje snadno spravovat svůj marketingový kalendář.
Pokud jde o analýzu testovacích variant, platforma vám umožňuje zaznamenávat data o chování uživatelů „před“ a „po“ a přehledně je konsolidovat v zobrazení seznamu nebo tabule pro snadné porovnání.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nabízí výkonné funkce CRM a bezplatné šablony přizpůsobené tak, aby zjednodušily vytváření a správu databáze zákazníků.
- Kvalifikujte potenciální zákazníky a organizujte důležité údaje pomocí formulářů ClickUp.
- ClickUp Dashboards pro hlubší vhled do údajů o vašich zákaznících a kompletní přehled o všech činnostech souvisejících se zákazníky.
- Nabízí více než 15 možností zobrazení pro správu pracovních postupů a zpracování dat, včetně seznamu, tabule, kalendáře a tabulky.
- Umožňuje automatické podávání zpráv o pokroku pomocí ClickUp Goals.
- Integrace s více než 1 000 aplikacemi a službami třetích stran pro vylepšení CRM zkušeností.
Omezení ClickUp
- Podle některých uživatelů může být platforma pomalá.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. HubSpot
HubSpot je renomovaný a velmi univerzální nástroj pro sledování zákazníků a správu vašich obchodních vztahů. Nabízí komplexní sadu funkcí, které zjednodušují automatické zadávání dat, správu potenciálních zákazníků, sledování dokumentů, správu pipeline a ticketing – to vše v jediném, uživatelsky přívětivém balíčku.
Tento software vám umožňuje sledovat různé aspekty CRM, včetně webové interakce pro identifikaci nových potenciálních zákazníků, dosažení stávajících cílů a aktivit v oblasti vztahů se zákazníky prostřednictvím integrovaných funkcí pro vytváření reportů.
Pohodlný způsob, jak zvýšit svou produktivitu, je prostřednictvím integrací – App Marketplace od HubSpot nabízí široký výběr více než 1 000 integrací, včetně integrace pro ClickUp. ?
Nejlepší funkce HubSpot
- Snadno přidávejte, sledujte a komunikujte s kontakty pomocí časové osy interakcí a e-mailových oznámení.
- Poskytuje jasný přehled o stavu vaší prodejní pipeline a efektivně stanovuje priority úkolů.
- Sleduje aktivitu na webu a v e-mailech, plnění cílů a aktivity zákazníků s přehledným reportováním.
- Nástroj CRM se integruje s více než 1 000 nástroji, včetně ClickUp.
Omezení HubSpot
- Přihlášení trvá dlouho
- Pro některé uživatele je v porovnání s jinými softwary pro zákaznický servis poněkud drahý.
Ceny HubSpot
- Zdarma
- Starter: 20 $/měsíc (pouze pro nové zákazníky)
- Profesionální: 1 600 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
3. EngageBay
EngageBay je výkonný software pro sledování zákazníků, který zjednodušuje způsob, jakým firmy spravují své zákazníky. Kombinací funkcí CRM, automatizace marketingu a helpdesku umožňuje organizacím zefektivnit interakce se zákazníky, efektivně sledovat potenciální zákazníky a zlepšit zákaznický servis.
Tento systém umožňuje společnostem systematicky zaznamenávat a ukládat komunikaci se zákazníky. Tento centralizovaný přístup zachycuje všechny interakce a poskytuje cenné informace o vztazích se zákazníky. ?
Pomocí helpdesku můžete snadno sledovat e-maily a webové chaty a konsolidovat kontakty a interakce se zákazníky, včetně nákupů a odeslaných formulářů. Software zároveň převádí data o zákaznících do přehledných reportů, což vám umožňuje činit rozhodnutí na základě dat, identifikovat trendy a vylepšovat strategie zapojení zákazníků.
Nejlepší funkce EngageBay
- Kombinuje funkce CRM, automatizace marketingu a helpdesku.
- Ukládá relevantní data do systému CRM pro komplexní přehled o zákaznících.
- Převádí zákaznická data do reportů pro rozhodování založené na datech.
- Zahrnuje robustní funkce pro zákaznický servis, včetně sledování e-mailů a webového chatu.
Omezení EngageBay
- Strmá křivka učení
Ceny EngageBay
- Navždy zdarma
- Základní: 13,79 $/měsíc na uživatele
- Růst: 45,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 91,99 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze EngageBay
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
4. Monday. com
S Monday.com můžete sledovat různé interakce se zákazníky, od historie nákupů a e-mailové aktivity až po správu nabídek a digitální podpisy. Tento komplexní přístup vám poskytuje 360stupňový pohled na vaše vztahy se zákazníky. ?
Díky více než 50 integracím tento software zajistí, že váš tým bude moci snadno sledovat interakce s klienty napříč různými kanály, konsolidovat vaše data a zefektivnit váš pracovní postup.
Ačkoli Monday.com nabízí řadu funkcí pro správu projektů a týmů, někteří uživatelé uvádějí, že není příliš uživatelsky přívětivý. Pokud váš tým potřebuje jednodušší nástroj, můžete vyzkoušet některé oblíbené alternativní řešení.
Monday.com – nejlepší funkce
- Sleduje historii nákupů, e-mailovou aktivitu, návrhy, podpisy a další.
- Sleduje interakce zákazníků napříč více kanály pomocí více než 50 integrací.
- Má přizpůsobitelný ovládací panel
Omezení Monday.com
- Podle některých recenzentů je jeho používání složité.
- Pro některé uživatele drahé
Ceny Monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
5. Zoho CRM
Zoho CRM zjednodušuje sledování zákazníků díky výkonným analytickým a automatizačním funkcím. Umožňuje firmám činit informovaná rozhodnutí, předvídat chování zákazníků a zefektivnit provoz, což z něj činí nezbytný nástroj pro budování vztahů se zákazníky. Pomocí pokročilých analytických nástrojů můžete získat cenné informace a vytvářet personalizované zákaznické cesty napříč různými komunikačními kanály.
Umělá inteligence Zoho, Zia, pomáhá vašemu prodejnímu týmu orientovat se a vyhledávat v databázi CRM. Díky předpovědi, kdy zákazník pravděpodobně uskuteční další nákup, můžete s ním proaktivně komunikovat, nabízet relevantní produkty nebo služby a zlepšovat jeho zážitky.
Výjimečnou funkcí je mobilní aplikace Zoho CRM, která umožňuje prodejním týmům komunikovat s potenciálními zákazníky, přistupovat k důležitým zákaznickým údajům a sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) i na cestách.
Zoho CRM je rozumná volba, ale pro ty, kteří nejsou s tímto druhem softwaru příliš obeznámeni, může představovat určitou náročnost na naučení. Chcete-li najít vhodnou náhradu, prozkoumejte náš výběr alternativ k Zoho.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Umožňuje nahlédnout do aktivit potenciálních zákazníků, preferencí zákazníků a důležitých dokumentů pro informované rozhodování.
- Zahrnuje pokročilé analytické nástroje, které vám pomohou získat praktické poznatky pro vytváření personalizovaných zákaznických cest.
- Zapojuje zákazníky napříč různými komunikačními kanály
- AI asistent pro předpovídání chování zákazníků
Omezení Zoho CRM
- Nástroj CRM může být pro nové uživatele složitý.
- Obtížné stahování a shromažďování dat
Ceny Zoho CRM
- Standard: 14 €/měsíc na uživatele
- Profesionální: 23 €/měsíc na uživatele
- Podnik: 40 € měsíčně na uživatele
- Ultimate: 52 €/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,0/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
6. Salesforce
Salesforce je cloudový software, který slouží jako komplexní centrum pro správu různých aspektů vztahů se zákazníky, od kontaktních informací po údaje o prodeji a interakce se zákaznickým servisem.
Jednou z jeho vynikajících funkcí je intuitivní ovládací panel, který nabízí rychlý a přehledný přehled vašich prodejních dat. Toto vizuální znázornění zjednodušuje proces sledování interakcí s klienty a průběhu prodeje. ?
Díky funkci správy kontaktů můžete zefektivnit informace o zákaznících a centralizovat všechna data na jednom přístupném místě. Usnadňuje to sledování interakcí s klienty a zlepšuje správu vztahů.
Salesforce poskytuje uživatelům automatizační funkce, které zefektivňují rutinní úkoly, jako jsou následné e-maily a personalizovaná oznámení založená na chování a preferencích zákazníků. Tato funkce nejen snižuje manuální práci, ale také zlepšuje provádění kampaní a zapojení zákazníků.
Salesforce můžete také integrovat s ClickUp a vytvořit tak silnou synergii, která podpoří sdílení dat, spolupráci týmů a správu vztahů se zákazníky.
Nejlepší funkce Salesforce
- Sleduje kontaktní údaje zákazníků, údaje o prodeji a interakce se službami.
- Poskytuje rychlý přehled informací o prodeji pro efektivní sledování.
- Centralizuje údaje o zákaznících pro efektivní sledování a správu vztahů.
Omezení Salesforce
- Otevření potenciálního zákazníka vyžaduje čas
- Pro některé uživatele drahé
Ceny Salesforce
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,3/5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 17 000 recenzí)
7. Pipedrive
Pipedrive je vaší cestou k vynikající efektivitě a poznání zákazníků, která revolučním způsobem mění způsob, jakým sledujete, spravujete a zlepšujete vztahy se zákazníky. S tímto softwarem můžete vytvořit rozsáhlou databázi kontaktů a organizací a zároveň uchovávat podrobnou historii interakcí, takže vám neunikne žádný detail.
Automatizace hraje hlavní roli, od e-mailového marketingu po následné kroky, což vám umožňuje soustředit se na to, co je skutečně důležité: budování silných vztahů se zákazníky. S AI Sales Assistant nejen automatizujete opakující se úkoly, ale také určíte, kdy budou vaši klienti připraveni na další nákup.
Ale to není vše! ?
Vizuální panely a přizpůsobitelné zprávy Pipedrive fungují jako vaše osobní analytické centrum, které vám umožní identifikovat úzká místa, sledovat výkonnostní metriky, stanovit realistické cíle a činit informovaná rozhodnutí.
Pokud se vám používání tohoto softwaru zdá složité, můžete vždy vyzkoušet některé z alternativ Pipedrive.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Poskytuje automatizaci a přehledy pro zlepšení vztahů se zákazníky.
- Vytváří rozsáhlou databázi kontaktů a organizací s historií interakcí.
- Obsahuje vizuální panely a přizpůsobitelné přehledy pro informované rozhodování.
- AI Sales Assistant pro předpovídání dalších nákupů zákazníků
Omezení Pipedrive
- Strmá křivka učení
- Omezené integrace
Ceny Pipedrive
- Základní: 9,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 19,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 39,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59,90 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
8. Churn360
Churn360 je váš nepostradatelný software pro úspěch zákazníků, který se věnuje monitorování chování klientů, označování potenciálních rizik odchodu a posilování úsilí o udržení zákazníků . Poskytuje 360stupňový pohled na vaše zákazníky díky integraci dat z vašeho CRM systému, komunikačních kanálů a finančních zpráv, čímž nabízí kompletní přehled o cestě zákazníka.
Tento software sleduje zákazníky po celou dobu jejich životního cyklu a poskytuje zástupcům zákaznické podpory důležité informace pro kontextovou podporu. Automatizuje také procesy zákaznické spokojenosti a zefektivňuje váš pracovní postup.
Segmentace Churn360 založená na behaviorálních spouštěčích umožňuje personalizované kampaně, které podporují přijetí produktu a spokojenost zákazníků. Navíc nabízí sdílené dashboardy, push notifikace a robustní funkce pro sledování zákazníků. Tento nástroj se snadno integruje s populárními SaaS nástroji, jako jsou Intercom, HubSpot, Gmail a další.
Nejlepší funkce Churn360
- Sleduje chování zákazníků, aby identifikoval potenciální rizika odchodu zákazníků.
- Integruje data z CRM systémů, komunikačních kanálů a finančních zpráv pro komplexní přehled.
- Sleduje zákazníky během celé jejich cesty
Omezení Churn360
- Omezený počet kontaktů se zákazníky
Ceny Churn360
- Startup: 199 $/měsíc
- Profesionální: 499 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Churn360
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 5/5 (5+ recenzí)
9. Bitrix24
Bitrix24 CRM není jen systém pro sledování zákazníků, je to vaše brána k přizpůsobeným e-mailovým kampaním a generování potenciálních zákazníků. Díky možnosti zadávat nebo importovat kontakty se platforma stává vaším datovým trezorem, který zaznamenává každou interakci, ať už se jedná o telefonní hovory, schůzky nebo e-maily. Toto pečlivé sledování vám poskytne živý obraz o stavu vašich vztahů s každým klientem.
Řešení CRM se pyšní výjimečným ovládacím panelem, který slouží jako vaše velitelské centrum pro sledování prodejního trychtýře. Umožňuje vám získat přehled, určit oblasti vyžadující zvláštní pozornost a ujistit se, že jste se svými zákazníky na správné cestě. ?️
Nejlepší funkce Bitrix24
- Ukládá data z telefonních hovorů, schůzek a e-mailů, aby byl zachován kompletní přehled o klientech.
- Vytváří přizpůsobené e-mailové kampaně, které efektivně osloví vaše potenciální zákazníky.
- Podporuje týmovou spolupráci a komunikaci v rámci platformy pro plynulé sledování zákazníků.
Omezení Bitrix24
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
Ceny Bitrix24
- Navždy zdarma
- Základní: 49 $/měsíc za pět uživatelů
- Standard: 99 $/měsíc za 50 uživatelů
- Professional: 199 $/měsíc za 100 uživatelů
- Enterprise: 399 $/měsíc za 250 uživatelů
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 700 recenzí)
10. Hiver
Hiver je především softwarové řešení pro správu e-mailových ticketů a je vaším klíčem k efektivnímu a spolehlivému zákaznickému servisu přímo z vašeho účtu Gmail. Můžete snadno sledovat příchozí dotazy zákazníků, dokud nedosáhnou uspokojivého řešení. ?
Hiver vám umožňuje automatizovat pracovní postupy, provádět pokročilé analýzy a pečlivě sledovat důležité metriky podpory, jako je průměrná doba řešení a doba první odezvy, a to vše v rozhraní Gmailu. Ale nezůstává jen u e-mailů. Nabízí rozšíření pro Chrome pro vývojáře a widget pro živý chat pro interakci v reálném čase s návštěvníky webových stránek. Můžete také shromažďovat cennou zpětnou vazbu od klientů prostřednictvím průzkumů CSAT na vašem webu.
Nejlepší funkce Hiver
- Automatizuje procesy pro zefektivnění zákaznické podpory
- Shromažďuje cennou zpětnou vazbu prostřednictvím průzkumů CSAT na vašem webu.
- Vylepšuje zákaznický servis díky sledování dat a metrik v reálném čase.
Omezení Hiver
- Dlouhá doba načítání
- Podprůměrná mobilní aplikace
Ceny Hiver
- Lite: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Elite: 59 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Hiver
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Připravte se na úspěch s nejlepším systémem pro sledování zákazníků
Software pro sledování zákazníků je klíčem k získání cenných informací o vašich zákaznících. Tyto nástroje nabízejí řadu výhod, od správy potenciálních zákazníků až po analýzu dat v reálném čase, a zajišťují, že vaše cesta k hlubším vztahům se zákazníky a obchodnímu úspěchu je jasná a přímá.
Chcete-li snadno spravovat vztahy se zákazníky, sledovat potenciální zákazníky a poučit se z interakcí se zákazníky, zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte přizpůsobovat své produkty nebo služby potřebám a očekáváním svých zákazníků. ?