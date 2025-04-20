10 nejlepších nástrojů pro návrh databází k vizualizaci a vytváření datových modelů v roce 2025

Výběr správného nástroje pro návrh databází může být vzhledem k široké nabídce na trhu trochu oříškem. Možná jste narazili na problémy s nástroji, které jsou příliš složité na používání, příliš drahé nebo prostě neodpovídají vašim konkrétním systémům pro správu databází (DBMS).
Ale nebojte se, sestavili jsme seznam 10 nejlepších nástrojů pro návrh databází, které usnadňují vytváření diagramů a analýzu dat – a navíc jsou zábavné. Ať už jste v oblasti návrhu databází nováčkem, nebo profesionálem, který chce optimalizovat své pracovní postupy, máme pro vás to pravé.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je přehled nejlepších nástrojů pro návrh databází:
- ClickUp (Nejlepší pro komplexní návrh databází a správu projektů)
- QuickDBD (Nejlepší pro rychlé a jednoduché databázové diagramy)
- Lucidchart (Nejlepší pro kolaborativní a dynamické databázové diagramy)
- Smartsheet (Nejlepší pro správu databází ve stylu tabulkového procesoru)
- Airtable (Nejlepší pro slučování tabulek s relačními databázemi)
- ERDPlus (Nejlepší pro minimalistické vytváření ERD)
- DbSchema (Nejlepší pro komplexní databázové projekty)
- SqlDBM (Nejlepší pro webové modelování databází)
- Moqups (Nejlepší pro univerzální návrh a brainstorming)
- Datanamic DeZign (Nejlepší pro profesionální modelování dat)
Co jsou nástroje pro návrh databází?
Softwarové nástroje pro návrh databází jsou specializované aplikace, které zjednodušují proces vytváření a správy databázových modelů. Poskytují vizuální rozhraní pro nakreslení mapy vašich datových modelů. Poté můžete navrhovat tabulky, specifikovat data, která budou jednotlivé tabulky obsahovat, a vytvářet mezi nimi propojení, abyste mohli pokračovat v budování struktury databáze.
Místo toho, abyste se hned pustili do vytváření databáze, vám tato mapa databáze usnadní odhalit a opravit případné problémy ještě předtím, než databázi skutečně vytvoříte. ?️
Některé nástroje pro návrh jdou ještě o krok dál a automaticky generují kód z vašich vizuálních map, aby vytvořily databáze. To šetří čas a snižuje počet chyb, které se vyskytují při ručním provádění tohoto procesu převodu návrhu na kód.
Co hledat v nástroji pro návrh databází
Správné nástroje pro modelování databází mají funkce od základních po pokročilé. Abyste našli ten správný, zvažte následující klíčové oblasti:
- Snadné použití: Hledejte nástroj s jednoduchým rozhraním, který umožňuje rychlou navigaci mezi funkcemi a zaznamenávání vašich nápadů.
- Podporovaná platforma: Zvažte, zda potřebujete webový návrhový nástroj nebo desktopovou aplikaci s podporou vašeho operačního systému.
- Kompatibilita: Hledáte nástroj, který jde nad rámec návrhu a zefektivňuje fázi vývoje? Pokud ano, zkontrolujte, zda podporuje vámi vybraný DBMS.
- Spolupráce: Pokud pracujete v týmu, jsou funkce jako sdílení, komentáře a editace v reálném čase nezbytností.
- Reporting: Vyberte si nástroj, který usnadňuje generování dokumentace databáze na základě vašich návrhů.
- Podpora: Aktivní komunita, komplexní dokumentace a rychlá zákaznická podpora mohou být neocenitelné, zejména když narazíte na problémy.
Poznamenejte si funkce, které jsou pro vás prioritní. Mějte je na paměti při prozkoumávání jednotlivých nástrojů pro tvorbu diagramů, abyste našli ten správný pro své potřeby.
10 nejlepších nástrojů pro návrh databází
Správný nástroj pro návrh databází zefektivní a zjednoduší váš pracovní postup. Prozkoumali jsme a vybrali 10 nejlepších nástrojů, z nichž každý má jedinečné funkce pro vytváření návrhů databází.
Jste připraveni najít ten správný nástroj pro svůj další databázový projekt? Pojďme se podívat na podrobnosti.
1. ClickUp
ClickUp možná není typický software pro návrh databází. Jeho integrovaný nástroj pro tvorbu diagramů a vysoce vizuální funkce jsou však ideální pro navrhování, vytváření a správu databází bez kódu pro různé týmy a projekty.
Začněte s nástrojem Mind Map, abyste si rychle zapsali své nápady ohledně tabulek a vztahů ve svém databázovém diagramu. Rozšiřte tyto koncepty pomocí ClickUp Whiteboards, abyste spojili databázové objekty, poznámkové lístky, konektory a obrázky. Až bude návrh hotový, přeměňte jej na funkční databázový systém v tabulkovém zobrazení ClickUp.
Tento pohled obsahuje vlastní pole pro ukládání datových typů, jako je text, číslo, datum, soubor a vzorec. A tady je ta nejlepší část: Vytvářejte vztahy mezi úkoly a napříč více tabulkami, abyste synchronizovali data a zefektivnili datové toky – což vám ušetří čas a sníží počet chyb v procesu návrhu databáze. ✔️
S pomocí ClickUp Dashboards můžete zobrazit informace ze svých databází, které jsou tak snáze srozumitelné a užitečné pro rozhodování. Řekněme, že spravujete databázi blogů s názvy blogů, kategoriemi, stavem atd. Můžete si navrhnout vlastní Dashboard, který zobrazí přehled příspěvků v různých kategoriích, procento dokončení, příspěvky po termínu a další informace.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nastavte automatizace ClickUp pro vytváření nových řádků a automatickou aktualizaci stávajících.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase v rámci nástrojů Whiteboards, Chat, Table view a dokonce i na projektových dokumentech pomocí ClickUp Docs.
- Využijte funkce pro správu úkolů k řízení databázových projektů nastavením cílů, přiřazením úkolů, stanovením termínů a sledováním času ⏰.
- Vytvářejte opakující se úkoly, které vám připomenou rutinní údržbu nebo kontrolu databáze.
- K ClickUp máte přístup přes web, ale také z počítače (Windows, MacOS a Linux) a mobilních zařízení (Android a iOS).
Omezení ClickUp
- ClickUp není specializovaný nástroj pro modelování dat.
- Při práci na velkých projektech může být někdy pomalý.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
📮 ClickUp Insight: 1 z 5 profesionálů tráví denně více než 3 hodiny pouze hledáním souborů, zpráv nebo dalších informací souvisejících s jejich úkoly. To je téměř 40 % celého pracovního týdne promarněného na něco, co by mělo trvat jen pár sekund!
Funkce Connected Search od ClickUp sjednocuje veškerou vaši práci – úkoly, dokumenty, e-maily a chaty –, takže můžete najít přesně to, co potřebujete, když to potřebujete, aniž byste museli přeskakovat mezi různými nástroji.
2. QuickDBD
QuickDBD (Quick Database Diagrams) je cloudový nástroj pro modelování databází, který slouží k rychlému vytváření a vizualizaci databázových modelů. Můžete jej začít používat bez nutnosti vytváření účtu, ale pokud chcete svou práci ukládat online, účet budete potřebovat. ??
Použití je velmi snadné. Stačí zadat podrobnosti o databázi do levého panelu a QuickDBD vygeneruje přehledné diagramy entitně-relačních modelů (ERD) v pravém panelu. Při prvním přihlášení se otevře vzorový diagram, který můžete upravit a začít pracovat.
Pokud hledáte nástroj, který umožňuje rychle nakreslit model databáze pomocí klávesnice, QuickDBD je skvělou volbou.
Nejlepší funkce QuickDBD
- Přeskupujte databázové tabulky ve svém diagramu pomocí funkce drag-and-drop.
- Uspořádejte si diagramy do složek
- Exportujte své diagramy jako obrázky, soubory PDF a SQL.
- Sdílejte diagramy prostřednictvím odkazu nebo přímo na sociálních sítích, jako jsou Twitter, Facebook a LinkedIn.
Omezení QuickDBD
- Bezplatný tarif je omezen na 1 diagram a 10 tabulek na diagram.
- Abyste mohli diagramy uchovat jako soukromé, potřebujete tarif Pro.
Ceny QuickDBD
- Zdarma
- Výhoda: 95 $/rok
Hodnocení a recenze QuickDBD
- G2: 4,8/5 (2 recenze)
- Capterra: 5/5 (5 recenzí)
3. Lucidchart
Lucidchart je webový software pro návrh a tvorbu myšlenkových map, který slouží k vytváření různých databázových diagramů – od vývojových diagramů a drátových modelů po myšlenkové mapy a ERD.
Začněte s těmito návrhy od nuly nebo použijte šablonu z rozsáhlé knihovny. Lucidchart také obsahuje mnoho tvarů a spojovacích prvků pro vytváření diagramů. Můžete je přizpůsobit změnou jejich barvy, velikosti a tloušťky.
Práce s vaším týmem je velmi snadná. Každý může současně upravovat diagramy a zanechávat komentáře a zpětnou vazbu pro ostatní. Pokud chcete prezentovat komplexní databázový model, podívejte se na Lucidchart.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Propojte diagramy s živými daty z tabulek nebo databází
- Automatická změna vzhledu tvaru na základě podmínek dat
- Exportujte diagramy jako obrázky, soubory PDF, CSV a Visio.
- Propojte Lucidchart s oblíbenými nástroji, jako jsou Microsoft Office, Google Workspace a Slack.
Omezení Lucidchart
- Bezplatný tarif je omezen na 3 dokumenty a 60 tvarů na dokument.
- Uživatelé, kteří nepoužívají Lucidchart, potřebují k zobrazení sdílených odkazů účet.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Jednotlivec: 7,95 $/měsíc
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 4 710 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 970 recenzí)
4. Smartsheet
Smartsheet je nástroj podobný tabulkovému procesoru, který slouží k vytváření a správě jednoduchých datových modelů a projektů. Můžete přepínat mezi různými zobrazeními – mřížkou pro zadávání dat, kartou pro sledování úkolů, Ganttovým diagramem pro zobrazení časových os projektů a kalendářem, abyste nikdy nezmeškali termín. ?️
Místo toho, abyste začínali od nuly, vyberte si šablonu z knihovny databázových šablon Smartsheet, která pokrývá různá odvětví a případy použití. Ať už pracujete v maloobchodu a potřebujete spravovat databáze zákazníků nebo marketing pro obsahové databáze, najdete zde šablonu, která vám bude vyhovovat.
Shromažďujte a sledujte data z více zdrojů propojením Smartsheet s aplikacemi jako Google Forms, DocuSign a HubSpot. Navíc můžete nastavit pravidla pro automatické aktualizace řádků, přesun řádků do jiných listů a zasílání upozornění při splnění určitých podmínek.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Přizpůsobte vzhled buněk podle stavu, termínů a priority.
- Spojte data z více listů do jednoho hlavního listu s obousměrnou synchronizací.
- Spolupracujte se svým týmem pomocí @zmínek, komentářů a příloh.
- Přístup ke Smartsheet přes web, Windows, MacOS, Android a iOS
Omezení Smartsheet
- Bezplatný tarif je omezen na 2 listy a 2 editory.
- Nelze otevřít více listů jako záložky v jednom prostoru
Ceny Smartsheet
- Zdarma
- Výhoda: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 14 510 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (3 000 recenzí)
5. Airtable
Airtable, podobně jako Smartsheet, spojuje jednoduchost tabulek s funkčností databází. Ve svém pracovním prostoru můžete vytvářet „báze“ (zkratka pro databáze), z nichž každá obsahuje více tabulek. Tyto tabulky lze propojit pomocí vztahů, podobně jako v relační databázi.
Každý řádek v tabulce může obsahovat jakýkoli typ záznamu a každý sloupec ukládá různé typy dat, jako je text, číslo, datum, vyhledávání a propojené záznamy. Vytvářejte formuláře nebo se připojte k externím aplikacím, abyste mohli data zaznamenávat přímo do databáze, a nastavte automatizace pro zefektivnění správy databáze.
Nejlepší funkce Airtable
- Pozvěte svůj tým ke spolupráci s různými úrovněmi přístupu (pouze pro čtení, komentář, editace, tvorba).
- Přepínejte mezi zobrazením mřížky, kalendáře, Kanbanu a galerie.
- Automatizujte opakující se úkony, jako je vytváření a aktualizace záznamů, odesílání e-mailů a spouštění skriptů.
- Integrujte s více než 30 nástroji, včetně Gmailu, Slacku, Miro a GitHubu.
Omezení Airtable
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
- Placené tarify nemusí být vhodné pro týmy s omezeným rozpočtem.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 24 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 54 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 160 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 870 recenzí)
6. ERDPlus
ERDPlus je uživatelsky přívětivý bezplatný databázový software pro návrh ERD pomocí Chenovy notace – s obdélníky pro entity (tj. tabulky), ovály pro atributy a kosočtverci pro vztahy. Skvěle se hodí také pro vytváření relačních a hvězdicových schémat.
Stejně jako QuickDBD mohou analytici dat začít používat ERDPlus bez účtu, ale pro uložení své práce online se budete muset zaregistrovat. Pokud hledáte minimalistické plátno s funkcí drag-and-drop pro rychlé nakreslení návrhu schématu databáze, ERDPlus by mohl být nástrojem právě pro vás.
Nejlepší funkce ERDPlus
- Vytvářejte neomezené množství diagramů a organizujte je do složek ?
- Své diagramy si můžete stáhnout jako soubor ERDPlus nebo jako obrázek PNG.
- Převádějte ERD do relačních schémat
- Generujte skripty SQL z relačních schémat
Omezení ERDPlus
- Nevhodné pro práci na velkých projektech
- Změny musíte ukládat ručně.
Ceny ERDPlus
- Zdarma
Hodnocení a recenze ERDPlus
- G2: 4,3/5 (2 recenze)
- Capterra: N/A
7. DbSchema
DbSchema je nástroj pro návrh, správu a nasazení databází používaný pro komplexní databázové projekty. Funguje se všemi relačními databázemi, jako jsou MySQL, PostgreSQL a Microsoft SQL Server, stejně jako s některými NoSQL databázemi, jako jsou MongoDB a Cassandra.
Vytvářejte databáze od nuly bez jakýchkoli znalostí SQL v intuitivním rozhraní typu drag-and-drop. A dokumentujte strukturu své databáze pomocí komentářů. ?
DbSchema je k dispozici ke stažení jako desktopová aplikace pro zařízení se systémy Windows, Linux a MacOS. K dispozici je bezplatná komunitní verze a placená profesionální verze s pokročilejšími funkcemi.
Nejlepší funkce DbSchema
- Importujte datové soubory CSV, XLS, XLSX a XML do své databáze.
- Otestujte konfigurace databází s náhodně generovanými daty.
- Pište dotazy SQL pomocí vizuálního nástroje pro tvorbu dotazů nebo editoru SQL.
- Vytvářejte dokumentaci schématu HTML5 s vektorovými obrázky a komentářovými popisky.
Omezení DbSchema
- Nemá webovou verzi.
- Na uživatelské rozhraní a funkce je třeba si trochu zvyknout.
Ceny DbSchema
- Měsíční předplatné (student): 9,80 $/měsíc
- Měsíční předplatné (osobní): 19,60 $/měsíc
- Měsíční předplatné (organizace): 29,40 $/měsíc
- Trvalá licence (student): 98 $ + 25 $/rok*
- Trvalá licence (osobní): 196 $ + 50 $/rok*
- Trvalá licence (organizace): 294 $ + 75 $/rok*
Roční poplatek za údržbu a aktualizace*
Hodnocení a recenze DbSchema
- G2: 4/5 (2 recenze)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
8. SqlDBM
SqlDBM je online nástroj pro modelování databází, který slouží k navrhování a vizualizaci komplexní architektury databází.
Stejně jako DbSchema se i SqlDBM připojuje k různým databázím SQL za účelem vytváření nových databází (forward engineering) a analýzy stávajících databází (reverse engineering).
Pokud hledáte webovou alternativu k DbSchema, možná vás zaujme SqlDM.
Nejlepší funkce SqlDBM
- Přizpůsobte si zobrazení tak, aby se zobrazovaly pouze tabulky, sloupce, klíče a popisy.
- Spolupracujte s členy týmu pomocí značek a komentářů k konkrétním objektům.
- Propojte SqlDBM s nástroji jako Microsoft Excel, GitHub, GitLab, Bitbucket a Jira.
- Přepínejte rozhraní mezi světlým a tmavým režimem
Omezení SqlDBM
- Žádný export HTML pro dokumentaci databáze
- Začátečníci musí věnovat čas hledání všech funkcí.
Ceny SqlDBM
- Starter: 2 000 $/licence (minimálně 2 licence)
- Malé podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- Standardní podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SqlDBM
- G2: Žádné recenze
- Capterra: 4,8/5 (5 recenzí)
9. Moqups
Moqups je univerzální nástroj pro návrh wireframů, mockupů a vývojových diagramů. Tyto návrhy můžete vytvářet od základu na plátně pomocí drag-and-drop nebo začít s hotovou šablonou.
Získejte přístup k rozsáhlé knihovně šablon (tzv. tvarů) a ikon pro vaše návrhy a přizpůsobte barvu, velikost, průhlednost, zarovnání a další vlastnosti každého prvku. Uložte si své diagramy jako vlastní šablony, které můžete v budoucnu znovu použít.
Nejlepší funkce Moqups
- Sdílejte stránky se svým týmem a určete, zda je mohou prohlížet, komentovat nebo upravovat.
- Používejte nástroje pro vkládání poznámek, jako jsou lepící poznámky, popisky a bubliny, pro brainstorming a poskytování zpětné vazby.
- Zobrazte komentáře na konkrétní stránce nebo na všech stránkách a filtrujte je podle nevyřešených, vyřešených a nepřečtených.
- Exportujte své diagramy do formátu PNG, PDF nebo HTML.
Omezení Moqups
- Bezplatný tarif je omezen na 2 projekty a 400 objektů.
- Nemá desktopovou ani mobilní aplikaci.
Ceny Moqups
- Zdarma
- Solo: 13 $/měsíc (1 místo)
- Tým: 23 $/měsíc (5 míst)
- Neomezený: 67 $/měsíc (neomezený počet uživatelů)
Hodnocení a recenze Moqups
- G2: 4,2/5 (91 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (29 recenzí)
10. Datanamic DeZign
Datanamic DeZign je nástroj pro modelování dat určený k navrhování databází s použitím notací crowsfoot a IDEF1X. Vytvářejte databáze na základě svých diagramů nebo je propojujte se stávajícími databázemi a převádějte je do formátu ERD pro analýzu a aktualizace.
DeZign umožňuje obousměrné porovnání a synchronizaci mezi modely a databázemi. Můžete také vytvářet dokumentaci pro své diagramy ve formátech jako HTML, MS Word a PDF.
Nejlepší funkce Datanamic DeZign
- Přeskupujte prvky diagramu pomocí vlastních rozvržení pro přehlednější vizualizaci.
- Zvýrazněte a analyzujte související entity pomocí dynamického zvýrazňovače.
- Exportujte diagramy jako obrazové soubory a datové slovníky jako soubory CSV.
- Připojte se k více než 15 databázím, včetně Microsoft Access, MySQL, Oracle a SQLite.
Omezení Datanamic DeZign
- K dispozici pouze jako desktopová aplikace.
- Všechny funkce jsou odemčeny v nejvyšším tarifu.
Ceny Datanamic DeZign
- Měsíční předplatné (Standard): 28 $/měsíc
- Měsíční předplatné (Professional): 58 $/měsíc
- Měsíční předplatné (Expert): 88 $/měsíc
- Trvalá licence (Standard): 329 USD
- Trvalá licence (Professional): 882 USD
- Trvalá licence (Expert): 1 249 USD
Hodnocení a recenze Datanamic DeZign
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Odstraňte stres a vytvářejte lepší databáze
Ať už pracujete na základním nebo složitém projektu modelování databází, použití správného nástroje zjednodušuje proces návrhu a pomáhá vám vytvářet efektivní modely databází.
Návrh databáze je však pouze jednou částí životního cyklu projektu. Chcete-li tyto projekty hladce spravovat a realizovat od začátku do konce, zvažte integraci vybraného nástroje s ClickUp. ✨
Kromě toho, že ClickUp slouží k navrhování a správě jednoduchých databází, funguje také jako nástroj pro řízení velkých projektů a projektových dokumentů. Zaregistrujte se do programu ClickUp Free Forever a vyzkoušejte si tyto funkce sami.