10 nástrojů pro automatizaci prodeje pro malé podniky

Váš prodejní tým tvrdě pracuje na rozšiřování provozu, generování nových obchodních příležitostí a udržování prodejního procesu plného potenciálních zákazníků. S tolika úkoly je jejich každodenní práce plná nekonečných seznamů úkolů.
Aby toho nebylo málo, s rostoucí úspěšností obchodních zástupců se dramaticky zvyšuje i jejich pracovní zátěž. V mnoha případech to znamená, že se ztrácejí příležitosti, protože tým nestačí pracovat dostatečně rychle, aby uspokojil poptávku.
Je to příjemný problém, který lze vyřešit pomocí softwarových programů pro automatizaci prodeje. Zde vám ukážeme, o jaké programy se jedná, a přiblížíme vám výhody automatizace pro vaše obchodní oddělení.
Následně vám představíme 10 nejlepších nástrojů pro automatizaci prodeje. Od softwaru pro automatizaci marketingu po nástroje pro řízení projektů – najdete vše, co potřebujete k rozšíření svých prodejních týmů. ?
Co jsou nástroje pro automatizaci prodeje?
Nástroje pro automatizaci prodeje jsou navrženy tak, aby zefektivnily pracovní postupy tím, že se postarají o časově náročné a opakující se úkoly. Namísto toho, aby zaměstnanec trávil čas ručním vytvářením úkolů a dokumentů, tyto nástroje vykonávají práci za prodejní týmy, které se tak mohou soustředit na důležitější záležitosti. ?
Ve většině případů jsou tyto nástroje poháněny softwarem nebo umělou inteligencí, které práci vykonávají automaticky. Většina prodejních týmů se snaží automatizovat úkoly jako:
- Plánování schůzek
- Příprava faktur a nabídek
- Sledování potenciálních zákazníků
- Odesílání e-mailů pro generování potenciálních zákazníků
- Zpracování opakujících se úkolů, jako je reporting
- Hodnocení kvalifikovaných potenciálních zákazníků v prodejním procesu
Nejlepší software pro automatizaci prodeje je navržen tak, aby zvládal náročnou práci. Tyto typy opakujících se úkolů nevyžadují velkou duševní námahu, ale odvracejí pozornost i těch nejlepších obchodních zástupců od důležitějších úkolů.
Výhody používání nástrojů pro automatizaci prodeje
Používání nástrojů pro automatizaci prodeje je naprostá samozřejmost. Ušetří vám čas a zbaví vás nudné práce, kterou prodejní týmy nechtějí dělat. ?
Zde jsou další výhody používání nástrojů pro automatizaci prodeje:
- Vylepšená správa dat: Tyto nástroje ukládají informace na jednom místě, což usnadňuje sledování dat a klíčových ukazatelů výkonnosti prodeje, aniž byste museli přecházet mezi různými nástroji.
- Přesné reportování: Jelikož jsou tyto nástroje řízeny strojem, je vyloučena pravděpodobnost lidské chyby. To znamená lepší a přesnější reportování, pokud jde o metriky prodejního procesu.
- Spolupráce v reálném čase: Mnoho z těchto softwarů pro automatizaci prodeje umožňuje prodejním týmům spolupracovat, což zvyšuje jejich efektivitu v rámci celého prodejního procesu.
- Lepší zákaznická zkušenost: Prodejní aplikace vám pomohou lépe porozumět potenciálním zákazníkům a přiřadit k účtu správného prodejního agenta. Usnadňují také prodejním zástupcům rychlou reakci, takže můžete porazit konkurenci v doručování zpráv do schránek potenciálních zákazníků.
10 nejlepších nástrojů pro automatizaci prodeje
Naučte se automatizovat své prodejní procesy pomocí těchto 10 nejlepších nástrojů. Náš seznam nejlepších softwarů pro automatizaci prodeje zahrnuje software pro řízení projektů, CRM programy a další nástroje, které vám pomohou splnit vaše úkoly. ✨
1. ClickUp
ClickUp je snem každého prodejního týmu. Nabízí automatizace, dashboardy a CRM nástroje pro správu prodejních příležitostí a zefektivnění pracovních postupů. Tento nástroj obsahuje desítky integrací, díky kterým jej můžete snadno používat společně s dalšími nezbytnými softwarovými nástroji.
S ClickUp Automations se náročná práce pro vaše prodejní týmy provádí automaticky. S více než 100 automatizacemi jsou možnosti zefektivnění pracovních postupů nekonečné. Můžete například vytvářet úkoly, když si potenciální zákazník naplánuje demo na HubSpot nebo když se zákazník zaregistruje k vyzkoušení.
Nebo pošlete oslavné e-maily celému prodejnímu týmu, když někdo uzavře obchod, a kontaktujte zákazníky, kteří vaše produkty delší dobu nepoužívají. Automatizaci můžete využít pro e-mailový marketing, hodnocení potenciálních zákazníků a prodejní cíle.
S automatizací můžete pomocí dashboardů ClickUp sledovat průběh všech svých prodejních projektů. Plně přizpůsobitelný dashboard usnadňuje přidělování zdrojů a odhalování úzkých míst v prodejním procesu.
Sledujte celý svůj prodejní trychtýř na jednom místě pomocí ClickUp Sales. Zjednodušené nastavení vám umožní vidět celý prodejní proces na první pohled. Můžete sledovat aktivitu účtů a spolupracovat s členy týmu na uzavírání obchodů.
Navíc můžete využít integrovaný CRM systém ClickUp ke shromažďování dat a prohlížení vztahů s klienty. Komunikace je díky centralizovaným portálům pro kontakt se zákazníky zrychlena. Snadno si vytvořte databázi zákazníků a přiřaďte jim priority a vlastní pole, aby prodejní týmy mohly snadněji provádět lepší oslovování zákazníků. ?️
Nejlepší funkce ClickUp
- K dispozici je více než 1 000 šablon, včetně šablony denního prodejního reportu od ClickUp, která usnadňuje přehled o prodejních aktivitách a trendech.
- Automatizace úkolů zefektivňuje příchozí potenciální zákazníky a přiděluje relevantní práci nejdůležitějším rozhodovacím osobám.
- Vlastní pole a stavy sledují automatizaci e-mailů, drip kampaně a prodejní aktivity v e-commerce na jednom místě.
- Pracujte na jednom místě s desítkami integrací
Omezení ClickUp
- V současné době je ClickUp AI k dispozici pouze ve verzi pro stolní počítače, ale brzy bude spuštěna i verze pro mobilní zařízení.
- Vzhledem k velkému množství funkcí trvá trochu déle, než se seznámíte se všemi možnostmi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc (bezplatná zkušební verze).
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Sales Cloud od Salesforce
Sales Cloud od Salesforce kombinuje umělou inteligenci, data a CRM na jednom místě a usnadňuje tak práci obchodním zástupcům. Tento software pro automatizaci prodeje vám umožní ponořit se do zákaznické cesty, získat přehled a zvýšit zapojení, čímž zlepšíte prodejní proces.
Tento nástroj také zlepšuje vztahy se zákazníky tím, že okamžitě vytváří oznámení o uvedení nových produktů na trh a automatizuje e-mailové kampaně na základě záměru uživatelů. Mezi další automatizační funkce patří opakované fakturace, sledování výkonu a přehledy pro optimalizaci výnosů.
Nejlepší funkce Sales Cloud
- Díky integrované generativní a prediktivní umělé inteligenci můžete během několika sekund snadno vytvářet personalizované prodejní e-maily a souhrny hovorů.
- Funkce Einstein GPT chrání citlivé informace vaší společnosti, kdykoli používáte modely umělé inteligence k vytváření e-mailových sekvencí, vstupních stránek a dalších marketingových kampaní.
- All-in-one CRM zefektivňuje správu procesu a nabízí nástroje pro zvýšení tržeb na základě stávajících zákazníků.
- Nabízí bezplatnou zkušební verzi svého softwaru pro automatizaci prodeje, abyste mohli začít.
Omezení Sales Cloud
- Někteří uživatelé měli pocit, že je příliš mnoho možností přizpůsobení, což jejich prodejním týmům zabíralo více času, než bylo nutné k nastavení procesů.
- Některé prodejní týmy potřebují čas, aby se naučily ovládat uživatelské rozhraní, které není vždy intuitivní.
Ceny Sales Cloud
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Professional: 80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Sales Cloud
- G2: 4,3/5 (více než 15 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 17 700 recenzí)
3. Sales Hub od HubSpot
HubSpot je jedním z nejlepších marketingových nástrojů na trhu, ale jeho prodejní nabídka je také užitečná pro týmy, které chtějí zefektivnit pracovní postupy. Platforma CRM vám umožňuje automaticky vytvářet e-maily, které můžete odesílat segmentům zákazníků, a organizovat svůj prodejní proces na základě stavu úkolů. ✅
Pomocí HubSpot Sales můžete zlepšit péči o potenciální zákazníky, získat informace pro prognózy prodeje a vytvořit automatizované pracovní postupy. Ať už chcete zefektivnit administrativní úkoly, jako je reporting, nebo prodejní úkoly, jako je vytváření a odesílání e-mailů, tento nástroj vám s tím pomůže.
Nejlepší funkce HubSpot
- Mobilní aplikace CRM usnadňuje práci kdekoli – i když jste na cestách mezi schůzkami s potenciálními klienty.
- Automatizujte úkoly, abyste ušetřili čas, a prodejní tým tak mohl aktivně hledat lepší příležitosti za poloviční dobu.
- Sledování hovorů automaticky zaznamenává prodejní hovory, aby se zvýšila efektivita.
Omezení HubSpot
- Ceny se rychle zvyšují, ale pro prodejní týmy jsou k dispozici bezplatné zkušební verze.
- Není zde mnoho integrací, takže někteří uživatelé se cítili nuceni používat jej jako univerzální nástroj, i když by raději používali kombinaci různých nástrojů.
Ceny HubSpot
- Zdarma: 0 $
- Starter: 45 $/měsíc
- Profesionální: 450 $/měsíc
- Enterprise: 1 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
4. Overloop
Overloop je platforma pro automatizaci prodeje a řešení pro zvýšení produktivity, které bylo navrženo tak, aby usnadnilo život obchodním zástupcům. Hlavním cílem tohoto nástroje pro automatizaci prodeje je zefektivnit prodejní kampaně a zvýšit zapojení zákazníků.
Začněte tím, že vytvoříte seznamy potenciálních zákazníků a automaticky rozesílejte kampaně napříč kanály. Spravujte proces od oslovení až po zapojení a využijte získané poznatky ke zlepšení svých procesů.
Nejlepší funkce Overloop
- Díky integraci s e-mailovými nástroji, jako jsou Gmail a Office 365, můžete snadno odesílat studené e-maily a sledovat míru otevření a odpovědí.
- Nástroj Email Finder pomáhá vyhledávat e-mailové adresy potenciálních kontaktů.
- Funkce importu CSV vám umožňuje přenést e-maily a kontaktní informace z nástrojů jako HubSpot a Pipedrive.
Omezení Overloop
- Někteří uživatelé měli pocit, že nástroj není škálovatelný, což představuje výzvu pro rychle rostoucí společnosti.
- Ve srovnání s konkurencí měli uživatelé pocit, že by mělo být k dispozici více funkcí pro zasílání e-mailů.
Ceny Overloop
- Základní: 99 $/uživatel/měsíc
- Ceny pro agentury: Individuální sazby
Hodnocení a recenze Overloop
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4/5 (1+ recenze)
5. Growbots
Growbots je nástroj pro automatizaci odchozího prodeje, jehož cílem je usnadnit hledání dalších zákazníků. Po registraci účtu získáte přístup k více než 180 milionům ověřených potenciálních zákazníků. Seznam můžete zúžit výběrem z 15 kritérií, včetně odvětví a příjmů.
Na základě vašich zadání získáte seznam potenciálních zákazníků s jejich kontaktními údaji, včetně e-mailů, účtů na sociálních sítích a telefonních čísel. Platíte pouze za potenciální zákazníky, o které máte zájem. Poté pomocí integrovaných dashboardů provádějte A/B testování, automatizujte odchozí e-maily a sledujte odpovědi.
Nejlepší funkce Growbots
- Databáze potenciálních zákazníků je průběžně aktualizována pomocí živé e-mailové verifikace, která zajišťuje aktuálnost informací.
- Pokročilé filtry vám umožní zúžit cílovou skupinu při zasílání e-mailů.
- Přizpůsobte kampaně vytvářením neomezeného počtu e-mailových šablon, přidáváním úkolů, jako jsou telefonní hovory, do sekvencí a plánováním oslovování potenciálních zákazníků na základě jejich časového pásma.
Omezení Growbots
- Někteří uživatelé považovali rozhraní platformy za matoucí.
- Jiní měli pocit, že při oslovování nových potenciálních zákazníků by mělo být možné provádět více přizpůsobení.
Ceny Growbots
- Outreach: 49 $/měsíc
- All-in-One: 199 $/měsíc
- Pro: Individuální cena/měsíc
Hodnocení a recenze Growbots
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
6. Pipedrive
Pipedrive je CRM systém pro prodej s vizuálním prodejním procesem, který umožňuje sledovat pokrok a urychlit růst. Funkce pro spolupráci v týmu usnadňují spolupráci s ostatními obchodními zástupci a oslavu úspěchů. Použijte Pipedrive ke zjednodušení zadávání dat, automatizaci plánování schůzek a objevování nových přístupů pro vaše prodejní kampaně. ???
Vlastní filtry vám umožní segmentovat cílové trhy pro lepší dosah. Dashboardy pro reporting a prognózy tržeb zajistí, že váš tým bude plnit své úkoly. Integrace Pipedrive s ClickUp vám umožní automaticky synchronizovat úkoly a propojit váš CRM s vaším větším nástrojem pro správu projektů.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Technologie AI poskytuje přehled o kampaních a automatizuje pracovní postupy pro efektivnější prodejní aktivity.
- Můžete vytvářet připomenutí aktivit, abyste mohli sledovat svůj prodejní trychtýř a zvýšit prodejní angažovanost pomocí včasných kampaní.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní je snadné pro začátečníky, což z něj činí skvělou volbu pro týmy s novými obchodními zástupci.
Omezení Pipedrive
- Ne všechny funkce jsou k dispozici v levnějším tarifu.
- Někteří uživatelé měli potíže se získáním pomoci od zákaznické podpory.
Ceny Pipedrive
- Essential: 21,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 37,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 59,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 74,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 119 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 800 recenzí)
7. UpLead
UpLead je nástroj pro automatizaci prodeje, který byl navržen tak, aby B2B firmám usnadnil vytváření seznamů potenciálních zákazníků. Zatímco jiné nástroje automaticky sbírají miliony e-mailů a dat, tento se zaměřuje pouze na poskytování nejkvalitnějších potenciálních zákazníků s přesností 95 % nebo vyšší.
Nejlepší funkce UpLead
- Funkce mobilního a přímého volání vám poskytuje přesné telefonní informace o každém potenciálním zákazníkovi.
- Díky datům zaměřeným na záměr získáte přístup k potenciálním zákazníkům, kteří již hledají vaše produkty a služby.
- Ověření e-mailů v reálném čase zajišťuje, že oslovujete platné a aktivní potenciální zákazníky.
Omezení UpLead
- Někteří uživatelé měli pocit, že uživatelské rozhraní je zastaralé.
- Předplatné se automaticky obnovuje, takže nezapomeňte zrušit
Ceny UpLead
- Bezplatná zkušební verze: 0 $ za sedmidenní zkušební verzi
- Essentials: 74 $/měsíc
- Plus: 149 $/měsíc
- Profesionální: Individuální ceny
Hodnocení a recenze UpLead
- G2: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
8. Freshsales od Freshworks
Freshsales je inteligentní CRM systém navržený tak, aby pomáhal obchodním zástupcům uzavírat obchody rychleji a efektivněji. Tento prodejní nástroj využívá umělou inteligenci k hodnocení potenciálních zákazníků, což vám pomáhá rychleji identifikovat ty nejdůležitější cíle.
Automatizujte správu potenciálních zákazníků a prodejní procesy, abyste ušetřili čas na jiné projekty. Pomocí šablon vytvářejte připomenutí a návrhy e-mailů pro oslovení nových zákazníků. ?
Nejlepší funkce Freshsales
- Sekvence prodeje založené na chování vám pomohou zaměřit se na potenciální zákazníky, kteří jsou připraveni využívat vaše produkty a služby.
- Pomocí silosů se ponořte hlouběji do myšlení zákazníků a setkejte se s nimi tam, kde se právě nacházejí na své cestě.
- Díky automatickým bodovacím faktorům snadno zjistíte, kteří potenciální zákazníci jsou kvalifikovaní, a můžete tak upřednostnit ty nejdůležitější.
Omezení Freshsales
- Někteří uživatelé shledali, že rozhraní není tak intuitivní, jak by si přáli.
- Nástroj ne vždy definuje potenciální zákazníky přesně.
Ceny Freshsales
- Zdarma: 0 $ pro až tři uživatele
- Růst: 18 $/měsíc na uživatele
- Pro: 47 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 83 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
9. Zendesk Sell
Zendesk Sell je platforma pro automatizaci prodeje, která nabízí lepší přehled o vašem prodejním procesu a převede jej na autopilota. Vysoce kvalitní CRM software vám umožní automatizovat manuální úkoly, zvýšit produktivitu a zefektivnit postupy řízení prodeje.
Pomocí Zendesk zjistěte, co vaši zákazníci chtějí v různých fázích prodejního procesu. Získejte analytické údaje, abyste mohli vytvářet lepší kampaně. Pak jděte ještě o krok dál a pomocí API propojte své technologické vybavení a integrujte ho s aplikacemi, které denně používáte.
Nejlepší funkce Zendesk
- Díky integrovaným nástrojům pro správu kontaktů můžete snadno sledovat potenciální zákazníky a kontaktovat je prostřednictvím SMS, přímých telefonních hovorů a e-mailů.
- Můžete vytvářet vlastní šablony a odesílat hromadné e-maily za polovinu času.
- Vlastní spouštěče a automatizované úkoly zajišťují, že prodejní tým, zejména obchodní zástupci, dodržují harmonogram.
Omezení Zendesk
- Pokročilejší funkce bývají dražší.
- Existuje určitá křivka učení, která novým uživatelům ztěžuje práci.
Ceny Zendesk
- Prodejní tým: 25 $/měsíc na jednoho agenta
- Sell Growth: 69 $/měsíc na jednoho agenta
- Sell Professional: 149 $/měsíc na agenta
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
10. Keap
Keap je nástroj určený pro malé podniky, které chtějí rozšířit svůj prodejní proces. Pomocí intuitivního rozhraní můžete shromažďovat potenciální zákazníky, vytvářet personalizované automatizace, které omezí náročnou práci, a posílat poutavé zprávy svému publiku.
Nejlepší funkce Keap
- Automatizace šetří čas, který může váš tým věnovat lepší komunikaci s kvalifikovanými potenciálními zákazníky.
- Díky přehledné organizaci kontaktů můžete oslovit příslušné segmenty s cílenými produkty.
- Díky reportům v reálném čase na domovské stránce můžete sledovat pokrok v plnění prodejních cílů.
Omezení Keap
- Některé akce zahrnují více kroků, než je nutné, což zpomaluje prodejní proces.
- Vzhledem k velkému množství dat trvá načítání některých metrik dlouhou dobu.
Ceny Keap
- Pro: 199 $/měsíc
- Max: 289 $/měsíc
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 200 recenzí)
Prodávejte lépe s nástroji pro automatizaci prodeje, jako je ClickUp
S nejlepším softwarem pro automatizaci prodeje určitě najdete způsoby, jak efektivněji sloužit svým zákazníkům. Od nástrojů pro automatizaci úkolů až po generátory potenciálních zákazníků – na tomto seznamu najdete nástroj pro každý prodejní cíl. ?
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a začněte automatizovat pracovní postupy, budovat lepší prodejní procesy a komunikovat se svými zákazníky. Ušetřete čas automatickým vytvářením úkolů pro náročnou práci a využijte funkce CRM k organizaci svých potenciálních zákazníků.