10 nejlepších softwarů pro správu dat v roce 2025 (recenze a ceny)

Alex York
Alex York
29. ledna 2025

Efektivní správa dat je zásadní pro zachování integrity a bezpečnosti dat vaší organizace.

Tradiční přístupy, jako je manuální dohled nebo nesourodé systémy, často vedou k chybám nebo opomenutím. Software pro správu dat vnáší do vašeho datového světa pořádek a spolehlivost. ??

Zefektivňuje zpracování dat v celé vaší organizaci, zjednodušuje přístup k datům, zajišťuje dodržování předpisů a podporuje správu kvality dat.

Výběr mezi nástroji pro správu dat může připomínat procházení složitým bludištěm. Proto jsme rozebrali klíčové funkce, výhody a nevýhody, ceny a uživatelská hodnocení 10 nejlepších nástrojů, abychom vám usnadnili rozhodování.

Co byste měli hledat v softwaru pro správu dat?

Váš software pro správu dat by měl být intuitivní a umožňovat technickým i netechnickým uživatelům snadnou orientaci a implementaci zásad správy dat. Přehledné rozhraní zvyšuje uživatelskou přívětivost a minimalizuje náročnost osvojení.

Zde jsou klíčové faktory, které vám pomohou vybrat nejvhodnější řešení:

  • Komplexní správa dat: Vyberte si software, který poskytuje komplexní přístup ke správě dat. Měl by usnadňovat ukládání dat a nabízet nástroje pro klasifikaci dat, správu metadat a zajištění kvality dat.
  • Škálovatelnost: Vyberte si nástroj pro správu dat, který poroste spolu s vašimi datovými potřebami. Software by měl zvládat rostoucí objemy dat a měnící se požadavky na správu dat v souvislosti s rozšiřováním vaší organizace.
  • Integrační možnosti: Posuďte kompatibilitu softwaru s vašimi stávajícími systémy a aplikacemi. Hladká integrace s dalšími nástroji ve vašem technologickém stacku zefektivňuje procesy správy dat.
  • Audit a monitorování souladu: Hledejte funkce, které umožňují důkladné auditní stopy a monitorování souladu. Váš software pro správu dat by měl sledovat změny dat, aktivity uživatelů a dodržování zásad správy.
  • Správa životního cyklu dat: Vyberte si software, který pokrývá tvorbu, používání, archivaci a likvidaci dat. Holistický přístup zajišťuje správu dat od jejich vzniku až po vyřazení.
  • Funkce pro spolupráci: Váš software by měl plynule podporovat komunikaci a spolupráci mezi týmy. Funkce jako správa dat a kolaborativní pracovní postupy zlepšují týmovou práci při udržování kvality dat a dodržování předpisů.

10 nejlepších softwarů pro správu dat, které můžete použít

Prozkoumejte tyto oblíbené nástroje pro správu dat, které umožňují plynulou spolupráci mezi jednotlivými obchodními jednotkami a zajišťují komplexní správu dat.

1. ClickUp

Ovládací panel Clickup
Nastavte si potřebné přehledy, vše na jednom místě, v ClickUp.

ClickUp můžete použít ke správě projektů, efektivní spolupráci a organizaci dat ve vaší společnosti. Jeho komplexní platforma vám umožňuje sledovat, kontrolovat a vylepšovat vaše postupy správy dat. Výsledkem je robustní rámec pro správu dat přizpůsobený vašim potřebám.

Díky všestranným funkcím ClickUp můžete zvládnout postupy správy dat napříč projekty. Definujte a rozdělte role a odpovědnosti mezi zúčastněné strany pomocí šablony RACI (Responsible Accountable Consulted Informed).

Šablona RACI ClickUp
Zajistěte konzistentní správu dat napříč projekty pomocí šablony RACI Matrix od ClickUp.

Zefektivněte rozhodování, zajistěte odpovědnost za své postupy v oblasti dat a zlepšete spolupráci v rámci týmu pro správu dat díky uživatelsky přívětivému rozhraní ClickUp. Plán ClickUp Enterprise umožňuje velkým organizacím těžit z pokročilých funkcí správy dat.

Řešte složité požadavky na správu projektů a dat pomocí funkcí, jako jsou reporty ClickUp, správa zdrojů a prioritní podpora.

Zajistěte integritu dat a dodržování předpisů pomocí komplexní sady nástrojů, která zahrnuje vlastní stavy, vlastní pole, vlastní zobrazení a správu projektů v rámci ClickUp.

ClickUp klade důraz na bezpečnost dat, uživatelská oprávnění a bezpečnou spolupráci, aby usnadnil efektivní správu a řízení dat. Díky robustním šifrovacím protokolům platformy, které chrání citlivé informace, můžete zajistit důvěrnost dat.

Ovládejte úrovně přístupu pomocí uživatelských oprávnění v ClickUp a zajistěte, aby kritická data mohla prohlížet nebo upravovat pouze oprávněné osoby. Tato podrobná kontrola oprávnění pomáhá prosazovat zásady správy dat a dodržování předpisů.

Sledujte interakce uživatelů a udržujte auditní stopu, čímž zajistíte transparentní a odpovědný proces správy dat s protokoly přístupu a sledováním aktivit.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Vytvářejte a přizpůsobujte RACI grafy v rámci platformy. Snadno stanovujte a sledujte odpovědnosti pomocí integrovaných funkcí pro správu úkolů, včetně přiřazování úkolů jednotlivcům nebo týmům.
  • Sledujte metriky správy dat přesně pomocí vizuálních dashboardů ClickUp.
  • Provádějte změny v reálném čase, abyste vyřešili zjištěné problémy nebo mezery v postupech správy dat.
  • Zefektivněte nové postupy správy dat pomocí předem připravených šablon pro správu dat.
  • Definujte role a odpovědnosti klíčových účastníků správy dat, včetně správců dat, vlastníků, správců a dalších relevantních pracovníků.
  • Implementujte nástroje a platformy, které usnadňují plynulé sdílení informací a spolupráci.
  • Auditujte a monitorujte procesy správy dat, abyste splnili regulační požadavky, snížili rizika a zajistili dodržování právních a průmyslových standardů.

Omezení ClickUp

  • Někteří noví uživatelé se potýkají s náročným procesem učení.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp AI je k dispozici jako doplněk ke všem placeným tarifům za 5 USD na člena za měsíc.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (9 200 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (3 900 recenzí)

2. Informatica Axon

Informatica Axon
prostřednictvím Informatica Axon

Informatica Axon je součástí sady Informatica a poskytuje robustní platformu pro správu dat, která pomáhá s katalogizací dat, sledováním původu dat a správou zásad. Platformu můžete použít pro hladkou spolupráci mezi zúčastněnými stranami a pro demokratizaci přístupu k datům, což vede k vytváření hodnot.

Nejlepší funkce Informatica Axon

  • Najděte, porozumějte a získejte přístup k datům, která potřebujete, díky kurátorovanému datovému tržišti.
  • Vytvořte společný podnikový datový slovník, který bude spolehlivým zdrojem obchodního kontextu pro všechny nástroje.
  • Definujte datová propojení a závislosti, abyste identifikovali a překlenuli mezery.
  • Sledujte podezřelé aktivity týkající se vašich dat pomocí automatizované ochrany.
  • Podpořte podnikovou datovou inteligenci, analytiku a správu umělé inteligence pomocí cloudové služby.

Omezení Informatica Axon

  • Vyžaduje rozsáhlou konfiguraci backendu.
  • Načítání informací pomocí tabulek je zdlouhavé a náchylné k chybám.

Ceny Informatica Axon

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze Informatica Axon

  • Gartner Peer Insights: 3,9/5 (37 recenzí)
  • PeerSpot: 3,9/5 (22 recenzí)

3. Alteryx

Alteryx
prostřednictvím alteryx

Alteryx nabízí snadno použitelnou sadu nástrojů pro práci s daty, která doplňuje jeho analytickou platformu. Pomocí jeho komplexního ekosystému pro správu dat můžete organizovat polostrukturovaná a nestrukturovaná data.

Tento nástroj pro správu dat můžete použít k odemknutí dat z PDF souborů a obrázků. Získejte klíčové informace z rozsáhlých dokumentů pomocí textové analýzy. Můžete také škálovat čištění, prozkoumávání, obohacování, přípravu a zpracování dat pomocí automatizace analýzy založené na umělé inteligenci.

Nejlepší funkce Alteryx

  • Zvyšte produktivitu pomocí komplexní, jednotné platformy.
  • Získejte snadný přístup k datovým aktivům pro okamžitou hodnotu, vyšší provozní efektivitu a nižší riziko.
  • Vytvářejte prediktivní datové modely bez kódování nebo složitých statistik.
  • Umožněte přesné rozhodování v měřítku v prostředí správy analytiky s vysokou úrovní řízení.
  • Automatizujte každý krok analytického procesu, včetně přípravy dat, jejich slučování, reportování a datové vědy.
  • Zrychlete návratnost investic a zlepšete ROI svých technologických investic prostřednictvím zvyšování kvalifikace a školení zaměstnanců.

Omezení Alteryx

  • Chybí funkce jako Excel Pivot
  • Import souborů do Alteryx Analytics Cloud může být pomalý.
  • Není kompatibilní se všemi zařízeními.

Ceny Alteryx

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze Alteryx

  • G2: 4,6/5 (500 recenzí)
  • Gartner Peer Insights: 4,4/5 (600 recenzí)

4. Precisely Data360 Govern

Precisely-Data360-Govern
prostřednictvím Precisely-Data360-Govern

Data360 Govern, součást sady Precisely Data Integrity Suite, je komplexní řešení pro správu podnikových dat. Toto řešení můžete použít pro plynulou správu dat, katalogizaci a správu metadat.

Díky automatizaci získáte odpovědi na otázky týkající se zdroje, použití, významu, vlastnictví a kvality dat. Výsledkem bude zvýšení důvěry v kvalitu, hodnotu a spolehlivost dat vaší organizace.

Přesně ty nejlepší funkce

  • Převádějte vysoce technická metadata na smysluplné obchodní informace, které přinesou užitek všem zúčastněným stranám.
  • Identifikujte a spravujte kritické datové prvky.
  • Umožněte prohledávání datových aktiv pro efektivní vyhledávání informací a lepší rozhodování.
  • Vyčistěte a sloučte data z různých zdrojů, jako je cloud a lokální zařízení, a zlepšete tak spolupráci.

Přesná omezení

  • Některé části uživatelského rozhraní jsou pro uživatele matoucí a vypadají zastarale.
  • Proces s průvodcem vám pomůže lépe porozumět správě dat.
  • Někteří noví uživatelé zaznamenávají strmou křivku učení.

Přesné ceny

  • Ceny na míru

Přesná hodnocení a recenze

  • Gartner Peer Insights: 4,2/5 (35 recenzí)
  • Recenze softwaru: 5,9/10 (11 recenzí)

5. OvalEdge

OvalEdge
prostřednictvím OvalEdge

Vyzkoušejte nákladově efektivní správu dat, dodržování předpisů na ochranu osobních údajů a rychlou analýzu s OvalEdge. Data vědci používají OvalEdge k efektivní správě dat a zajištění dodržování předpisů na ochranu osobních údajů za přijatelnou cenu.

Pomocí tohoto řešení můžete inteligentně prohledávat databáze vaší organizace, platformy BI (business intelligence), nástroje pro extrakci, transformaci a načítání (ETL) nebo nástroje pro přesun a transformaci dat a velké úložiště pro ukládání různých dat. Poté můžete vytvořit uživatelsky přívětivý inventář svých datových aktiv.

Analytici mohou rychle odhalit nové poznatky a zlepšit přístup k datům, jejich srozumitelnost a kvalitu.

Nejlepší funkce OvalEdge

  • Katalogizujte data hladce pomocí automatických algoritmů.
  • Analyzujte data a efektivně spolupracujte pomocí integrovaných nástrojů, jako jsou Impact a Collaborative Analytics.
  • Zajistěte bezpečný, kompatibilní a univerzální přístup k datům pro optimální správu dat.
  • Identifikujte zdroj a cíl jakéhokoli datového prvku na úrovni atributů a systému.
  • Vytvořte datovou linii pomocí analýzy SQL, ETL, reportovacích systémů a různých kódů.
  • Analyzujte dopad každé aktualizace nebo změny datového objektu během několika minut.
  • Proaktivně kontrolujte kvalitu dat a spravujte celý životní cyklus zlepšování kvality dat.

Omezení OvalEdge

  • Některé servisní API nemusí fungovat podle očekávání.
  • Obtížné vyhledávání osobních údajů (PII) v nestrukturovaných datech
  • Vyžaduje opravy chyb.

Ceny OvalEdge

  • Essential: Od 15 600 USD ročně
  • Profesionální: Individuální ceny
  • Enterprise: Individuální ceny

Hodnocení a recenze OvalEdge

  • Capterra: 4,0/5 (1 recenze)

6. Collibra Data Intelligence Cloud

Collibra
prostřednictvím Collibra

Zajistěte kvalitu dat, soulad s předpisy a spolupráci pomocí adaptivního softwaru pro správu dat Collibra v rámci celého životního cyklu dat.

Díky centralizovanému katalogu dat platformy můžete holisticky prohlížet datové zdroje vaší organizace. Maximalizuje hodnotu, kterou z nich můžete získat.

Nejlepší funkce Collibra

  • Sladěte data mezi systémy pro přesné reportování a analýzu.
  • Vytvářejte, kontrolujte a aktualizujte zásady správy dat, abyste zajistili soulad s předpisy ve celé vaší společnosti.
  • Interagujte s běžnými pracovními postupy a procesy, abyste usnadnili spolupráci při správě dat.
  • Identifikujte chybějící záznamy a přerušené vztahy při přenosu dat z jednoho systému do druhého.
  • Obohaťte svá metadata o podrobnosti o jejich původu, formátu, použití, struktuře a vztahu k jiným datům.
  • Zvedněte a vyřešte problémy tím, že se spojíte se správnými zúčastněnými stranami, abyste zvýšili důvěru v data.

Omezení Collibry

  • Nasazení v celé organizaci může být náročné kvůli jeho vysoce přizpůsobitelné povaze.
  • Někteří noví uživatelé zaznamenávají strmou křivku učení.
  • Vyžaduje opravy chyb.

Ceny Collibra

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze Collibra

  • G2: 4,2/5 (75 recenzí)
  • Gartner Peer Insights: 4,2/5 (100 recenzí)

7. Integrujte

Integrujte
prostřednictvím Integrate

Software pro správu dat Integrate je klíčovou součástí operační platformy ETL Integrate. io. Využívá centralizovanou kontrolu a přehlednost, aby posílil váš tým pro správu dat a uživatele z různých oborů podnikání.

Implementujte kontroly přístupu, šifrování a kontroly shody, abyste ochránili citlivé informace a zajistili dodržování předpisů pomocí tohoto softwaru.

Integrujte nejlepší funkce

  • Připravte a transformujte svá data pomocí výkonného rozhraní typu drag-and-drop.
  • Vytvářejte a spravujte čisté a bezpečné cesty pro přesun a zpracování dat za účelem automatizace obchodních operací.
  • Zlepšete rozhodování pomocí komplexní sady nástrojů ETL a konektorů.
  • Sjednocujte svá data každých 60 sekund a získejte jediný zdroj pravdivých reportů.
  • Posilte své datové produkty pomocí automatizace kódu REST API s vlastním hostováním.

Integrace omezení

  • Obtížné čtení a řešení chybových protokolů
  • Nekompatibilní s lokálními soubory, jako jsou Microsoft Excel nebo CSV ve vašem systému.
  • Integrace může být pro firmy bez specializovaného IT týmu náročná.

Integrujte ceny

  • Starter: 15 000 USD ročně
  • Profesionální: 25 000 USD ročně
  • Podnik: Individuální ceny

Integrujte hodnocení a recenze

  • G2: 4,3/5 (200 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (17 recenzí)

8. IBM Cloud Pak for Data

IBM
prostřednictvím IBM

IBM Cloud Pak for Data je jednotná modulární platforma pro správu dat a metadat, sledování původu dat a prosazování zásad správy dat v celé organizaci.

Díky robustní architektuře datové struktury platformy můžete shromažďovat, organizovat a analyzovat data.

Nejlepší funkce IBM Cloud Pak for Data

  • Vytvořte datovou strukturu propojující izolovaná data v hybridním cloudovém prostředí.
  • Poskytujte spotřebitelům rozhodnutí založená na datech a aplikacích umělé inteligence pomocí obchodních aplikací a analytických nástrojů.
  • Automatizujte integraci, sledování podrobností o vašich datech a správu umělé inteligence.
  • Zabezpečte používání dat pomocí politiky ochrany soukromí a používání dat ve všech datech.
  • Umožněte uživatelům všech úrovní dovedností přístup k důvěryhodným datům pomocí přizpůsobených rozhraní (kód, plátno, bez kódu).

Omezení IBM Cloud Pak for Data

  • Někteří noví uživatelé zaznamenávají strmou křivku učení.
  • Složitý proces instalace
  • Zastaralé uživatelské rozhraní

Ceny IBM Cloud Pak for Data

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze IBM Cloud Pak for Data

  • G2: 4,0/5 (19 recenzí)
  • Gartner Peer Insights: 4,5/5 (200 recenzí)

9. Dataddo

Dataddo
prostřednictvím Dataddo

Dataddo je cloudová platforma pro integraci dat, která se specializuje na propojování různých zdrojů a destinací dat bez nutnosti kódování.

Můžete škálovat a automatizovat přenos dat mezi různými cloudovými službami, aplikacemi pro vytváření dashboardů, datovými sklady a datovými jezery.

Můžete také snadno vizualizovat, centralizovat, distribuovat a aktivovat data. Díky tomu je Dataddo cenným nástrojem pro správu dat, který zefektivní vaše datové pracovní postupy.

Nejlepší funkce Dataddo

  • Vytvářejte své datové produkty na základě jednotného rozhraní API Dataddo.
  • Integrujte Dataddo do své stávající architektury a provozujte jej s jakýmikoli cloudovými nástroji, které budete v budoucnu používat.
  • Získejte okamžité informace díky automatizovaným datovým potrubím bez nutnosti datového skladu.
  • Otestujte datové modely před jejich nasazením v plném rozsahu.
  • Bezpečně odesílejte data z jakékoli obchodní aplikace do libovolného listu Google nebo aplikace pro vytváření dashboardů, jako jsou Tableau, Power BI a Looker Studio od Google.
  • Přenášejte data z jakékoli obchodní aplikace, databáze nebo API do jakéhokoli datového skladu (ETL/ELT/replikace dat), aplikace pro vytváření dashboardů nebo obchodní aplikace (reverzní ETL).

Omezení Dataddo

  • Nekonzistentní frekvence synchronizace
  • Neintuitivní navigace
  • Výzvy při vytváření univerzálního grafického uživatelského rozhraní pro různorodá připojení

Ceny Dataddo

  • Zdarma
  • Data to Dashboards: 99 $/měsíc
  • Data Anywhere: 99 $/měsíc
  • Headless Data Integration: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Dataddo

  • G2: 4,8/5 (200 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (20 recenzí)

10. Talend

Talend
prostřednictvím Talend

Talend nabízí řadu produktů a platforem, které vám pomohou s různými aspekty datové infrastruktury, včetně integrace dat, kvality dat, správy hlavních dat nebo systematické organizace klíčových dat a dalších.

Pomocí různých funkcí platformy můžete zavést a prosazovat zásady správy dat, spravovat metadata, zajistit kvalitu dat a dodržovat regulační požadavky.

Nejlepší funkce Talend

  • Snadno vyhledávejte a využívejte data díky funkcím pro spolupráci při správě.
  • Zlepšete spolehlivost dat pomocí automatizovaných kontrol kvality a webových nástrojů typu „ukázat a kliknout“ pro sdílení a zachycování znalostí od podnikových uživatelů.
  • Zkraťte čas potřebný ke sledování změn díky efektivním řešením pro katalogizaci dat a sledování jejich původu.
  • Spravujte data v celé organizaci pomocí flexibilní cloudové infrastruktury.
  • Odstraňte bariéry mezi obchodem a IT pomocí samoobslužných aplikací pro klasifikaci a dokumentaci dat.
  • Využijte automatizaci k začlenění kvality dat, správy, přípravy a katalogizace do svých datových potrubí.

Omezení Talendu

  • U některých zdrojů dat může být obtížné stanovit priority jako nový konektor.
  • Správa zdrojů pomocí Git a integrace s Git je náročná

Ceny Talend

  • Stitch: Individuální ceny
  • Platforma pro správu dat: Individuální ceny
  • Platforma pro velká data: Ceny na míru
  • Data Fabric: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Talend

  • G2: 4,4/5 (10 recenzí)
  • Capterra: 4,2/5 (23 recenzí)

Využijte plný potenciál svých dat pomocí správného softwaru pro správu dat

Vneste pořádek a přehlednost do správy dat ve vaší organizaci pomocí špičkového softwaru přizpůsobeného vašim jedinečným potřebám. Kombinace funkcí pro správu úkolů, přizpůsobitelných dashboardů a funkcí zaměřených na zákazníka činí z ClickUp ideální softwarové řešení pro správu dat.

Získáte potřebné nástroje k vytvoření a udržování robustního rámce správy dat, který je v souladu s předpisy a zajišťuje efektivní správu dat v souladu se zavedenými osvědčenými postupy.

ClickUp můžete snadno integrovat do svého pracovního postupu. Zajišťuje dodržování předpisů, snižuje rizika a bez námahy optimalizuje kvalitu dat.

Můžete použít přizpůsobitelné šablony, které odpovídají konkrétním zásadám správy dat vaší organizace. Tak budete se svými daty zacházet s přesností a péčí.

Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.

