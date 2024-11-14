10 nejlepších softwarových nástrojů CRM založených na AI v roce 2025

Pravděpodobně jste nikdy nečekali, že vaše vztahy budou spravovat roboti. ?
Přidání AI do procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM) však může zrychlit reakční doby a zlepšit spokojenost zákazníků – protože, jak všichni víme, načasování je vše.
Je to podobné, jako když se vás partner zeptá, jestli mu to sluší, a vy odpovíte „ano“, ale nejprve se zamyslíte. To vás bude něco stát. ?
Stejně tak, pokud příliš dlouho váháte s následnou komunikací s potenciálním zákazníkem, může vás to také stát peníze. Ale s nástroji AI pro řízení vztahů se zákazníky mohou vaše týmy zákaznické podpory a prodeje mít přehled o každé interakci se zákazníkem a nikdy nezmeškat důležitý kontaktní bod. A to není vše, co pro vás AI může udělat.
Od informací v reálném čase a aktuálních údajů o zákaznících až po včasná připomenutí a automatizaci pracovních postupů – umělá inteligence je jedním z nejinteligentnějších rozhodnutí, které můžete pro svůj CRM proces učinit. Podělíme se s vámi o nejlepší nástroje AI CRM, aby váš tým mohl pracovat chytřeji, nikoli tvrději.
Co byste měli hledat v nástrojích AI CRM?
Pokud chcete, aby váš tým těžil z výhod AI, vyberte nástroje, které jsou integrovány do vašeho CRM systému a navrženy s ohledem na prodej a zákaznickou podporu. Zde jsou klíčové funkce, které byste měli hledat, aby byl váš AI nástroj pro váš tým efektivní.
- Zpracování přirozeného jazyka: Vaši obchodní zástupci by měli být schopni požádat váš nástroj AI, aby odpověděl na otázku nebo provedl úkol v jednoduché angličtině. Poté by AI měla odpovědět v jednoduché angličtině, aby bylo vše jasné, snadno použitelné a srozumitelné – bez nutnosti technických znalostí.
- Generativní AI: Pokud váš nástroj pro strojové učení dokáže psát originální obsah, pomůže členům vašeho týmu reagovat na zákazníky, psát následné e-maily a přepisovat jejich vlastní obsah, aby byl jasný a měl profesionální tón.
- Výzkum a data v reálném čase: AI dokáže prohledávat internet a sestavovat výzkumy zákazníků nebo komplexní prognózy prodeje a zprávy během několika minut, namísto hodin, které by tomu věnoval člověk. Vzhledem k tomu, že prodej je oblastí, kde se pracuje s velkým množstvím čísel, ujistěte se, že váš nástroj AI je vybaven funkcemi pro vytváření zpráv.
10 nejlepších AI nástrojů pro CRM
Zde je náš výběr 10 nejlepších AI CRM softwarů. Všechny tyto programy dokážou plnit úkoly specifické pro řízení vztahů se zákazníky. Usnadňují pochopení chování zákazníků, navazování kontaktů s potenciálními klienty a zlepšují prodejní a retenční míru.
1. ClickUp – vhodný pro automatizaci úkolů CRM
Pokud chcete svým prodejním týmům poskytnout super schopnosti v oblasti produktivity, musíte jim dát ClickUp.
Tato komplexní platforma pro zvýšení produktivity obsahuje všechny klíčové funkce, které týmy prodeje a marketingu potřebují k zefektivnění procesu řízení vztahů se zákazníky, automatizaci úkolů CRM a sledování pokroku v každé fázi.
Pomocí přizpůsobených zobrazení ClickUp, včetně kalendáře, seznamu, tabulky nebo zobrazení typu Kanban, můžete vizualizovat svůj prodejní proces více než 15 různými způsoby. A díky dashboardům ClickUp máte v reálném čase přístup k nejdůležitějším a nejaktuálnějším prodejním údajům.
Navíc se vaše CRM řešení stane ještě výkonnějším, když jej spojíte s ClickUp Brain – jediným nástrojem strojového učení založeným na rolích, který je přizpůsoben přesně potřebám vašich prodejních týmů. ClickUp Brain vám jako váš osobní prodejní asistent pomůže generovat e-maily, skripty a odpovědi, které podpoří smysluplné vztahy a vybudují trvalou loajalitu zákazníků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobitelná šablona CRM vám pomůže nastavit CRM během několika minut.
- AI založená na rolích provádí úkoly specifické pro různé odpovědnosti členů vašeho týmu, ať už se jedná o tým zákaznické podpory, prodejní tým nebo marketingový tým.
- Stovky šablonových AI výzev pomáhají členům vašeho týmu okamžitě začít používat AI a objevovat nové možnosti využití AI, které mohou zvýšit jejich produktivitu.
- Funkce AI pro prodej vám pomohou vytvořit plán území, napsat e-mail s nabídkou nebo vytvořit elevator pitch.
- Funkce AI pro zefektivnění vašeho pracovního postupu mohou shrnout interakce se zákazníky, identifikovat úkoly, přiřadit je zástupci a urychlit rozhodování ve všech vašich úkolech.
- Funkce AI pro zákaznickou podporu mohou psát odpovědi zákazníkům nebo je upravovat z hlediska gramatiky, přesnosti nebo tónu.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k tomu, že ClickUp nabízí tolik funkcí, může být pro nové uživatele CRM nutné projít určitým procesem učení.
- Ne všechny funkce webové aplikace ClickUp jsou k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
Zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi ClickUp Brain. Pokud se vám bude líbit, můžete přidat funkce AI k jakémukoli placenému tarifu ClickUp za příplatek 5 $ měsíčně.
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 USD za uživatele za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 810 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 810+ recenzí)
2. HubSpot CRM – vhodný pro kombinované funkce prodeje a marketingu
HubSpot je oblíbený program SaaS CRM. Propojuje vaše marketingové, obsahové, zákaznické a prodejní týmy pod jednou střechou, takže nikdo nezůstane stranou. ☔️
Kromě všech standardních funkcí CRM, jako je sledování interakcí se zákazníky, kontaktních informací, dalších kroků a postupu v prodejním procesu, nabízí také HubSpot AI.
Tyto nástroje AI vám pomohou automatizovat opakující se obchodní procesy a uvolní vašemu týmu ruce, aby se mohl soustředit na budování smysluplnějších vztahů se zákazníky. Může také pomoci členům vašeho týmu při přípravě obsahu, jako jsou e-maily pro oslovení zákazníků, a při analýze zákaznických dat v reálném čase.
Nejlepší funkce HubSpot
- Generativní AI pomáhá vašemu týmu psát e-maily, popisky na sociálních médiích a další texty pro lepší interakci se zákazníky.
- ChatSpot, chatbot společnosti HubSpot, dokáže odpovídat na dotazy členů týmu, vyhledávat potenciální zákazníky a poskytovat informace v reálném čase.
- Prediktivní prognózy prodeje mohou ukázat, jaké tržby můžete očekávat a zda jste na dobré cestě k dosažení svých prodejních cílů.
- Shrnutí konverzací umožňuje rychle aktualizovat profily zákazníků o jejich nejnovější interakce.
Omezení HubSpot
- Mobilní aplikace má méně funkcí než webová aplikace.
- Někteří uživatelé uvádějí, že šablony mohou být obtížné upravovat a přizpůsobovat CRM tak, aby vyhovovaly vaší značce.
Ceny HubSpot
- Bezplatné nástroje
- Starter: 18 $ měsíčně
- Profesionální: 450 $ měsíčně
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 750 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 430 recenzí)
3. Trvanlivost – vhodná pro fakturaci založenou na AI
Durable, platforma pro malé podniky založená na AI, nabízí nástroj pro tvorbu webových stránek, CRM, nástroj pro fakturaci a virtuálního asistenta. Pomůže vám rychle zahájit a provozovat vaše podnikání.
Vložte formulář pro hodnocení potenciálních zákazníků na svůj web Durable a vestavěné funkce AI automaticky uspořádají kontakty ve vašem CRM, budou reagovat na potenciální zákazníky, generovat personalizovanou komunikaci a odesílat žádosti o recenze.
S touto AI je to, jako byste měli k dispozici celý tým, který vám pomáhá, i když pracujete sami. ?✈️
Trvalé nejlepší funkce
- Asistent AI vám pomáhá psát, vyhledávat informace nebo plnit administrativní úkoly.
- Formulář pro generování potenciálních zákazníků automaticky přidává zájemce do vašeho CRM.
- Synchronizace e-mailů vám umožňuje zasílat potenciálním zákazníkům následné e-maily generované AI.
- Automatizované žádosti o recenze vyzývají zákazníky, aby zanechali recenze na Google a pomohli tak propagovat vaši firmu.
Trvalá omezení
- Tento nástroj nabízí omezené možnosti designu, takže není vhodnou volbou, pokud chcete vytvořit pokročilý web nebo vlastní stránky.
- Kód nelze exportovat na váš web, takže pokud někdy budete chtít změnit platformu, budete muset svůj web přestavět od základů.
Trvalé ceny
- Starter: 12 $ měsíčně
- Podnikání: 20 $ měsíčně
Trvalá hodnocení a recenze
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
4. Zoho Zia – vhodný pro správu potenciálních zákazníků
Zia je nástroj AI, který je integrován do Zoho CRM. Kromě funkcí CRM, jako je správa kontaktů, obchodů a potenciálních zákazníků, pomáhá Zia vašemu týmu spravovat pracovní zátěž.
Registrace do služby Zia je jako najmutí asistenta pro každého člena vašeho týmu. Tento chatbot vám může pomoci se shromažďováním údajů o zákaznících, psaním e-mailů a dokumentů nebo zpracováním prodejních čísel.
Je to skvělá volba pro e-commerce společnosti, protože můžete bota zabudovat do svého webu, aby odpovídal na dotazy zákazníků. Bude také doporučovat produkty na základě chování zákazníků, takže vaši zákazníci budou chtít zůstat déle a nakupovat více. ?️
Nejlepší funkce Zoho Zia
- Pomocí Zia můžete identifikovat vzorce v činnosti vašeho týmu a navrhovat automatizace.
- Získejte automatický průzkum, který vyplní tituly zákazníků, kontaktní informace a další údaje.
- Zlepšete zákaznickou zkušenost pomocí automatizovaného křížového prodeje a doporučení produktů nebo služeb, které by je mohly zajímat.
- Umožněte obchodním zástupcům trávit méně času zadáváním dat tím, že budou místo toho chatovat se Zia o svých interakcích se zákazníky.
Omezení Zoho Zia
- Přizpůsobení vyžaduje vyšší úroveň technických znalostí a programátorských dovedností než mnoho jiných platforem.
- Několik uživatelů uvádí, že integrace Zoho s jinými platformami poskytuje omezenou funkčnost.
Ceny Zoho Zia
- Standard: 14 $ za uživatele za měsíc
- Profesionální: 23 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: 40 $ za uživatele za měsíc
- Ultimate: 52 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Zia
- G2: 4/5 (více než 2 480 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (6 385+ recenzí)
5. C3. ai
Většina možností v tomto seznamu jsou v první řadě CRM softwary a až v druhé řadě AI nástroje. C3. ai však vybudovalo celou svou CRM platformu na umělé inteligenci.
C3 je společnost zaměřená na AI, která slibuje působivou návratnost investic. Tvrdí, že jejich CRM založené na AI vám může přinést 30% zvýšení produktivity vašich obchodních zástupců a 60% snížení míry odchodu zákazníků.
Samozřejmě je vždy nejlepší sledovat vlastní návratnost investic, ale C3. ai poskytuje působivé informace, které posílí váš tým. Patří mezi ně prognózy prodeje, výzkum externích dat, analýza pipeline a informace o vztazích.
Nejlepší funkce C3. ai
- Předpovídejte tržby z prodeje v rámci celé společnosti nebo rozčleněné podle regionů, produktů, účtů a dalších kritérií.
- Dostávejte upozornění na vznikající rizika a faktory, které mají vliv na vaše prodejní příležitosti.
- Vizualizujte nejdůležitější oblasti svých prodejních kanálů pomocí automatické analýzy.
- Sledujte stav vztahů, abyste mohli oslovit zákazníky a zlepšit jejich zapojení v nejdůležitějších momentech.
C3. Omezení AI
- Uživatelé zaznamenali občasné zpoždění v odezvě programu.
- Exportované zprávy někdy obsahují chyby.
Ceny C3. ai
- Kontakt pro ceny
C3. ai hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (1+ recenze)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
6. Zendesk Sell – vhodný pro zákaznický servis
Zendesk vyrábí CRM software pro servisní firmy a prodejní týmy. Tato platforma rozumí procesu prodeje služeb. Pokud tedy hledáte nástroj přizpůsobený vašemu odvětví, tento by mohl být ideální volbou. ?
Jejich nástroje usnadňují vašim zákazníkům kontakt s vámi a vašemu týmu kontakt s více zákazníky. Díky Zendesk AI můžete své zástupce zbavit náročných úkolů pomocí automatizace. A když zástupci pracují se zákazníky, AI může poskytovat návrhy na řešení jejich problémů.
Zendesk AI je postaven na modelu zpracování přirozeného jazyka GPT od OpenAI, díky čemuž je snadno použitelný – stačí mu položit otázky, jako byste to udělali u jakéhokoli jiného kolegy. Můžete přidat integrace se Zapierem nebo ChatGPT, abyste ještě více rozšířili funkčnost AI svého CRM.
Nejlepší funkce Zendesk Sell
- Sledujte všechny interakce se zákazníky, abyste jim mohli poskytnout personalizované služby.
- Analyzujte své procesy a sledujte pokrok směrem k prodejním cílům pomocí integrovaných funkcí pro vytváření reportů.
- Podpořte svůj tým zákaznické podpory pomocí Zendesk AI, který navrhuje odpovědi a analyzuje chování zákazníků, aby poskytoval údaje o jejich záměrech.
- Integrujte svůj CRM systém se Zapierem, abyste automatizovali opakující se úkoly, a s ChatGPT, abyste přidali asistenta AI chatbota.
Omezení Zendesk Sell
- Někteří uživatelé mají pocit, že rozhraní vypadá zastarale a je méně intuitivní než jiné CRM systémy.
- Několik uživatelů uvádí, že tým zákaznické podpory Zendesk může reagovat pomalu.
Ceny Zendesk Sell
- Prodejní tým: 19 $ za uživatele za měsíc
- Sell Growth/Suite Team: 55 USD za uživatele za měsíc
- Suite Growth: 89 $ za uživatele za měsíc
- Sell Professional/Suite Professional: 115 USD za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Zendesk Sell
- G2: 4,2/5 (475+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
7. Pipedrive – vhodný pro prodejní týmy a začátečníky
Pipedrive byl vytvořen prodejci pro prodejce. Má uživatelsky přívětivé rozvržení se všemi připomenutími, která potřebujete ke sledování obchodů, a nikdy nezmeškáte žádné následné kroky. Tímto způsobem každý potenciální zákazník dostane pozornost, kterou si zaslouží.
Můžete nastavit své prodejní kanály tak, aby odpovídaly cestě zákazníka, a tak vizualizovat, kde se vaši potenciální zákazníci nacházejí, od prvního kontaktu až po konečný prodej. Pipedrive vyniká svým vizuálním rozvržením, díky kterému snadno zjistíte, co musíte udělat dál. To se nám líbí. ?
Jedná se o dobrý CRM systém pro uživatele Mac nebo Microsoft, s mobilními aplikacemi pro iOS i Android.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Snadné nastavení vyžaduje pouze zadání fází vašeho prodejního trychtýře, abyste mohli začít.
- Rozložení tabule Kanban vám umožňuje vizualizovat vaše prodejní kanály a vidět, v jaké fázi procesu se každá transakce nachází.
- Technologie AI identifikuje prodejní příležitosti ve vašem prodejním procesu a umožňuje vám automatizovat opakující se obchodní procesy.
- Funkce segmentace zákazníků vám pomohou poskytovat personalizovanější komunikaci na základě demografických údajů, zájmů nebo potřeb zákazníků.
- Reporting a prognózy tržeb sledují váš pokrok směrem k vašim prodejním cílům.
Omezení Pipedrive
- Někteří uživatelé uvádějí, že rozhraní mobilní aplikace je méně intuitivní než webová aplikace a že se občas vyskytují problémy s výkonem na mobilních zařízeních.
- Ačkoli Pipedrive nabízí mnoho základních možností přizpůsobení, pokročilé přizpůsobení je omezené, což může ztěžovat přizpůsobení CRM jedinečnému prodejnímu procesu.
Ceny Pipedrive
- Základní: 14,90 $ za uživatele a měsíc
- Pokročilá verze: 27,90 $ za uživatele a měsíc
- Profesionální: 49,90 $ za uživatele a měsíc
- Cena: 64,90 $ za uživatele a měsíc
- Podnik: 99,00 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 660 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 870 recenzí)
8. Freshworks – vhodný pro multikanálový marketing
Freshworks je sada nástrojů pro zákaznický servis. A podobně jako když si v hotelu objednáte luxusní apartmá, i tento program obsahuje spoustu bonusů. Namísto vířivé vany a šampaňského zdarma však sada Freshworks obsahuje funkce pro IT, marketing, zákaznický servis a prodej. ?
K dispozici jsou nástroje pro vytváření a sledování multikanálových marketingových kampaní, systém pro rychlé poskytování personalizované zákaznické podpory a CRM pro sledování vašeho prodejního procesu. Navíc je tu Freddy, bot poháněný AI, který může chatovat se zákazníky, poskytovat jim zákaznickou podporu nebo směrovat potenciální zákazníky z vaší webové stránky k vašemu prodejnímu týmu.
Nejlepší funkce Freshworks
- All-in-one software udržuje vaše prodejní týmy na stejné vlně.
- Freddy AI Self Service, integrovaný chatbot pro zákaznickou podporu, odpovídá na dotazy zákazníků a poskytuje podporu na vašem webu.
- Freddy AI Copilot odpovídá na otázky členů týmu a pomáhá jim automatizovat opakující se úkoly prostřednictvím zpracování přirozeného jazyka; nejsou vyžadovány žádné znalosti programování.
- Freddy AI Insights poskytuje vizualizaci zákaznických dat v reálném čase.
Omezení Freshworks
- Uživatelé mají pocit, že nastavení a přizpůsobení může být bez pomoci vývojáře z vašeho týmu obtížné.
- Několik uživatelů hlásí časté poruchy a chybové stránky.
Ceny Freshworks
- Zdarma
- Růst: 19 $ za uživatele za měsíc
- Výhoda: 49 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: 79 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Freshworks
- G2: 4,5/5 (7 325+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (595+ recenzí)
9. Salesforce Sales Cloud – vhodný pro podnikové týmy
Salesforce CRM, neboli Sales Cloud, je navržen pro automatizaci. Můžete spouštět automatické aktualizace a oslovování potenciálních zákazníků na základě toho, kde se nacházejí v prodejním trychtýři.
Zatímco automatizační nástroje pomáhají zefektivnit opakující se úkoly, většina funkcí AI Salesforce pochází od Einsteina, roztomilého virtuálního asistenta. Einstein od Salesforce má dokonce stejně bláznivé vlasy jako vědec, po kterém je pojmenován.
Einstein dokáže vyhledávat potenciální zákazníky, analyzovat prodejní hovory a poskytovat tak cenné informace a pomocí prediktivní analýzy poskytovat prognózy prodeje založené na datech.
Nejlepší funkce Salesforce Sales Cloud
- Generativní technologie AI pomáhá prodejním týmům psát e-maily a přepisovat prodejní hovory.
- Informace z konverzací mohou identifikovat námitky zákazníků a poskytnout obchodním zástupcům návrhy na další kroky.
- Výzkumný asistent poháněný AI poskytuje informace o potenciálních zákaznících a kvalifikovaných potenciálních zákaznících přímo z vašeho webu.
- Predikce AI pomáhají obchodním zástupcům upřednostnit nejdůležitější obchody a předpovídat tržby.
Omezení Salesforce Sales Cloud
- Naučit se tento program může být pro začínající uživatele obtížné a váš tým může během procesu zapracování potřebovat školení.
- Ukládání velkého množství dat do Salesforce CRM Cloud může vést k dodatečným poplatkům.
Ceny Salesforce Sales Cloud
- Starter: 25 $ za uživatele za měsíc
- Profesionální: 80 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: 165 USD za uživatele za měsíc
- Neomezený: 330 $ za uživatele za měsíc
- Unlimited+: 500 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Salesforce Sales Cloud
- G2: 4,3/5 (více než 18 240 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 17 825 recenzí)
10. itransition – Vhodné pro konfiguraci CRM Salesforce
Pokud hledáte řešení na míru, itransition vám pomůže zdokonalit vaši strategii CRM a najít správnou kombinaci funkcí pro vaši organizaci. Nastaví pro vás přizpůsobené pracovní postupy, migrují vaše data, otestují vaši platformu, zaškolí váš tým a budou se starat o údržbu softwaru, takže vy nemusíte hnout prstem. ?
Díky 10 letům zkušeností s vytvářením CRM řešení vám itransition může vytvořit řešení na míru nebo optimalizovat vaši současnou CRM platformu tak, aby vyhovovala vašemu odvětví a procesům – protože CRM pro výrobní společnost se liší od CRM pro marketingovou agenturu. Specializují se na konfiguraci CRM Salesforce a pokud se rozhodnete pro toto řešení, získáte přístup k AI nástrojům Salesforce.
Nejlepší funkce itransition
- Vlastní konfigurace vám poskytne přesně ty funkce CRM, které potřebujete.
- Díky zahrnutému nastavení se nemusíte starat o import dat nebo testování systému.
- Školení zajistí, že váš tým bude vědět, jak používat CRM a jeho AI nástroje.
- Průběžná podpora udržuje váš CRM systém aktuální a pomáhá uživatelům řešit problémy, jakmile se objeví.
Omezení přechodu
- Hotové programy mají omezené možnosti přizpůsobení a mohou být v průběhu času dražší kvůli průběžným licenčním poplatkům.
- Na míru vytvořená varianta má vysoké počáteční náklady a vyžaduje tým vývojářů.
Ceny itransition
- Kontakt pro ceny
Hodnocení a recenze itransition
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Spravujte vztahy se zákazníky pomocí AI
Na informacích v reálném čase, které můžete získat z nástrojů AI pro CRM, není nic umělého. Tyto platformy pomáhají obchodním zástupcům určit, kdy a jak navázat kontakt se zákazníky. Mohou uvolnit více času členům vašeho týmu, aby se mohli soustředit na to, co je opravdu důležité: vytváření smysluplných interakcí se zákazníky.
Díky funkcím CRM a AI v ClickUp můžete zefektivnit své procesy zákaznického servisu a prodeje pomocí automatizace, přehledů, připomínek a následných úkolů. A znáte ty role, které hrajete při školení prodeje? ClickUp AI je v hraní rolí skvělý. ?
Jedná se o vůbec první AI založenou na rolích, která je naprogramována tak, aby členům vašeho týmu pomáhala okamžitě ji využívat pro úkoly související s jejich prací. Vyzkoušejte ji zdarma a uvidíte, o kolik produktivnější můžete být.