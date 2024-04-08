Airtable vs. Google Sheets: souboj tabulek

Snažit se najít potřebná data může být opravdovým zabijákem produktivity. Je to jako hledat jehlu v kupce sena. Frustrace stoupá o několik stupňů, když jsou vaše data roztroušená, neuspořádaná a nezvladatelná.
Ve světě efektivní správy dat jsou tabulkové kalkulátory neocenitelnými pomocníky, které nabízejí strukturované úložiště s kolonkami, řádky a poli, díky nimž jsou vaše informace přehledně uspořádány. 🧹
Máme dva šampiony v oblasti správy dat: Airtable a Google Sheets. Tyto nástroje jsou známé tím, že jdou nad rámec běžných funkcí a pomáhají vám zadávat data, automatizovat úkoly, zefektivnit sdílení a usnadnit společnou úpravu. Nenechte se však zmást jejich zdánlivou podobností – každý z nich má také své jedinečné silné stránky a funkce.
Který software zvítězí v tomto ultimátním souboji? Airtable nebo Google Sheets? Podívejme se na jejich nejvýznamnější funkce, zvažme klady a zápory a pro jistotu přidáme i divokou kartu!
Co je Airtable?
Airtable je dynamická kombinace tabulkového procesoru a databáze, která nabízí to nejlepší z obou světů v jednom uživatelsky přívětivém rozhraní. Poskytuje vám kontrolu nad správou dat způsobem, který maximalizuje efektivitu, zefektivňuje procesy a přizpůsobuje řešení vašim konkrétním požadavkům. ✨
Tato jedinečná platforma umožňuje uživatelům Airtable snadno vytvářet složité vztahy mezi datovými body. Její přizpůsobitelné zobrazení, pokročilé filtrování a nástroje pro spolupráci jsou ideální pro řízení projektů a sledování zásob.
Airtable jde ještě o krok dál a nabízí řešení jako různé typy polí, knihovnu připravených šablon tabulek a integraci s oblíbenými nástroji.
Možnosti ukládání dat jsou téměř neomezené. Ukládejte jakákoli data do záznamů, vytvářejte křížové odkazy mezi tabulkami, přizpůsobujte způsob zobrazení informací a dokonce implementujte automatizaci pro efektivní správu dat.
Platforma slouží také jako kalendář a Kanban tabule, což z ní dělá komplexní řešení pro zvládání všech úkolů.
Funkce Airtable
Čím se Airtable odlišuje jako nástroj, který využívá nespočet společností? Odpověď najdeme v jeho vynikajících funkcích. 🕵
1. Sdílení dat a integrace
Airtable vyniká plynulým sdílením souborů a dat a tato užitečná funkce je k dispozici i v bezplatné verzi!
Díky desktopové a mobilní aplikaci Airtable pro iOS a Android máte přístup ke svým souborům prakticky odkudkoli. Limity pro ukládání souborů jsou také velmi velkorysé. 🗃️
Pokud jde o sdílení dat z tabulek, Airtable nabízí několik možností. Můžete:
- Vytvářejte sdílené odkazy s různými oprávněními k prohlížení
- Vložte svou databázi Airtable do své webové stránky
- Pomocí klíče API Airtable vaší základny si přizpůsobte svou aplikaci.
Vylepšete své stávající pracovní postupy v databázovém nástroji Airtable integrací pluginů aplikací třetích stran prostřednictvím Blocks. Chcete-li rozšířit jeho možnosti, můžete se obrátit na Workato, Zapier, Automate. io nebo Integromat a hladce propojit Airtable s více než 1 000 webovými stránkami a aplikacemi.
2. Více zobrazení úkolů
Airtable nabízí osm zobrazení projektů, díky kterým můžete rychle měnit způsob prezentace svých dat.
Začněte s zobrazením seznamu, abyste získali jasný a komplexní přehled o své práci. Je to jako mít celkový přehled i podrobné detaily na jednom místě, což výrazně zvyšuje efektivitu vašeho týmu.
Potřebujete vidět, jak do sebe zapadají různé části vaší práce? Zobrazení časové osy je přizpůsobitelný pomocník pro sledování zdrojů, událostí a projektů.
Airtable má také Kanban View, takže můžete snadno sledovat pokrok, zúčastněné strany a další důležité výstupy v uživatelsky přívětivém, přizpůsobitelném rozhraní. Toto zobrazení zobrazuje vaše úkoly jako karty a umožňuje vám je spravovat pomocí jednoduché akce drag-and-drop. 🖱️
Pomocí Ganttova zobrazení budete mít přehled o procesech a dodržíte termíny. Umožní vám naplánovat činnosti, závislosti úkolů a milníky, čímž zjednoduší správu vícestupňových projektů.
3. Tvorba aplikací
Airtable vám umožňuje vytvářet vlastní aplikace bez nutnosti programování na základě vašich stávajících dat. Ať už chcete vytvářet od nuly pomocí nativní platformy nebo se ponořit do jejich praktických šablon aplikací, volba je na vás.
Vytváření bezchybných aplikací je s Interface Designer hračkou. Je přístupný všem, bez ohledu na technické znalosti. Můžete snadno vytvářet vlastní rozhraní pomocí komponent drag-and-drop, které vyhovují potřebám vaší společnosti, a aktualizovat rozhraní během několika sekund, jak se mění požadavky. 🎨
S Airtable můžete snadno nastavit vlastní pracovní postupy pomocí předem připravených šablon přizpůsobených pro konkrétní použití, jako je sledování projektů, plánování událostí nebo uvedení nového produktu na trh. Knihovna šablon pokrývá celou řadu kategorií, od marketingu a lidských zdrojů až po neziskové organizace a nemovitosti.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 45 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
Co je Google Sheets?
Google Sheets využívá tradiční styl tabulkového procesoru . Představte si jej jako online verzi aplikace Microsoft Excel – možná se nemůže pochlubit efektním vzhledem, ale je jednoduchý na používání. Zachovává známé rozložení řádků, sloupců a buněk, což z něj činí ideální volbu pro základní úkoly, jako je sběr dat a základní výpočty.
Tato platforma vyniká, když je v hře více uživatelů a spolupracujících týmů. Umožňuje několika lidem pracovat současně na stejném tabulkovém procesoru a můžete sledovat jejich úpravy v reálném čase, přičemž každá změna se automaticky ukládá.
Google Sheets vám usnadní analýzu dat a sníží pravděpodobnost chyb díky funkcím jako automatické vyplňování a návrhy vzorců, které vám pomohou efektivněji zpracovávat čísla. ⚡
Aplikace se také hladce integruje s aplikacemi Google, takže můžete snadno analyzovat data z Google Forms v Sheets nebo vkládat grafy Sheets do Google Slides a Docs.
Podívejte se na srovnání Google Sheets a Excel!
Funkce Google Sheets
Zajímá vás, proč je Google Sheets mezi uživateli tak oblíbený? Pojďte se s námi podrobně podívat na jeho nejvýraznější funkce. 👀
1. Prozkoumat
Funkce Explore využívá sílu strojového učení k snadnému generování Ganttových diagramů a tabulek a poskytuje odpovědi na vaše otázky týkající se dat. Navíc vám umožňuje automaticky aktualizovat vybraná data.
Představte si, že sledujete své měsíční prodejní údaje a vaše tabulka je plná dat. Díky funkci Explore můžete klást otázky jako „Jaký je celkový výnos za produkt A, produkt B nebo produkt C?“ a aplikace vám rychle poskytne odpovědi, čímž vaše data promění v praktické informace.
V postranním panelu najdete textové pole, do kterého můžete zadat své otázky a které vám vrátí odpovědi. Jak budete posouvat panel Prozkoumat dále dolů, uvidíte seznam navrhovaných grafů relevantních pro vaše data. Ať už potřebujete kontingenční tabulku, výsečový graf nebo sloupcový graf, můžete si vybrat ten, který vyhovuje vašim požadavkům. 📊
2. Online a offline úpravy
Místo zastaralého zasílání dokumentů e-mailem více lidem umožňuje Google Sheets mnoha uživatelům současně otevírat a upravovat jeden dokument. Každý může vidět změny provedené ostatními a všechny úpravy se automaticky ukládají na servery Google.
Google Sheets také nabízí praktickou funkci chatu v postranním panelu, která umožňuje spolupracovníkům diskutovat o úpravách a poskytovat připomínky k konkrétním změnám v reálném čase. A pokud jsou nějaké úpravy, které byste chtěli zkontrolovat nebo vrátit zpět, pomůže vám funkce Revision History (Historie revizí).
Platforma dokonce podporuje offline úpravy, ať už používáte stolní počítač nebo mobilní aplikaci. Stačí si nainstalovat rozšíření Google Docs Offline pro Chrome na stolní počítač nebo mobilní aplikaci Google Sheets a můžete začít. 👌
3. Automatické vyplňování
Google Sheets zjednodušuje proces zadávání dat díky funkci automatického vyplňování. Umožňuje automaticky zadávat data, která následují určitý vzorec, nebo použít hodnoty, které jste zadali dříve, jako referenční body. 👨🏻💻
Řekněme, že máte seznam dnů v týdnu: pondělí, úterý, středa atd. Místo ručního zadávání každého dne můžete použít automatické vyplňování. Postupujte takto:
- Zadejte první dva dny v týdnu do své tabulky.
- Vyberte tyto dvě buňky a když najedete kurzorem na pravý dolní roh, sledujte, jak se změní na černé znaménko plus (+).
- Jakmile to uvidíte, klikněte a přetáhněte dolů nebo napříč buňkami, abyste určili rozsah pro dny v týdnu.
- Když uvolníte tlačítko myši, Google Sheets automaticky vyplní sousední buňky, a to vše díky rozpoznávání vzorů.
Automatické vyplňování funguje skvěle i pro čísla a další textové záznamy. Můžete jej použít pro číslované seznamy, měsíce v roce nebo dokonce pro výpočty.
Ceny Google Sheets
- Zdarma
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
Airtable vs. Google Sheets: Porovnání funkcí
Google Sheets a Airtable jsou praktické tabulkové nástroje, které mají usnadnit život jednotlivcům i týmům. Ačkoli mají společné funkce, jako je automatizace a cloudové ukládání dat, každý z nich má své jedinečné přednosti. Airtable se přiklání k dynamické databázi, zatímco Google Sheets zůstává jednoduchý jako tabulkový procesor.
Pojďme se nyní podívat na jejich společné funkce a zjistit, která z nich si zaslouží korunu. 👑
1. Databáze a tabulky
Google Sheets je typický tabulkový software pro vytváření, úpravy a spolupráci na tabulkách online. Má všechny základní funkce pro správu dat, od základních funkcí, jako je zadávání dat, vzorce a formátování buněk, až po nástroje pro vizualizaci dat, jako jsou grafy a diagramy, které zjednodušují analýzu.
Na druhé straně ringu máme Airtable, který kombinuje funkce tabulkového procesoru a databáze. Vyhovuje různým obchodním potřebám, jako je sledování zásob, plánování událostí a řízení projektů. Odlišuje se schopností zpracovávat velké objemy dat a prezentovat je v zobrazení Kalendář, Kanban a Mřížka. Navíc můžete vytvářet relační databáze pro složité datové vztahy. 🔗
V tomto souboji to nazveme remízou. Airtable vyniká jako hybrid tabulkové databáze, zatímco Google Sheets vítězí, pokud jde o tradiční správu tabulek.
2. Správa úkolů a projektů
Airtable je šampiónem v oblasti správy úkolů a projektů. Je vybaven robustními funkcemi a nabízí galerii šablon pro úkoly od plánování projektů po sledování pokroku a komunikaci v týmu. Navíc vám poskytuje různé pohledy, díky nimž je sledování úkolů a pokroku hračkou.
Na druhé straně máme Google Sheets, který byl primárně vytvořen pro práci s velkými datovými soubory, ale s určitými úpravami může sloužit jako slušný tabulkový procesor pro správu projektů. Můžete vytvořit projekt a nastavit sloupce pro úkoly, stav, přidělené osoby a termíny a přidat rozevírací nabídky pro snadnou změnu stavu. ✅
V tomto kole však Airtable vítězí díky svým pokročilejším funkcím pro správu úkolů a projektů.
3. Funkce pro spolupráci
Airtable i Google Sheets jsou fantastické, pokud jde o spolupráci v týmu.
Google Sheets vyniká v udržování konverzace. Můžete přidávat komentáře, odpovídat, upravovat, řešit problémy a chatovat se svými spolupracovníky, zatímco společně pracujete na stejném listu. Sleduje každou změnu v integrované historii revizí, což vám dává svobodu vrátit se k předchozím verzím. A pro větší pohodlí je na postranním panelu okno chatu. 💬
V Airtable je k dispozici podobné prostředí pro spolupráci. Můžete zanechávat komentáře, připojovat soubory a dokonce zmiňovat ostatní v komentářích, aby komunikační kanály zůstaly široce otevřené. Navíc vám praktická funkce Historie revizí umožňuje sledovat každou změnu provedenou v záznamu. Nastavte oprávnění, abyste mohli kontrolovat, kdo má přístup k datům.
Obě aplikace mají společné funkce pro spolupráci, jako je editace v reálném čase, komentáře a historie revizí, ale Airtable vyhrává, protože jeho funkce pro spolupráci jsou o něco robustnější. Nabízí další výhody, jako jsou zmínky a přílohy souborů, díky kterým je týmová práce hračkou.
Airtable vs. Google Sheets na Redditu
Obrátili jsme se na Reddit , abychom zjistili, co si nadšení uživatelé tabulek myslí o souboji mezi Airtable a Google Sheets. Panuje shoda, že obě platformy fungují dobře, ale mají odlišné primární role – Google Sheets je klasická tabulka, zatímco Airtable je dynamická databáze.
Jeden uživatel poukázal na to, proč dává přednost Airtable:
„Airtable je výkonnější způsob, jak organizovat, ukládat a uspořádávat vysoce strukturovaná data. To samozřejmě zahrnuje i jeho schopnost fungovat jako relační databáze. Ale i bez toho je použití zobrazení, skupin a filtrů mnohem rychlejší, přehlednější a intuitivnější než v Google Sheets nebo jiných konkurenčních produktech.“
Jiný uživatel vyjádřil podporu Google Sheets:
„Airtable nenahrazuje běžný nástroj pro práci s tabulkami, nelze v něm snadno barevně označit buňky nebo zvýraznit určité části. Vzorce jsou komplikované a nejsou tak snadné jako v tabulkách Zoho Sheets nebo Google Sheets. Nelze také snadno zkomprimovat data do podstránky nebo je uspořádat mimo definovaný rozsah každého typu zobrazení tabule.“
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Airtable vs. Google Sheets
Při výběru mezi Google Sheets a Airtable jde především o to najít tu správnou rovnováhu. Google Sheets nabízí jednoduchost díky svým uživatelsky přívětivým funkcím pro práci s tabulkami. Na druhou stranu Airtable plní roli univerzální databáze a nabízí snadné sdílení dat a více zobrazení úkolů.
Ale co když si nechcete vybrat jednu z nich? ClickUp je komplexní řešení, které splňuje obě funkce a slouží jako univerzální databáze i výkonný tabulkový procesor. Ať už hledáte centrální úložiště pro svá data nebo způsob, jak se ponořit do podrobných tabulek, ClickUp je pro vás to pravé!
Tato uživatelsky přívětivá platforma zjednodušuje organizaci dat pomocí automatizace a přesného sledování úkolů. Navíc podporuje spolupráci v reálném čase a je vybavena užitečným asistentem AI!
Podívejme se na některé z oblíbených funkcí, které upevňují pozici ClickUp jako špičkové alternativy k Airtable a Google Sheets.
1. Správa hlavních dat pomocí zobrazení tabulky ClickUp
Staňte se profesionálem v oblasti správy dat díky zobrazení ClickUp Table – je to jako mít po ruce to nejlepší z tabulek a dynamických vizuálních databází. Ať už spravujete zásoby, sledujete údaje o klientech nebo zpracováváte podrobný seznam úkolů, tato funkce vám bude oporou! 💪
Propojte úkoly, dokumenty a závislosti, abyste měli svou práci perfektně zorganizovanou. Potřebujete provést rychlé změny? Upravujte úkoly hromadně, exportujte data z tabulek nebo generujte sdílené odkazy pro bezpečnou spolupráci s externími partnery.
Vytvořte vlastní pole pro zaznamenávání všech potřebných informací, ať už se jedná o průběh úkolů, priority, hodnocení produktů nebo přílohy souborů.
Ať už spravujete úkoly týmu nebo osobní projekty, díky různým možnostem filtrování a seskupování se budete cítit jako profesionál. Upravte si zobrazení skrytím nebo připnutím sloupců, abyste zefektivnili sledování. A pro maximální flexibilitu využijte funkci přetahování sloupců a vytvořte si dokonalé zobrazení.
2. Podporujte úpravy v reálném čase v týmu pomocí ClickUp Docs
Snadno spravujte úkoly, udržujte pořádek a podporujte spolupráci s ClickUp Docs – jedinečnou funkcí platformy pro správu dokumentů.
Docs vám umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet dokumenty týkající se úkolů a projektů s vaším týmem a zainteresovanými stranami.
Můžete umožnit členům týmu upravovat dokumenty související s úkoly a spolupracovat v reálném čase, ať jsou kdekoli. Sdílejte své myšlenky a nápady v komentářích, přiřazujte úkoly členům týmu a převádějte text na sledovatelné úkoly, abyste měli vše přehledně uspořádané. Navíc můžete přidávat widgety, abyste upravovali stav projektů a přiřazovali úkoly, aniž byste museli opustit dokument. 🎯
Jakmile dokument dokončíte, můžete jej snadno propojit s úkolem, čímž zlepšíte organizaci a centralizujete své pracovní postupy. Každý prvek v ClickUp Docs je přizpůsobitelný, takže můžete dokumenty přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim úkolům, projektům a celkové dynamice týmu.
3. Ušetřete čas s automatizací ClickUp
Rozlučte se s časově náročnými úkoly a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží, díky ClickUp Automations. Máte na výběr z více než 100 automatizací, které vám usnadní zefektivnění pracovních postupů, zvládání rutinních úkolů a hladké řízení předávání projektů.
Využijte předem připravené automatizace nebo je přizpůsobte tak, aby dokonale vyhovovaly vašim potřebám. Navíc můžete snadno vytvářet nové úkoly a zavádět jasné standardní operační postupy v celém týmu, aniž byste se museli namáhat.
Můžete také automaticky přiřazovat úkoly, vkládat komentáře a měnit stavy. Udržujte svou práci v chodu automatickým přizpůsobováním přiřazených osob a priorit nebo používáním značek a šablon při změnách stavu. 🤩
Kromě toho se ClickUp Automations dobře integruje s externími aplikacemi, jako jsou Google Sheets a Airtable, a sjednocuje všechny vaše úkoly a operace do jednoho sdíleného pracovního prostoru.
ClickUp: Vaše komplexní řešení pro zefektivnění pracovních postupů
Při výběru platformy pro tabulkové kalkulace byste se neměli spokojit s ničím menším než tím nejlepším – a ClickUp je nejpraktičtější alternativou k Google Sheets a Airtable. Zjednodušením špičkových funkcí v rámci uživatelsky přívětivého designu přinesl revoluci v této oblasti.
S více než 1 000 integracemi, více než 15 zobrazeními projektů a četnými předem navrženými šablonami posouvá ClickUp ukládání a správu dat na zcela novou úroveň. 📈
Jste připraveni se do toho pustit? Zaregistrujte se do bezplatného programu ClickUp a začněte objevovat jeho nekonečné možnosti!