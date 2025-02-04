10 nejlepších softwarů B2B CRM pro prodejní týmy v roce 2025

Prodej B2C může být založen na emocionálních transakcích, ale pokud prodáváte B2B, potřebujete racionálnější a promyšlenější přístup – a váš systém pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) to musí odrážet.
Přibližně 55 % uživatelů CRM softwaru jsou prodejci B2B. Problémem je, že běžné CRM nástroje jsou často orientovány na B2C a nemusí být ideální pro potřeby B2B, které zahrnují jednání s více zúčastněnými stranami, složitou písemnou komunikaci a strategická jednání na každém kroku. ??
Pokud tedy chcete posunout své B2B aktivity na vyšší úroveň, jste na správném místě. Vytvořili jsme tohoto komplexního průvodce 10 nejlepšími softwarovými řešeními B2B CRM.
Podívejte se na naše recenze a hodnocení jednotlivých produktů a vyberte si ten správný nástroj, který posílí vaše obchodní zástupce a rozšíří vaši klientskou základnu!
Co je B2B CRM?
Systém pro řízení vztahů se zákazníky v oblasti business-to-business (B2B CRM) je specializovaný softwarový nástroj pro řízení a optimalizaci komplexních vztahů se zákazníky (podniky) a prodloužených prodejních cyklů , které jsou běžné v obchodu B2B.
Na rozdíl od CRM systémů B2C (business-to-consumer), které se často zaměřují na správu rychlých transakcí s nižší hodnotou, je software B2B CRM přizpůsoben tak, aby podporoval personalizovanější vztahy s klienty a komunikaci – a v konečném důsledku i vaše transakce s vyšší hodnotou ve vašem CRM systému. ?
Můžete očekávat funkce pro:
- Získávání údajů o potenciálních zákaznících ze zdrojů, jako jsou webové stránky, chaty, hovory a e-maily
- Podpora plánovaných (neemocionálních) nákupů
- Správa prodejního procesu
- Sledování výkonu v rámci prodejních procesů
- Osobní komunikace při opakovaných nákupech (ideální pro obchodní zástupce)
Výhody používání CRM pro B2B
Jednou z hlavních výhod systému B2B CRM je, že centralizuje údaje o zákaznících a interakcích, takže již není nutné hledat informace uložené v různých systémech nebo složkách. To se promítá do zvýšené efektivity a lepšího zákaznického zážitku.
Mezi další výhody softwaru B2B CRM patří:
- Informované rozhodování : Přístup k analytickým údajům a metrikám, jako jsou KPI prodeje, poskytuje základ pro strategie založené na datech.
- Přesnost v oslovování : Segmentace zákazníků v rámci B2B CRM umožňuje cílené marketingové a prodejní aktivity.
- Udržení zákazníků : Sledování spokojenosti zákazníků pomáhá vašemu týmu identifikovat příležitosti k upsellu nebo obnovení smlouvy v průběhu celého prodejního cyklu.
Co byste měli hledat v softwaru B2B CRM?
Zohledněte tyto faktory, abyste si vybrali ten nejlepší nástroj pro zvýšení prodeje:
- Správa potenciálních zákazníků : Pro snadné sledování a péči o potenciální zákazníky, od prvního kontaktu až po konverzi.
- Správa dat: Funkce pro snadný import/export dat
- Přizpůsobení: Možnosti přizpůsobení kategorií potenciálních zákazníků nebo vizuálního prodejního procesu
- Integrace třetích stran: Hladká integrace se stávajícími systémy, jako jsou platformy pro e-mailový marketing.
- Vzdálený přístup: Přístupnost založená na cloudu s opatřeními pro zabezpečení dat
- Týmová spolupráce : Funkce, které usnadňují interní komunikaci a sdílení dokumentů mezi odděleními.
10 nejlepších softwarů B2B CRM, které můžete použít
V následujících částech se podíváme na některé z nejlepších příkladů softwaru B2B CRM . Prozkoumejte jejich vynikající funkce, výhody, nevýhody a cenové možnosti, které vám pomohou učinit informované rozhodnutí.
1. ClickUp
Pokud chcete najednou zefektivnit své B2B CRM a řízení prodejních projektů, ClickUp je tou správnou volbou. Tato platforma nabízí bohaté funkce pro vizualizaci a správu vašich prodejních projektů a zvýšení zapojení zákazníků pomocí komplexní sady CRM nástrojů.
Uchovávejte data o potenciálních zákaznících a klientech centralizovaně na panelech ClickUp Dashboards. Kromě robustních funkcí pro vytváření reportů obsahují panely více než 50 přizpůsobitelných widgetů pro sledování prodejů, velikosti obchodů a dalších údajů.
Pomocí více než 15 přehledů na vysoké úrovni můžete sledovat aspekty, jako jsou horké kontakty a celoživotní hodnota zákazníků. K dispozici máte různé pohledy na úkoly, například Ganttův diagram, časovou osu, Kanbanovou tabuli a seznam, které vám umožní seskupovat, třídit a filtrovat úkoly týmu. Díky tomu můžete vytvořit vizuální prodejní pipeline pro celý tým, abyste mohli spravovat kontakty a sledovat každý krok.
Vyzkoušejte ClickUp Forms, abyste shromáždili údaje o potenciálních zákaznících, stížnosti uživatelů a zpětnou vazbu od zákazníků a proměnili je v akční úkoly ve svém backlogu. Nejste fanouškem cvičení zaměřených na získávání potenciálních zákazníků? S ClickUp Automations může systém automaticky přiřazovat úkoly na základě fáze zákazníka, spouštět aktualizace stavu, když dojde k nové aktivitě, a aktualizovat priority, aby dal vašemu týmu signál, na co se má dále zaměřit.
ClickUp nabízí výběr bezplatných šablon CRM, které vám pomohou vytvořit dokonalou databázi zákazníků. Přidejte nové dokumenty a wiki do ClickUp Docs, které jsou ideální pro vytváření a správu rozsáhlé znalostní báze pro vaše prodejní a marketingové týmy. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Více než 1 000 šablon pro týmy RM, marketingu a prodeje
- Formulářový editor pro zaznamenávání údajů o potenciálních zákaznících/klientech
- ClickUp Docs pro plynulou dokumentaci a realizaci nápadů
- Více než 15 zobrazení platformy pro přehled o úkolech a prodejním procesu
- Připomínky schůzek a termínů
- Více než 1 000 integrací třetích stran
- Nativní ClickUp AI pro generování e-mailů potenciálních zákazníků, vytváření prezentací a nabídek atd.
- Díky cloudové dostupnosti můžete spravovat svůj pracovní tok odkudkoli.
- Přísné zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace má méně funkcí než webová verze.
- Mnoho přizpůsobených funkcí může pro nové uživatele znamenat delší dobu učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. HubSpot CRM
HubSpot CRM nabízí škálovatelná řešení pro firmy všech velikostí. Jeho bezplatná verze podporuje startupy a malé firmy, které potřebují základní, ale efektivní CRM nástroje. Kromě intuitivního rozhraní platformu zaujme také jejími schopnostmi automatizovat zadávání dat, generovat prodejní trychtýře a sledovat potenciální zákazníky.
Jednou z nejúčinnějších funkcí je e-mailový marketing. Od prvních e-mailů a telefonátů až po schůzky – každá interakce je zaznamenána a prezentována ve vizuálních přehledech pro snadný přístup. ?
HubSpot CRM nabízí protokol prodejních aktivit pro sestavování obchodních příležitostí, ticketů a dokonce i příloh souborů – vše, co byste chtěli vědět o zákazníkovi. Má také vestavěné nástroje pro plánování schůzek s klienty.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Nástroje pro e-mail, sociální média, potenciální zákazníky a prodejní procesy
- Jednostránkový přehled pro každý kontakt, který shrnuje obchodní příležitosti a tikety
- Automatizovaný e-mailový marketing a CRM software pro zvládnutí celého prodejního cyklu
- Rozsáhlá integrace softwaru třetích stran
Omezení HubSpot CRM
- Počáteční nastavení může být náročné, zejména pokud jde o nastavení více prodejních pipeline.
- Nástroje pro vytváření reportů mohou být po přizpůsobení obtížné používat.
Ceny HubSpot CRM
- Zdarma
- Starter: 20 $/měsíc (pouze pro nové zákazníky HubSpot)
- Profesionální: 1 600 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 500 recenzí)
3. Freshsales
Freshsales jde nad rámec univerzálního přístupu a umožňuje vám přizpůsobit systém vašim potřebám B2B CRM. Přizpůsobte si měny, jazyky a dokonce i obchodní moduly, ve kterých pracujete. Díky sofistikovanému vestavěnému telefonnímu dialeru je ideální pro potřeby servisních podniků. ?
Jednou z vynikajících funkcí Freshsales je Freddy AI, marketingový asistent využívající umělou inteligenci , který je navržen tak, aby poskytoval inteligentní prognózy pro váš prodejní proces. Předpovídá uzavření obchodů, automatizuje odpovědi na dotazy a dokonce pomáhá stanovit priority, kterým kontaktům je třeba věnovat největší pozornost.
Software B2B CRM také nabízí šablony prodejních e-mailů a webové formuláře, které urychlují opakující se úkoly a uvolňují čas pro vaše prodejní procesy.
Nejlepší funkce Freshsales
- Vysoce přizpůsobitelná nastavení
- Integrovaný cloudový telefon pro přímé volání v aplikaci pro lepší správu vztahů se zákazníky
- AI asistent pro chytré návrhy a prognózy prodeje
- Funkce pro správu prodejního procesu a správu obchodů
- Možnosti automatizace
Omezení Freshsales
- Reporting a analytika by mohly být lepší
- Omezená zákaznická podpora v rámci prodejního centra
Ceny Freshsales
- Zdarma
- Růst: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 69 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
4. ActiveCampaign
ActiveCampaign vám umožňuje oslovit zákazníky v průběhu celého prodejního cyklu pomocí e-mailů, sociálních médií, vstupních stránek a formulářů. Do vašich marketingových aktivit také vnáší sílu strojového učení.
Funkce Predictive Sending a Predictive Content pomáhají doručovat personalizované zprávy v okamžicích, kdy je pravděpodobnost interakce zákazníků nejvyšší. ?
Marketingová automatizace platformy zlepšuje správu potenciálních zákazníků a umožňuje efektivnější uzavírání obchodů. Automatizujte prodejní procesy, jako je bodování potenciálních zákazníků, abyste je mohli okamžitě kvalifikovat nebo diskvalifikovat.
ActiveCampaign nabízí pravděpodobnost úspěchu pro každého potenciálního zákazníka. Znalost pravděpodobnosti usnadňuje rozhodování o rozsahu úsilí a alokaci zdrojů na potenciální prodej.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Zapojení zákazníků napříč více kanály
- Automatizované nástroje pro prodej a marketing
- Personalizované zprávy s prediktivním odesíláním a prediktivním obsahem
- Vlastní reporty a přehledy pro sledování chování zákazníků
Omezení ActiveCampaign
- Ovládání rozhraní nástroje pro tvorbu kampaní není intuitivní.
- Příležitostné problémy s výkonem softwaru B2B CRM
Ceny ActiveCampaign
- Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte obchodní oddělení a požádejte o individuální plán.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,4/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
5. Nutshell CRM
Nutshell je flexibilní software B2B CRM a platforma pro sledování, která poskytuje různé pohledy, jako je tabule, seznam, mapa a graf, pro sledování potenciálních zákazníků, obchodů a prodejních výsledků. Jeho zabudovatelné formuláře umožňují přeměnit odeslaná data na obchodní kontakty. ?
Využijte své shromážděné CRM kontakty k vytváření cílených kampaní. Předem připravené šablony Nutshell pro rozesílání zpráv a newsletterů vám pomohou zaujmout vaše publikum přizpůsobenými zprávami.
Využijte automatizační funkce Nutshell k usnadnění úkolů, jako je plánování následných kroků, nastavování statusů potenciálních zákazníků a informování členů týmu o nových obchodech. Hledáte škálovatelnost? Využijte neomezené přizpůsobitelné pipeline platformy a integraci kalendáře s Google a Microsoft 365 k řízení komplexního plánování.
Nejlepší funkce Nutshell CRM
- Přizpůsobitelné šablony a pipeline
- Více zobrazení
- Automatické plánování následných kroků a přidělování úkolů
- Centralizovaná komunikace týmu
- Okamžitá oznámení o nových obchodech
Omezení Nutshell CRM
- Příležitostné poruchy softwaru B2B CRM
- Mobilní aplikace má omezenou funkčnost.
Ceny Nutshell CRM
- Základní verze: 16 $/měsíc na uživatele
- Pro: 42 $/měsíc na uživatele
- Power AI: 52 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 67 $/měsíc na uživatele
- Doplněk Kampaně: Od 5 $/měsíc za 100 kontaktů
- Doplněk VisitorIQ: Od 19 $/měsíc za 50 odemknutí
- Doplněk Revenue Booster: 37 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Nutshell CRM
- G2: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
6. Monday. com
Monday.com je komplexní platforma pro správu kontaktů, potenciálních zákazníků a projektů. Ať už jste nezávislý prodejce B2B nebo součástí malé firmy, díky inteligentní funkci hodnocení potenciálních zákazníků platformy Monday.com už nebude stanovení priorit potenciálních zákazníků hádankou.
Platforma kvantifikuje kvalitu potenciálních zákazníků na základě akcí, jako jsou kliknutí na odkazy, odpovědi na e-maily a účast na produktových ukázkách. Tímto způsobem může váš prodejní tým soustředit své úsilí na potenciální zákazníky, u kterých je větší pravděpodobnost konverze. ?
Monday.com nabízí více než 200 předem připravených šablon, které vašemu týmu pomohou lépe koordinovat, organizovat úkoly a snadno spravovat projekty. Aby byla nabídka ještě lákavější, je mobilní aplikace dostupná ve všech úrovních tarifů!
Monday. com nejlepší funkce
- Inteligentní hodnocení potenciálních zákazníků
- Více než 200 šablon zjednodušuje nastavení pracovního postupu.
- Mobilní aplikace pro iOS a Android
- Snadné získávání potenciálních zákazníků pomocí webových formulářů
- Komplexní nástroje pro reporting prodejních a marketingových kampaní
Omezení Monday.com
- Někteří uživatelé hlásili chyby a problémy s výkonem.
- Hromadný import dat může být v softwaru B2B CRM plynulejší.
Ceny Monday.com
- Základní CRM: 10 $/měsíc na uživatele
- Standardní CRM: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro CRM: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise CRM: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
7. Pipedrive
Pipedrive vyniká jako CRM navržený s ohledem na profesionály v oblasti B2B. Jeho vizuálně přitažlivé a intuitivní rozhraní pro správu prodejního procesu vám poskytuje přehled o tom, kde se každá příležitost nachází. Pokud se obchod po určitou dobu neposunul, Pipedrive vám pošle upozornění, aby vám žádný potenciální zákazník neunikl.
Díky integrované funkci volání této platformy můžete přímo v CRM provádět a zaznamenávat hovory. Navíc můžete sledovat e-maily a hovory a dokonce je integrovat s Google Maps, abyste našli kontakty v okolí.
Jeho AI-poháněný prodejní asistent využívá algoritmy strojového učení k prohledávání velkých objemů prodejních dat a nabízí personalizované tipy pro stanovení priorit potenciálních zákazníků a uzavření obchodů. ?
Nejlepší funkce Pipedrive
- Vizuální prodejní pipeline pro sledování prodejních příležitostí
- Prodejní asistent s umělou inteligencí pro poradenství na míru
- Integrované volání pro lepší obchodní vztahy
- Smart Docs pro efektivní správu dokumentů
- Komplexní mobilní aplikace pro Android a iOS
Omezení Pipedrive
- Omezené možnosti poprodejního servisu
- Automatizace by mohla být více přizpůsobitelná
Ceny Pipedrive
- Essential: 9,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 19,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 39,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59,90 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 500 recenzí)
8. QuoteWerks
QuoteWerks není plnohodnotný CRM systém – jedná se spíše o specializovaný nástroj pro automatizaci nabídek a prodeje , který se integruje do stávajících CRM a účetních systémů.
Tento software zjednodušuje často složitý a časově náročný úkol, kterým je tvorba nabídek. Díky možnostem aplikovat přirážky a slevy získáte plnou kontrolu nad svou cenovou strategií. ?️
Další vynikající funkcí je přizpůsobení produktů. S QuoteWerks můžete nastavit produkty tak, aby zahrnovaly slevy založené na objemu, a sledovat konkrétní informace, jako je barva, hmotnost nebo velikost.
Výběr položek pro nabídku je snadný díky přehlednému, prohledávatelnému seznamu a vizuálnímu seskupení produktů. Platformu můžete nakonfigurovat tak, aby aktualizovala náklady a ceny na základě aktuálních nabídek z databáze.
Nejlepší funkce QuoteWerks
- Integrace s CRM a účetními systémy
- Automatické generování nabídek
- Přizpůsobitelné atributy produktů
- Označování balíčků a náhradních položek
- Funkce aktualizace cen pro dlouhodobé nabídky
Omezení QuoteWerks
- Jelikož se jedná o nástroj instalovaný na místě, má jeho cloudová verze omezenou funkčnost.
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za zastaralé.
Ceny QuoteWerks
- Standardní verze: 15 $/měsíc na uživatele
- Profesionální edice: 21 $/měsíc na uživatele
- Corporate Edition: 30 $/měsíc na uživatele
- Licence Standard Edition pro 1 uživatele: 199 $ předem*
- Licence Professional Edition pro 1 uživatele: 279 $ předem
- Licence Corporate Edition pro 1 uživatele: 419 $ předem
*Nezveřejněný poplatek za údržbu se stále platí ročně za jednorázové nákupy předem.
Hodnocení a recenze QuoteWerks
- G2: 4,3/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 160 recenzí)
9. Salesflare CRM
Salesflare zefektivňuje klíčové úkoly CRM, jako je správa potenciálních zákazníků a kontaktů, a vylepšuje je o funkce jako drag-and-drop pipeline a automatizace pracovních postupů. Jeho intuitivní funkce vyhledávání e-mailů vám umožňuje přímo vyhledávat potenciální zákazníky na LinkedIn, což je obzvláště pohodlný nástroj pro rozšiřování vašeho seznamu kontaktů. ?
Díky uživatelsky přívětivé funkci Salesflare pro obohacování kontaktních údajů platforma vyplňuje mezery ve vašich CRM záznamech pokaždé, když komunikujete s potenciálními zákazníky prostřednictvím e-mailů nebo sociálních profilů. Obdrželi jste e-mail s přílohou? Salesflare automaticky nahraje soubor do příslušného účtu a zajistí, že se důležité dokumenty nikdy neztratí.
Nejlepší funkce Salesflare CRM
- Pokročilé hodnocení potenciálních zákazníků podporuje proaktivní prodej
- Pipeline s funkcí drag-and-drop
- Sdílené e-mailové šablony pro Salesflare a Gmail
- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Synchronizace e-mailů, schůzek a hovorů
Omezení Salesflare CRM
- Uživatelské rozhraní by mohlo být aktualizováno.
- Proces načítání bývá pomalý.
Ceny Salesflare CRM
- Růst: 29 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele (individuální ceny pro pět a více uživatelů)
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Salesflare CRM
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
10. Zoho CRM
Od správy potenciálních zákazníků a obchodů po prognózy prodeje a e-mailový marketing – Zoho CRM nabízí komplexní řešení pro vaše různé potřeby v oblasti B2B. Slučuje nejdůležitější komunikační kanály, jako jsou e-mail, sociální média a telefonní hovory, do jediného uživatelsky přívětivého rozhraní.
Jednou z vynikajících funkcí je mobilní aplikace, která umožňuje prodejním týmům komunikovat s potenciálními zákazníky, přistupovat k zákaznickým údajům a dokonce sledovat KPI i na cestách.
V oblasti správy potenciálních zákazníků a kontaktů pomáhá Zoho CRM firmám identifikovat a upřednostňovat kvalitní potenciální zákazníky. Jeho pravidla bodování a více kontaktních bodů jsou ideální pro efektivnější posun potenciálních zákazníků v prodejním trychtýři, což je klíčové pro rychlejší konverze. ?
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Centralizovaná platforma pro prodej, marketing a zákaznický servis
- Robustní mobilní aplikace se sledováním KPI
- Zia, konverzační asistentka s umělou inteligencí
- Správa potenciálních zákazníků s bodováním, stanovováním priorit a prediktivním prognózováním prodeje
- Nástroje pro správu sociálních médií pro monitorování značky a generování potenciálních zákazníků
Omezení Zoho CRM
- Záznamy hovorů v mobilní aplikaci by mohly být vylepšeny
- Omezená zákaznická podpora
Ceny Zoho CRM
- Bezplatná verze
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Professional: 23 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 40 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,0/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
Závěrečné myšlenky k nalezení ideálního CRM pro B2B
Ačkoli všechny B2B CRM platformy, které jsme recenzovali, nabízejí působivé funkce a různé silné stránky, jedna z nich vyniká svou pozoruhodnou flexibilitou – ClickUp!
Jako neuvěřitelně univerzální nástroj má ClickUp co nabídnout každému – ať už jste veteránem v oblasti B2B nebo nováčkem, který teprve začíná s budováním vztahů se zákazníky. ?