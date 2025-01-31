15 nejlepších softwarů pro řízení rizik 2025 | Nástroje pro řízení rizik

Začneme profesionálním tipem – software pro řízení rizik je v dnešním obchodním prostředí nezbytným nástrojem.
Co kdybyste znali dlouhodobý výsledek každého rozhodnutí před jeho přijetím? Nebo kdybyste pokaždé, když uvedete na trh nový produkt, již věděli, jak ho zákazníci přijmou?
Tyto scénáře eliminují přirozené riziko spojené s většinou podnikatelských aktivit a vývojem produktů, ale upřímně řečeno, jsou také prakticky nemožné. Ve skutečnosti 62 % organizací již v posledních 3 letech čelilo kritické rizikové události. 😳🤯
Všechno má však i svou světlou stránku – riziko je zcela normální součástí každého podnikání. Navíc existují způsoby, jak se připravit na překážky, které se mohou objevit, a jak je zvládnout pomocí výkonného softwaru, který je k tomuto účelu navržen!
Naštěstí máte na výběr z několika nástrojů pro řízení rizik, ale ne všechny jsou stejně užitečné.
Než svěříte budoucnost své společnosti jakémukoli softwaru pro řízení rizik, ujistěte se, že jste investovali do softwaru, který je přizpůsoben potřebám vašeho týmu. Nemusíte se však tímto úkolem trápit, proto jsme tu my. 🙂💜
Přečtěte si vše, co potřebujete vědět o softwaru pro řízení rizik – co to je, jaké funkce musí mít a 15 silných platforem pro tuto práci.
Co je software pro řízení rizik?
Software pro řízení rizik nebo nástroje pro identifikaci rizik monitorují mnoho potenciálních problémů, které mohou poškodit hospodaření vaší organizace, a navrhují řešení, jak krizi odvrátit. Nejedná se vždy o rizika, která by mohla znamenat konec vaší práce, jejich závažnost se může pohybovat od mírného poklesu tržeb až po narušení bezpečnosti dat nebo nedodržení předpisů.
Tyto nástroje se mohou jevit spíše jako přání než jako potřeba, pokud jde o výdaje – možná si dokonce myslíte, že tuto oblast máte pokrytu běžnými postupy vašeho týmu a analytickými systémy.
Ve skutečnosti je však investice do dobrého nástroje pro identifikaci rizik jedním z nejvíce doporučovaných způsobů, jak snížit náklady v celé společnosti.
Zamyslete se nad tím – pokud vám pomůže předpovědět nebo zabránit i sebemenšímu poklesu tržeb, pak vaše platforma pro řízení rizik splnila svůj účel. Stejně jako pojištění domu, auta nebo života, tento nástroj možná nebudete používat každý den, ale budete rádi, že ho máte, když ho budete potřebovat.
Jak tedy software pro řízení rizik vlastně funguje? Hledejte dál. ⬇️
Kritéria pro software pro řízení rizik
Ne všechny nástroje pro řízení rizik jsou stejné. Jak poznáte, který software překročí vaše očekávání? Nejprve zvažte tyto faktory:
Potřeby organizace
Který nástroj vám bude nejlépe vyhovovat, nakonec záleží na vašich konkrétních požadavcích.
Chcete zabránit tomu, aby vám finance proklouzly mezi prsty? V takovém případě nemá smysl pořizovat nástroj, který se specializuje na rizika související s dodržováním předpisů, jako je HIPAA. Zvažte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a cíle společnosti, na které se chcete zaměřit, a na základě toho upřesněte své hledání softwaru pro řízení rizik. ✅
Smlouva a rozpočet
Skvělá zpráva: nemusíte vyloupit banku, abyste získali sofistikovaný nástroj pro řízení rizik!
Existuje dostatek možností pro společnosti a rozpočty jakékoli velikosti, ale ne každý nástroj bude sloužit každému týmu stejným způsobem. Pokud máte co do činění s velkou podnikovou společností, váš rozpočet a cíle týkající se softwaru pro řízení rizik se budou přirozeně výrazně lišit od malých agentur nebo živnostníků.
Integrace se stávajícími aplikacemi
Ujistěte se, že vaše řešení odpovídá vaší stávající technologické infrastruktuře. Možná máte pocit, že jste našli software pro řízení rizik svých snů – ale pokud není kompatibilní s nástroji, do kterých jste již investovali, může to být rozhodující problém. 😕
Od modulů přes funkce až po pluginy – ujistěte se, že váš potenciální nový software je kompatibilní s vašimi firewally, detekcí a reakcí na koncových bodech a analýzou chování uživatelů. Nechcete přece bezpečnostní mezery nebo nákladné přepracování nástrojů.
15 softwarových řešení pro řízení rizik pro váš tým řízení rizik
Abychom vám pomohli učinit nejrozumnější volbu při hledání nejlepšího softwaru pro řízení rizik, podívejte se na našich 15 nejlepších možností níže:
1. ClickUp
Považujte ClickUp za vaše jediné místo pro vše, co souvisí s produktivitou. Se stovkami plně transparentních, přizpůsobitelných a funkčních funkcí poskytuje ClickUp dokonalou platformu pro týmy jakékoli velikosti, které mohou sledovat aktualizace projektů, řídit rizika a spolupracovat – vše na jednom místě.
Díky bohatým funkcím ClickUp je řízení práce hračkou a přináší výhody týmům napříč odvětvími. Od brainstormingu na digitálních tabulkách ClickUp až po vytváření podrobných wiki stránek v jeho kolaborativních dokumentech – váš pracovní prostor ClickUp nabízí mnohem více než běžný software pro řízení rizik, na který jste zvyklí.
Přidělené komentáře, funkce chatu v aplikaci, automatizace a reporty v reálném čase od ClickUp vám pomohou zůstat organizovaní a informovaní tím, že zabráníte přeplnění harmonogramu a zmírníte rizikové faktory, které mohou vaši organizaci ohrožovat. Zde je návod, jak na to. ⬇️
Naše oblíbené funkce ClickUp pro řízení rizik
ClickUp je dokonalou kombinací softwaru pro řízení rizik, projektů a spolupráci v jednom dynamickém balíčku. Pomáhá vám mít přehled o potenciálních rizicích a týmu dává pocit odpovědnosti a vlastnictví za své úkoly.
Dashboardy
Dashboardy v ClickUp poskytují přehled o všech aspektech stavu vašeho projektu na jednom přizpůsobitelném a informativním místě. Představte si to jako řídící centrum pro jakýkoli projekt. 🛸
Máte v rukou možnost vytvořit si svůj dashboard prakticky od nuly. Vyberte si, jaké informace chcete vidět a jak je chcete vizualizovat ve svém dashboardu, z více než 50 widgetů navržených tak, aby vyhovovaly vašim pracovním procesům. Mezi užitečné widgety patří tabulky, vkládání externích aplikací, sledování pracovní zátěže členů týmu, plány, vlastní grafy a další. 🤯
Pokud chcete mít přehled o všech detailech projektu a všech možných rizicích, začněte s dashboardy.
Nativní sledování času
Všichni známe – a tajně milujeme – ten pocit, když se zcela ponoříme do nějaké úkolu. Když se tak dlouho věnujete jedné věci, že než se nadějete, je už pět hodin. 😳
Ale buďme realističtí, je to také významný faktor snižující produktivitu.
Řešení? Sledování času! To je něco, co ClickUp zvládá na jedničku. 💪🏼
Ať už jde o nastavení odhadů času, sledování času stráveného na jakémkoli úkolu v ClickUp, zaznamenávání času stráveného v jakémkoli webovém prohlížeči nebo sledování fakturovatelného času, funkce ClickUp pro sledování času jdou daleko za rámec základních funkcí stopek.
Můžete si dokonce zobrazit souhrnný přehled veškerého času stráveného nad úkoly a podúkoly, abyste získali detailní přehled o tom, jak trávíte svůj den. A pokud vás zajímá, jak souvisí sledování času s riziky – téměř všechny KPI začínají právě zde. Zjistěte, jak vy a váš tým trávíte čas, abyste mohli správně delegovat důležité úkoly na ty správné lidi.
Automatizujte opakující se úkoly
Jednou z klíčových výhod softwaru pro řízení rizik je, že vám umožňuje znát všechny podrobnosti o vašem týmu, produktu nebo výkonu – bez nutnosti mikromanagementu nebo přijímání obávané energie „helikoptérové matky“. 🚁
Tento typ softwaru vám pomůže zkrátit zbytečný čas strávený opakujícími se úkoly nebo základními rutinními pracemi, aby se tým mohl soustředit na to nejdůležitější.
A právě zde přichází ke slovu automatizace v ClickUp. 🙂
V ClickUp existuje více než 100 způsobů, jak automatizovat pracovní postupy a provádět změny ve stavu úkolů, přiřazených osobách, prioritách, termínech a dalších aspektech. Navíc více než 50 akcí spouští přesně ty automatizace, které potřebujete.
V zásadě neexistují žádné omezení, pokud jde o automatizaci v ClickUp – takže myslete mimo zaběhnuté schémata. 📦
Stovky přizpůsobitelných šablon
Přesně tak! Stovky. 😍
ClickUp vytvořil šablony pro prakticky vše, co nabízí, včetně šablon pro řízení rizik. Ačkoli je ClickUp nabitý spoustou přizpůsobitelných funkcí, nabízí také mnoho způsobů – nejen v oblasti zákaznické podpory –, jak pomoci vašemu týmu dosáhnout cílů a minimalizovat rizika co nejproduktivnějším způsobem.
Od kanbanových tabulek po whiteboardy, návody, myšlenkové mapy, dynamické Ganttovy diagramy a další – neustále se rozšiřující centrum šablon ClickUp nabízí bezplatné šablony pro uživatele všech úrovní.
Stále nemůžete najít šablonu, kterou potřebujete? Nebo jste si přizpůsobili předem připravenou šablonu, kterou byste chtěli znovu použít? Žádný problém, jakýkoli proces, úkol nebo zobrazení můžete několika kliknutími uložit jako šablonu do svého pracovního prostoru. ✅
Ceny ClickUp
Zůstaňte produktivní a bez rizika po celý rok díky cenovým plánům ClickUp:
- Navždy zdarma: Spousta výkonných funkcí pro řízení rizik a projektů, neomezený počet úkolů a členů, 100 MB úložného prostoru a další.
- Neomezený (7 $/člen/měsíc): Neomezený počet dashboardů, úložiště a integrace, agilní reporting a další
- Business (12 $/člen/měsíc): Pokročilá automatizace a veřejné sdílení, neomezený počet týmů, Google SSO, vlastní export
- Enterprise (ceny na vyžádání u ClickUp): specializovaný manažer pro úspěch, průvodce onboardingu, white labeling, podnikové API
Recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 4 510 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 970 recenzí)
2. Risk Cloud
Platforma pro řízení rizik Risk Cloud od LogicGate nahrazuje e-maily a tabulky a vytváří centrální, efektivní prostředí bez nutnosti programování pro všechny vaše aktivity související s riziky a dodržováním předpisů.
Grafická databáze zvyšuje agilitu a flexibilitu v průběhu vývoje vašich projektů. Můžete ji nakonfigurovat tak, aby řešila kritické úkoly, jako je řízení rizik v oblasti IT a třetích stran.
Naše oblíbené funkce Risk Cloud
- Více než 30 aplikací pro běžné případy použití GRC
- Vlastní integrace
Výhody Risk Cloud
- Komplexní struktura pro vedení záznamů a správu
- Intuitivní uživatelské rozhraní
Nevýhody Risk Cloud
- Omezená funkčnost reportingu
Ceny Risk Cloud
Cenové podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání.
Recenze Risk Cloud
- G2: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
3. Vendor360
Vendor360 od CENTRL je platforma pro řízení podnikových rizik, která se zaměřuje na pomoc při řízení rizik dodavatelů a třetích stran. Obsahuje přednastavené dotazníky pro analýzu dodavatelů a zajištění toho, že každý z nich splňuje regulační pokyny. Nabízí také některé automatizační funkce pro zefektivnění procesů přiřazování a schvalování dokumentů!
Naše oblíbené funkce Vendor360
- Integrované konektory pro výměnu údajů mezi podniky
- Šablony seznamů dodavatelů pro rychlý start
- Automatizační nástroje pro zvýšení efektivity při práci s dokumenty
Výhody Vendor360
- Jedná se o užitečný nástroj pro správu všech dokumentů a údajů třetích stran.
- Kategorizace dodavatelů na základě inherentní úrovně rizika a kritičnosti
Nevýhody Vendor360
- Omezená integrace s hlavními aplikacemi pro pracoviště
- Na G2 ani Capterra nejsou žádné recenze, které by poskytovaly informace o tom, jaké jsou skutečné zkušenosti zákazníků.
Ceny Vendor360
- Kontaktujte Vendor360 pro všechny informace o cenách.
Recenze Vendor360
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Lendflow
Lendflow je úvěrová platforma, která pomáhá společnostem zavádět a spouštět úvěrové produkty. Jejím cílem je rychleji propojit klienty s kapitálem a postarat se o některé náročné úkoly spojené se spuštěním vašich úvěrových produktů.
V oblasti řízení rizik – a díky svému uživatelsky přívětivému kódu – vám Lendflow pomáhá spravovat dodržování předpisů, pracovní postupy založené na pravidlech a hodnocení rizik.
Naše oblíbené funkce Lendflow
- Předem připravené widgety aplikací
- Upozornění na podmínky a nabídky v reálném čase pro vaše zákazníky
- Pokročilá bezpečnost dat
- Komponenta pro sdílení, která vám může pomoci vydělat další provizi!
Výhody Lendflow
- Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní, které odpovídá vaší značce
- Bezpečnost na úrovni bank
- Různé integrace třetích stran
Nevýhody Lendflow
- Omezené množství online průvodců a zdrojů
Ceny Lendflow
- Kontaktujte Lendflow pro všechny informace o cenách.
Recenze Lendflow
- G2: N/A
- Capterra: 5/5 (2 recenze)
5. Resolver
Plánování a příprava patří mezi silné stránky společnosti Resolver.
Ačkoli žádný software pro řízení rizik nedokáže předpovědět budoucnost, společnost Resolver věří, že dobrý základ pro plánování je nezbytný pro každou firmu.
Tento software se zaměřuje na včasnou identifikaci rizik a plánování před zahájením projektu prostřednictvím posouzení regulačních požadavků a cílů s cílem identifikovat možné budoucí problémy.
Naše oblíbené funkce Resolveru
- Agilní auditní stopy založené na rizicích
- Hlášení incidentů, které umožňuje členům týmu se vyjádřit
- Nápravná a preventivní opatření (CAPA) k co nejrychlejšímu záchraně lodi
Výhody Resolveru
- Reagující zákaznická podpora
- Na souboru může pracovat více členů současně.
- Snadné vytváření reportů
Nevýhody Resolveru
- Nastavení svépomocí může být náročné a může vyžadovat pomoc od týmu podpory.
- Někteří uživatelé tvrdí, že upgrade může být rušivý.
- Omezuje přenos souborů do softwaru
Ceny Resolveru
Kontaktujte Resolver pro všechny informace o cenách.
Recenze Resolver
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (10+ recenzí)
6. OneTrust
OneTrust je řešení, které definuje svou kategorii a umožňuje podnikům upevnit vzájemnou důvěru a podporuje dodržování osvědčených postupů. Tento software centralizuje agilní pracovní postupy v oblasti rizik třetích stran, správy dat, ochrany soukromí, etiky a dodržování předpisů.
Naše oblíbené funkce OneTrust
- Integrace pro zefektivnění sběru dat
- Reporting v reálném čase
Výhody OneTrust
- Uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní
- Nástroje pro měření rizik a nápravu
Nevýhody OneTrust
- Složitá implementace
Ceny OneTrust
Kontaktujte OneTrust pro všechny informace o cenách.
Recenze OneTrust
- G2: 4,3/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (10+ recenzí)
7. Project Risk Manager
Project Risk Manager je sice jednoduché řešení pro řízení projektových rizik, které se snadno instaluje, nastavuje a používá, ale jeho uživatelské rozhraní nabízí přesto pokročilé funkce. Tento nástroj využívá přednastavené kategorie dopadů a popisy hodnocení, aby lépe stanovil priority potenciálních hrozeb.
Naše oblíbené funkce Project Risk Manager
- Více instalačních kopií a zabezpečená databáze
- Automatická upozornění na rizika
- Přizpůsobitelné parametry
Výhody softwaru Project Risk Manager
- Výkonné aplikace pro řízení rizik a funkce pro analýzu
- Organizované shromažďování rizik pro rychlé jednání
Nevýhody Project Risk Manager
- Aplikace pouze pro stolní počítače
- Nákup, licence a školení zaměstnanců mohou být nákladné.
- Nastavení správných parametrů pro váš tým může být náročné.
Ceny softwaru Project Risk Manager
- Zdarma (až pro 5 členů): přizpůsobitelné parametry, neomezený počet projektů a rizik, automatické hodnocení rizik
- Pro (19 $/měsíc za hosting + 1 $ za člena/den): Export dat, vlastní cloud nebo serverový hosting
Recenze softwaru Project Risk Manager
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,4/5 (5 recenzí)
8. LogicManager
Špičková taxonomická technologie LogicManager vám nabízí přibližně 100 variant balíčků pro potřeby vašeho týmu. Tato platforma se pyšní tím, že jako nástroj pro řízení operačních rizik zvyšuje výkonnost podniků.
Naše oblíbené funkce LogicManager
- Seznamy úkolů pro sledování úkolů v oblasti řízení rizik
- Předem připravené, konfigurovatelné knihovny rizik pro lepší detekci hrozeb
- Taxonomická technologie pro zobrazení závislostí
Výhody LogicManager
- Vynikající podpora ze strany analytiků účtů
- Jednotná platforma pro přesná a využitelná data
- Organizace se mohou vyvíjet díky aktualizacím produktů
Nevýhody LogicManager
- Velké organizace nemusí z jeho funkcí těžit tolik.
- Integrované pracovní postupy a hotové reporty by mohly být vylepšeny.
Ceny LogicManager
Kontaktujte LogicManager pro všechny informace o cenách.
Recenze LogicManager
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
9. nTask
Jste unaveni složitým a neohrabaným softwarem pro řízení rizik?
nTask je uživatelsky přívětivý a má příjemně neutrální tóny na svém intuitivním ovládacím panelu. Tento software pro řízení bezpečnostních rizik vám umožňuje stanovit priority problémů, posoudit potenciální rizika a delegovat je na různé členy týmu, aby je sledovali.
Naše oblíbené funkce nTask
- Vlastní matice rizik pro vhodnou analýzu rizik
- Vyhledávání a filtry pro nalezení aktiv a úkolů
- Vlastní kategorizace pro rychlejší správu
Výhody nTask
- Funkce pro hodnocení rizik identifikují potenciální problémy
- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Sledování času a Kanban tabule
- Cenově dostupný
Nevýhody nTask
- Omezená integrace s populárními aplikacemi, jako je Zoom
- Náročné osvojování pracovních postupů a funkcí
- Vytváření reportů může být náročné
Ceny nTask
nTask nabízí bezplatnou zkušební verzi a několik placených tarifů v závislosti na počtu uživatelů.
- Premium (3 $/měsíc): Pro týmy nebo jednotlivce, kteří právě začínají
- Business (8 $/měsíc): Pro týmy, které chtějí vytvářet projekty a plány jako profesionálové.
- Enterprise (ceny na vyžádání u společnosti nTask): Pro týmy, které požadují bezpečnost na podnikové úrovni, přizpůsobení a pokročilé funkce.
Recenze nTask
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (90+ recenzí)
10. CURA
Některé hrozby jsou předvídatelné, jiné se opakují a jiné jsou zákeřné. Proto musí nástroje pro řízení rizik sledovat průběžné a opakující se rizika.
CURA se o to snaží právě prostřednictvím svých řešení pro monitorování rizik. Software pro reporting rizik zjišťuje pravděpodobnost dopadu v odvětvích od bankovnictví po energetické společnosti a telekomunikace.
Naše oblíbené funkce CURA
- Konfigurovatelné reportování rizik s flexibilními dashboardy
- Funkce cílů pro sledování rizik a výkonu každého člena týmu
- Vizuálně interaktivní zprávy ve formě grafů, tabulek a seznamů
Výhody CURA
- Hodnocení zranitelnosti v každé fázi vašeho projektu
- Podporuje export zpráv ve formátech PDF, Excel, Word a e-mail.
- Náprava rizik a interní audit založený na rizicích
Nevýhody CURA
- Naučit se ovládat uživatelské rozhraní je trochu náročné.
Ceny CURA
Kontaktujte společnost CURA pro všechny informace o cenách.
Recenze CURA
- G2: N/A
- Capterra: 5/5 (2 recenze)
11. TimeCamp
Uniká vám čas mezi prsty? TimeCamp je online aplikace s časovačem a řadou vestavěných funkcí pro hodnocení jednoduchých nebo zdánlivě neškodných rizik.
Naše oblíbené funkce TimeCampu
- Snadné a přehledné reporty pro měření ziskovosti projektů a sledování rozpočtu
- Schvalování výkazů práce jedním kliknutím
Výhody TimeCampu
- Třídění a kontrola úniků výdajů je jednoduché
- Až 5 licencí zdarma
Nevýhody TimeCampu
- Při načítání obsahu může být trochu pomalý.
- Mobilní aplikace by mohla být vylepšena.
Ceny TimeCamp
- Zdarma: Neomezený počet uživatelů, projektů a úkolů, mobilní a desktopová aplikace
- Základní (6,3 $/uživatel/měsíc): Vlastní zprávy, role managementu, neomezené integrace, export zpráv do formátu XLS
- Pro (9 $/uživatel/měsíc): přizpůsobitelné role uživatelů, fakturace, dvoufaktorová autentizace, snímky obrazovky
- Enterprise (cenu projednejte s obchodním zástupcem): personalizované školení, vlastní server, implementace soukromého cloudu
Recenze TimeCamp
- G2: 4,6/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 550 recenzí)
12. A1 Tracker
A1 Tracker je uživatelsky přívětivý software pro řízení rizik s funkcemi, jako jsou hodnocení hrozeb a rizik, výstrahy, historie protokolů, audity rizik, webový portál, hodnocení rizik a další.
Naše oblíbené funkce A1 Tracker
- Automatizace pracovních postupů při kontrole a schvalování dat
- Automatická oznámení v reálném čase
- Možnosti webového, cloudového a lokálního hostingu
Výhody A1 Tracker
- Špičková flexibilita a možnosti přizpůsobení
- Podrobné reporty
- Umožňuje plynulou přizpůsobivost a migraci ze stávajících řešení.
Nevýhody A1 Tracker
- Někteří uživatelé hlásili potíže při vytváření vlastních zobrazení.
Ceny A1 Tracker
Kontaktujte A1 Tracker pro všechny informace o cenách.
Recenze A1 Tracker
- G2: 4,8/5 (více než 10 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 50 recenzí)
13. Qualys
Qualys je další nástroj pro správu zabezpečení a dodržování předpisů, který se používá k identifikaci rizik. Tento komplexní software dokáže odhalit i ta nejmenší možná rizika. Jeho specializovaný systém funguje tak, že vyhledává mezery ve vašich procesech, abyste mohli problémy řešit proaktivně.
Naše oblíbené funkce Qualys
- Průběžné zjišťování všech vašich aktiv v globálním hybridním IT ekosystému
- Výkonný vyhledávací nástroj pro lokalizaci aktiv
- Vlastní značení aktiv pro dokonalou organizaci
Výhody Qualys
- Některé možnosti přizpůsobení
- Všechny aplikace přístupné z jedné stránky
- Snadné použití
Nevýhody Qualys
- Uživatelské rozhraní se může lišit v závislosti na nezávislých aktualizacích.
- Složitý proces instalace
Ceny Qualys
Kontaktujte společnost Qualys pro všechny informace o cenách.
Recenze Qualys
- G2: 4,2/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 3,6/5 (10+ recenzí)
14. ServiceNow
ServiceNow je podnikový software pro řízení rizik, který sjednocuje vaše procesy do programů Governance, Risk a Compliance (GRC). Cílem je dosáhnout centralizovaného a komplexního procesu řízení rizik, který zajistí přesné zprávy a prioritizaci rizik.
Naše oblíbené funkce ServiceNow
- Mobilní aplikace pro řízení rizik, díky které budete mít přehled o rizikových aktivitách, ať jste kdekoli.
- Klíčové ukazatele rizika, které automaticky identifikují nekompatibilní kontroly
- Přizpůsobené reportování
Výhody ServiceNow
- Komplexní registr rizik pro všestrannou správu důležitých detailů
- Škálovatelnost
Nevýhody ServiceNow
- Může být trochu pomalý.
- Omezené integrace
Ceny ServiceNow
Kontaktujte ServiceNow pro všechny informace o cenách.
Recenze ServiceNow
- G2: 4,3/5 (více než 10 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
15. Riskonnect
Riskonnect je nástroj na podnikové úrovni, který vaší organizaci pomůže komplexně pochopit, sledovat a kontrolovat rizika s cílem zvýšit hodnotu pro akcionáře. Za riziko považuje vše, co může poškodit vaši reputaci, konkurenceschopnost a strategický růst.
Naše oblíbené funkce Riskonnect
- Administrativní nástroj, který integruje systémy, lidi a pojistné události
- Interní audit pro řízení složitých postupů
- Jednoduché pokyny v modulu pro hlášení nehod
Výhody Riskonnect
- Snadné použití
- Vysoce konfigurovatelné funkce
- Konsoliduje data z více zdrojů
Nevýhody Riskonnect
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Chybí mu několik funkcí v mobilní aplikaci.
Ceny Riskonnect
Kontaktujte Riskconnect pro všechny informace o cenách.
Recenze Riskonnect
- G2: 4/5 (2 recenze)
- Capterra: N/A
