8 nejlepších softwarů pro správu životního cyklu produktu v roce 2025

Všechno dobré jednou skončí a jak každý produktový manažer ví, další nejlepší věc je vždy za rohem. Ať už pracujete ve vývoji softwaru nebo ve výrobě, pravděpodobně se zabýváte několika produkty najednou, které se nacházejí v různých fázích svého životního cyklu.
Po chvíli to začíná být trochu matoucí, že?
Koneckonců, nový, zářivý produkt má jiné potřeby než méně zajímavý starší produkt, který plánujete příští rok vyřadit.
Software pro správu životního cyklu produktu (PLM) vám pomáhá spravovat produkt od návrhu a designu až po uvedení na trh a vyřazení z provozu. PLM řešení nejčastěji používají designéři a inženýři, ale jsou běžnými nástroji také v procesech vývoje softwarových produktů.
Software pro správu životního cyklu produktu poskytuje všem – včetně technicky neznalých zainteresovaných stran – lepší přehled o tom, co se děje se všemi vašimi produkty, a to bez technického žargonu. Při správném použití software PLM zkracuje dobu uvedení produktu na trh, zvyšuje kvalitu produktu a (což je naše oblíbená vlastnost) raketově zvyšuje ziskovost. ?
V tomto průvodci vám dáme několik tipů, jak najít kvalitní nástroj pro správu životního cyklu, a představíme vám našich osm nejoblíbenějších nástrojů pro zaneprázdněné produktové manažery.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu životního cyklu produktu?
Osm nástrojů pro správu životního cyklu produktu v této příručce vám pomůže dosáhnout velkých úspěchů. Zaměřili jsme se na software pro správu životního cyklu produktu, který nabízí klíčové funkce, jako jsou:
- Správa nevyřízených požadavků: Jako vlastník produktu je vaším úkolem procházet nevyřízené požadavky na funkce a chyby, abyste mohli zlepšit zákaznickou zkušenost. Pokud však máte desítky (nebo dokonce stovky) produktů, nevyřízené požadavky se rychle hromadí. Zvolte systém PLM, který zjednoduší správu nevyřízených požadavků.
- Nástroje bez nutnosti programování: Ne každý umí programovat. Pro technicky náročnější softwarové aplikace může být programování nezbytné, ale hledejte možnosti, které nabízejí nástroje bez nutnosti programování. Díky tomu bude platforma přístupná i pro technicky neznalé uživatele a usnadní život technickým pracovníkům.
- Vizualizace: Vizuální prvky usnadňují pochopení životního cyklu produktu, zejména pokud spravujete mnoho produktů najednou. Vyberte si řešení pro správu životního cyklu produktu, které vizualizuje vaše pracovní postupy, nástroje, sprinty, automatizace a další prvky na jednom místě.
- Užitečné nástroje a integrace: Kdo říká, že k řízení celého životního cyklu produktu potřebujete samostatné nástroje? Pořiďte si platformu, která zvládne vše. Možná obsahuje nástroj pro psaní popisů produktů pomocí umělé inteligence nebo integraci marketingového softwaru, který propojuje tvorbu produktů s jejich propagací. Nespokojte se s málem, máte na výběr z mnoha užitečných možností.
8 nejlepších softwarů pro správu životního cyklu produktu
Potřebujete najít nejlepší nástroj PLM? Neztrácejte hodiny hledáním renomovaného dodavatele na internetu; my jsme ten výzkum udělali za vás, kamaráde.
Podívejte se na tento seznam a vyberte si nejlepší software pro správu životního cyklu produktu pro vaši firmu. ?
1. ClickUp
Nechceme se chlubit, ale ClickUp pro správu produktů je švýcarským nožem mezi PLM. Ať už máte jakýkoli nápad, máme pro něj nástroj, šablonu nebo funkci.
Jako řešení pro správu životního cyklu produktu ClickUp sladí mapování produktů, spolupráci a agilní vizualizace sprintů, aby bylo možné odvádět lepší práci v kratším čase.
ClickUp se liší od všech ostatních PLM na trhu, protože integruje dokumenty, plány, cíle, úkoly, tabule a další do pracovního postupu DevOps. Místo toho, abyste svému týmu říkali, aby pro provedení jediného úkolu přepínal mezi desítkami nástrojů, můžete vše uchovávat v ClickUp, čímž ušetříte čas a odstraníte izolovanost.
S Roadmappingem shromažďujete zpětnou vazbu a sprinty a vizualizujete je v rámci jediného plánu vývoje produktu – a hezké barvy také neuškodí. Vzhledem k tomu, že všechny vaše dokumenty a tabule jsou na stejné platformě, můžete své plány vývoje, brainstormingové sezení a návrhy produktů uchovávat na jednom místě, což usnadňuje spolupráci. ?
Všechny panely a přehledy ClickUp jsou plně přizpůsobitelné, takže můžete získat tak podrobné informace, jaké potřebujete. Přidejte widgety pro klíčové ukazatele výkonnosti, které jsou pro vás nejdůležitější, abyste už nikdy nemuseli hledat důležité informace o produktech.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu a dalšími odděleními pomocí nástrojů Goals, Docs a Whiteboards, které jsou součástí výkonných nástrojů pro správu projektů.
- Automaticky přesouvejte úkoly mezi členy týmu: už žádné ruční předávání v rámci vývojového procesu.
- Šablony produktové strategie pro životní cyklus vašeho produktu
- Pomocí ClickUp AI vytvořte během několika minut spolehlivé produktové plány a dokumentaci.
- Rychle vizualizujte stav svých produktů a výkonnost týmu pomocí přizpůsobitelných dashboardů a reportů pro týmy zabývající se vývojem softwaru nebo správou testování.
Omezení ClickUp:
- Některé funkce ClickUp jsou k dispozici pouze pro prémiové uživatele.
- Někteří uživatelé tvrdí, že ClickUp má tolik funkcí, že jeho používání může být zpočátku zastrašující.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele, platba ročně; 10 $/měsíc na uživatele, platba měsíčně
- Podnikání: 12 USD/měsíc na uživatele, fakturováno ročně; 19 USD/měsíc na uživatele, placeno měsíčně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Jira
Jira je primárně softwarový nástroj určený pro agilní pracovní postupy, ale funguje i pro metodiky typu vodopád.
Pokud jste vývojář, je toto řešení pro správu životního cyklu produktu určeno právě vám. Jira napodobuje vzhled a fungování osobních agilních týmů a scrumů, takže je užitečná i pro softwarové týmy pracující na dálku.
V Jira můžete vytvářet uživatelské profily a příběhy, sledovat problémy a přidělovat úkoly svému týmu. Platforma je velmi přizpůsobitelná, takže ji můžete podle potřeby měnit tak, aby vyhovovala vašim pracovním postupům a konkrétnímu životnímu cyklu vývoje softwaru.
Jira se navíc integruje s mnoha aplikacemi třetích stran prostřednictvím Atlassian Marketplace, takže integrace jsou na dosah jediného kliknutí.
Nejlepší funkce Jira:
- Funkce automatizace bez kódování, jako jsou spouštěče, šetří čas.
- Získejte vizuální data o svých produktech v reálném čase.
- Spravujte agilní úkoly v digitální tabuli Kanban
Omezení Jira:
- Jira je určena pro týmy zabývající se vývojem softwaru, takže pokud nejste softwarový tým, pravděpodobně nemá smysl tento nástroj používat.
- Jira je složitá na používání a má vysokou vstupní bariéru pro software pro správu projektů.
Ceny Jira:
- Zdarma
- Standard: 7,75 $/uživatel, až 35 000 uživatelů
- Premium: 15,25 $/uživatel
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jira:
- G2: 4,3/5 (více než 5 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 200 recenzí)
3. Oracle Agile PLM
Jste společnost Oracle? Pokud ano, vyzkoušejte software Oracle Agile pro správu životního cyklu produktů.
Jedná se o cloudový PLM, takže k němu má váš tým přístup prakticky odkudkoli. Je ideální pro týmy, které se spoléhají na množství informací souvisejících s produkty, jako jsou data v reálném čase nebo hlášení o chybách, a potřebují data standardizovat a strukturovat.
Oracle je oblíbenější u podnikových společností, protože organizuje velké množství složitých dat bez snížení výkonu. Tuto platformu můžete využít k centralizaci správy produktové dokumentace, analýzy příčin problémů a vývoje produktů v celé vaší společnosti.
Nejlepší funkce Oracle Agile PLM:
- Oracle PLM se dobře integruje s dalšími řešeními Oracle, takže pokud již Oracle používáte, je to jasná volba.
- Snižte rizika spojená se zaváděním nových produktů vytvořením dokumentů s požadavky na produkty pro všechny produktové řady.
- Prosazujte dodržování předpisů v každé fázi životního cyklu vývoje softwaru přidáním svých standardů do Oracle.
Omezení Oracle Agile PLM:
- Oracle má spoustu zbytečných funkcí, takže je pro začátečníky těžké ho používat.
- Pro nástroje pro správu projektů neexistuje bezplatná ani freemium verze.
Ceny Oracle Agile PLM:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Oracle Agile PLM:
- G2: 4,0/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
4. New Relic
New Relic je řešení pro správu životního cyklu aplikací (ALM) určené pro procesy vývoje a výroby softwaru. Tento nástroj ALM se specializuje na zjednodušování telemetrických dat, což jsou informace získávané ze zařízení podporujících internet věcí (IoT).
New Relic je vhodnější pro výrobu leteckých nebo automobilových dílů, ale týmy vývojářů softwaru si jeho robustní funkce velmi cení. Umí spravovat vývoj aplikací, zastavit chyby a optimalizovat uživatelský zážitek.
Líbí se nám také integrované bezpečnostní funkce pro správu životního cyklu aplikací, které jsou ideální pro společnosti, pro které je kriticky důležité, aby nedošlo k narušení kybernetické bezpečnosti. ?
Nejlepší funkce New Relic:
- New Relic nabízí bezplatnou verzi s bohatými funkcemi, takže si jej můžete před zakoupením vyzkoušet.
- Správa verzí a kontrola verzí vám poskytují více kontextu o každém produktu.
- New Relic má více než 600 integrací.
- New Relic Grok je asistent pro pozorovatelnost založený na umělé inteligenci, který zjednodušuje telemetrická data pomocí zpracování přirozeného jazyka, podobně jako ChatGPT.
Omezení New Relic:
- New Relic je vhodný pouze pro vysoce technické týmy a obory s přísným vývojovým procesem.
- Někteří uživatelé uvádějí, že platforma má zpoždění a problémy s přístupem.
- Jiní tvrdí, že náklady na licence jsou příliš vysoké.
Ceny New Relic:
- Standard: Zdarma pro jednoho uživatele celé platformy; 99 USD/měsíc za každého dalšího uživatele, maximálně pět uživatelů
- Pro: 349 USD/měsíc za uživatele s plnou platformou, fakturováno ročně
- Enterprise: 549 USD/měsíc za uživatele s plnou platformou, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze New Relic:
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
5. Productboard
Productboard je jedinečný software pro správu životního cyklu produktu, protože dává zákazníkům možnost vyjádřit se v každé fázi životního cyklu produktu. Většina firem k tomuto účelu používá samostatnou platformu pro zpětnou vazbu od zákazníků, ale Productboard spojuje zpětnou vazbu s úkoly a prioritami.
Productboard sjednocuje týmy – i napříč různými odděleními – pomocí jednotného plánu a standardizovaných pracovních postupů.
S Productboardem vytváříte produkty společně se svými zákazníky. Pokud zákazník požaduje určitou funkci, software zváží důležitost požadavku na funkci spolu s úrovní důležitosti zákazníka (například jeho roční opakující se příjmy, velikost atd.), aby vám pomohl stanovit priority nových funkcí a oprav.
Nejlepší funkce Productboard:
- Productboard nabízí bezplatnou zkušební verzi.
- Productboard používá hodnocení založené na datech k automatickému stanovení priority důležitých položek: Už žádné dohady.
- Productboard AI rychle analyzuje zpětnou vazbu, aby zefektivnil zpětnou vazbu k produktu a usnadnil správu testování.
Omezení Productboardu:
- Productboard nezahrnuje správu úkolů. Chybí také integrace třetích stran pro správu životního cyklu aplikací.
- Někteří uživatelé tvrdí, že platforma postrádá přizpůsobitelnost a flexibilitu.
Ceny Productboard:
- Essentials: 20 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Pro: 80 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Productboard:
- G2: 4,3/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 140 recenzí)
6. PTC Windchill
Software Windchill PLM od společnosti PTC je užitečný pro celou řadu případů použití, ale nejlépe se osvědčuje v oblasti fyzických produktů. Tento software je určen pro mezifunkční týmy, které pracují na dálku nebo v různých výrobních centrech po celém světě.
Windchill může být tak technický nebo tak jednoduchý, jak si přejete. Jeho balíčky pro neexperty zjednodušují obsah PLM, aby byla tato technologie přístupnější pro všechny týmy v procesu vývoje.
Windchill může být nainstalován na místě nebo v cloudu. Dokonce se integruje se softwarem pro správu podnikových zdrojů (ERP), aby shromáždil všechna data o vašich produktech na jednom místě.
Nejlepší funkce PTC Windchill:
- Windchill nabízí doplňky, díky nimž bude platforma lépe odpovídat vaší roli, odvětví nebo úkolům.
- Prohlížejte si údaje o produktech ve 2D, 3D a dokonce i v rozšířené realitě.
- Provádějte správu produktových dat a dynamickou vizualizaci v reálném čase.
Omezení PTC Windchill:
- U některých softwarových projektů je jeho osvojení náročné.
- Windchill může být pro vývojový tým malého podniku příliš drahý.
Ceny PTC Windchill:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze PTC Windchill:
- G2: 4,0/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (2 recenze)
7. Upchain
Upchain je produkt společnosti Autodesk, který propojuje lidi, data a obchodní procesy na jedné platformě. Prezentuje se jako jediný zdroj pravdivých informací o všech produktech, což není žádná maličkost. ?
Líbí se nám modulární proces drag-and-drop a nástroj pro tvorbu pracovních postupů od společnosti Upchain. Není třeba nic programovat: stačí několika kliknutími vizualizovat životní cyklus produktu a můžete začít.
Upchain je k dispozici v mnoha různých verzích a nabízí řešení pro podnikové týmy, konstruktéry a dokonce i týmy mimo oblast strojírenství, které potřebují méně technické řešení.
Nejlepší funkce Upchain:
- Upchain umožňuje integraci počítačového navrhování (CAD), propojení aplikačního programovacího rozhraní a integraci s daty pro plánování podnikových zdrojů (ERP) a řízení vztahů se zákazníky.
- Upchain je k dispozici v mobilní verzi pro přístup na cestách.
- Poskytněte všem ve vaší organizaci přístup k CAD souborům, i když nemají CAD licenci.
Omezení Upchain:
- Nabízí pouze webovou aplikaci.
- Upchain má určitá omezení při zpracování technických dokumentů k produktům.
Ceny Upchain:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Upchain:
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (1 recenze)
8. Siemens Teamcenter
Siemens Teamcenter pokrývá všechny fáze správy životního cyklu, od požadavků přes návrh a vizualizaci až po konektivitu.
Jedná se o výkonný PLM, který nabízí šikovné funkce, jako jsou digitální dvojčata. Ne každá společnost to bude potřebovat, ale je to skvělé, pokud chcete levně simulovat fyzické prototypy v digitálním prostředí. Při správném použití digitální dvojčata výrazně urychlují fázi návrhu.
Teamcenter je k dispozici na místě, v cloudu nebo dokonce jako řešení typu software jako služba (SaaS). Prezentuje se jako řešení pro malé firmy i velké podniky, ale díky integraci s dalšími technologiemi společnosti Siemens je pravděpodobně vhodnější pro velké podniky.
Nejlepší funkce Siemens Teamcenter:
- Siemens nabízí doplňkové komponenty pro vývoj 3D softwaru, CAD a software pro predikci výkonu.
- Spravujte náklady na produkty přímo z PLM
- Využijte analýzy PLM v reálném čase, aby váš tým dosáhl stanovených cílů.
Omezení Siemens Teamcenter:
- Někteří uživatelé hlásí problémy s nasazením a použitelností.
- Teamcenter nenabízí bezplatnou ani freemium verzi.
Ceny Siemens Teamcenter:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Siemens Teamcenter:
- G2: 4,3/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
Zapomeňte na tabulky: Používejte ClickUp pro PLM
Vaši zákazníci požadují rychlejší a inovativnější produkty. Vzhledem k tomu, že procesy řízení jsou každým dnem složitější, je nejvyšší čas obdarovat svůj tým spolehlivým softwarovým řešením pro správu životního cyklu produktu.
Nejúčinnější a nejčasově úspornější možností na tomto seznamu je ClickUp. Tisíce podniků se spoléhají na ClickUp při psaní popisů produktů pomocí umělé inteligence, sdílení produktové dokumentace a vizualizaci agilních pracovních postupů na stejném dashboardu.
Ale víme, že vidět znamená věřit.