Top 10 softwarů pro správu kontaktů pro profesionální služby 2025

Hledáte perfektní nástroj, který vám pomůže udržet vaše profesionální kontaktní údaje přehledně uspořádané?
Software pro správu kontaktů pomáhá agenturám a firmám poskytujícím profesionální služby spravovat kontaktní údaje, ukládat záznamy o kontaktech, sledovat interakce s kontakty a automatizovat související úkoly.
V tomto článku vysvětlíme, co přesně je software pro správu kontaktů, a představíme vám 10 nejlepších softwarových řešení pro správu kontaktů pro firmy poskytující profesionální služby v roce 2024.
Tyto řešení pro správu kontaktů nabízejí řadu funkcí, které vám pomohou zlepšit vztahy se zákazníky, zefektivnit provoz a zvýšit prodej. ?
Co je software pro správu kontaktů?
Software pro správu kontaktů je nástroj, který pomáhá firmám ukládat, organizovat a sledovat záznamy o kontaktech nebo informace o klientech, potenciálních zákaznících a dalších důležitých osobách.
Nejlepší software pro správu kontaktů lze použít k ukládání základních kontaktních informací, jako jsou jména, adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy. Můžete jej také použít k ukládání podrobnějších informací o zákaznících a podrobností o společnosti, včetně pracovních pozic, příslušnosti ke společnosti a historie nákupů.
Nástroje pro správu kontaktů navíc fungují podobně jako software CRM. Spolu se záznamy o kontaktech mohou týmy tyto informace využít v prodejním procesu a zaznamenávat veškerou historii komunikace, interakce a aktualizace.
Jaký je rozdíl mezi softwarem pro správu kontaktů a CRM?
Software pro správu kontaktů a systémy pro správu vztahů se zákazníky (CRM) jsou skvělé pro sledování vašich zákazníků a klientů. Jaký je ale rozdíl mezi těmito dvěma nástroji pro správu klientů?
Software pro správu kontaktů slouží k ukládání a organizování základních kontaktních údajů, konkrétně vašich kontaktních údajů a informací, jako jsou jména, adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy. Je to skvělý způsob, jak mít všechny kontakty na jednom místě a snadno najít potřebné informace.
Systém CRM pro prodej jde ještě o krok dál a sleduje a analyzuje údaje o zákaznících. Pomůže vám sledovat příležitosti, interakce se zákaznickým servisem a vše ostatní ve vašem prodejním trychtýři.
Systémy CRM také automatizují úkoly, jako je odesílání následných e-mailů a plánování schůzek. Díky tomu se váš prodejní tým může soustředit na důležitější věci, jako je uzavírání obchodů v prodejním procesu a poskytování vynikajícího zákaznického servisu.
Co hledat v softwaru pro správu kontaktů?
Zde jsou některé z klíčových funkcí, které by firmy poskytující profesionální služby měly hledat v nejlepším podnikovém softwaru, softwaru pro správu kontaktů a softwaru pro správu klientů:
- Robustní databáze kontaktů , která dokáže uložit všechny vaše kontakty a uspořádat data o potenciálních a stávajících zákaznících v prodejním trychtýři a další důležité kontaktní informace na jednom místě.
- Sledování interakcí pro sledování všech vašich interakcí s kontakty, včetně e-mailů, telefonních hovorů a schůzek
- Automatizace úkolů pro automatizaci základních úkolů, jako je plánování schůzek a odesílání následných e-mailů – ideálně prostřednictvím nástrojů pro správu projektů.
- Komplexní reportování, které poskytuje přehled o vašich kontaktních údajích a interakcích, abyste mohli sledovat svůj pokrok a identifikovat oblasti, které je třeba ve vašem prodejním procesu zlepšit.
Nejlepší software pro správu kontaktů je ten, který vaší agentuře nebo firmě pomůže budovat lepší vztahy s klienty, zvýšit prodej a zlepšit celkovou efektivitu vašich obchodních dat.
10 nejlepších nástrojů pro reporting klientů pro digitální agentury
Hledáte nejlepší software pro správu kontaktů a potenciálních zákazníků, který zefektivní proces reportování vaší digitální agentury? Zde je náš výběr nejlepších CRM a softwaru pro správu kontaktů pro agentury, firmy a prodejní týmy.
1. ClickUp
ClickUp CRM je výkonný nástroj, který vám pomůže spravovat seznam kontaktů, sledovat prodejní pipeline a uzavřít více obchodů.
Použijte ClickUp Tasks, abyste se ujistili, že váš tým následuje po prodejních hovorech. Asistent psaní ClickUp AI vám pomůže psát e-maily, které pomáhají udržovat silné vztahy se zákazníky.
Aby bylo sledování všech těchto informací jednodušší, můžete použít jednu ze šablon ClickUp, jako je šablona pro správu kontaktů od ClickUp, šablona pro správu účtů ClickUp nebo šablona CRM ClickUp.
- Správa obchodních příležitostí
- Úkoly a poznámky
- Vlastní pole
- AI asistent
ClickUp CRM je také integrován s ClickUp Docs, takže můžete snadno vytvářet a ukládat dokumenty související s vašimi kontakty a obchodními příležitostmi. Všechny tyto informace můžete sledovat pomocí ClickUp Project Dashboards.
Pokud hledáte výkonné a snadno použitelné CRM řešení, ClickUp CRM a CRM šablony jsou skvělou volbou.
Nejlepší funkce ClickUp
- Škálovatelné pro přizpůsobení růstu
- Nabízí různé cenové plány, které vyhovují různým rozpočtům.
- K dispozici je více než 1 000 integrací.
- Vyberte si z více než 1 000 šablon
- Spravujte své kontakty a prodejní pipeline
- Integruje se s ClickUp Docs, takže můžete snadno vytvářet a ukládat dokumenty související s vašimi kontakty a obchodními příležitostmi.
Omezení ClickUp
- Složitý program, jehož osvojení vyžaduje školení a trpělivost
- Mobilní aplikace zatím nenabízí tolik funkcí jako desktopová verze (ale brzy se to změní!).
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: doplněk za 5 $ k jakémukoli placenému tarifu
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 566+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 796+ recenzí)
2. Vcita
Vcita je cloudový software pro správu kontaktů a CRM pro malé poskytovatele služeb. Pomáhá spravovat vztahy s klienty, schůzky a fakturaci. Umožňuje také automatizovat úkoly a uvolnit čas, abyste se mohli lépe věnovat klientům.
Vcita dokáže automatizovat činnosti jako plánování schůzek, zasílání faktur a sledování plateb.
CRM také usnadňuje zapojení klientů, kteří si mohou rezervovat schůzky, prohlížet informace o svém účtu a platit faktury prostřednictvím samoobslužného portálu.
Nejlepší funkce Vcita
- Velmi přátelský a ochotný tým zákaznického servisu
- Cenově dostupný software vhodný pro malé firmy
- Hlavní platforma pro správu kontaktů nabízí přehledný a uživatelsky přívětivý design.
Omezení Vcita
- Časté technické problémy a poruchy, které ovlivňují funkčnost a přístupnost
- Omezená integrace e-mailů může být pro některé uživatele nevýhodou.
Ceny Vcita
- Essentials: 24 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Podnikání: 49 $ měsíčně pro jednoho uživatele
- Platinum: 83 $/měsíc pro jednoho uživatele
Hodnocení a recenze Vcita
- G2: 4,5/5 (63+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (249+ recenzí)
3. Outreach
Outreach pomáhá firmám automatizovat a personalizovat jejich prodejní aktivity.
Tato platforma pro prodejní aktivity a nástroj pro správu kontaktů se integruje s celou řadou nejlepších B2B CRM řešení, jako jsou Salesforce, HubSpot CRM a Zoho CRM. Uživatelé Outreach mohou importovat své kontaktní údaje ze svého softwaru pro správu kontaktů do Outreach.
Jakmile jsou data z řešení pro správu kontaktů importována, lze Outreach použít k automatizaci a personalizaci komunikace s těmito kontakty.
Outreach může být dobrou volbou pro prodejní týmy a týmy zákaznických služeb, ale nejedná se o specializovaný systém pro správu kontaktů pro agentury nebo poskytovatele služeb.
Nejlepší funkce Outreach
- Odesílá automatické e-maily potenciálním zákazníkům
- Organizuje a zefektivňuje proces podpory prodeje
- Sekvence, šablony a úryvky jsou velmi uživatelsky přívětivé.
Omezení dosahu
- Podle některých recenzentů je nastavení složité a náročné pro školení týmů.
- Recenzenti se domnívali, že některé funkce, jako například personalizace, nefungovaly hladce.
- V porovnání s jinými systémy pro správu kontaktů může být obtížné pro jednorázové sekvence.
Ceny Outreach
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Outreach
- G2: 4,3/5 (3 233+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (289+ recenzí)
4. Nextiva
Nextiva je jako komplexní řešení pro všechny vaše potřeby v oblasti obchodní komunikace.
Řešení pro správu kontaktů nabízí služby VoIP telefonie, videokonference, zasílání zpráv, SMS, chat, průzkumy a nástroje pro spolupráci, které vám pomohou navázat hlubší vztahy s vašimi klienty.
Nextiva nabízí řadu dalších nástrojů a funkcí pro správu kontaktů, které vám umožní ukládat a spravovat kontaktní informace, sledovat interakce a vytvářet vlastní zprávy.
Pokud však hledáte specializovaný software pro správu kontaktů nebo CRM, existuje řada dalších možností, které nabízejí širší škálu funkcí pro správu kontaktů.
Nejlepší funkce Nextiva
- Vynikající doplňkové možnosti, které vylepšují služby
- Snadné použití s užitečnou zákaznickou podporou
- Vynikající kvalita zvuku při telefonních hovorech
Omezení Nextiva
- Služba může být někdy nestabilní, dochází k výpadkům hovorů a odpojení.
- Služba je náchylná k technickým problémům v rámci softwaru pro správu kontaktů.
- I přes podporu je obtížné vyřešit technické problémy
Ceny Nextiva
- Business Communication Essential: 26 $/měsíc na uživatele
- Business Communication Professional: 31 $/měsíc na uživatele
- Business Communication Enterprise: 41 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Nextiva
- G2: 4,4/5 (2 496+ recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (229+ recenzí)
5. ActiveCampaign
ActiveCampaign CRM & Sales Automation zvyšuje prodej tím, že zlepšuje způsob, jakým získáváte, prověřujete a oslovujete potenciální zákazníky.
Tento software pro správu kontaktů vám umožňuje sledovat všechny kontakty a informace o zákaznících a automatizovat opakující se úkoly. Můžete automaticky odesílat osobní e-maily každému novému potenciálnímu zákazníkovi, vytvářet následné schůzky nebo vytvářet kontakt Salesforce při návštěvě stránky.
ActiveCampaign může být skvělou volbou pro B2C podniky, které chtějí kombinovat zákaznická data s pipeline a automatizacemi pro optimální efektivitu.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Spousta možností přizpůsobení v rámci softwaru pro správu kontaktů
- Široká škála funkcí pro rozvoj podnikání
- Robustní možnosti automatizace, možnost nastavení více scénářů
Omezení ActiveCampaign
- Někteří uživatelé mají pocit, že rozhraní není uživatelsky přívětivé.
- Vyžaduje strmé učení a je třeba si zapamatovat mnoho věcí.
- Integrace s více e-mailovými adresami pro osoby, které pracují ve více než jedné společnosti
- Žádná bezplatná verze
Ceny ActiveCampaign
- Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Professional: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,4/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (2 254+ recenzí)
6. Zendesk Sell
Zendesk Sell je CRM řešení pro prodejce, které pomáhá spravovat údaje o zákaznících, sledovat interakce a automatizovat úkoly.
Platforma pro správu vztahů se zákazníky nabízí řadu funkcí pro správu kontaktů a zákaznické cesty, jako je databáze kontaktů, sledování interakcí a automatizace úkolů.
Pokud chcete zlepšit správu kontaktů pomocí softwaru pro správu zákaznické databáze nebo CRM, Zendesk Sell může být skvělou volbou!
Nejlepší funkce Zendesk Sell
- Cena je vzhledem k tomu, co nabízí, dostupná ve srovnání s jinými softwarovými řešeními pro správu kontaktů v tomto seznamu.
- Vynikající pro prodejní tým nebo komunikaci s klienty, která vyžaduje stručné kontaktní údaje.
- Intuitivní systém, který se snadno používá
Omezení Zendesk Sell
- Někteří uživatelé hlásí potíže s integrací e-mailové a telefonní aplikace.
- Omezené možnosti přizpůsobení a zobrazení s obtížným filtrováním
- Omezené možnosti reportingu pro administrátory
Ceny Zendesk Sell
- Sell Team: 19 $/měsíc pro 5 agentů
- Sell Growth: 55 $/měsíc pro 5 agentů
- Sell Professional: 115 $/měsíc na agenta
Hodnocení a recenze Zendesk Sell
- G2: 4,2/5 (477+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
7. HubSpot
HubSpot je výkonný CRM systém, který pomáhá firmám všech velikostí spravovat a oslovovat zákazníky.
Nabízí také bezplatný software pro správu kontaktů, který vám umožní uchovávat kontaktní údaje. Můžete snadno vytvářet kontakty a záznamy o kontaktech, zaznamenávat související prodejní aktivity a prohlížet historii komunikace s klienty.
HubSpot CRM vám umožňuje ukládat všechny kontaktní informace o zákaznících na jednom místě, sledovat interakce se zákazníky, automatizovat úkoly a generovat zprávy.
Nejlepší funkce HubSpot
- Hladká integrace správy vztahů se zákazníky a automatizace prodeje
- Uživatelsky přívětivá platforma s rozsáhlou knihovnou školení, blogem a užitečnými zdroji
- Skvělá automatizace s snadno vytvářenými pracovními postupy
Omezení HubSpot
- Někteří uživatelé si stěžují na integrační možnosti a funkčnost softwaru pro správu.
- Může být drahé, pokud potřebujete více funkcí a upgradů.
- Některé nástroje mají omezené možnosti přizpůsobení.
Ceny HubSpot
- Zdarma
- Starter: 20 $/měsíc
- Profesionální: 1 600 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 624 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (3 788+ recenzí)
8. Pipedrive
PipeDrive nabízí vizuální prodejní pipeline, díky které snadno uvidíte, v jaké fázi prodejního procesu se každá zakázka právě nachází. Obsahuje také funkce pro správu úkolů, nastavení připomínek a generování reportů.
Vizuální pipeline PipeDrive usnadňuje sledování stavu jednotlivých obchodů, takže můžete spravovat úkoly, nastavovat připomenutí a sledovat svůj pokrok.
PipeDrive také generuje zprávy, které vám pomohou sledovat vaše prodejní výsledky a identifikovat trendy.
Celkově lze říci, že PipeDrive je výkonný software pro správu vztahů se zákazníky, který může pomoci firmám všech velikostí uzavřít více obchodů.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Nabízí skvělý poměr ceny a výkonu
- Platforma je rychlá a snadno použitelná.
- Vynikající vizuální přístup ke správě pipeline
Omezení Pipedrive
- Omezené možnosti pokročilého přizpůsobení
- Rozhraní a výkon mobilní aplikace vyžadují vylepšení.
- Několik recenzentů si stěžuje, že vzhled aplikace potřebuje aktualizovat.
Ceny Pipedrive
- Pokročilý: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 28 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 50 $/měsíc na uživatele
- Power: 65 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 662 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (2 866+ recenzí)
9. Freshworks
Cloudový CRM software Freshworks založený na umělé inteligenci pomáhá firmám efektivněji spravovat interakce se zákazníky.
Freshworks také nabízí sadu produktů, které pomáhají firmám všech velikostí zlepšit jejich zákaznický servis, IT podporu a procesy v oblasti lidských zdrojů.
Jeho CRM nabízí řadu funkcí pro vytvoření systému správy kontaktů, včetně databáze kontaktů, sledování interakcí a automatizace úkolů.
Freshworks je oblíbenou volbou pro firmy všech velikostí, protože nabízí širokou škálu funkcí, je snadno použitelný a cenově dostupný. Byl také oceněn řadou organizací, včetně Gartner, Forrester a Capterra.
Nejlepší funkce Freshworks
- Funkce automatizace pomáhají zvýšit efektivitu a zajistit včasnou reakci na požadavky zákazníků.
- Integrace s dalšími oblíbenými nástroji a platformami
- Intuitivní a snadno ovladatelné uživatelské rozhraní umožňuje hladké zapojení nových uživatelů.
Omezení Freshworks
- Občasná pomalá reakce týmu zákaznického servisu
- Mobilní verze může vyžadovat vylepšení, pokud jde o její funkčnost.
- Omezené možnosti přizpůsobení při použití kombinace aplikací Freshworks
Ceny Freshworks
- Růst: 29 $/měsíc na agenta
- Pro: 69 $/měsíc na jednoho agenta
- Enterprise: 109 $/měsíc na jednoho agenta
Hodnocení a recenze Freshworks
- G2: 4,5/5 (7 310+ recenzí)
- Capterra: N/A
10. Copper
Copper je snadno použitelná platforma CRM vytvořená pro firmy, které používají Google Workspace.
Nástroj pro správu kontaktů je navržen tak, aby byl snadno použitelný, i když nejste obeznámeni s CRM softwarem.
Copper se integruje s Gmailem, Kalendářem Google, Kontakty Google a Diskem Google, takže můžete snadno sledovat své kontakty, obchody a aktivity.
Nejlepší funkce Copper
- Snadné použití a integrace se všemi nástroji Google Workspace
- Umí automatizovat úkoly, jako je odesílání následných e-mailů a plánování schůzek.
- Pomáhá navazovat silné vztahy s klienty.
Omezení Copper
- Vzhledem k mnoha funkcím může být jeho používání zpočátku trochu náročné.
- Omezené možnosti generování reportů
- Ne vždy rozpozná duplicitní obchodní kontakty.
Ceny Copper
- Základní: 29 $/měsíc na uživatele
- Professional: 59 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Copper
- G2: 4,5/5 (1 111+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (574+ recenzí)
Výběr nejlepšího softwaru pro správu kontaktů pro vaši firmu
Nejlepší software pro správu kontaktů pro vaši firmu bude záviset na vašich konkrétních potřebách a požadavcích.
Prošli jsme 10 nejlepších softwarů pro správu kontaktů a představili jsme širokou škálu funkcí a vlastností, které vám pomohou zlepšit vztahy se zákazníky. Teď je řada na vás. Vyzkoušejte je zdarma a zjistěte, který z nich bude pro vaši společnost nejvhodnější.
Pokud jde o základní potřeby správy kontaktů, prodejní a marketingové týmy často potřebují více než jen systém pro správu kontaktů. Pro sledování prodejních příležitostí, automatizaci správy kontaktů a e-mailového marketingu, podporu prodejního trychtýře, automatizaci pracovních postupů a snadnou správu dat a sledování kontaktů je nejvhodnější CRM.
Chcete ještě více posílit své vztahy? Zvažte další obchodní nástroje, jako je software pro udržení zákazníků, šablony prodejních zpráv, software OKR a šablony zpráv o pokroku, které doplní váš CRM software nebo nástroje pro správu kontaktů!
ClickUp je nejlepší software pro správu kontaktů pro profesionální služby a agentury, které očekávají růst. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes a zjistěte, jak vám může pomoci zlepšit správu kontaktů a projektů!