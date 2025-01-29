10 nejlepších softwarů pro správu dat v roce 2025 (recenze a ceny)

Efektivní správa dat je zásadní pro zachování integrity a bezpečnosti dat vaší organizace.
Tradiční přístupy, jako je manuální dohled nebo nesourodé systémy, často vedou k chybám nebo opomenutím. Software pro správu dat vnáší do vašeho datového světa pořádek a spolehlivost. ??
Zefektivňuje zpracování dat v celé vaší organizaci, zjednodušuje přístup k datům, zajišťuje dodržování předpisů a podporuje správu kvality dat.
Výběr mezi nástroji pro správu dat může připomínat procházení složitým bludištěm. Proto jsme rozebrali klíčové funkce, výhody a nevýhody, ceny a uživatelská hodnocení 10 nejlepších nástrojů, abychom vám usnadnili rozhodování.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu dat?
Váš software pro správu dat by měl být intuitivní a umožňovat technickým i netechnickým uživatelům snadnou orientaci a implementaci zásad správy dat. Přehledné rozhraní zvyšuje uživatelskou přívětivost a minimalizuje náročnost osvojení.
Zde jsou klíčové faktory, které vám pomohou vybrat nejvhodnější řešení:
- Komplexní správa dat: Vyberte si software, který poskytuje komplexní přístup ke správě dat. Měl by usnadňovat ukládání dat a nabízet nástroje pro klasifikaci dat, správu metadat a zajištění kvality dat.
- Škálovatelnost: Vyberte si nástroj pro správu dat, který poroste spolu s vašimi datovými potřebami. Software by měl zvládat rostoucí objemy dat a měnící se požadavky na správu dat v souvislosti s rozšiřováním vaší organizace.
- Integrační možnosti: Posuďte kompatibilitu softwaru s vašimi stávajícími systémy a aplikacemi. Hladká integrace s dalšími nástroji ve vašem technologickém stacku zefektivňuje procesy správy dat.
- Audit a monitorování souladu: Hledejte funkce, které umožňují důkladné auditní stopy a monitorování souladu. Váš software pro správu dat by měl sledovat změny dat, aktivity uživatelů a dodržování zásad správy.
- Správa životního cyklu dat: Vyberte si software, který pokrývá tvorbu, používání, archivaci a likvidaci dat. Holistický přístup zajišťuje správu dat od jejich vzniku až po vyřazení.
- Funkce pro spolupráci: Váš software by měl plynule podporovat komunikaci a spolupráci mezi týmy. Funkce jako správa dat a kolaborativní pracovní postupy zlepšují týmovou práci při udržování kvality dat a dodržování předpisů.
10 nejlepších softwarů pro správu dat, které můžete použít
Prozkoumejte tyto oblíbené nástroje pro správu dat, které umožňují plynulou spolupráci mezi jednotlivými obchodními jednotkami a zajišťují komplexní správu dat.
1. ClickUp
ClickUp můžete použít ke správě projektů, efektivní spolupráci a organizaci dat ve vaší společnosti. Jeho komplexní platforma vám umožňuje sledovat, kontrolovat a vylepšovat vaše postupy správy dat. Výsledkem je robustní rámec pro správu dat přizpůsobený vašim potřebám.
Díky všestranným funkcím ClickUp můžete zvládnout postupy správy dat napříč projekty. Definujte a rozdělte role a odpovědnosti mezi zúčastněné strany pomocí šablony RACI (Responsible Accountable Consulted Informed).
Zefektivněte rozhodování, zajistěte odpovědnost za své postupy v oblasti dat a zlepšete spolupráci v rámci týmu pro správu dat díky uživatelsky přívětivému rozhraní ClickUp. Plán ClickUp Enterprise umožňuje velkým organizacím těžit z pokročilých funkcí správy dat.
Řešte složité požadavky na správu projektů a dat pomocí funkcí, jako jsou reporty ClickUp, správa zdrojů a prioritní podpora.
Zajistěte integritu dat a dodržování předpisů pomocí komplexní sady nástrojů, která zahrnuje vlastní stavy, vlastní pole, vlastní zobrazení a správu projektů v rámci ClickUp.
ClickUp klade důraz na bezpečnost dat, uživatelská oprávnění a bezpečnou spolupráci, aby usnadnil efektivní správu a řízení dat. Díky robustním šifrovacím protokolům platformy, které chrání citlivé informace, můžete zajistit důvěrnost dat.
Ovládejte úrovně přístupu pomocí uživatelských oprávnění v ClickUp a zajistěte, aby kritická data mohla prohlížet nebo upravovat pouze oprávněné osoby. Tato podrobná kontrola oprávnění pomáhá prosazovat zásady správy dat a dodržování předpisů.
Sledujte interakce uživatelů a udržujte auditní stopu, čímž zajistíte transparentní a odpovědný proces správy dat s protokoly přístupu a sledováním aktivit.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte a přizpůsobujte RACI grafy v rámci platformy. Snadno stanovujte a sledujte odpovědnosti pomocí integrovaných funkcí pro správu úkolů, včetně přiřazování úkolů jednotlivcům nebo týmům.
- Sledujte metriky správy dat přesně pomocí vizuálních dashboardů ClickUp.
- Provádějte změny v reálném čase, abyste vyřešili zjištěné problémy nebo mezery v postupech správy dat.
- Zefektivněte nové postupy správy dat pomocí předem připravených šablon pro správu dat.
- Definujte role a odpovědnosti klíčových účastníků správy dat, včetně správců dat, vlastníků, správců a dalších relevantních pracovníků.
- Implementujte nástroje a platformy, které usnadňují plynulé sdílení informací a spolupráci.
- Auditujte a monitorujte procesy správy dat, abyste splnili regulační požadavky, snížili rizika a zajistili dodržování právních a průmyslových standardů.
Omezení ClickUp
- Někteří noví uživatelé se potýkají s náročným procesem učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici jako doplněk ke všem placeným tarifům za 5 USD na člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 900 recenzí)
2. Informatica Axon
Informatica Axon je součástí sady Informatica a poskytuje robustní platformu pro správu dat, která pomáhá s katalogizací dat, sledováním původu dat a správou zásad. Platformu můžete použít pro hladkou spolupráci mezi zúčastněnými stranami a pro demokratizaci přístupu k datům, což vede k vytváření hodnot.
Nejlepší funkce Informatica Axon
- Najděte, porozumějte a získejte přístup k datům, která potřebujete, díky kurátorovanému datovému tržišti.
- Vytvořte společný podnikový datový slovník, který bude spolehlivým zdrojem obchodního kontextu pro všechny nástroje.
- Definujte datová propojení a závislosti, abyste identifikovali a překlenuli mezery.
- Sledujte podezřelé aktivity týkající se vašich dat pomocí automatizované ochrany.
- Podpořte podnikovou datovou inteligenci, analytiku a správu umělé inteligence pomocí cloudové služby.
Omezení Informatica Axon
- Vyžaduje rozsáhlou konfiguraci backendu.
- Načítání informací pomocí tabulek je zdlouhavé a náchylné k chybám.
Ceny Informatica Axon
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Informatica Axon
- Gartner Peer Insights: 3,9/5 (37 recenzí)
- PeerSpot: 3,9/5 (22 recenzí)
3. Alteryx
Alteryx nabízí snadno použitelnou sadu nástrojů pro práci s daty, která doplňuje jeho analytickou platformu. Pomocí jeho komplexního ekosystému pro správu dat můžete organizovat polostrukturovaná a nestrukturovaná data.
Tento nástroj pro správu dat můžete použít k odemknutí dat z PDF souborů a obrázků. Získejte klíčové informace z rozsáhlých dokumentů pomocí textové analýzy. Můžete také škálovat čištění, prozkoumávání, obohacování, přípravu a zpracování dat pomocí automatizace analýzy založené na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce Alteryx
- Zvyšte produktivitu pomocí komplexní, jednotné platformy.
- Získejte snadný přístup k datovým aktivům pro okamžitou hodnotu, vyšší provozní efektivitu a nižší riziko.
- Vytvářejte prediktivní datové modely bez kódování nebo složitých statistik.
- Umožněte přesné rozhodování v měřítku v prostředí správy analytiky s vysokou úrovní řízení.
- Automatizujte každý krok analytického procesu, včetně přípravy dat, jejich slučování, reportování a datové vědy.
- Zrychlete návratnost investic a zlepšete ROI svých technologických investic prostřednictvím zvyšování kvalifikace a školení zaměstnanců.
Omezení Alteryx
- Chybí funkce jako Excel Pivot
- Import souborů do Alteryx Analytics Cloud může být pomalý.
- Není kompatibilní se všemi zařízeními.
Ceny Alteryx
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Alteryx
- G2: 4,6/5 (500 recenzí)
- Gartner Peer Insights: 4,4/5 (600 recenzí)
4. Precisely Data360 Govern
Data360 Govern, součást sady Precisely Data Integrity Suite, je komplexní řešení pro správu podnikových dat. Toto řešení můžete použít pro plynulou správu dat, katalogizaci a správu metadat.
Díky automatizaci získáte odpovědi na otázky týkající se zdroje, použití, významu, vlastnictví a kvality dat. Výsledkem bude zvýšení důvěry v kvalitu, hodnotu a spolehlivost dat vaší organizace.
Přesně ty nejlepší funkce
- Převádějte vysoce technická metadata na smysluplné obchodní informace, které přinesou užitek všem zúčastněným stranám.
- Identifikujte a spravujte kritické datové prvky.
- Umožněte prohledávání datových aktiv pro efektivní vyhledávání informací a lepší rozhodování.
- Vyčistěte a sloučte data z různých zdrojů, jako je cloud a lokální zařízení, a zlepšete tak spolupráci.
Přesná omezení
- Některé části uživatelského rozhraní jsou pro uživatele matoucí a vypadají zastarale.
- Proces s průvodcem vám pomůže lépe porozumět správě dat.
- Někteří noví uživatelé zaznamenávají strmou křivku učení.
Přesné ceny
- Ceny na míru
Přesná hodnocení a recenze
- Gartner Peer Insights: 4,2/5 (35 recenzí)
- Recenze softwaru: 5,9/10 (11 recenzí)
5. OvalEdge
Vyzkoušejte nákladově efektivní správu dat, dodržování předpisů na ochranu osobních údajů a rychlou analýzu s OvalEdge. Data vědci používají OvalEdge k efektivní správě dat a zajištění dodržování předpisů na ochranu osobních údajů za přijatelnou cenu.
Pomocí tohoto řešení můžete inteligentně prohledávat databáze vaší organizace, platformy BI (business intelligence), nástroje pro extrakci, transformaci a načítání (ETL) nebo nástroje pro přesun a transformaci dat a velké úložiště pro ukládání různých dat. Poté můžete vytvořit uživatelsky přívětivý inventář svých datových aktiv.
Analytici mohou rychle odhalit nové poznatky a zlepšit přístup k datům, jejich srozumitelnost a kvalitu.
Nejlepší funkce OvalEdge
- Katalogizujte data hladce pomocí automatických algoritmů.
- Analyzujte data a efektivně spolupracujte pomocí integrovaných nástrojů, jako jsou Impact a Collaborative Analytics.
- Zajistěte bezpečný, kompatibilní a univerzální přístup k datům pro optimální správu dat.
- Identifikujte zdroj a cíl jakéhokoli datového prvku na úrovni atributů a systému.
- Vytvořte datovou linii pomocí analýzy SQL, ETL, reportovacích systémů a různých kódů.
- Analyzujte dopad každé aktualizace nebo změny datového objektu během několika minut.
- Proaktivně kontrolujte kvalitu dat a spravujte celý životní cyklus zlepšování kvality dat.
Omezení OvalEdge
- Některé servisní API nemusí fungovat podle očekávání.
- Obtížné vyhledávání osobních údajů (PII) v nestrukturovaných datech
- Vyžaduje opravy chyb.
Ceny OvalEdge
- Essential: Od 15 600 USD ročně
- Profesionální: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze OvalEdge
- Capterra: 4,0/5 (1 recenze)
6. Collibra Data Intelligence Cloud
Zajistěte kvalitu dat, soulad s předpisy a spolupráci pomocí adaptivního softwaru pro správu dat Collibra v rámci celého životního cyklu dat.
Díky centralizovanému katalogu dat platformy můžete holisticky prohlížet datové zdroje vaší organizace. Maximalizuje hodnotu, kterou z nich můžete získat.
Nejlepší funkce Collibra
- Sladěte data mezi systémy pro přesné reportování a analýzu.
- Vytvářejte, kontrolujte a aktualizujte zásady správy dat, abyste zajistili soulad s předpisy ve celé vaší společnosti.
- Interagujte s běžnými pracovními postupy a procesy, abyste usnadnili spolupráci při správě dat.
- Identifikujte chybějící záznamy a přerušené vztahy při přenosu dat z jednoho systému do druhého.
- Obohaťte svá metadata o podrobnosti o jejich původu, formátu, použití, struktuře a vztahu k jiným datům.
- Zvedněte a vyřešte problémy tím, že se spojíte se správnými zúčastněnými stranami, abyste zvýšili důvěru v data.
Omezení Collibry
- Nasazení v celé organizaci může být náročné kvůli jeho vysoce přizpůsobitelné povaze.
- Někteří noví uživatelé zaznamenávají strmou křivku učení.
- Vyžaduje opravy chyb.
Ceny Collibra
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Collibra
- G2: 4,2/5 (75 recenzí)
- Gartner Peer Insights: 4,2/5 (100 recenzí)
7. Integrujte
Software pro správu dat Integrate je klíčovou součástí operační platformy ETL Integrate. io. Využívá centralizovanou kontrolu a přehlednost, aby posílil váš tým pro správu dat a uživatele z různých oborů podnikání.
Implementujte kontroly přístupu, šifrování a kontroly shody, abyste ochránili citlivé informace a zajistili dodržování předpisů pomocí tohoto softwaru.
Integrujte nejlepší funkce
- Připravte a transformujte svá data pomocí výkonného rozhraní typu drag-and-drop.
- Vytvářejte a spravujte čisté a bezpečné cesty pro přesun a zpracování dat za účelem automatizace obchodních operací.
- Zlepšete rozhodování pomocí komplexní sady nástrojů ETL a konektorů.
- Sjednocujte svá data každých 60 sekund a získejte jediný zdroj pravdivých reportů.
- Posilte své datové produkty pomocí automatizace kódu REST API s vlastním hostováním.
Integrace omezení
- Obtížné čtení a řešení chybových protokolů
- Nekompatibilní s lokálními soubory, jako jsou Microsoft Excel nebo CSV ve vašem systému.
- Integrace může být pro firmy bez specializovaného IT týmu náročná.
Integrujte ceny
- Starter: 15 000 USD ročně
- Profesionální: 25 000 USD ročně
- Podnik: Individuální ceny
Integrujte hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (17 recenzí)
8. IBM Cloud Pak for Data
IBM Cloud Pak for Data je jednotná modulární platforma pro správu dat a metadat, sledování původu dat a prosazování zásad správy dat v celé organizaci.
Díky robustní architektuře datové struktury platformy můžete shromažďovat, organizovat a analyzovat data.
Nejlepší funkce IBM Cloud Pak for Data
- Vytvořte datovou strukturu propojující izolovaná data v hybridním cloudovém prostředí.
- Poskytujte spotřebitelům rozhodnutí založená na datech a aplikacích umělé inteligence pomocí obchodních aplikací a analytických nástrojů.
- Automatizujte integraci, sledování podrobností o vašich datech a správu umělé inteligence.
- Zabezpečte používání dat pomocí politiky ochrany soukromí a používání dat ve všech datech.
- Umožněte uživatelům všech úrovní dovedností přístup k důvěryhodným datům pomocí přizpůsobených rozhraní (kód, plátno, bez kódu).
Omezení IBM Cloud Pak for Data
- Někteří noví uživatelé zaznamenávají strmou křivku učení.
- Složitý proces instalace
- Zastaralé uživatelské rozhraní
Ceny IBM Cloud Pak for Data
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze IBM Cloud Pak for Data
- G2: 4,0/5 (19 recenzí)
- Gartner Peer Insights: 4,5/5 (200 recenzí)
9. Dataddo
Dataddo je cloudová platforma pro integraci dat, která se specializuje na propojování různých zdrojů a destinací dat bez nutnosti kódování.
Můžete škálovat a automatizovat přenos dat mezi různými cloudovými službami, aplikacemi pro vytváření dashboardů, datovými sklady a datovými jezery.
Můžete také snadno vizualizovat, centralizovat, distribuovat a aktivovat data. Díky tomu je Dataddo cenným nástrojem pro správu dat, který zefektivní vaše datové pracovní postupy.
Nejlepší funkce Dataddo
- Vytvářejte své datové produkty na základě jednotného rozhraní API Dataddo.
- Integrujte Dataddo do své stávající architektury a provozujte jej s jakýmikoli cloudovými nástroji, které budete v budoucnu používat.
- Získejte okamžité informace díky automatizovaným datovým potrubím bez nutnosti datového skladu.
- Otestujte datové modely před jejich nasazením v plném rozsahu.
- Bezpečně odesílejte data z jakékoli obchodní aplikace do libovolného listu Google nebo aplikace pro vytváření dashboardů, jako jsou Tableau, Power BI a Looker Studio od Google.
- Přenášejte data z jakékoli obchodní aplikace, databáze nebo API do jakéhokoli datového skladu (ETL/ELT/replikace dat), aplikace pro vytváření dashboardů nebo obchodní aplikace (reverzní ETL).
Omezení Dataddo
- Nekonzistentní frekvence synchronizace
- Neintuitivní navigace
- Výzvy při vytváření univerzálního grafického uživatelského rozhraní pro různorodá připojení
Ceny Dataddo
- Zdarma
- Data to Dashboards: 99 $/měsíc
- Data Anywhere: 99 $/měsíc
- Headless Data Integration: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Dataddo
- G2: 4,8/5 (200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (20 recenzí)
10. Talend
Talend nabízí řadu produktů a platforem, které vám pomohou s různými aspekty datové infrastruktury, včetně integrace dat, kvality dat, správy hlavních dat nebo systematické organizace klíčových dat a dalších.
Pomocí různých funkcí platformy můžete zavést a prosazovat zásady správy dat, spravovat metadata, zajistit kvalitu dat a dodržovat regulační požadavky.
Nejlepší funkce Talend
- Snadno vyhledávejte a využívejte data díky funkcím pro spolupráci při správě.
- Zlepšete spolehlivost dat pomocí automatizovaných kontrol kvality a webových nástrojů typu „ukázat a kliknout“ pro sdílení a zachycování znalostí od podnikových uživatelů.
- Zkraťte čas potřebný ke sledování změn díky efektivním řešením pro katalogizaci dat a sledování jejich původu.
- Spravujte data v celé organizaci pomocí flexibilní cloudové infrastruktury.
- Odstraňte bariéry mezi obchodem a IT pomocí samoobslužných aplikací pro klasifikaci a dokumentaci dat.
- Využijte automatizaci k začlenění kvality dat, správy, přípravy a katalogizace do svých datových potrubí.
Omezení Talendu
- U některých zdrojů dat může být obtížné stanovit priority jako nový konektor.
- Správa zdrojů pomocí Git a integrace s Git je náročná
Ceny Talend
- Stitch: Individuální ceny
- Platforma pro správu dat: Individuální ceny
- Platforma pro velká data: Ceny na míru
- Data Fabric: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Talend
- G2: 4,4/5 (10 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (23 recenzí)
Využijte plný potenciál svých dat pomocí správného softwaru pro správu dat
Vneste pořádek a přehlednost do správy dat ve vaší organizaci pomocí špičkového softwaru přizpůsobeného vašim jedinečným potřebám. Kombinace funkcí pro správu úkolů, přizpůsobitelných dashboardů a funkcí zaměřených na zákazníka činí z ClickUp ideální softwarové řešení pro správu dat.
Získáte potřebné nástroje k vytvoření a udržování robustního rámce správy dat, který je v souladu s předpisy a zajišťuje efektivní správu dat v souladu se zavedenými osvědčenými postupy.
ClickUp můžete snadno integrovat do svého pracovního postupu. Zajišťuje dodržování předpisů, snižuje rizika a bez námahy optimalizuje kvalitu dat.
Můžete použít přizpůsobitelné šablony, které odpovídají konkrétním zásadám správy dat vaší organizace. Tak budete se svými daty zacházet s přesností a péčí.