10 nejlepších softwarových nástrojů PLM pro správu životního cyklu produktu v roce 2025

Každý produkt začíná nápadem, prochází opakovanými cykly návrhu, vývoje, zpětné vazby a aktualizací a nakonec je nahrazen něčím lepším.
Produktoví manažeři a vývojáři softwaru to znají jako životní cyklus produktu. ✨
S rostoucí složitostí a komplexností produktů se úměrně zvyšuje i objem dat a dokumentace, které generují. Software pro správu životního cyklu produktu (PLM) je řešení, které spravuje produkt od počátku až do konce a zároveň v reálném čase prezentuje (a uchovává) klíčové informace a důležité poznatky.
V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších softwarových řešení PLM pro váš tým.
Co je PLM software?
PLM neboli software pro správu životního cyklu produktu jsou cloudové nástroje, které pomáhají týmům vývoje produktů dokumentovat a spravovat informace o softwarovém produktu v každé fázi jeho vývoje.
Software PLM spravuje dokumentaci a vývojové procesy životního cyklu produktu tak, aby designéři, inženýři, netechnici a další důležité zainteresované strany byli vždy na stejné vlně.
Díky systému PLM mohou produktové týmy vytvořit standardizovaný pracovní postup a zlepšit spolupráci konsolidací a správou dat, která jsou pro životní cyklus produktu zásadní. ?
Se správným softwarem PLM mohou produktové týmy bezpečně spolupracovat asynchronně, což je obzvláště užitečné pro týmy v různých geografických oblastech. Navíc díky funkcím správy dat a sledovatelnosti mohou produktové týmy dlouhodobě snižovat náklady a dodávat vysoce kvalitní produkty.
PLM zachycují konstrukční data, protokoly změn, dokumenty, záznamy o spolupráci a informace o zajištění kvality, aby produktové týmy mohly zefektivnit pracovní postupy, minimalizovat chyby a efektivně spolupracovat.
Pokud vyvíjíte software, musíte si pořídit PLM software již v rané fázi plánování. To vašemu týmu pomůže zmírnit rizika, zaznamenávat pokrok v rámci SDLC a provádět změny, když je to nutné.
Co byste měli hledat v softwaru PLM?
Na trhu je k dispozici mnoho nástrojů PLM v různých cenových relacích, jak tedy vybrat ten nejlepší?
Než se rozhodnete, zvažte své současné potřeby a ty, které mohou nastat v budoucnu. Snažte se najít flexibilní řešení, které obsahuje nástroje splňující specifické potřeby vašeho týmu.
Při výběru softwaru pro správu životního cyklu produktu je třeba zohlednit několik faktorů:
- Možnosti integrace: Pro maximalizaci pracovního toku při vývoji produktů je lepší zvolit platformu typu „vše v jednom“, která integruje prototypování a CAD nástroje. Skvělou funkcí je také integrace s marketingovým softwarem, ERP systémy a nástroji pro řízení projektů.
- Možnosti spolupráce: PLM software by měl pomáhat různým týmům spolupracovat a zobrazovat aktuální informace. Hledejte tedy funkce, jako je editace v reálném čase, přidávání komentářů a přiřazování úkolů.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: PLM bude používat celý váš tým vývoje produktů i další zainteresované strany. Ujistěte se tedy, že rozhraní je intuitivní a snadno použitelné.
- Flexibilní, ale škálovatelný: Software by měl vyhovovat měnícím se potřebám vašeho produktového portfolia. Funkce jako přizpůsobení, integrace a automatizace budou mít velký význam.
- Silné funkce správy dat: To je pro nástroj PLM zásadní. Software, který si vyberete, by měl mít centralizované úložiště pro všechny informace související s produkty. Kromě toho musí nabízet kontrolu verzí, sledování revizí, protokoly chyb atd.
- Automatizované pracovní postupy a oznámení: Hledejte automatizační funkce, které zefektivňují opakující se úkoly a pracovní postupy, udržují týmy v obraze a zajišťují rychlé rozhodování.
- Analýzy a reporty: Funkce analýz a reportů v rámci PLM vám umožní vyhodnotit pokrok, odstranit překážky a činit rozhodnutí na základě dat.
- Aktualizace a podpora: Vybraný PLM budete pravděpodobně používat po celou dobu existence vašeho produktu. Proto by na vašem seznamu požadavků neměly chybět pravidelné aktualizace softwaru a pohotový tým podpory.
10 nejlepších softwarů PLM, které můžete použít
Nemusíte procházet stovky nástrojů PLM, abyste našli ten, který vám nejlépe vyhovuje. Vyberte si jeden z 10, které jsme uvedli. ?
1. ClickUp
ClickUp vybavuje produktové týmy výkonnými nástroji pro správu produktů. S jeho pomocí můžete vytvářet produktové plány, automatizovat pracovní postupy, spolupracovat s vzdálenými týmy v reálném čase, sdělovat zpětnou vazbu a dostávat aktualizace prostřednictvím automatických oznámení. Můžete také sdílet aktualizace s vedením a publikovat poznámky k vydání.
Kromě toho můžete sledovat postup práce pomocí ClickUp Tasks, vytvářet dokumentaci procesů pomocí ClickUp Docs a sdílet je s více uživateli a efektivně spravovat celý životní cyklus produktu.
Navíc můžete s týmem brainstormovat nápady na produkty pomocí tabulek v ClickUp, vytvářet a sledovat týmové cíle pomocí ClickUp Goals a analyzovat všechna data pomocí interaktivních dashboardů ClickUp.
Místo toho, abyste se museli potýkat s nespočtem aplikací, můžete mít jednu platformu, která se postará o velkou část úkolů souvisejících s životním cyklem vašich produktů. ?
ClickUp můžete také přizpůsobit svým potřebám v oblasti správy produktů pomocí ClickApps, což vám nakonec pomůže dosáhnout vašich KPI v oblasti správy produktů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Ušetřete čas pomocí bezplatných šablon pro správu produktů od ClickUp pro vývoj produktových plánů.
- Spolupracujte v reálném čase s kolegy pomocí dokumentů, tabulek a dalších výkonných nástrojů pro správu projektů.
- Zaveďte standardizovaný proces pro provádění sprintů vývoje a testování produktů.
- Mějte přehled o dodávkách díky připomenutím a přizpůsobitelným nastavením oznámení.
- Získejte více za méně času díky pokročilým nástrojům založeným na genAI, jako je ClickUp AI.
Omezení ClickUp
- Několik uživatelů uvedlo, že ClickUp má strmou křivku učení.
- Noví uživatelé mohou mít potíže s orientací v uživatelském rozhraní.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 USD měsíčně na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3900 recenzí)
2. Arena PLM & QMS
Arena je cloudový nástroj PLM, který je užitečný pro řadu funkcí, například vývoj produktů, kontrolu záznamů o produktech, řízení kvality, školení a dodržování předpisů.
Arena sdružuje informace o produktech, lidech a procesech do jedné cloudové platformy, čímž urychluje vývoj produktů.
Nejlepší funkce Arena
- Zabezpečte svá data pomocí cloudového softwaru PLM, který se snadno nasazuje.
- Chraňte své zdroje a duševní vlastnictví pomocí přístupu založeného na rolích.
- Ušetřete časem díky nižším celkovým nákladům na vlastnictví.
Omezení Areny
- Uživatelé hlásili potíže při navigaci a změnách projektů.
- Někteří zákazníci považují podporu za nedostatečnou.
Ceny Arena
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků Arena
- G2: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (70+ recenzí)
3. Propel
Propel nabízí cloudové řešení PLM, QMS (systém řízení kvality), PIM (správa informací o produktech) a systém řízení dodavatelů na jedné platformě.
Propel propojuje produktové týmy s jejich protějšky v oblasti obchodního rozvoje nebo komerčních aktivit v globálních organizacích.
Díky tomuto kolaborativnímu přístupu se na tvorbě produktu podílejí všechny relevantní týmy, což vede k vynikajícímu zákaznickému zážitku.
Nejlepší funkce Propel
- Snadná spolupráce díky správě kusovníků (BOM), správě dodavatelů a analýzám v reálném čase.
- Integrujte software Microsoft a CAD pro efektivní systém správy.
Omezení pohonu
- Většina nástrojů vyžaduje intenzivní školení.
- Zpočátku obtížné nastavení
Ceny Propel
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků Propel
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Odoo
Odoo je open-source nástroj pro plánování podnikových zdrojů (ERP) s několika softwarovými řešeními pro řízení podniku.
Odoo PLM vám pomáhá systematicky testovat a iterovat produkt v průběhu celého jeho životního cyklu.
Sleduje změny na různých úrovních vývoje produktu pomocí centralizovaných diskusí o dokumentech v reálném čase. Tím se snižuje pravděpodobný vliv těchto změn na proces výroby produktu nebo jeho kusovník.
Další zajímavou funkcí jsou příkazy k technickým změnám, které slouží jako centrální úložiště informací pro všechny, kdo se podílejí na vývoji produktu.
Nejlepší funkce Odoo
- Sladěte všechna oddělení na stejném dokumentu a efektivně sledujte změny napříč několika verzemi.
- Zabraňte chybám v probíhající výrobě pomocí technických změnových příkazů (ECO).
Omezení Odoo
- Někteří uživatelé považují proces nastavení Odoo za poněkud složitý.
- Odoo má strmou křivku učení
Ceny Odoo
- Navždy zdarma
- Standardní plán: 9,14 $ měsíčně na uživatele
- Vlastní plán: 13,71 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze zákazníků Odoo
- G2: 4,1/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (780+ recenzí)
5. Siemens Teamcenter
Cloudový PLM software Siemens Teamcenter poskytuje bezpečnou platformu pro plánování, vývoj a dodávku produktů.
Členové týmu po celém světě se mohou podílet na celém procesu návrhu, vývoje a výroby produktu a sledovat životní cyklus produktu prostřednictvím jeho uživatelského rozhraní.
Tento robustní systém PLM nabízí několik vynikajících funkcí, jako jsou digitální dvojčata, která při správném použití mohou výrazně zlepšit funkčnost a design vašeho produktu.
Siemens Teamcenter Nejlepší funkce
- Využijte digitální dvojčata k propojení a optimalizaci procesů návrhu a vizualizace pro rychlé řešení problémů.
- Vytvářejte konstrukční dokumentaci s integrací CAD
Omezení Siemens Teamcenter
- Aktualizace jsou často nákladné
- Někteří uživatelé hlásili problémy s použitelností.
Ceny Siemens Teamcenter
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků společnosti Siemens
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
6. Jira Align
Jira je agilní a výkonný software pro řízení projektů, který vám pomáhá vizualizovat, spravovat a proaktivně řešit problémy související s vývojem produktů.
Nabízí různé funkce, které pomáhají při plánování, sledování podrobností o produktech a řízení efektivity produktů.
Vzhledem k tomu, že efektivní komunikace je klíčová pro úspěšné uvedení produktu na trh, Jira zajišťuje, aby byly všechny komunikační kanály správně nastaveny.
Nejlepší funkce Jira
- Integrujte řadu užitečných aplikací třetích stran prostřednictvím Jira.
- Rychle spusťte projekt nebo proces vývoje projektu pomocí hotových šablon.
- Používejte metodiky Scrum a Kanban současně v průběhu celého životního cyklu produktu.
Omezení Jira
- Rozsáhlé funkce a možnosti přizpůsobení Jira mohou být při nastavování výzvou.
- Jelikož je tento software navržen speciálně pro týmy zabývající se vývojem softwaru, nemusí být stejně efektivní pro jiná odvětví.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 8,15 $/uživatel za měsíc
- Premium: 16 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
7. Productboard
Productboard je software pro správu produktů, který pomáhá vaší organizaci dodávat kompetentní produkty tím, že podporuje lepší spolupráci a odstraňuje překážky.
Zpětná vazba od zákazníků je integrována do Productboardu, takže můžete produkty vytvářet společně se svými zákazníky. Tímto způsobem společně vyvinete inovativní produkty, které budou v souladu s vaší vizí i vizí vašich zákazníků.
Productboard pomáhá vašemu produktovému týmu vyhovět potřebám zákazníků. Tento software můžete také použít ke zlepšení a upřednostnění pracovních postupů při vývoji funkcí.
Nejlepší funkce Productboardu
- Získejte přístup k zpětné vazbě od zákazníků a vytvářejte produkty, které splňují potřeby uživatelů.
- Upřednostněte funkce podle jejich naléhavosti s pomocí intuitivního ovládacího panelu.
Omezení Productboardu
- Nemá mobilní aplikaci pro beta uživatele a koncové uživatele.
- Obtížná integrace s jinými systémy
Ceny Productboard
- Essentials: 20 $/měsíc na uživatele
- Pro: 80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků Productboard
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
8. OpenBOM
OpenBOM je kolaborativní platforma SaaS, která propojuje výrobce a jejich dodavatelské řetězce a spravuje produktová data.
OpenBOM vám nabízí flexibilní a škálovatelný způsob organizace produktových dat. Použijte jej ke správě CAD, dílů, dokumentů, kusovníků, dodavatelů, zásob a nákupů.
Nejlepší funkce Open BOM
- Aktualizujte návrhy z jakéhokoli CAD systému
- Používejte jej zdarma pro nekomerční, osobní projekty.
Omezení OpenBOM
- Uživatelé si často stěžovali na zpoždění.
- Jelikož se jedná o cloudové řešení SaaS, není k dispozici offline.
Ceny OpenBOM
- Bezplatný tarif
- Tým: 78 $/uživatel za měsíc
- Společnost: 108 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků OpenBOM
- G2: 4,3/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Aras Innovator
Aras Innovator je webový software pro správu procesů vývoje produktů, výrobních procesů na více místech a operací dodavatelského řetězce.
Poskytuje několik technických řešení, jako jsou PLM, PDM, BOM, správa konfigurací, správa změn, AVL/AML atd.
Aras také nabízí nástroje pro správu změn, které informují zákazníky o provedených úpravách, což zajišťuje konzistentnost v průběhu celého životního cyklu produktu.
Organizace si mohou toto otevřeně distribuované řešení bezplatně stáhnout, upravit a používat.
Nejlepší funkce Aras
- Snadno vytvářejte víceúrovňové kusovníky s Aras Innovator
- Integrujte stávající prostředí ALM pomocí jednoduchých kroků
Omezení Aras
- Uživatelé považují označení a termíny za matoucí.
- Postup přizpůsobení ještě není optimalizován.
Ceny Aras
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků Aras
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. SAP PLM
Software SAP PLM může být vynikajícím pomocníkem pro proces řízení životního cyklu produktu, který je odolný vůči rizikům a udržitelný.
Od fáze brainstormingu až po uvedení produktu na trh poskytuje řešení SAP PLM platformu pro analýzu obchodních procesů a zpětné vazby od zákazníků, hodnocení nápadů a následný společný vývoj produktu a poskytování služeb.
SAP PLM podporuje všechny systémy a procesy související s produkty, od začátku životního cyklu s návrhem produktu až po výrobu a servis.
Nejlepší funkce SAP PLM
- Integrujte další produkty SAP a vytvořte kompletní sadu produktů pro vývoj produktů.
- Před implementací vyhodnoťte náklady projektu pomocí vestavěného odhadu nákladů.
Omezení SAP PLM
- Může se ukázat jako složité pro malé týmy vývojářů projektů.
- K plnému využití jeho potenciálu je často zapotřebí odborník na SAP.
- Získal relativně nízké hodnocení na populárních hodnotících platformách.
Ceny SAP PLM
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků SAP PLM
- G2: 3,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Výběr nejlepšího PLM pro životní cyklus vašeho produktu
Nástroje PLM neslouží pouze k zaznamenávání údajů o produktech a získávání informací. Výzvy se mohou objevit v jakékoli fázi životního cyklu produktu, a proto je třeba se vybavit správnými nástroji pro jejich řešení.
PLM řešení, pro které se rozhodnete, může tedy rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vašeho procesu vývoje produktů.
10 nejlepších PLM platforem vám pomůže vytvářet a prodávat produkty vyšší kvality a podpoří vás během celého životního cyklu produktu, od počáteční koncepce až po uvedení produktu na trh.
Ať už vyrábíte jeden nebo více produktů, v oblasti výroby nebo v jiných odvětvích, výběr správného softwaru PLM pro vaše konkrétní potřeby a budoucí růst je zásadní. Může být základem pro vaši digitální transformaci a zajistit co nejvyšší efektivitu životního cyklu vašich produktů.
ClickUp je jedním z takových PLM nástrojů, který nabízí to nejlepší z obou světů – efektivní PLM stack i platformu, která podporuje úzkou spolupráci, lepší komunikaci a efektivní řízení projektů. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!