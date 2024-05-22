Airtable vs. Smartsheet: Který nástroj pro správu projektů je nejlepší?

Ať už provozujete malý startup, zvládáte více úkolů najednou nebo dohlížíte na týmový projekt, potřeba efektivní strategie pro správu projektů je nepopiratelná.
Bez plánu nebo řádného sledování riskujete vše od rozšiřování rozsahu projektu a překročení nákladů až po nedodržení termínů a selhání kvality.
Pokud se s tímto problémem ztotožňujete, nemějte obavy! Pomocí softwaru pro správu projektů se těmto problémům můžete vyhnout a zůstat bez stresu. Výběr jednoho z mnoha stejně atraktivních řešení však může být velmi obtížný.
Ať už Airtable nebo Smartsheet, oba nabízejí robustní funkce pro správu projektů, které jsou přizpůsobeny tak, aby zefektivnily vaše pracovní postupy a udržely projekty na správné cestě.
Otázka však zůstává: Který z nich nejlépe vyhovuje vašim obchodním procesům a potřebám? Pojďme si Airtable a Smartsheet podrobně porovnat, abychom to zjistili!
Co je Airtable?
Airtable je velmi populární software pro správu projektů s vysoce přizpůsobitelným rozhraním. Je vizuálně atraktivní (bonus!) a má intuitivní funkci drag-and-drop, která uživatelům umožňuje přizpůsobit platformu jejich konkrétním potřebám.
Tuto funkci můžete využít k provedení mnoha úkolů – ať už se jedná o strukturování dat, navrhování pracovních postupů nebo vizualizaci informací pomocí Kanban tabulek a barevně označených mřížek.
Ale to není jediná věc, kterou Airtable má ve svém arzenálu; bez námahy kombinuje funkce databází, tabulek a dalších funkcí pro správu projektů. Tyto funkce vyhovují mnoha odvětvím a pracovním procesům – od plánování projektů a rozpočtování až po správu zdrojů a sledování chyb.
Airtable má také svůj vlastní nástroj AI, Airtable AI. Tento výkonný nástroj dokáže analyzovat rozsáhlá textová pole a tisíce řádků dat, aby vyzdvihl nejrelevantnější informace a analyzoval a organizoval různé datové sady, včetně údajů o výkonu a zpětné vazby od zákazníků.
Ačkoli je Airtable díky svému uživatelsky přívětivému designu přístupný všem, zvládnutí jeho plného potenciálu může vyžadovat určitou dobu učení.
Funkce Airtable
Airtable nabízí svým uživatelům širokou škálu funkcí. Každá z nich je přizpůsobena konkrétním projektovým nebo organizačním požadavkům. Najde uplatnění jak v osobním, tak v pracovním prostředí, kde slouží k účelům, jako je správa obsahu, plánování projektů a sledování rozpočtu.
Zde jsou některé z nejlepších funkcí Airtable pro správu projektů:
1. Správa úkolů
Airtable nabízí robustní funkce pro správu projektů, které týmům umožňují organizovat a spravovat úkoly a termíny, sledovat průběh projektu a efektivně spravovat zdroje.
Uživatelé mohou navíc využít Airtable AI k propojení souvisejících projektů, identifikaci spolupracovníků a sladění své práce s iniciativami v celé organizaci pomocí kompletní automatizace.
Jelikož je Airtable založen na cloudu, mohou uživatelé spravovat projekty odkudkoli a kdykoli, což je pro týmy pracující na dálku velmi žádoucí výhoda. Navíc uživatelsky přívětivá mobilní aplikace Airtable udržuje uživatele v kontaktu a informuje je i na cestách.
2. Přizpůsobení
Jednou z funkcí pro správu projektů, která Airtable odlišuje od ostatních, je jeho bezkonkurenční přizpůsobitelnost. V Airtable můžete vytvářet intuitivní a přizpůsobená rozhraní a umožnit každému členovi týmu přizpůsobit databázi svým potřebám. Přizpůsobitelné pracovní postupy jsou jednou z nejpopulárnějších funkcí Airtable.
3. Zobrazení
Airtable poskytuje zobrazení pro vizualizaci dat v různých formátech, včetně mřížky, kalendáře, galerie, Ganttových diagramů a Kanbanu. Každé zobrazení nabízí jedinečné výhody, které vám umožňují přidávat data, analyzovat je a efektivně s nimi pracovat.
Například zobrazení Kanban zjednodušuje automatizaci a správu pracovních postupů díky přizpůsobitelným sloupcům a funkcím drag-and-drop. Zobrazení Ganttových diagramů umožňuje vizualizaci vzájemně souvisejících operací, jako jsou úkoly, projekty a události v čase.
Kromě toho vizualizace, jako jsou Kanban tabule a Ganttovy diagramy, pomáhají sledovat milníky projektu a celkový pokrok.
4. Spolupráce
Airtable nabízí efektivní spolupráci díky aktualizacím v reálném čase a funkcím pro přidávání komentářů, které zajišťují, že všichni členové týmu jsou na stejné vlně.
5. Integrace třetích stran
Airtable nabízí integraci s externími nástroji, jako jsou Google Calendar, Salesforce, Jira a další. To vede k synchronizaci dat napříč platformami, plynulé komunikaci a zvýšení produktivity pracovníků.
6. Šablony
Airtable nabízí řadu předem navržených šablon přizpůsobených různým potřebám. Tyto šablony zefektivňují každodenní úkoly do uživatelsky přívětivého ovládacího panelu, zjednodušují pracovní postupy a nabízejí flexibilitu při jejich přizpůsobování tak, aby vyhovovaly jedinečným požadavkům vaší společnosti.
Airtable nabízí šablony pro různé funkce, od marketingu a návrhu projektového pipeline po plánování, správu zdrojů, sledování výdajů a další.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 54 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Airtable AI: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 6 $ za člena měsíčně.
Co je Smartsheet?
Smartsheet je software pro správu projektů navržený tak, aby zefektivnil plánování, sledování pokroku a sdílení dokumentů. Je založen na tabulkách a má intuitivní rozhraní podobné Excelu.
Máte obavy, jak zvýšit efektivitu týmu? Smartsheet nabízí pokročilé funkce pro spolupráci, jako jsou komentáře, schvalování revizí a automatizované pracovní postupy. Navíc poskytuje přístup k různým zobrazením, jako jsou Gantt, časová osa a Kanban, které vyhovují různým potřebám projektového řízení.
Tento software pro správu projektů je velmi univerzální. Podporuje celý pracovní proces díky využití automatizačních funkcí, jako jsou:
- Nástroje business intelligence pro zajištění pokroku projektu
- Funkce reportování pro plynulé sledování projektů
Smartsheet navíc nabízí vlastní nástroj AI, Smartsheet AI. Tento nástroj, který je k dispozici výhradně licencovaným podnikovým uživatelům, výrazně zvyšuje produktivitu a efektivitu v rámci platformy. Všechny tyto výhody dohromady dělají ze Smartsheet ideální volbu pro správu velkých projektů, na kterých se podílí více zainteresovaných stran.
Bonus: Nejste si jisti, zda je Smartsheet pro vás tím pravým nástrojem pro správu dat? Zde je několik alternativ Smartsheet, které můžete zvážit.
Funkce Smartsheet
Smartsheet poskytuje uživatelům širokou škálu funkcí pro různé potřeby, jako je plánování, správa, sledování a spolupráce.
Zde jsou některé z nejlepších funkcí pro správu projektů v Smartsheet:
1. Automatizace pracovních postupů na míru
Chcete vytvořit vlastní automatizaci pracovních postupů od základů nebo použít vestavěné šablony tabulek Smartsheet k zefektivnění zadávání dat a dalších každodenních úkolů? Volba je na vás! Smartsheet vám poskytuje tuto flexibilitu, abyste mohli zvýšit efektivitu a produktivitu svého týmu.
Uživatelé mohou vytvářet vlastní spouštěče a akce pro automatizaci vytváření úkolů, žádostí o schválení, změn stavu a odesílání upozornění, čímž ušetříte drahocenný čas, který byste jinak strávili opakujícími se úkoly.
2. Zobrazení
S aplikací Smartsheet mají uživatelé k dispozici všestranné možnosti plánování projektů, včetně zobrazení mřížky, Ganttova diagramu, zobrazení karet a kalendáře. Sdílený kalendář zobrazuje úkoly v jejich časovém rámci, zatímco flexibilita mřížky umožňuje sledování času, což zlepšuje organizaci a správu projektů.
3. Spolupráce
Smartsheet usnadňuje plynulou spolupráci a komunikaci mezi projektovými manažery, členy týmu a obchodními partnery díky funkcím, jako jsou sloupce pro komentáře a přizpůsobitelné panely. Flexibilita platformy se navíc rozšiřuje na sdílení položek a pracovních prostorů a shromažďování zpětné vazby prostřednictvím uživatelsky přívětivých formulářů.
4. Integrace třetích stran
Smartsheet se integruje s hlavními cloudovými aplikacemi, jako jsou Google G-Suite, Slack, Microsoft Office 365 a další. Bonusovou funkcí této aplikace Smartsheet je, že nabízí 70 specializovaných konektorů nebo aplikací, které uživatelé mohou integrovat a snadno tak provádět úkoly, jako je vytváření knihoven souborů a e-mailových kampaní.
5. Rozpočtování
Chcete generovat podrobné finanční zprávy? Smartsheet vám to umožní a dokonce vám umožní kategorizovat zprávy podle hodin, dnů a částek, což vám pomůže při komplexní správě rozpočtu. Obsahuje také přizpůsobitelné rozpočtové panely pro jasnou vizualizaci a analýzu metrik projektu.
6. Šablony
Smartsheet nabízí řadu šablon ke stažení prostřednictvím Solution Center. Patří mezi ně předem navržené listy, formuláře, zprávy a panely, které můžete použít k rychlému zahájení svého projektu.
Ceny Smartsheet
- Zdarma
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 32 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: individuální ceny
Přečtěte si také: 15 bezplatných šablon pro řízení projektů pro týmy v roce 2024
Smartsheet vs. Airtable: Porovnání funkcí
Smartsheet i Airtable nabízejí pokročilé funkce pro správu projektů, které zefektivní vaše pracovní procesy. Ačkoli mají společné rysy v usnadňování plynulé týmové práce a nabídce nástrojů AI pro větší automatizaci, Smartsheet vyniká ve strukturované spolupráci, zatímco Airtable vyniká v přizpůsobitelných pracovních postupech.
Nyní si podrobněji porovnejme klíčové funkce Airtable a Smartsheet.
Funkce č. 1: Funkce pro správu projektů
Smartsheet nabízí svým uživatelům flexibilní možnosti zobrazení pro plánování a sledování projektů, včetně zobrazení mřížky, Ganttových diagramů, zobrazení karet a zobrazení kalendáře. Jeho přizpůsobená automatizace pracovních postupů je bezpochyby hlavním tahákem pro zefektivnění správy úkolů a schvalovacích procesů.
Na druhou stranu Airtable se může pochlubit vysoce přizpůsobitelnými rozhraními a různými možnostmi vizualizace, jako je zobrazení mřížky, kalendáře, galerie, Ganttovy diagramy a Kanban.
Vítěz: Obě platformy nabízejí robustní funkce pro správu projektů, ale díky možnostem přizpůsobení má Airtable mírnou výhodu v přizpůsobování pracovních postupů konkrétním potřebám. Vítězem se tedy stává Airtable.
Funkce č. 2: Týmová spolupráce
Pokud jde o spolupráci s kolegy, Airtable i Smartsheet to umožňují díky plynulé komunikaci a funkcím pro spolupráci.
Airtable umožňuje spolupráci díky funkcím, jako jsou aktualizace a komentáře v reálném čase. Smartsheet nabízí přizpůsobitelné panely a sloupce pro komentáře, aby projektoví manažeři, členové týmu a zúčastněné strany mohli bezproblémově spolupracovat.
Vítěz: Oba nástroje jsou v tomto ohledu silnými konkurenty. Komplexní funkce pro spolupráci Smartsheet poskytují o něco strukturovanější přístup, zejména pro větší týmy. Proto v tomto ohledu vítězí Smartsheet.
Funkce č. 3: Integrace třetích stran
Pokud jde o integraci třetích stran, Smartsheet i Airtable nabízejí rozsáhlou konektivitu s hlavními cloudovými aplikacemi a specializovanými konektory.
Smartsheet se hladce integruje s nástroji jako Slack, Microsoft Office 365, Google G-Suite a dalšími, spolu s 70 specializovanými konektory. Airtable se také integruje s platformami jako Jira server, Google Calendar, Salesforce a dalšími.
Vítěz: V tomto případě, i když oba nástroje vynikají přibližně stejně v integračních schopnostech, Smartsheet vyniká tím, že nabízí specializované konektory pro konkrétní obchodní potřeby. Smartsheet je tedy jasným vítězem.
Volba mezi Airtable a Smartsheet nakonec závisí na konkrétních požadavcích a preferencích každé organizace. Teď je řada na vás!
Airtable vs. Smartsheet na Redditu
Prošli jsme Reddit, abychom shromáždili různé názory uživatelů na Airtable a Smartsheet. Při vyhledávání diskusí na téma „Smartsheet vs. Airtable“ je zřejmé, že obě platformy mají své věrné příznivce.
Někteří uživatelé Redditu se domnívají, že Smartsheet je ideální volbou pro středně náročné projekty z hlediska složitosti:
To vám přiznám, tým Smartsheet je fenomenální . V současné době se zdá, že funkce Airtable jsou nejlepší pro téměř všechny účely kromě vytváření projektových plánů s délkou trvání a závislostmi. V tom Airtable příliš neuspěje. Smartsheet je však vhodný pro projekty střední složitosti.
To vám přiznám, tým Smartsheet je fenomenální . V současné době se zdá, že funkce Airtable jsou nejlepší pro téměř všechny účely kromě vytváření projektových plánů s délkou trvání a závislostmi. V tom Airtable příliš neuspěje. Smartsheet je však vhodný pro projekty střední složitosti.
Řekl bych, že Smartsheet je vhodný téměř pro všechno, protože jsem nikdy neviděl nástroj nebo službu s rychlejší mírou přijetí než Smartsheet a v přípravě je mnoho zajímavých novinek!
Řekl bych, že Smartsheet je vhodný téměř pro všechno, protože jsem nikdy neviděl nástroj nebo službu s rychlejší mírou přijetí než Smartsheet a v přípravě je mnoho zajímavých novinek!
Ostatní uživatelé Redditu se domnívají, že Airtable je lepší volbou, pokud hledáte funkce pro správu databází:
Airtable je spíše databáze než tabulkový procesor, rozhraní to opravdu potvrzují a na Smartsheet nevidím nic podobného.
Airtable je spíše databáze než tabulkový procesor, rozhraní to opravdu potvrzují a na Smartsheet nevidím nic podobného.
Funguje stejně jako Smartsheet, ale je více orientován na databáze a umožňuje snadné propojení s aplikacemi a vytváření přehledných dashboardů, které jsou mnohem lepší než funkce ss dashboarding.
Funguje stejně jako Smartsheet, ale je více orientován na databáze a umožňuje snadné propojení s aplikacemi a vytváření přehledných dashboardů, které jsou mnohem lepší než funkce ss dashboarding.
Smartsheet a Airtable jsou sice spolehlivou volbou pro správu projektů a organizaci dat, ale v mnoha ohledech je předčí další konkurent: ClickUp.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Smartsheet a Airtable
ClickUp nabízí komplexní sadu funkcí a uživatelsky přívětivé rozhraní srovnatelné se Smartsheet a Airtable, ale s lepšími funkcemi a konkurenceschopnými cenami.
Ať už jde o správu projektů, sledování úkolů, spolupráci nebo organizaci dat, ClickUp poskytuje robustní platformu, která splňuje rozmanité potřeby vašeho týmu a rozhodně stojí za prozkoumání.
Zde jsou hlavní funkce ClickUp:
Funkce ClickUp č. 1: Řízení projektů pro týmy
ClickUp vyniká jako nejlepší alternativa k Smartsheet a Airtable pro správu projektů pro týmy, a to z mnoha dobrých důvodů. Jedná se o komplexní software pro správu projektů s funkcemi AI pro týmy, které chtějí pracovat rychleji, chytřeji a efektivněji dosahovat svých cílů.
S ClickUpem může váš tým zjednodušit pracovní postupy, zlepšit spolupráci a dosáhnout úspěchu v projektech jakékoli velikosti a složitosti.
1. Stanovte priority a plánujte
Jednou z klíčových předností ClickUp je jeho schopnost pomoci vám efektivně stanovovat priority a plánovat. Smartsheet a Airtable sice nabízejí funkce pro plánování projektů, ale ClickUp má v tomto ohledu konkurenční výhodu díky svému spolehlivému zaměření na přehlednost a sladění s cíli společnosti.
S ClickUp týmy nikdy neztrácejí přehled o prioritách, protože získávají přehled o všech detailech projektu. Zde můžete použít ClickUp Goals, abyste se posunuli ještě o krok dál. Pomáhá vám sledovat individuální a týmové cíle a poskytuje jasné časové osy a měřitelné cíle.
Převádějte cíle na úkoly a menší podúkoly v ClickUp Tasks pro snazší plánování; přidávejte závislosti a vztahy, abyste zajistili, že žádný související krok nebude opomenut; a přidávejte priority úkolů, aby všichni věděli, co je třeba udělat jako první. ClickUp zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně a cíle jsou sladěné.
Tím zajistíte úspěch projektu, protože zabráníte plýtvání a přidělíte zdroje tam, kde jsou nejvíce potřebné.
2. Přizpůsobené zobrazení
ClickUp zefektivňuje správu projektů tím, že poskytuje přizpůsobené zobrazení pro mezifunkční projekty. Na rozdíl od Smartsheet a Airtable nabízí ClickUp více než 15 různých způsobů vizualizace práce, včetně Ganttova diagramu, seznamu, Kanban tabule, kalendáře a časové osy.
Tato funkce zajišťuje, že týmy mohou zlepšit organizaci a produktivitu výběrem zobrazení, které vyhovuje jejich konkrétním projektovým potřebám.
Například zobrazení ClickUp Board pomáhá týmům sledovat průběh úkolů v jednoduchém rozhraní typu drag-and-drop se sloupci pro každou fázi. Na druhou stranu, ClickUp List View poskytuje detailní přehled o každém úkolu spolu s jeho stavem, časovým harmonogramem, vlastníkem atd.
3. Vyšší transparentnost
Komunikace je další oblastí, ve které ClickUp vyniká. Tento nástroj pro správu projektů podporuje větší transparentnost tím, že pomáhá týmům spolupracovat na vizi projektu pomocí ClickUp Docs, zůstat informováni díky ClickUp Inbox a sdílet aktualizace pomocí ClickUp Chat.
Efektivní komunikace zajišťuje, že všichni zúčastnění jsou na stejné vlně, což snižuje nedorozumění a zpoždění při realizaci projektu.
4. Komplexní reporting
Smartsheet a Airtable sice nabízejí funkce pro vytváření reportů, ale dashboardy v reálném čase od ClickUp poskytují maximální přehlednost a komplexní informace o stavu a výkonu projektu.
Tento jediný zdroj pravdivých informací umožňuje týmům identifikovat výzvy, potenciální hrozby a problémy s přidělováním zdrojů, aby mohly udržet náskok a přijímat rozhodnutí založená na datech.
Plně přizpůsobitelné a sdílené panely ClickUp pomáhají projektovým manažerům stanovovat priority činností a udržovat projekty na správné cestě.
5. ClickUp Brain
Projektový manažer ClickUp Brain, který využívá umělou inteligenci, šetří čas a zvyšuje produktivitu pracovníků tím, že automatizuje opakující se úkoly a umožňuje týmům soustředit se na práci s vysokou přidanou hodnotou.
Tato funkce urychluje plánování a realizaci projektů automatizací úkolů, jako je shrnování komentářů, generování podúkolů a autonomní psaní aktualizací. Ale je to všechno? (Brzy vám o ClickUp Brain řekneme více!)
Funkce ClickUp č. 2: Více zobrazení tabulek
Funkce Table View aplikace ClickUp ji staví do výhodné pozice ve srovnání s konkurenty, jako jsou Smartsheet a Airtable, protože týmům nabízí bezkonkurenční flexibilitu a možnosti přizpůsobení v rámci tabulkového rozvržení.
Na rozdíl od Smartsheet a Airtable umožňuje ClickUp uživatelům formátovat tabulky podle individuálních preferencí. Díky tomu mohou týmy efektivně sledovat a organizovat jakýkoli typ práce, zvýšit produktivitu práce a ušetřit spoustu času.
ClickUp navíc umožňuje uživatelům sdílet svůj tabulkový pohled s kýmkoli, například se svými klienty a zainteresovanými stranami, pomocí veřejně sdílených odkazů. Zde je několik dalších věcí, které můžete dělat v tabulkovém pohledu v Clickup:
- Snadno třídějte a sledujte informace pomocí skrytí a připnutí sloupců.
- Spravujte svou práci pomocí výkonných funkcí filtrování a seskupování s ClickUp.
- Využijte funkci drag-and-drop k uspořádání sloupců a lepšímu správě dat v tabulkovém zobrazení.
- Exportujte data tabulkového zobrazení jako tabulky
- Rychlé kopírování a vkládání dat do jiných tabulkových procesorů
Databáze
Tabulkový pohled ClickUp funguje jako výkonná databáze bez nutnosti programování, která týmům umožňuje vytvořit perfektní databázi bez nutnosti technických znalostí. Uživatelé mohou vytvářet vztahy mezi různými úkoly a organizovat práci jejich propojením spolu s dokumenty a závislostmi. Tabulkový pohled ClickUp také umožňuje uživatelům propojit se s hlášeními o chybách, propojit zákazníky s jejich objednávkami atd.
Tabulky
Tabulkový pohled ClickUp umožňuje týmům efektivně vizualizovat data. Uživatelé mohou organizovat úkoly projektu a upravovat velké objemy dat pomocí intuitivních tabulek. Mohou vytvářet vlastní pole pro virtuální zaznamenávání jakýchkoli dat, od průběhu úkolů a hodnocení hvězdičkami až po přílohy souborů a další.
Díky své univerzálnosti a responzivitě je ClickUp ideální pro řízení složitých projektů a efektivní analýzu dat.
Funkce ClickUp č. 3: Všemocný ClickUp Brain
S Smartsheet můžete samozřejmě generovat vzorce, texty a souhrny a s Airtable můžete provádět úkoly automaticky, pokud jsou splněny určité podmínky. Nicméně, pokud jde o automatizaci práce pomocí umělé inteligence – ClickUp Brain – žádný z těchto nástrojů pro správu projektů se nemůže rovnat ClickUp.
ClickUp Brain revolučním způsobem mění projektové řízení díky pokročilým funkcím umělé inteligence. Je navržen na míru tak, aby vyhovoval potřebám týmů, které hledají efektivní nástroje pro práci s tabulkami a tabulkami.
Může vám efektivně zefektivnit mnoho práce, jako je správa úkolů, sledování projektů a řízení projektů, a nabízí řadu funkcí, které řeší běžné problémy v těchto oblastech.
AI Knowledge Manager
Dny nekonečného hledání informací a jejich ručního vyhledávání jsou pryč. ClickUp Brain poskytuje přesné odpovědi okamžitě na základě kontextu jakékoli práce, která je buď v ClickUp, nebo s ním souvisí.
Tím se týmy vyhnou frustraci z hledání informací na Googlu, prohledávání spousty souborů nebo obtěžování kolegů a zajistí se, že každý má kdykoli přístup k potřebným informacím.
AI Project Manager
Jste unaveni ztrácením času ručními aktualizacemi a opakujícími se úkoly? ClickUp Brain je váš projektový manažer s umělou inteligencí, který automatizuje souhrny projektů, aktualizace pokroku, standupy a další.
Díky automatizaci plánování dílčích úkolů, generování akčních položek a automatického vyplňování dat se týmy mohou soustředit na strategičtější aspekty řízení projektů, což vede ke snížení počtu chyb a zvýšení efektivity.
AI Writer for Work
Psaní zpráv a odpovídání na zprávy může být časově náročné, ale ClickUp Brain vám může pomoci jako asistent AI Writer a zjednodušit vám práci. Díky automatické kontrole pravopisu a možnosti okamžitě vytvářet šablony pro jakoukoli úlohu mohou týmy efektivně komunikovat bez nutnosti ručního korigování a formátování.
Navíc schopnost ClickUp Brain převádět hlas na text a odpovídat na otázky z poznámek ze schůzek pomáhá týmům zůstat organizované a informované.
S ClickUp Brain mohou týmy dosáhnout svých projektových cílů efektivněji než kdykoli předtím.
Transformujte řízení projektů pro svůj tým s ClickUp!
Jak jsme viděli v tomto srovnání Airtable a Smartsheet, nástroje pro správu projektů, jako jsou Airtable a Smartsheet, nabízejí řadu funkcí na podporu týmové spolupráce a produktivity. Při výběru nejlepšího řešení pro váš tým však vyniká ClickUp jako nejlepší volba.
S ClickUp mohou týmy těžit z univerzálních zobrazení tabulek, pokročilých funkcí umělé inteligence, jako je ClickUp Brain, a nástrojů pro hladkou spolupráci. Jedná se o nejlepší software pro správu projektů, který zefektivňuje správu úkolů, zlepšuje komunikaci v týmu a zvyšuje produktivitu.
Jste připraveni posunout správu projektů na vyšší úroveň?
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a podívejte se, jak může revolučně změnit způsob práce vašeho týmu!