Průvodce sledováním času v Harvest (funkce, výhody, omezení)

Běží časovač? Nebo jste ho pozastavili, než jste šli uvařit kávu?
Pokud vám tyto otázky zní povědomě, pravděpodobně jste již používali software pro sledování času, jako je Harvest. Sledování času pomocí Harvest vám pomůže pochopit, jak váš tým tráví pracovní dobu, a generovat faktury na základě odpracovaných hodin.
V současné době jsou však k dispozici tisíce aplikací pro sledování času.
Je Harvest opravdu tím nejlepším na trhu?
V tomto článku se budeme zabývat tím, co je Harvest, jeho klíčovými funkcemi, v čem vyniká a jakými omezeními trpí. Navrhneme také nejlepší alternativu, která řeší všechny nevýhody Harvestu.
Pojďme sklidit všechna data, která potřebujete o tomto nástroji pro sledování času.
Co je Harvest?
Harvest je cloudová aplikace pro sledování času, která nemá nic společného s úrodou. 😛
Místo toho vám umožňuje sledovat pracovní dobu zaměstnanců, abyste zjistili, kde dochází ke ztrátám času.
Aplikace shromažďuje data o čase souvisejícím s úkoly, projekty a lidmi, takže se můžete soustředit na rozvoj svého podnikání, místo abyste ztráceli čas počítáním minut.
Harvest vám umožňuje sledovat čas pomocí různých zařízení, jako jsou widgety pro stolní počítače, mobilní zařízení (iOS a Android), PC (Windows a macOS) atd.
Ale proč lidé používají sledování času Harvest?
4 klíčové funkce Harvest
Naše recenze Harvest se zaměřuje na některé z klíčových funkcí Harvest.
Zde je jejich stručný přehled:
1. Vytváření reportů
Díky funkci reportingu je sledování času v Harvestu jednoduché a přehledné.
Časové zprávy jsou pro lepší organizaci rozděleny do čtyř samostatných záložek:
- Klienti: zobrazuje údaje o čase pro všechny projekty konkrétního klienta.
- Úkoly: představuje čas strávený na každém úkolu v barevně odlišených sloupcových grafech.
- Týmy: zdůrazňuje zprávy o jednotlivých členech vašeho týmu
- Projekty: umožňuje porovnat časy různých projektů
Každá z těchto kategorií obsahuje data, která ukazují:
- Hodiny sledované vaší společností
- Fakturovatelné hodiny
- Fakturovatelná částka
- Nefakturovaná částka
Zbývá vám už jen jedna věc:
Využijte přehledy ke zlepšení výkonu a ziskovosti.
Díky tomu si budete moci užít projektovou cestu tak hladkou, jako dokonale vyrobená zmrzlina. 🍨
2. Timesheet
Členové vašeho týmu se mohou přihlásit do Harvest timesheets a zaznamenávat svůj pracovní čas. Mohou tak činit prostřednictvím svého telefonu, počítače, prohlížeče nebo dokonce ručně zadávat údaje do časového rozvrhu.
A nemusíte se stresovat, pokud jste před zahájením práce zapomněli spustit časovač Harvest. Stačí provést ruční záznam do časového rozvrhu.
Pokud…
Harvest také nabízí integraci s Google Kalendářem, kterou můžete využít k odkazování na události v kalendáři 📅 při vyplňování časového rozvrhu.
Chcete-li automaticky přidávat čas do svého časového rozvrhu, musíte čas sledovat pomocí widgetu Harvest. Musíte tedy mít kontrolu nad svým kalendářem, nikoli nad kalendářem jiných lidí. Tip pro profesionály: Naplánujte si čas na práci a zablokujte si kalendář.
3. Fakturace
Software Harvest vám také umožňuje generovat faktury z vašich výkazů práce a zpráv o sledování výdajů.
Můžete vytvořit fakturu nebo nastavit opakovanou fakturaci.
Opakující se faktura bude automaticky odeslána nebo uložena jako koncept ve vašem účtu Harvest k nahlédnutí.
Navíc je zasílání faktur e-mailem hračka.
Stačí pár kliknutí a můžete dokonce vidět, kdy je vaši klienti hodnotí. Transparentnost 101! 😎
A nakonec můžete posunout proces fakturace na novou úroveň.
Stačí přidat trochu elegance do svých profesionálních faktur nastavením děkovných poznámek a připomínek, které zefektivní komunikaci.
4. Integrace
Práce s vašimi oblíbenými nástroji je v Harvestu snadná.
Tento software podporuje několik integrací s aplikacemi pro:
- Řízení projektů
- CRM a komunikace
- Sledování problémů
- Finance a platby
- Smlouvy a nabídky
A pokud nenajdete aplikaci, kterou hledáte, jako jsou Facebook Lead Ads, Google Forms atd., můžete se vždy spolehnout na Zapier.
3 hlavní výhody sledování času Harvest
Zde jsou tři hlavní výhody používání Harvestu pro sledování vašich pracovních hodin.
1. Strukturovaný sběr dat
Pokud vás přehledně uspořádaná a snadno čitelná data potěší, pak je tento článek přesně pro vás.
Harvest vám umožňuje přizpůsobit strukturu dat a projektů tak, aby odpovídala odhadům nákladů na projekt a požadavkům operačního týmu na reporting.
Rozpočty můžete nastavit na úrovni projektu, úkolu nebo osoby.
Pro lepší organizaci můžete projekty rozdělit do následujících kategorií:
- Čas a materiály: projekty, které jsou účtovány podle hodinové sazby.
- Pevná cena: projekt s pevně stanovenou cenou
- Nefakturovatelné: projekty, které nejsou fakturovány
Harvest také snadno shromažďuje data díky integraci s nástroji pro správu projektů. Všechna tato data jsou pak přehledně uspořádána v aplikaci Harvest.
2. Jednoduché a pohodlné sledování času
S Harvestem se sledování času stává snadným pro všechny ve vaší společnosti.
Chcete ještě větší pohodlí? Seznamte se s jednoduchými mobilními aplikacemi Harvest.
K dispozici je mobilní aplikace pro uživatele systémů Android i iOS.
Takže pokud máte telefon a dobré připojení k internetu...
3. Řízení oprávnění
Oprávnění týmu v aplikaci Harvest vám umožňují rozhodovat o tom, k čemu mají jednotliví členové týmu ve vašem účtu přístup a co mohou dělat.
Máte k dispozici tři různé úrovně oprávnění:
- Pravidelný uživatel
- Projektový manažer
- Správce
Ale je sledování času pomocí Harvestu opravdu to, co vy potřebujete? Pojďme to zjistit!
5 omezení Harvest (s řešeními)
Zde je několik důvodů, proč byste se neměli spokojit s projektovým managementem Harvest:
1. Pouze nástroj pro sledování času
Harvest je skvělý nástroj pro sledování času, generování časových reportů, fakturaci klientů atd.
Co dalšího dokáže Harvest?
Říkáme to proto, že řízení práce zahrnuje mnohem více než jen sledování času.
Musíte přidělovat úkoly, vytvářet pracovní postupy, jednat s klienty a pracovat na jejich projektech atd.
Na rozdíl od sledování času v projektu Harvest potřebujete nástroj, který dokáže sledovat čas a spravovat celý váš projekt.
A nejlepším příkladem nástroje, který to vše dokáže, je ClickUp!
Řešení ClickUp: Kompletní správa projektů
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených nástrojů pro řízení projektů na světě, oblíbeným u vysoce produktivních týmů v malých i velkých organizacích.
S ClickUpem můžete vytvářet úkoly s podúkoly pro více projektů a rozdělit je tak na menší akční položky.
Chcete se dozvědět více?
Vyzkoušejte naše vnořené podúkoly, které vám umožní přidat další úroveň detailů. Můžete také přidat kontrolní seznamy, abyste vytvořili jednoduché úkoly, které jsou buď hotové, nebo nehotové.
Přiřaďte tyto úkoly v ClickUp jednomu nebo více příjemcům. Dokonce i týmu , pokud chcete!
Dobře, takže jste vytvořili úkoly a přidělili je.
Co dalšího projekt potřebuje?
Tak se do toho pusťte!
ClickUp vám umožňuje vytvářet pracovní postupy pomocí vlastních stavů.
Přizpůsobte je podle svého odvětví nebo organizace, například „otevřeno“, „uzavřeno“, „čeká na schválení“ atd.
A nakonec, spravujte svou práci tak, jak vám to vyhovuje, pomocí některého z mnoha zobrazení, která nabízíme.
Mezi ně patří například:
- Zobrazení Ganttova diagramu: plánujte úkoly a spravujte závislosti v Ganttově diagramu.
- Zobrazení seznamu: zobrazte si své úkoly ve formátu seznamu
- Zobrazení tabule: spravujte práci ve stylu kanban
- Zobrazení kalendáře: prohlížení a plánování úkolů v kalendáři
2. Problémy se synchronizací
Několik uživatelských recenzí zmiňuje, že synchronizace mezi desktopovou aplikací Harvest a webovou platformou často zaostává.
To může vést k zavádějícím údajům, které mají za následek špatná rozhodnutí.
Existuje pouze jeden způsob, jak se vyhnout patové situaci s nekvalitními daty.
Řešení ClickUp: Globální časovač
S ClickUpem se rozloučíte se zpožděním a přivítáte globální časovač.
Tento nativní nástroj pro sledování času vám umožňuje snadno přecházet mezi zařízeními a pokračovat ve sledování stejných úkolů tam, kde jste přestali.
Jediné, co musíte zajistit, je, abyste byli na daném zařízení přihlášeni.
Nativní sledování času také znamená, že nepotřebujete žádné další integrace. Vše, co potřebujete, najdete přímo zde na ClickUp.
Ale pokud máte pocit, že potřebujete samostatné zařízení pro sledování času, abyste mohli sledovat délku úkolů v ClickUp, i to vám umožníme.
Snadno integrujte se softwarem jako Everhour, Toggl, Clockify, Time Doctor atd.
Nabízíme také integraci Harvest (kterou, jak doufáme, nebudete potřebovat)!
3. Nelze vytvořit dashboard pro sledování času
Systém Harvest pro správu času a vytváření reportů mohl být úspěšnější, kdyby neopominul jednu důležitou funkci: dashboard pro sledování času.
Dashboard vám poskytl přehled všech časových reportů na jednom místě.
Řešení ClickUp: Widgety pro sledování času
ClickUp je nejlepší alternativou k Harvest, protože můžete sledovat čas a dokonce si pomocí widgetů vytvořit vlastní dashboard pro sledování času.
Mezi dostupné možnosti widgetu patří:
- Sledovaný čas: zobrazte sledovaný čas pro libovolné časové období
- Hlášení času: zobrazit všechny záznamy o čase
- Fakturovatelná zpráva: zobrazit pouze fakturovatelné hodiny
- Odhadovaný čas: považujte čas za zdroj týmu pro efektivní plánování
- Časový rozvrh: celkový součet hodin zaznamenaných lidmi ve vašem pracovním prostoru
Ale to není vše. Můžete vytvářet nejrůznější typy dashboardů.
Může se jednat o celý váš projekt, sprinty, přidělené úkoly atd. Stačí si vybrat požadované widgety a během několika minut vytvořit dashboard.
4. Žádná aplikace pro iPad
Harvest řekl ano všem kromě iPadů. Pro ně nemá žádnou aplikaci.
Lidé, kteří pracují na iPadech, budou muset spoléhat na aplikaci prohlížeče.
To je však výhodné pouze na počítači.
Řešení ClickUp: aplikace pro všechny platformy
ClickUp je naopak zaměřen na inkluzivitu.
Jsme vám k dispozici bez ohledu na to, jakou platformu nebo zařízení používáte.
Ať už jde o iPad, iPhone, Alexa, Windows, Linux, Android, Google Home...
Seznam je poměrně dlouhý, takže si před jeho dokončením budete muset dát pauzu. 😎
5. Drahé cenové plány
Harvest je ve srovnání s alternativami poměrně drahý.
Plán Pro stojí 10,80 $ za uživatele a měsíc.
Nyní si představte, že pracujete s velkým týmem.
To znamená sbohem spoušti těžce vydělaných peněz!
Chcete-li ušetřit tak obrovské výdaje, můžete vyzkoušet jejich bezplatný tarif.
Ale hádejte co? Umožňuje pouze jednoho uživatele a dva projekty.
Žádný časovač a žádná soška tučňáka. 🐧
Řešení ClickUp: Plán Free Forever
S ClickUp získáte bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí. Užijte si neomezený počet uživatelů a projektů, aniž byste utratili jediný cent. 🎉
Pokud jde o placené tarify, máte na výběr ze dvou možností:
- Neomezený tarif (5 $/uživatel za měsíc): Neomezené integrace Neomezený počet dashboardů Neomezené úložiště A další
- Neomezené integrace
- Neomezený počet dashboardů
- Neomezené úložiště
- A další informace
- Business (9 $/uživatel za měsíc): Sledování fakturovatelného času Vlastní export Čas ve stavu A další
- Sledování fakturovatelného času
- Vlastní export
- Čas ve stavu
- A další informace
- Neomezené integrace
- Neomezený počet dashboardů
- Neomezené úložiště
- A další informace
- Sledování fakturovatelného času
- Vlastní export
- Čas ve stavu
- A další informace
Je zřejmé, že i náš Business plán je levnější než plán Pro od Harvest.
Harvest je pouze software pro sledování času, nikoli plnohodnotný nástroj pro řízení projektů.
Vidíte ten rozdíl? 🤷
Ale to ještě není vše, co ClickUp dokáže.
Zde je stručný přehled některých našich dalších funkcí:
- Sledujte čas, pořizujte snímky obrazovky, přidávejte poznámky atd. pomocí rozšíření pro Chrome.
- Odesílejte a přijímejte e-maily, aniž byste opustili platformu, pomocí aplikace Email ClickApp.
- Vytvářejte úkoly a připomenutí, když nefunguje wifi, pomocí režimu offline.
- Předvídejte délku úkolů a stanovte očekávání pomocí odhadů času
- Vytvářejte znalostní báze, smlouvy, projektové charty atd. pomocí Docs.
- Stanovte cíle a milníky projektu
- Automatizujte rutinní práci pomocí akcí a spouštěčů
- Integrujte jej se svými oblíbenými aplikacemi, jako jsou Jira, Trello, Asana atd.
Podívejte se na tyto alternativy Harvest!
Sledování času vs. nástroj pro řízení projektů
Harvest je skvělý nástroj pro sledování času a fakturaci.
Jednou z jeho hlavních výhod je, že se perfektně integruje s mnoha aplikacemi pro správu projektů.
Ale opravdu potřebujete integraci?
Nástroje pro správu projektů a úkolů, jako je ClickUp, mají totiž stejné funkce pro sledování času jako Harvest vestavěné.
Zdá se zbytečné mít dva samostatné nástroje, že?
ClickUp dokáže sledovat čas a zároveň spravovat úkoly, zdroje a dokumenty!
Získejte ClickUp zdarma ještě dnes nebo vyzkoušejte jiné alternativy Harvest na trhu a využijte každou minutu.
I když máte přestávku na kávu! ☕
