10+ nejlepších alternativ a konkurentů Clockify pro rok 2025

Na časové řízení je vždy správný čas právě teď. Ale jak měřit produktivitu? Je to měření výkonu týmu, času stráveného na projektech nebo skutečných pracovních minut?
Pro mnoho organizací je právě v tomto ohledu nezbytný online software pro sledování času a jedním z nejpopulárnějších nástrojů je Clockify. Ne každý je však fanouškem tohoto nástroje, a proto se mnozí ptají: jaké jsou alternativy k Clockify, které stojí za zvážení?
Naštěstí jste narazili na nejlepší seznam alternativ k Clockify. Analyzujeme a rozebíráme základní nástroje pro sledování času, které potřebujete znát v roce 2023 a dále.
Než se ale pustíme do 10+ nejlepších alternativ Clockify, podívejme se blíže na Clockify a na to, proč někteří uvažují o změně.
Co je Clockify?
Clockify je aplikace pro sledování času, která vám umožňuje sledovat práci vykonanou na různých projektech, ať už se jedná o pracovní dobu, týdenní aktivity v časovém rozvrhu nebo přihlášení ze sdíleného zařízení.
Tento online nástroj pro sledování času nemá žádné omezení počtu uživatelů v rámci aplikace a nabízí robustní plán, který je navždy zdarma. Clockify nabízí podrobné zprávy o čase stráveném na různých projektech, takže každý přesně ví, kdo co dělal a jak dlouho.
Výhody
- Nabízí výhodný bezplatný tarif.
- Kdokoli s oprávněním může prohlížet podrobné zprávy a přímo připojovat faktury.
- Snadná implementace, ovládání a sledování produktivity
Nevýhody
- Někteří uživatelé hlásí, že jim software často „zamrzá“.
- K dispozici je omezená podpora.
- Funkce mohou být v bezplatném tarifu omezené.
Ceny
- Zdarma
- Základní: 3,99 $ za uživatele a měsíc
- Standard: 5,49 $ za uživatele a měsíc
- Pro: 7,99 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: 11,99 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze
Top 10+ alternativ Clockify
1. ClickUp
ClickUp je nástroj pro sledování času stráveného na projektech s celou řadou dynamických funkcí, což z něj činí jednu z nejlepších alternativ Clockify na trhu. Pro začátek ClickUp umožňuje uživatelům sledovat čas odkudkoli a z jakéhokoli zařízení – vše prostřednictvím nenápadného vyskakovacího okna nebo rozšíření pro prohlížeč Chrome.
Je také možné zaznamenávat čas na cestách nebo spouštět a zastavovat časomíry z jakéhokoli zařízení, abyste zaznamenali co nejpřesnější čas. Nástroj pro sledování času lze snadno minimalizovat nebo rozbalit, abyste získali více podrobností, přiřadili jej k úkolu nebo podúkolu nebo přiřadili konkrétním uživatelům v ClickUp.
Nejlepší ze všeho je, že můžete synchronizovat všechny své časové rozvrhy z jiných aplikací, které jste možná používali dříve, do ClickUp. To vám usnadní tabulkové zpracování veškerého času investovaného do jakéhokoli minulého nebo současného projektu, takže při výpočtu o nic nepřijdete.
Díky dlouhému seznamu integrací ClickUp máte k dispozici nástroj pro zvýšení produktivity, který lze synchronizovat s vašimi stávajícími systémy, takže neztrácíte čas přenosem mezi systémy. Navíc přizpůsobení ClickUp umožňuje uživatelům vytvářet podrobné zprávy o sledování času, aby mohli měřit odhadovaný čas, pracovní výkazy a hlášení času.
Funkce sledování času ClickUp
- Poznámky a štítky: Kategorizujte, označujte a opatřujte poznámkami zaznamenaný čas v ClickUp.
- Třídění a filtrování: Seřaďte zaznamenaný čas podle data, stavu, značek a přidělených osob.
- Rollup: Získejte souhrnný údaj o celkovém čase stráveném na úkolech nebo podúkolech.
- Fakturovatelné: Označte záznamy o sledování času jako fakturovatelné minuty pro sledování výdajů.
- Vytvářejte vlastní přehledy: Vytvářejte podrobné přehledy nebo časové rozvrhy a přizpůsobte je svým potřebám.
- Rozšíření ClickUp Time Tracking pro Chrome: Sledování času na stolním počítači nebo mobilním zařízení, nebo sledování prostřednictvím webového prohlížeče, aby bylo možné propojit čas s jakoukoli úlohou nebo podúlohou.
- Šablony pro blokování času a šablony pro evidenci odpracované doby
Ceny
- Zdarma
- Neomezený: 7 $ za měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro více informací
Hodnocení a recenze
2. TMetric
Dalším nástrojem pro sledování času, který se dostal na náš seznam alternativ Clockify, je TMetric. Tento výkonný systém vám umožňuje provádět všechny funkce sledování času, které potřebujete, aniž byste museli platit ani cent. Můžete sledovat data, která zahrnují:
- Fakturovaný čas
- Čas strávený na různých projektech (skvělá funkce pro freelancery!)
- Placená dovolená
- Statistiky řízení týmu
Pokud chcete získat přehled o tom, jak je čas využíván v organizaci, kterou řídíte, existuje jen málo produktů, které to dokážou tak dobře jako TMetric.
Ceny
- Zdarma: 0 $ měsíčně
- Profesionální: 5 $ za měsíc
- Podnikání: 7 $ za měsíc
Hodnocení a recenze
3. Harvest
Zaměstnanci, kteří používají aplikaci Harvest pro sledování času, mohou zadat celou svou týdenní práci najednou, nebo mohou sledovat čas průběžně. Měli by se zaměřit na to, co je pro ně nejjednodušší a nejvhodnější s ohledem na to, čeho chtějí dosáhnout.
Kromě toho nabízí Harvest i některé další funkce, o kterých stojí za to vědět, například:
- Forecast: Sesterská aplikace, která zaměstnavatelům umožňuje naplánovat celý týden zaměstnanců předem.
- Automatické upomínky k odeslání výkazů práce
- Snadná integrace s dalšími nástroji, jako jsou Quickbooks, Google Calendar a Slack.
Ceny
- Zdarma
- Pro: 12 $ za místo za měsíc
Hodnocení a recenze
Podívejte se na tyto alternativy Harvest!
4. Apploye
Apploye je software pro sledování času, který nabízí funkce pro monitorování zaměstnanců. Poskytuje širokou škálu funkcí, které vám umožní maximálně využít váš omezený čas, sledovat probíhající úkoly, generovat faktury pro klienty a počítat fakturovatelné hodiny zaměstnanců. Kromě toho nabízí jedinečné funkce, jako je živý přenos, okamžité snímky obrazovky, časovač Pomodoro atd.
Mezi nejvýznamnější funkce aplikace Apploye patří:
- Funkce pro vzdálené sledování zaměstnanců: snímky obrazovky, používání aplikací a sledování URL adres.
- Reporting a dashboard: Porovnání založené na výkonu, reporty aktivity a produktivního času, export reportů.
- Správa projektů a úkolů: časový záznam podle úkolů, vytváření četných úkolů v rámci projektů, rozpočty projektů, přidávání osob a oprávnění.
Ceny
- Solo: 4 $ za uživatele za měsíc
- Standard: 5 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 6 $ za uživatele za měsíc
- Elite: 7 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze
5. nTask
Populární volbou na tomto seznamu alternativ Clockify je nTask. Tento nástroj pro sledování času je jednou z nejzajímavějších možností také díky integraci softwaru pro správu projektů. Nabízí funkce, které u jiných nástrojů pro sledování času nenajdete, a to vše za rozumnou cenu.
Čím více za svůj tarif zaplatíte, tím více funkcí budete mít k dispozici. Někteří lidé jsou však naprosto spokojeni s tím, že používají bezplatný tarif tak dlouho, jak je to možné.
Stojí za zmínku, že některé placené tarify nabízejí funkce jako mobilní aplikaci nTask, nejjednodušší časové rozvrhy pro vaši společnost a integraci dat od třetích stran z více než 100 různých aplikací pro sledování času a výdajů.
Ceny
- Základní tarif: zdarma
- Prémiový tarif: 3 $ za uživatele a měsíc
- Business plán: 8 $ za uživatele za měsíc
- Plán Enterprise: Ceny se stanovují individuálně podle konkrétního případu.
Hodnocení a recenze
6. Everhour
Práce na dálku je dnes běžnou záležitostí a jednou z nejlepších alternativ Clockify, která se opírá o své online funkce pro sledování času , je Everhour. Software pro sledování času se obvykle nejlépe hodí pro týmy pracující na dálku, aby mohly efektivně zaznamenávat své hodiny bez ohledu na to, odkud na světě pracují.
Jedna věc, kterou někteří lidé na aplikaci Everhour nemají rádi, je to, že nemá mobilní aplikaci pro Android. Navíc v současné době neumožňuje offline sledování času.
To znamená, že některé sledování bude možná nutné provádět pomocí tabulek Excel, pokud se provádí offline. Stále však existují některé další velmi působivé funkce.
- Sledování rozpočtu projektu
- Manažeři mohou zamknout pracovní výkazy zaměstnanců (užitečné, když zaměstnanci zapomenou odhlásit se).
- Snadné plánování zdrojů tam, kde jsou potřeba
Ceny
- Týmový plán: 8,50 $ za uživatele za měsíc (od 5 uživatelů)
Hodnocení a recenze
7. Toggl
Dalším nástrojem pro sledování času je Toggl, který je jednou z nejoblíbenějších alternativ Clockify v našem seznamu. Sledování produktivity v reálném čase je nezbytné pro správu zdrojů a sledování fakturovatelných hodin, a právě to Toggl umí.
Funkce správy zdrojů umožňují manažerům vědět, na čem jejich zaměstnanci pracují – zda mají příliš málo nebo příliš mnoho práce. Software pro sledování času, jako je Toggl, umožňuje vedoucím týmů kontrolovat své zaměstnance, aby se ujistili, že mají skutečně zvládnutelné množství práce – zejména u týmů pracujících na dálku.
Je to nejlepší způsob, jak zajistit odpovědnost celého týmu a získat lepší přehled o výkonu zaměstnanců. Jednou z nejlepších funkcí pro uživatele Toggl je funkce identifikace nečinnosti, která funguje efektivněji než správa časových rozvrhů.
Tento nástroj pro sledování času poskytuje vedoucím týmů přehled o tom, kteří uživatelé jsou právě nečinní a nepoužívají svůj počítač. Poté může sledovat čas podle využití počítače v porovnání s nečinnými minutami a porovnat jej s celkovým počtem fakturovatelných hodin. I když to může být pro interní týmy trochu invazivní, může to být ideální pro externí pomoc, kde je přesné sledování času důležitější.
Ceny
- Zdarma: Až 5 uživatelů
- Starter: 9 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 18 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: K dispozici jsou individuální ceny
Hodnocení a recenze
8. TSheets (Intuit Quickbooks)
TSheets, který je nyní součástí Intuit Quickbooks, je jednou z nejoblíbenějších alternativ Clockify pro sledování času, protože umožňuje přesun integrovaných dat z Clockify. Jeho klíčové funkce usnadňují vyhnout se ručnímu zadávání času pro sledování pracovní doby, takže můžete snadno přejít z Clockify.
GPS sledování a geo-fencing jsou dvě funkce TSheets pro sledování času, které umožňují zaznamenávat čas strávený zaměstnanci při práci v kanceláři, což je výhodné i pro týmy pracující na dálku, které také docházejí do kanceláře.
Manažeři sledují produktivitu zaměstnanců a akceptují pouze údaje zaznamenané v rámci určitých geografických hranic (skutečná kancelář). Tím se zabrání sledování času zaměstnanců na neznámých místech, když jsou požádáni, aby byli v kanceláři nebo během konkrétní pracovní doby.
Je také mnohem snazší získat podrobnou zprávu pro správu přesčasů a získat lepší přehled o produktivitě zaměstnanců.
Ceny
- ProAdvisor: zdarma (1 účet)
- Premium: 8 $ za uživatele za měsíc (plus základní poplatek 20 $ za měsíc)
- Elite: 10 $ za uživatele za měsíc (plus základní poplatek 40 $ za měsíc)
Hodnocení a recenze
9. Time Doctor
Pokud stále hledáte alternativu k Clockify, která má všechny funkce, které potřebujete, s Time Doctorem rozhodně neuděláte chybu. Mají vše, co byste mohli při sledování času potřebovat, včetně:
- Upozornění na rozptýlení pro zaměstnance
- Screenshoty a sledování úrovně aktivity
- Možnosti online výpočtu mezd
- Sledování času (online i offline)
Time Doctor vám pomůže zjednodušit mzdy a mnohem snadněji spravovat každý projekt. Pokud potřebujete pomoc se správou svých zaměstnanců, s Time Doctorem nemůžete šlápnout vedle.
Ceny
- Základní: 70 $ za uživatele ročně
- Standard: 100 $ za uživatele za rok
- Premium: 200 $ za uživatele ročně
Hodnocení a recenze
10. Timely
Tato aplikace pro sledování času, Timely, má více než 5 000 zákazníků, kteří využívají její podrobné zprávy o produktivitě pro velmi přesné sledování času. Timely je jednou z oblíbených alternativ k Clockify, protože dokáže snížit množství času stráveného skutečným sledováním času až o 75 %.
Měření výkonu zaměstnanců, sledování fakturovatelných hodin a další funkce pro vytváření reportů dělají z Timely fantastický online nástroj pro sledování času. Tato aplikace také sleduje rozpočty vašich projektů prostřednictvím podrobných reportů.
Můžete snížit množství úsilí a času, které musíte vynaložit na výpočty tohoto typu, a přejít k další činnosti. Navíc díky reportům z Timely můžete snadněji sledovat, jak je každá minuta využita, takže vždy víte, jak sledovat to, co děláte.
Ceny
- Build: 20 $ měsíčně (včetně 100 SMS za měsíc)
- Elevate: 30 $ měsíčně (včetně 200 SMS za měsíc)
- Innovate: 35 $ měsíčně (včetně 300 SMS za měsíc)
Hodnocení a recenze
11. Timecamp
Vzdálené týmy a nezávislí pracovníci by měli vyzkoušet Timecamp. Umožňuje využívat blokování času způsobem, který tito lidé dříve nemohli. Zde je několik věcí, které byste měli vědět o Timecampu:
- Můžete jej používat jak na webu, tak prostřednictvím aplikace.
- Časové rozvrhy lze na přání automaticky schvalovat.
- Klienti mohou v reálném čase dostávat informace o tom, jak si jejich projekt vede.
Ceny
- Plán zdarma navždy
- Základní: 6,30 $ za uživatele za měsíc
- Pro: 9 $ za uživatele za měsíc
- Podniky: Pro více informací nás kontaktujte.
Hodnocení a recenze
Podívejte se na tyto alternativy TimeCamp!
Proč se lidé od Clockify odvracejí?
Clockify si u mnoha uživatelů v této oblasti udrželo první místo, ale postrádá některé funkce, kvůli kterým lidé hledají lepší alternativy. Clockify má silný bezplatný tarif a dobře sleduje čas, ale v jiných oblastech má některé nedostatky.
Například údržba platformy a výpadky způsobují přerušení služeb, které je velmi obtížné obejít nebo obnovit důležitý zaznamenaný čas. Pro menší podniky a skupiny to nemusí být velký problém. Může to však být složité, pokud pracujete s mnoha zaměstnanci a dojde k výpadku nebo musíte obnovit stránku, aby časovač zobrazoval správný přidělený čas.
Ačkoli je užitečný pro základní potřeby, nemá robustní funkci pro spolupráci, která by shromažďovala čas od více uživatelů do jednoho projektu. A postrádá jakýkoli druh přístupu, který by uživatelům umožňoval pracovat na více než jedné aktivitě, aniž by museli přejmenovávat úkoly nebo uživatele.
Clockify také má potíže s jakoukoli automatizací sledování času, která rozpozná, kdy se čas u různých záznamů překrývá. To znamená více ručního sledování času a úpravy časových rozpisů nebo zpráv.
Někteří uživatelé se potýkají s náročnými úkoly, jako je přesun týdenních výkazů práce, zatímco jiní mají potíže s rozdělením projektů namísto klientů.
S ohledem na vše výše uvedené je Clockify skvělým nástrojem ve své nejjednodušší podobě – sledování času. Pokud však nejste malá firma nebo potřebujete integrovat sledování času do softwaru pro správu úkolů nebo projektů, jsou alternativy na našem seznamu, jako například ClickUp, tou nejlepší volbou.
Vyberte si alternativu Clockify, která funguje s nástroji pro zvýšení produktivity
Celkově máte na výběr z mnoha možností, pokud jde o alternativy k Clockify. Mnohé z nich jsou neuvěřitelně užitečné a poskytují více výhod, než by aplikace Clockify mohla kdy nabídnout.
Pokud jste připraveni přejít na něco jiného než Clockify, možná byste měli zvážit nástroj jako ClickUp, který nejen sleduje čas, ale také se integruje do vašich projektů.