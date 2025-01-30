10 nejlepších softwarů pro správu projektů pro freelancery 2025

Práce na volné noze je ve většině případů čistá radost. Pokud však nemáte systém pro správu všech svých klientů a projektů na volné noze, vystavujete se mnoha frustracím a možná i zmeškaným termínům.
Ale to už víte. Proto hledáte nejlepší software pro správu projektů pro freelancery. Máte štěstí, protože dnes prozkoumáme 10 softwarů pro správu projektů pro freelancery.
Tyto nástroje vám pomohou spravovat více klientů, plánovat projekty a sledovat jejich průběh. Než se ale pustíme do detailů, ujasněme si několik věcí:
Co byste měli hledat v nástrojích pro správu projektů pro freelancery?
Cena je jedním z nejdůležitějších aspektů, které je třeba zvážit předtím, než se rozhodnete pro konkrétní nástroj pro správu projektů pro freelancery. Koneckonců, pravděpodobně pracujete sami a chcete udržet své režijní náklady na nízké úrovni.
To však nebude velký problém, protože k mnoha softwarům pro správu projektů máte přístup zdarma.
(TIP: První nástroj v tomto seznamu je zdarma a obsahuje všechny základní funkce pro správu projektů. )
Kvalita 1: Více zobrazení
Potřebujete software pro správu projektů, který usnadňuje plánování rozsahu a časového harmonogramu projektu. Vybraný nástroj by měl mít více zobrazení, jako je například Kanban View, kalendář, seznam a zobrazení úkolů v ClickUp, abychom jmenovali alespoň některé.
Kvalita 2: Sledování pokroku
Freelancerové vědí, že klienti rádi sledují průběh projektu. Proto je nejlepší používat nástroj, který umožňuje snadné sdílení informací o postupu projektu.
Váš software pro správu projektů pro freelancery by měl mít funkci reportingu, abyste mohli mapovat svůj pokrok pro všechny své jedinečné klienty. Možnost rozdělit je do konkrétních portfolií vám pomůže udržet si přehled.
Kvalita 3: Přizpůsobitelnost a spolupráce
Buďme realističtí – freelancerové jsou jedineční a zabývají se několika různými typy projektů. Je důležité používat software pro správu projektů pro freelancery, který lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.
Ještě důležitější je, aby vybraný nástroj podporoval více než jednoho člena, když potřebujete přidat dalšího člena nebo klienta do svého projektového dashboardu. Ale především by nejlepší software pro správu projektů pro freelancery měl být snadno nastavitelný a použitelný.
Nyní, když víte, co hledat, pojďme se podívat na 10 nástrojů, které můžete zvážit pro řízení projektů jako freelancer.
10 nejlepších softwarů pro správu projektů pro freelancery
1. ClickUp
Existuje dobrý důvod, proč jsme ClickUp zařadili na první místo v žebříčku softwarů pro správu projektů pro freelancery. Za prvé, ClickUp nabízí bezplatný tarif se všemi základními funkcemi, které jako freelancer potřebujete.
ClickUp slibuje tři věci: plánování, spolupráci a sledování projektů. Tento praktický software pro správu projektů vám poskytuje přístup k několika zobrazením, včetně Ganttova diagramu, seznamu, kalendáře, tabule a boxu. Můžete si také vytvořit vlastní zobrazení z více než 10 zobrazení ClickUp.
S ClickUpem můžete chatovat s klienty v reálném čase přímo v projektovém panelu. Klienti mohou zanechávat komentáře nebo zadávat změny prostřednictvím @komentářů. V ClickUp můžete sdílet přílohy, ať už se jedná o obrázky, dokumenty nebo soubory s kódem.
Díky oznámením v reálném čase a centrální platformě, kde je vše snadno přístupné a sdílené, vám nic neunikne.
Funkce ClickUp
- Priority pro rozdělení úkolů na urgentní, vysoké, normální nebo nízké priority
- Oprávnění a přístupová práva pro kontrolu toho, kdo má přístup k čemu
- Přidávejte komentáře a poznámky k obrazovým souborům, abyste mohli lépe spolupracovat.
- ClickUp Cíle, které definují, co chcete dokončit v určitém časovém rámci
- ClickUp Mind Maps pro brainstorming projektových nápadů a získávání podnětů od klientů
Výhody ClickUp
- Spousta bezplatných šablon projektů, které vám pomohou rychle začít
- Spolupracující ClickUp Docs pro organizaci a sdílení informací pro všechny vaše klienty
- Výkonná integrace s Quickbooks, Google Drive, Teams, Jira atd.
- Globální funkce sledování času, která měří, kolik času strávíte na projektu
- Praktická mobilní aplikace pro správu projektů na cestách
Nevýhody ClickUp
- Široká škála funkcí může být ohromující.
- Vyhledávací funkce by mohly být rychlejší (aktualizace budou brzy k dispozici! 😉)
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí bezplatný plán s bohatými funkcemi a cenově dostupné prémiové plány, které jsou následující:
- Neomezený: 7 $ za člena za měsíc
- Business: 12 $ za člena za měsíc
- Enterprise: Cena k dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Monday. com
Pokud hledáte řešení pro správu projektů pro freelancery, určitě jste už slyšeli o Monday. Tento software pro správu projektů je robustní a je běžnou volbou pro freelancery s mnoha klienty nebo složitými projekty.
Monday se zaměřuje na využití projektových dat, spolupráci a komplexní sledování projektů.
Monday. com nabízí
- Zobrazení Kanban, kalendář, seznam a graf
- Automatizace pracovního zatížení v prémiových tarifech
- Soukromé tabule a dokumenty
- Vysoce přizpůsobitelné projektové panely a pracovní postupy
- Oznámení o změně stavu úkolu
Moday. com výhody
- Více než 200 šablon pro freelancery
- Aplikace pro Android a iOS pro plánování a sledování úkolů v rámci projektů na volné noze, které můžete používat kdekoli
- Můžete vytvořit projektový dashboard pro každou tabuli úkolů nebo kombinovat více tabulek.
- Milníky pro sledování postupu projektu
- Pokročilá integrace s dalšími oblíbenými nástroji
Moday. com nevýhody
- Velmi omezený bezplatný tarif (pouze 3 Kanban tabule a 2 členové týmu v bezplatném tarifu)
- Prémiové tarify jsou poměrně drahé ve srovnání s většinou nástrojů, které jsme recenzovali.
- Víceúrovňová oprávnění jsou k dispozici pouze v podnikovém plánu.
- Na začátku se to může zdát složité
Ceny Moday.com
Monday. com nabízí bezplatný tarif a čtyři další placené tarify, jak je uvedeno níže:
- Základní: 8 $ měsíčně na uživatele
- Standard: 10 $ za měsíc na uživatele
- Pro: 16 $ za měsíc na uživatele
- Enterprise plán: K dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze Moday.com
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
3. Trello
Pokud se freelancerům zmíníte o kanbanových tabulkách, okamžitě jim naskočí Trello. Tento software pro správu projektů funguje hlavně na kanbanových tabulkách. Trello je ideální pro freelancery, kteří rádi vizualizují projekty na tabulkách.
Funkce Trello
- Tabule, seznamy a karty pro rozdělení a organizaci úkolů v rámci projektu
- Automatizace Butler pro zjednodušení pracovních postupů
- Šablony pro většinu funkcí projektového řízení
- Centrální dashboard pro vizualizaci projektu, termínů, úkolů a milníků
- Pluginy pro rozšíření funkčnosti
Výhody Trella
- Nejlepší zobrazení Kanban tabule
- Spolehlivá funkce drag-and-drop
- Mnoho možností přizpůsobení
- Neomezený počet uživatelů v bezplatném tarifu
- Neomezené úložiště
Nevýhody Trella
- V bezplatném tarifu pouze 10 tabulek
- Omezená velikost souborů pro přílohy
- V bezplatném tarifu nelze přiřazovat úkoly ostatním spolupracovníkům.
- Žádné nativní sledování času
- Obtížné začít
Ceny Trello
Trello nabízí bezplatný tarif na dobu neurčitou a tři placené tarify.
- Zdarma
- Standard: 5 $ za měsíc na uživatele
- Premium: 10 $ za měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 000 recenzí)
4. Asana
Asana je výkonný software pro správu projektů, i když není specificky zaměřen na freelancery. Asana je však vynikající volbou, pokud hledáte nástroj bez zbytečných funkcí pro správu složitých projektů.
S Asanou můžete vizualizovat projekty v podobě tabule, časové osy a seznamu. Tato aplikace pro správu projektů vám také pomůže automatizovat správu úkolů, například automatickým nastavením termínů splnění.
Funkce Asany
- Formuláře pro podávání a odesílání žádostí o projekty
- Cíle, které popisují, co musíte dokončit a kdy
- Úkoly a podúkoly pro plánování veškeré práce na projektu
- Milníky pro vizualizaci a sdílení pokroku s klienty
- Sekce pro organizaci projektů
- Dashboardy a přizpůsobené grafy pro přehled o všech projektech
- Oprávnění a nastavení soukromí pro definování, kdo má přístup k čemu
Výhody Asany
- Spousta funkcí v bezplatném tarifu
- Více než 200 integrací s výkonnými nástroji, jako jsou Slack, Google Calendar, Harvest, DropBox, Google Drive atd.
- Profesionální, ale intuitivní a snadno použitelné
Nevýhody Asany
- Placené tarify jsou trochu dražší.
- Jeho používání může být náročné.
Ceny Asany
Asana nabízí bezplatný tarif a dva placené tarify, jak je uvedeno níže.
- Premium: 10,99 $ za měsíc na uživatele
- Business: 24,99 $ za měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5 (více než 11 000 recenzí)
5. Notion
Ačkoli Notion lze vnímat především jako nástroj pro pořizování poznámek, může také sloužit jako aplikace pro správu úkolů pro freelancery. Notion se díky svým funkcím pro pořizování poznámek a dokumentaci nejlépe hodí pro freelancery v kreativní oblasti, například pro nezávislé spisovatele.
Je to také jeden z mála robustních bezplatných softwarů pro správu projektů v tomto seznamu.
Funkce Notion
- Funkce pro pořizování poznámek a dokumentaci
- Zobrazení tabule, seznamu a kalendáře pro vizualizaci projektů
- Bohatý obsah se vkládá při plánování úkolů v nástroji pro správu projektů.
- Filtry pro rychlý přístup k úkolům a projektům
- Spolupráce v reálném čase
- Oznámení o změnách stavu, dokončení úkolů a komentářích
Výhody Notion
- Spousta šablon komunity, které vám pomohou začít
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Bezpečné díky souladu s SOC2 a jednotnému přihlášení SAML
- Podrobné úrovně rolí a oprávnění
- Exportujte pracovní prostor, včetně projektů, úkolů a dalších detailů
Nevýhody Notion
- Omezené funkce pro správu projektů a úkolů
- Drahé prémiové tarify
Ceny Notion
Notion nabízí bezplatný tarif a tři prémiové tarify:
- Plus: 8 $ měsíčně na uživatele
- Business: 15 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: cena k dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
6. Hive
Hive je aplikace pro správu projektů, která je pro vás ideální, pokud hledáte nástroj pro správu úkolů a schůzek v jednom. Tento nástroj pro správu projektů je také skvělý pro použití vlastních šablon a pro podrobné funkce sledování času.
Funkce Hive
- Více zobrazení (Gantt, tabulka, kalendář, kanban, portfolio) pro plánování a vizualizaci vašeho projektu
- Šablony pro řízení projektů
- Sledování času
- Spolupracující poznámky
- Sdílené formuláře pro shromažďování a odesílání požadavků na projekty
- Kalendář v aplikaci
Hive pros
- Výkonná integrace s předními nástroji v oboru
- Nativní chaty v reálném čase
- Neomezený počet projektů
- Neomezené poznámky ze společných schůzek
- Vlastní emodži v aplikaci pro správu projektů
Nevýhody Hive
- Někteří uživatelé uvádějí, že mobilní aplikace pro řízení projektů je pomalá.
- Uživatelé mohou považovat tyto programy za poněkud drahé vzhledem k jejich potřebám.
Ceny Hive
Hive je k dispozici ve třech tarifech: jeden bezplatný a dva placené.
- Solo: 0 $
- Teams: 12 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: Ceny dostupné pouze na vyžádání
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
7. Todoist
Todoist je oblíbená aplikace pro správu osobních a pracovních úkolů. Jako správce úkolů vyniká Todoist svou jednoduchostí, organizací a schopností zajistit, že budete mít přehled o všech svých freelancerských úkolech a budete tak moci kompletně řídit své projekty.
Todoist navíc zjednodušuje zadávání úkolů díky analýze přirozeného jazyka a funkci opakujících se úkolů. Pokud například zadáte „zítra dokončit úkol XYZ“, Todoist rozpozná datum zítřka a nastaví připomenutí.
Všechny vaše úkoly jsou navíc automaticky roztříděny do příslušných kategorií (dnes, nadcházející nebo vlastní filtr), aby se snížila vaše mentální zátěž. Tímto způsobem aplikace zobrazuje pouze to, na co byste se měli právě teď soustředit.
Můžete také pozvat klienty a další spolupracovníky, aby diskutovali o projektu v komentářích a sdíleli váš projektový dashboard nebo konkrétní úkoly.
Funkce Todoist
- Hodnocení priority všech vašich úkolů napříč více projekty
- Podúkoly pro zjednodušení plánování a kontroly pokroku
- Šablony projektů
- Rozšíření a widgety pro rozšíření funkcí Todoist
- Připomenutí úkolů s časovou náročností
- Oznámení, která vás upozorní, když spolupracovníci přidají komentář, dokončí úkol nebo zanechají komentář
- Tabule ve stylu Kanban a zobrazení kalendáře
- Přesměrujte své e-maily do Todoist jako úkoly
- Historie aktivit pro sledování pokroku
Todoist pros
- Integrace s více než 70 nástroji
- Doporučení pro zvýšení produktivity na základě silných stránek a vlastností
- Oblíbené pro rychlý přístup k důležitým úkolům a projektům
- Štítky a filtry pro rychlé vyhledávání
- Motivy s více než 10 barvami, které ladí s vaší osobností a stylem
Todoist cons
- Omezená bezplatná verze (maximálně 5 uživatelů na projekt)
- Oznámení mohou být opakující se a otravná.
- Za přístup k uživatelským rolím musíte zaplatit.
Ceny Todoist
Todoist nabízí tři tarify:
- Zdarma
- Pro: 4 $ za měsíc na uživatele
- Business: 6 $ za měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 900 recenzí)
8. Basecamp
Basecamp je online nástroj pro spolupráci a správu projektů. Je to jediný nástroj na tomto seznamu, který nemá bezplatný tarif. Placená tarify však obsahují základní funkce pro správu projektů, které freelanceri potřebují.
Pro většinu freelancerů je Basecamp centralizovaný, snadno použitelný a podporuje mnoho integrací.
Funkce Basecamp
- Jednostránkový dashboard pro všechny vaše projekty, plány a úkoly
- Zprávy a chaty v reálném čase pro zjednodušení komunikace s klienty a dalšími spolupracovníky
- Úkoly s termíny a připomenutími
- Kanbanové zobrazení pro rychlý přehled o více projektech
- Podpora cloudových souborů pro Notion, DropBox a další
Výhody Basecampu
- Bohaté funkce
- Žádná omezení úložiště
- Denní souhrnné e-maily o postupu projektu
Nevýhody Basecampu
- Žádná bezplatná verze
- Omezené integrace
- Přechod z jednoho produktu na druhý je při plnění úkolů poměrně hektický.
Ceny Basecampu
- Basecamp stojí 11 dolarů měsíčně na uživatele.
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
9. nTask
Jednou z věcí, která vás jako freelancer může na nTask zaujmout, jsou jeho cenově dostupné placené tarify, které začínají již na 3 dolarech. A i když si vyberete bezplatný tarif, nTask nabízí mnoho základních funkcí pro správu úkolů. Bohužel, ve srovnání s ostatními aplikacemi pro správu projektů v tomto seznamu, nTask v bezplatném tarifu nenabízí Kanban tabule.
nTask je snadno použitelný pro projekty na volné noze a placené tarify neomezují počet členů týmu, které můžete přidat.
Funkce nTask
- Kanbanové tabule s funkcí drag and drop
- Předem připravené šablony kanbanových tabulek pro snadné plánování a vizualizaci projektů
- Hodnocení priority a stav úkolů
- Více přidělených osob a spolupracovníků na úkolech
- Komentáře k úkolům
- Podúkoly a závislosti úkolů
- Týmový chat pro komunikaci s klienty v reálném čase
- Automatický časovač pro sledování délky úkolů
- Program schůzky a diskuse pro rychlé zachycení pokynů klienta
Výhody nTask
- Komplexní nástroje pro správu úkolů a projektů pro řízení projektů
- Formát kontrolního seznamu pro správu úkolů
- Snadné nastavení a používání
- Robustní zprávy o postupu
Nevýhody nTask
- Bezplatný tarif neobsahuje kanbanovou tabuli.
- Příležitostně se načítá pomalu i při silném internetovém připojení
Ceny nTask
nTask nabízí bezplatný tarif a tři další prémiové tarify.
- Premium: 3 $ za měsíc na uživatele
- Business: 8 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: K dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze nTask
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (90+ recenzí)
10. TickTick
TickTick je aplikace pro vytváření kontrolních seznamů, správu úkolů a seznamů úkolů. Tento nástroj pro správu úkolů je sice jednoduchý, ale pro freelancery s několika stálými klienty může fungovat perfektně.
Díky jednoduchému rozhraní aplikace můžete rychle začít pracovat na svých projektech bez obav a zpoždění. Kalendář TickTick je jednou z nejvýraznějších předností aplikace. Konkrétně můžete kalendář zobrazit v pěti různých režimech, například denním, týdenním a měsíčním, podle toho, co vám vyhovuje.
Jedním kliknutím můžete také sdílet zaškrtnuté položky a seznamy úkolů s klienty a dalšími spolupracovníky. Pokud jde o nástroje pro správu projektů, TickTick funguje lépe jako aplikace pro seznamy úkolů.
Funkce TickTick
- Tagy pro kategorizaci úkolů projektu podle klienta nebo tématu
- Přizpůsobené připomenutí pro všechny vaše úkoly a projekty
- Synchronizuje více než 10 platforem, včetně
- Hlasové zadávání (pro vaše úkoly)
- Proměňte e-maily klientů v úkoly několika kliknutími
- Uspořádejte úkoly do složek, seznamů, kontrolních a úkolových položek
- Pomodoro timer, který vám pomůže soustředit se na projekt
Výhody TickTick
- Placená verze je relativně dostupná ve srovnání s většinou nástrojů na tomto seznamu.
- Pohlcující a snadno použitelné rozhraní
- Možnost plánovat opakující se úkoly vám může ušetřit spoustu práce.
- Přizpůsobené filtry a přizpůsobení úrovní priority
- Funkce bílého šumu, která vám pomůže soustředit se i při práci z domova
- Seznam a historie aktivit, shrnutí a statistiky pro určení pokroku
- Analyzuje data v přirozeném jazyce
Nevýhody TickTick
- Otravná vyskakovací okna v bezplatné verzi
- Omezené možnosti přizpůsobení softwaru pro správu projektů
- Jednoduchost Tick Tick obětuje robustnost potřebnou pro software pro řízení projektů, zejména při práci s mnoha projekty nebo klienty.
Ceny TickTick
- TickTick nabízí bezplatný a prémiový tarif od 27,99 $ ročně.
Hodnocení a recenze TickTick
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
ClickUp: Jediný nástroj pro správu projektů pro freelancery, který kdy budete potřebovat
Jako freelancer potřebujete něco jednoduchého, ale robustního, co vám pomůže zvládnout úkoly a pracovní zátěž, které s sebou freelancing přináší. Chcete také zvýšit svou produktivitu a udržet zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
ClickUp se může stát spolehlivým partnerem pro veškerou vaši práci na volné noze.
Například nezávislí spisovatelé ocení ClickUp Docs a nativní integraci ClickUp s Google Drive, Gmailem a Slackem. Naopak nezávislí vývojáři ocení, jak snadno se ClickUp integruje s nástroji jako Jira a dalšími vývojářskými nástroji.
S ClickUpem máte přístup ke všem funkcím potřebným pro správu klientů, projektů a nesčetných dalších úkolů souvisejících s freelancováním.