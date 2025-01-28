10 nejlepších softwarů pro sledování času pro freelancery v roce 2025

V průběhu let se práce na volné noze stala jednou z nejvyhledávanějších výdělečných činností, zejména během pandemie a po ní.
Studie společnosti UpWork dokonce odhalila, že 17 % respondentů, což odpovídá 9 milionům pracovníků v USA, má menší motivaci vrátit se do kanceláře a místo toho zvažuje práci na volné noze z domova. Vzhledem k tomu, že tento způsob uvažování přijímá stále více pracovníků, stala se „velká rezignace“ ekonomickým trendem.
To ještě více zvýšilo popularitu práce na volné noze, protože tento typ práce nabízí větší flexibilitu než typická práce od 9 do 17 hodin. S touto flexibilitou však přichází i více odpovědnosti pro vás jako freelancery.
Budete muset aktivně hledat příležitosti, spravovat své pracovní vytížení a projekty a sami sledovat své fakturovatelné hodiny. Právě zde přicházejí ke slovu software pro sledování času a nástroje pro správu projektů.
Tyto nástroje mohou používat jak freelanceri, tak zaměstnavatelé ke správě své práce a sledování odpracovaných hodin. V tomto článku se podíváme na výhody aplikací pro sledování času pro freelancery a 10 nejlepších nástrojů, které můžete použít ke správě své práce na volné noze.
Výhody softwaru pro sledování času pro freelancery
Na trhu je k dispozici mnoho aplikací pro automatické sledování času pro freelancery s různými funkcemi, a není divu proč. Software pro sledování času pomáhá freelancerům i zaměstnavatelům následujícím způsobem:
- Automatizuje procesy sledování času: Automaticky sledujte čas pomocí tlačítek pro sledování času, ruční úpravy nebo zadávání rozsahu odpracovaného času.
- Zefektivnění pracovního postupu díky integraci: Využijte integraci třetích stran a vytvářejte faktury za odpracované hodiny přímo jedním kliknutím.
- Hlášení času: Spravujte projekty a vytvářejte analýzy pomocí podrobných zpráv o odpracovaných hodinách zaměstnanců a freelancerů.
- Zefektivněné zpracování mezd: Rychlejší generování přesných faktur
- Zvýšená produktivita: Týmy, které efektivně sledují a spravují pracovní dobu, mohou výrazně snížit náklady na pracovní sílu a zvýšit efektivitu.
„Zaměstnavatelé by měli umět hospodařit nejen s financemi, ale také s časem. Pokud je čas strávený prací všemi členy týmu správně spravován, vede to k dodržení rozpočtových nákladů a dosažení cílů zisku.“ —Colin Palfrey, CMO společnosti Crediful
Klíčové funkce, které byste měli hledat v aplikaci pro sledování času
Online existuje nespočet aplikací pro sledování času, takže jaké funkce byste měli hledat v nejlepším softwaru pro sledování času pro freelancery?
Zde je několik klíčových funkcí, které je třeba zvážit:
1. Přesné sledování času
Nejdůležitější funkcí nástroje pro sledování času je jeho schopnost přesně sledovat čas příchodu a odchodu.
Ve většině případů mají zaměstnavatelé zájem vědět, co zaměstnanec během pracovní doby dělá a jaké webové aplikace používá. Počítá se i aktivní a neaktivní čas, protože zaměstnavatelé se snaží maximalizovat a odměňovat efektivitu.
2. Časové rozvrhy
Nástroje pro sledování času, které nabízejí online pracovní výkazy, pomáhají poskytovat nástroj pro správu, který generuje časové zprávy, efektivně sleduje pracovní dobu a konkrétní projekty.
Tyto časové rozvrhy by měly být k dispozici také ve formátech PDF, CSV nebo Excel.
Někteří freelanceri nechávají sledování času na svých zaměstnavatelích. Efektivní freelanceri však pečlivě posuzují a ověřují své časové rozvrhy a v případě nesrovnalostí upozorňují své zaměstnavatele.
Podle Jakea Hilla, zakladatele společnosti DebtHammer, „naše organizace pomáhá jednotlivcům, kteří nevědí, jak spravovat nebo řešit své dluhy. K tomu často dochází, když selže rozpočtování nebo sledování výdajů, proto se domníváme, že je důležité, aby každý, kdo se zabývá podnikáním, využíval platformy, které mu pomáhají správně spravovat cash flow, výdaje a rozpočet.“
3. Integrace s nástroji třetích stran
Věděli jste, že do mnoha aplikací pro sledování času, které používáte, můžete integrovat nástroje třetích stran?
Aplikace pro sledování času, které freelancerům umožňují integrovat aplikace, rozšíření aplikací a programy a systémy, jako jsou nástroje pro správu projektů, nástroje pro zpracování mezd, Google Kalendář, nástroje pro vývojáře a nástroje pro tvorbu obsahu, umožňují plynulejší pracovní proces.
Například projektoví manažeři na volné noze by měli najít nejlepší systémy pro sledování času, které jim umožní hladce importovat nebo přenášet datové zprávy o fakturovatelných hodinách freelancerů do účetních programů, jako je Quickbooks payroll.
4. Oprávnění a soukromí
Podle Marka Pierce, generálního ředitele Cloud Peak Law Group, „si lidé dnes více uvědomují svá práva, zejména pokud jde o narušování soukromí v důsledku pokročilých technologií sledujících naše online aktivity. Tento problém však lze vyřešit zavedením přísných zásad ochrany soukromí a bezpečnosti a jejich řádným sdělením zaměstnancům.“
Je důležité vybrat si nástroje pro správu projektů a sledování času, které se zavázaly chránit vaše data.
10 nejlepších softwarů pro sledování času pro freelancery
Ačkoli dnes na trhu existuje mnoho aplikací pro sledování času pro freelancery, všechny nabízejí pouze ty nejzákladnější funkce a některé z nich jsou lepší než ostatní, pokud jde o kompatibilitu, hladkou integraci a přesnost.
Výběr vhodného nástroje pro sledování času závisí na velikosti vaší organizace, vašich současných a budoucích potřebách v souvislosti s rozšiřováním podnikání, funkcích, které hledáte, a vašem rozpočtu.
Abychom vám usnadnili výběr toho správného nástroje, sestavili jsme seznam 10 nejlepších aplikací pro sledování času pro freelancery, včetně jejich nejlepších funkcí, omezení, cen a recenzí.
Každý nástroj pro sledování času nabízí jedinečnou sadu funkcí. Prohlédněte si každý z nich a zjistěte, který z nich splňuje vaše současné požadavky a může vám pomoci podporovat vaše budoucí potřeby při rozšiřování vašeho podnikání na volné noze.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů určený pro týmy všech velikostí z různých odvětví, od podniků po freelancery a všechny mezi nimi.
Tento výkonný nástroj nabízí plně přizpůsobitelnou platformu se stovkami funkcí, včetně vestavěného globálního nástroje pro sledování času ClickUp, který freelancerům pomáhá zjednodušit jejich pracovní postupy a přesně sledovat odpracované hodiny. Snadno spouštějte a zastavujte měření času odkudkoli, přidávejte poznámky a štítky k záznamům o čase, třídějte a filtrujte záznamy o čase podle štítků a získejte souhrn celkového času stráveného všemi vašimi úkoly.
A pokud jde o řízení projektů, ClickUp vám umožňuje spravovat projekty, úkoly, termíny, fakturovatelné hodiny a více klientů – vše na jednom centrálním místě.
ClickUp lze navíc integrovat s více než 1 000 dalšími pracovními nástroji, včetně Gmailu, Slacku a dalších nástrojů pro sledování času uvedených v tomto seznamu, aby se všechny vaše nejčastěji používané nástroje hladce propojily, zjednodušily váš pracovní postup a pomohly vám sledovat a spravovat váš čas napříč platformami.
Tento nástroj však není určen pouze pro freelancery, ale je také skvělý pro zaměstnavatele, kteří s freelancery spolupracují, protože nabízí funkce pro ochranu soukromí, oprávnění a hosty. Jako vlastník nebo správce pracovního prostoru můžete jednoduše upravit oprávnění a pozvat hosty do konkrétního pracovního prostoru.
A aby byla chráněna vaše soukromí, ClickUp vám umožňuje udělit nebo omezit oprávnění hostů k citlivým údajům. Celkově je ClickUp jednou z nejlepších voleb pro sledování času díky svým výkonným a flexibilním funkcím pro správu projektů a bohatému bezplatnému tarifu Free Forever Plan.
Díky škálovatelné architektuře, atraktivnímu uživatelskému rozhraní a stovkám funkcí je ClickUp oblíbeným nástrojem pro správu projektů mezi zaměstnavateli a freelancery v jakémkoli odvětví, kteří hledají řešení pro správu projektů, úkolů, času a klientů.
Nejlepší funkce
- All-in-one nástroj pro správu projektů a produktivitu: Plně přizpůsobitelná platforma s funkcemi pro sledování času a automatizaci pracovních postupů, která podporuje jakékoli projekty a týmy.
- Globální sledování času: Integrovaný globální nástroj pro sledování času, který vám umožňuje spustit a zastavit měření času odkudkoli, včetně mobilní aplikace.
- Rozšíření pro Chrome: Bezplatné rozšíření pro Chrome, které zaznamenává čas strávený v desktopové aplikaci, webovém prohlížeči nebo na mobilních zařízeních.
- Upravitelné záznamy času: Přidejte čas zpětně nebo vytvořte záznamy podle časového rozsahu pomocí ručního sledování času. Propojte sledovaný čas s konkrétním projektem nebo úkolem.
- Poznámky: Přidejte k záznamům o čase poznámky, abyste přesně věděli, čemu jste čas věnovali.
- Štítky: Vytvářejte a aplikujte štítky na své časové záznamy, abyste věděli, na jakém úkolu jste pracovali, a mohli je efektivně kategorizovat.
- Časové rozvrhy a hlášení času: Vytvářejte a přizpůsobujte si časové rozvrhy podle dne, týdne nebo měsíce, které můžete zobrazit podle data nebo podle jednotlivých úkolů.
- Fakturovatelný čas: Označte čas jako fakturovatelný, abyste viděli, jaký čas by měl být účtován na fakturách.
- Knihovna šablon: Vyberte si ze stovek přizpůsobitelných šablon pro freelancery, včetně šablony ClickUp pro evidenci odpracovaných hodin zaměstnanců, šablon pro blokování času a šablon pro plánování, abychom jmenovali alespoň některé.
- Ochrana soukromí a údajů: Kontrolujte přístupová práva a oprávnění ke sdílení.
- Integrace: Propojte ClickUp s více než 1 000 pracovními nástroji
Omezení
- Protože můžete záznamy o čase upravovat ručně velmi snadno, může být tato funkce požehnáním i prokletím, pokud není řádně monitorována.
- Pokročilé možnosti přizpůsobení ClickUp mohou být pro některé uživatele příliš složité.
Ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za člena/měsíc
- Podnikání: 12 $ za člena/měsíc
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze
- G2 4,7 z 5 (5 371+ recenzí a 120 diskuzí) Mezi 100 nejlepšími softwarovými produkty G2
- Mezi 100 nejlepšími softwarovými produkty podle G2
- Capterra 4,7 z 5 (3 397+ recenzí) Uvedeno jako nejvýkonnější software pro sledování projektů v užším výběru Capterra pro rok 2022.
- Vybráno jako nejlepší software pro sledování projektů v užším výběru Capterra pro rok 2022.
2. Bonsai
Bonsai je komplexní aplikace pro správu podnikání, která se postará o vaše podnikání nebo projekty na volné noze od začátku do konce.
Prezentuje se jako nejoblíbenější sada produktů pro osoby samostatně výdělečně činné, která integruje a automatizuje vaše procesy a plynule řídí vaše podnikání.
Bonsai je aplikace pro freelancery, kteří chtějí mít přehled o správě klientů a projektů, od přípravy smluv, fakturace a sledování času a úkolů až po účetnictví a daně.
Nejlepší funkce
- V samotné webové aplikaci je k dispozici řada šablon pro smlouvy, nabídky, faktury, rozsah prací a cenové nabídky; není tedy nutné prohledávat zbytek internetu kvůli šablonám.
- Sledování času pomocí Bonsai je velmi jednoduché. Umožňuje vám označit konkrétní projekt a úkol, na kterém pracujete, pro každý časový rozsah.
- Integrovaný nástroj pro správu účetnictví, hotovosti a daní
- Organizujte více projektů a úkolů v přehledném rozhraní s funkcí plánování, abyste měli přehled o svých schůzkách a mohli kontrolovat svou dostupnost.
„Účetnictví a daně jsou velmi složité témata, zejména pokud se v nich dobře nevyznáte. Bonsai tuto rovnici zjednodušuje, zejména pro freelancery, kteří právě začínají.“ —Anthony Martin, generální ředitel a zakladatel společnosti Choice Mutual
Omezení
- Vestavěné šablony pro sledování času nelze snadno přizpůsobit konkrétním potřebám zákazníků.
Ceny
- Účet pro začátečníky: 24 $/měsíc
- Profesionální účet: 39 $/měsíc
- Firemní účet: 79 $/měsíc
Hodnocení a recenze
- G2 4,8 z 5 (51+ recenzí a 3 diskuze) Mezi nejlepšími produkty podle G2
- Capterra 4,2 z 5 (4+ recenze)
3. TimeCamp
TimeCamp je bezplatná cloudová aplikace pro sledování času, která pomáhá projektovým manažerům spravovat úkoly, odpracované hodiny, fakturovatelné sazby a fakturovatelné hodiny a analyzovat výkonnost projektu.
Freelancerům pomáhá TimeCamp sledovat čas a získat podrobnou analýzu všech pracovních činností a pokroku u každého klienta, čímž zvyšuje efektivitu, produktivitu a správu času mezi různými klienty.
Jeho používání je zdarma, s různými cenovými možnostmi pro pokročilejší funkce, takže freelanceri mohou využívat základní funkce TimeCampu bez dalších nákladů!
Nejlepší funkce
- Můžete využívat neomezený počet uživatelů a projektů na stolních počítačích a mobilních zařízeních bez jakýchkoli nákladů.
- Rozšíření Time Camp vám umožňuje integrovat vaši práci s Trello, Google Calendar, Monday.com, Slack, ClickUp a dalšími!
- Umožňuje zaměstnavatelům a zaměstnancům kontrolovat a sledovat záznamy o odpracované době a dovolených.
- Přímé sledování času do fakturační funkce
- Umožňuje sledování času stráveného na projektech a generování projektových zpráv.
Omezení
- Time Camp se pyšní svým bezplatným plánem pro uživatele. V tomto bezplatném balíčku však nejsou k dispozici funkce pro vytváření reportů.
Ceny
- Plán zdarma navždy
- Základní: 6,30 $ za uživatele/měsíc
- Pro: 9 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze
- G2 4,6 z 5 (188+ recenzí a 4 diskuze)
- Capterra 4,7 z 5 (572+ recenzí)
4. Time Doctor
Time Doctor je aplikace SaaS pro monitorování zaměstnanců, která pomáhá freelancerům sledovat čas a zaměstnavatelům generovat zprávy o produktivitě a monitorovat aktivity týmu během pracovního dne.
Kromě sledování času Time Doctor také sleduje fakturaci klientů freelancerů prostřednictvím snadno generovaných faktur, sledování výdajů pro každého klienta a zpráv o produktivitě, výdajích a rozpočtu.
Nejlepší funkce
- Vytvářejte denní a týdenní souhrnné zprávy o produktivitě s počtem odpracovaných hodin, otevřených webových stránek a projektů a klientů, na kterých jste pracovali.
- Poskytuje online časové rozvrhy, které jsou plně přizpůsobitelné.
- Zaznamenává a monitoruje webové stránky a aplikace používané během pracovní doby, což správcům umožňuje určit produktivitu zaměstnanců.
- Upozornění na rozptýlení, která vám pomohou soustředit se na aktuální úkoly
Omezení
- Funkce monitorování webu a aplikací Time Doctor může vést k mikromanagementu ze strany nadřízených, což může být pro některé členy týmu nepříjemné.
Ceny
- Základní: 70 $ za uživatele/rok
- Standard: 100 $ za uživatele/rok
- Premium: 200 $ za uživatele/rok
Hodnocení a recenze
- G2 4,4 z 5 (324+ recenzí a 12 diskuzí)
- Capterra 4,5 z 5 (457+ recenzí)
5. Toggl
Toggl je aplikace pro sledování produktivity a času, která nabízí Toggl track pro snadné sledování času, Toggl plan pro plánování a správu práce a Toggl hire pro nábor zaměstnanců na základě jejich dovedností.
Freelancerům může Toggl Plan velmi pomoci, protože jim umožňuje získat přehled o veškeré jejich práci na jednom místě, mapovat jejich seznamy úkolů v časové ose s barevným kódováním, spravovat je pomocí vlastních stavů úkolů a termínů, aby mohli sledovat svůj pokrok a dodržovat své plány.
Sledování času pro freelancery od společnosti Toggl také pomáhá freelancerům podrobně analyzovat, kolik práce je vynaloženo na každý projekt, vytvářet faktury za zaznamenané hodiny, sledovat projekty, které jsou dokončeny pro každou zaznamenanou dobu, a zasílat včasná připomenutí o tom, jak dlouho jste pracovali nebo kdy jste možná zapomněli sledovat!
Nejlepší funkce
- Přehledné zprávy o tom, kolik hodin jste za týden odpracovali.
- Více než 100 integrací aplikací od nativních integrací, rozšíření prohlížečů a automatizačních aplikací.
- Snadno vytvářejte faktury pro své klienty
- Sledujte, jaká činnost byla vykonána za kterou odpracovanou hodinu.
Omezení
- Dražší než konkurence, ale s pokročilejšími funkcemi.
Ceny
- Tým: 9 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 15 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze
- G2 4,6 z 5 (1 513+ recenzí a 21 diskuzí)
- Capterra 4,7 z 5 (1 944+ recenzí)
6. Clockify
Clockify je aplikace pro sledování času a výkazů, která pomáhá freelancerům sledovat hodiny strávené na jednotlivých projektech. Obsahuje funkce pro měření času, vytváření reportů a správu.
Sledování času v Clockify pomáhá freelancerům sledovat čas pomocí časovače na jedno kliknutí, ručně upravovat časové záznamy, když zapomněli zaznamenat pracovní dobu za daný den, a integrovat Clockify s mnoha programy pro správu projektů a úkolů, jako jsou ClickUp, Asana, Trello nebo Todoist.
Chcete-li získat podrobnou zprávu o svých klientech, odpracovaných hodinách a příjmech, můžete jako freelancer exportovat data pro sledování času z Clockify do souboru PDF, CSV nebo Excel.
Nejlepší funkce
- Umožňuje vám nastavit projekty, kategorizovat je podle klientů a nastavit úkoly.
- Zahrnuje funkci sledování výdajů pro zaznamenávání fixních poplatků a dalších výdajů souvisejících s projekty.
- Nastavte hodinové sazby pro každého zaměstnance a projekt.
- Možnost přihlášení ze sdíleného zařízení pomocí PIN kódu
Omezení
- Uživatelské rozhraní může být přívětivější a atraktivnější.
Ceny
- Zdarma
- Základní: 3,99 $ za uživatele/měsíc
- Standard: 5,49 $ za uživatele/měsíc
- Pro: 7,99 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 11,99 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze
- G2 4,5 z 5 (134+ recenzí a 3 diskuze)
- Capterra 4,7 z 5 (4 334+ recenzí)
7. Buddy Punch
Buddy Punch je online řešení pro sledování času s funkcemi plánování a výpočtu mezd.
Jako webový software pro zaznamenávání času se Buddy Punch domnívá, že nástroj pro sledování času pro freelancery nemusí být jen hodiny, ale specializovaný software, který plynule propojuje odpracovaný čas s fakturací, vystavováním faktur a výplatami.
Tato aplikace zjednodušuje sledování času a výplaty mezd pomocí kódů úkolů, přizpůsobených zpráv a žádostí o sledování volna pro zaměstnavatele s freelancery, kteří mohou výrazně těžit z široké škály funkcí a služeb pro sledování času zaměstnanců a monitorování pracovní doby a činností dodavatelů.
Nejlepší funkce
- Možnost nastavit e-mailová nebo mobilní oznámení pro sledování přesčasů zaměstnanců.
- S GPS a webkamerovými snímky pro zaznamenání příchodu a odchodu každého zaměstnance.
- Možnosti přihlášení a odhlášení zahrnují čtyřmístný PIN, QR kódy, rozpoznávání obličeje nebo jednoduché uživatelské jméno a heslo.
- Zahrnuje desítky parametrů pro výpočet přesčasů, aby bylo zajištěno správné výpočty přesčasů.
Omezení
- Správci mohou kontrolovat a měnit hodiny na časové kartě freelancera, aniž by ho o provedených změnách informovali.
Ceny
- Standard: 2,99 $ za uživatele/měsíc
- Pro: 3,99 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze
- G2 4,8 z 5 (157+ recenzí a 5 diskuzí)
- Capterra 4,8 z 5 (760+ recenzí)
8. Hubstaff
Hubstaff je cloudový nástroj pro sledování práce a času zaměstnanců, který nabízí software pro práci na dálku, správu terénních služeb, sledování času agentur, sledování času freelancerů, sledování času konzultantů a mnoho dalšího.
Jako komplexní aplikace pro sledování zaměstnanců umožňuje Hubstaff zaměstnavatelům sledovat čas, monitorovat zaměstnance, spravovat pracovní sílu a provádět agilní řízení projektů.
Freelancerům pomáhá Hubstaff sledovat fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny v přehledné aplikaci, organizovat klienty a projekty pro snadné fakturování a generovat online výkaz práce a faktury pro snadné inkaso plateb od klientů.
Nejlepší funkce
- Zahrnuje panel pro sledování zaměstnanců s podrobnostmi o denních a týdenních aktivitách, odpracovaných hodinách za týden a důležitými informacemi o činnostech a práci zaměstnanců.
- Vytvářejte podrobné zprávy, abyste věděli, kam směřují vaše peníze a co spotřebovává rozpočet vašich projektů, a mohli tak efektivně plánovat.
- Umožňuje vám snadno vyřadit nečinný čas.
- Odznaky za úspěchy jako odměna za efektivitu a zvýšení morálky
Omezení
- Není podporováno na desktopu Chromebooku.
- Žádná integrace mzdového účetnictví s Payoneer
Ceny
- Desk Free: Pouze pro jednoho uživatele
- Desk Starter: 5,83 $ za uživatele/měsíc
- Desk Pro: 8,33 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze
- G2 4,3 z 5 (407+ recenzí a 14 diskuzí)
- Capterra 4,6 z 5 (1 314+ recenzí)
9. Everhour
Everhour je bezplatná aplikace pro sledování času pro freelancery (jednotlivce i týmy), která pomáhá sledovat čas, nastavovat a monitorovat rozpočty, fakturaci klientů a mzdy.
Freelancerům může funkce sledování času Everhour velmi pomoci, protože díky ní víte, kolik času strávíte na kterém projektu, a máte přehled o fakturaci a rozpočtu pro každého klienta, abyste mohli sledovat efektivitu nákladů nebo zda je čas zpřísnit kontrolu nad konkrétními projekty.
Funkce správy úkolů Everhour také umožňuje freelancerům zobrazit, které projekty jsou dokončené, pozastavené, v procesu nebo čekající na zpracování, a to na přehledném panelu.
Fakturujete klientovi? Everhour generuje předformátované faktury, takže freelanceri mohou snadno požadovat platby od klientů pouhým kliknutím na tlačítko.
Everhour spolupracuje s většinou hlavních nástrojů pro správu projektů, jako jsou Asana, ClickUp, Monday, Basecamp, Jira a Notion.
Nejlepší funkce
- Zahrnuje ovládací panel, který sleduje průběh projektu, rozpočet a vynaložené částky.
- Umožňuje vytvářet úkoly a organizovat je do sekcí, aby členové měli přehled o práci.
- Umožňuje sledovat výdaje související s prací pro účely proplacení, správy rozpočtu a fakturace.
- Funkce fakturace lze snadno propojit s Quickbooks, Xero nebo FreshBooks.
Omezení
- Nemožnost kategorizovat hodiny pro jeden konkrétní úkol.
Ceny
- Zdarma: až 5 uživatelů
- Lite: 5 $ za uživatele/měsíc, minimálně 2 uživatelé
- Tým: 8,50 $ za uživatele/měsíc, od 5 uživatelů
Hodnocení a recenze
- G2 4,7 z 5 s 148 recenzemi
- Capterra 4,7 z 5 s 344 recenzemi
„Freelancerové jsou jádrem našich operací. Pomáháme našim klientům zvyšovat návštěvnost webových stránek a počet zpětných odkazů, a platformy pro správu projektů a sledování času, jako je Everhour, nám pomáhají mít přehled o pracovním postupu našich freelancerů od začátku do konce.“ —Greg Heilers, spoluzakladatel společnosti JollySEO.
10. Harvest
Na organizační úrovni je Harvest uživatelsky přívětivá aplikace pro sledování času, která uživatelům umožňuje získat přehled o rozpočtech projektů, kapacitě týmu a sledování výdajů a zjistit, jak to ovlivňuje ziskovost. Pro jednotlivé freelancery je Harvest skvělým nástrojem pro sledování času, který vašim klientům ukáže průběh vaší práce a počet odpracovaných hodin a umožní je porovnat s pravidelnými fakturami.
Jedna z věcí, ve které Harvest vyniká nad ostatními, je pomoc freelancerům s fakturací a účtováním. Proč? Obsahuje integrovaný systém fakturace, sledování výdajů a inkasa plateb díky integraci s PayPal a Stripe.
Harvest také umožňuje freelancerům současně používat systém pro sledování času v různých projektech s různými fakturovatelnými sazbami, což u většiny systémů pro sledování času není možné. Můžete jej propojit s více než 70 oblíbenými pracovními nástroji, jako jsou ClickUp, Slack, Google Calendar a další.
Díky integraci ClickUp Harvest můžete synchronizovat své časové záznamy z obou platforem a zajistit tak, že váš časový rozvrh bude vždy aktuální.
Nejlepší funkce
- Zahrnuje přizpůsobitelné připomenutí, které freelancerům pomáhá nezapomenout pravidelně sledovat čas.
- Zahrnuje široký výběr vizuálních reportů pro řízení projektů, včetně reportů o čase rozdělených podle klientů, úkolů, týmů a projektů.
- Snadné vytváření faktur a integrace s PayPal a Stripe pro snadné platby.
- Integrace s Quickbooks a Xero zajistí, že vaše účty budou vždy aktuální.
Omezení
- Chybí funkce hromadného přiřazování času pro zaměstnavatele, kteří pracují s více freelancery ( alternativy Harvest ).
Ceny
- Zdarma: umožňuje jedno místo a dva projekty
- Pro: 12 $ za místo/měsíc
Hodnocení a recenze
- G2 4,3 z 5 (771+ recenzí)
- Capterra 4,6 z 5 (522+ recenzí)
Sledujte svůj čas a využijte nástroje pro sledování času na maximum
Výběr nejlepších aplikací pro sledování času může být zdlouhavý, zejména s ohledem na četné funkce, ceny, výhody a recenze, které tyto stovky platforem nabízejí.
Abyste si mohli vybrat nejlepší aplikace pro sledování času, musíte být schopni provést rozsáhlý průzkum, které funkce jsou pro váš typ práce nejdůležitější, jaký máte rozpočet, jaké jsou funkce pro sledování času a zda se aplikace integruje s oblíbenými nástroji pro správu projektů.
Na internetu je k dispozici řada bezplatných softwarů pro sledování času, které nabízejí nekonečné sliby, a freelancerové i zaměstnavatelé by měli pečlivě zvážit, které platformy jsou pro jejich individuální potřeby nejúčinnější z hlediska času a nákladů.
Bezplatné nástroje pro sledování času, jako je ClickUp, jsou nezbytné jak pro samostatné freelancery, tak pro zaměstnavatele spolupracující s freelancery, aby mohli spravovat projekty a úkoly, přesně zaznamenávat a sledovat pracovní dobu nebo zvát klienty či jednotlivce k diskusím o projektech – to vše na jedné platformě.
