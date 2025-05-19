11 nejlepších alternativ a konkurentů Airtable v roce 2025

Airtable je oblíbenou volbou pro správu dat. Je jednoduchý, flexibilní a výkonný jako relační databázový nástroj.
Žádný nástroj však není univerzální. Ať už jste narazili na limity Airtable nebo potřebujete řešení přizpůsobené konkrétním pracovním postupům, prozkoumání alternativ vám může otevřít nové možnosti.
Průzkum společnosti Wellingtone zjistil, že téměř polovina profesionálů má potíže s přístupem k KPI projektů v reálném čase, a to i po hodinách strávených sestavováním reportů.
Je zřejmé, že existují lepší nástroje pro správu projektů, které také zefektivňují správu dat a zároveň poskytují praktické informace.
Vyzkoušel jsem spoustu takových možností – jak pro osobní projekty, tak s týmem ClickUp – abych našel alternativy, které umí víc, lépe se hodí nebo prostě usnadňují život. Na základě toho jsem sestavil seznam nejlepších alternativ Airtable. Ať už potřebujete více automatizace, silnější integrace nebo prostě jen nástroj, který vám vyhovuje, tady si určitě vyberete.
⏰ 60sekundové shrnutí
Chcete vytvořit výkonné databáze ze svých skromných tabulek? Zde je 11 nejlepších alternativ Airtable, které vám s tím pomohou:
- ClickUp (nejlepší pro komplexní řízení projektů a spolupráci)
- Stackby (nejlepší pro přizpůsobitelné databáze a integraci API)
- Google Sheets (nejlepší pro rychlou a známou správu tabulek)
- Coda (nejlepší pro interaktivní dokumenty a týmovou spolupráci)
- Spreadsheet.com (nejlepší pro kombinování tabulek a databázových funkcí)
- Zapier Tables (nejlepší pro automatizované pracovní postupy)
- Asana (nejlepší pro správu úkolů a týmovou spolupráci)
- Smartsheet (nejlepší pro plánování projektů založené na datech)
- Monday. com (nejlepší pro přizpůsobené pracovní postupy)
- Trello (nejlepší pro jednoduché sledování úkolů a automatizaci pracovních postupů)
- Basecamp (nejlepší pro týmovou komunikaci a spolupráci)
Co byste měli hledat v alternativách Airtable?
Výběr nejlepší alternativy Airtable začíná jednou klíčovou otázkou: Jaká je vaše priorita? Chcete automatizovat opakující se úkoly a ušetřit čas? Potřebujete nástroj, který zjednoduší týmovou práci a spolupráci? Nebo možná hledáte hladkou integraci tabulek s nástroji ve vašem stávajícím technologickém stacku.
Jakmile identifikujete své skutečné problémy, zvažte tyto klíčové funkce:
- Možnosti přizpůsobení: Hledejte platformy, které nabízejí flexibilní zobrazení (tabulka, Kanban, kalendář, galerie) a snadné přizpůsobení vašim pracovním postupům. Nechcete přece pokaždé měnit nástroje, když se změní vaše pracovní postupy a způsob použití.
- Funkce pro spolupráci: Zkontrolujte, zda jsou k dispozici integrované nástroje pro spolupráci v týmu, jako jsou zasílání zpráv, komentáře k úkolům a úpravy v reálném čase, aby váš tým mohl zachovat kompletní kontext sdílených projektů.
- Funkce automatizace: Vyhodnoťte schopnost nástroje zbavit vás náročných úkolů a integrovat se s jinými aplikacemi pro plynulejší automatizaci pracovních postupů napříč platformami.
- Integrační potenciál: Ujistěte se, že alternativa lze propojit s vašimi stávajícími nástroji a pracovními postupy, abyste nemuseli přepracovávat své procesy.
- Škálovatelnost: Vyberte si platformu, která může růst spolu s vaší firmou a přizpůsobovat se měnícím se požadavkům.
- Snadné použití: Zvažte náročnost osvojení a intuitivnost uživatelského rozhraní, aby byl pro váš tým přechod na nový nástroj a přizpůsobení se mu snadné.
💡Tip pro profesionály: Než se pustíte do zkoumání konkrétních platforem, vytvořte si seznam prioritních funkcí, které musíte mít, a funkcí, které by se hodily. Pomůže vám to rychle zúžit výběr a nenechat se ovlivnit zbytečnými funkcemi, které ve skutečnosti nepotřebujete.
11 nejlepších alternativ a konkurentů Airtable
Zde je seznam alternativ Airtable, které jsem pro vás pečlivě vybral na základě výše uvedených kritérií:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a spolupráci)
Jako aplikace pro všechno, která sdružuje vaše úkoly, komunikaci a znalosti na jedné platformě, je ClickUp ideální pro všechny, kteří chtějí více strukturovat své procesy řízení projektů.
Zvažte toto: Platforma pro správu projektů ClickUp pokrývá vše od přidělování úkolů a jejich sledování až po podrobné časové osy a vizualizaci pracovní zátěže, což pomáhá týmům zůstat organizované a proaktivní.
Pomocí ClickUp Goals si stanovte ambiciózní cíle a pomocí ClickUp Tasks rozdělte velké projekty na malé, zvládnutelné úkoly. Vyberte si z více než 15 přizpůsobených zobrazení v ClickUp a prohlížejte si svou práci v tabulkách Kanban pro sledování pokroku a v Ganttových diagramech, abyste měli přehled o termínech a závislostech.
Všestranný Table View v ClickUp napodobuje multifunkční tabulky Airtable. Je ideální pro vizualizaci úkolů, termínů a úkolů týmu na jednom místě. Vlastní pole v ClickUp fungují jako sloupce na míru, do kterých můžete přidávat data, rozevírací seznamy, pole pro čísla a měny, vkládat vzorce a dokonce připojovat soubory. Díky tomu je velmi snadné třídit, filtrovat a přizpůsobovat informace pro rychlý přehled o všech vašich projektech, bez ohledu na to, jak složité nebo rozsáhlé mohou být.
Závěr? ClickUp je alternativou Airtable č. 1 bez nutnosti programování, která nabízí širokou škálu funkcí navržených tak, aby usnadnily všechny aspekty vašeho projektu.
Jako by toho nebylo dost, ClickUp Automations dále zjednodušuje vaše opakující se úkoly a umožňuje hladký průběh pracovních postupů bez ručního zásahu. Vytvářejte podmíněné pracovní postupy, které se spouštějí automaticky – od aktualizace stavu úkolů v reálném čase až po odesílání důležitých oznámení. Automatizace udržují vaše projekty na správné cestě a snižují čas strávený administrativní prací.
Podobně ClickUp Brain, interní AI asistent ClickUp, je vynikajícím pomocníkem pro správu nápadů, plánování obsahu a zachycování znalostí. Pokládejte otázky v přirozeném jazyce a Brain získá poznatky z úkolů, dokumentů a dokonce i lidí ve vašem pracovním prostoru, což je ideální pro brainstormingové sezení a neustálé učení.
Nejlepší na ClickUp Brain je jeho kompletní integrace do vašeho systému řízení projektů. Díky tomu je snazší propojovat nápady přímo s úkoly, dokumenty a pracovními postupy, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
Tato hladká integrace snižuje čas strávený přenosem informací mezi nástroji, minimalizuje fragmentaci dat a zajišťuje, že vaše poznatky, zdroje a nápady zůstávají v souladu s aktivními projekty.
Jelikož návrhy ClickUp Brain vycházejí z údajů o vašem skutečném pracovním prostoru, jsou velmi relevantní pro vaši aktuální práci a dynamiku týmu – což externím nástrojům často chybí.
Hledal jsem platformu pro řízení projektů a našel jsem tu nejlepší. Hned jsem měl pocit, že ClickUp může vyřešit všechny naše problémy a vytvořit originální řešení, která nám přinesou výhody, jaké jsem si ani nedokázal představit.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí ClickUp Chat můžete konverzace týkající se projektu přenést přímo vedle svých úkolů v pracovním prostoru ClickUp. Označte příslušné členy týmu a propojte projekty, aby diskuse byly efektivní a bohaté na kontext.
- Hladká integrace s více než 1 000 aplikacemi, jako jsou Google Workspace, Slack a Zoom, pro zefektivnění vašich pracovních postupů.
- Využijte panely ClickUp Dashboards, abyste získali vizuální přehled o projektech a výkonu týmu. Přidejte karty stavu úkolů a správy pracovní zátěže, abyste mohli sledovat kapacitu týmu a přerozdělovat úkoly, a zabránili tak vzniku překážek.
- Využijte předem připravené šablony pro správu projektů, které zahrnují projektové plány, poznámky ze schůzek a pracovní postupy, a urychlete tak proces nastavení. Šablony můžete podle potřeby přizpůsobit tak, aby odpovídaly konkrétním procesům a požadavkům vašeho týmu.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé hlásí, že se kvůli rozsáhlým funkcím musí nejprve naučit, jak systém používat.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Přizpůsobte si nastavení oznámení tak, aby se soustředila pouze na nejdůležitější aktualizace, čímž snížíte rušivý vliv na pracovní prostor a zvýšíte celkovou produktivitu.
2. Stackby (nejlepší pro přizpůsobitelné databáze a integraci API)
Stackby je nástroj, který doporučuji, pokud potřebujete tabulku, která umí víc než jen uchovávat statická data. Kombinuje funkce tabulky s výkonem relační databáze, aby efektivně strukturoval informace.
Přizpůsobení Stackby vám umožňuje vytvářet tabulky, které se přizpůsobí přesným potřebám každého projektu, což z něj dělá nepostradatelný nástroj při správě pracovních postupů s velkým objemem dat, které vyžadují aktualizace v reálném čase.
Nejlepší funkce Stackby
- Přetahujte sloupce a řádky a snadno přizpůsobte rozložení dat.
- Vyberte si z řady šablon specifických pro dané odvětví, které jsou určeny pro marketing, řízení projektů a sledování prodeje.
- Získejte živá data přímo z platforem jako YouTube a Google Analytics pomocí integrace API.
Omezení Stackby
- Omezené možnosti reportingu a analytiky ve srovnání s ClickUp nebo Smartsheet
- Uživatelské rozhraní může být pro velké datové soubory nepraktické.
Ceny Stackby
- Zdarma
- Osobní: 6 $/místo za měsíc
- Ekonomika: 10 $/místo za měsíc
- Podnikání: 20 $/místo za měsíc
- Business Plus: 35 $/místo za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Stackby
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
Proč byste si měli vybrat Stackby místo Airtable
- Potřebujete přizpůsobitelné databáze s výkonnými integracemi API.
- Chcete načíst data ze služeb jako YouTube, Facebook Ads nebo Google Analytics.
- Upřednostňujete přístup bez kódování při vytváření pracovních postupů z tabulek.
- Hledáte cenově dostupnější alternativu Airtable s výkonnou automatizací.
3. Google Sheets (nejlepší pro rychlou a známou správu tabulek)
Pokud hledáte bezplatnou alternativu Airtable, Google Sheets je ideální a dostupnou volbou. Doporučuji ji pro firmy, které potřebují rychlý a snadný přístup ke správě dat ve formě tabulek s výkonnými funkcemi sdílení a uživatelsky přívětivým rozhraním.
Pro mě je nejvýraznější jeho hluboká integrace s Google Workspace. Můžete snadno synchronizovat data mezi Google Docs, Slides a dokonce i Gmailem, což je ideální pro pracovní postupy, které vyžadují snadné sdílení a rychlou zpětnou vazbu.
Google Sheets se může zdát jako základní nástroj, ale já ho považuji za neuvěřitelně užitečný pro rychlé projekty, které nevyžadují rozsáhlé přizpůsobení nebo nastavení.
Nejlepší funkce Google Sheets
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu prostřednictvím komentářů a úprav.
- Využijte rozsáhlé doplňky třetích stran prostřednictvím Google Workspace Marketplace.
- Vytvářejte složité výpočty a automatizace pomocí výkonných vzorců a Google Apps Script.
Omezení Google Sheets
- Omezené možnosti přizpůsobení pro pokročilé řízení projektů
- Žádný integrovaný nástroj pro automatizaci nebo správu databází
Ceny Google Sheets
- Zdarma s účtem Google
Hodnocení a recenze Google Sheets
- G2: Hodnocení není k dispozici
- Capterra: 4,7/5 (více než 13 000 recenzí)
Proč byste mohli dát přednost Google Sheets před Airtable
- Chcete bezplatný a známý nástroj, který hladce spolupracuje s Google Workspace.
- Potřebujete jednoduchou funkci tabulkového procesoru bez náročného učení.
- Upřednostňujete snadnou spolupráci a sdílení pomocí Google Drive.
- Spoléháte se především na vzorce a manipulaci s daty s minimálními nároky na rozhraní.
👀 Věděli jste? Google Sheets má vestavěnou funkci „GOOGLETRANSLATE“, která vám umožňuje překládat text přímo v tabulce. Můžete určit buňku obsahující text a zdrojový a cílový jazyk, což umožňuje rychlý a snadný překlad, aniž byste museli opustit dokument.
4. Coda (nejlepší pro interaktivní dokumenty a týmovou spolupráci)
Coda je jedinečná platforma, která mění dokumenty na interaktivní aplikace. Spojuje text, tabulky a vizuální prvky a vytváří tak přizpůsobitelný pracovní prostor. Je dobrou alternativou k funkcím Airtable pro vytváření vlastních aplikací bez nutnosti programování.
Coda, navržená tak, aby překlenula propast mezi tabulkami a softwarem pro správu projektů, umožňuje týmům vytvářet dynamické dokumenty s tlačítky a tabulkami úkolů, díky nimž jsou všichni na stejné vlně.
Nejlepší funkce Coda
- Využijte obousměrnou synchronizaci s externími nástroji, jako jsou Salesforce a Jira, k řízení projektů.
- Prozkoumejte širokou škálu šablon tabulek, od poznámek z jednání po sledování projektů, které uspokojí různé potřeby týmu.
- Snadná synchronizace s nástroji jako Slack, Gmail a Google Calendar pro plynulou spolupráci na projektech.
Omezení Coda
- Pro uživatele, kteří nejsou zvyklí na modulární dokumenty, může být náročné se s nimi naučit pracovat.
- Omezené možnosti vizualizace dat ve srovnání s Airtable
Ceny Coda
- Zdarma
- Výhoda: Cena začíná na 12 USD/měsíc za Doc Maker
- Tým: Cena začíná na 36 $/měsíc za Doc Maker
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Coda
- G2: 4,7/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
Proč byste mohli dát přednost Coda před Airtable
- Chcete spojit data, dokumenty a aplikace do jednoho interaktivního prostoru.
- Dáváte přednost flexibilním stavebním blokům, jako jsou tlačítka, balíčky a vestavěné automatizace.
- Potřebujete pokročilou logiku a vzorce, které přesahují standardní tabulky.
- Vytváříte společné dokumenty, které fungují jako mini aplikace pro váš tým.
5. Spreadsheet.com (nejlepší pro kombinování tabulek a databázových funkcí)
Pro ty, kteří se chtějí seznámit s tabulkami s přidanou funkcí databáze, je Spreadsheet.com dobrou alternativou k Airtable.
Během testování jsem ocenil, že si zachoval známý formát buněk a řádků, ale přidal datové typy a vlastní pracovní postupy, jako jsou zobrazení Kanban a Gantt.
Spreadsheet.com nabízí rovnováhu mezi snadným používáním a flexibilitou, díky čemuž je neuvěřitelně efektivní pro složité nebo rozsáhlé projekty.
Nejlepší funkce Spreadsheet.com
- Definujte pokročilé datové typy pro efektivní organizaci informací.
- Využijte jeho integraci se Zapierem a připojte se k tisícům dalších aplikací.
- Přizpůsobte pracovní postupy pomocí automatizovaných spouštěčů, které zajistí hladký průběh projektů.
Omezení Spreadsheet.com
- Omezené možnosti nativní integrace ve srovnání s jinými nástroji v tomto seznamu
- Pomalejší výkon při práci s velkými datovými sadami
Ceny Spreadsheet.com
- Standard Enterprise: 60 $/měsíc za každého licencovaného uživatele
- Nezisková organizace: 30 $/měsíc za každého licencovaného uživatele
Hodnocení a recenze Spreadsheet.com
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Proč byste mohli dát přednost Spreadsheet.com před Airtable
- Chcete známé prostředí Excelu nebo Google Sheets s funkcemi podobnými databázi.
- Upřednostňujete nativní podporu nástrojů pro správu projektů, jako jsou Ganttovy diagramy a Kanban tabule.
- Potřebujete pokročilou kontrolu oprávnění a přístup na úrovni záznamů.
- Chcete spravovat strukturovaná data a zároveň zachovat rozhraní založené na tabulkách.
6. Zapier Tables (nejlepší pro automatizované pracovní postupy)
Zapier Tables je ideální, pokud je automatizace vaší nejvyšší prioritou. Data můžete do tabulky zadávat ručně nebo je vyplnit automaticky pomocí pracovních postupů Zapier (Zaps). Můžete například nastavit Zap tak, aby přidával nové záznamy z odeslaného formuláře nebo aktualizoval stávající řádky, když dojde k události spouštěče.
Zapier Tables zjednodušuje správu a používání strukturovaných dat, zejména pokud již používáte Zapier k automatizaci procesů. Je ideální pro firmy, které hledají jednoduché databázové řešení integrované přímo do jejich automatizačních pracovních postupů.
Nejlepší funkce Zapier Tables
- Využijte rychlé akce související s daty, které jsou zabudovány do ekosystému Zapier.
- Využijte předem připravené šablony automatizace k zefektivnění správy úkolů a zrychlení nastavení.
- Integrujte přímo s více než 6 000 aplikacemi
Omezení tabulek Zapier
- Nevhodné pro komplexní řízení projektů
- Chybí nativní funkce pro sledování projektů, jako jsou dashboardy a reporty.
Ceny Zapier Tables
- Navždy zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc
- Pokročilé: 100 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zapier Tables
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Proč byste mohli upřednostnit Zapier Tables před Airtable
- Automatizace musí být jádrem vašich databázových pracovních postupů.
- Chcete hladkou integraci s tisíci aplikacemi pomocí Zapier.
- Dáváte přednost lehké backendové databázi, která podporuje vaše automatizované úkoly.
- Vytváříte interní nástroje, které vyžadují dynamické aktualizace řízené událostmi.
7. Asana (nejlepší pro správu úkolů a spolupráci týmů)
Asana je známý nástroj pro správu projektů, který poskytuje vizuální pracovní postupy a funkce pro sledování úkolů. Nabízí intuitivní rozhraní s různými zobrazeními projektů, včetně seznamu, tabule a časové osy, aby vyhovoval různým pracovním postupům. Ačkoli neexistuje nativní zobrazení tabulky, zobrazení seznamu vám umožňuje seskupovat, třídit a filtrovat úkoly jako řádky a přidávat vlastní pole jako sloupce pro zachycení podrobností úkolů.
Díky snadno použitelným šablonám databází a sledování závislostí je Asana vhodná pro týmy, které vyžadují strukturu a odpovědnost při řízení projektů, ale potřebují flexibilitu pro přizpůsobení pracovních postupů podle jedinečných potřeb týmu.
Nejlepší funkce Asany
- Využijte funkce pracovních postupů založené na umělé inteligenci, jako jsou Smart Projects.
- Využijte výhody snadnějšího osvojení ve srovnání s Airtable díky jeho přehledným funkcím pro správu úkolů.
- Využijte integrované komunikační nástroje pro plynulou správu projektů.
Omezení Asany
- Omezení úložiště mohou být zdrcující
- Nedostatek dostatečných šablon úkolů
- Žádný specializovaný pohled na tabulku
Ceny Asany
- Osobní: Navždy zdarma
- Starter: 8,50 $/uživatel za měsíc
- Pokročilá verze: 19,21 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
Proč byste mohli dát přednost Asaně před Airtable
- Chcete platformu zaměřenou na úkoly s intuitivním sledováním práce.
- Potřebujete robustní časové plány projektů a přehled o pracovním vytížení.
- Dáváte přednost strukturovaným šablonám projektů a sledování cílů ihned po instalaci.
- Zaměřujete se spíše na správu úkolů týmu než na manipulaci s datovými tabulkami.
8. Smartsheet (nejlepší pro plánování projektů založené na datech)
Smartsheet je ideální pro firmy, které potřebují spravovat data společně s úkoly projektu. Umožňuje vytvářet pokročilé dashboardy, nastavovat vstupní formuláře a sledovat KPI, díky čemuž je oblíbený v odvětvích, jako je stavebnictví a výroba.
Kombinuje známý formát tabulky pro správu projektů s pokročilými funkcemi, jako jsou Ganttovy diagramy a přizpůsobitelné karty, které jsou nezbytné pro plánování založené na datech.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Používejte jej pro dlouhodobé, komplexní projekty, kde je sledování rozpočtů a časových harmonogramů zásadní.
- Začněte rychle s šablonami určenými pro konkrétní odvětví, které jsou navrženy pro snadné použití.
- Využijte nástroj pro automatizaci založený na pravidlech, který je intuitivnější než Airtable.
Omezení Smartsheet
- Omezené možnosti stylizace dashboardu
- Vyšší náročnost na osvojení ve srovnání s jinými nástroji
Ceny Smartsheet
- Výhoda: 12 $/člen za měsíc
- Podnikání: 24 $/člen za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Pokročilá správa práce: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Proč byste mohli dát přednost Smartsheet před Airtable
- Chcete projektové řízení na podnikové úrovni v rozhraní podobném tabulkovému procesoru.
- Potřebujete pokročilé reportování, dashboardy a vizualizaci dat.
- Upřednostňujete funkce přizpůsobené správě portfolia a rozpočtování.
- Pracujete v odvětvích, jako je stavebnictví, IT nebo finance, kde jsou pracovní postupy složité.
9. Monday. com (nejlepší pro přizpůsobené pracovní postupy)
Monday.com je jeden z vizuálně nejatraktivnějších softwarů pro správu projektů, který jsem testoval, hned po ClickUp. Líbí se mi, jak jeho flexibilní rozložení tabule pomáhá vytvářet vlastní pracovní postupy a sledovat pokrok na první pohled. Každá tabule funguje jako centralizované centrum pro správu úkolů, projektů nebo pracovních postupů. Tabule se skládají z řádků (položek) a sloupců (polí), do kterých můžete přidávat podrobnosti, jako je stav úkolu, termíny, přidělené osoby a priority.
Díky jeho automatizačním a integračním schopnostem mohu zjednodušit úkoly a zajistit, aby všichni členové týmu zůstali na správné cestě.
Monday.com – nejlepší funkce
- Využijte pokročilé závislosti úkolů a sledování pro aktualizace postupu v reálném čase.
- Využijte zasílání zpráv v aplikaci a komunikaci týmu v reálném čase, aby všichni zůstali na správné cestě.
- Přepínejte mezi různými možnostmi zobrazení, jako jsou Kanban, Gantt a Kalendář, a získejte tak větší flexibilitu.
Omezení Monday.com
- Omezené funkce správy dat ve srovnání s Airtable
- Pro větší týmy může být nákladné.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 12 $/místo za měsíc
- Standard: 14 $/místo za měsíc
- Výhoda: 24 $/místo za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Proč byste si mohli vybrat Monday.com místo Airtable
- Chcete vizuálně vytvářet a přizpůsobovat pracovní postupy bez nutnosti programování.
- Potřebujete škálovatelnou automatizaci a integraci napříč odděleními.
- Upřednostňujete předem připravené šablony pro marketingové, personální a provozní týmy.
- Řídíte týmy, které se více spoléhají na dashboardy než na databázové pohledy.
🧠 Zajímavost: Monday. com se původně jmenoval „Dapulse“ a začínal jako interní nástroj společnosti Wix. com v Izraeli. Společnost záměrně zvolila název „Monday“, aby nikdo nemohl snadno uhodnout, co znamená.
10. Trello (nejlepší pro jednoduché sledování úkolů a automatizaci pracovních postupů)
Trello je vysoce vizuální nástroj pro správu projektů zaměřený na jednoduchost. Díky svým Kanban tabulkám a kartovému systému je ideální pro týmy, které potřebují lehký a snadno použitelný nástroj pro sledování úkolů v rámci projektu.
Každá tabule obsahuje seznamy, které slouží jako sloupce pro seskupování souvisejících úkolů podle fází pracovního postupu (např. Úkoly, Probíhá, Hotovo). Karty jsou úkoly nebo položky v seznamech. Karty můžete přiřadit členům týmu, nastavit termíny, přidat štítky a kontrolní seznamy nebo připojit soubory.
Funkce drag-and-drop aplikace Trello usnadňuje přesouvání karet mezi seznamy v závislosti na postupu práce.
Zjistil jsem, že je to užitečné i pro osobní organizaci nebo menší milníky projektů. Vizuální struktura tabule umožňuje snadné pochopení všeho.
Nejlepší funkce Trello
- Organizujte úkoly vizuálně pomocí tabulek s funkcí drag-and-drop pro snadné řízení projektů.
- Vylepšete funkčnost pomocí Power-Ups a přidejte funkce, jako jsou zobrazení kalendáře a integrace třetích stran.
- Spolupracujte efektivně připojováním souborů, přidáváním komentářů a označováním členů týmu na kartách.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí Butleru, vestavěného automatizačního nástroje Trello, který zvládá akce jako přesouvání karet nebo odesílání připomínek.
Omezení Trello
- Omezené možnosti přizpůsobení pozadí
- Při práci na více projektech může být navigace komplikovaná.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/uživatel za měsíc
- Premium: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 17,5 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
Proč byste mohli upřednostnit Trello před Airtable
- Potřebujete jednoduchou tabuli ve stylu Kanban, abyste mohli sledovat úkoly a projekty.
- Chcete minimální nastavení pro týmy zaměřené na lehké pracovní postupy.
- Upřednostňujete správu úkolů pomocí drag-and-drop před složitými datovými tabulkami.
- Hledáte Power-Ups, abyste podle potřeby rozšířili funkčnost.
11. Basecamp (nejlepší pro týmovou komunikaci a spolupráci)
Basecamp je ideální volbou pro firmy, které upřednostňují centrální hub pro projekty a úkoly. Jeho rozhraní je jednoduché a uživatelsky přívětivé a nezahltí uživatele přílišným množstvím funkcí. Každý projekt má svůj vlastní vyhrazený prostor, kde můžete spravovat úkoly, soubory, diskuze a plány. Díky tomu je vše související s projektem centralizované a snadno dohledatelné.
Moje oblíbené funkce jsou bezpochyby nástěnky a automatické kontroly, které pomáhají týmům zůstat v souladu bez neustálých schůzek.
Je to jednoduchý nástroj, ale zjednodušený asynchronní přístup Basecampu k práci je osvěžující pro týmy, které se musí zbavit rušivých vlivů a soustředit se na to podstatné.
Nejlepší funkce Basecampu
- Centralizujte komunikaci týmu pomocí nástěnek, seznamů úkolů a sdílení souborů.
- Sledujte úkoly a termíny pomocí jednoduchých a snadno použitelných nástrojů pro správu.
- Získejte automatické kontroly pro rychlé aktualizace o pokroku týmu.
Omezení Basecampu
- Někteří uživatelé mohou považovat výchozí zobrazení za neatraktivní a obtížně změnitelné.
Ceny Basecamp
- Bezplatná zkušební verze
- Basecamp plus: 15 $/uživatel za měsíc
- Basecamp Pro Unlimited: 349 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
Proč byste mohli dát přednost Basecampu před Airtable
- Chcete komplexní komunikační centrum pro týmy a klienty.
- Potřebujete jednoduchost a strukturu bez zbytečných pokročilých funkcí.
- Dáváte přednost integrovaným nástrojům, jako jsou nástěnky, úkoly a dokumenty na jednom místě.
- Řídíte projekty, které se více spoléhají na lidi a diskusi než na data.
Nejlepší alternativa k Airtable je ta, která je pro vás nejvhodnější! (Ale ClickUp se jí nejvíce blíží)
Při výběru nejlepší alternativy Airtable záleží především na tom, co nejlépe vyhovuje vám a vašemu týmu. Vaše potřeby jsou jedinečné a správný nástroj je ten, který se snadno přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu.
Pokud však hledáte něco, co splňuje všechny požadavky, ClickUp se nejvíce blíží tomu, co byste mohli potřebovat – přizpůsobené zobrazení, výkonné databáze a vztahy mezi úkoly a uživatelsky přívětivé prostředí.
Co však ClickUp opravdu odlišuje, je jeho přizpůsobivost. Ať už potřebuji strukturovaný prostor pro velké týmové projekty nebo jednoduché nastavení s přizpůsobitelnými funkcemi pro správu mých osobních aktivit, ClickUp se přizpůsobí mým potřebám.
Pokud hledáte alternativu Airtable, která přesahuje rámec tabulek a nabízí kompletní ekosystém pro správu projektů, vyzkoušejte ještě dnes ClickUp.