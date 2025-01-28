15 nejlepších alternativ a konkurentů TimeCampu v roce 2025

Slyšeli jste někdy o Parkinsonově zákonu?
Je to myšlenka, že práce se rozšiřuje tak, aby zaplnila čas, který jste pro ni vyhradili. Pokud tedy máte tři dny na úkol, jehož dokončení ve skutečnosti zabere jen 30 minut, bude vám jeho dokončení trvat stejně celé tři dny.
Co si z toho vzít? Když víte, že máte čas nazbyt, tak ho také vyplníte. Ale pozitivní stránkou Parkinsonova zákona je, že funguje i opačně. Proto vám zabere celou neděli jen nákup v obchodě, pilates a příprava večeře, ale následující den vám stačí pouhých osm hodin na restrukturalizaci celého oddělení, sepsání obchodního návrhu a vyřešení světového hladu.
Vše se točí kolem efektivního time managementu! A aplikace pro správu času, jako je TimeCamp, dosáhly úspěchu právě díky této myšlence.
Sledování času stráveného na projektech, kontrola rozdělení času, porovnávání časových reportů a blokování času jsou některé z nejlepších strategií, jak překonat výzvy Parkinsonova zákona – a některé z funkcí, pro které je TimeCamp nejznámější.
…Ale je TimeCamp ideálním nástrojem pro správu času právě pro vás? Vzhledem k jeho ceně byste si měli být svou odpovědí jisti!
Než začnete automaticky vyplňovat své platební údaje na prodejní stránce TimeCampu, přečtěte si tento článek a najděte 15 nejlepších alternativ TimeCampu pro týmy jakékoli velikosti a z různých odvětví. ⏱
Co je TimeCamp?
TimeCamp je software pro sledování času, který pomáhá freelancerům, týmům a agenturám zvýšit jejich efektivitu prostřednictvím efektivního řízení času, docházky a fakturace.
Všechny funkce TimeCampu se točí kolem sledování a vyhodnocování času – ať už žádáte o volno, zjišťujete, které úkoly vám zabraly nejvíce času, nebo porovnáváte svou produktivitu v průběhu času, TimeCamp má pro vás řešení. Je to také skvělý nástroj pro konzultanty, kteří označují svůj fakturovatelný čas různými sazbami nebo pravidelně fakturují více klientům.
Pokud jde o nástroje související s časem, TimeCamp je opravdu o krok napřed. Zde je několik našich oblíbených funkcí TimeCampu:
- Automatické sledování času pro efektivitu ve vašem každodenním životě.
- Rozpočet, čas a reporty zaměstnanců.
- Zaznamenávání a schvalování časových výkazů.
- Fakturace a fakturovatelné sazby.
- Správa času a docházky.
- Více než 70 integrací s oblíbenými pracovními nástroji, jako je ClickUp. ?
Skvělé! Až na to, že pokud chcete posunout své řízení času o krok dál, je čas investovat do jiného softwaru, který vám to umožní.
TimeCamp vyniká v oblasti reportování a zaznamenávání času, ale postrádá možnosti, jak pozitivně a výrazně ovlivnit vaši produktivitu. Pokud hledáte funkce, které vám umožní:
- Vytvářejte pracovní postupy na stejné platformě, kde sledujete svůj čas.
- Zefektivněte procesy od začátku do konce.
- Delegujte a reorganizujte úkoly ve svém týmu.
- Sledujte pokrok směrem k vašim cílům několika způsoby.
- Přidejte více přizpůsobení do svých časových reportů a přehledů.
- Komunikujte se zainteresovanými stranami a spravujte je.
Navíc může být TimeCamp docela drahý. ?
TimeCamp nabízí omezenou bezplatnou verzi, ale základní tarif začíná na 6,30 $ za osobu a měsíc. To znamená, že za předplatné TimeCampu zaplatíte stejně, ne-li více, než za svůj současný software pro správu projektů.
Au. ?
Naštěstí máte spoustu možností! TimeCamp je jedním z několika nástrojů, které pomáhají týmům a firmám dostat jejich časové řízení pod kontrolu – a my jsme pro vás připravili 15 nejlepších alternativ TimeCampu, abyste mohli začít s hledáním softwaru!
15 nejlepších alternativ k TimeCampu
TimeCamp může na papíře vypadat jako kompletní balíček, ale když přijde na to, abyste udělali významný krok vpřed ve své produktivitě, prostě nestačí.
Prohlédněte si 15 nejlepších konkurentů TimeCampu a zjistěte, jak vám nový software pro správu času pomůže překonat překážky a zvýšit efektivitu jako nikdy předtím!
1. ClickUp
ClickUp je jediná komplexní platforma pro produktivitu, která je dostatečně výkonná, aby spojila všechny vaše projekty, data a tým do jednoho efektivního a kolaborativního pracovního centra. Bez ohledu na velikost vaší firmy nebo rozpočet nabízí ClickUp komplexní řešení pro týmy napříč odvětvími se stovkami bohatých funkcí pro sledování času, nastavování odhadů, správu pracovní zátěže a zefektivnění vašeho dne – to vše z jedné obrazovky.
Objevte osvědčené postupy pro správu času s pomocí znalostní báze!
Nejlepší funkce ClickUp
- Přidejte odhady času, které můžete rozdělit mezi členy týmu, abyste mohli předvídat pracovní zátěž.
- Podrobné počáteční termíny, termíny splnění a přesné časy pro přesnost při plánování termínů a milníků
- Flexibilní sledování času stráveného na projektech a vytváření reportů z jakéhokoli zařízení – dokonce můžete přeskakovat mezi úkoly nebo přidávat čas zpětně.
- Zaznamenávejte čas z libovolného okna prohlížeče pomocí rozšíření ClickUp pro Chrome.
- Označte čas jako fakturovatelný a vypočítejte výdaje pomocí vzorců.
- Vytvářejte vlastní časové rozvrhy a přehledy pro individuální nebo souhrnný pohled na produktivitu vašeho týmu.
- Šablony: Získejte přístup k předem připraveným šablonám pro sledování času od ClickUp.
Omezení ClickUp
- Tolik funkcí v každém cenovém plánu může představovat určitou náročnost na osvojení.
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení!
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $ za uživatele a měsíc
- Business: 12 $ za uživatele a měsíc
- Business Plus: 19 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Kontaktujte ClickUp pro individuální cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (5 510+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 510+ recenzí)
2. nTask
nTask je cloudový nástroj pro správu úkolů a projektů, který uživatelům umožňuje vytvářet a spravovat úkoly a spolupracovat s členy týmu. Obsahuje kalendář pro plánování, Ganttův diagram pro vizualizaci postupu projektu a funkci pro sledování času, která umožňuje sledovat fakturovatelné hodiny.
Pro agentury nebo organizace, které chtějí poskytnout větší přehlednost a pokyny pro rozpočty, nabízí nTask různé možnosti pro fakturovatelné a nefakturovatelné projekty.
Příklad: Fakturovatelné projekty lze kategorizovat podle pevné sazby, pevné sazby za úkol, hodinové sazby za úkol a hodinové sazby za zdroj.
Nejlepší funkce nTask
- Kanbanové tabule s funkcí drag-and-drop
- Plánované a skutečné termíny
- Vyhrazené pracovní prostory
- Přidělování zdrojů
Omezení nTask
- Připojování velkých souborů při sdílení trvá déle než obvykle
- V porovnání s jinými alternativami k TimeCampu je vhodný pouze pro týmy s méně než 50 členy.
Ceny nTask
- Premium: Od 20 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Business: Od 60 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Enterprise: Kontaktujte nTask a požádejte o cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze nTask
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
3. Clockify
Clockify je software pro sledování času, který umožňuje firmám, týmům i jednotlivcům monitorovat svůj čas a pochopit, na co ho hlavně vynakládají. K dispozici jsou pokročilé funkce, jako je automatizace úkolů nebo integrace se systémy třetích stran, například Zapier, které usnadňují a zefektivňují sledování času.
Uživatelé mají na výběr z různých možností reportů, včetně týdenních, výdajových a úkolových, aby se mohli ponořit do detailů zaznamenaného času. Například týdenní report umožňuje uživatelům zobrazit celkový čas strávený na projektech za daný týden, porovnat jej s odhadovaným časem a získat přehled o svém výkonu v průběhu času.
Nejlepší funkce Clockify
- Rychlé blokování času v kalendáři
- Grafy časových aktivit na řídicím panelu
- Kategorizace a označování času
- Rozšíření pro Chrome a Firefox
Omezení Clockify
- Méně intuitivní rozhraní ve srovnání s ostatními alternativami TimeCampu v tomto seznamu
- Týmy mohou potřebovat rozsáhlé školení, aby se naučily všechny jeho funkce.
Ceny Clockify
- Základní: 3,99 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Standard: 5,49 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Pro: 7,99 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: 11,99 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Clockify
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Clockify!
4. Toggl Track
Toggl Track je skvělý software pro sledování času, zejména pro freelancery a vzdálené týmy, které chtějí mít přehled o své práci. Uživatelé mohou snadno měřit a analyzovat svůj pracovní tok sledováním času stráveného na úkolech, což jim umožňuje činit informovaná rozhodnutí o tom, kterým úkolům věnovat více nebo méně času.
Manažeři ocení funkci „Plánovat zasílání reportů e-mailem“! Můžete nastavit automatické zasílání reportů o odpracované době do vaší e-mailové schránky. Díky tomu budete mít přehled o čase, který věnujete úkolům a projektům, a budete moci efektivněji plánovat svůj pracovní rozvrh.
Vyzkoušejte sledování času Toggl v ClickUp!
Nejlepší funkce Toggl Track
- Výpočet mezd pro dodavatele a zaměstnance
- Souhrnné, podrobné a týdenní zprávy
- Zaokrouhlování času na nejbližší interval
- Sledování v reálném čase nebo offline
Omezení aplikace Toggl Track
- Členové bezplatného tarifu nemohou připnout nejčastěji používané časové záznamy pro snadný přístup.
- Není vhodný jako samostatný nástroj pro řízení týmu.
Ceny Toggl Track
- Tým: 9 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Business: 15 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Toggl Track
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
5. Harvest
Nástroj pro sledování času Harvest pomáhá firmám a týmům pracujícím na dálku mít přehled o svých hodinách, projektech a rozpočtech. Uživatelé mohou sledovat svůj čas, prohlížet si pracovní výkazy v reálném čase, generovat faktury a spravovat výdaje.
Harvest má praktickou funkci nazvanou Timesheet Reminders (Připomenutí časového rozvrhu), která automaticky zasílá členům týmu připomenutí. Neposílá však připomenutí osobám, které již svůj čas zaznamenaly nebo odeslaly. Tato funkce je přizpůsobitelná a skvěle se hodí pro fakturaci, správu projektů a hodnocení výkonu.
Připomínky pro sledování času mohou zaměstnancům pomoci zůstat soustředění a vyhnout se rozptýlení, protože jim v pravidelných intervalech během dne připomínají, aby zaznamenali svůj čas!
Nejlepší funkce Harvest
- Hlášení kapacity pro pochopení pracovní zátěže týmu
- Integrace PayPal a Stripe pro online platby faktur
- Filtry pro vizualizaci času stráveného na úkolech a projektech
- Přesné údaje o odpracované době a nákladech
Omezení Harvest
- Chybí funkce hromadného přiřazování času pro zaměstnavatele, kteří pracují s více freelancery.
- Bezplatný tarif zahrnuje pouze jedno místo a dva projekty.
Ceny Harvest
- Zdarma: 1 místo, 2 projekty
- Pro: 10,80 $ za místo za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Harvest
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
6. Time Doctor
Time Doctor je software pro sledování času, který pomáhá firmám a jednotlivcům lépe pochopit, kde tráví svůj čas. Běží na pozadí počítačů a mobilních zařízení, sleduje používané aplikace a webové stránky a poskytuje podrobné zprávy o každé činnosti.
Vaše oblíbené aplikace, od správy projektů po CRM, lze hladce integrovat s Time Doctor, takže můžete spravovat své projekty z jednoho místa.
Podívejte se na integraci ClickUp a Time Doctor!
Nejlepší funkce Time Doctor
- Automatické ověřování docházky zaměstnanců a pracovní doby
- Widget Work-life Balance pro sledování pracovní zátěže zaměstnanců
- Screenshoty, nahrávky obrazovky a úrovně aktivity
- Dashboardy a vlastní reporty
Omezení Time Doctor
- Sledování obrazovky může zachytit osobní informace, když náhodně pořizuje snímky obrazovky.
- Ve srovnání s jinými alternativami TimeCampu postrádá nativní nástroje pro správu projektů.
Ceny Time Doctor
- Základní: 70 $/uživatel za rok
- Standard: 100 $/uživatel za rok
- Premium: 200 $/uživatel za rok
Hodnocení a recenze Time Doctor
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
7. Paymo
S nástrojem pro sledování času Paymo mohou firmy sledovat, kolik času zaměstnanci tráví různými úkoly, projekty a klienty. Paymo navíc nabízí automatizované reporty, které manažerům pomáhají přidělovat zdroje a rozpočet v reálném čase na základě aktivity zaměstnanců a fakturovatelných hodin.
Údaje z časového deníku mohou klientům pomoci získat přesné faktury, což může vést ke zlepšení vztahů s klienty a zvýšení příjmů. Podniky mohou také sledovat fakturovatelný i nefakturovatelný čas pomocí nástroje pro sledování času Paymo, což jim pomůže lépe porozumět nákladům a maximalizovat ceny.
Nejlepší funkce Paymo
- Hromadná úprava času pro úkoly a projekty
- Odhady projektů a fakturace
- Karty časových rozvrhů členů týmu
- Webový časovač z prohlížeče
Omezení Paymo
- Žádné pokročilé řízení úkolů v bezplatném tarifu
- Integrace jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny Paymo
- Zdarma
- Starter: 4,95 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Malá kancelář: 9,95 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Business: 20,79 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Paymo
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
8. Timely
Aplikace Timely vám pomůže lépe spravovat váš čas, ať už jste firma nebo jednotlivec. S Timely můžete sledovat svůj čas strávený na jakémkoli projektu pouhými několika kliknutími. Zjednodušuje organizaci práce a plánování, což umožňuje být produktivnější. Také vám umožňuje nastavit připomenutí, vytvářet úkoly a sledovat vaše cíle, abyste měli svou práci pod kontrolou.
Aplikace také obsahuje další funkce, jako jsou podrobné záznamy o práci, nástroje pro rozpočtování a sledování cílů v reálném čase. Díky tomu můžete snadno sledovat, kolik času strávíte každým úkolem nebo projektem, a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Nejlepší funkce Timely
- Nativní integrace a otevřené API pro propojení dat napříč vaším technologickým stackem
- Seznamy značek pro standardizaci způsobu vykazování zaznamenaných hodin
- Aplikace pro Mac, Windows, iOS a Android
- Automatické sledování času
Časová omezení
- Problémy s výkonem AI znamenají pro uživatele více práce s odstraňováním potíží.
- Přesnost času může být problém, pokud měníte časová pásma.
Včasné stanovení ceny
- Starter: 9 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Premium: 16 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Neomezený: 22 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
Vhodná hodnocení a recenze
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
9. DeskTime
DeskTime pomáhá firmám vytěžit maximum ze svých týmů tím, že zvyšuje přehlednost výkonu zaměstnanců a zlepšuje jejich zapojení.
V DeskTime mohou členové vašeho týmu využít funkci soukromého času a vzít si digitální přestávku na svých počítačích. Když je tato funkce zapnutá, veškeré sledování aktivity na počítači se zastaví. DeskTime nezobrazí žádné webové stránky, které vaši zaměstnanci navštívili, pokud se rozhodnete se na to neptat.
Další výhodou je, že pokud váš tým používá konkrétní aplikace a programy, jako je Microsoft Excel nebo Adobe, DeskTime zobrazuje nejen celkový strávený čas, ale také názvy dokumentů nebo souborů a čas strávený nad každým z nich.
Nejlepší funkce DeskTime
- Sledování URL a aplikací pro monitorování produktivity zaměstnanců
- Výpočet nákladů pro usnadnění správy mezd
- Automatické sledování času
- Pomodoro time tracker
Omezení DeskTime
- Nevhodné pro týmy, které vykonávají úkoly mimo obrazovku
- Omezené základní funkce v bezplatném tarifu
Ceny DeskTime
- Lite: Zdarma pouze pro 1 uživatele
- Pro: 6,42 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Premium: 9,17 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: 18,33 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze DeskTime
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
10. TMetric
TMetric je nástroj pro sledování času a řízení projektů určený pro týmy, který pomáhá zvyšovat produktivitu a efektivitu. Uživatelé mohou nastavit fakturovatelné sazby, generovat podrobné zprávy a faktury a sledovat čas strávený na různých projektech a úkolech. Kromě integrovaných funkcí kalendáře a správy úkolů umožňuje tento nástroj týmům také plánovat schůzky, sdílet informace a sledovat svou práci.
Každých 10 minut se pomocí funkce Screenshots Capturing pořídí snímek obrazovky zaměstnance. Někteří zaměstnanci mohou mít z tohoto stupně monitorování nepříjemný pocit. Pokud tedy máte zásady proti sledování, zvažte jiné alternativy TimeCampu z tohoto seznamu!
Nejlepší funkce TMetric
- Fakturovatelné sazby pro pracovní prostor, členy pracovního prostoru, projekt nebo klienta
- Více než 50 integrací pro měření pokroku a aktivity v jakémkoli nástroji, který používáte.
- Správa a sledování volného času
- Flexibilní systém reportování
Omezení TMetric
- Samostatná aplikace pro sledování času bez pokročilých funkcí pro správu projektů
- Přesnost času závisí na důsledném přihlašování a údržbě ze strany uživatelů.
Ceny TMetric
- Zdarma
- Professional: Od 18,75 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Business: Od 26,25 $/měsíc pro 5 uživatelů
Hodnocení a recenze TMetric
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
11. Trackabi
Trackabi nabízí výkonné analytické nástroje, které pomáhají vzdáleným týmům efektivněji měřit jejich výkonnost. Pomocí integrovaných analytických dashboardů mohou uživatelé snadno generovat podrobné zprávy, které poskytují přehled o tom, jak projekt postupuje v čase. To pomáhá týmům včas identifikovat potenciální problémy, aby mohly podle potřeby korigovat směr, aniž by musely čekat až do konce projektu.
Trackabi Desktop Timer má automatizovaná nastavení pro sledování času: uživatel si může vybrat, které aplikace používá pro práci a zábavu.
Uživatel může například nastavit časovač tak, aby se spustil při otevření softwaru pro správu projektů a zastavil při otevření playlistu ve Spotify. Díky těmto nastavením může systém automaticky spustit nebo zastavit časovač, když uživatel přejde z volnočasových aktivit k práci nebo naopak.
Nejlepší funkce Trackabi
- Správa dovolených zaměstnanců pro sledování aktuálních a plánovaných dovolených
- Role a oprávnění uživatelů pro kontrolu časových rozvrhů
- Adresář klientů pro lepší strukturování dat v časových rozvrzích
- Oddělte osobní a firemní oblasti v projektech
Omezení Trackabi
- Chybí nativní funkce pro správu projektů
- Zastaralé uživatelské rozhraní
Ceny Trackabi
- Starter: Zdarma pro 5 uživatelů
- Business: 16 $/měsíc pro 5 uživatelů, fakturace ročně
- Business Plus: 20 $/měsíc pro 5 uživatelů, fakturace ročně
- Enterprise: Kontaktujte Trackabi a požádejte o cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze Trackabi
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- G2: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
12. ActivityWatch
Tento open-source nástroj vám umožní sledovat vaše denní aktivity a monitorovat, jak produktivní jste při svých každodenních činnostech a projektech v průběhu času.
S ActivityWatch získáte lepší přehled o tom, jakým činnostem se věnujete a kolik času jim věnujete. Data můžete využít k identifikaci vzorců ve svém chování a k nalezení způsobů, jak postupně zvýšit svou produktivitu.
Pokud nejste obeznámeni s open-source platformou, ActivityWatch lze také integrovat s jinými aplikacemi, aby bylo sledování času ještě výkonnější!
Bonus: Podívejte se na nejlepší open-source nástroje pro řízení projektů v roce 2024
Nejlepší funkce ActivityWatch
- Stránka „Surová data“ pro stažení všech shromážděných datových bodů jako jednoho souboru
- Ikona v systémové liště pro správu služeb ActivityWatch, které se mají spustit
- Zobrazení kategorií pro přidávání, úpravy a nastavení pravidel
- Filtrování citlivých údajů pro pozastavení zaznamenávání
Omezení ActivityWatch
- Chyby v přesnosti měření času, zejména když má uživatel otevřené okno prohlížeče, ale dívá se na jiné okno.
- Chybí funkce pro správu projektů pro firmy
Ceny ActivityWatch
- ActivityWatch je zdarma
Hodnocení a recenze ActivityWatch
- Capterra: N/A
- G2: N/A
13. Everhour
Everhour je software pro sledování času, který byl navržen tak, aby zjednodušil týmům správu jejich projektů. Pomáhá jim odhadovat náročnost úkolů, sledovat čas strávený jejich plněním a optimalizovat pracovní postupy pro lepší spolupráci a zvýšení produktivity týmu. Tento nástroj také umožňuje uživatelům nastavit vlastní připomenutí termínů nebo úkolů po termínu.
S Everhour mohou vaše týmy plánovat a spravovat projekty způsobem, který doplňuje pracovní postupy a procesy. Zahrnuje funkce sledování úkolů, časové osy, přidělování zdrojů a správu výdajů. To vám umožní rozdělit velké projekty na menší úkoly.
Synchronizujte Everhour a ClickUp!
Nejlepší funkce Everhour
- Flexibilní fakturace
- Vlastní sazby úkolů
- Pomodoro timer
- Zobrazení seznamu a tabule
Omezení Everhour
- Nedostatek pokročilých možností přizpůsobení pro souhrny času
- Chybí časové kategorie pro kategorizaci úkolů a projektů
Ceny Everhour
- Zdarma
- Lite: 5 $/uživatel za měsíc, od 2 uživatelů
- Tým: 8 $/uživatel za měsíc, od 5 uživatelů
Hodnocení a recenze Everhour
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
14. Hubstaff
Hubstaff je řešení pro sledování času, které pomáhá firmám řídit jejich vzdálené zaměstnance a sledovat pokrok jejich projektů. Zaměstnavatelé mohou sledovat aktivitu zaměstnanců, stanovovat cíle a kontrolovat náklady na pracovní sílu. Hubstaff usnadňuje sledování pracovního dne každého člena týmu a zajišťuje, že všichni mají k dispozici zdroje a nástroje potřebné k dokončení své práce.
Hubstaff také zahrnuje pokročilé funkce pro vytváření reportů a analýz, které mohou poskytnout cenné informace o výkonu zaměstnanců a oblastech, které je třeba zlepšit. Integruje se s oblíbenými nástroji pro správu projektů, jako jsou Asana, Slack a Trello, takže zaměstnavatelé mohou získat podrobnější přehled o pokroku každého člena týmu.
Nejlepší funkce Hubstaffu
- Časové rozvrhy generované na základě údajů o sledování pracovní doby vašich zaměstnanců
- 17 různých časových reportů, včetně automatizované mzdové agendy
- Virtuální odznaky za úspěchy
- Sledování nečinnosti
Omezení Hubstaffu
- Omezené nativní integrace (ale vše, co potřebujete, je integrace ClickUp a Hubstaff!)
- Není podporováno na desktopu Chromebooku.
Ceny Hubstaff
- Desk Free: pouze 1 uživatel
- Desk Starter: 5,83 $/uživatel za měsíc, zahrnuje 2 uživatele
- Desk Pro: 8,33 $/uživatel za měsíc, zahrnuje 2 uživatele
- Enterprise: Podrobnosti získáte u společnosti Hubstaff.
Hodnocení a recenze Hubstaff
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Hubstaffu!
15. Wrike
Wrike je cloudová platforma pro správu projektů a spolupráci, která pomáhá týmům řídit jejich úkoly, projekty a pracovní postupy. Umožňuje uživatelům stanovovat priority podle naléhavosti, sledovat pokrok v reálném čase a spolupracovat s externími stranami.
Funkce Timelog Categories ve Wrike může být použita k tomu, aby členové týmu a manažeři mohli sledovat množství času stráveného na různých úkolech v rámci projektu. Poskytuje efektivní způsob monitorování produktivity, aby bylo možné určit, kam by měly být přiděleny zdroje.
Kategorie časových záznamů lze rozdělit do tří hlavních typů: založené na úkolech, založené na projektech a založené na zdrojích. Příkladem založeným na zdrojích by mohl být designér, produktový manažer nebo softwarový inženýr.
Podívejte se na další alternativy k Wrike !
Nejlepší funkce Wrike
- Projektové panely
- Automatizace opakujících se pracovních postupů
- Kontrola více formátů souborů
- Plánování zdrojů projektu
Omezení Wrike
- Časový tracker v aplikaci je k dispozici v tarifech Business nebo Enterprise.
- Ganttovy diagramy jsou placenou funkcí.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte Wrike a požádejte o cenovou nabídku.
- Pinnacle: Kontaktujte Wrike a požádejte o cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze Wrike
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 900 recenzí)
- G2: 4,2/5 (více než 3 200 recenzí)
Posuňte správu času na vyšší úroveň
Existuje mnoho alternativ TimeCampu, ze kterých si můžete vybrat, ale nejlepší je začít s některou z 15 možností uvedených výše!
Každá alternativa pokrývá základní funkce, pokud jde o efektivní sledování, prohlížení a strategické rozhodování v souvislosti s časovým managementem – ale pouze jeden nástroj je dokáže hladce propojit s ostatními částmi vaší práce. A tím nástrojem je ClickUp. ?
První na tomto seznamu – a v našich srdcích – je ClickUp, ideální alternativa k TimeCampu, pokud jde o funkce, flexibilitu, ceny a další.
ClickUp nejenže nabízí stejné funkce pro správu času, ale také všechny funkce pro správu projektů, na které byste se museli spolehnout u jiného softwaru, pokud byste zůstali u TimeCampu.
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a získejte přístup k mnoha nástrojům, které vám ušetří čas, k několika zobrazením projektů, neomezenému počtu úkolů, členům a mnohem více!